Image 1 of 8 World Cup leader Troy Brosnan. (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 8 Winner Sam Hill (Chainreactioncycles.com/Nukeproof). (Image credit: Tour of Japan) Image 3 of 8 Samuel Blenkinsop (NZl) Lapierre Gravity Republic. (Image credit: Tour of Japan) Image 4 of 8 Danny Hart (GBr) Giant Factory Off-Road Team. (Image credit: Tour of Japan) Image 5 of 8 Aaron Gwin (USA) Specialized Racing DH. (Image credit: Tour of Japan) Image 6 of 8 Troy Brosnan (Aus) Specialized Racing DH. (Image credit: Tour of Japan) Image 7 of 8 Josh Bryceland (GBr) Santa Cruz Syndicate. (Image credit: Tour of Japan) Image 8 of 8 Men's Podium: Troy Brosnan, Josh Bryceland , Sam Hill, Danny Hart, Samuel Blenkinsop (Image credit: Tour of Japan)

Sam Hill (Chain Reaction Cycles.com/Nukeproof) won the elite men's downhill World Cup at Mont-Sainte-Anne in Quebec, Canada on Saturday afternoon. Hill finished 1.241 seconds faster than runner-up Josh Bryceland (Santa Cruz Syndicate) and 1.639 seconds quicker than Danny Hart (Giant Factory Off Road Team).

Troy Brosnan (Specialized) leads the World Cup standings ahead of Bryceland and Aaron Gwin (Specialized).

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Samuel Hill (Aus) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 0:04:10.600 2 Josh Bryceland (GBr) Santa Cruz Syndicate 0:00:01.241 3 Danny Hart (GBr) Giant Factory Off-Road Team 0:00:01.639 4 Troy Brosnan (Aus) Specialized Racing DH 0:00:01.989 5 Samuel Blenkinsop (NZl) Lapierre Gravity Republic 0:00:02.149 6 Aaron Gwin (USA) Specialized Racing DH 0:00:02.254 7 Greg Minnaar (RSA) Santa Cruz Syndicate 0:00:02.747 8 Matthew Simmonds (GBr) Madison Saracen Factory Team 0:00:03.115 9 Loic Bruni (Fra) Lapierre Gravity Republic 0:00:03.815 10 Gee Atherton (GBr) GT Factory Racing 0:00:04.514 11 Rémi Thirion (Fra) Commencal / Riding Addiction 0:00:06.814 12 Harry Heath (GBr) Orange Dirt World Team, O'neal 0:00:07.395 13 Michael Jones (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 0:00:07.989 14 Andrew Neethling (RSA) Giant Factory Off-Road Team 0:00:08.237 15 George Brannigan (NZl) Trek World Racing 0:00:08.840 16 Brook Macdonald (NZl) Trek World Racing 0:00:08.939 17 Neko Mulally (USA) Trek World Racing 0:00:09.047 18 Brendan Fairclough (GBr) Gstaad-Scott 0:00:09.084 19 Nick Beer (Swi) Devinci Global Racing 0:00:09.304 20 Joseph Smith (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 0:00:09.740 21 Steve Peat (GBr) Santa Cruz Syndicate 0:00:09.863 22 Markus Pekoll (Aut) Ms Mondraker Team 0:00:10.196 23 Mark Wallace (Can) Devinci Global Racing 0:00:11.305 24 Marc Beaumont (GBr) GT Factory Racing 0:00:11.719 25 Dean Lucas (Aus) Devinci Global Racing 0:00:12.007 26 Cameron Cole (NZl) Commencal / Riding Addiction 0:00:12.872 27 Florent Payet (Fra) Evil Vengeance Tour 0:00:12.911 28 Adam Brayton (GBr) 0:00:12.915 29 Wyn Masters (NZl) Team Bulls - DH 0:00:13.255 30 Patrick Thome (Fra) Gstaad-Scott 0:00:13.679 31 Bernard Kerr (GBr) Pivot Factory DH Team 0:00:14.280 32 Charly Di Pasquale (Fra) 0:00:14.572 33 Rupert Chapman (NZl) 0:00:14.796 34 Thibaut Ruffin (Fra) Commencal / Riding Addiction 0:00:15.220 35 Oscar Harnstrom (Swe) 0:00:15.669 36 Kevin Aiello (USA) 0:00:16.092 37 Johannes Von Klebelsberg (Ita) 0:00:16.420 38 Robin Wallner (Swe) W-Racing 0:00:16.572 39 Noel Niederberger (Swi) Gstaad-Scott 0:00:16.624 40 Alexandre Fayolle (Fra) 0:00:16.955 41 Jack Reading (GBr) SC Intense 0:00:16.973 42 Forrest Riesco (Can) 0:00:17.244 43 Faustin Figaret (Fra) Commencal 0:00:17.456 44 Mckay Vezina (Can) 0:00:17.956 45 Bryn Atkinson (Aus) 0:00:17.964 46 Romain Paulhan (Fra) 0:00:18.297 47 Marcelo Gutierrez Villegas (Col) Giant Factory Off-Road Team 0:00:18.506 48 Sam Dale (GBr) Madison Saracen Factory Team 0:00:18.807 49 Harry Molloy (GBr) Rrp Ghost 0:00:19.113 50 Quentin Chanudet (Fra) 0:00:19.219 51 Manuel Gruber (Aut) 0:00:19.642 52 Matthew Walker (NZl) Banshee Bikes Factory Team 0:00:20.362 53 Benoit Coulanges (Fra) Roc Vtt Oz En Oisans 0:00:20.402 54 Phil Atwill (GBr) Rrp Ghost 0:00:20.643 55 Kirk Mcdowall (Can) 0:00:21.587 56 Pierre Charles Georges (Fra) Lac Blanc/Scott 0:00:21.987 57 Martin Knapec (Svk) 0:00:22.156 58 Carlo Caire (Ita) Gravitalia Squadra Corse 0:00:23.263 59 Niklas Wallner (Swe) W-Racing 0:00:23.969 60 Guy Gibbs (GBr) 0:00:24.126 61 Gareth Brewin (GBr) 0:00:25.731 62 Craig Evans (GBr) 0:00:26.282 63 Louis Hamilton (NZl) 0:00:26.564 64 Rob Fraser (Can) 0:00:27.405 65 Ben Furbee (USA) 0:00:27.728 66 Matthew Beer (Can) 0:00:28.120 67 Brent Smith (Aus) 0:00:28.563 68 Sebastiaan Van Steenbergen (USA) 0:00:28.834 69 Peter Williams (GBr) 0:00:28.866 70 Cyrille Kurtz (Fra) Evil Vengeance Tour 0:00:29.865 71 Morgan Gulland (GBr) 0:00:30.631 72 Alexis Pujol (Fra) 0:00:31.224 73 Mathew Stuttard (GBr) 0:00:32.631 74 Michael Daniels (USA) 0:00:36.040 75 Dylan Conte (USA) 0:00:38.015 76 Remi Gauvin (Can) 0:00:40.690 77 Sidney Slotegraaf (Can) 0:00:48.408 78 Joseph Connell (GBr) SC Intense 0:02:01.952 DNF Guillaume Cauvin (Fra) Hutchinson UR DNF Alexander Kangas (Swe) DNF Kyle Sangers (Can) DSQ Johannes Fischbach (Ger) Rrp Ghost DNS Connor Fearon (Aus) Kona Factory Team DNS Greg Williamson (GBr) Trek World Racing

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Lapierre Gravity Republic 80 pts 2 Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 69 3 Santa Cruz Syndicate 69 4 Madison Saracen Factory Team 63 5 GT Factory Racing 63 6 Specialized Racing DH 56 7 Giant Factory Off-Road Team 49 8 Trek World Racing 45 9 Fmd Racing 26 10 Devinci Global Racing 26 11 Commencal / Riding Addiction 25 12 Hutchinson UR 22 13 Pivot Factory DH Team 20 14 Evil Vengeance Tour 20 15 Orange Dirt World Team, O'neal 19 16 Gstaad-Scott 14 17 Bergamont Hayes World Team 12 18 Ms Mondraker Team 9 19 Team Bulls - DH 2

Elite men World Cup standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Troy Brosnan (Aus) Specialized Racing DH 799 pts 2 Josh Bryceland (GBr) Santa Cruz Syndicate 757 3 Aaron Gwin (USA) Specialized Racing DH 725 4 Samuel Hill (Aus) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 698 5 Gee Atherton (GBr) GT Factory Racing 610 6 Greg Minnaar (RSA) Santa Cruz Syndicate 582 7 Danny Hart (GBr) Giant Factory Off-Road Team 567 8 Samuel Blenkinsop (NZl) Lapierre Gravity Republic 497 9 Loic Bruni (Fra) Lapierre Gravity Republic 491 10 Neko Mulally (USA) Trek World Racing 473 11 Matthew Simmonds (GBr) Madison Saracen Factory Team 455 12 Sam Dale (GBr) Madison Saracen Factory Team 401 13 Brook Macdonald (NZl) Trek World Racing 368 14 Markus Pekoll (Aut) Ms Mondraker Team 347 15 Marc Beaumont (GBr) GT Factory Racing 332 16 Steve Peat (GBr) Santa Cruz Syndicate 326 17 Brendan Fairclough (GBr) Gstaad-Scott 319 18 Marcelo Gutierrez Villegas (Col) Giant Factory Off-Road Team 317 19 Andrew Neethling (RSA) Giant Factory Off-Road Team 314 20 Cameron Cole (NZl) Commencal / Riding Addiction 303 21 Rémi Thirion (Fra) Commencal / Riding Addiction 297 22 Nick Beer (Swi) Devinci Global Racing 292 23 Connor Fearon (Aus) Kona Factory Team 282 24 Joseph Smith (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 282 25 George Brannigan (NZl) Trek World Racing 281 26 Michael Jones (GBr) Chain Reaction Cycles.Com / Nukeproof 269 27 Patrick Thome (Fra) Gstaad-Scott 254 28 Florent Payet (Fra) Evil Vengeance Tour 242 29 Ruaridh Cunningham (GBr) Unior Tools Team 230 30 Michael Hannah (Aus) Hutchinson UR 227 31 Harry Heath (GBr) Orange Dirt World Team, O'neal 218 32 Faustin Figaret (Fra) Commencal 208 33 Lorenzo Suding (Ita) 206 34 Steve Smith (Can) Devinci Global Racing 205 35 Greg Williamson (GBr) Trek World Racing 203 36 Guillaume Cauvin (Fra) Hutchinson UR 198 37 Jack Moir (Aus) Bergamont Hayes World Team 197 38 Johannes Fischbach (Ger) Rrp Ghost 195 39 Wyn Masters (NZl) Team Bulls - DH 193 40 Bryn Atkinson (Aus) 188 41 Edward Masters (NZl) Bergamont Hayes World Team 186 42 Matthew Walker (NZl) Banshee Bikes Factory Team 172 43 Eliot Jackson (USA) Pivot Factory DH Team 167 44 Ziga Pandur (Slo) Unior Tools Team 161 45 Antonio Ferreiro Pajuelo (Spa) Evil Vengeance Tour 158 46 Damien Spagnolo (Fra) Ms Mondraker Team 155 47 Bernard Kerr (GBr) Pivot Factory DH Team 148 48 Harry Molloy (GBr) Rrp Ghost 147 49 Jack Reading (GBr) SC Intense 139 50 Dean Lucas (Aus) Devinci Global Racing 137 51 Thibaut Ruffin (Fra) Commencal / Riding Addiction 136 52 Manuel Gruber (Aut) 132 53 Pierre Charles Georges (Fra) Lac Blanc/Scott 127 54 Robin Wallner (Swe) W-Racing 119 55 Isak Leivsson (Nor) 116 56 Mark Wallace (Can) Devinci Global Racing 114 57 Rupert Chapman (NZl) 108 58 Charly Di Pasquale (Fra) 106 59 Joseph Connell (GBr) SC Intense 100 60 Mitch Ropelato (USA) Specialized Racing DH 96 61 Adam Brayton (GBr) 95 62 Forrest Riesco (Can) 90 63 Alexandre Fayolle (Fra) 85 64 Phil Atwill (GBr) Rrp Ghost 77 65 Kyle Sangers (Can) 74 66 Noel Niederberger (Swi) Gstaad-Scott 74 67 Fraser Mcglone (GBr) Perth City Cycles 73 68 Aurélien Giordanengo (Fra) Hutchinson UR 71 69 George Gannicott (GBr) 70 70 Oscar Harnstrom (Swe) 67 71 Quentin Chanudet (Fra) 67 72 Reece Potter (NZl) Banshee Bikes Factory Team 61 73 Kirk Mcdowall (Can) 60 74 Timothy Bentley (RSA) 59 75 Bernat Guardia Pascual (Spa) 55 76 Graeme Mudd (Aus) 52 77 Benny Strasser (Ger) 51 78 Chris Kovarik (Aus) 50 79 Kevin Aiello (USA) 45 80 Tomas Slavik (Cze) 45 81 Johannes Von Klebelsberg (Ita) 44 82 Alexander Kangas (Swe) 43 83 Mathew Stuttard (GBr) 43 84 David Trummer (Aut) Rrp Ghost 42 85 Alex Bond (GBr) 40 86 Lindsay Klein (Aus) 40 87 Boris Tetzlaff (Aut) 40 88 Louis Hamilton (NZl) 40 89 Mckay Vezina (Can) 37 90 Maxime Chapuis (Swi) 37 91 Romain Paulhan (Fra) 35 92 Benoit Coulanges (Fra) Roc Vtt Oz En Oisans 33 93 Cyrille Kurtz (Fra) Evil Vengeance Tour 32 94 Sebastiaan Van Steenbergen (USA) 32 95 Brent Smith (Aus) 30 96 David Mcmillan (Aus) 29 97 Stefan Garlicki (RSA) 28 98 Ben Power (Aus) 28 99 Richard Thomas (GBr) 28 100 Matej Charvat (Cze) Banshee Bikes Factory Team 28 101 Francisco Pardal (Por) 27 102 Tiaan Odendaal (RSA) 26 103 Tom Matthews (NZl) Banshee Bikes Factory Team 25 104 Martin Knapec (Svk) 24 105 Samuel Bull (RSA) 24 106 Dominik Gspan (Swi) 24 107 Zakarias Blom Johansen (Nor) 24 108 Carlo Caire (Ita) Gravitalia Squadra Corse 23 109 Fabien Cousinie (Fra) Hutchinson UR 23 110 Peter Williams (GBr) 23 111 Niklas Wallner (Swe) W-Racing 22 112 Jasper Jauch (Ger) 22 113 Guy Gibbs (GBr) 21 114 Jono Jones (GBr) 21 115 Gareth Brewin (GBr) 20 116 Dan Sheridan (Irl) 20 117 Craig Evans (GBr) 19 118 Mario José Jarrin Molina (Ecu) 19 119 Felix Heine (Ger) 19 120 Terje Nylende (Nor) 18 121 Junya Nagata (Jpn) 18 122 Rob Fraser (Can) 17 123 Jonty Neethling (RSA) 17 124 Oliver Burton (GBr) 17 125 Lachlan Blair (GBr) 17 126 Ben Furbee (USA) 16 127 Brendan Moon (Aus) 16 128 Matthew Beer (Can) 15 129 Hajime Imoto (Jpn) 15 130 Emyr Davies (GBr) 15 131 Gianluca Vernassa (Ita) Devinci Global Racing 14 132 Gaetan Ruffin (Fra) Commencal / Riding Addiction 14 133 Luke Ball (GBr) 14 134 Dan Stanbridge (GBr) 13 135 Chris Barlin (Aus) Green To Gold Race Development 13 136 Thomas Crimmins (Aus) 13 137 Ronan Taylor (GBr) 12 138 Reon Boe (NZl) 11 139 Yuki Kushima (Jpn) 11 140 Morgan Gulland (GBr) 10 141 Josh Lowe (GBr) 10 142 Alexis Pujol (Fra) 9 143 Francesco Colombo (Ita) Gravitalia Squadra Corse 9 144 Scott Mears (GBr) 8 145 Jacques Bouvet (Ger) Team Bulls - DH 8 146 Jesse Beare (Aus) 8 147 Alasdair Fey (RSA) 8 148 Michael Daniels (USA) 7 149 Peter Knott (Aus) 7 150 Kazuki Shimizu (Jpn) Madison Saracen Factory Team 7 151 Dylan Conte (USA) 6 152 Joshua Button (Aus) 6 153 Travis Browning (RSA) 6 154 Remi Gauvin (Can) 5 155 Sidney Slotegraaf (Can) 4 156 Slawomir Lukasik (Pol) 4