Image 1 of 26 Women's winner Heather Irmiger (Subaru / Gary Fisher) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 2 of 26 Julia Jenkins (Bike Sport / ION) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 3 of 26 Mellow Johnny's shop sponsored the race. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 4 of 26 Winner Jeremy Horgan-Kobelski (Subaru / Gary Fisher) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 5 of 26 Heather Irmiger (Subaru / Gary Fisher) after her win. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 6 of 26 Brothers Ian (left, finished second in singlespeed) and Eric Fleming (finished 23rd in pro men's race) enjoy the sunset after a slippery preride. "Fast" runs in the family. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 7 of 26 Bryan Fawley and Jeremy Horgan-Kobelski, before JHK rode away from the field. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 8 of 26 Lance Armstrong and Rick Weatherald, both taken out by mechanicals. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 9 of 26 Scott Henry of Team Hammerhead Cycles made a nice showing with a sixth. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 10 of 26 Texas Cycling legend Will Black - made one lap more than Lance Armstrong before flatting in the same creek crossing. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 11 of 26 Will Black (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 12 of 26 Kevin Fish opened eyes with his fourth place. Watch for this pre-collegiate young rider to do something huge. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 13 of 26 David Weins (Topeak Ergon) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 14 of 26 Wall Groda (Team BikeBarn/Gary Fisher) finished 22nd in the men's open, doing, "not bad for an old guy with a sinus infection". (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 15 of 26 If you are in a white jersey on this course, you might look like this... (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 16 of 26 The folks at Trek know what kind of swag mountain bikers like. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 17 of 26 Stacie Gibbons finished first place in the Cat. 3 women's 30-39 race. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 18 of 26 Will Black (Colonels Bicycles) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 19 of 26 Jeremy Horgan-Kobelski (Subaru / Gary Fisher) won the elite men's race. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 20 of 26 William Lockridge, who finished sixth in his Cat. 3 men's 30-39 race, shows off his signed number plate. (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 21 of 26 Kevin Fish (Bicycle Sport Shop) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 22 of 26 Kevin Fish (Bicycle Sport Shop) (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 23 of 26 "So I'm calling Johan - Rear flat, rear flat ... where's the team car??!!" (Image credit: Chris Vandivere / KarmaBiker Photography / www.karmabiker.com/) Image 24 of 26 Lance Armstrong (Mellow Johnny's) would end the day earlier than planned with a flat tire. (Image credit: David Schloss / www.davidschlossphoto.com ) Image 25 of 26 Lance Armstrong (Mellow Johnny's) races on home turf. (Image credit: David Schloss / www.davidschlossphoto.com ) Image 26 of 26 This spectator gets into the spirit of mountain bike racing. (Image credit: David Schloss / www.davidschlossphoto.com )

Husband and wife duo Jeremy Horgan-Kobelski and Heather Irmiger (Subaru-Gary Fisher) won the Mellow Johnny's Classic on a sunny Sunday afternoon near Austin.

National marathon and cross country champion JHK beat favorite Lance Armstrong (Mellow Johnny's) on home turf after the latter flatted out of the race. The two were racing together at the front when Armstrong punctured. "I didn't think the flat gods would do this at my own place!" Armstrong tweeted.

JHK won by almost seven minutes ahead of Bryan Fawley (Park Place/Dallas Metal/Team Cap Carter) and Jason Sager (Jamis). The 17-year-old Kevin Fish (Bicycle Sport Shop) put in a strong ride to take fourth.

In the women's race, Irmiger, also the national cross country and marathon champion, won by almost 10 minutes ahead of Alexandra Robinette (Team Hotel San Jose) and Leslie Reuter (Bicycle Sport Shop/Austin Flyers).

Results

Elite / Cat. 1 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jeremy Horgan-Kobelski (Subaru-Gary Fisher) 1:47:01 2 Bryan Fawley (Park Place/Dallas Metal/Team Cap Carter) 0:06:54 3 Jason Sager (Team Jamis) 0:10:16 4 Kevin Fish (Bicycle Sport Shop) 0:12:00 5 Matt Gordon (Team SIX) 0:15:19 6 Scott Henry (Team Hammerhead Bicycles) 0:14:55 7 Wiley Mosley (Specialized Riders Club) 0:15:11 8 Stewart Stafford (Austin Flyers/Bicycle Sport Shop) 0:16:19 9 Brian Kuehl (Bicycle Sport Shop) 0:17:30 10 Jorge Munoz (Gold's Gym Laredo) 0:17:42 11 Len Zanni (Honey Stinger / Trek) 0:17:59 12 Tristan Uhl (Looking for a team) 0:18:18 13 Keith Hargis (RBM/Matrix) 0:18:37 14 Fred (Robbie) Robinette (Team Hotel San Jose) 0:19:00 15 David Wiens (Topeak Ergon) 0:20:39 16 Chad Haga (TAMU) 0:22:08 17 Lucas Brusseau (Bicycles Plus) 0:24:04 18 Craig Kunz (Austin Flyers/Bicycle Sport Shop) 0:24:14 19 Rich Weis (Oakley Inc.) 0:26:05 20 Chad Christian (Joe's Pro Bike) 0:26:25 21 Dan Kotwicki (29ercrew.com) 0:26:37 22 Wallace Groda (Bike Barn/Gary Fisher/Subaru) 0:27:30 23 Eric Fleming (Park Place Lexus) 0:28:04 24 Sem Gallegos (Sage Cycles) 0:28:39 25 Brandon Ewers (bikeland development) 0:29:40 26 Johnathon Orr (Team Coady & Lewis) 0:30:55 27 Chris Hilton (Sram) 0:31:42 28 Stefan Rothe 0:31:53 29 Marc Mayo (Austinbikes) 0:31:54 30 Paul Allan (Bikeland Developmental) 0:33:14 31 Luke Yantis (Bicycle Sport Shop) 0:33:49 32 Devin Carroll (Texas A&M) 0:38:14 33 Chris Lieto (Trek / Sram / Kswiss) 0:38:20 34 Warney Crosby (Specialized/Morgan Stanley) 0:40:35 35 Noel Reuter (Bicycle Sport Shop/Austin Flyers) 0:43:59 36 Brian Jones (AUSTIN BIKES) 0:46:34 37 Conor Steward (Hill Country Bicycle Works/FCB) 0:58:27 38 Joe Graff (Austin Flyers/Bicycle Sport Shop) 1:01:13 DNS aiar ghelber (UH Cycling) DNS Kyle Johnson (UT) DNS Barry Lee (Team Hotel San Jose) DNS Mason Quintana (Austin Bikes) DNF Richmond Frasier (Freedom Cheverolet/Joe's Pro Bikes) DNF William Rader (Bicycles Plus/Metro VW) DNF Darryl Rosenfeld (Bike Barn/Gary Fisher/Subaru) DNF Kevin Koen (Team Bike Lane/Momenta Training Systems) DNF Nicholas Garza (Mad Duck) DNF Barton Beddingfield (Austin Flyers/Bicycle Sport Shop) DNF Will Black (Colonels Bicycles) DNF Lance Armstrong (Mellow Johnny's) DNF Payson McElveen (Bicycle Sport Shop) DNF Ronald Strange (Bay Area Schwinn) DNF Casey Crosby (Oakley) DNF William Ross (Cycle Progression) DNF Patrick Barrett (Pirate Race Productions) DNF Eric Comeau (Subura Gary Fisher Bike Barn) DNF Rick Wetherald (Solar Eclipse)

Elite / Cat. 1 Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Heather Irmiger (Subaru/Gary Fisher) 1:26:18 2 Alexandra Robinette (Team Hotel San Jose) 0:09:59 3 Leslie Reuter (Bicycle Sport Shop/Austin Flyers) 0:11:05 4 Melanie Etherton (Cycle Progression) 0:11:36 5 Claire McKenna (Team Hammerhead Racing Company Inc.) 0:13:21 6 Sara Krause (Krause Sports Performance) 0:16:33 7 Julia Jenkins (Bike Sport / ION) 0:18:36 8 Luan Roberts (UH) 0:30:22 9 Megan Steward (Hill Country Bicycle/FCB) 0:49:20 10 Kathleen Karpinski (Austin Bikes/Revenant) 0:58:06 DNS Erika Boren (Team NRC) DNF Jennifer Perez (Bikeland Developmental) DNF Shae Rainer (Trek VW)

Singlespeed men # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Vasey (GS Tenzing) 1:26:22 2 Ian Fleming (Cycle Progression) 0:04:19 3 John Robertson (Baylor) 0:05:56 4 Kenneth Dawson 0:06:29 5 Jason Krempin (ozone) 0:07:23 6 Joe Walker (Austin Bike/Revenant) 0:08:01 7 Boyd Wallace (Dallas Bike Works) 0:10:49 8 Brian Lambert (Bicycle Sport Shop) 0:10:50 9 Andy Frazier (Adventure & Wheels) 0:12:02 10 Sean Duckett (The Lazy Elevators) 0:14:01 11 Draye Redfern (Velossimo Racing / Jack & Adams) 0:15:47 12 Dennis Lozano (Team NRC/Kona) 0:16:34 13 Joe Guerra 0:18:05 14 Chris Labod (Bikelane) 0:19:20 15 Mike Aguayo (Team Bike Lane/WCCRT) 0:20:23 16 Corey Moser (Team Hammerhead Bicycles) 0:21:58 17 Tim Irby 0:22:33 18 Ben Stovall (Illuminators) 0:24:19 19 Kevin Napier (Cypresswood Race Team) 0:25:54 20 Robert Remlinger (Back Door Cafe) 0:27:09 21 Joseph Doyle (XXX Racing-Athletico) 0:28:47 22 Melanie Black (West End Bicycles) 0:31:26 23 Todd Gaffney 0:38:53 24 Jerod Dilg 0:38:54 25 James Cobb (Tender Gooch Racing) 0:40:49 26 John Marsan 0:42:49 27 Chris DiStefano (Cieio) 0:48:17 28 Inna Innes (Big Pig Racing) 0:51:20 DNS David Wittoesch DNS Joshua Tschuor (Team Bike Lane) DNS Jay Carlson (Bicycles Inc/Trek) DNS Steve Mabry (Moutain Flyer Magazine) DNS Brian Riepe (Mountain Flyer Magazine) DNS Marshall Cupples (S 3 Racing) DNS John MacCurdy (Team Coady & Lewis) DNF Kelley Simmons (Bike Lane) DNF Donald Smith (NRC/PedalMasher) DNF Jordan Ransom

Cat. 1 Men 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Federico Castro (NRC/Pedalmashers) 2:24:05 2 Steven Mitchell (TAMU) 0:04:43 3 Bennett Brown (Mad Duck) 0:14:01 4 Adam Meister (FCS Cycling) 0:16:05 DNS Matthew Stottlemyre DNS Brian McGrath (Sugar Cycles-180) DNF David Kessler (Team NRC/Kona)

Cat. 1 Men 30-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Fontenot (Team Bike Lane/WCCRT) 2:09:01 2 Eric Warden (Bicycles Inc./Trek) 0:05:33 3 Clint Fontenot (Team Bike Lane/Woodland Cycling Club) 0:07:16 4 Jeff Turner (Park Place Lexus) 0:08:33 5 Keith Gray (Colonel's Bikes) 0:09:54 6 ryan scott (Bicycles Inc./Trek) 0:11:26 7 Alex Bernard (Souterhn Elite) 0:16:57 8 Eric Prim (Colonels) 0:17:27 9 Dustin Barton (Team Hammerhead Bicycles) 0:17:49 10 Bryan Kreitz (Bicycle Sport Shop) 0:19:23 11 Marque Allen (Team Ortho/Sage Cycles) 0:21:50 12 Brad Wimberly (Austin Tri Cyclist) 0:22:12 13 Robert Biard (Team Hotel San Jose) 0:22:29 14 Russell Adams 0:28:12 15 Jason Maloney (Bikelane) 0:30:44 16 Justin Cremer (Bikesport / ION) 0:31:28 17 Derek Demere 0:35:04 18 Jerry Bueno (UYS/Cycle 360) 0:41:58 DNS Glen Love (B & B Bicycles) DNS John Cantu (Team Sage Cycles) DNS Christopher Burke (Team Smack/Big Pig) DNS Justin Farmer (JF2R) DNS Toby Smith (Park Place Dealerships/Dallas Bike Works) DNS Jerod Walker DNS Chris Jenkins (Bikesport/Ion) DNS Richard Spiegel (bikeland factory dev) DNS Elliot McKinney (Solar Eclipse) DNS Hernandez Francisco DNS P.J. Rabice (Team Six) DNF Steve Etherton (Cycle Progression) DNF Gregory Bauer DNF Daniel Perez (Crazy Cat Cyclery/Heath Maxx) DNF Paul Burpo (Southern Elite/Sun & Ski Sports) DNF Shaun Bonavita (Park Place Dealerships) DNF Paul Sullivan (Rack Outfitters)

Cat. 1 Men 40-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Adam Salladin (Hill Country Bicycle Works/FCB) 1:26:25 2 Bob Pinard (GS Tenzing) 0:01:33 3 Brian Zettner (Team Sage Cycles) 0:02:06 4 John Larson (Park Place Dealerships/Dallas Bike Works) 0:02:25 5 Antonio Torrini (Hammerhead Bikes) 0:02:52 6 Joseph Gold (Southern Elite/Sun & Ski Sports) 0:03:46 7 Steve Mee (Steamworks Brewing Co.) 0:04:42 8 Nick Sheen (Cycle Progression) 0:06:04 9 Tim Kane (Team Sage Cycles) 0:06:45 10 Nick Gonzales (Team Bike Lane) 0:07:21 11 Mark Landeck (Texas Pro Health Racing) 0:08:17 12 Jordan Chaney (RBM/Mirage) 0:08:41 13 John Rader (RBM/Matrix) 0:09:28 14 Jack Gutweiler (Bikesport/Ion) 0:09:34 15 Scott Long (Longshot Racing) 0:12:05 16 Courtney Grimes (Team Mad Duck) 0:14:21 17 Jim Thomas (GT Dirt Coalition) 0:15:46 18 Scott McMillian (Peak Fitness Racing) 0:20:52 19 Paul Snyder (Bicycle Sport Shop) 0:24:28 20 James Williams 0:24:34 DNS Scott Butts DNS Forist David Jr (Sage Cycles) DNS Michael Williams DNS Paul Sacket (Hill Country Bicycle Works) DNS Greg Herbold DNS Michael Bohn (PACC) DNS Alex Arumi (Cycle Progression) DNS Allen Zolondek (Team AT&T-Brain and Spine Cycling) DNF Dent Laney (Sugar Cycles-180) DNF Dac Calderhead (Bikesport) DNF Richard Kinsey (Bicycle Heaven) DNF Dave Esper (Team Hammerhead Bicycles) DNF Frederick Willemsen (Team NRC/Kona) DNF Chris Campbell (Bicycle Sport Shop) DNF Mike Healey (Team Hammerhead Bicycles Racing Inc.)

Cat. 1 Men 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Stewart (Bikesport/ION) 1:29:19 2 Eric Jordan (Lone Star Racing) 0:05:17 3 Kevin Highfield (Southern Elite/Sun &Ski Sports) 0:07:14 4 David Lurz (Solar Eclipse) 0:07:25 5 Tony Sturdivant (Concho Bike) 0:07:26 6 Michael Rossi (Bikesport/Ion) 0:10:50 7 David Appleton (Hill Country Bicycle/ OWA) 0:14:41 8 George Heagerty (geri atrix) 0:14:42 9 Christopher Rossow (My Family) 0:16:13 10 Paul (Shadow) Johns (B&B Bikes) 0:16:40 11 Rick Morris (Team Sage Cycles) 0:20:30 12 Michael Floores (Team NRC/Kona) 0:24:45 13 Jimmy Dreiss (Flat Rock Ranch) 0:28:33 DNS Alan Johnson (Matrix/RBM) DNS Thomas Boldizar (PACC) DNS Randy Wolf (Mad Duck) DNF Willie Rivera (GT Dirt Coalition) DNF John Fleming (Solar Eclipse) DNF Scott Schaefer (Southern Elite/Sun & Ski)

Cat. 1 Men 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Richard Suggs (Team NRC/Kona) 1:55:27 2 John Howell (VeloCity) 0:01:51 3 Frederic Schmid (Bicycles Outback) 0:03:12 DNS Bill Moreman (Bicycles Inc./TREK) DNF Robert Charbeneau (Velo Diablo)

Cat. 1 Women 40-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diana Weatherly (Bicycles Inc/Trek) 1:44:40 2 Pamela Jackson (Mad Duck Max Muscle) 0:14:00 DNS Tanya Woody (Team Hammerhead)

Cat. 1 Women 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Nye-Salladin (Hill Country Bicycle Works) 1:49:25

Cat. 2 Junior Men 15-18 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mason Shea (Austin Parks) 1:46:20 2 Dylan Rome 0:02:29 3 Trevor Baldwin (Hill Country Bicycle Works / FCB) 0:06:40 4 Eric Labod (Bikelane) 0:09:29 5 Christopher Willemsen (Team NRC/Kona) 0:13:18 6 Bo Trimble (Solar Eclipse) 0:39:07 DNS Jacob Sacket (Hill Country Bicycle Works/WBC) DNS Colin Roberson (Bicycles Inc./Trek) DNS Benjamin Pennington (Southern Elite/Sun&Ski) DNF Christopher Garza (Southern Elite/Sun&Ski)

Cat. 2 Men 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cody Foster (Southern Elite) 1:32:19 2 Wes Jerman (Schriner University Cycling) 0:03:54 3 Ryan Odom (Sage Cycles) 0:05:59 4 Timothy Rawlins (Bicycles Plus) 0:07:05 5 Andrew Leach (Bikesport/Ion) 0:07:45 6 Omar Santos (Bagel Love) 0:08:15 7 William Sutton (TBS) 0:08:57 8 Justin Calland 0:11:40 9 Danny Santos 0:14:13 10 Christopher Woods (Team McAllen) 0:17:33 11 Clint Hankla (TAMU) 0:18:36 12 Daniel Edmiston 0:19:20 13 Cody Truitt (Houston Fit AR) 0:22:24 14 Chris Woodard 0:23:23 15 Higinio Sanchez (Lone Star Bicycles) 0:29:57 16 chris lorance (Ouch My Shoulder) 0:28:41 DNS Andrew Hill (Team Hotel San Jose) DNS Nathan Mills (West End Bikes) DNS Cory Hodges (TAMU) DNS Thomas Knight (Leave it blank) DNS Joshua Stone (Sugar Cycles) DNF James Rowan (Bikeland Delevomental) DNF Kyle Stoffer (Team McAllen Racing) DNF Travis Vincent (Bikeland Development Factory Team) DNF Austin Stewart (GS Tenzing)

Cat. 2 Men 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pedro Del Busto 1:38:23 2 Jeremy Ridge (Austin Bikes/Revenant) 0:00:27 3 Mitchell Fazzio (Chain Reaction Bikes) 0:02:05 4 Scott Sharrar (Sun & Ski/Southern Elite) 0:03:33 5 Jonathan Toner (TBD Racing) 0:05:24 6 Jeremy Paquette (Bikeland Development) 0:06:19 7 Sean Stokke (enviroinks.com) 0:07:42 8 Kevin Boyce 0:08:03 9 Chris Lovin (Team Hotel San Jose) 0:08:27 10 Juan Carlos Sierra (TBD Racing) 0:11:39 11 John Fell 0:16:34 12 Domingo Gonzalez (Ozone/Pirate Race Productions) 0:16:43 13 David Ness 0:26:06 14 Carlos Hernandez (Big Pig Racing) 0:26:07 15 Wade Treichler (G) 0:26:09 16 Francisco Hernandez 0:30:05 17 Hammid Funsho (Woodlands) 0:49:05 18 Brock Lundberg 0:55:51 DNS David Orlikowski (Mad Duck) DNS Mat Birmbaum DNS Rey Vera (Bicycles Inc//Trek) DNS Nathan Barnett (Bikelane) DNS Daniel Durdin (Texas Pro Health) DNS Matthew Fisher DNF Cody Byme (Jack & Adam Bicycles)

Cat. 2 Men 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 John Layne (Bikeland Dev. Factory Team) 1:30:20 2 Brian Fitzpatrick (McKinney Velo) 0:04:47 3 Scott Minard (West End) 0:08:08 4 Dan Pawlik (Team NRC) 0:08:47 5 Martin Kovacs (Team Hotel San Jose) 0:09:38 6 Patrick McGrath (Hill Country Bicycle works) 0:09:54 7 Jason Sumner (VeloNews) 0:10:37 8 Chad Starrett (enviroinks.com) 0:11:20 9 Derek Delpero (Pirate Race Productions) 0:11:46 10 Andrew Smith (Bike Lane/WCCRT) 0:13:11 11 John Diaz (Ozone) 0:15:20 12 Jamie Bell (Bicycles Inc/Trek) 0:16:10 13 Jackson Smith (Team Hammerhead Bicycles) 0:16:50 14 Christopher Chepil (Ozone) 0:16:51 15 Ty Rroberts (Spin City Cycling) 0:18:14 16 Kevin Dierschke (Hill Country Bike Works/Concho Bike) 0:18:43 17 Robert Trujillo 0:19:52 18 Eric Kieke (Team Spin City) 0:20:00 19 Chris Nowak (Bikesport / ION) 0:20:19 20 Mack McKinney (Matrix/RBM) 0:20:34 21 Nathan Cotten (GS Tenzing) 0:21:09 22 Marc Crozier (Peak Fitness Racing) 0:21:53 23 Chris Davis (Sendera) 0:22:22 24 Todd Murphy (McKinney Velo) 0:22:58 25 Chip Burrell 0:23:50 26 Dustin Payne (Pirate Race Productions) 0:24:17 27 Cesar R Flores (Laredo Cycling) 0:25:26 28 James Koehn 0:26:44 29 Jimmy Boyle (Sun & Ski Sports/Southern Elite) 0:26:48 30 Philip Pessoa (Environink.com) 0:27:50 31 Colin Hill (Team BikeLand) 0:32:10 32 Brent Murphy (MTMOI) 0:32:08 33 Jason Pettit (CRC Racing) 0:32:35 34 Jeff Weatherly (Bicycles Inc./Trek) 0:33:02 35 John Bolin (LardButt) 0:34:41 36 Brandon Aly (McKinney Velo Club) 0:41:48 37 Albert Yarusso (AustinBike.com) 0:42:11 38 Roger Gomez (Bike Works New Braunfels) 0:42:44 39 Lonn Hart (Team NRC/Kona) 0:50:19 40 Brandon Weaver 0:52:09 41 Jason Beer (NRC/Pedalmashers) 1:00:14 42 Robert Brown (GS Tenzing) 1:00:58 DNS Jean-Philippe Rheault (BVMBA) DNS Javier Elenes (Pirate Race Productions) DNS Tom Dangler DNS Trevor Rosson (Pirate Race Productions) DNS Rick Knobler DNS Heber Linares (Ron Carter Scion Racing) DNS Christopher Brown (GHORBA.org) DNS Troy Owens (GS Tenzing\Wheels in Motion) DNS Tim Hicks DNS Thomas Kubicek (Team Tilson Homes) DNS Todd Mayo (Bike Works New Braunfels) DNF Glen Dyson (GS Tenzing) DNF Scott Marlowe (Rockwall Cycling) DNF Edwardo Villarreal DNF Felipe Alvarez (Team X)

Cat. 2 Men 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ramon Avina (Laredo Cycling Club) 1:38:15 2 Carlos Fernandez (Camaloonox) 0:03:41 3 Chris Koob (Pirate Race Productions) 0:05:11 4 Eddie del Pino (TBD Racing) 0:05:41 5 Shawn Harris (Team Bike Lane) 0:07:23 6 Joe Ender (Monkey Wrench Bicycle Repair) 0:09:12 7 Joe Gonzalez (Dos Patrons) 0:09:40 8 William Earthman (Peak fitness Racing) 0:11:28 9 Greg Fisher (Bicycle Sport Shop) 0:11:30 10 Leonard Roberson (Bicycles Inc./Trek) 0:11:53 11 Silverio Gonzalez (Laredo Cycling) 0:13:25 12 Mark Roberson (M7 Racing) 0:13:51 13 Greg Hammer (NRC/Kona) 0:15:32 14 Robb Nixon (HeathMaxx/NIXON) 0:16:36 15 Tim Lawrence 0:18:10 16 Jose Rojas (TDBH) 0:18:57 17 Philip Horton (Team OA) 0:19:14 18 Don Losole (Team South Texas Multisport) 0:24:44 19 David Thibodeaux (Team AT&T Brain&Spine) 0:23:03 20 Tolby McGlothlin 0:23:17 21 Danny Boatright (Jule of the Orient) 0:24:54 22 Ryan Battle (Cutters) 0:25:22 23 Mark Fraske (Bike Lane) 0:27:06 24 John Gonzales 0:28:33 25 Bernd Chudoba (Bicycles Inc/UT of A) 0:31:07 26 David Grabner 0:32:49 27 Shayne Brown (NRC) 0:37:04 28 Philip Teitel (P -n- J -n- J) 0:39:34 29 Ted Garza (Southern Elite/Sun & Ski) 0:39:54 30 John Abrams (WWDBD) 0:43:17 31 Kyle Olson (SABA) 0:51:14 32 Chris Langley (Texas Pro Health) 0:51:55 DNS Andy Harris (Team Phoenix) DNS Quentin Dyson (M7 Racing) DNS Daniel Jewell DNS J B Hager (Team Six) DNS Michael Nelson DNS Andrew (Drew) Tucker (Matrix/ Richardson Bike Mart) DNS Gordon Richardson (Bikesport/Ion) DNS William Henderson (Oxford Cycling) DNS Tim Pletcher (Team Six) DNS Paul Sedillo (Bikesport) DNS Roger Terry (Spin City) DNF Gregg Kalba (Team West End) DNF Ron Ritzler (SRAM) DNF Lance Thornton (Sugar Cycles) DNF Frank Karbarz DNF Veljko Roskar (GHORBA.org) DNF Matt Schram (Austin Bikes)

Cat. 2 Men 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kent Rhyne (Hill Country Bicycle Works) 1:41:50 2 Mark Pruitt (Bicycles Inc/Trek) 0:02:00 3 Michael Ereli (Toyota Cycling / GCCA) 0:07:08 4 Charles Huckabee (Sugar Cycles-180) 0:15:18 5 Dan Kasha (Poor lonesome cowboy long way from home) 0:16:52 6 Mark Boraski (Infinity Cycling) 0:17:27 7 Danny Baggett (CapCarterRacing/Texas34dRacing) 0:17:37 8 Curtis Wehrman (Bikeland Developmental Factory Team) 0:21:57 9 Leland Rusk (Plano Cycling/Cannondale/GSTz) 0:24:36 10 PATRICK DEMPSEY (NRC/Pedalmashers) 0:24:52 11 J Kelly Strader (YettiCross.Com) 0:25:11 12 Sergio Garcia (W B C) 0:26:34 13 Michael McMurtray (Pirate Race Productions) 0:29:28 14 Theodore Rymal III (Bikelane) 0:31:38 15 Roel Chapa (Bicycles Inc. / Trek) 0:33:00 16 Raul Flores (Solar Eclipse) 0:49:05 17 Kevin Smith (Reppin' WA State) 0:51:59 DNS Michael Ridener (Bicycles Inc. / Trek) DNS Jeffery Larson (Rep Cafe) DNS Rusty Hough (Missing Link Racing) DNS Joseph Hunt (Team Tacodeli) DNS Joseph Ochoa (AustinBike.com / Hammerhead) DNS Gerry Nicodemus (Cypresswood Racing Team) DNS David Peter (artscyclery.com) DNS Kevin Herring (Sugar Cycles Factory Team) DNS Steve Present (Texas Ski Ranch Mastercraft) DNF Robert Sparacino (cinotrio Racing) DNF Jose Gonzalez (Laredo Cycling Club)

Cat. 2 Men 50+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Jeff Chattin (TREK) 1:39:35 2 Floyd Crawford 0:13:33 3 Matt Sjoberg (Beef & Pie) 0:15:44 4 Steve Innes (Mad Duck) 0:17:47 5 Danny Sanchez (Bicycles Inc./Trek) 0:18:44 6 Stanley Ford (Bikes Inc / Trek) 0:22:32 7 Jeffrey Sechelski (Bikesport/ION) 0:22:09 8 Bill Prater (Bay Area Cycles) 0:24:25 9 Randy Lierly (Team Bicycle Shack) 0:25:53 10 Charles Meienberg (EnviroInks.com) 0:26:44 11 Peter Torres (Extreme Photo) 0:31:42 12 Alan Markert (Bicycle Shack) 0:32:35 13 Corvin Alstot (Toyota Racing/ GCCA) 0:39:33 14 James Trimble (Trimble Racing) 0:53:18 15 Michael Castaneda 1:13:12 DNS Norman Patrick (Hill Country Bicycle Works) DNS Bill San Marco DNS Jim Byrd (GSTenzing/Wheels in Motion) DNS Jamey Willis DNS John Wilson DNS Wes O'Brian DNS Barton Lee DNF Richard Zanikos (Bikemojo.com) DNF Mark Hargis (Bicycles Inc./Trek)

Cat. 2 Junior women 15-18 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nadina Junuzovic (Bicycle Sport Shop) 2:19:49 DNS Lucy Brown (Solar Eclipse)

Cat. 2 Women 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jessica Rawlins 1:58:32 2 Charissa Luman (Sage Cycles) 0:04:33 3 Erin Turrentine (Sasquatch is My Papa) 0:16:29 4 Laura Bielinski 4 Shannon Bell

Cat. 2 Women 30-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Becky Dierschke (Hill Country Bike Works/Concho Bike) 2:21:50 2 Amy Farley 0:00:19 3 Jody Smith (AustinBike.com) 0:11:50 4 Dina Pang-Smith (NRC/Kona) 0:13:00 DNS Tommie Richardson (Team Hammerhead Bicycles) DNS Ashley Edwards (Houston Fit AR) DNS Margaret Nolen (Austin Flyers/Bicycle Sport Shop) DNS Jennifer Ragan-Marlowe (Team Rockwall Cycling) DNF Kristi Welch (Bicycle Sport Shop)