Taylor Wiles (UnitedHealthcare) helps her team with the chase (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

Tayler Wiles (UnitedHealthcare) avoided a late-race crash among her breakaway companions to take the stage 5 win Monday at the Lotto Thuringen Tour in Germany.

Wiles escaped the group with teammate Ruth Winder and stage 4 winner Lauren Stephens (Tibco-Silicon Valley Bank), with Winder and Stephens opening a slight gap before the final corner just 25 metres from the line. When Stephens and Winder hit the deck on the rain-slicked cobbles in the corner, however, Wiles had room to slip through and take the win.

"We worked together and then Lauren Stephens attacked with 800 meters to go and Ruth jumped on her," Wiles said. "The last few corners were pretty tough being wet cobbles, and unfortunately they both came down just before the line and I just made it around them. A bitter sweet way to win as I'm hurting for Ruth, but thankfully she is okay.

"This win is for Ruth and the rest of the team who have fought so hard at this race and always believed in me," Wiles said. "I couldn't have done it without them."

The field, which was immediately behind the lead trio, didn't have Wiles' luck and got tangled up in the melee. Ellen Van Dijk of the Dutch National team avoided the crash and finished second, one second behind Wiles. Leah Thomas (US National Team) was third.

Van Dijk's stage result moved her to within 14 seconds of overall leader Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) going into Tuesday's final stage. Hayley Simmonds (Team WNT Pro Cycling) is third overall, 29 seconds back.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 2:44:33 2 Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team 0:00:01 3 Leah Thomas (USA) US National Team 4 Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team 5 Romy Kasper (Ger) German National Team 6 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 7 Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team 8 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 9 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 10 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 11 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango 12 Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 13 Gracie Elvin (Aus) Australian National Team 14 Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing 15 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team 16 Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team 17 Liane Lippert (Ger) German National Team 18 Rachel Neylan (Aus) Australian National Team 19 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 20 Emma White (USA) US National Team 21 Skylar Schneider (USA) US National Team 22 Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank 23 Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 24 Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing 25 Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team 26 Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 27 Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 28 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 29 Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team 30 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling 31 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 32 Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 33 Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team 34 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team 35 Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team 36 Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 37 Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team 38 Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling 39 Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team 40 Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team 41 Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 42 Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team 43 Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team 44 Shannon Malseed (Aus) Australian National Team 45 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 46 Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango 47 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 48 Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team 49 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 50 Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team 51 Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team 52 Marta Lach (Pol) Polish National Team 0:01:33 53 Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing 54 Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango 0:01:38 55 Ffion James (GBr) Team Storey Racing 56 Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 57 Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing 0:01:40 58 Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing 0:01:42 59 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 0:01:45 60 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:01:46 61 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:00:01 62 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:59 63 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:00:01 64 Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 65 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 66 Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling 0:02:48 67 Stefanie Paul (Ger) German National Team 0:02:54 68 Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:03:22 69 Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas 0:03:23 70 Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:04:39 71 Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:10 72 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:11 73 Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing 74 Hannah Arensman (USA) US National Team 0:06:43 75 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 0:08:52 76 Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing 0:11:05 77 Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team 78 Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling 79 Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 80 Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 81 Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 82 Lisen Hocking (Aus) Australian National Team 83 Grace Brown (Aus) Australian National Team 84 Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 0:11:10 85 Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas 86 Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank 87 Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango 0:11:12 88 Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team 0:11:13 89 Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team 0:11:15 90 Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling 0:16:27 91 Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 92 Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango 0:21:19 DNS Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana DNF Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana DNF Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team DNF Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 3 pts 2 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 2 3 Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 3 pts 2 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 2 3 Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 3 pts 2 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango 2 3 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 1

Finish Line Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 5 pts 2 Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team 4 3 Leah Thomas (USA) US National Team 3 4 Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team 2 5 Romy Kasper (Ger) German National Team 1

QOM 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 3 pts 2 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 2 3 Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team 1

QOM 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango 3 pts 2 Leah Thomas (USA) US National Team 2 3 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Unitedhealthcare Pro Cycling 8:13:41 2 Nationalteam Usa 0:00:01 3 Nationalteam Niederlande 4 Nationalteam Polen 5 Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam 6 Nationalteam Deutschland 7 Tibco-Silicon Valley Bank 8 Nationalteam Australien (Aus) 9 Canyon//Sram Racing 10 Btc City Ljubljana 11 Nationalteam Norwegen 12 Drops 13 Bizkaia Durango 0:01:38 14 Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 15 Be Pink Cogeas 0:01:45 16 Team Wnt Pro Cycling 0:02:48 17 Team Storey Racing 0:03:10 18 D.Velop - Cycle Cafe Ladies 0:11:05

General Classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 13:01:35 2 Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team 0:00:14 3 Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:00:29 4 Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing 0:00:47 5 Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:00:48 6 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 0:01:14 7 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team 0:01:19 8 Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team 0:01:28 9 Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team 0:01:30 10 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:37 11 Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team 0:01:46 12 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 0:01:58 13 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:02:10 14 Leah Thomas (USA) US National Team 0:02:16 15 Emma White (USA) US National Team 0:02:22 16 Liane Lippert (Ger) German National Team 0:02:32 17 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:02:34 18 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 0:02:36 19 Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team 0:02:39 20 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango 21 Romy Kasper (Ger) German National Team 0:02:40 22 Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team 0:02:41 23 Rachel Neylan (Aus) Australian National Team 0:02:45 24 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:02:50 25 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 26 Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:02:54 27 Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing 0:03:02 28 Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:05 29 Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team 0:03:16 30 Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team 0:03:26 31 Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:03:36 32 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:03:46 33 Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team 0:04:04 34 Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team 0:04:07 35 Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team 0:04:11 36 Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team 0:04:30 37 Shannon Malseed (Aus) Australian National Team 0:04:42 38 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling 39 Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team 0:04:46 40 Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team 0:04:49 41 Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 0:04:54 42 Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 0:05:33 43 Marta Lach (Pol) Polish National Team 0:05:35 44 Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:05:58 45 Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango 0:06:22 46 Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team 0:06:41 47 Gracie Elvin (Aus) Australian National Team 0:06:55 48 Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:08:02 49 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:08:58 50 Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:08:59 51 Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango 0:09:05 52 Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:09:16 53 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 0:09:47 54 Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:10:29 55 Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 0:12:10 56 Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing 0:12:58 57 Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing 0:13:13 58 Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team 0:13:29 59 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:14:52 60 Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team 0:14:59 61 Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 0:15:01 62 Lisen Hocking (Aus) Australian National Team 0:15:47 63 Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:16:15 64 Stefanie Paul (Ger) German National Team 65 Skylar Schneider (USA) US National Team 0:16:30 66 Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 0:18:08 67 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 0:18:09 68 Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:20:23 69 Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas 0:21:00 70 Ffion James (GBr) Team Storey Racing 0:21:10 71 Grace Brown (Aus) Australian National Team 0:21:28 72 Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing 0:21:42 73 Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling 0:23:04 74 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:24:27 75 Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing 0:24:41 76 Hannah Arensman (USA) US National Team 0:25:05 77 Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing 0:27:19 78 Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango 0:27:45 79 Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana 0:28:07 80 Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 0:28:11 81 Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 0:28:18 82 Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas 0:28:19 83 Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 0:29:47 84 Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:29:54 85 Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies 0:30:08 86 Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank 0:32:38 87 Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team 0:33:24 88 Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:36:11 89 Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team 0:39:06 90 Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango 0:39:29 91 Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling 0:47:15 92 Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team 0:58:27

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team 18 pts 2 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 17 3 Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team 12 4 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 10 5 Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 7 6 Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team 6 7 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 8 Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling 5 9 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 5 10 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 5 11 Romy Kasper (Ger) German National Team 5 12 Marta Lach (Pol) Polish National Team 4 13 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 4 14 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 4 15 Leah Thomas (USA) US National Team 3 16 Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing 3 17 Hannah Arensman (USA) US National Team 3 18 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 2 19 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango 2 20 Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 2 21 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 1 22 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team 1 23 Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 1 24 Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team 1 25 Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 29 pts 2 Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team 23 3 Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team 11 4 Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 6 5 Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank 3 6 Liane Lippert (Ger) German National Team 3 7 Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team 3 8 Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling 3 9 Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango 3 10 Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango 3 11 Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 2 12 Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team 2 13 Romy Kasper (Ger) German National Team 2 14 Leah Thomas (USA) US National Team 2 15 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 2 16 Hannah Arensman (USA) US National Team 2 17 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 1 18 Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank 1 19 Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 1