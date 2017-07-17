Wiles wins Lotto Thuringen Tour's crash-marred fifth stage
Brennauer retakes race lead heading into final day
Tayler Wiles (UnitedHealthcare) avoided a late-race crash among her breakaway companions to take the stage 5 win Monday at the Lotto Thuringen Tour in Germany.
Wiles escaped the group with teammate Ruth Winder and stage 4 winner Lauren Stephens (Tibco-Silicon Valley Bank), with Winder and Stephens opening a slight gap before the final corner just 25 metres from the line. When Stephens and Winder hit the deck on the rain-slicked cobbles in the corner, however, Wiles had room to slip through and take the win.
"We worked together and then Lauren Stephens attacked with 800 meters to go and Ruth jumped on her," Wiles said. "The last few corners were pretty tough being wet cobbles, and unfortunately they both came down just before the line and I just made it around them. A bitter sweet way to win as I'm hurting for Ruth, but thankfully she is okay.
"This win is for Ruth and the rest of the team who have fought so hard at this race and always believed in me," Wiles said. "I couldn't have done it without them."
The field, which was immediately behind the lead trio, didn't have Wiles' luck and got tangled up in the melee. Ellen Van Dijk of the Dutch National team avoided the crash and finished second, one second behind Wiles. Leah Thomas (US National Team) was third.
Van Dijk's stage result moved her to within 14 seconds of overall leader Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) going into Tuesday's final stage. Hayley Simmonds (Team WNT Pro Cycling) is third overall, 29 seconds back.
Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2:44:33
|2
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:01
|3
|Leah Thomas (USA) US National Team
|4
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|5
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|6
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|7
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|8
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|9
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|10
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|11
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|12
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|13
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|14
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|15
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|16
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|17
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|18
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|19
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|20
|Emma White (USA) US National Team
|21
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|22
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|23
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|24
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|25
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|26
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|27
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|28
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|29
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|30
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|31
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|32
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|33
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|34
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|35
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|36
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|37
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|38
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|39
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|40
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|41
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|42
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|43
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|44
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|45
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|46
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|47
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|48
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|49
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|50
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|51
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|52
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:01:33
|53
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|54
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:01:38
|55
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|56
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|57
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:01:40
|58
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:01:42
|59
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:01:45
|60
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:01:46
|61
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:01
|62
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:59
|63
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:01
|64
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|65
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|66
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:02:48
|67
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:02:54
|68
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:22
|69
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:03:23
|70
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:04:39
|71
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:06:10
|72
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:06:11
|73
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|74
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:06:43
|75
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:08:52
|76
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:11:05
|77
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|78
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|79
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|80
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|81
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|82
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|83
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|84
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:11:10
|85
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|86
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|87
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:11:12
|88
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:11:13
|89
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:11:15
|90
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:16:27
|91
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|92
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:21:19
|DNS
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|DNF
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|DNF
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|DNF
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|pts
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|2
|3
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|3
|pts
|2
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|2
|3
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|pts
|2
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|2
|3
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|5
|pts
|2
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|4
|3
|Leah Thomas (USA) US National Team
|3
|4
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|2
|5
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|pts
|2
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|2
|3
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|3
|pts
|2
|Leah Thomas (USA) US National Team
|2
|3
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Unitedhealthcare Pro Cycling
|8:13:41
|2
|Nationalteam Usa
|0:00:01
|3
|Nationalteam Niederlande
|4
|Nationalteam Polen
|5
|Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
|6
|Nationalteam Deutschland
|7
|Tibco-Silicon Valley Bank
|8
|Nationalteam Australien (Aus)
|9
|Canyon//Sram Racing
|10
|Btc City Ljubljana
|11
|Nationalteam Norwegen
|12
|Drops
|13
|Bizkaia Durango
|0:01:38
|14
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|15
|Be Pink Cogeas
|0:01:45
|16
|Team Wnt Pro Cycling
|0:02:48
|17
|Team Storey Racing
|0:03:10
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:11:05
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|13:01:35
|2
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:14
|3
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:00:29
|4
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:47
|5
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:48
|6
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:01:14
|7
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:01:19
|8
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:01:28
|9
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:01:30
|10
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:37
|11
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:01:46
|12
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:01:58
|13
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:10
|14
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:02:16
|15
|Emma White (USA) US National Team
|0:02:22
|16
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:02:32
|17
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:34
|18
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|0:02:36
|19
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|0:02:39
|20
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|21
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:02:40
|22
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:02:41
|23
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|0:02:45
|24
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:50
|25
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|26
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:02:54
|27
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:03:02
|28
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:03:05
|29
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:03:16
|30
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:03:26
|31
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:03:36
|32
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:03:46
|33
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|0:04:04
|34
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:07
|35
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:04:11
|36
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:04:30
|37
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:04:42
|38
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|39
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|0:04:46
|40
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:04:49
|41
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:04:54
|42
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:05:33
|43
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:05:35
|44
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:05:58
|45
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:06:22
|46
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:06:41
|47
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:06:55
|48
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:08:02
|49
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:08:58
|50
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:08:59
|51
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:09:05
|52
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:09:16
|53
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:09:47
|54
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:10:29
|55
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:12:10
|56
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:12:58
|57
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:13:13
|58
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:13:29
|59
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:14:52
|60
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:14:59
|61
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:15:01
|62
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:15:47
|63
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:16:15
|64
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|65
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:16:30
|66
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:18:08
|67
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:18:09
|68
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:20:23
|69
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:21:00
|70
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:21:10
|71
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:21:28
|72
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:21:42
|73
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:23:04
|74
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:24:27
|75
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:24:41
|76
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:25:05
|77
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:27:19
|78
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:27:45
|79
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:28:07
|80
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:28:11
|81
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:28:18
|82
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:28:19
|83
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:29:47
|84
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:29:54
|85
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:30:08
|86
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:32:38
|87
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:33:24
|88
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:36:11
|89
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:39:06
|90
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:39:29
|91
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:47:15
|92
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:58:27
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|18
|pts
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|17
|3
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|12
|4
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|10
|5
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|7
|6
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|6
|7
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|6
|8
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|5
|9
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|5
|10
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|5
|11
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|5
|12
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|4
|13
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|4
|14
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|4
|15
|Leah Thomas (USA) US National Team
|3
|16
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|17
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|3
|18
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|2
|19
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|2
|20
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|2
|21
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|22
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|1
|23
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|1
|24
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|1
|25
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|29
|pts
|2
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|23
|3
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|11
|4
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|6
|5
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|3
|6
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3
|7
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|3
|8
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|3
|9
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|3
|10
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|3
|11
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|12
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|2
|13
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|2
|14
|Leah Thomas (USA) US National Team
|2
|15
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|2
|16
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|2
|17
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|1
|18
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|1
|19
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Canyon//Sram Racing
|39:07:08
|2
|Nationalteam Niederlande
|0:01:06
|3
|Unitedhealthcare Pro Cycling
|0:02:29
|4
|Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:15
|5
|Drops
|0:04:23
|6
|Nationalteam Polen
|0:06:01
|7
|Nationalteam Australien (Aus)
|0:06:04
|8
|Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
|0:06:10
|9
|Nationalteam Deutschland
|0:06:31
|10
|Btc City Ljubljana
|0:07:04
|11
|Team Wnt Pro Cycling
|0:09:01
|12
|Nationalteam Norwegen
|0:11:16
|13
|Be Pink Cogeas
|0:12:04
|14
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:13:46
|15
|Bizkaia Durango
|0:15:24
|16
|Nationalteam Usa
|0:17:33
|17
|Team Storey Racing
|0:26:46
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:52:23
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