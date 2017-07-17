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Wiles wins Lotto Thuringen Tour's crash-marred fifth stage

Brennauer retakes race lead heading into final day

Taylor Wiles (UnitedHealthcare) helps her team with the chase

Taylor Wiles (UnitedHealthcare) helps her team with the chase
(Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us)

Tayler Wiles (UnitedHealthcare) avoided a late-race crash among her breakaway companions to take the stage 5 win Monday at the Lotto Thuringen Tour in Germany.

Wiles escaped the group with teammate Ruth Winder and stage 4 winner Lauren Stephens (Tibco-Silicon Valley Bank), with Winder and Stephens opening a slight gap before the final corner just 25 metres from the line. When Stephens and Winder hit the deck on the rain-slicked cobbles in the corner, however, Wiles had room to slip through and take the win.

"We worked together and then Lauren Stephens attacked with 800 meters to go and Ruth jumped on her," Wiles said. "The last few corners were pretty tough being wet cobbles, and unfortunately they both came down just before the line and I just made it around them. A bitter sweet way to win as I'm hurting for Ruth, but thankfully she is okay.

"This win is for Ruth and the rest of the team who have fought so hard at this race and always believed in me," Wiles said. "I couldn't have done it without them."

The field, which was immediately behind the lead trio, didn't have Wiles' luck and got tangled up in the melee. Ellen Van Dijk of the Dutch National team avoided the crash and finished second, one second behind Wiles. Leah Thomas (US National Team) was third.

Van Dijk's stage result moved her to within 14 seconds of overall leader Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) going into Tuesday's final stage. Hayley Simmonds (Team WNT Pro Cycling) is third overall, 29 seconds back.

Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2:44:33
2Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:01
3Leah Thomas (USA) US National Team
4Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
5Romy Kasper (Ger) German National Team
6Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
7Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
8Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
9Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
10Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
11Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
12Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
13Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
14Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
15Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
16Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
17Liane Lippert (Ger) German National Team
18Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
19Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
20Emma White (USA) US National Team
21Skylar Schneider (USA) US National Team
22Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
23Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
24Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
25Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
26Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
27Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
28Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
29Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
30Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
31Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
32Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
33Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
34Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
35Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
36Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
37Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
38Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
39Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
40Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
41Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
42Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
43Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
44Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
45Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
46Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
47Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
48Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
49Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
50Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
51Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
52Marta Lach (Pol) Polish National Team0:01:33
53Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
54Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:01:38
55Ffion James (GBr) Team Storey Racing
56Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
57Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:01:40
58Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:01:42
59Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:01:45
60Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:01:46
61Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:01
62Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:59
63Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:01
64Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
65Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
66Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:02:48
67Stefanie Paul (Ger) German National Team0:02:54
68Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:03:22
69Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:03:23
70Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:04:39
71Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:06:10
72Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:06:11
73Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
74Hannah Arensman (USA) US National Team0:06:43
75Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:08:52
76Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:11:05
77Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
78Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
79Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
80Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
81Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
82Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
83Grace Brown (Aus) Australian National Team
84Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:11:10
85Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
86Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
87Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:11:12
88Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:11:13
89Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:11:15
90Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:16:27
91Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
92Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:21:19
DNSUrsa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
DNFAnna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
DNFAurela Nerlo (Pol) Polish National Team
DNFGunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing3pts
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana2
3Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana3pts
2Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas2
3Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team1

Sprint 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling3pts
2Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango2
3Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank1

Finish Line Points
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling5pts
2Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team4
3Leah Thomas (USA) US National Team3
4Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team2
5Romy Kasper (Ger) German National Team1

QOM 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling3pts
2Alison Jackson (Can) BePink Cogeas2
3Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team1

QOM 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango3pts
2Leah Thomas (USA) US National Team2
3Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank1

Teams
#Rider Name (Country) TeamResult
1Unitedhealthcare Pro Cycling8:13:41
2Nationalteam Usa0:00:01
3Nationalteam Niederlande
4Nationalteam Polen
5Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam
6Nationalteam Deutschland
7Tibco-Silicon Valley Bank
8Nationalteam Australien (Aus)
9Canyon//Sram Racing
10Btc City Ljubljana
11Nationalteam Norwegen
12Drops
13Bizkaia Durango0:01:38
14Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
15Be Pink Cogeas0:01:45
16Team Wnt Pro Cycling0:02:48
17Team Storey Racing0:03:10
18D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:11:05

General Classification after stage 5
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing13:01:35
2Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:14
3Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling0:00:29
4Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:47
5Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:48
6Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:01:14
7Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:01:19
8Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:01:28
9Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:01:30
10Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:37
11Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:01:46
12Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:01:58
13Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:02:10
14Leah Thomas (USA) US National Team0:02:16
15Emma White (USA) US National Team0:02:22
16Liane Lippert (Ger) German National Team0:02:32
17Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:02:34
18Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing0:02:36
19Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team0:02:39
20Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
21Romy Kasper (Ger) German National Team0:02:40
22Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:02:41
23Rachel Neylan (Aus) Australian National Team0:02:45
24Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:02:50
25Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
26Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:02:54
27Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing0:03:02
28Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:03:05
29Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:03:16
30Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:03:26
31Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:03:36
32Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana0:03:46
33Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team0:04:04
34Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:04:07
35Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:04:11
36Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:04:30
37Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:04:42
38Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
39Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team0:04:46
40Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:04:49
41Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:04:54
42Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:05:33
43Marta Lach (Pol) Polish National Team0:05:35
44Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:05:58
45Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:06:22
46Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:06:41
47Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:06:55
48Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:08:02
49Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:08:58
50Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:08:59
51Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:09:05
52Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:09:16
53Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:09:47
54Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:10:29
55Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:12:10
56Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:12:58
57Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:13:13
58Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:13:29
59Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:14:52
60Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:14:59
61Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:15:01
62Lisen Hocking (Aus) Australian National Team0:15:47
63Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:16:15
64Stefanie Paul (Ger) German National Team
65Skylar Schneider (USA) US National Team0:16:30
66Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:18:08
67Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:18:09
68Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:20:23
69Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:21:00
70Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:21:10
71Grace Brown (Aus) Australian National Team0:21:28
72Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:21:42
73Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:23:04
74Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:24:27
75Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:24:41
76Hannah Arensman (USA) US National Team0:25:05
77Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:27:19
78Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:27:45
79Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:28:07
80Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:28:11
81Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:28:18
82Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:28:19
83Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:29:47
84Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:29:54
85Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:30:08
86Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:32:38
87Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:33:24
88Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:36:11
89Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:39:06
90Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:39:29
91Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:47:15
92Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:58:27

Points Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team18pts
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana17
3Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team12
4Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing10
5Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling7
6Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team6
7Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling6
8Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling5
9Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing5
10Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank5
11Romy Kasper (Ger) German National Team5
12Marta Lach (Pol) Polish National Team4
13Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas4
14Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling4
15Leah Thomas (USA) US National Team3
16Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing3
17Hannah Arensman (USA) US National Team3
18Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas2
19Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango2
20Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team2
21Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank1
22Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team1
23Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team1
24Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team1
25Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango1

Mountains Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling29pts
2Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team23
3Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team11
4Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team6
5Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank3
6Liane Lippert (Ger) German National Team3
7Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team3
8Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling3
9Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango3
10Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango3
11Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
12Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team2
13Romy Kasper (Ger) German National Team2
14Leah Thomas (USA) US National Team2
15Alison Jackson (Can) BePink Cogeas2
16Hannah Arensman (USA) US National Team2
17Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing1
18Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank1
19Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1

Teams Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Canyon//Sram Racing39:07:08
2Nationalteam Niederlande0:01:06
3Unitedhealthcare Pro Cycling0:02:29
4Tibco-Silicon Valley Bank0:03:15
5Drops0:04:23
6Nationalteam Polen0:06:01
7Nationalteam Australien (Aus)0:06:04
8Parkhotel Valkenburg - Destil Cyclingteam0:06:10
9Nationalteam Deutschland0:06:31
10Btc City Ljubljana0:07:04
11Team Wnt Pro Cycling0:09:01
12Nationalteam Norwegen0:11:16
13Be Pink Cogeas0:12:04
14Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:13:46
15Bizkaia Durango0:15:24
16Nationalteam Usa0:17:33
17Team Storey Racing0:26:46
18D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:52:23

 

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