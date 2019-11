Lotto Belgium Tour: Rivera wins stage 2

Coryn Rivera (Team USA) won the second stage at the Lotto Belgium Tour in Willebroek. The American won the 129km race from a bunch sprint ahead of Susanne Andersen (Norway) and Lotte Kopecky (Lotto Soudal).

Mieke Kröger (Germany) remains in the overall lead by 29 seconds ahead of Kopecky and 34 seconds ahead of Audrey Cordon-Ragot (France).

Stage Results

Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Coryn Rivera (USA) United States 3:15:41 2 Susanne Andersen (Nor) Norway 3 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 4 Emilie Moberg (Nor) Norway 5 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team 6 Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - van Eyck Sport 7 Maria Martins (Por) Sopela Womens Team 8 Aurore Verhoeven (Fra) De Sprinters Malderen 9 Mieke Kröger (Ger) Germany 10 Charlotte Kool (Ned) Jan van Arckel 11 Kelly Druyts (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 12 Amber van der Hulst (Ned) Jan van Arckel 13 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 14 Thalita de Jong (Ned) Multum Accountants Ladies Ct 15 Romy Kasper (Ger) Germany 16 Daniela Gass (Ger) Equano-wase zon Cycling Team 17 Kim Baptista (GBr) Restore Cycling Team 18 Kristie van Haaften (Ned) Health Mate - Ladies Team 19 Andrea Waldis (Swi) Illi-bikes Ct 20 Tanja Erath (Ger) Germany 21 Claudia Jongerius (Ned) De Sprinters Malderen 22 Shari Bossuyt (Bel) Rogelli-gyproc U-23 23 Minke Bakker (Ned) Jan van Arckel 24 Stine Andersen Borgli (Nor) Norway 25 Gaia Tortolina (Ita) Equano-wase zon Cycling Team 26 Birgitte Ravndal (Nor) Keukens Redant Cycling Team 27 Audrey Cordon-ragot (Fra) France 28 Eeva Sarlin (Fin) Multum Accountants Ladies Ct 0:00:05 29 Ruth Winder (USA) United States 30 Liane Lippert (Ger) Germany 31 Celine van Houtum (Ned) Jos Feron Lady Force 32 Lauren Creamer (Irl) Multum Accountants Ladies Ct 33 Kelly van den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 34 Aline Seitz (Swi) Illi-bikes Ct 35 Kaat Hannes (Bel) Jos Feron Lady Force 36 Fien Delbaere (Bel) Health Mate - Ladies Team 37 Lone Meertens (Bel) Keukens Redant Cycling Team 38 Christa Riffel (Ger) Germany 39 Liisa Ehrberg (Est) Jos Feron Lady Force 40 Laura Suessemilch (Ger) Health Mate - Ladies Team 41 Nicola Juniper (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 42 Sofie de Vuyst (Bel) Parkhotel Valkenburg 43 Zsofia Szabo (Hun) Health Mate - Ladies Team 44 Britt Knaven (Bel) Rogelli-gyproc U-27 45 Nele Armee (Bel) Illi-bikes Ct 46 Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies 47 Erica Clevenger (USA) United States 48 Marieke van Witzenburg (Ned) Jos Feron Lady Force 49 Thi That Nguyen (Vie) Lotto Soudal Ladies 50 Bente van Teeseling (Ned) Jan van Arckel 51 Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg 52 Nancy van der Burg (Ned) Jos Feron Lady Force 53 Vibeke Lystad Dybwad (Nor) Keukens Redant Cycling Team 54 Séverine Eraud (Fra) Doltcini - van Eyck Sport 55 Emma Boogaard (Ned) Restore Cycling Team 56 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Womens Team 57 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Womens Team 58 Nina Buysman (Ned) Parkhotel Valkenburg 59 Esther van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg 60 Ingrid Verhoeff (Ned) Rogelli-gyproc U-28 61 Julie van de Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 62 Rozemarijn Ammerlaan (Ned) Rogelli-gyproc U-26 63 Katie van Geyte (Bel) Keukens Redant Cycling Team 64 Ingvild Gaskjenn (Nor) Norway 65 Gladys Verhulst (Fra) France 66 Lucie Journier (Fra) France 67 Eva van den Born (Ned) De Sprinters Malderen 68 Jennifer Rutter-powell (GBr) Bianchi Dama 69 Hannah Ludwig (Ger) Germany 70 Marijke de Smedt (Bel) Equano-wase zon Cycling Team 71 Cathelijne Hoolwerf (Ned) Rogelli-gyproc U-25 72 Maaike Coljé (Ned) Restore Cycling Team 73 Mieke Docx (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 74 Noémie Abgrall (Fra) France 75 Belen Lopez Morales (Spa) Massi - Tactic Women Team 76 Emily Meakin (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 77 Katie Hall (USA) United States 0:00:17 78 Sylvie Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg 79 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Womens Team 80 Skylar Schneider (USA) United States 81 Georgina Panchaud (GBr) Bianchi Dama 0:00:20 82 Kate Wightman (NZl) Isorex Noaqua Ladies Team 83 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Norway 84 Ana Paula Polegatch (Bra) Memorial Santos 85 Patricia Ortega Ruiz (Spa) Massi - Tactic Women Team 86 Evelien Debboudt (Bel) Keukens Redant Cycling Team 87 Eva Jonkers (Ned) Rogelli-gyproc U-24 88 Gilke Croket (Bel) Illi-bikes Ct 89 Emma Cockcroft (GBr) Bianchi Dama 90 Trine Schmidt (Den) Illi-bikes Ct 91 Ditte Lenseclaes (Bel) Illi-bikes Ct 92 Margarita Lopéz Llull (Spa) Health Mate - Ladies Team 93 Quinty van de Guchte (Ned) Keukens Redant Cycling Team 94 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi - Tactic Women Team 95 Karolina Perekitko (Pol) Equano-wase zon Cycling Team 96 Ingrid Lorvik (Nor) Norway 97 Lynn Mariën (Bel) De Sprinters Malderen 98 Célia le Mouël (Fra) France 0:00:29 99 Typhaine Laurance (Fra) France 100 Jenny Hofmann (Ger) Jos Feron Lady Force 101 Maxime Roes (Bel) De Sprinters Malderen 102 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 103 Isabella Stone (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 0:00:35 104 Katrien Rubbens (Bel) Equano-wase zon Cycling Team

Points Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Coryn Rivera (USA) United States 20 2 Susanne Andersen (Nor) Norway 15 3 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 12 4 Emilie Moberg (Nor) Norway 10 5 Nicola Juniper (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 10 6 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team 8 7 Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - van Eyck Sport 6 8 Maria Martins (Por) Sopela Womens Team 4 9 Aurore Verhoeven (Fra) De Sprinters Malderen 3 10 Mieke Kröger (Ger) Germany 2 11 Audrey Cordon-ragot (Fra) France 2 12 Charlotte Kool (Ned) Jan van Arckel 1

Mountains Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Juniper (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 10 2 Kelly van den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 9 3 Sofie de Vuyst (Bel) Parkhotel Valkenburg 7 4 Nina Buysman (Ned) Parkhotel Valkenburg 6 5 Fien Delbaere (Bel) Health Mate - Ladies Team 1

Young riders Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Susanne Andersen (Nor) Norway 3:15:41 2 Maria Martins (Por) Sopela Womens Team 3 Charlotte Kool (Ned) Jan van Arckel 4 Amber van der Hulst (Ned) Jan van Arckel 5 Kim Baptista (GBr) Restore Cycling Team 6 Kristie van Haaften (Ned) Health Mate - Ladies Team 7 Claudia Jongerius (Ned) De Sprinters Malderen 8 Shari Bossuyt (Bel) Rogelli-gyproc U-23 9 Minke Bakker (Ned) Jan van Arckel 10 Gaia Tortolina (Ita) Equano-wase zon Cycling Team 11 Liane Lippert (Ger) Germany 3:15:46 12 Celine van Houtum (Ned) Jos Feron Lady Force 13 Aline Seitz (Swi) Illi-bikes Ct 14 Lone Meertens (Bel) Keukens Redant Cycling Team 15 Christa Riffel (Ger) Germany 16 Laura Suessemilch (Ger) Health Mate - Ladies Team 17 Zsofia Szabo (Hun) Health Mate - Ladies Team 18 Britt Knaven (Bel) Rogelli-gyproc U-27 19 Bente van Teeseling (Ned) Jan van Arckel 20 Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg 21 Emma Boogaard (Ned) Restore Cycling Team 22 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Womens Team 23 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Womens Team 24 Nina Buysman (Ned) Parkhotel Valkenburg 25 Ingrid Verhoeff (Ned) Rogelli-gyproc U-28 26 Rozemarijn Ammerlaan (Ned) Rogelli-gyproc U-26 27 Ingvild Gaskjenn (Nor) Norway 28 Gladys Verhulst (Fra) France 29 Lucie Journier (Fra) France 30 Hannah Ludwig (Ger) Germany 31 Cathelijne Hoolwerf (Ned) Rogelli-gyproc U-25 32 Maaike Coljé (Ned) Restore Cycling Team 33 Noémie Abgrall (Fra) France 34 Sylvie Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg 3:15:58 35 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Womens Team 36 Skylar Schneider (USA) United States 37 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Norway 3:16:01 38 Eva Jonkers (Ned) Rogelli-gyproc U-24 39 Ditte Lenseclaes (Bel) Illi-bikes Ct 40 Margarita Lopéz Llull (Spa) Health Mate - Ladies Team 41 Quinty van de Guchte (Ned) Keukens Redant Cycling Team 42 Karolina Perekitko (Pol) Equano-wase zon Cycling Team 43 Lynn Mariën (Bel) De Sprinters Malderen 44 Célia le Mouël (Fra) France 3:16:10 45 Typhaine Laurance (Fra) France 46 Jenny Hofmann (Ger) Jos Feron Lady Force 47 Maxime Roes (Bel) De Sprinters Malderen 48 Isabella Stone (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 3:16:16

Overall Standings

General classification after stage 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mieke Kröger (Ger) Germany 6:24:54 2 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 6:25:23 3 Audrey Cordon-ragot (Fra) France 6:25:28 4 Coryn Rivera (USA) United States 6:28:03 5 Ruth Winder (USA) United States 6:28:06 6 Tanja Erath (Ger) Germany 6:28:17 7 Susanne Andersen (Nor) Norway 8 Emilie Moberg (Nor) Norway 6:28:21 9 Amber van der Hulst (Ned) Jan van Arckel 6:28:22 10 Shari Bossuyt (Bel) Rogelli-gyproc U-23 6:28:24 11 Christa Riffel (Ger) Germany 6:28:25 12 Liane Lippert (Ger) Germany 13 Julie van de Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 6:28:26 14 Sofie de Vuyst (Bel) Parkhotel Valkenburg 15 Stine Andersen Borgli (Nor) Norway 6:28:27 16 Hannah Ludwig (Ger) Germany 17 Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - van Eyck Sport 6:28:29 18 Kristie van Haaften (Ned) Health Mate - Ladies Team 19 Rozemarijn Ammerlaan (Ned) Rogelli-gyproc U-26 6:28:30 20 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team 6:28:31 21 Britt Knaven (Bel) Rogelli-gyproc U-27 22 Thalita de Jong (Ned) Multum Accountants Ladies Ct 6:28:33 23 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 24 Charlotte Kool (Ned) Jan van Arckel 6:28:34 25 Kelly van den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 6:28:35 26 Nancy van der Burg (Ned) Jos Feron Lady Force 27 Laura Suessemilch (Ger) Health Mate - Ladies Team 6:28:36 28 Esther van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg 29 Lauren Creamer (Irl) Multum Accountants Ladies Ct 6:28:37 30 Marieke van Witzenburg (Ned) Jos Feron Lady Force 31 Claudia Jongerius (Ned) De Sprinters Malderen 6:28:38 32 Danique Braam (Ned) Lotto Soudal Ladies 6:28:39 33 Kelly Druyts (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 34 Emily Meakin (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 35 Romy Kasper (Ger) Germany 6:28:40 36 Nicola Juniper (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 6:28:41 37 Bente van Teeseling (Ned) Jan van Arckel 38 Andrea Waldis (Swi) Illi-bikes Ct 6:28:42 39 Nele Armee (Bel) Illi-bikes Ct 6:28:43 40 Noémie Abgrall (Fra) France 6:28:45 41 Thi That Nguyen (Vie) Lotto Soudal Ladies 6:28:49 42 Kaat Hannes (Bel) Jos Feron Lady Force 6:28:50 43 Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg 6:28:51 44 Minke Bakker (Ned) Jan van Arckel 45 Gaia Tortolina (Ita) Equano-wase zon Cycling Team 46 Lucie Journier (Fra) France 6:28:53 47 Gladys Verhulst (Fra) France 48 Fien Delbaere (Bel) Health Mate - Ladies Team 49 Maria Martins (Por) Sopela Womens Team 6:28:54 50 Séverine Eraud (Fra) Doltcini - van Eyck Sport 6:28:55 51 Eeva Sarlin (Fin) Multum Accountants Ladies Ct 6:28:56 52 Celine van Houtum (Ned) Jos Feron Lady Force 6:28:58 53 Birgitte Ravndal (Nor) Keukens Redant Cycling Team 6:28:59 54 Kim Baptista (GBr) Restore Cycling Team 55 Mieke Docx (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 6:29:00 56 Katie Hall (USA) United States 6:29:03 57 Aline Seitz (Swi) Illi-bikes Ct 6:29:04 58 Nina Buysman (Ned) Parkhotel Valkenburg 6:29:09 59 Zsofia Szabo (Hun) Health Mate - Ladies Team 6:29:10 60 Liisa Ehrberg (Est) Jos Feron Lady Force 6:29:19 61 Ingvild Gaskjenn (Nor) Norway 6:29:22 62 Trine Schmidt (Den) Illi-bikes Ct 6:29:23 63 Daniela Gass (Ger) Equano-wase zon Cycling Team 6:29:24 64 Mie Bjørndal Ottestad (Nor) Norway 6:29:27 65 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 6:29:40 66 Skylar Schneider (USA) United States 6:32:28 67 Erica Clevenger (USA) United States 6:32:29 68 Eva Jonkers (Ned) Rogelli-gyproc U-24 6:32:38 69 Katrien Rubbens (Bel) Equano-wase zon Cycling Team 6:32:43 70 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Womens Team 6:32:49 71 Aurore Verhoeven (Fra) De Sprinters Malderen 6:32:59 72 Maaike Coljé (Ned) Restore Cycling Team 6:33:38 73 Vibeke Lystad Dybwad (Nor) Keukens Redant Cycling Team 6:33:41 74 Lone Meertens (Bel) Keukens Redant Cycling Team 6:33:42 75 Sylvie Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg 6:33:56 76 Katie van Geyte (Bel) Keukens Redant Cycling Team 6:33:57 77 Jennifer Rutter-powell (GBr) Bianchi Dama 78 Emma Cockcroft (GBr) Bianchi Dama 6:34:02 79 Gilke Croket (Bel) Illi-bikes Ct 6:34:07 80 Belen Lopez Morales (Spa) Massi - Tactic Women Team 6:34:14 81 Margarita Lopéz Llull (Spa) Health Mate - Ladies Team 6:34:17 82 Lynn Mariën (Bel) De Sprinters Malderen 6:34:20 83 Evelien Debboudt (Bel) Keukens Redant Cycling Team 84 Patricia Ortega Ruiz (Spa) Massi - Tactic Women Team 6:34:23 85 Ditte Lenseclaes (Bel) Illi-bikes Ct 6:34:36 86 Eva van den Born (Ned) De Sprinters Malderen 6:42:23 87 Quinty van de Guchte (Ned) Keukens Redant Cycling Team 6:42:46 88 Cathelijne Hoolwerf (Ned) Rogelli-gyproc U-25 6:42:47 89 Emma Boogaard (Ned) Restore Cycling Team 6:42:56 90 Ana Paula Polegatch (Bra) Memorial Santos 6:43:08 91 Iurani Blanco Calbet (Spa) Sopela Womens Team 6:43:11 92 Célia le Mouël (Fra) France 6:43:12 93 Typhaine Laurance (Fra) France 6:43:27 94 Mireia Trias Jordan (Spa) Sopela Womens Team 6:43:28 95 Isabella Stone (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 6:44:03 96 Marijke de Smedt (Bel) Equano-wase zon Cycling Team 6:45:11 97 Ingrid Lorvik (Nor) Norway 6:45:39 98 Ingrid Verhoeff (Ned) Rogelli-gyproc U-28 6:46:33 99 Mireia Benito Pellicer (Spa) Massi - Tactic Women Team 6:46:34 100 Jenny Hofmann (Ger) Jos Feron Lady Force 6:47:25 101 Karolina Perekitko (Pol) Equano-wase zon Cycling Team 6:48:01 102 Maxime Roes (Bel) De Sprinters Malderen 6:48:03 103 Georgina Panchaud (GBr) Bianchi Dama 6:48:11 104 Kate Wightman (NZl) Isorex Noaqua Ladies Team 6:48:18

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mieke Kröger (Ger) Germany 32 2 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 29 3 Coryn Rivera (USA) United States 26 4 Audrey Cordon-ragot (Fra) France 19 5 Susanne Andersen (Nor) Norway 19 6 Nicola Juniper (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 10 7 Emilie Moberg (Nor) Norway 10 8 Thi That Nguyen (Vie) Lotto Soudal Ladies 10 9 Pascale Jeuland (Fra) Doltcini - van Eyck Sport 8 10 Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Ladies Team 8 11 Kelly Druyts (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 8 12 Maria Martins (Por) Sopela Womens Team 4 13 Stine Andersen Borgli (Nor) Norway 3 14 Aurore Verhoeven (Fra) De Sprinters Malderen 3 15 Amber van der Hulst (Ned) Jan van Arckel 1 16 Charlotte Kool (Ned) Jan van Arckel 1

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sofie de Vuyst (Bel) Parkhotel Valkenburg 15 2 Nicola Juniper (GBr) Isorex Noaqua Ladies Team 10 3 Kelly van den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies 10 4 Nina Buysman (Ned) Parkhotel Valkenburg 6 5 Audrey Cordon-ragot (Fra) France 5 6 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - van Eyck Sport 5 7 Mieke Kröger (Ger) Germany 3 8 Lone Meertens (Bel) Keukens Redant Cycling Team 3 9 Fien Delbaere (Bel) Health Mate - Ladies Team 2 10 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 1