Andrea Guardini (Astana) got back to winning ways at the Tour de Langkawi, seeing off Jakub Mareczko (Southeast) and yellow jersey Caleb Ewan (Orica-GreenEdge) to secure his third victory in four stages.

Whereas the two climbs in yesterday’s stage meant the Italian was unable to contest the sprint, today’s flat 165km route down the east coast of Malaysia from Kota Bharu to Kuala Berang was tailor-made for him to secure his 17th victory since 2011. Yesterday’s stage winner Ewan got boxed in and came from too far back, while fellow 20-year-old Mareczko was in a good position but lacked Guardini’s raw speed.

“For me things are really good at the moment,” said Guardini, “and I think I can make it more [wins] than this.

“Maybe on paper I’m faster than him [Ewan] but on the road every stage is different. He’s strong in all the other parcours, not only the flat stages.”

The young Australian was wearing the leader’s jersey in a UCI race for the first time as a professional but felt it may have held him back. “You get a little more respect in the bunch and but aside from that it’s more responsibility for the team, which is a downside probably,” he said.

“The break really stuck it to us and we were going full gas from about 60km. That really burned a lot of our guys and we didn’t have many at the end which made it really hard. We got a bit swamped in the last kilometre and it got really messy behind their wheels because obviously everyone was trying to fight for Guardini’s wheel, and I couldn’t start my sprint until about 100m to go which is obviously too late when you’re racing against guys like him.”

How it unfolded

After 30km of racing a group of five finally formed, made up of Jonathan Clarke (UnitedHealthCare), Pierre-Luc Perichon (Bretagne-Seche Environnement), Elchin Asadov (Synergy-Baku), Jamalidin Novardianto (Pegasus), Vladimir Gusev (Skydive Dubai).

Two chasers, Meiyin Wang (Hengxiang) and Nazim Bakirchi (Torku Sekerspor), managed to bridge across and in the space of 10km the seven-man breakaway had an advantage of four minutes 30 seconds.

With Perichon just 22 seconds down on GC, his services were deemed counterproductive and he dropped back to the peloton.

The gap hovered around the four-minute mark until they had covered almost 100km, whereupon Astana and Orica-GreenEdge taking turns on the front of the peloton to bring it down. With 40km they had three minutes and the game was up shortly after they passed the 10km banner.

Tinkoff-Saxo, MTN-Qhubeka and Southest all did turns on the front but it was Guardini who managed to get himself in prime position to demonstrate his superior speed.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 3:43:14 2 Jakub Mareczko (Ita) Southeast 3 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 4 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 5 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 7 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 8 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 9 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 10 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 11 Juan Sebastián Molano Benavides (Col) Colombia 12 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 13 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 14 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 15 Sebastian Henao (Col) Team Sky 16 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 17 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 18 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 19 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 20 Arin Iswana (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 21 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 22 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 23 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 24 Hyeonseok Kim (Kor) KSPO 25 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 26 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 27 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast 28 Sung Baek Park (Kor) KSPO 29 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 30 Wen Long Zhang (Chn) Giant-Champion System Pro 31 M Sofian Nabil Omar (Mas) National Sports Council Of Malaysia 32 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) MTN - Qhubeka 33 Leonardo Duque (Col) Colombia 34 Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor 35 Rodolfo Torres (Col) Colombia 36 Ahmad Kamal Mohamad Ameer (Mas) Malaysia National Team 37 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 38 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 39 Meher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 40 Ian Boswell (USA) Team Sky 41 Eduard Beltran (Col) Tinkoff-Saxo 42 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 43 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 44 Adam Blythe (GBr) Orica GreenEdge 45 Philip Deignan (Irl) Team Sky 46 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 47 Joon Yong Seo (Kor) KSPO 48 Danny Pate (USA) Team Sky 49 Tomazs Marczynski (Pol) Torku Sekerspor 50 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 51 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 52 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 53 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 54 Hideto Nakane (Jpn) Aisan Racing Team 55 Frantisek Padour (Cze) Androni Giocattoli 56 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 57 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 58 Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor 59 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo 60 Isaac Bolivar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling 61 Daniel Martnez (Col) Colombia 62 Andrea Dal Col (Ita) Southeast 63 Aziz Mohd Saiful Anuar (Mas) Terengganu Cycling Team 64 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 65 Abdul Halil Mohamad Izzat Hilmi (Mas) Malaysia National Team 66 Ahmad Kamal Mohamad Ameen (Mas) Malaysia National Team 67 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 68 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 69 Othman Mohamad Afiq Huznie (Mas) National Sports Council Of Malaysia 70 Mohamad Adiq Husaini Othman (Mas) Terengganu Cycling Team 71 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 72 Robin Manullang (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 73 Ying Chuan Gu (Chn) Giant-Champion System Pro 74 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 75 Rusli Amir Mustafa (Mas) National Sports Council Of Malaysia 76 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 77 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 78 Carlos Galviz (Ven) Androni Giocattoli 79 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 80 Kevin Seeldraeyers (Bel) Torku Sekerspor 81 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 82 Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro 83 Dadi Suryadi (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 84 Nathan Earle (Aus) Team Sky 85 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team 86 Chelly Aristya (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 87 Rusli Mohamad Fairet (Mas) National Sports Council Of Malaysia 88 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 89 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 90 Edward Diaz (Col) Colombia 91 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 92 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 0:00:16 93 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:00:20 94 Azman Mohamad Zawawi (Mas) National Sports Council Of Malaysia 95 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 96 Je Sung Yeon (Kor) KSPO 0:00:38 97 Darwin Pantoja (Col) Colombia 0:00:40 98 Mohammed Al Murawwi (UAE) Skydive Dubai Pro Cycling Team 99 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 100 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 101 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 102 Daud Mohamad Faruq (Mas) Malaysia National Team 103 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 104 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 105 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 106 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 107 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 108 Soon Yeong Kwon (Kor) KSPO 109 Xiaolong Sun (Chn) Giant-Champion System Pro 110 Sea Keong Loh (Mas) Malaysia National Team 111 John Kronborg Ebsen (Den) Androni Giocattoli 112 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 0:01:12 113 Rafael Andriato (Bra) Southeast 114 Cheng Xue (Chn) Giant-Champion System Pro 0:01:17 115 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 116 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:56 117 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:08 118 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 119 Nicolas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:03:21 120 Hyo Suk Gong (Kor) KSPO 121 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:27 122 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 123 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:51 124 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 0:08:00 125 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team

Sprint 1 - Pasir Putih # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 5 pts 2 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 3 3 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 2 4 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

Sprint 2 - Jertih # Rider Name (Country) Team Result 1 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 5 pts 2 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 3 3 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 2 4 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 1

Sprint 3 - Permaisuri # Rider Name (Country) Team Result 1 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 5 pts 2 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 3 3 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 2 4 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 1

KOM 1 - Sungai Tong # Rider Name (Country) Team Result 1 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 4 pts 2 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 2 3 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

Asian Riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 3:43:14 2 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 3 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 4 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 5 Arin Iswana (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 6 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 7 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 8 Hyeonseok Kim (Kor) KSPO 9 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 10 Sung Baek Park (Kor) KSPO

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Aisan Racing Team 11:09:42 2 MTN - Qhubeka 3 Team Sky 4 Astana Pro Team 5 Colombia 6 Terengganu Cycling Team 7 Southeast 8 Skydive Dubai Pro Cycling Team 9 Tinkoff - Saxo 10 Torku Sekerspor 11 KSPO 12 Synergy Baku Cycling Project 13 Pegasus Continental Cycling 14 Androni Giocattoli - Venezuela 15 Orica Greenedge 16 UnitedHealthCare Pro Cycling 17 Bretagne-Seche Environnement 18 Malaysia National Team 19 National Sports Council Malaysia 20 Hengxiang Cycling Team 21 Giant-Champion System Pro 22 Bardiani CSF 0:01:20

Asian teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Aisan Racing Team 11:09:42 2 Terengganu Cycling Team 3 KSPO 4 Pegasus Continental Cycling 5 Malaysia National Team 6 National Sports Council Malaysia 7 Hengxiang Cycling Team 8 Giant-Champion System Pro 9 Astana Pro Team 0:08:40

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 14:46:02 2 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 0:00:17 3 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 0:00:20 4 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 5 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 Leonardo Duque (Col) Colombia 0:00:22 7 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:23 8 Wen Long Zhang (Chn) Giant-Champion System Pro 0:00:24 9 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 10 Robin Manullang (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:00:25 11 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:00:26 12 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 13 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 14 Sebastian Henao (Col) Team Sky 15 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 16 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) MTN - Qhubeka 17 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 18 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 19 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 20 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 21 Rodolfo Torres (Col) Colombia 22 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 23 Ian Boswell (USA) Team Sky 24 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 25 Tomazs Marczynski (Pol) Torku Sekerspor 26 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 27 Daniel Martnez (Col) Colombia 28 Philip Deignan (Irl) Team Sky 29 Eduard Beltran (Col) Tinkoff-Saxo 30 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 31 Isaac Bolivar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling 32 Danny Pate (USA) Team Sky 33 Chelly Aristya (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 34 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 35 Frantisek Padour (Cze) Androni Giocattoli 36 Carlos Galviz (Ven) Androni Giocattoli 37 Dadi Suryadi (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 38 Kevin Seeldraeyers (Bel) Torku Sekerspor 39 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo 40 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 0:00:38 41 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:01:57 42 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:02:21 43 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:05:55 44 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:53 45 Daniele Ratto (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:07:51 46 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 0:16:57 47 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:24:33 48 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:24:53 49 Mohamad Adiq Husaini Othman (Mas) Terengganu Cycling Team 0:24:56 50 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:24:57 51 Othman Mohamad Afiq Huznie (Mas) National Sports Council Of Malaysia 52 Abdul Halil Mohamad Izzat Hilmi (Mas) Malaysia National Team 53 Rusli Mohamad Fairet (Mas) National Sports Council Of Malaysia 54 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:24:58 55 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:24:59 56 Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro 0:25:01 57 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:25:03 58 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 59 Juan Sebastián Molano Benavides (Col) Colombia 60 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 61 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 62 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 63 M Sofian Nabil Omar (Mas) National Sports Council Of Malaysia 64 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 65 Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor 66 Andrea Dal Col (Ita) Southeast 67 Arin Iswana (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 68 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 69 Aziz Mohd Saiful Anuar (Mas) Terengganu Cycling Team 70 Ying Chuan Gu (Chn) Giant-Champion System Pro 71 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 72 Rusli Amir Mustafa (Mas) National Sports Council Of Malaysia 73 Cheng Xue (Chn) Giant-Champion System Pro 74 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 75 Edward Diaz (Col) Colombia 76 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:25:07 77 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 78 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 79 Sung Baek Park (Kor) KSPO 80 Adam Blythe (GBr) Orica GreenEdge 81 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 82 Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor 83 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 84 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 85 Hideto Nakane (Jpn) Aisan Racing Team 86 Nathan Earle (Aus) Team Sky 87 Ahmad Kamal Mohamad Ameer (Mas) Malaysia National Team 0:25:17 88 Azman Mohamad Zawawi (Mas) National Sports Council Of Malaysia 89 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:25:21 90 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast 0:25:23 91 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:25:34 92 Meher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:25:38 93 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:25:43 94 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 95 Je Sung Yeon (Kor) KSPO 96 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 97 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 98 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 99 Soon Yeong Kwon (Kor) KSPO 100 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:25:45 101 Daud Mohamad Faruq (Mas) Malaysia National Team 0:25:47 102 Mohammed Al Murawwi (UAE) Skydive Dubai Pro Cycling Team 103 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 0:26:14 104 John Kronborg Ebsen (Den) Androni Giocattoli 0:26:15 105 Rafael Andriato (Bra) Southeast 0:26:20 106 Xiaolong Sun (Chn) Giant-Champion System Pro 0:26:52 107 Ahmad Kamal Mohamad Ameen (Mas) Malaysia National Team 0:26:56 108 Jakub Mareczko (Ita) Southeast 0:27:43 109 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:27:45 110 Darwin Pantoja (Col) Colombia 0:27:50 111 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 0:28:01 112 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:28:17 113 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:28:28 114 Hyeonseok Kim (Kor) KSPO 0:29:52 115 Joon Yong Seo (Kor) KSPO 0:29:58 116 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:30:30 117 Sea Keong Loh (Mas) Malaysia National Team 118 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:30:47 119 Nicolas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:31:02 120 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 0:32:01 121 Hyo Suk Gong (Kor) KSPO 0:32:43 122 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:33:03 123 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:33:07 124 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:35:49 125 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 0:39:54

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 56 pts 2 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 45 3 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 38 4 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 29 5 Jakub Mareczko (Ita) Southeast 27 6 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 25 7 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 24 8 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 21 9 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 19 10 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 19 11 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 19 12 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 17 13 Juan Sebastián Molano Benavides (Col) Colombia 16 14 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 16 15 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 15 16 Leonardo Duque (Col) Colombia 15 17 Mohamad Adiq Husaini Othman (Mas) Terengganu Cycling Team 13 18 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 13 19 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 12 20 Andrea Dal Col (Ita) Southeast 12 21 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 11 22 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 10 23 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 10 24 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 10 25 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 10 26 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 10 27 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 9 28 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 9 29 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 8 30 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 8 31 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 7 32 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) MTN - Qhubeka 7 33 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 6 34 Sebastian Henao (Col) Team Sky 6 35 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 6 36 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 37 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 6 38 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 4 39 Robin Manullang (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 4 40 Wen Long Zhang (Chn) Giant-Champion System Pro 3 41 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 3 42 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 2 43 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 2 44 Chelly Aristya (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 1 45 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team 1 46 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 1 47 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 1