Image 1 of 12 Pauline Ferrand Prevot (Rabo-Liv) wins the 2014 Women's Flèche Wallonne (Image credit: AFP Photo) Image 2 of 12 Lizzie Armitstead (Boels Dolmans) was runner-up in Flèche Wallonne (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 12 Pauline Ferrand Prevot (Rabo-Liv) wins the 2014 Women's Flèche Wallonne (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 12 The 2014 Women's Flèche Wallonne podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 12 Lizzie Armistead, Pauline Ferrand Prevot and Elisa Longo Borghini on the podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 12 2014 Flèche Wallonne winner Pauline Ferrand Prevot (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 12 Pauline Ferrand Prevot (Rabo-Liv) wins Flèche Wallonne (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 12 World Cup best young rider Pauline Ferrand Prevot (Rabo-Liv) wins (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 12 Pauline Ferrand Prevot (Rabo-Liv) wins atop the Mur de Huy (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 12 Elisa Longo Borghini (Hitec) was third in Flèche Wallonne (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 12 Pauline Ferrand Prevot gets a big congratulatory hug from five-time Flèche Wallonne winner and teammate Marianne Vos (Image credit: AFP Photo) Image 12 of 12 Lizzie Armitstead, Pauline Ferrand Prevot and Elisa Longo Borghini made up the Flèche Wallonne podium (Image credit: AFP Photo)

Pauline Ferrand Prevot (Rabo Liv Women's Cycling Team) won the elite women's La Flèche Wallonne World Cup in Belgium on Wednesday. She crossed the line over the Mur de Huy with a one-second advantage ahead of runner-up Lizzie Armitstead (Boels Dolmans Cycling Team) and Elisa Longo Borghini (Hitec Products) in third.

"I had legs of fire during the first pass through the wall," Ferrand Prevot said in Lavenir.fr. "As Marianne [Vos] felt a little worse, we decided to play my card in the final. I thank her very much because she did a lot of work to put me in an ideal position. What happened for me is awesome."

Ferrand Prevot's teammate and current road and cyclo-cross world champion, Marianne Vos, went into the race as the defending champion and had won the race on five previous occasions. However, it was her first road race of the season after an extended break in the spring.

Armitstead maintained her lead in the overall World Cup standings. Heading into the race, she had 320 points ahead of Emma Johansson (Orica-AIS) in second with 240 points while Anna Van de Breggen was in third place with 220 points.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pauline Ferrand Prevot (Fra) Rabo Liv Women Cycling Team 3:26:43 2 Elizabeth Armitstead (GBr) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:01 3 Elisa Longo Borghini (Ita) Hitec Products 0:00:04 4 Evelyn Stevens (USA) Specialized - Lululemon 0:00:07 5 Ashleigh Moolman Pasio (RSA) Hitec Products 0:00:11 6 Mariann Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:13 7 Emma Pooley (GBr) Lotto Belisol Ladies 8 Linda Villumsen (NZl) Wiggle Honda 0:00:21 9 Claudia Hausler (Ger) Team Giant - Shimano 0:00:24 10 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:28 11 Emma Johansson (Swe) Orica - AIS 0:00:30 12 Anna Van Der Breggen (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:31 13 Elena Berlato (Ita) Ale Cipollini 14 Joanne Hogan (Aus) Bigla Cycling Team 15 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:35 16 Katrin Garfoot (Aus) Australia 0:00:42 17 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:45 18 Jessie Daams (Bel) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:49 19 Elena Cecchini (Ita) Estado De Mexico Faren 0:00:50 20 Lauren Hall (USA) USA National Team 0:00:57 21 Alena Amialiusik (Blr) Astana Bepink Womens Team 0:00:59 22 Shara Gillow (Aus) Orica - AIS 0:01:11 23 Karol-Ann Canuel (Can) Specialized - Lululemon 0:01:12 24 Liesbeth De Vocht (Bel) Lotto Belisol Ladies 0:01:48 25 Lucie Pader (Fra) Poitou-Charentes Futuroscope.86 0:02:27 26 Ane Santesteban Gonzales (Spa) Ale Cipollini 0:02:29 27 Leah Kirchmann (Can) Canada 0:02:32 28 Rossella Ratto (Ita) Estado De Mexico Faren 0:02:40 29 Malgorzata Jasinska (Pol) Ale Cipollini 0:03:29 30 Alexandra Burchenkova (Rus) Rusvelo 0:03:31 31 Audrey Cordon (Fra) Hitec Products 0:03:37 32 Susanna Zorzi (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:03:46 33 Valentina Carretta (Ita) Ale Cipollini 0:03:55 34 Trixi Worrack (Ger) Specialized - Lululemon 0:04:16 35 Maaike Polspoel (Bel) Team Giant - Shimano 36 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:07:10 37 Elke Gebhardt (Ger) Bigla Cycling Team 0:09:19 38 Annemiek Van Vleuten (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:09:21 39 Sari Saarelainen (Fin) Servetto Footon 0:09:24 40 Lauren Komanski (USA) USA National Team 0:09:25 41 Pauliena Rooijakkers (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:09:30 42 Daniella King (GBr) Wiggle Honda 43 Amy Pieters (Ned) Team Giant - Shimano 0:09:32 44 Francesca Cauz (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 45 Edwige Pitel (Fra) France 0:09:35 46 Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda 47 Mascha Pijnenborg (Ned) Futurumshop.Nl-Zannata 0:09:37 48 Anouska Koster (Ned) Futurumshop.Nl-Zannata 49 Amy Cure (Aus) Lotto Belisol Ladies 50 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 51 Dalia Muccioli (Ita) Astana Bepink Womens Team 0:09:39 52 Vera Koedooder (Ned) Bigla Cycling Team 0:09:45 53 Laura Trott (GBr) Wiggle Honda 54 Anna Ramirez (Spa) Bizkaia-Durango 0:09:47 55 Floortje Mackaij (Ned) Team Giant - Shimano 0:09:48 56 Stephanie Roorda (Can) Canada 0:09:51 57 Tiffany Cromwell (Aus) Specialized - Lululemon 58 Ally Stacher (USA) Specialized - Lululemon 59 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Bizkaia-Durango 60 Marion Sicot (Fra) France 0:09:54 61 Aizan Zhaparova (Rus) Rusvelo 62 Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Hitec Products 0:09:56 63 Anna Sanchis Chafer (Spa) Wiggle Honda 64 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Lointek 0:09:59 65 Fanny Bourdon (Fra) France 66 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Poitou-Charentes Futuroscope.86 67 Sofie De Vuyst (Bel) Futurumshop.Nl-Zannata 68 Tatiana Antoshina (Rus) Rusvelo 0:10:05 69 Annelies Van Doorslaer (Bel) Futurumshop.Nl-Zannata 70 Doris Schweizer (Swi) Astana Bepink Womens Team 71 Rozanne Slik (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:10:08 72 Chiara Pierobon (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 73 Latoya Brulee (Bel) Futurumshop.Nl-Zannata 0:10:10 74 Melodie Lesueur (Fra) Lointek 0:10:11 75 Taryn Heather (Aus) Bigla Cycling Team 76 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:10:25 77 Julie Leth (Den) Hitec Products 0:10:27 78 Valentina Scandolara (Ita) Orica - AIS 79 Loes Gunnewijk (Ned) Orica - AIS 80 Carlee Taylor (Aus) Orica - AIS 0:10:37 81 Tayler Wiles (USA) Specialized - Lululemon 0:10:54 82 Aude Biannic (Fra) Lointek 0:10:59 83 Eugénie Duval (Fra) France 0:11:35 DNF Lauren Kitchen (Aus) Hitec Products DNF Tatiana Guderzo (Ita) Alé Cipollini DNF Kyara Stijns (Ned) Team Giant-Shimano DNF Silvia Valsecchi (Ita) Astana Bepink Womens Team DNF Marijn De Vries (Ned) Team Giant-Shimano DNF Alice Maria Arzuffi (Ita) Astana Bepink Womens Team DNF Annette Edmondson (Aus) Orica - AIS DNF Alna Burato (Fra) France DNF Rebecca Wiasak (Aus) Australia DNF Felicity Wardlaw (Aus) Australia DNF Mélanie Bravard (Fra) Lointek DNF Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek DNF Aida Nuno (Spa) Lointek DNF Simona Bortolotti (Ita) Servetto Footon DNF Annalisa Cucinotta (Ita) Servetto Footon DNF Marina Likhanova (Rus) Servetto Footon DNF Anna Potokina (Rus) Servetto Footon DNF Yulia Blindyuk (Rus) RusVelo DNF Manon Bourdiaux (Fra) France DNF Désirée Ehrler (Swi) Bigla Cycling Team DNF Dorleta Eskamendi Gil (Spa) Bizkaia - Durango DNF Yulia Ilinykh (Rus) Bizkaia - Durango DNF Lierni Lekuona Etxebeste (Spa) Bizkaia - Durango DNF Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Bizkaia - Durango DNF Catherine Dessureault (Can) Canada DNF Annie Ewart (Can) Canada DNF Annie Foreman-Mackey (Can) Canada DNF Kim De Baat (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team DNF Riejanne Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team DNF Kirsten Peetoom (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team DNF Maria Adele Tuia (Ita) Servetto Footon DNF Manon Souyris (Fra) Vienne Futuroscope DNF Anisha Vekemans (Bel) Lotto Belisol Ladies DNF Lieselot Decroix (Bel) Lotto Belisol Ladies DNF Joanna Rowsell (GBr) Wiggle Honda DNF Fabiana Luperini (Ita) Estado de Mexico Faren DNF Lucy Martin (GBr) Estado de Mexico Faren DNF Dulce Pliego (Mex) Estado de Mexico Faren DNF Anna Trevisi (Ita) Estado de Mexico Faren DNF Elena Kuchinskaya (Rus) RusVelo DNF Sarah Roy (Aus) Vienne Futuroscope DNF Marissa Otten (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team DNF Amélie Rivat (Fra) Vienne Futuroscope DNF Emily Roper (Aus) Australia DNF Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Asja Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Silvia Cecchini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Soraya Paladin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Annelies Dom (Bel) Futurumshop.Nl - Zannata DNF Kathryn Dononvan (USA) USA National Team DNF Maura Kinsella (USA) USA National Team DNF Ruth Winder (USA) USA National Team DNF Emilie Aubry (Swi) Bigla Cycling Team DNF Jolien D'Hoore (Bel) Lotto Belisol Ladies DNF Oriane Chaumet (Fra) Vienne Futuroscope DNS Chloe Mc Conville (Aus) Australia