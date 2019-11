Nederland Bloeit's Marianne Vos claimed her third consecutive victory in Spain, taking out the sprint on the opening stage of the Iurreta Emakumeen Bira over Ina Teutenberg (HTC-Highroad) and Lizzy Armistead (Garmin-Cervelo).

The multi-time world champion followed winning performances in the GP Valladolid World Cup and Durango-Durango events with today's stage win.

She now leads the general and points classifications, while South African Ashleigh Moolman (Lotto Honda) took out the top points in the sole mountain of the day to lead the climber's standings, and Sara Mustonen (Hitek Products UCK) won the intermediate sprint.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 1:54:38 2 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 3 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin - Cervelo 4 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 5 Martine Bras (Ned) Netherlands 6 Julia Martisova (Rus) Gauss 7 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 8 Christel Ferrier-Bruneau (Fra) Gauss 9 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia-Durango 10 Maaike Polspoel (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 12 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 13 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 14 Annemiek Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 15 Irene Van Den Broek (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 16 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 17 Chantal Blaak (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 18 Marissa Van Der Merwe (RSA) Lotto Honda Team 19 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss 20 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 21 Olga Zabelinskaya (Rus) Diadora - Pasta Zara 22 Trixi Worrack (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 23 Jessie Daams (Bel) Garmin - Cervelo 24 Linda Melanie Villumsen (NZl) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 25 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 26 Grace Verbeke (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 27 Eneritz Iturriaga Echevarria Mazaga (Spa) Lointek 28 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 29 Petra Dijkman (Ned) Netherlands 30 Sharon Laws (GBr) Garmin - Cervelo 31 Amanda Spratt (Aus) Australia 32 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 33 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 34 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 35 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 36 Emilia Fahlin (Swe) HTC Highroad Women 37 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 38 Stephanie Pohl (Ger) Germany 39 Shara Gillow (Aus) Australia 40 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 41 Noemi Cantele (Ita) Garmin - Cervelo 42 Loes Gunnewijk (Ned) Nederland Bloeit 43 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 0:01:51 44 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 45 Anna Sanchis Chafer (Spa) Bizkaia-Durango 46 Isabelle Söderberg (Swe) Alriksson Go:Green 0:02:32 47 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products - UCK 48 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 49 Oksana Kashchishina (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 50 Jennie Stenerhag (Swe) Alriksson Go:Green 51 Karin Aune (Swe) S.C. Michela Fanini Rox 52 Annelies Van Doorslaer (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 53 Madeleine Olsson (Swe) Alriksson Go:Green 54 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Rox 55 Lisa Brennauer (Ger) Hitec Products - UCK 56 Laure Werner (Bel) Lotto Honda Team 57 Madeleine Sanding (Ger) Germany 58 Dorleta Eskamendi Gil (Spa) Debabarrena - Gipuzkoa 59 Romy Kasper (Ger) Germany 60 Kim Schoonbaert (Bel) Lotto Honda Team 61 Mireia Epelde Bikendi (Spa) Lointek 62 Ana Garcia Antequera (Spa) Bizkaia-Durango 63 Ine Beyen (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 64 Emilie Blanquefort (Fra) Lointek 65 Cristina Alcalde Huertanos (Spa) Bizkaia-Durango 66 Ariadna Tudel Cuberes (And) Bizkaia-Durango 67 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 68 Jessica Kihlbom (Swe) Alriksson Go:Green 69 Joanne Hogan (Aus) Australia 70 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 71 Ludivine Loze (Fra) Debabarrena - Gipuzkoa 72 Winanda Spoor (Ned) Netherlands 73 Amy Pieters (Ned) Netherlands 74 Cecilie Johansen (Nor) Hitec Products - UCK 75 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 76 Lauren Kitchen (Aus) Australia 77 Katie Colclough (GBr) HTC Highroad Women 78 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 79 Malin Rydlund (Swe) Alriksson Go:Green 80 Luisa Tamanini (Ita) Gauss 81 Ludivine Henrion (Bel) Lotto Honda Team 82 Kaat Hannes (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 83 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 84 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 85 Lieselot Decroix (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 86 Marijn De Vries (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 87 Lucinda Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 88 Debora Galvez Lopez (Spa) Debabarrena - Gipuzkoa 0:06:51 89 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Debabarrena - Gipuzkoa 90 Belen Lopez (Spa) Lointek 91 Elke Gebhardt (Ger) Germany 92 Leticia Gil Parra (Spa) Lointek 93 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Lointek 94 Sarah Düster (Ger) Nederland Bloeit 95 Belinda Gross (Aus) Australia 96 Jessica Uebelhart (Swi) Diadora - Pasta Zara 97 Monica Holler (Swe) Alriksson Go:Green 98 Sarah-Lena Hofmann (Ger) Germany 99 Patricia Schwager (Swi) Nederland Bloeit 100 Marie Voreland (Nor) Hitec Products - UCK 101 Irene San Sebastian Lasa (Spa) Debabarrena - Gipuzkoa 102 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Highroad Women 103 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) Germany 104 Inma Rafael Salas (Spa) Debabarrena - Gipuzkoa 105 Ella Michal (Isr) S.C. Michela Fanini Rox 106 Regina Bruins (Ned) Netherlands 107 Maria Del Rocio Loureda Gonzalez (Spa) Bizkaia-Durango 0:21:45

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 25 pts 2 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 20 3 Elizabeth Armitstead (GBr) Garmin - Cervelo 16 4 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 14 5 Martine Bras (Ned) Netherlands 12 6 Julia Martisova (Rus) Gauss 10 7 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 9 8 Christel Ferrier-Bruneau (Fra) Gauss 8 9 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia-Durango 7 10 Maaike Polspoel (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 6 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 5 12 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 4 13 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 3 14 Annemiek Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 2 15 Irene Van Den Broek (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 1

Mountain 1 - Aretxabalagane (Cat. 3), km. 50.8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 3 pts 2 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 2 3 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 1

Sprint 1 - Goikolea, km 25,50 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 5 pts 2 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 3 3 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Highroad Women 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Gauss 5:43:54 2 HTC Highroad Women 3 Nederland Bloeit 4 AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 5 Garmin - Cervelo 6 Lotto Honda Team 7 Netherlands 8 Top Girls Fassa Bortolo 9 Diadora - Pasta Zara 0:01:51 10 Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:02:32 11 Hitec Products - UCK 12 Australia 13 Bizkaia-Durango 0:04:23 14 S.C. Michela Fanini Rox 0:05:04 15 Lointek 16 Germany 17 Alriksson Go:Green 0:07:36 18 Debabarrena - Gipuzkoa 0:11:55

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 3 pts 2 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 2 3 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 5 pts 2 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 3 3 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Highroad Women 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

Regional rider classification # Rider Name (Country) Team 1 Eneritz Iturriaga Echevarria Mazaga (Spa) Lointek