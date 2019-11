Tom Meeusen claimed his eleventh victory of the season with a unmatched performance at the GP Sven Nys in Baal. The Telenet Fidea rider extended his lead in the overall GvA Trophy classification to 32 points over Jan Denuwelaere, who moved ahead of Jim Aernouts with a fine third place finish.

Joeri Adams took second, more than one minute behind Meeusen, while Denuwelaere snuck in ahead of Kenneth Van Compernolle to take third.

Full results 1 Tom Meeusen (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 0:54:41 2 Joeri Adams (Bel) Rabobank 0:01:05 3 Jan Denuwelaere (Bel) Rendement Hypo Cyclingteam VZW 0:01:13 4 Kenneth Van Compernolle (Bel) Sunweb-Projob 0:01:15 5 Robert Gavenda (Svk) Telenet Fidea Cycling Team 0:02:09 6 Stef Boden (Bel) AA Drink Cycling Team 0:02:24 7 Lubomír Petruš (Cze) BKCP - Power Plus 0:02:48 8 Arnaud Jouffroy (Fra) Vendée U Pays de la Loire 0:03:01 9 Tijmen Eising (Ned) 0:03:10 10 Wietse Bosmans (Bel) 0:03:11 11 Corné Van Kessel (Ned) 0:03:15 12 Kevin Cant (Bel) AVB - Cycling Team 0:03:37 13 Jim Aernouts (Bel) BKCP - Powerplus 0:03:40 14 Twan van den Brand (Ned) Sunweb Projob Cycling Team 0:03:47 15 Jirí Polnický (Cze) Empella Czech Team 0:04:05 16 Vinnie Braet (Bel) 0:04:21 17 Dave De Cleyn (Bel) AVB - Cycling Team 0:04:35 18 Vincent Baestaens (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 0:05:36 19 Kevin Eeckhout (Bel) Sunweb-Projob 0:05:52 20 Pawel Szczepaniak (Pol) LKS Pom Strzelce Krajenskie 0:06:05 21 Thomas Vernaeckt (Bel) Sunweb-Projob 0:06:14 22 Jelle Brackman (Bel) MTB Dreamteam AArtselAAr 0:06:40 23 Kobus Hereygers (Ned) 0:07:09 24 Kristof Cop (Bel) AVB - Cycling Team 0:07:16 25 Jasper Ockeloen (Ned) 0:07:29 26 Dany Lacroix (Bel) Easypay Cyclocross Team 0:08:06 27 Jan Van Zeebroeck (Bel) Wk Noord West Brabant 0:08:34 28 Mattias Nilsson (Swe) 0:08:46 29 Dries Pauwels (Bel) 0:09:33 30 Kristof Zegers (Bel) Cycling Team 9 0:10:08 31 Stijn Mortelmans (Bel) -1 lap 32 Jens Gys (Bel) 33 Yu Takenouchi (Jpn) (Jpn) 34 Ritchie Denolf (Bel) 35 Ben Roach (GBr) Wyre Forest CRC/Fabricolor/DWT (GBr) -2 laps 36 Ingmar Uytdewilligen (Bel) 37 Myagmasuren Baasankhuu (Mgl) 38 Raf Risbourg (Bel) 39 Geert Van Der Horst (Ned) Asito-Craft cyclingteam 40 Bart Barkhuis (Ned) -3 laps 41 Joshua Berry (USA) 42 Kenny Maes (Bel) 43 Khangarid Naran (Mgl) 44 Thomas Lowe (GBr) 45 Niels Dirikx (Bel) 46 Mitchell Huenders (Ned) AA Cycling Team (Ned) -4 laps 47 Donald Zachu (USA) 48 Karl Peeters (Bel) 49 Sean De Bie (Bel) 50 Joseph Dombrowski (USA) 51 Daniel Summerhill (USA) 52 Manuel Timmermans (Ned) 53 Rutger La Haye (Bel)