Image 1 of 20 The race podium - Emma Pooley (Garmin-Cervelo), Marianne Vos (Nederland Bloeit) and Judith Arndt (HTC-Highroad). (Image credit: CJ Farquharson) Image 2 of 20 Ina Teutenberg topped Emma Johansson (left) and Marianne Vos (right) to win the stage. (Image credit: Giro Donne) Image 3 of 20 The time trial was important between Guderzo and Judith Arndt (HTC-Highroad) for the third place on the podium. Arndt protected her position with fourth on the stage. (Image credit: CJ Farquharson) Image 4 of 20 Time trial world champion Emma Pooley (Garmin-Cervelo) finished sixth in the Giro Donne's stage 10 time trial and second overall. (Image credit: CJ Farquharson) Image 5 of 20 Tatiana Guderzo (SC MCipollini Giordana) on the podium for being the top Italian rider. (Image credit: CJ Farquharson) Image 6 of 20 Best young rider Elena Berlato (Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi) on the podium. (Image credit: CJ Farquharson) Image 7 of 20 Marianne Vos (Nederland Bloeit) enjoys her moment in rosa after winning the 2011 Giro Donne. (Image credit: CJ Farquharson) Image 8 of 20 Race Director Sara Brambilla and Diadora Safi Pasta Directeur Sportif Diana Ziluite, on the podium with Marianne Vos. (Image credit: CJ Farquharson) Image 9 of 20 Ina Yoko Teutenberg (HTC-Highroad) won the time trial. (Image credit: CJ Farquharson) Image 10 of 20 Best Italian on general classification was Tatiana Guderzo (SC MCipollini Giordana). (Image credit: CJ Farquharson) Image 11 of 20 Tatiana Antoshina (Gauss Rdz Ormu) was ninth in the time trial. (Image credit: CJ Farquharson) Image 12 of 20 Race leader Marianne Vos rides to the overall race win and third in the time trial (Image credit: Giro Donne) Image 13 of 20 The final podium of the Giro Donne (Image credit: Giro Donne) Image 14 of 20 Ellen van Dijk (HTC-Highroad) finished fifth. (Image credit: CJ Farquharson) Image 15 of 20 USA time trial champion Evelyn Stevens (HTC-Highroad) was eighth. (Image credit: CJ Farquharson) Image 16 of 20 Italian Champion Noemi Cantele (Garmin-Cervelo) was followed throughout by RAI Sport. (Image credit: CJ Farquharson) Image 17 of 20 Elena Berlato (Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi) was best young rider. (Image credit: CJ Farquharson) Image 18 of 20 Emma Johansson (Hitec Products) got on the podium again with second in the time trial. (Image credit: CJ Farquharson) Image 19 of 20 The 2010 Giro Donne Champion Mara Abbott (Diadora Pasta Zara) did not have enough to win the 2011 race against Vos. (Image credit: CJ Farquharson) Image 20 of 20 The 2011 Giro Donne podium - Emma Pooley (Garmin-Cervelo), Marianne Vos (Nederland Bloeit) and Judith Arndt (HTC-Highroad) (Image credit: CJ Farquharson)

Ina Teutenberg (HTC-Highroad) was the surprise winner of Giro Donne's 10th and final stage, a rolling 16km individual time trial in San Francesco al Campo. The German topped Sweden's Emma Johansson (Hitek Products-UCK) by 10 seconds with overall race winner Marianne Vos (Nederland Bloeit) in third, 15 seconds back.

Vos sealed her overall victory in the race over Emma Pooley (Garmin-Cervelo). Judith Arndt (HTC-Highroad) rounded out the final podium after taking fourth place on the stage.

"We really were on the hunt for the stage win and Ina had already shown this week she's got great form," said HTC-Highroad manager Ronny Lauke, "Ina won the Giro time trial last year, too, and to get it again and win a bunch sprint earlier in the week, too [on stage four] is just amazing.

"The course itself was a bit technical but not too tough, and although we didn't have any time references, we could see Ina was on a good day from the moment she started.

"We were also very pleased for Judith [Arndt], she rode an excellent race."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 0:22:17 2 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 0:00:10 3 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 0:00:15 4 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 0:00:23 5 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Highroad Women 0:00:30 6 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 0:00:43 7 Olga Zabelinskaya (Rus) Diadora - Pasta Zara 0:00:51 8 Evelyn Stevens (USA) HTC Highroad Women 0:00:54 9 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 0:01:00 10 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana 0:01:03 11 Trixi Worrack (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:01:07 12 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 13 Noemi Cantele (Ita) Garmin - Cervelo 0:01:12 14 Linda Melanie Villumsen (NZl) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:01:14 15 Iris Slappendel (Ned) Garmin - Cervelo 0:01:15 16 Annemiek Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 17 Loes Gunnewijk (Ned) Nederland Bloeit 0:01:16 18 Amanda Miller (USA) HTC Highroad Women 19 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 0:01:18 20 Amber Pierce (USA) Diadora - Pasta Zara 0:01:19 21 Emilia Fahlin (Swe) HTC Highroad Women 0:01:20 22 Ruth Corset (Aus) Bizkaia-Durango 0:01:25 23 Shara Gillow (Aus) Bizkaia-Durango 24 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Rox 0:01:34 25 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 26 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 0:01:39 27 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands 0:01:48 28 Lise Nöstvold (Nor) Hitec Products - UCK 0:01:50 29 Sarah Düster (Ger) Nederland Bloeit 30 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:01:54 31 Amy Pieters (Ned) Netherlands 0:01:55 32 Lucinda Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:01:56 33 Liesbet De Vocht (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 34 Latoya Brulee (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:01:58 35 Sharon Laws (GBr) Garmin - Cervelo 0:01:59 36 Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 0:02:02 37 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:04 38 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 0:02:06 39 Karin Aune (Swe) S.C. Michela Fanini Rox 0:02:08 40 Patricia Schwager (Swi) Nederland Bloeit 0:02:09 41 Martine Bras (Ned) Netherlands 0:02:12 42 Tetyana Riabchenko (Ukr) Colavita Forno d'Asolo 0:02:15 43 Julia Martisova (Rus) Gauss 0:02:17 44 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 45 Heleen Van Vliet (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:02:20 46 Verónica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Rox 0:02:22 47 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 0:02:23 48 Heather Logan (Can) Colavita Forno d'Asolo 0:02:25 49 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Giordana 0:02:27 50 Marta Bastianelli (Ita) SC MCipollini Giordana 0:02:28 51 Bridie O'Donnell (Aus) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:29 52 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 53 Ludivine Henrion (Bel) Lotto Honda Team 0:02:30 54 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 55 Christel Ferrier-Bruneau (Fra) Gauss 0:02:31 56 Valentina Bastianelli (Ita) Vaiano Solaristech 0:02:32 57 Urte Juodvalkyte (Ltu) Vaiano Solaristech 0:02:33 58 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 0:02:35 59 Chantal Blaak (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:02:38 60 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 61 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia-Durango 0:02:39 62 Catherine Delfosse (Bel) Lotto Honda Team 0:02:40 63 Flavia Oliveira (Bra) Vaiano Solaristech 0:02:43 64 Cherise Taylor (RSA) Lotto Honda Team 0:02:45 65 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Giordana 0:02:46 66 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:48 67 Emilie Aubry (Swi) Nederland Bloeit 0:02:51 68 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:02:54 69 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 70 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:02:56 71 Marieke Van Wanroij (Ned) Nederland Bloeit 72 Mara Abbott (USA) Diadora - Pasta Zara 0:02:57 73 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 0:03:06 74 Andrea Dvorak (USA) Colavita Forno d'Asolo 0:03:08 75 Marissa Van Der Merwe (RSA) Lotto Honda Team 76 Giorgia Bronzini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:03:11 77 Lorena Foresi (Ita) Gauss 0:03:12 78 Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 79 Andrea Graus (Aut) Kleo Ladies Team 0:03:13 80 Tiffany Cromwell (Aus) Hitec Products - UCK 0:03:15 81 Petra Dijkman (Ned) Netherlands 82 Inga Cilvinaite (Ltu) Diadora - Pasta Zara 83 Maaike Polspoel (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:03:21 84 Alessandra d'Ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:03:24 85 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 0:03:30 86 Esra Tromp (Ned) Netherlands 0:03:31 87 Birgit Lavrijssen (Ned) Netherlands 0:03:34 88 Martina Corazza (Ita) Kleo Ladies Team 0:03:35 89 Joann Van De Winkel (RSA) Lotto Honda Team 0:03:38 90 Jennifer Hohl (Swi) SC MCipollini Giordana 0:03:41 91 Francesca Tognali (Ita) Kleo Ladies Team 0:03:50 92 Johanna Bergseth (Nor) Hitec Products - UCK 0:03:51 93 Else Belmans (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:03:52 94 Anna Van Der Breggen (Ned) Netherlands 0:03:58 95 Daphny Van Den Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:04:00 96 Cristina Alcalde Huertanos (Spa) Bizkaia-Durango 0:04:07 97 Giada Borgato (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:04:08 98 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 0:04:10 99 Tania Belvederesi (Ita) Kleo Ladies Team 0:04:11 100 Davina Summers (Aus) Bizkaia-Durango 0:04:38 101 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 0:04:39 102 Chiara Nadalutti (Ita) Kleo Ladies Team 0:04:41 103 Ine Beyen (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:04:44 104 Tone Hatteland (Nor) Hitec Products - UCK 0:04:51 105 Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech 0:05:03 106 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss 0:05:05 107 Annalisa Cucinotta (Ita) Kleo Ladies Team 0:05:08 108 Ally Stacher (USA) HTC Highroad Women 0:05:14 109 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 0:05:17 110 Angela McClure (Aus) Kleo Ladies Team 0:05:19 111 Ella Michal (Isr) S.C. Michela Fanini Rox 0:05:28 112 Jessie Daams (Bel) Garmin - Cervelo 0:06:10 113 Irene Falorni (Ita) Vaiano Solaristech 0:06:17 DNF Rachel Neylan (Aus) Diadora - Pasta Zara DNS Irene Van Den Broek (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team

Points # Rider Name (Country) Team 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 2 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 3 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 4 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 5 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Highroad Women 6 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 7 Olga Zabelinskaya (Rus) Diadora - Pasta Zara 8 Evelyn Stevens (USA) HTC Highroad Women 9 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 10 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) Nederland Bloeit 25:42:40 2 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 0:03:16 3 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 0:08:15 4 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana 0:09:09 5 Tatiana Antoshina (Rus) Gauss 0:12:46 6 Ruth Corset (Aus) Bizkaia-Durango 0:12:58 7 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 0:14:15 8 Sylwia Kapusta (Pol) Gauss 0:14:26 9 Shara Gillow (Aus) Bizkaia-Durango 0:15:48 10 Mara Abbott (USA) Diadora - Pasta Zara 0:16:29 11 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:18:08 12 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Giordana 0:20:28 13P Ashleigh Moolman (RSA) Lotto Honda Team 0:20:58 14 Olga Zabelinskaya (Rus) Diadora - Pasta Zara 0:22:58 15 Lucinda Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:25:07 16 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 0:25:47 17 Sharon Laws (GBr) Garmin - Cervelo 0:26:00 18 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:28:37 19 Amanda Miller (USA) HTC Highroad Women 0:32:26 20 Christel Ferrier-Bruneau (Fra) Gauss 0:32:56 21 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia-Durango 0:32:59 22 Linda Melanie Villumsen (NZl) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:36:16 23 Tetyana Riabchenko (Ukr) Colavita Forno d'Asolo 0:40:59 24 Flavia Oliveira (Bra) Vaiano Solaristech 0:43:20 25 Andrea Dvorak (USA) Colavita Forno d'Asolo 0:44:26 26 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:47:01 27 Jessie Daams (Bel) Garmin - Cervelo 0:47:03 28 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 0:47:25 29 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 0:47:54 30 Roxane Knetemann (Ned) Netherlands 0:47:58 31 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 0:48:46 32 Andrea Graus (Aut) Kleo Ladies Team 0:51:27 33 Martine Bras (Ned) Netherlands 0:53:38 34 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 0:55:08 35 Maaike Polspoel (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:55:29 36 Noemi Cantele (Ita) Garmin - Cervelo 0:56:50 37 Petra Dijkman (Ned) Netherlands 0:57:10 38 Joann Van De Winkel (RSA) Lotto Honda Team 0:57:46 39 Cherise Taylor (RSA) Lotto Honda Team 0:58:00 40 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 0:58:49 41 Evelyn Stevens (USA) HTC Highroad Women 1:04:11 42 Lise Nöstvold (Nor) Hitec Products - UCK 1:04:16 43 Chantal Blaak (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 1:04:21 44 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Giordana 1:04:43 45 Grete Treier (Est) S.C. Michela Fanini Rox 1:06:48 46 Trixi Worrack (Ger) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 1:10:07 47 Verónica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Rox 1:11:31 48 Cristina Alcalde Huertanos (Spa) Bizkaia-Durango 1:13:25 49 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss 1:13:58 50 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 1:14:20 51 Loes Gunnewijk (Ned) Nederland Bloeit 1:16:18 52 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:18:05 53 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 1:22:00 54 Patricia Schwager (Swi) Nederland Bloeit 1:24:18 55 Julia Martisova (Rus) Gauss 1:24:54 56 Karin Aune (Swe) S.C. Michela Fanini Rox 1:27:14 57 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 1:28:01 58 Jennifer Hohl (Swi) SC MCipollini Giordana 1:28:28 59 Alessandra d'Ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 1:29:43 60 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 1:30:22 61 Silvia Valsecchi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:31:39 62 Lorena Foresi (Ita) Gauss 1:35:16 63 Inga Cilvinaite (Ltu) Diadora - Pasta Zara 1:36:41 64 Liesbet De Vocht (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 1:37:21 65 Daphny Van Den Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 1:38:01 66 Marieke Van Wanroij (Ned) Nederland Bloeit 1:38:31 67 Marissa Van Der Merwe (RSA) Lotto Honda Team 1:40:11 68 Tiffany Cromwell (Aus) Hitec Products - UCK 1:40:47 69 Heleen Van Vliet (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 1:43:00 70 Catherine Delfosse (Bel) Lotto Honda Team 1:43:41 71 Ludivine Henrion (Bel) Lotto Honda Team 1:45:54 72 Amber Pierce (USA) Diadora - Pasta Zara 1:46:08 73 Amy Pieters (Ned) Netherlands 1:46:22 74 Emilia Fahlin (Swe) HTC Highroad Women 1:50:41 75 Annemiek Van Vleuten (Ned) Nederland Bloeit 1:51:59 76 Urte Juodvalkyte (Ltu) Vaiano Solaristech 1:53:25 77 Marta Bastianelli (Ita) SC MCipollini Giordana 1:54:59 78 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 1:55:18 79 Iris Slappendel (Ned) Garmin - Cervelo 1:58:31 80 Francesca Tognali (Ita) Kleo Ladies Team 1:58:33 81 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 1:59:58 82 Ally Stacher (USA) HTC Highroad Women 2:01:06 83 Giorgia Bronzini (Ita) Colavita Forno d'Asolo 2:01:28 84 Emilie Aubry (Swi) Nederland Bloeit 2:01:58 85 Martina Corazza (Ita) Kleo Ladies Team 2:02:08 86 Charlotte Becker (Ger) HTC Highroad Women 2:03:38 87 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 2:05:10 88 Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 2:06:29 89 Anna Van Der Breggen (Ned) Netherlands 2:08:39 90 Birgit Lavrijssen (Ned) Netherlands 2:11:54 91 Giada Borgato (Ita) Colavita Forno d'Asolo 2:11:59 92 Sarah Düster (Ger) Nederland Bloeit 2:15:09 93 Angela McClure (Aus) Kleo Ladies Team 2:17:32 94 Ellen Van Dijk (Ned) HTC Highroad Women 2:27:05 95 Valentina Bastianelli (Ita) Vaiano Solaristech 2:30:02 96 Annalisa Cucinotta (Ita) Kleo Ladies Team 2:31:59 97 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 2:33:34 98 Heather Logan (Can) Colavita Forno d'Asolo 2:35:44 99 Ine Beyen (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 2:36:51 100 Latoya Brulee (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 2:38:11 101 Chiara Nadalutti (Ita) Kleo Ladies Team 2:39:10 102 Tone Hatteland (Nor) Hitec Products - UCK 2:41:27 103 Tania Belvederesi (Ita) Kleo Ladies Team 2:41:58 104 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 2:44:52 105 Johanna Bergseth (Nor) Hitec Products - UCK 2:50:54 106 Esra Tromp (Ned) Netherlands 2:51:10 107 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 2:53:45 108 Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech 2:54:26 109 Irene Falorni (Ita) Vaiano Solaristech 2:55:31 110 Bridie O'Donnell (Aus) Top Girls Fassa Bortolo 2:56:41 111 Ella Michal (Isr) S.C. Michela Fanini Rox 3:03:38 112 Davina Summers (Aus) Bizkaia-Durango 3:06:23 113 Else Belmans (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 3:19:02

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 26:00:48 2 Lucinda Brand (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:06:59 3 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:10:29 4 Polona Batagelj (Slo) Bizkaia-Durango 0:14:51 5 Tetyana Riabchenko (Ukr) Colavita Forno d'Asolo 0:22:51 6 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:28:53 7 Jessie Daams (Bel) Garmin - Cervelo 0:28:55 8 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 0:30:38 9 Maaike Polspoel (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 0:37:21 10 Cherise Taylor (RSA) Lotto Honda Team 0:39:52 11 Chantal Blaak (Ned) AA Drink - Leontien.nl Cycling Team 0:46:13 12 Noortje Tabak (Ned) Nederland Bloeit 0:56:12 13 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 1:09:53 14 Lorena Foresi (Ita) Gauss 1:17:08 15 Tiffany Cromwell (Aus) Hitec Products - UCK 1:22:39 16 Amy Pieters (Ned) Netherlands 1:28:14 17 Emilia Fahlin (Swe) HTC Highroad Women 1:32:33 18 Eleonora Patuzzo (Ita) Diadora - Pasta Zara 1:37:10 19 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 1:41:50 20 Emilie Aubry (Swi) Nederland Bloeit 1:43:50 21 Simona Frapporti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:47:02 22 Gloria Presti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:48:21 23 Anna Van Der Breggen (Ned) Netherlands 1:50:31 24 Birgit Lavrijssen (Ned) Netherlands 1:53:46 25 Giada Borgato (Ita) Colavita Forno d'Asolo 1:53:51 26 Angela McClure (Aus) Kleo Ladies Team 1:59:24 27 Latoya Brulee (Bel) Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team 2:20:03 28 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 2:26:44 29 Esra Tromp (Ned) Netherlands 2:33:02 30 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 2:35:37 31 Simona Martini (Ita) Vaiano Solaristech 2:36:18 32 Irene Falorni (Ita) Vaiano Solaristech 2:37:23