Maxim Belkov (Katusha) won an engrossing stage 9 of the Giro d’Italia from Sansepolcro to Florence, attacking on the descent of the Vallombrosa with over 50 kilometres to go. The Russian finished 44 seconds clear of Carlos Betancur (Ag2r) and Jarlinson Pantano (Colombia), while Vincenzo Nibali (Astana) maintained his lead overall.

Defending champion Ryder Hesjedal (Garmin-Sharp) was dropped on the two final climbs of the 170 kilometre stage and lost further ground on his rivals.

Bradley Wiggins’s difficult Giro d’Italia continued as he was constantly put under pressure on the wet roads leading to Florence. At one stage the Tour de France champion was a minute behind Nibali with Sky teammates Sergio Henao and Rigoberto Uran instructed not to wait for their leader. Wiggins eventually clawed his way back to the main group and despite a few nervous moments, survived to finish with the main bulk of GC contenders.

But it was another successful day for Katusha who came into the race without their talisman Joaquim Rodriguez. The Russian team was granted a place in the WorldTour earlier this year after a ruling by the Court of Arbitration for Sport and justified that with Luca Paolini already winning a stage and wearing the maglia rosa.

Belkov’s march to victory began early on stage 9 when he infiltrated an early break that included Stefano Pirazzi (Bardiani Valvole), Giovanni Visconti (Movistar), Juan Manuel Garate (Blanco), Fabio Felline (Androni Giacattoli), Robinson Chalapud and Jarlinson Pantano (Colombia), Ricardo Mestre (Euskaltel-Euskadi), Michel Golas (Omega Pharma-QuickStep), Tobias Ludvigsson (Argos-Shimano), Alessandro Proni (Vini Fantini-Selle Italia) and Evgeni Petrov (Saxo-Tinkoff).

Ahead lay four classified climbs and over 4,000ft of ascents. To make matters worse the clouds soon gathered, turning the roads into ice rinks on the treacherous descents as the race headed north.

With Astana now leading the race it was now Nibali’s turn to monitor the pace of the moving peloton and as the break raced towards the Vallombrosa they built up a tentative lead over the Astana-led bunch.

On the foot of the Vallombrosa Belkov latched onto the coattails of Chalapud and Pirazzi and must have been puzzled to see the pair attack each other on the slower slopes of the climb. The Russian dropped back and even when Chalapud and Pirazzi came to a standstill in order to wait for the Russian, he allowed them to distance him once again as the climb steepened.

On the descent the Russian’s class handling skills rose to the fore and he quickly passed Pirazzi and Chalapud, who then waited for the chase group to reel them in.

Belkov’s measured ride then saw him build up a lead with an advantage of over three minutes as he raced towards the two final climbs of the day.

As the battle for stage win raged on up the road, the fight for pink began to intensify within the peloton. Throughout the race Wiggins has looked tentative and nervous on the wet descents that have littered this year’s race. Today was no different and Sky’s captain began to lose ground on the descent of the Vallombrosa. Astana took control and within a few kilometres Sky’s pre-race leader had lost close to a minute. Uran and Henao had been told to stay with Nibali, but Sky’s remaining domestiques began a frantic chase.

Garmin-Sharp, BMC and Vini Fantini-Selle Italia allied with Nibali and it wasn’t until the final 25 kilometres that Wiggins had his rivals and Colombian teammates in sight as the peloton approached the lower slopes of the Vetta Le Croci. In his light blue Sky rain jacket, Wiggins cut a lonely figure as he stalked the tail end of the field, as an aggressive Nibali urged his team to continue with their pace setting. It was clear that Nibali would not seek to defend his lead but push ahead and fight for every second Wiggins’s caution could give up.

Up the road Belkov’s shoulders were starting to rock as Pantano launched a vicious turn of speed from the chase group. While the Russian lurched, the Colombian looked to be flying but by the summit Belkov still had an advantage of over 1:30 with Ludvigsson joining Pantano.

On the final climb Hesjedal began to crack. It was a major shock to see the defending champion lose ground. He had shown weakness in the stage 8 time trial but he was expected to bounce back as he had done after losing time in the TTT at the start of the race.

Lampre-Merida, with a resurgent Scarponi, pushed on at the head of the field with Wiggins still dangling at the back of the main group.

Betancur attacked from the main group on the final run to the finish and overhauled Pantano and Ludvigsson, but he could do nothing to stop Belkov.

Full Results 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 4:31:31 2 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 0:00:44 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:00:46 4 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:00:54 5 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:01:03 6 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 7 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 8 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 9 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 10 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 11 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 12 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 13 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 14 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 15 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 16 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 17 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 19 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 21 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 22 Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team 23 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 24 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 25 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 26 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 27 Yury Trofimov (Rus) Katusha 28 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 29 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 30 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 31 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 32 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 33 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 34 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 35 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 36 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 37 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 38 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:01:16 39 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:01:22 40 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:01:24 41 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:01:39 42 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:02:07 43 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 0:02:09 44 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 45 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 46 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 47 Luca Paolini (Ita) Katusha 48 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:03:46 49 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:05:36 50 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 51 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 52 Francis Mourey (Fra) FDJ 53 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:05:40 54 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 0:06:49 55 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 56 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:08:42 57 Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 58 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 59 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 60 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 61 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 62 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 63 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 64 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 65 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 66 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 67 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 68 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 69 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:10:08 70 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 71 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 72 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 73 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 74 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 75 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 76 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 77 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 78 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:10:48 79 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 0:11:58 80 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:12:35 81 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 82 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 83 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 84 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 85 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 86 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 87 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 88 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 89 Johan Le Bon (Fra) FDJ 90 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 91 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 92 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 93 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 94 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 0:15:35 95 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:17:23 96 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 97 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 98 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 99 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 100 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 101 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 102 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 103 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 104 Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp 105 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 106 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Sharp 107 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 108 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 109 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 110 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 111 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 112 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 113 Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano 114 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 115 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 116 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 117 Danny Pate (USA) Sky Procycling 0:17:30 118 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 0:17:45 119 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 120 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 121 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 122 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 123 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 124 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 125 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 126 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 127 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 128 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 129 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 130 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 131 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 132 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 133 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 134 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 135 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 136 Anthony Roux (Fra) FDJ 137 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 138 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 139 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 140 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 141 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 142 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 143 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 144 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 145 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 146 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 147 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 148 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 149 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 150 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 151 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 152 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 153 Laurent Pichon (Fra) FDJ 154 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 155 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 156 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 157 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 158 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 159 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 160 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 161 Dominique Rollin (Can) FDJ 162 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 163 Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida 164 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 165 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 166 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 167 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 168 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 169 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 170 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 171 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 172 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 173 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 174 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 175 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 176 Pavel Brutt (Rus) Katusha 177 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 178 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 179 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:18:06 180 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 0:19:34 181 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 182 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 183 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 184 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 185 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 186 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 187 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 188 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 189 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 190 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 191 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 192 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 193 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 194 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 0:23:06 195 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 196 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 197 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox DNS Francesco Chicchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia DNF Tomas Aurelio Gil Martinez (Ven) Androni Giocattoli DNF Arnold Jeannesson (Fra) FDJ

Points 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 25 pts 2 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 20 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 16 4 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 14 5 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 12 6 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 10 7 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 9 8 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 8 9 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 7 10 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 6 11 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 5 12 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 4 13 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 14 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 2 15 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 1

Mountain 1 - Passo della Consuma (Cat. 2) 81.8km 1 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 9 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 5 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 3 4 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 2 5 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 1

Mountain 2 - Vallombrosa (Cat. 1) 106.7km 1 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 15 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 9 3 Maxim Belkov (Rus) Katusha 5 4 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 3 5 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 2 6 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 1

Mountain 3 - Vetta le Croci (Cat. 3) 147.9km 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 5 pts 2 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 3 3 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 4 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 1

Mountain 4 - Fiesole (Cat. 4) 159.3km 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 3 pts 2 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 2 3 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 1

Sprint 1 - Bibbiena, 49.5km 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 5 pts 2 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 4 3 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 3 4 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 2 5 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 1

Sprint 2 - Pontassieve, 132.6km 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 5 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 4 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 3 4 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2 5 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 1

Azzurri d'Italia 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 4 pts 2 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 2 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 1

Premio della fuga 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 79 pts 2 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 35 3 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 35 4 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 8 5 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 8 6 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 7 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 8 8 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 8 9 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 10 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 8

Combativity 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 20 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 11 3 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 10 4 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 7 5 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 5 6 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 5 7 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 3 8 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 3 9 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 2 10 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2 11 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 1 12 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 1

Teams 1 Katusha 13:36:39 2 Ag2R La Mondiale 0:00:44 3 Colombia 0:00:46 4 Lampre-Merida 0:01:03 5 Sky Procycling 5 Blanco Pro Cycling Team 7 BMC Racing Team 0:01:16 8 Movistar Team 0:02:09 9 Omega Pharma-Quick Step 0:06:12 10 Astana Pro Team 0:06:49 11 Vini Fantini-Selle Italia 0:08:42 12 Euskaltel-Euskadi 13 Androni Giocattoli 0:10:29 14 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:17:08 15 Team Saxo-Tinkoff 0:17:42 16 Cannondale Pro Cycling 0:17:47 17 Team Argos-Shimano 0:18:12 18 Garmin-Sharp 0:19:35 19 RadioShack Leopard 0:19:37 20 Lotto Belisol 0:25:24 21 FDJ 0:33:28 22 Orica-GreenEdge 0:34:17 23 Bardiani Valvole-CSF Inox 0:34:57

Super teams 1 Vini Fantini-Selle Italia 27 pts 2 Katusha 20 3 Ag2R La Mondiale 19 4 Colombia 18 5 Team Argos-Shimano 17 6 BMC Racing Team 16 7 Movistar Team 15 8 Astana Pro Team 14 9 Lampre-Merida 14 10 Cannondale Pro Cycling 12 11 Omega Pharma-Quick Step 9 12 Euskaltel-Euskadi 8 13 RadioShack Leopard 7 14 Sky Procycling 6 15 Blanco Pro Cycling Team 5 16 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 17 Team Saxo-Tinkoff 1 18 Lotto Belisol 19 Androni Giocattoli 20 Bardiani Valvole-CSF Inox 21 Garmin-Sharp 22 FDJ 23 Orica-GreenEdge

General classification after stage 9 1 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 34:19:31 2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:00:29 3 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:15 4 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 0:01:16 5 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 0:01:24 6 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 0:02:11 7 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:02:43 8 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 0:02:44 9 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:02:49 10 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:03:02 11 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 0:03:11 12 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:03:26 13 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:03:36 14 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:43 15 Domenico Pozzovivo (Ita) Ag2R La Mondiale 0:04:05 16 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 0:04:09 17 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:04:50 18 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:04:57 19 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 0:05:03 20 Steven Kruijswijk (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:05:09 21 Yury Trofimov (Rus) Katusha 0:05:17 22 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 0:05:29 23 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 0:05:37 24 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 0:05:41 25 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 0:05:42 26 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 0:05:43 27 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 0:06:36 28 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:06:51 29 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 0:06:58 30 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:07:29 31 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol 0:07:40 32 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 0:07:43 33 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:08:53 34 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 0:08:54 35 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 0:09:11 36 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 0:09:52 37 Luca Paolini (Ita) Katusha 0:10:09 38 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 0:10:29 39 Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:11:19 40 Francis Mourey (Fra) FDJ 0:15:19 41 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 0:15:26 42 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:16:04 43 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:16:05 44 Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team 0:17:20 45 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 0:20:38 46 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:21:13 47 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:23:12 48 Rory Sutherland (Aus) Team Saxo-Tinkoff 0:23:46 49 Hubert Dupont (Fra) Ag2R La Mondiale 0:24:21 50 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:24:26 51 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:24:56 52 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:25:03 53 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:25:13 54 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:25:21 55 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 0:25:23 56 Simone Stortoni (Ita) Lampre-Merida 0:26:56 57 Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling 0:27:46 58 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:29:03 59 Peter Stetina (USA) Garmin-Sharp 0:29:19 60 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:30:37 61 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:31:17 62 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:31:49 63 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 0:32:06 64 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling 0:33:26 65 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step 0:33:55 66 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:34:35 67 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 0:34:41 68 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:35:46 69 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:36:19 70 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling 0:37:30 71 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 0:37:37 72 Kristijan Durasek (Cro) Lampre-Merida 0:37:59 73 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 0:38:07 74 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:38:55 75 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 0:39:05 76 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 0:40:10 77 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:40:14 78 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 0:40:21 79 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 0:42:03 80 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 0:42:22 81 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:42:24 82 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 0:43:04 83 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:43:44 84 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 0:43:54 85 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 0:45:49 86 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:46:55 87 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 0:47:23 88 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:48:10 89 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:48:27 90 Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:50:24 91 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:52:23 92 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 0:52:29 93 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team 0:53:37 94 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:53:49 95 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 0:54:16 96 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 0:54:27 97 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol 0:55:55 98 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:55:59 99 Koen De Kort (Ned) Team Argos-Shimano 0:56:00 100 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Merida 0:56:22 101 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:56:58 102 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:57:30 103 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:58:29 104 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 0:58:43 105 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:58:55 106 Dominique Rollin (Can) FDJ 0:59:24 107 Anthony Roux (Fra) FDJ 1:00:14 108 Stefano Garzelli (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:00:40 109 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 1:00:48 110 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 1:00:56 111 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:02:36 112 Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quick Step 1:02:55 113 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol 1:03:19 114 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 1:03:54 115 Vladimir Gusev (Rus) Katusha 1:04:09 116 Oscar Gatto (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:04:51 117 Christian Vande Velde (USA) Garmin-Sharp 1:05:00 118 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 1:05:12 119 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:05:32 120 Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge 1:06:06 121 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:07:28 122 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 1:07:57 123 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 1:08:11 124 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 1:08:17 125 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:08:21 126 Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ 1:08:31 127 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:08:43 128 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida 1:09:00 129 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 1:09:04 130 Sacha Modolo (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:09:26 131 Daniele Bennati (Ita) Team Saxo-Tinkoff 1:09:44 132 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:09:58 133 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1:10:11 134 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 1:10:12 135 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia 1:10:24 136 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 137 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:10:45 138 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 1:10:46 139 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 1:10:52 140 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 1:11:08 141 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 1:11:54 142 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 1:12:03 143 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 1:12:10 144 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 1:12:51 145 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:13:23 146 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 1:13:25 147 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 1:13:51 148 Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard 1:13:54 149 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 1:14:26 150 Johan Le Bon (Fra) FDJ 1:14:39 151 Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha 1:14:53 152 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 1:15:12 153 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:15:47 154 Albert Timmer (Ned) Team Argos-Shimano 1:17:02 155 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 1:17:11 156 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 1:17:19 157 Pavel Brutt (Rus) Katusha 1:17:20 158 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:17:26 159 Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling 1:17:32 160 Svein Tuft (Can) Orica-GreenEdge 1:18:08 161 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 1:18:43 162 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 1:20:11 163 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 1:20:12 164 Maxim Belkov (Rus) Katusha 1:20:50 165 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 1:20:51 166 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 1:21:19 167 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:21:37 168 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 1:22:25 169 Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp 1:22:41 170 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:22:54 171 Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team 1:24:03 172 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:24:12 173 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 1:24:34 174 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1:24:43 175 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 1:25:13 176 Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard 1:25:39 177 Danny Pate (USA) Sky Procycling 1:26:18 178 Robert Hunter (RSA) Garmin-Sharp 1:26:32 179 Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge 1:27:41 180 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:28:14 181 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 1:28:20 182 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 1:28:49 183 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 1:28:56 184 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 1:30:37 185 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 1:33:53 186 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 1:34:56 187 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia 1:36:11 188 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:38:30 189 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 1:41:52 190 David Millar (GBr) Garmin-Sharp 1:43:40 191 Laurent Pichon (Fra) FDJ 1:43:41 192 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:44:37 193 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 1:44:48 194 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 1:45:35 195 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 1:51:03 196 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 1:53:47 197 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 2:01:02

Points classification 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 61 pts 2 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 58 3 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 52 4 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 45 5 Maxim Belkov (Rus) Katusha 41 6 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 39 7 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 37 8 Luca Paolini (Ita) Katusha 35 9 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 32 10 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 31 11 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 30 12 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 30 13 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 28 14 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 28 15 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 28 16 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 28 17 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 27 18 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 25 19 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 25 20 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 25 21 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 24 22 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 23 23 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 23 24 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 22 25 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 20 26 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 20 27 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 20 28 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 19 29 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 18 30 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 31 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 16 32 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 33 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 16 34 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 16 35 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 15 36 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 15 37 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 14 38 Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard 14 39 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 13 40 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 41 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 12 42 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 12 43 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 12 44 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 12 45 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 12 46 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 12 47 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 12 48 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 11 49 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 11 50 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 10 51 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 10 52 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 53 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 10 54 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 9 55 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 9 56 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 9 57 Matti Breschel (Den) Team Saxo-Tinkoff 7 58 Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 59 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 7 60 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 61 Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida 6 62 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 63 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 6 64 Brett Lancaster (Aus) Orica-GreenEdge 6 65 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 6 66 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 6 67 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 6 68 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 6 69 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 5 70 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 5 71 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 4 72 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 4 73 Thomas Danielson (USA) Garmin-Sharp 4 74 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 4 75 Dominique Rollin (Can) FDJ 4 76 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 4 77 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 4 78 Johan Le Bon (Fra) FDJ 4 79 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 4 80 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Belisol 4 81 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 3 82 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 3 83 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 3 84 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 3 85 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 86 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2 87 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 2 88 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 2 89 Anthony Roux (Fra) FDJ 2 90 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 2 91 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 92 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 93 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 94 Petr Ignatenko (Rus) Katusha 1 95 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 1 96 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1 97 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling 1 98 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 1 99 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team -4 100 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox -5 101 Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol -5 102 Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida -5 103 Alessandro Proni (Ita) Vini Fantini-Selle Italia -5 104 David Millar (GBr) Garmin-Sharp -5

Mountains classification 1 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 38 pts 2 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 23 3 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 16 4 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 13 5 Maxim Belkov (Rus) Katusha 13 6 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 12 7 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 12 8 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 9 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 5 10 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 5 11 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 3 12 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 3 13 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 3 14 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 3 15 Dominique Rollin (Can) FDJ 3 16 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 3 17 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 2 19 Juan Manuel Garate (Spa) Blanco Pro Cycling Team 2 20 Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff 2 21 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 22 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 2 23 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 2 24 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 2 25 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 26 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 2 27 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 2 28 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 1 29 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 1 30 Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge 1 31 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 32 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 1

Sprint classification 1 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 18 pts 2 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 3 Maxim Belkov (Rus) Katusha 10 4 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 10 5 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 9 6 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 7 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 9 8 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 8 9 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 8 10 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 7 11 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 7 12 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 13 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 14 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 6 15 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 6 16 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 6 17 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 6 18 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 5 19 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 4 20 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 21 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 22 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 4 23 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 4 24 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 3 25 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3 26 Johan Le Bon (Fra) FDJ 3 27 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2 28 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 2 29 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 30 Dominique Rollin (Can) FDJ 2 31 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 2 32 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 2 33 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 34 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 1 35 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 1 36 Anthony Roux (Fra) FDJ 1 37 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 1

Azzurri d'Italia classification 1 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 8 pts 2 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 6 3 Luca Paolini (Ita) Katusha 4 4 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 4 5 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 4 6 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 4 7 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 4 8 Maxim Belkov (Rus) Katusha 4 9 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 2 10 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 2 11 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 2 12 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 2 13 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 2 14 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 1 15 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 1 16 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 1 17 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 1 18 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 1 19 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 1 20 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 1 21 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 1

Premio della fuga classification 1 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 290 pts 2 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 278 3 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 263 4 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 221 5 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 204 6 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 204 7 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 202 8 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 197 9 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 178 10 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 177 11 Johan Le Bon (Fra) FDJ 176 12 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 167 13 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 167 14 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 167 15 Dirk Bellemakers (Ned) Lotto Belisol 167 16 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 167 17 Anthony Roux (Fra) FDJ 151 18 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 147 19 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 145 20 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 118 21 Dominique Rollin (Can) FDJ 112 22 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 112 23 Maxim Belkov (Rus) Katusha 79 24 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 72 25 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 44 26 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 33 27 Guillaume Bonnafond (Fra) Ag2R La Mondiale 26 28 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 26 29 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 26 30 Ben Gastauer (Lux) Ag2R La Mondiale 13 31 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 12 32 Robert Vrecer (Slo) Euskaltel-Euskadi 12 33 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 9 34 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 8 35 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 8 36 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 8 37 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 38 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 8 39 Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma-Quick Step 8 40 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 8 41 Luca Paolini (Ita) Katusha 7 42 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 7 43 Frederik Willems (Bel) Lotto Belisol 7

Combativity classification 1 Maxim Belkov (Rus) Katusha 20 pts 2 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol 18 3 Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-Quick Step 17 4 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 16 5 Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling 15 6 Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia 14 7 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 12 8 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 12 9 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11 10 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 11 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 11 12 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 10 13 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 10 14 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 10 15 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 16 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 9 17 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 9 18 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 19 Alan Marangoni (Ita) Cannondale Pro Cycling 8 20 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 8 21 Fabio Taborre (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 7 22 Bert De Backer (Bel) Team Argos-Shimano 7 23 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 7 24 Luca Paolini (Ita) Katusha 6 25 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 6 26 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 6 27 Mauro Santambrogio (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 28 Danilo Di Luca (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 6 29 Matthew Harley Goss (Aus) Orica-GreenEdge 6 30 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 5 31 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 5 32 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha 5 33 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 5 34 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 4 35 Ryder Hesjedal (Can) Garmin-Sharp 4 36 Matteo Rabottini (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 4 37 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 4 38 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 4 39 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 4 40 Ricardo Mestre (Por) Euskaltel-Euskadi 4 41 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 4 42 Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team 3 43 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 3 44 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 3 45 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 3 46 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3 47 Johan Le Bon (Fra) FDJ 3 48 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 49 Damiano Caruso (Ita) Cannondale Pro Cycling 2 50 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quick Step 2 51 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 52 Dominique Rollin (Can) FDJ 2 53 Stef Clement (Ned) Blanco Pro Cycling Team 2 54 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 2 55 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 56 Mattia Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 2 57 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 1 58 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha 1 59 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 1 60 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 1 61 Sylvain Georges (Fra) Ag2R La Mondiale 1 62 Patrick Gretsch (Ger) Team Argos-Shimano 1 63 Anthony Roux (Fra) FDJ 1 64 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale Pro Cycling 1 65 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 1 66 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1 67 Manuel Belletti (Ita) Ag2R La Mondiale 1

Young riders classification 1 Wilco Kelderman (Ned) Blanco Pro Cycling Team 34:22:57 2 Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff 0:00:43 3 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Ag2R La Mondiale 0:02:11 4 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia 0:06:26 5 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:12:39 6 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:17:47 7 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:21:00 8 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:21:47 9 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:21:55 10 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:25:37 11 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:28:23 12 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:31:09 13 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 0:40:28 14 Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling 0:44:44 15 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:45:01 16 Thomas Damuseau (Fra) Team Argos-Shimano 0:49:03 17 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin-Sharp 0:51:01 18 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol 0:52:33 19 Tobias Ludvigsson (Swe) Team Argos-Shimano 0:54:04 20 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 0:55:29 21 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quick Step 1:04:45 22 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:04:55 23 John Degenkolb (Ger) Team Argos-Shimano 1:05:38 24 Elia Viviani (Ita) Cannondale Pro Cycling 1:06:32 25 Nicola Boem (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:07:19 26 George Bennett (NZl) RadioShack Leopard 1:07:42 27 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 1:08:28 28 Luke Durbridge (Aus) Orica-GreenEdge 1:08:44 29 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quick Step 1:09:57 30 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 1:10:25 31 Luka Mezgec (Slo) Team Argos-Shimano 1:11:00 32 Johan Le Bon (Fra) FDJ 1:11:13 33 Marco Canola (Ita) Bardiani Valvole-CSF Inox 1:14:00 34 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 1:16:45 35 Maurits Lammertink (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:18:11 36 Jesse Sergent (NZl) RadioShack Leopard 1:18:59 37 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:19:28 38 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol 1:24:54 39 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 1:25:30 40 Nathan Haas (Aus) Garmin-Sharp 1:30:27 41 Nacer Bouhanni (Fra) FDJ 1:31:30 42 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:35:04 43 Davide Appollonio (Ita) Ag2R La Mondiale 1:38:26 44 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 1:41:11 45 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 1:41:22 46 Jack Bobridge (Aus) Blanco Pro Cycling Team 1:50:21

Teams classification 1 Blanco Pro Cycling Team 102:19:07 2 Sky Procycling 0:01:32 3 Lampre-Merida 0:04:21 4 Astana Pro Team 0:05:12 5 BMC Racing Team 0:08:02 6 Katusha 0:08:03 7 Movistar Team 0:08:37 8 Vini Fantini-Selle Italia 0:17:37 9 Ag2R La Mondiale 0:20:37 10 Colombia 0:22:27 11 Euskaltel-Euskadi 0:24:17 12 Team Saxo-Tinkoff 0:26:07 13 Androni Giocattoli 0:26:19 14 RadioShack Leopard 0:28:23 15 Garmin-Sharp 0:32:47 16 Cannondale Pro Cycling 0:37:20 17 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:45:25 18 Bardiani Valvole-CSF Inox 0:49:58 19 Omega Pharma-Quick Step 0:53:19 20 FDJ 1:06:39 21 Orica-GreenEdge 1:14:06 22 Lotto Belisol 1:15:21 23 Team Argos-Shimano 1:43:44

Super teams classification 1 BMC Racing Team 132 pts 2 Katusha 132 3 Movistar Team 125 4 Orica-GreenEdge 124 5 Sky Procycling 123 6 Astana Pro Team 110 7 Vini Fantini-Selle Italia 102 8 Blanco Pro Cycling Team 101 9 RadioShack Leopard 88 10 Omega Pharma-Quick Step 86 11 Cannondale Pro Cycling 83 12 Garmin-Sharp 78 13 Bardiani Valvole-CSF Inox 77 14 FDJ 74 15 Lampre-Merida 73 16 Androni Giocattoli 66 17 Ag2R La Mondiale 62 18 Team Argos-Shimano 58 19 Euskaltel-Euskadi 46 20 Colombia 44 21 Team Saxo-Tinkoff 39 22 Lotto Belisol 34 23 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 33