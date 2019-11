Image 1 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) celebrates his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) wins stage 1 at Giro della Toscana and takes the overall lead (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 18 The peloton in action at Giro della Toscana (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 18 Fabio Aru attacks during stage 1 at the Giro della Toscana (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 5 of 18 Mark Cavendish congratulates Giovanni Visconti after stage 1 at Giro della Toscana (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 6 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) celebrates his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 7 of 18 Fabio Aru congratulates Giovanni Visconti after his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 8 of 18 The Giro della Toscana stage 1 podium (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 9 of 18 The Giro della Toscana stage 1 podium: Colbrelli, Visconti and Bennati (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 10 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) celebrates his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 11 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) celebrates his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 12 of 18 Daniele Bennati (Italy) leads the breakaway (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 13 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) celebrates his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 14 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) celebrates his Toscana stage win (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 15 of 18 Sonny Colbrelli (Bardiani - CSF) in the Giro della Toscana stage 1 breakaway. (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 18 Fabio Aru (Astana) attacks during stage 1 at Giro della Toscana (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) wins stage 1 at Giro della Toscana (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 18 Giovanni Visconti (Movistar) wins stage 1 at Giro della Toscana (Image credit: Bettini Photo)

Giovanni Visconti (Movistar) won the opening stage of the two-day Giro della Toscana, beating Sonny Colbrelli (Bardiani-CSF), Daniele Bennati (Italy) and Fabio Aru (Astana) thanks to a late attack on the outskirts of Montecatini Terme.

Visconti opted to attack rather than wait for the sprint and got a gap with two kilometres to go. Bennati, Colbrelli and Aru almost caught him in the finishing straight but Visconti had the time to celebrate a special victory on his local roads. He lives nearby and will join the new Bahrain Merida team in 2017 but wanted to win one last time in Movistar colours. The win gave Movistar a record equalling 36 season victories.

Irish sprinter Sam Bennett (Bora-Argon 18) won the sprint for fifth place ahead of Fabio Sabatini (Italy) and Mark Cavendish (Dimension Data), who made a late switch from Eneco Tour to the shorter Giro della Toscana and then Coppa Sabatini race on Thursday.

Visconti waved in celebration as he crossed the finish line, he won the Klasika Primavera de Amorebieta in April but that that been his only win since 2013, when he won two stages at the Giro d’Italia.





"I needed a win to boost my confidence. I knew that I'd lose the sprint against Bennati and Colbrelli and so my only chance was to win was to attack with a few kilometres to go. I didn't have anything to lose and knew that if I was caught that at least I'd put up a fight and tried. I knew that if I got gap I could win.

"We'll try and win the classification tomorrow. The second stage has a hard start but it is likely to end in a sprint and so that suits Bennati and Colbrelli. But my moral is good and well try everything with the team."





Tour of Britain winner Steve Cummings (Dimension Data) crashed on a late descent and was forced to abandon the race.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 4:16:20 2 Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani CSF 3 Daniele Bennati (Ita) Italy 4 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:03 5 Sam Bennett (Irl) Bora-Argon 18 0:00:06 6 Fabio Sabatini (Ita) Italy 0:00:07 7 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 8 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 9 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 10 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 11 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 12 Alexander Kolobnev (Rus) Gazprom-Rusvelo 13 Colin Stüssi (Swi) Team Roth 14 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 15 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 16 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 17 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 18 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 19 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 20 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 21 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 22 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 23 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 24 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 25 Andrea Fedi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 26 Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec 27 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 28 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 29 Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team 30 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 31 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 32 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 33 Jonathan Hivert (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 34 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 35 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 36 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 37 Paul Voss (Ger) Bora-Argon 18 38 Davide Rebellin (Ita) CCC Sprandi Polkowice 39 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - VItalyl Concept 40 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 41 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 42 Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team 43 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 44 Mirko Selvaggi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 45 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 0:00:42 46 Davide Ballerini (Ita) Italy 0:00:50 47 Andrea Pasqualon (Ita) Team Roth 0:00:55 48 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina-Southeast 49 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 50 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:00 51 Antonio Pedrero Lopez (Spa) Movistar Team 52 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:06:30 53 Rafael Andriato (Bra) Wilier Triestina-Southeast 54 Silvio Herklotz (Ger) Bora-Argon 18 55 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 56 Nico Brüngger (Swi) Team Roth 57 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Sprandi Polkowice 58 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 59 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 60 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 61 Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast 62 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 63 Miguel Angel Benito Diez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 64 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 65 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 66 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 67 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 68 Kevin Ledanois (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 69 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 70 Maxime Cam (Fra) Fortuneo - VItalyl Concept 71 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 72 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 73 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 74 Gianfranco Zilioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 75 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 76 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:10:58 77 Roland Thalmann (Swi) Team Roth 78 Jakub Kaczmarek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 79 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 80 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 81 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 82 Jacopo Guarnieri (Ita) Italy 83 Enrico Gasparotto (Ita) Italy 84 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 85 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 86 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 87 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 88 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 89 Vincenzo Albanese (Ita) Italy 90 Diego Rubio (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 91 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 92 Yonder Godoy (Ven) Wilier Triestina-Southeast 93 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 94 Andrey Amador Bikkazakova (CRc) Movistar Team 95 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:11:12 96 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 97 Yuma Koishi (Jpn) Nippo - Vini Fantini 98 Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini 99 Nurbolat Kulimbetov (Kaz) Astana Pro Team 100 Andrea Vaccher (Ita) Team Roth 101 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 102 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 103 Valentin Baillifard (Swi) Team Roth 104 Dominik Nerz (Ger) Bora-Argon 18 105 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 106 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 107 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 108 Carlos Barbero Cuesta (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 109 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 110 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 111 Riccardo Minali (Ita) Italy 112 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 113 Nicolas Baldo (Fra) Team Roth 114 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 115 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 116 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Movistar Team 117 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 118 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 119 Simone Consonni (Ita) Italy 120 Shane Archbold (NZl) Bora-Argon 18 0:12:01 DNF Stephen Cummings (GBr) Dimension Data DNF Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 DNF Marino Kobayashi (Jpn) Nippo - Vini Fantini DNF Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk DNF James Glasspool (Aus) Team Novo Nordisk DNF Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk DNF Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise DNF Alberto Cecchin (Ita) Team Roth