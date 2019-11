Image 1 of 4 The stage podium: Adrie Visser, Ina Teutenberg and Martine Bras (Image credit: Women's Giro Del Trentino) Image 2 of 4 The podium topped by race leader Ina Teutenberg (Image credit: Women's Giro Del Trentino) Image 3 of 4 The podium after stage 1 (Image credit: Women's Giro Del Trentino) Image 4 of 4 Ina Teutenberg (HTC-Highroad) sprints to a commanding victory in the Giro del Trentino (Image credit: Women's Giro Del Trentino)

HTC-Highroad's Ina-Yoko Teutenberg and Adrie Visser went one-two in the opening stage of the Giro del Trentino from Dimaro to Arco. Visser led into the technical final few hundred meters and was able to hold on for second behind the dominant victory by the German.

"I was in third place with 250 meters to go and then went for the sprint from there," Teutenberg said. "It was a very fast finish with four or five corners late on, but it worked out fine."

The race stayed largely together, with Svetlana Bubnenkova (Team PCW) taking the top honours on the day's sole climb, and Sara Grifi (Michela Fanini Rox) taking the intermediate sprint.

Late in the race, a select group tried to get away, with Nicole Cooke (MCipollini Giambenini), Elena Berlato (Top Girls Fassa Bortolo) and Garmin-Cervelo's Noemi Cantele, but the impetus was for a bunch sprint, and that's what the field got.

"We'd had a good look at the maps because it was a very technical finish with cobblestones and a lot of corners in the last kilometer, and all the team made sure they were in exactly the right position," said HTC-Highroad director Jens Zemke.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 2:04:52 2 Adrie Visser (Ned) HTC Highroad Women 3 Martine Bras (Ned) Nethrlands 4 Rochelle Gilmore (Aus) Lotto Honda Team 5 Julia Martisova (Rus) Gauss 6 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 7 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 8 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 9 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 10 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 11 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 12 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 13 Alessandra d'Ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 14 Rossella Callovi (Ita) SC MCipollini Giordana 15 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 16 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 17 Katie Colclough (GBr) HTC Highroad Women 18 Lisa Brennauer (Ger) Hitec Products - UCK 19 Mascha Pijnenborg (Ned) Nethrlands 20 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana 21 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 22 Sylwia Kapusta Szydlak (Pol) Gauss 23 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 24 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Giordana 25 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 26 Jacqueline Hahn (Aut) Kuota Speed Kueens 27 Svetlana Bubnenkova (Rus) Team P.C.W. 28 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 29 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 30 Marta Bastianelli (Ita) SC MCipollini Giordana 31 Emilie Aubry (Swi) Switzerland 32 Stephanie Pohl (Ger) Germany 33 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 34 Urte Juodvalkyte (Ltu) Vaiano Solaristech 35 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 36 Viktoria Vologdina (Ukr) Ukraine 37 Sharon Laws (GBr) Garmin - Cervelo 38 Olga Zabelinskaya (Rus) Diadora - Pasta Zara 39 Shara Gillow (Aus) Australia 40 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 41 Eva Lechner (Ita) Rapp. Alto Adige Sudtirol 42 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 43 Christina Kollmann (Aut) Colavita Forno d'Asolo 44 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 45 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 46 Alena Sitsko (Blr) Team Fanini Store 47 Amanda Spratt (Aus) Australia 48 Fröydis Waerstad (Nor) Hitec Products - UCK 49 Anna De Wildt (Ned) Nethrlands 50 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Rox 51 Emilia Fahlin (Swe) HTC Highroad Women 52 Desirèe Ehrler (Swi) Switzerland 53 Oksana Kashchishina (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 54 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 55 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 56 Lorena Foresi (Ita) Gauss 57 Lauren Kitchen (Aus) Australia 58 Bianca Purath (Ger) Kuota Speed Kueens 59 Irina Molicheva (Rus) Team P.C.W. 60 Ludivine Henrion (Bel) Lotto Honda Team 61 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 62 Andrea Graus (Aut) Kleo Ladies Team 63 Eugenia Visoskoya (Ukr) Team P.C.W. 64 Nicole Hanselmann (Swi) Switzerland 65 Laura Fouquet (Ger) Kuota Speed Kueens 66 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 67 Ursa Pintar (Slo) Slovenia 68 Madeleine Sandig (Ger) Germany 69 Roxane Knetemann (Ned) Nethrlands 70 Petra Zrimsek (Slo) Slovenia 71 Lise Nöstvold (Nor) Hitec Products - UCK 72 Ziva Verbic (Slo) Slovenia 73 Marissa Van Der Merwe (RSA) Lotto Honda Team 74 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 75 Catherine Delfosse (Bel) Lotto Honda Team 76 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Giordana 77 Natalya Boyarskaya (Rus) Team P.C.W. 78 Venera Absaliyamova (Rus) Russia 79 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 80 Doris Schueizer (Swi) Switzerland 81 Alexis Rhodes (Aus) Garmin - Cervelo 82 Martina Corazza (Ita) Kleo Ladies Team 83 Ruth Corset (Aus) Australia 84 Tjasa Rutar (Slo) Slovenia 85 Noemi Cantele (Ita) Garmin - Cervelo 86 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 87 Svitlana Galyuk (Ukr) Ukraine 88 Rosane Kirch (Bra) Colavita Forno d'Asolo 89 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 90 Sophie De Boer (Ned) Nethrlands 0:00:47 91 Chiara Ciuffini (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:01:32 92 Angela McClure (Aus) Kleo Ladies Team 0:02:53 93 Marina Boduljak (Cro) Croatia 0:06:29 94 Jessica Uebelhart (Swi) Diadora - Pasta Zara 0:06:34 95 Cornelia Schuster (Ita) Rapp. Alto Adige Sudtirol 96 Ielizaveta Oshurkova (Ukr) Ukraine 0:11:01 97 Eugenya Romanyuta (Rus) Russia 98 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 99 Alenka Novak (Slo) Slovenia 100 Victoria Kondel (Rus) Russia 101 Lisa Poller (Ger) Germany 102 Johanna Badmann (Ger) Germany 103 Anna Van Der Breggen (Ned) Nethrlands 104 Belinda Goss (Aus) Australia 105 Lydia Malachova (Rus) Russia 106 Elke Gebhardt (Ger) Germany 107 Tania Belvederesi (Ita) Kleo Ladies Team 108 Valentina Bastianelli (Ita) Vaiano Solaristech 109 Francesca Tognali (Ita) Kleo Ladies Team 110 Emma Marcelli (Ita) Team P.C.W. 0:11:06 111 Giada Borgato (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:11:33 112 Sandra Weiss (Swi) Switzerland 0:13:54 113 Edita Janeliunaite (Ltu) Colavita Forno d'Asolo 114 Mia Radotic (Cro) Croatia 0:15:46 115 Melanie Wotsch (Ger) Germany 116 Maja Marukic (Cro) Croatia 117 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 118 Monica Cecon (Ita) Team Fanini Store 119 Alexandra Gontsharova (Rus) Russia 120 Alessia Quarta (Ita) Team P.C.W. 121 Federica Primavera (Ita) Team Fanini Store 122 Elena Litchmanova (Rus) Russia 123 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 124 Bridie O'Donnell (Aus) Top Girls Fassa Bortolo 125 Joline Goossens (Bel) Lotto Honda Team 126 Bernadette Schober (Aut) Kuota Speed Kueens NA Francesca Faustini (Ita) Colavita Forno d'Asolo NA Stefania Baldi (Ita) Team Fanini Store NA Julia Innerhofer (Ita) Rapp. Alto Adige Sudtirol NA Lisa Rabensteiner (Ita) Rapp. Alto Adige Sudtirol NA Jelena Gracin (Cro) Croatia

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 25 pts 2 Adrie Visser (Ned) HTC Highroad Women 20 3 Martine Bras (Ned) Nethrlands 16 4 Rochelle Gilmore (Aus) Lotto Honda Team 14 5 Julia Martisova (Rus) Gauss 12 6 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 10 7 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 9 8 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 8 9 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 7 10 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 6 11 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 5 12 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 4 13 Alessandra d'Ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 3 14 Rossella Callovi (Ita) SC MCipollini Giordana 2 15 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 3 pts 2 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 2 3 Martine Bras (Ned) Nethrlands 1

Mountain 1 (Cat. 1) Passo Campo Carlo Magno # Rider Name (Country) Team Result 1 Svetlana Bubnenkova (Rus) Team P.C.W. 8 pts 2 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 5 3 Natalya Boyarskaya (Rus) Team P.C.W. 2

Mountain 2 - (Cat. 3) Comano Terme # Rider Name (Country) Team Result 1 Svetlana Bubnenkova (Rus) Team P.C.W. 3 pts 2 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 2 3 Natalya Boyarskaya (Rus) Team P.C.W. 1

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 2:04:42 2 Adrie Visser (Ned) HTC Highroad Women 0:00:04 3 Martine Bras (Ned) Nethrlands 0:00:05 4 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:00:07 5 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 0:00:08 6 Rochelle Gilmore (Aus) Lotto Honda Team 0:00:10 7 Julia Martisova (Rus) Gauss 8 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 9 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 10 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 11 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 12 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 13 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 14 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 15 Alessandra d'Ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 16 Rossella Callovi (Ita) SC MCipollini Giordana 17 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 18 Elisa Longo Borghini (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 19 Katie Colclough (GBr) HTC Highroad Women 20 Lisa Brennauer (Ger) Hitec Products - UCK 21 Mascha Pijnenborg (Ned) Nethrlands 22 Tatiana Guderzo (Ita) SC MCipollini Giordana 23 Sylwia Kapusta Szydlak (Pol) Gauss 24 Chiara Bortolus (Ita) Kleo Ladies Team 25 Monia Baccaille (Ita) SC MCipollini Giordana 26 Rasa Leleivyte (Ltu) Vaiano Solaristech 27 Jacqueline Hahn (Aut) Kuota Speed Kueens 28 Svetlana Bubnenkova (Rus) Team P.C.W. 29 Alessandra Borchi (Ita) Gauss 30 Marta Bastianelli (Ita) SC MCipollini Giordana 31 Emilie Aubry (Swi) Switzerland 32 Stephanie Pohl (Ger) Germany 33 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 34 Urte Juodvalkyte (Ltu) Vaiano Solaristech 35 Nina Ovcharenko (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 36 Viktoria Vologdina (Ukr) Ukraine 37 Sharon Laws (GBr) Garmin - Cervelo 38 Olga Zabelinskaya (Rus) Diadora - Pasta Zara 39 Shara Gillow (Aus) Australia 40 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 41 Eva Lechner (Ita) Rapp. Alto Adige Sudtirol 42 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 43 Christina Kollmann (Aut) Colavita Forno d'Asolo 44 Nicole Cooke (GBr) SC MCipollini Giordana 45 Vicki Whitelaw (Aus) Lotto Honda Team 46 Alena Sitsko (Blr) Team Fanini Store 47 Amanda Spratt (Aus) Australia 48 Fröydis Waerstad (Nor) Hitec Products - UCK 49 Anna De Wildt (Ned) Nethrlands 50 Martina Ruzickova (Cze) S.C. Michela Fanini Rox 51 Emilia Fahlin (Swe) HTC Highroad Women 52 Desirèe Ehrler (Swi) Switzerland 53 Oksana Kashchishina (Ukr) S.C. Michela Fanini Rox 54 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 55 Claudia Häusler (Ger) Diadora - Pasta Zara 56 Lorena Foresi (Ita) Gauss 57 Lauren Kitchen (Aus) Australia 58 Bianca Purath (Ger) Kuota Speed Kueens 59 Irina Molicheva (Rus) Team P.C.W. 60 Ludivine Henrion (Bel) Lotto Honda Team 61 Susanna Zorzi (Ita) Gauss 62 Andrea Graus (Aut) Kleo Ladies Team 63 Eugenia Visoskoya (Ukr) Team P.C.W. 64 Nicole Hanselmann (Swi) Switzerland 65 Laura Fouquet (Ger) Kuota Speed Kueens 66 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 67 Ursa Pintar (Slo) Slovenia 68 Madeleine Sandig (Ger) Germany 69 Roxane Knetemann (Ned) Nethrlands 70 Petra Zrimsek (Slo) Slovenia 71 Lise Nöstvold (Nor) Hitec Products - UCK 72 Ziva Verbic (Slo) Slovenia 73 Marissa Van Der Merwe (RSA) Lotto Honda Team 74 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 75 Catherine Delfosse (Bel) Lotto Honda Team 76 Fabiana Luperini (Ita) SC MCipollini Giordana 77 Natalya Boyarskaya (Rus) Team P.C.W. 78 Venera Absaliyamova (Rus) Russia 79 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 80 Doris Schueizer (Swi) Switzerland 81 Alexis Rhodes (Aus) Garmin - Cervelo 82 Martina Corazza (Ita) Kleo Ladies Team 83 Ruth Corset (Aus) Australia 84 Tjasa Rutar (Slo) Slovenia 85 Noemi Cantele (Ita) Garmin - Cervelo 86 Carla Ryan (Aus) Garmin - Cervelo 87 Svitlana Galyuk (Ukr) Ukraine 88 Rosane Kirch (Bra) Colavita Forno d'Asolo 89 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 90 Sophie De Boer (Ned) Nethrlands 0:00:57 91 Chiara Ciuffini (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 0:01:42 92 Angela McClure (Aus) Kleo Ladies Team 0:03:03 93 Marina Boduljak (Cro) Croatia 0:06:39 94 Jessica Uebelhart (Swi) Diadora - Pasta Zara 0:06:44 95 Cornelia Schuster (Ita) Rapp. Alto Adige Sudtirol 96 Ielizaveta Oshurkova (Ukr) Ukraine 0:11:11 97 Eugenya Romanyuta (Rus) Russia 98 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 99 Alenka Novak (Slo) Slovenia 100 Victoria Kondel (Rus) Russia 101 Lisa Poller (Ger) Germany 102 Johanna Badmann (Ger) Germany 103 Anna Van Der Breggen (Ned) Nethrlands 104 Belinda Goss (Aus) Australia 105 Lydia Malachova (Rus) Russia 106 Elke Gebhardt (Ger) Germany 107 Tania Belvederesi (Ita) Kleo Ladies Team 108 Valentina Bastianelli (Ita) Vaiano Solaristech 109 Francesca Tognali (Ita) Kleo Ladies Team 110 Emma Marcelli (Ita) Team P.C.W. 0:11:16 111 Giada Borgato (Ita) Colavita Forno d'Asolo 0:11:43 112 Sandra Weiss (Swi) Switzerland 0:14:04 113 Edita Janeliunaite (Ltu) Colavita Forno d'Asolo 114 Mia Radotic (Cro) Croatia 0:15:56 115 Melanie Wotsch (Ger) Germany 116 Maja Marukic (Cro) Croatia 117 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 118 Monica Cecon (Ita) Team Fanini Store 119 Alexandra Gontsharova (Rus) Russia 120 Alessia Quarta (Ita) Team P.C.W. 121 Federica Primavera (Ita) Team Fanini Store 122 Elena Litchmanova (Rus) Russia 123 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 124 Bridie O'Donnell (Aus) Top Girls Fassa Bortolo 125 Joline Goossens (Bel) Lotto Honda Team 126 Bernadette Schober (Aut) Kuota Speed Kueens

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Highroad Women 25 pts 2 Adrie Visser (Ned) HTC Highroad Women 20 3 Martine Bras (Ned) Nethrlands 17 4 Rochelle Gilmore (Aus) Lotto Honda Team 14 5 Julia Martisova (Rus) Gauss 12 6 Lucy Martin (GBr) Garmin - Cervelo 10 7 Valentina Scandolara (Ita) Gauss 9 8 Emma Johansson (Swe) Hitec Products - UCK 8 9 Malgorzta Jasinska (Pol) S.C. Michela Fanini Rox 7 10 Alona Andruk (Ukr) Diadora - Pasta Zara 6 11 Judith Arndt (Ger) HTC Highroad Women 5 12 Romy Kasper (Ger) Kuota Speed Kueens 4 13 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 3 14 Alessandra d'Ettorre (Ita) Colavita Forno d'Asolo 3 15 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 2 16 Rossella Callovi (Ita) SC MCipollini Giordana 2 17 Oxana Kozonchuk (Rus) Diadora - Pasta Zara 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Svetlana Bubnenkova (Rus) Team P.C.W. 11 pts 2 Emma Pooley (GBr) Garmin - Cervelo 7 3 Natalya Boyarskaya (Rus) Team P.C.W. 3

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Rox 3 pts 2 Sara Mustonen (Swe) Hitec Products - UCK 2 3 Martine Bras (Ned) Nethrlands 1