Image 1 of 2 Ina Teutenberg (HTC Columbia Women) won the Giro del Trentino's second stage, the German's 16th win of the season. (Image credit: Women's Giro Del Trentino) Image 2 of 2 The stage 2 podium (l-r): Rossella Callovi, Ina Teutenberg and Claudia Häusler. (Image credit: Women's Giro Del Trentino)

Ina-Yoko Teutenberg (HTC-Columbia) earned her 16th win of the season in a bunch sprint that decided stage two of the Giro di Trentino. The 35-year-old German was the fastest on a 111km stage from Riva del Garda to Monzambano which featured numerous unclassified climbs and was made even tougher by heavy rain throughout the day.

"The team did a great job keeping things together and then I was able to finish off their good work," Teutenberg said. "It was a pretty nasty day, pouring down with rain and much hillier in reality than what the race profile indicated. There were tons of attacks, but nothing really went away and it ended up being a bunch sprint."

Teutenberg said the final kilometres of the stage were technical, but that by timing her acceleration right she was able to get past her rivals. "Claudia Haussler [Cervélo TestTeam] attacked about 500 metres from the line, but Giorgia Bronzini [Gauss RDZ Ormu] pulled her back, and then I went for it with 200 metres to go. It wasn't the easiest of stages, so I'm pleased I could finish off the team's good job and get the win."

The Giro del Trentino Alto Adige - Südtirol concludes Sunday with a 72km stage from Castel Thun to Cles.

Full Results 1 Ina Teutenberg (Ger) HTC Columbia Women 2:52:54 2 Rossella Callovi (Ita) ASD Vecchia Fontana 0:00:02 3 Claudia Häusler (Ger) Cervelo Test Team 4 Giorgia Bronzini (Ita) Gauss RDZ Ormu 5 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 6 Eleonora Patuzzo (Ita) Safi - Pasta Zara 0:00:07 7 Eva Lechner (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 8 Alessandra D'Ettorre (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 9 Monia Baccaille (Ita) Team Valdarno 10 Judith Arndt (Ger) HTC Columbia Women 11 Inga Cilvinaite (Ltu) Safi - Pasta Zara 12 Elena Berlato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 13 Lucy Martin (GBr) Great Britain 14 Sylwia Kapusta (Pol) Safi - Pasta Zara 15 Vicki Whitelaw (Aus) Australia 16 Daniela Pintarelli (Aut) Kuota Speed Kueens 17 Lieselot Decroix (Bel) Cervelo Test Team 18 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ Ormu 19 Chiara Vanni (Ita) Vaiano Solaristech 20 Amber Rais (USA) Kuota Speed Kueens 21 Irina Molicheva (Rus) Fenixs - Petrogradets 22 Malgorzta Jasinska (Pol) Team System Data 23 Patricia Schwager (Swi) Cervelo Test Team 24 Oksana Kashchishina (Ukr) Team System Data 25 Christina Kollmann (Aut) Acs Chirio - Forno D'Asolo 26 Tiffany Cromwell (Aus) Australia 27 Barbara Guarischi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 28 Verónica Leal Balderas (Mex) S.C. Michela Fanini Record Rox 29 Liza Rachetto (USA) Team System Data 30 Sharon Laws (GBr) Cervelo Test Team 31 Min Gao (Chn) Giant Pro Cycling 32 Katarzyna Sosna (Ltu) Vaiano Solaristech 33 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ Ormu 34 Xiao Ling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 35 Polona Batagelj (Slo) Slovenia 36 Emma Pooley (GBr) Cervelo Test Team 37 Carlee Taylor (Aus) Australia 38 Simona Frapporti (Ita) Vaiano Solaristech 39 Nicole Cooke (GBr) Great Britain 40 Katie Colclough (GBr) Great Britain 41 Catherine Hare Willianson (GBr) Great Britain 42 Shara Gillow (Aus) Australia 43 Jennifer Fiori (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 44 Stephanie Pohl (Ger) Noris Cycling 45 Francesca Tognali (Ita) Vaiano Solaristech 46 Madeleine Sandig (Ger) Noris Cycling 47 Marlen Jöhrend (Ger) Noris Cycling 48 Tatiana Guderzo (Ita) Team Valdarno 49 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Acs Chirio - Forno D'Asolo 50 Emilie Aubry (Swi) Cervelo Test Team 51 Martina Corazza (Ita) Team Valdarno 52 Lisa Jacobs (Aus) Australia 53 Valentina Carretta (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 54 Alessandra Borchi (Ita) Gauss RDZ Ormu 55 Laura Bozzolo (Ita) Team Valdarno 0:00:44 56 Elke Gebhardt (Ger) Noris Cycling 0:00:37 57 Angela Hennig (Ger) Noris Cycling 0:00:55 58 Noemi Cantele (Ita) HTC Columbia Women 0:00:15 59 Adrie Visser (Ned) HTC Columbia Women 60 Lorena Foresi (Ita) Safi - Pasta Zara 0:01:41 61 Rasa Leleivyte (Ltu) Safi - Pasta Zara 62 Luise Keller (Ger) HTC Columbia Women 0:01:53 63 Urša Pintar (Slo) Slovenia 0:02:17 64 Alenka Novak (Slo) Slovenia 0:02:23 65 Emma Trott (GBr) Great Britain 0:04:09 66 Megan Dunn (Aus) Australia 0:00:07 67 Giulia Lazzerini (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 0:05:59 68 Ajda Opeka (Slo) Slovenia 0:07:17 69 Maja Marukic (Cro) Croatia 70 Tjaša Rutar (Slo) Slovenia 0:09:21 71 Xin Liu (Chn) Giant Pro Cycling 72 Natalia Boyarskaya (Rus) Fenixs - Petrogradets 0:10:55 73 Elisabeth Reiner (Aut) Kuota Speed Kueens 74 Judith Pollinger (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 0:10:58 75 Cornelia Schuster (Ita) Rapp.Suedtirol Alto Adige 76 Eleonora Spaliviero (Ita) Vaiano Solaristech 0:12:25 77 Suzie Godart (Lux) Fenixs - Petrogradets 78 Edita Unguryte (Ltu) Acs Chirio - Forno D'Asolo 79 Petra Zrimšek (Slo) Slovenia 80 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 81 Rosane Kirch (Bra) Acs Chirio - Forno D'Asolo 82 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ Ormu 83 Saneila Biagi (Ita) Team Valdarno 0:12:26 84 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ Ormu 85 Valentina Bastianelli (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 86 Marina Bodulak (Cro) Croatia 87 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 0:16:21 88 Mia Radotic (Cro) Croatia 0:17:11 89 Wanda Svrakic (Cro) Croatia 90 Angharad Mason (GBr) Great Britain 91 Federica Primavera (Ita) Team System Data 92 Stefania Baldi (Ita) Team System Data 93 Serena Mensa (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 94 Laura Messina (Ita) ASD Vecchia Fontana 95 Chiara Bortolus (Ita) Team Valdarno 96 Lorena D'Ursi (Ita) Team System Data 97 Bernadette Schober (Aut) Kuota Speed Kueens 98 Na Zhao (Chn) Giant Pro Cycling 99 Samantha Galassi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox 100 Serena Danesi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo - Ghezzi 101 Chiara Capuzzo (Ita) ASD Vecchia Fontana DNF Jelena Gracin (Cro) Croatia DNF Sara Grifi (Ita) S.C. Michela Fanini Record Rox DNF Alona Andruk (Ukr) Safi - Pasta Zara DNF Sari Saarelainen (Fin) Acs Chirio - Forno D'Asolo DNF Giulia Danieli (Ita) ASD Vecchia Fontana