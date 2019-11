Image 1 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) gives it 100 percent. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) waves from the Giro del Trentino podium after winning stage one (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 3 of 45 Artem Ovechkin (Team Katusha) (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 45 Carlos José Ochoa (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 45 Didac Ortega (Acqua & Sapone) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 45 Cyril Dessel (AG2R La Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 45 Maciej Paterski (Liquigas-Doimo) (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 45 Claudio Corioni (De Rosa - Stac Plastic) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 45 Luca Celli (Ceramica Flaminia) (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 45 Damiano Caruso (De Rosa - Stac Plastic) (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 45 Mirko Selvaggi (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 45 Alessandro Petacchi (Lampre-Farnese Vini) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 45 Alessandro Petacchi (Lampre-Farnese Vini) (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 45 Marcello Pavarin (Colnago - CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 45 Laurent Beuret (Carmiooro NGC) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 45 Paolo Bailetti (Ceramica Flaminia) (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 45 Alessandro Bertolini (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 45 Alessandro Bertolini (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 45 Paolo Bailetti (Ceramica Flaminia) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 45 Volodymyr Zagorodniy (Miche) (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 45 Carlo Scognamiglio (ISD - Neri) (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 45 Jose Rodolfo Serpa Perez (Androni Giocattoli) raced to 10th. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 45 Domenico Pozzovivo (Colnago - CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 45 Gilberto Simoni (Lampre-Farnese Vini) (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 45 José Rujano Guillen (ISD - Neri) (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 45 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 45 Michele Scarponi (Androni Giocattoli) on his way to fourth. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 45 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) races to second (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 45 Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia) (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 45 Matteo Montaguti (De Rosa - Stac Plastic) (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) rides to a win (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 45 The leaders (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 45 Stefano Garzelli (Acqua & Sapone) put in a strong ride. (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 45 Gilberto Simoni (Lampre-Farnese Vini) (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 45 Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia) time trials to 8th. (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 45 Stefano Pirazzi (Colnago - CSF Inox) (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 45 Evgeny Petrov (Team Katusha) on his way to 7th. (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 45 Ivan Basso (Liquigas-Doimo) (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 45 Liquigas-Doimo's Ivan Basso in time trial mode (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 45 Matteo Montaguti (De Rosa - Stac Plastic) (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 45 Matteo Montaguti (De Rosa - Stac Plastic) time trials (Image credit: Bettini Photo) Image 44 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) (Image credit: Riccardo Scanferla) Image 45 of 45 Alexandre Vinokourov (Astana) on his way to victory in the opening time trial at the Giro del Trentino (Image credit: Riccardo Scanferla)

Astana's Alexandre Vinokourov stormed to victory in the opening individual time trial stage of the 2010 Giro del Trentino, held on the shores of Italy's Lake Garda on Tuesday.

The Kazakh completed the 12.5 kilometre course in 15 minutes and seven seconds, a full 16 seconds faster than second placed Stefano Garzelli (Acqua & Sapone). Matteo Montaguti (De Rosa-Stac Plastic) upstaged Michele Scarponi (Androni Giocattoli) to take third place, two second further back.

Riccardo Ricco (Ceramica Flaminia) finished eighth, 30 seconds behind the winner, while last year's overall champion Ivan Basso (Liquigas-Doimo) finished 13th. Gilberto Simoni (Lampre-Farnese Vini), who will retire after this year's Giro d'Italia, finished 1:07 down in 46th position.

Vinokourov's victory is his fourth race win since returning from a two-year doping ban in last year. He also assumed the first race leader's jersey at Trentino, his first general classification lead since the Tour de l'Ain in August, 2009.

Despite his possession of a 16-second advantage overall, Vinokourov said holding onto the race lead through the final three stages of the race not his immediate priority.

"On Sunday I'll be in Liège[-Bastogne-Liège] with strong ambitions, it's better to measure out my efforts. Here in Trentino I face a lot of competitors strongly wishing to get the overall," he said.

Full Results 1 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:15:07 2 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:16 3 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:18 4 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 0:00:23 5 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 0:00:25 6 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:00:27 7 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 0:00:28 8 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:30 9 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:00:32 10 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:00:32 11 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:33 12 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:00:34 13 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:35 14 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:00:38 15 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 0:00:39 16 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:39 17 Damien Gaudin (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:00:40 18 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:00:42 19 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:43 20 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 0:00:43 21 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 0:00:44 22 Alessandro Raisoni (Ita) Carmiooro NGC 0:00:45 23 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 0:00:45 24 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 0:00:45 25 Volodymyr Zagorodniy (Ukr) Miche 0:00:46 26 Maxim Belkov (Rus) ISD - Neri 0:00:46 27 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 0:00:47 28 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:00:49 29 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 0:00:49 30 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:00:49 31 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:00:50 32 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:00:50 33 Enrico Peruffo (Ita) Carmiooro NGC 0:00:51 34 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 0:00:52 35 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 36 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 0:00:54 37 John Murphy (USA) BMC Racing Team 0:00:58 38 Michele Gaia (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:01 39 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:01 40 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:01:02 41 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 0:01:03 42 Artem Ovechkin (Rus) Team Katusha 0:01:04 43 Paolo Bailetti (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:04 44 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 0:01:05 45 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:01:05 46 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:07 47 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 0:01:07 48 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:07 49 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 0:01:07 50 Rafaa Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:01:07 51 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:01:08 52 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:01:08 53 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 0:01:08 54 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:08 55 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:09 56 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:09 57 Blaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:01:10 58 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 0:01:10 59 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:10 60 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:01:10 61 Eric Berthou (Fra) Carmiooro NGC 0:01:11 62 Yukiya Arashiro (Jpn) BBox Bouygues Telecom 0:01:13 63 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:01:13 64 Jacek Morajko (Pol) Mroz Active Jet 0:01:14 65 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:15 66 Marino Palandri (Ita) Adria Mobil 0:01:15 67 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:01:16 68 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:16 69 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 0:01:16 70 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:01:17 71 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:01:17 72 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:18 73 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:18 74 Mateusz Komar (Pol) Mroz Active Jet 0:01:18 75 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 0:01:19 76 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:01:19 77 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:19 78 Alex Meenhorst (NZl) Team Netapp 0:01:20 79 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:20 80 Stefan Mair (Aut) Tyrol Team 0:01:21 81 Mariusz Witecki (Pol) Mroz Active Jet 0:01:21 82 Marek Rutkiewicz (Pol) Mroz Active Jet 0:01:22 83 Freddy Bichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:01:22 84 Wojcieck Halejak (Pol) Mroz Active Jet 0:01:23 85 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 0:01:23 86 Alexander Gufler (Ita) Vorarlberg - Corratec 0:01:24 87 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:24 88 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:24 89 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 0:01:25 90 Sergey Renev (Kaz) Astana 0:01:26 91 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:01:27 92 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:01:27 93 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:28 94 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:29 95 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 0:01:29 96 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Carmiooro NGC 0:01:29 97 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:30 98 Blazej Janiaczyk (Pol) Mroz Active Jet 0:01:30 99 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:31 100 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 0:01:31 101 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 0:01:31 102 Matthias Krizek (Aut) Tyrol Team 0:01:33 103 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:33 104 Daniele Ratto (Ita) Carmiooro NGC 0:01:33 105 Matic Strgar (Slo) Vorarlberg - Corratec 0:01:34 106 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:36 107 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:01:36 108 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 0:01:36 109 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:36 110 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:01:37 111 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:01:37 112 Mateusz Taciak (Pol) Mroz Active Jet 0:01:38 113 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:01:38 114 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 0:01:39 115 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:01:39 116 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:39 117 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:01:40 118 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:01:40 119 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:01:40 120 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 0:01:41 121 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 0:01:42 122 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:01:44 123 Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg - Corratec 0:01:44 124 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:45 125 Jan Barta (Cze) Team Netapp 0:01:46 126 José Luis Arrieta Lujambio ES AG2R La Mondiale 0:01:46 127 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:47 128 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:01:48 129 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 0:01:48 130 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 0:01:49 131 Edwin An Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:01:49 132 Sébastian Baldauf (Ger) Vorarlberg - Corratec 0:01:50 133 Simone Campagnaro (Ita) Miche 0:01:51 134 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo 0:01:52 135 Donato Cannone (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:55 136 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 0:01:55 137 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:56 138 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 0:01:56 139 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 0:01:57 140 Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:01:58 141 Laurent Beuret (Swi) Carmiooro NGC 0:01:59 142 Scott Davis (Aus) Astana 0:02:01 143 Tassilo Fricke (Ger) Team Netapp 0:02:01 144 Daniel Rinner (Lie) Tyrol Team 0:02:06 145 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:02:08 146 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 0:02:10 147 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:02:12 148 Andrea Piechele (Ita) Carmiooro NGC 0:02:15 149 Vincent Jerome (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:02:24 150 Thomas Blassnig (Aut) Tyrol Team 0:02:30 151 Florian Gaugl (Aut) Tyrol Team 0:02:38 152 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 0:02:48 153 Lukasz Osiecki (Pol) Mroz Active Jet 0:03:01 154 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:11 DNS Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha DNS Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri DNS Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri DNS Davide Ricci Bitti (Ita) ISD - Neri DNS Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec DNS Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec

Best young rider 1 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:15:34 2 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:00:12 3 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:00:15 4 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:00:23 5 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:34 6 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:00:41 7 Blaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:00:43 8 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:49 9 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:00:50 10 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:51 11 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 12 Alex Meenhorst (NZl) Team Netapp 0:00:52 13 Stefan Mair (Aut) Tyrol Team 0:00:54 14 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:57 15 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 0:00:58 16 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:03 17 Matthias Krizek (Aut) Tyrol Team 0:01:06 18 Daniele Ratto (Ita) Carmiooro NGC 19 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 0:01:10 20 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:01:12 21 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:20 22 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 0:01:21 23 Sébastian Baldauf (Ger) Vorarlberg - Corratec 0:01:23 24 Tassilo Fricke (Ger) Team Netapp 0:01:34 25 Daniel Rinner (Lie) Tyrol Team 0:01:39 26 Andrea Piechele (Ita) Carmiooro NGC 0:01:48 27 Thomas Blassnig (Aut) Tyrol Team 0:02:03 28 Florian Gaugl (Aut) Tyrol Team 0:02:11 29 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 0:02:21 30 Lukasz Osiecki (Pol) Mroz Active Jet 0:02:34

Teams 1 Astana 0:46:42 2 Androni Giocattoli 0:00:06 3 De Rosa - Stac Plastic 0:00:27 4 Team Katusha 0:00:29 5 Acqua & Sapone 0:00:45 6 Ceramica Flaminia 0:00:46 7 Skil - Shimano 0:00:58 8 Team Netapp 0:01:01 9 Liquigas-Doimo 0:01:11 10 ISD - Neri 0:01:19 11 BMC Racing Team 0:01:21 12 Adria Mobil 0:01:26 13 Carmiooro NGC 14 Colnago - CSF Inox 0:01:28 15 Lampre-Farnese Vini 0:01:45 16 AG2R La Mondiale 0:01:49 17 Miche 0:01:51 18 BBox Bouygues Telecom 0:01:54 19 Mroz Active Jet 0:02:31 20 Tyrol Team 0:02:32 21 Vorarlberg - Corratec 0:02:56

General Classification after stage one 1 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:15:07 2 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:16 3 Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:18 4 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 0:00:23 5 Piet Rooijakkers (Ned) Skil - Shimano 0:00:25 6 Timon Seubert (Ger) Team Netapp 0:00:27 7 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 0:00:28 8 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:30 9 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:00:32 10 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 11 Luca Celli (Ita) Ceramica Flaminia 0:00:33 12 Thomas Frei (Swi) BMC Racing Team 0:00:34 13 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 0:00:35 14 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 0:00:38 15 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 0:00:39 16 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 17 Damien Gaudin (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:00:40 18 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:00:42 19 Roberto Ferrari (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:43 20 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 21 Nikita Eskov (Rus) Team Katusha 0:00:44 22 Alessandro Raisoni (Ita) Carmiooro NGC 0:00:45 23 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 24 Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 25 Volodymyr Zagorodniy (Ukr) Miche 0:00:46 26 Maxim Belkov (Rus) ISD - Neri 27 Jure Golcer (Slo) De Rosa - Stac Plastic 0:00:47 28 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 0:00:49 29 Albert Timmer (Ned) Skil - Shimano 30 Mirco Lorenzetto (Ita) Lampre-Farnese Vini 31 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:00:50 32 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp 33 Enrico Peruffo (Ita) Carmiooro NGC 0:00:51 34 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 0:00:52 35 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 36 Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale 0:00:54 37 John Murphy (USA) BMC Racing Team 0:00:58 38 Michele Gaia (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:01 39 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 40 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:01:02 41 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 0:01:03 42 Artem Ovechkin (Rus) Team Katusha 0:01:04 43 Paolo Bailetti (Ita) Ceramica Flaminia 44 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 0:01:05 45 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 46 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:07 47 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 48 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 49 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 50 Rafaa Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 51 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:01:08 52 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 53 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 54 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 55 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:09 56 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 57 Blaz Jarc (Slo) Adria Mobil 0:01:10 58 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 59 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini 60 Pasquale Muto (Ita) Miche 61 Eric Berthou (Fra) Carmiooro NGC 0:01:11 62 Yukiya Arashiro (Jpn) BBox Bouygues Telecom 0:01:13 63 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 64 Jacek Morajko (Pol) Mroz Active Jet 65 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:15 66 Marino Palandri (Ita) Adria Mobil 67 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:01:16 68 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 69 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche 70 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:01:17 71 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 72 Marcello Pavarin (Ita) Colnago - CSF Inox 0:01:18 73 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Doimo 74 Mateusz Komar (Pol) Mroz Active Jet 75 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 76 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:01:19 77 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 78 Alex Meenhorst (NZl) Team Netapp 79 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:20 80 Stefan Mair (Aut) Tyrol Team 0:01:21 81 Mariusz Witecki (Pol) Mroz Active Jet 82 Marek Rutkiewicz (Pol) Mroz Active Jet 0:01:22 83 Freddy Bichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 84 Wojcieck Halejak (Pol) Mroz Active Jet 0:01:23 85 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche 86 Alexander Gufler (Ita) Vorarlberg - Corratec 0:01:24 87 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 88 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 89 David Wöhrer (Aut) Tyrol Team 0:01:25 90 Sergey Renev (Kaz) Astana 0:01:26 91 Mirko Selvaggi (Ita) Astana 0:01:27 92 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 93 Marco Cattaneo (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:28 94 Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:01:29 95 Johann Tschopp (Swi) BBox Bouygues Telecom 96 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Carmiooro NGC 97 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:30 98 Blazej Janiaczyk (Pol) Mroz Active Jet 99 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:31 100 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 101 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 102 Matthias Krizek (Aut) Tyrol Team 0:01:33 103 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 104 Daniele Ratto (Ita) Carmiooro NGC 105 Matic Strgar (Slo) Vorarlberg - Corratec 0:01:34 106 Franco Pellizotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:01:36 107 Fortunato Baliani (Ita) Miche 108 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 109 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 110 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:01:37 111 Dimitri Claeys (Bel) Team Netapp 112 Mateusz Taciak (Pol) Mroz Active Jet 0:01:38 113 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 114 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 115 Chris Butler (USA) BMC Racing Team 0:01:39 116 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 117 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 118 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 0:01:40 119 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 120 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 0:01:41 121 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 0:01:42 122 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:01:44 123 Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg - Corratec 124 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:45 125 Jan Barta (Cze) Team Netapp 0:01:46 126 José Luis Arrieta Lujambio ES AG2R La Mondiale 127 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:01:47 128 Giovanni Bernaudeau (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:01:48 129 Patrick Konrad (Aut) Tyrol Team 130 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 0:01:49 131 Edwin An Carvajal Jaramillo (Col) Miche 132 Sébastian Baldauf (Ger) Vorarlberg - Corratec 0:01:50 133 Simone Campagnaro (Ita) Miche 0:01:51 134 Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Doimo 0:01:52 135 Donato Cannone (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:55 136 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 137 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 0:01:56 138 Mikhaylo Khalilov (Ukr) Team Katusha 139 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 0:01:57 140 Guillaume Le Floch (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:01:58 141 Laurent Beuret (Swi) Carmiooro NGC 0:01:59 142 Scott Davis (Aus) Astana 0:02:00 143 Tassilo Fricke (Ger) Team Netapp 0:02:01 144 Daniel Rinner (Lie) Tyrol Team 0:02:06 145 Alberto Loddo (Ita) Androni Giocattoli 0:02:08 146 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team 0:02:10 147 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 0:02:12 148 Andrea Piechele (Ita) Carmiooro NGC 0:02:15 149 Vincent Jerome (Fra) BBox Bouygues Telecom 0:02:24 150 Thomas Blassnig (Aut) Tyrol Team 0:02:30 151 Florian Gaugl (Aut) Tyrol Team 0:02:38 152 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 0:02:48 153 Lukasz Osiecki (Pol) Mroz Active Jet 0:03:01 154 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 0:03:11

