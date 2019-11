Image 1 of 17 The women's podium (Image credit: Jan Nemec) Image 2 of 17 Katarina Nash (Luna) wins the Czech title (Image credit: Jan Nemec) Image 3 of 17 Tereza Huríková (Trek Lorca Taller Del Tiempo) (Image credit: Jan Nemec) Image 4 of 17 Pavla Havlíková (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) (Image credit: Jan Nemec) Image 5 of 17 Katerina Nash (Luna) leads the race (Image credit: Jan Nemec) Image 6 of 17 Katerina Nash (Luna) (Image credit: Jan Nemec) Image 7 of 17 2 Pavla Havlíková (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) in second (Image credit: Jan Nemec) Image 8 of 17 Katerina Nash (Luna) (Image credit: Jan Nemec) Image 9 of 17 Katerina Nash (Luna) (Image credit: Jan Nemec) Image 10 of 17 The women's field (Image credit: Jan Nemec) Image 11 of 17 Jaroslav Kulhavý (Rubena Birell Specialized) celebrates his win (Image credit: Jan Nemec) Image 12 of 17 Jan Škarnitzl (Dimp Giant Team) (Image credit: Jan Nemec) Image 13 of 17 Jaroslav Kulhavý (Rubena Birell Specialized) (Image credit: Jan Nemec) Image 14 of 17 Kristian Hynek (S (Image credit: Jan Nemec) Image 15 of 17 Zdenek Štybar (Telenet Fidea Cycling Team) finished sixth (Image credit: Jan Nemec) Image 16 of 17 The start of the men's race (Image credit: Jan Nemec) Image 17 of 17 And the men are off! (Image credit: Jan Nemec)

Czech nationals took place in city of Kurim, near Brno, 170 km east of Prague. The elite races were on the schedule for a hot afternoon, just before strong thunderstorms set in.

Both winners Katerina Nash and Jaroslav Kulhavy rode to the victory right from the start. There was no discussion about the title. Kulhavy's victory came after he recently won the European Championship in Israel, and Nash was fresh off a second place finish at Downieville.

The two winners collected their third national title

Pavla Havlikova took the second place before a struggling Tereza Hurikova in the women's race.

Among the men, Krystian Hynek won the silver medal and Jan Skarnitzl earned bronze. W

World cyclo-cross champion Zdenek Stybar wanted to make it to the podium, but he only finished sixth.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaroslav Kulhavý (Rubena Birell Specialized) 1:52:24 2 Kristian Hynek (S&H Superior Mtb Team) 0:00:43 3 Jan Škarnitzl (Dimp Giant Team) 0:01:58 4 Tomáš Vokrouhlík (Factor Bike Team) 0:02:25 5 Pavel Boudný (Ceská Sporitelna - Specialized) 0:04:05 6 Zdenek Štybar (Telenet Fidea Cycling Team) 0:06:12 7 Filip Eberl (Scott Cycling Team Kolín) 0:06:54 8 Milan Spešný (S&H Superior Mtb Team) 0:09:13 9 Jan Jobánek (Merida Biking Team) 0:13:06 10 Jirí Friedl (Merida Biking Team) 0:16:19 -1lap Nikola Ivanov (Tj Baník Ostrava Okd) -1lap Michal Kanera (Axitdoldy) -2laps Lukáš Sáblík (Scott Cycling Team Kolín) -2laps Petr Dlask (Telenet Fidea Cycling Team) -3laps Martin Fucík (Dukla Praha) -3laps Ivan Rybarík (Merida Biking Team) -4laps Martin Haman (Superior Riders) -4laps Radovan Kyjovský (Ghost - Mojekolo.Cz) -5laps Tomas Podrazil (Tj Sokol Hole Vrchy) -5laps Vladimír Kyzivát (Johnson Controls Aš Ml.Bol.) -5laps David Kášek (Cyklo Team Budvar Tábor) -6laps Josef Maitner (Mairacing Team) DNF Ondrej Bambula (Cyklo Team Budvar Tábor) DNF Václav Hlavác (Ac Sparta Praha) DNF Matouš Ulman (S&H Superior Mtb Team) DNF Jirí Novák (Ceská Sporitelna - Specialized) DNF Jirí Hudecek (Dimp Giant Team)

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Katerina Nash (Luna Women's Mtb Team) 1:24:43 2 Pavla Havlíková (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) 0:02:15 3 Tereza Huríková (Trek Lorca Taller Del Tiempo) 0:03:10 4 Lucie Veselá (Gt Czech Team) 0:11:26 5 Hana Ježková (Hnízdil Team) 0:11:51 6 Martina Nemcová (Pell´S Hard Bikers) 0:13:39 7 Lenka Bulisová (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) 0:16:34 8 Lucia Curíková (Veus Vyškov) 0:17:10 9 Pavlína Šulcová (Gt Czech Team) 0:26:28 -1lap Sona Jurková (Gt Czech Team) -1lap Jana Valešová (Cs Specialized Sg Vimperk) -1lap Martina Solanská (Marin - Hokor) -2laps Andrea Drengubáková (Tj Cykloprag) -2laps Radka Pospíšilová (Mairacing Team) DNF Renata Burdová (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) DNF Petra Krbová (Kc Hakr Brno) DNF Irena Berková (Gt Czech Team) DNF Jitka Škarnitzlová (Dimp Giant Team) DNS Veronika Kadlecová (Uniqa Alk Jihlava)

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Tomáš Pešek (Scott Cycling Team Kolín) 1:43:29 2 Ondrej Cink (Merida Biking Team) 0:01:07 3 Marek Rauchfuss (Scott Cycling Team Kolín) 0:01:36 4 Jakub Magnusek (S&H Superior Mtb Team) 0:04:11 5 Ivo Plevák (Max Cursor) 0:06:31 6 Matej Nepustil (Merida Biking Team) 0:07:57 7 Josef Rajchart (Ceská Sporitelna - Specialized) 0:08:03 8 Jakub Šilar (S&H Superior Mtb Team) 0:09:42 9 Martin Hušek (Axitdoldy) 0:11:01 10 Jan Nesvadba (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) 0:11:48 11 Bretislav Rohel (Forman Cycling Team) 0:15:51 -1lap Michal Kozel (Merida Biking Team) -1lap Matej Brož (Superior Riders) -2laps Zdenek Vobecký (Krab Cycles) -2laps Dominik Buksa (Ceská Sporitelna - Specialized01:26:16.3) -2laps Jan Smešný (Superior Riders) -2laps Jakub Janda (Axitdoldy) -3laps Jirí Kalivoda (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) -3laps Ondrej Paur (Ck Stock Plzen) -3laps David Vostrcil (Sk Žamberk Tessuti Sport) -3laps Roman Bulis (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) -3laps Milan Svoboda (Scott Cycling Team Kolín) -3laps Zdenek Cerný (Ztrade Cykloteam Broumov) -3laps Jan Kec (Sp Kolo) -4laps Jakub Fabián (Sk Žamberk Tessuti Sport) -5laps Jan Fojtík (Volvo Auto Hase Mtb Team) -5laps Michal Malík (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) DNF Karel Hník (Telenet Fidea Cycling Team)

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jan Svorada (Cs Specialized Sg Vimperk) 1:31:29 2 Matej Lasák (Max Cursor) 0:00:22 3 Pavel Skalický (Sk Žamberk Tessuti Sport) 0:01:19 4 Radek Polnický (Empella Czech Team) 0:04:25 5 Milan Doležal (Gt Czech Team) 0:04:39 6 Vojtech Nipl (Tj Stadion Louny) 0:06:07 7 Radim Kovár (Moravec Merida Czech Mtb Tea) 0:07:20 8 Vojtech Papež (Cyklo Team Budvar Tábor) 0:07:34 9 Daniel Veselý (Scott Cycling Team Kolín) 0:08:42 10 Tomáš Barták (Scott Cycling Team Kolín) 0:08:43 11 Tomáš Bohata (Scott Cycling Team Kolín) 0:09:27 12 Jirí Oštádal (Gt Czech Team) 0:11:36 13 Tomáš Svoboda (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) 0:14:07 14 Lukáš Musil (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) 0:15:22 15 Daniel Pašek (Author Team Stupno) 0:15:38 16 Petr Ježek (Hnízdil Team) 0:17:12 -1lap Jakub Kastelík (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) -1lap Pavel Kuzma (Cs Specialized Sg Vimperk) -1lap Jirí Csirik (Cs Specialized Sg Vimperk) -1lap Marek Sedlácek (S.K. Jirí Team Ostrava) -2laps Jakub Skála (Cyklo Team Budvar Tábor) -2laps Jirí Doležal (Author Team Stupno) -2laps Jakub Hink (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) -2laps Martin Vlk (Sp Kolo) -2laps Jirí Bartizal (Veloclub Kolín) -2laps Tomáš Janský (Author Team Stupno) -2laps Kamil Machulka (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) -3laps Viktor Klos (S.K. Jirí Team Ostrava) -3laps Jakub Hrabal (Mairacing Team) -3laps Jan Marík (Ct Budvar Tábor) -3laps Michael Kubín (Tj Sokol Holé Vrchy) -3laps Lukáš Matulka (Gt Czech Team) -3laps Lukáš Brož (Author Team Stupno) -3laps Matej Širc (Kc Kooperativa Sg Jablonec N.) DNF Petr Adámek (Loko Trutnov Radioking) DNF Bedrich Cernobíla (Marin - Hokor) DNF Milan Damek (Pinarello / Sportful Team) DNF Michal Sláma (4Ever Cyklobulis Bystrice P.H.) DNF Martin Mazurek (Cyklo Mxm Hulín) DNF Ondrej Louvar (Kc Hlinsko) DNF David Plný (Merida Biking Team) DNF Jan Zádera (Gt Czech Team) DNF Ondrej Žniva (Scott Cycling Team Kolín) DNF Adam Kožušník (Ck Feso Petrvald) DNF Tomáš Paprstka (Scott Cycling Team) 0:43:55