The home town team wearing the lucky number 7 of the race favourites, Danes Michael Mørkøv and Alex Rasmussen, took the early lead in the Copenhagen Six Day on the first night.

Seeking to defend their title at the Ballerup Super Arena is an extra added pressure, but the reigning Madison World Champions handled it with aplomb as they powered to a one-lap advantage over all but the Dutch team of Danny Stam and Peter Schep.

The first Madison was contested at a blistering pace, with the major favourites all present on the lead lap. The sprint was won in a convincing fashion by Mørkøv over Swiss legend Bruno Risi.

The Danes then went about racking up points in the minor events, netting minor placings before clocking the fastest flying lap of the night at 13.038 seconds.

Risi and partner Franco Marvulli were also busy padding their points tally with a few sprint wins and taking a derny race, but on the night's final Madison, the Swiss pair missed the break and the Danes, the Dutch pair and three other teams took a lap, leaving Risi and Marvulli down a lap in the overall standings.

Mørkøv and Rasmussen aren't counting the Swiss out yet, as five nights of feverish racing are to come.

"The atmosphere in Copenhagen was ecstatic tonight and the support was extremely motivating. The race started out in a very tough opening but we were in control of the situation which we made clear to our rivals and that was important to us. Although the Swiss are one lap behind, I still consider them as our biggest rivals before Tuesday's finale.

"Bruno Risi has over the past several years been the best six-day race cyclist and I have the feeling he intends to end his career at the very top,” said Mørkøv.

Madison 1 1 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 20 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 12 3 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 10 4 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 8 5 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 6 -1 lap 6 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 4 -2 laps 7 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 2 8 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 9 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) -3 laps 10 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 11 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) -4 laps 12 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 13 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) -5 laps 14 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) -7 laps

Sprint 1 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 5 pts 2 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 3 3 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) 2 4 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 1

Sprint 2 1 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 5 pts 2 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 3 3 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 2 4 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) 1

Sprint 3 1 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 5 pts 2 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 3 3 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 2 4 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 1

Sprint 4 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 5 pts 2 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 3 3 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 2 4 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 1

Sprint 5 1 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 5 pts 2 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 3 3 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 2 4 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) 1

Sprint 6 1 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 5 pts 2 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 3 3 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 2 4 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 1

Derny race 1 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) 10 pts 2 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) 8 3 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 6 4 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 4 5 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) 2 6 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger)

500m TT 1 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 0:00:28 2 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 0:00:02

Flying lap 1 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 0:00:13 2 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 0:00:00 3 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 0:00:00 4 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 0:00:00 5 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 0:00:00 6 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 0:00:00 7 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 0:00:00 8 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) 0:00:00 9 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 0:00:01 10 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 0:00:01 11 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 0:00:01 12 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 0:00:01 13 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) 0:00:01 14 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) 0:00:01

Derny 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 10 pts 2 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 8 3 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 6 4 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 4 5 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 2 6 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 7 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den)

Derny sprint 1 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 10 pts 2 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) 6 3 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 5 4 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 4 5 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 3 6 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 2 7 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 8 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 9 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) 10 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 11 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 12 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) 13 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 14 Danny Stam / Peter Schep (Ned)

Sprint 1 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) 10 pts 2 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 6 3 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 5 4 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 4 5 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 3 6 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 2 7 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 8 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 9 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) 10 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 11 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 12 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 13 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 14 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den)

Madison 1 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 20 pts 2 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 12 3 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 10 4 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 8 5 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 6 6 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 4 -1 lap 7 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 2 8 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) -2 laps 9 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 10 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) 11 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 12 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 13 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) -3 laps 14 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den)

Standings after night 1 1 Alex Rasmussen / Michael Mørkøv (Den) 49 pts 2 Danny Stam / Peter Schep (Ned) 18 3 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 40 -1 lap 4 Leif Lampater / Christian Grasmann (Ger) 32 5 Robert Bartko / Iljo Keisse (Ger/Bel) 32 6 Léon van Bon / Daniel Kreutzfeldt (Ned/Den) 42 -2 laps 7 Jens-Erik Madsen / Marc Hester (Den) 30 8 Colby Pearce / Daniel Holloway (USA) 9 -4 laps 9 Andreas Müller / Jesper Mørkøv (Aut/Den) 18 -5 laps 10 Alexei Shmidt / Jiri Hochmann (Rus/Cze) 9 11 Sebastian Donadio / Tristan Marguet (Arg/Swi) 21 -6 laps 12 Alexander Aeschbach / Michael Færk (Swi/Den) 18 13 Aloïs Kankovsky / Petr Lazar (Cze) 9 -8 laps 14 Michael Smith Larsen / Michael Berling (Den) 13 -10 laps

Mini 6-day day 1 1 Frederik Bohé / Jonas Wang (Den) 7 pts 2 Mathias Linderod / Andreas Stokbro (Den) 7 3 Patrick Leth / Casper Pedersen (Den) 5 4 Rasmus Bøgh Wallin / Amalie Dideriksen (Den) 5 5 Mathias Laursen / Christian Larsen (Den) 5 6 Søren Engberg / Mads Gram (Den) 3 7 Nicolai Just / Tobias Asmussen (Den) 1 8 Daniel Hartvig / Mads Hjort (Den) 9 Lise Engberg / Oliver Almind (Den) 10 Sofie Kryger / Marcus Jønsson (Den) 11 Stine Ambrosiusen / Cecilie Ludwig (Den) 12 Martin Frank / Rasmus Ambrosiusen (Den) 13 Frederik Vahlgren / Daniel Jensen (Den) -1 lap 14 Emil Funder / Mark Frederiksen (Den) -2 laps