Image 1 of 25 Lisi Osl (Ghost Factory Racing Team) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 2 of 25 The elite women's podium: Lisi Osl, Maja Wloszczowska, Irina Kalentieva (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 3 of 25 Elite men's podium: Lukas Flueckiger, Wolfram Kurschat, Florian Vogel, Moritz Milatz, Patrick Gallati (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 4 of 25 Wolfram Kurschat (Topeak Ergon) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 5 of 25 Plenty of spectators were out to cheer (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 6 of 25 Moritz Milatz (BMC) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 7 of 25 (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 8 of 25 Florian Vogel (Scott Swisspower) on the climb (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 9 of 25 (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 10 of 25 The start of the elite men's race (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 11 of 25 Wolfram Kurschat (Topeak Ergon Racing Team) finishes the race (Image credit: Marius Maasewerd) Image 12 of 25 The start of the elite women's race in Heubach, Germany (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 13 of 25 Maja Wloszczowska (CCC Polkowice) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 14 of 25 Sabine Spitz (Central Haibike) (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 15 of 25 Thomas Litscher (Felt Otzal Bionic World Cup Team) tries out his new rainbow striped jersey (Image credit: Armin Küstenbrück) Image 16 of 25 Florian Vogel (Scott Swisspower) wins the race (Image credit: Marius Maasewerd) Image 17 of 25 Downhill action (Image credit: Marius Maasewerd) Image 18 of 25 Florian Vogel (Scott Swisspower) in the lead (Image credit: Marius Maasewerd) Image 19 of 25 Wolfram Kurschat (Topeak Ergon Racing Team) speeds downhill (Image credit: Marius Maasewerd) Image 20 of 25 Wolfram Kurschat (Topeak Ergon Racing Team) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 21 of 25 Florian Vogel (Scott Swisspower) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 22 of 25 Maja Wloszczowska (CCC Polkowice) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 23 of 25 Sabine Spitz (Central Haibike) (Image credit: Marius Maasewerd) Image 24 of 25 Maja Wloszczowska (CCC Polkowice) and Irina Kalentieva (Topeak Ergon) were close (Image credit: Marius Maasewerd) Image 25 of 25 The start of the women's cross country race in Heubach (Image credit: Marius Maasewerd)

Maja Wloszcowska (CCC Polokowice) and Florian Vogel (Scott Swisspower) grabbed the elite titles the at third round of MTB Bundesliga International in Heubach, Germany. Poland's Wloszczowska had a hard battle with Lisi Osl (Ghost Factory Racing Team) while Irina Kalentieva (Topeak Ergon) took third in the HC-category race. Vogel showed himself to be stronger than Wolfram Kurschat (Topeak Ergon) and Moritz Milatz (BMC).

First time in 11 editions, the Bike the Rock mountain bike festival had a winner from Poland. After winning the silver medal at Worlds last weekend, Wloszczowska extended her season until the 2012 Worlds test race in Saalfelden, Austria. So she was in a good shape but had a hard time againt Osl. The Austrian was able to keep with Wloszczowska until the last lap.

"She was really strong today," Wloszczowska said of Osl.

Russian Kalentieva, who has lived for eight years in the Heubach area, was happy to make the podium in front of her "home crowd". "I felt good but Maja and Lisi were stronger. I'm fine with my third place," she said.

Olympic Champion Sabine Spitz (Central Haibike) of Germany took fourth place. "I had some problems in the downhill... maybe caused by my hard crash at the Worlds. But on the climb, I felt pretty good," she said after finishing ahead of Italian Eva Lechner.

Vogel races to solo win

In the men's competition, Florian Vogel struggled during the first two laps on the slippery downhill. Then he earned a gap in front of his chasers, Wolfram Kurschat, Moritz Milatz and Lukas Flückiger (Trek World Racing)

Kurschat was strong in the uphill section, but only until the fourth lap. "My energy was down then. I was not that strong in the uphill today. Florian was strong as me, but I'm satisfied with my second place"," Kurschat said.

In the remaining three laps, Vogel raced hard to grow his advantage.

"It was not too bad today. But it is hard to fight if you know a locomotive is coming behind you," said Vogel, pointing to Kurschat.

Milatz had a crash in the very first lap and lost contact with Vogel. "It makes me worry, but I felt much better than at the Worlds. I don't know whether I could stay with Florian," Milatz said while bleeding from his elbow.

Nino Schurter (Scott Swisspower) finished on ninth position.. The runner up at the Worlds was ill. He held onto sixth place until last lap, when he flatted and lost three places. "I knew that I could not deliver a big show today," he said.

Litscher raced the U23

U23 world champion Thomas Litscher (Felt Ötztal X-Bionic World Cup Team) raced the U23 event so he'd have one chance to present his rainbow jersey in competition.

"This is not a good course for me, but I enjoyed riding in the jersey," said the Swiss racer after finishing third behind German national Under champ Markus Schulte-Lünzum (Focus MIG) and another German Julian Schelb (Lexware Racing).

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Florian Vogel (Swi) Scott- Swisspower MTB Team 1:37:02 2 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:01:00 3 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 0:01:10 4 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing 0:02:20 5 Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:03:43 6 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower Team 0:04:09 7 Henk Jaap Moorlag (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:04:21 8 Martin Gujan (Swi) Cannondale Factory Racing 0:04:33 9 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB-Team 0:04:33 10 Rudi van Houts (Ned) Multivan Merida Biking Team 0:04:48 11 Daniel Mcconnell (Aus) Anytime Fitness / TORQ 0:05:50 12 Robert Mennen (Ger) Topeak Ergon Racing Team 0:06:22 13 Jochen Käß (Ger) Multivan-Merida Biking Team 0:06:56 14 Kevin van Hoovels (Bel) Versluys-Evenza team 0:07:02 15 Emil Lindgren (Swe) Rabobank Giant Offroad Team 0:07:35 16 Karl Markt (Aut) Felt Ötztal X-Bionic Worldcup Team 0:08:15 17 Robby De Bock (Bel) Waasland MTB Team 0:08:25 18 Steffen Thum (Ger) Ultrasports Rose Racingteam 0:08:33 19 Lukas Kaufmann (Swi) Team Easton Rockets 0:08:37 20 Jullien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:08:47 21 Bjorn Brems (Bel) Versluys-Evenza 0:08:49 22 Jürg Graf (Swi) bsk Graf 0:09:01 23 Frank Beemer (Ned) Storck 0:09:40 24 Klaus Nielsen (Den) Giant Denmark 0:10:03 25 Hannes Genze (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:11:06 26 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:11:08 27 Andreas Kugler (Swi) Multivan-Merida Biking Team 0:11:57 28 Hannes Metzler (Aut) Muskelkater Genesis MTB Team 0:12:44 29 Simon Gegenheimer (Ger) Ultrasports Rose Racingteam 0:13:34 30 Jiri Novak (Cze) S&H Superior MTB team 0:14:02 31 Sebastian Szraucner (Ger) Team Berg Germany 0:16:39 -2laps Cristobal Silva (Chi) Quaker-cannondale -2laps Matthias Leisling (Ger) Team Muskelkater Genesis -2laps Paul Remy (Fra) IRWEGO Commençal Hautes Vosges -3laps Alexander Speisekorn (Ger) Best-Bike-Parts/Progress -3laps Claus Plaut (Chi) Go!Zuko Sportxperts -3laps Ulrich Theobald (Ger) Qloom Sports -4laps Andi Weinhold (Ger) Easton Rockets -4laps Benjamin Oesterle (Ger) mhw-cube-racing-team -4laps Kilian Pfeffer (Ger) MRSC Ottenbach - Christians Road Cycling Team -4laps Severin Schweisguth (Ger) -4laps Thorsten Franke (Ger) -4laps Tobias Trautmann (Ger) White Rock -5laps Tom Ettlich (Ger) MTB Team SV Sondershausen -5laps Carlo Maschek (Ger) MBC Hannover -6laps Frank Schneider (Ger) Gates Nicolai DNF Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing DNF Tim Böhme (Ger) Team Bulls DNF Steffen Greger (Ger) Radwerk Racing Team DNF Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team DNS Fabian Giger (Swi) Rabobank Giant Offroad Team DNS Severin Disch (Swi) Thömus Racing Team DNS Davy Huygens (Bel) vanomobil mtb cycling team DNS Pascal Ketterer (Ger) Wheeler- iXS Team DNS Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss bikingteam DNS Rumen Voigt (Ger) Team Project X DNS Marc Odrosek (Ger) Storck Bicycle / Bike Racing Team Limburg DNS Matous Ulman (Cze) S&H Superior MTB team DNF Milan Spesny (Cze) S&H Superior MTB team DNS Mathias Flückiger (Swi) TREK World Racing DNS Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team DNS Matthias Veit (Ger) Radwerk Racing Team

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Maja Wloszczowska (Pol) CCC Polkowice 1:21:49 2 Elisabeth Osl (Aut) Ghost Factory Racing Team 0:00:27 3 Irina Kalentyeva (Rus) Topeak-Ergon Racing Team 0:01:38 4 Sabine Spitz (Ger) Central Haibike Pro Team 0:03:11 5 Eva Lechner (Ita) 0:03:12 6 Gunn-Rita Dahle Flesjaa (Nor) Multivan Merida Biking Team 0:03:37 7 Alexandra Engen (Swe) eam Rothaus Poison-Bikes/Hochschwarzwald 0:05:01 8 Mona Eiberweiser (Ger) GHOST Factory Racing Team 0:05:10 9 Yana Belomoyna (Ukr) 0:05:43 10 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago-Arreghini Südtirol 0:06:59 11 Vivienne Meyer (Swi) Colnago-Arreghini Südtirol 0:07:17 12 Katarzyna Solus-Miskowicz (Pol) 0:07:56 13 Helen Grobert (Ger) Lexware-Racing-Team 0:08:24 14 Hanna Klein (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes/Hochschwarzwald 0:08:44 15 Magdalena Sadlecka (Pol) 0:09:10 16 Anne Terpstra (Ned) MPL Specialized MTB Team 0:10:24 17 Kathrin Stirnemann (Swi) Central Haibike Pro Team 0:11:34 18 Mailin Franke (Ger) Easton Rockets 0:14:27 19 Nicoletta De Jager (Ned) Rijwielpaleis Bilthoven Mountainbiketeam 0:15:16 20 Elisabeth Sveum (Nor) Team Merida Smart Safety 0:15:56 21 Elisabeth Brandau (Ger) Central Haibike Pro Team 0:24:46 -1lap Nina Kunz (Ger) Merida Deutschland DNF Blaza Klemencic (Slo) Felt Ötztal X-Bionic Worldcup Team DNF Virginie Pointet (Swi) JB Felt DNF Sarah Koba (Swi) Giant-Swiss SR-Suntour DNF Aleksandra Dawidowicz (Pol) CCC Polkowice DNF Regina Genser (Ger) Bike Junior Team / BSB Bayreuth DNS Tatjana Dold (Ger) Easton Rockets DNS Rebecca Henderson (Aus) bechenderson.com.au DNS Theresa Wolfrum (Ger) Bike Junior Team powered by Milka/ FC Wüstenselbit DNS Sarah Bosch (Ger) Mountain Heroes DNS Franziska Rödel (Ger) Team Merida Schulte DNS Sabrina Schweizer (Ger) Focus MIG Team

Under 23 men # Rider Name (Country) Team Result 1 Markus Schulte-Lünzum (Ger) Focus MIG Team 1:11:24 2 Julian Schelb (Ger) Lexware-Racing-Team 0:00:04 3 Thomas Litscher (Swi) Felt Ötztal X-Bionic Worldcup Team 0:01:13 4 Marcel Fleschhut (Ger) Lexware-Racing-Team 0:02:31 5 Matthias Stirnemann (Swi) Thömus Racing Team 0:02:55 6 Shlomi Haimy (Isr) Focus-MIG 0:03:31 7 Simon Stiebjahn (Ger) Team Bulls 0:03:42 8 Matej Nepustil (Cze) Merida Biking Team 0:04:00 9 Martin Gluth (Ger) Team Bulls 0:04:20 10 Olof Jonsson (Swe) Rocky Roads Orbea 0:04:53 11 Fabian Strecker (Ger) Lexware-Racing-Team 0:05:03 12 Marco Minnaard (Ned) Rabobank Giant Offroad Team 0:05:08 13 Marc Stutzmann (Swi) Free Mountain Scott 0:06:00 14 Sascha Bleher (Ger) Focus M.I.G Team 0:06:42 15 Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team 0:07:24 16 David Simon (Ger) Firebike-Drössiger 0:07:48 17 Tobias Reiser (Ger) Team Aktiv3/ Centurion 0:07:57 18 Maximilian Holz (Ger) 2-Rad Schubert 0:08:05 19 Timo Modosch (Ger) Team Mountain Heroes 0:08:25 20 Rick Reimann (Swi) JB Felt Team 0:08:35 21 Frank Demuth (Ger) Team Radsport Breitner 0:09:04 22 Jeffrey Andris (Ger) 2-Rad Schubert 0:09:08 23 Kevin Krieg (Swi) JB Felt Team 0:09:09 24 Wenzel Böhm-Gräber (Ger) FOCUS MIG Team 0:09:32 25 Adrian Sauer (Ger) SC Hausach Neumayer Tekfor 0:09:48 26 Marcel Braun (Ger) Team Easton Rockets 0:09:50 27 Fabrice Mels (Bel) Rocky Roads Orbea 0:10:15 28 Henrik Hoffmann (Ger) Team Merida Schulte 0:10:52 29 Maxi Maier (Ger) MTB Club München / Team Merida-Schulte 0:10:53 30 Lysander Kiesel (Ger) Capic-Team/SSV Wildpoldsried 0:12:29 31 Simon Staufner (Ger) Team Cmtb 0:13:13 32 Severin Sägesser (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:13:56 33 Zdenek Vobecky (Cze) Krabcycles Specialized 0:13:57 34 Lukas Kuch (Ger) Fischer & Wagner 0:14:35 35 Steffen Weisenseel (Ger) GHOST Racing Team/ESV 1927 Regensburg 0:15:06 36 Timo Häfner (Ger) Radwerk-Racing-Team 0:15:27 37 Ludwig Doehl (Ger) Bike junior team powered by milka 0:15:48 38 Tommy Galle (Ger) White Rock 0:16:15 39 Christoph Hochmüller (Aut) RC Arbö Griffen 0:17:17 40 Michael Feinauer (Ger) mhw-cube-racing-team 0:17:49 41 Richard Gantner (Aut) RC Lassnitzhöhe 0:17:57 42 Lukas Schuon (Ger) Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen 0:18:20 -1lap Daniel Waibel (Ger) Team Cmtb -1lap Marcus Macicek (Ger) BSB Bayreuth, 29er-Racing Team -2laps Danny Neumann (Ger) Merida-Schulte -2laps Dominik Ziegler (Ger) FXsports / SG Sparkasse Mainfranken Würzburg -2laps Jan Eric Müller (Ger) mhw-cube-racing-team -2laps Max Weber (Ger) mhw-cube-racing-team -2laps Joseph Kuhn (Ger) Team Cmtb DNF Andy Eyring (Ger) Team Bergamont/RWV Haselbach DNF Sebastien Carabin (Bel) Versluys Evenza DNF Anselm Wüllner (Ger) Landeskader NRW/Merida Schulte/DJK Grafschaft DNF Matthias Zink (Ger) Lexware-Racing-Team DNF Oliver Laudenberg (Ger) Merida-Schulte DNF Markus Bauer (Ger) Lexware-Racing-Team DNF Michael Wanski (Ger) Team-Woba.com DNF Marian Pablo Burkhardt (Ger) Team-Woba.com DNF Dominic Furkert (NZl) New Zealand DNF Tim Lemmers (Ned) Rabobank Giant Team DNF Micha Mayer (Ger) Team steinlach wiesaz DNF Jannick Burkhardt (Ger) Team-Woba.com DNS Matthias Rupp (Swi) Team Firebike-Drössiger DNS Ragnar Wirths (Ger) Team Herzlichst Zypern DNS Mirco Zürcher (Swi) BSK-GRaf DNS Marvin Schmidt (Ger) Bockshop / Rsv Daadetal DNS Ahmed-Ridvan Reichling (Ger) Reichling-Racer/SV Büchel DNS Florian Eitel (Ger) Rhein-Neckar-Racing DNS Marco Tippmann (Ger) MTB-Teck Team Brügelmann DNS Jan-Nils Preus (Ger) Bike Work Desch DNS Raphael Sämann (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb DNS Marcus Nicolai (Ger) Team Bulls DNS Mirco Widmer (Swi) giant swiss sr suntour

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Andri Frischknecht (Swi) Scott-Swisspower 0:58:59 2 Jens Schuermans (Bel) Merida-combee 0:00:12 3 Dominic Zumstein (Swi) Scott-Swisspower 0:00:25 4 Matteo Olivotto (Ita) Sunshine Racers ASV Nals 0:02:31 5 Ben Zwiehoff (Ger) Landeskader NRW/Bergamont/SV Steele 0:02:37 6 Christian Pfäffle (Ger) MTB Teck 0:03:04 7 Didier Bats (Bel) MTB Team Langdorp 0:03:33 8 Louis Wolf (Ger) mhw-cube-racing-team 0:03:39 9 Aaron Beck (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb 0:03:57 10 Martin Frey (Ger) GHOST Racing Team 0:04:23 11 Christopher Platt (Ger) 0:04:27 12 Martin Stosek (Cze) Ceska Sporitelna Specialized Junior Team 0:04:28 13 Jochen Weisenseel (Ger) BIKE Junior Team/ESV 1927 Regensburg 0:05:15 14 Michael Mayer (Aut) Tango-Cycling-FutureTeam 0:05:44 15 Boris Cara (Bel) Windose Granville Team 0:05:48 16 Tobias Bremser (Ger) Team Merida Schulte 0:05:54 17 Erik Jonsson (Swe) Team Dom-cycle-Merida 0:06:04 18 Jeroen van Eck (Ned) Giant Nederland 0:06:20 19 Pieter Geluykens (Bel) Trek KMC Trade Team 0:07:24 20 Simon Schilli (Ger) JB Felt Team 0:08:19 21 Severin Lehmann (Ger) Team Bergamont/Voralb Custom 0:08:35 22 Felix Huschle (Ger) RSV Staubwolke Haslach 0:08:54 23 Jan Kalt (Ger) Team Bergamont/Voralb Custom 0:09:17 24 Jonas Zimmer (Ger) RSG Offenburg-Fessenbach 0:09:25 25 Simon Krautloher (Ger) Tune Junior Team 0:09:42 26 Matthias Baldauf (Ger) RSV Sonthofen 0:09:49 27 Lutz Staake (Ger) Zweirad Stellwag 0:09:52 28 Joël Haubensak (Swi) JB Felt Team 0:10:00 29 Philipp Lenz (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb 0:10:09 30 Marcel Lehrian (Ger) Bikers Treff Bensheim 0:10:13 31 Martin Pollinger (Ita) Sunshine Racers ASV Nals 0:10:51 32 Niklas Grobert (Ger) Team Rothaus-Poison Bikes 0:11:16 33 Felix Legler (Ger) Schwalbe Team Sachsen 0:11:35 34 Henrik Grobert (Ger) Lexware Racing Team 0:11:41 35 Michael Oberrauch (Ita) Sunshine Racers ASV Nals 0:11:44 36 Marco Holzschuher (Ger) 29er-Racing 0:12:28 37 Sam Weber (Ger) mhw-cube-racing-team 0:12:51 38 Tobias Sindlinger (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb 0:13:23 39 Alessandro Sepp (Ger) Team Fuji-GELITA/Easton Rockets 0:13:34 40 Louis Schreyer (Ger) mhw-cube-racing-team 0:13:45 41 Jonas Müller (Ger) MSC-Wiesenbach 0:14:08 -1lap Robert Schwenk (Ger) MSC-Wiesenbach -1lap Clemens Zech (Ger) Focus Bad Salzdetfurth Racing -1lap Mike Haußmann (Ger) Conway TSV Weilheim -1lap Manuel Schreier (Ger) TSV Böbingen Fun Riders -1lap Bastian Beck (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb DNF Benedikt Helbig (Ger) Bike Sport Bühne Bayreuth DNF Felix Gliese (Ger) Team Radon/Voralb Custom DNF Yannik Brischle (Ger) JB Felt Team DNF Heiko Hog (Ger) eam Rothaus Poison-Bikes/Hochschwarzwald DNF Christian Schöllhorn (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb DNF Mirko Jurik (Ger) HWG Gedern Radsportteam DNS Florian Kortüm (Ger) Landeskader NRW/Bergamont/MBC Bochum DNS Alexander Gläser (Ger) Landeskader NRW/Nutrixxon/Adler Lüttringhausen DNS Pavel Kuzma (Cze) DNF Enea Vetsch (Swi) bsk Graf DNF Lars Carstens (Ger) MTB-Teck Radstudio-Küttner/Specialized