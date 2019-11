Marco Frapporti (Colnago CSF Inox) took victory on the opening stage of the Brixia Tour after a 110km break in the company of Fortunato Baliani (D'Angelo & Antenucci Nippo).

The duo escaped just shy of 40km into the stage and collaborated well to remain clear all the way to the finish in Edolo. In the two-up sprint, Frapporti had too much for his fellow escapee to take the first leader’s jersey of the race and the third win of his professional career.

“It’s a great satisfaction that comes after such a long time,” said Frapporti, who hails from nearby Anfo. “Winning on home roads has a sweeter taste, it makes you feel good.”

Frapporti also paid tribute to the contribution the vanquished Baliani made to the success of the break. “I had an exceptional breakaway companion,” he admitted. “We shared the work equally, and at the finish I was the quicker.”

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Marco Frapporti (Ita) Colnago - CSF Inox 3:36:46 2 Fortunato Baliani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:00:01 3 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:01:46 4 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 5 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 6 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:01:48 7 Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team 0:02:03 8 Matteo Fedi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 9 Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 10 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 11 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 12 Jonathan Monsalve (Ven) Androni Giocattoli 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 14 Alessandro Bisolti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 15 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita 16 Christian Meier (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 17 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 18 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) De Rosa - Ceramica Flaminia 19 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Ofone 20 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 21 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 22 Giampaolo Cheula (Ita) Geox-TMC 23 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 24 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 25 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 26 Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team 27 Giuseppe Muraglia (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 28 Davide Torosantucci (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 29 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 30 Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi Aventis 0:03:57 31 Davide Frattini (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling 32 Roberto Antonio Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 33 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 34 Diego Caccia (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 35 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 36 Michele Gaia (Ita) Miche - Guerciotti 37 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 38 Alfredo Balloni (Ita) Lampre - ISD 39 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) d'Angelo & Antenucci - Nippo 0:04:40 40 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 41 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 42 Michael Reihs (Den) Christina Watches-Ofone 43 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 44 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 45 Thomas Peterson (USA) Team Garmin-Cervelo 46 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel-Euskadi 47 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 48 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi 49 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Procycling 50 Carlos Oyarzun (Chi) Movistar Team 51 Daniele Callegarin (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 52 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 53 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 54 Sergio Lagana (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 55 Valeriy Kobzarenko (Ukr) Team Type 1 - Sanofi Aventis 56 Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi Aventis 57 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 58 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 59 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 60 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 61 René Joergensen (Den) Christina Watches-Ofone 62 Gianluca Randazzo (Ita) Miche - Guerciotti 63 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 64 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 65 Simon Spilak (Slo) Lampre - ISD 66 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 67 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 68 Federico Canuti (Ita) Colnago - CSF Inox 69 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 70 Simone Campagnaro (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 71 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 72 Niv Libner (Isr) Amore & Vita 73 Leonardo Giordani (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 74 Francesco Ginanni (Ita) Androni Giocattoli 75 Simone Stortoni (Ita) Colnago - CSF Inox 76 Henry Frusto (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 77 Anton Kaniuk (Ukr) Amore & Vita 78 Marchi Alessandro De (Ita) Androni Giocattoli 79 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 80 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 81 Paolo Francesco Di (Ita) Acqua & Sapone 82 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita 83 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 84 Mevel Christophe Le (Fra) Team Garmin-Cervelo 85 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:59 86 Leopoldo Rocchetti (Ita) Miche - Guerciotti 0:05:57 87 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 88 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 89 Walter Proch (Ita) Ora Hotels Carrera 90 Balint Szeghalmi (Hun) Lampre - ISD 91 Takashi Miyazawa (Jpn) Farnese Vini - Neri Sottoli 92 Patrik Moren (Swe) Amore & Vita 93 Enrico Magazzini (Ita) Lampre - ISD 94 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 95 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 96 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 97 Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team 98 Morgan Schmitt (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:07:07 99 Fabio Piscopiello (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 100 Kjell Carlström (Fin) Sky Procycling 101 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 0:08:47 102 Rubén Plaza Molina (Spa) Movistar Team 103 Kristian Sobota (Den) Christina Watches-Ofone 104 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:11:22 105 Giorgio Brambilla (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 106 Alessandro Malaguti (Ita) Ora Hotels Carrera 107 Simone Boifava (Ita) Ora Hotels Carrera 108 Krzysztof Szczawinski (Pol) Miche - Guerciotti 109 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) d'Angelo & Antenucci - Nippo 110 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 111 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 112 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 113 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 114 Boy Van Poppel (Ned) UnitedHealthcare Pro Cycling 115 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 116 Daniel Sesma (Spa) Euskaltel-Euskadi 117 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 118 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel-Euskadi 119 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 120 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi Aventis 121 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 122 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 123 Daniele Colli (Ita) Geox-TMC 124 Carlos Alberto Betancourt Gomez (Col) Acqua & Sapone 125 Charles Wegelius (GBr) UnitedHealthcare Pro Cycling 126 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita 0:12:37 127 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 0:15:30 128 Simone Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 129 Omar Bertazzo (Ita) Androni Giocattoli 130 Alberto Contoli (Ita) Colnago - CSF Inox 131 Michel Kreder (Ned) Team Garmin-Cervelo 132 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 133 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 134 Bernardo Rizzo (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 135 Luca Ascani (Ita) d'Angelo & Antenucci - Nippo 136 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Ofone 137 Mauro Abel Richeze (Arg) Ora Hotels Carrera 138 Murilo Antonio Fischer (Bra) Team Garmin-Cervelo 139 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 140 Tomas Alberio (Ita) Geox-TMC 0:20:39 141 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi Aventis 142 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 143 Philip Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 144 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 145 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Neri Sottoli 146 Andrew Pinfold (Can) UnitedHealthcare Pro Cycling 147 Sergiy Hrechyn (Ukr) Amore & Vita 148 Volodymyr Kogut (Ukr) Amore & Vita 149 Walter Gaston Trillini (Arg) Ora Hotels Carrera 150 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 151 Leonardo Pinizzotto (Ita) Miche - Guerciotti 152 Gytan Lilholt (Den) Christina Watches-Ofone 153 Marc Hester (Den) Christina Watches-Ofone 154 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi Aventis 155 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi Aventis 156 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 157 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank Cycling Team 158 Martijn Maaskant (Ned) Team Garmin-Cervelo DNF Martin Lind (Den) Christina Watches-Ofone