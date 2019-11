Daryl Impey (Orica-GreenEdge) won the queen stage at Bayern-Rundfahrt and took over the leader's jersey from stage 1 winner Alex Rasmussen (Garmin-Sharp). The South African prevailed in the sprint finale from the 28-rider lead group with Milano-Sanremo champion Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka) a close second and Adriano Malori (Lampre-Merida) third.

"The boys were excellent today," said Impey. "They took care of me from start to finish. Clarkey [Simon Clarke] did a great job setting me up for the sprint, Gerro [Simon Gerrans] was at my side all day and the rest of the boys made sure I was fuelled up right. It's a nice win for me and the team."

Ciolek was pleased with his second place result, considering he's not at 100 percent health.

"I am of course very happy with second place on this extremely difficult stage," said Ciolek. "Because of my cold, I couldn't prepare myself right, but it is going better than I expected.

"It would have been nice of the finish line was 20m earlier. The sprint started going rather late, until the last 200 metres. Until shortly before the finish I was still ahead, but Daryl Impey just had faster legs and more staying power."

Impey holds a three-second lead over Malori on general classification with Ciolek in third at four seconds. Overnight leader Alex Rasmussen finished 23 minutes off the pace today and dropped to 75th overall.

The pace of stage two was fast from the beginning as riders attacked from the peloton almost immediately. First it was a break of seven that gained time on the field, comprised of Jay Thomson (MTN-Qhubeka), Ruben Perez (Euskaltel-Euskadi), Dominic Klemme (IAM Cycling), Cedric Pineau (FDJ), Michael Schwarzmann (Team NetApp-Endura), Grischa Janorschke (Nutrixxion Abus) and Cyril Lemoine (Sojasun).

Then, at the 30 kilometre mark, that break was brought back and a break of nine took off containing Blel Kadri (AG2R La Mondiale), Davide Cimolai (Lampre-Merida), Nikias Arndt (Argos-Shimano), Stefan Denifl (IAM Cycling), Jerome Cousin (Europcar), Russell Downing (Team NetApp-Endura), Jan-Niklas Droste (Heizomat), Tobias Dohlus (Nutrixxion Abus) and Jean Marc Marino (Sojasun)

The nine riders established the biggest gap of the day as they reached 4:20 before the category one climb of the Sankt Englmar.

Only five riders remained in the front as Stefan Denifl (IAM Cycling) led the break over the top. Denifl would again take top honours on the next KOM at 137.2km to take over the mountains classification lead with only Cousin, Kadri and Arndt still with him at the head of the race.

Kadri would drop his breakaway companions on the descent and drove onwards alone in front. The AG2R La Mondiale rider led a group of 20 riders by 20 seconds with 38km remaining, while a second chase group of approximately 40 trailed by 50 seconds. Soon afterwards Kadri plus the two chase groups all merged to form a lead group of 60 riders.

As the pace remained high, the main field split again when a group of 14 riders emerged from the peloton with 20 kilometres to go: Geraint Thomas, Ian Stannard and Peter Kennaugh (Sky), Maxime Bouet and John Gadret (AG2R La Mondiale), Damiano Cunego and Adriano Malori (Lampre-Merida), Warren Barguil (Argos-Shimano), Marcel Wyss (IAM Cycling), Pierre Rolland (Europcar), David Tanner (Blanco), Thibaut Pinot (FDJ) plus Simon Clarke and Simon Gerrans (Orica-GreenEDge). A chase group caught back on six kilometres from the finish and approximately 30 riders would contest the sprint finale in Viechtach.

Full Results 1 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 4:41:30 2 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 3 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 4 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 6 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 7 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 8 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 9 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 10 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 11 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 12 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 13 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 14 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 15 Cédric Pineau (Fra) FDJ 16 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 17 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 18 Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge 19 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 20 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 21 Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 22 David Lelay (Fra) Sojasun 23 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 24 Jérémy Roy (Fra) FDJ 25 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 26 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 27 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 28 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 29 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:00:11 30 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 31 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 32 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 33 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 34 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:00:15 35 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 36 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 37 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 0:00:22 38 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 0:00:23 39 Brice Feillu (Fra) Sojasun 0:00:26 40 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:00:41 41 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 42 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 0:00:50 43 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 44 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:00:56 45 Nikodemus Holler (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:13 46 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:02:49 47 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 0:04:00 48 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:10:28 49 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:12:38 50 Meron Russom (Eri) MTN-Qhubeka 51 Stuart O'Grady (Aus) Orica-GreenEdge 52 Martin Reimer (Ger) MTN-Qhubeka 53 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 54 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 55 Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge 56 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 57 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 58 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 59 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 60 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 61 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 62 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 63 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 64 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 65 Francois Parisien (Can) Team Argos-Shimano 66 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Argos-Shimano 67 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 68 Max Walsleben (Ger) Nutrixxion Abus 69 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 70 Laurent Mangel (Fra) FDJ 71 William Bonnet (Fra) FDJ 72 Arnaud Demare (Fra) FDJ 73 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 74 Sebastian Langeveld (Ned) Orica-GreenEdge 75 David Tanner (Aus) Blanco Pro Cycling Team 76 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 77 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 78 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 79 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 0:19:30 80 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 81 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 0:23:00 82 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 83 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 84 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus 85 Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team 86 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 87 Lucas Liss (Ger) Rad-Net Rose Team 88 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 89 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 90 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 91 Robert Wagner (Ger) Blanco Pro Cycling Team 92 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 93 Alex Frame (NZl) Thüringer Energie Team 94 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 95 Thomas Koep (Ger) Team Stölting 96 Luke Roberts (Aus) Team Stölting 97 Jan Oelerich (Ger) Team Stölting 98 Jure Kocjan (Slo) Euskaltel-Euskadi 99 Theo Reinhardt (Ger) Rad-Net Rose Team 100 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 101 Tobias Dohlus (Ger) Nutrixxion Abus 102 Alexander Krieger (Ger) Rad-Net Rose Team 103 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 104 Florian Scheit (Ger) Rad-Net Rose Team 105 Roger Kluge (Ger) Team NetApp-Endura 106 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 107 Jean-Marc Marino (Fra) Sojasun 108 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 109 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:27:00 110 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 111 Jan Brockhoff (Ger) Thüringer Energie Team 112 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 113 Manuel Straub (Ger) Team Heizomat 114 Jan Wälzlein (Ger) Team Heizomat 115 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 116 Russell Downing (GBr) Team NetApp-Endura 117 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 118 Max Merk (Ger) Team Heizomat 119 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 120 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 121 Jack Cummings (Aus) Thüringer Energie Team 122 Moritz Schaffner (Ger) Thüringer Energie Team 123 Kersten Thiele (Ger) Rad-Net Rose Team 124 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 125 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 126 Dennis Van Winden (Ned) Blanco Pro Cycling Team 127 Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi 128 André Schulze (Ger) Euskaltel-Euskadi 129 Christopher Muche (Ger) Rad-Net Rose Team 130 Andrea Ciacchini (Ita) Team Novo Nordisk 131 Maximilian Schachmann (Ger) Thüringer Energie Team 132 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 133 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 134 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 135 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 136 Rick Ampler (Ger) Nutrixxion Abus 137 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat

Sprint 1 - Neumarkt-St. Veit, 12.6km 1 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 3 pts 2 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 2 3 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 1

Sprint 2 - Mamminf, 64km 1 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 3 pts 2 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 2 3 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 1

Sprint 3 - Viechtach, 185.8km 1 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 3 pts 2 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 2 3 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 1

Sprint 4 - Finish: Viechtach, 194.5km 1 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 5 pts 2 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 4 3 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 3 4 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 2 5 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 1

Mountain 1 - St. Englmar, 123.3km 1 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 5 pts 2 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 3 3 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 2

Mountain 2 - Nößling / Kollnburg, 137.2km 1 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 3 pts 2 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 2 3 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1

Teams 1 Ag2R La Mondiale 14:04:30 2 IAM Cycling 3 FDJ 0:00:11 4 Team Europcar 5 Sky Procycling 0:00:15 6 Lampre-Merida 0:00:22 7 Sojasun 0:00:41 8 Team Argos-Shimano 0:04:00 9 Garmin-Sharp 0:11:09 10 Orica-GreenEdge 0:12:38 11 MTN-Qhubeka 12 Team NetApp-Endura 0:13:01 13 Euskaltel-Euskadi 0:25:16 14 Team Stölting 0:35:38 15 Blanco Pro Cycling Team 16 Thüringer Energie Team 0:44:43 17 Team Novo Nordisk 0:48:16 18 Team Heizomat 0:58:38 19 Nutrixxion Abus 20 Rad-Net Rose Team 1:09:00

General classification after stage 2 1 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 9:15:25 2 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 0:00:03 3 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 0:00:04 4 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 5 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 0:00:07 6 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 7 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:08 8 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 0:00:09 9 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:10 10 Michel Kreder (Ned) Garmin-Sharp 11 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 12 Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 14 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 15 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling 16 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 17 Bram Tankink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 18 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 19 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 20 Jérémy Roy (Fra) FDJ 21 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 22 Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura 23 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 24 David Lelay (Fra) Sojasun 25 Pierre Rolland (Fra) Team Europcar 26 Simon Geschke (Ger) Team Argos-Shimano 27 Davide Malacarne (Ita) Team Europcar 28 Cédric Pineau (Fra) FDJ 29 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 0:00:21 30 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 31 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 32 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 33 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 34 Thomas Lövkvist (Swe) IAM Cycling 0:00:25 35 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 36 Yannick Talabardon (Fra) Sojasun 37 Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida 0:00:32 38 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp-Endura 0:00:33 39 Daniel Martin (Irl) Garmin-Sharp 0:00:51 40 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 41 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida 0:01:00 42 Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida 43 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:01:06 44 Nikodemus Holler (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:23 45 Cyril Gautier (Fra) Team Europcar 0:02:59 46 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 0:04:08 47 Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp 0:10:38 48 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:12:44 49 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:12:45 50 Martin Reimer (Ger) MTN-Qhubeka 0:12:47 51 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 52 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 0:12:48 53 Yoann Offredo (Fra) FDJ 54 Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Sharp 55 Arnaud Demare (Fra) FDJ 56 David Tanner (Aus) Blanco Pro Cycling Team 57 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano 58 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 59 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 60 Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge 61 Alexander Wetterhall (Swe) Team NetApp-Endura 62 Sebastian Langeveld (Ned) Orica-GreenEdge 63 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 64 Laurent Mangel (Fra) FDJ 65 Simon Gerrans (Aus) Orica-GreenEdge 66 William Bonnet (Fra) FDJ 67 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Argos-Shimano 68 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 69 Stuart O'Grady (Aus) Orica-GreenEdge 70 Cyril Lemoine (Fra) Sojasun 71 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 72 Francois Parisien (Can) Team Argos-Shimano 73 Brice Feillu (Fra) Sojasun 0:13:12 74 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:19:40 75 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 0:23:00 76 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus 0:23:04 77 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 0:23:09 78 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:23:10 79 Aidis Kruopis (Ltu) Orica-GreenEdge 80 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 81 Robert Wagner (Ger) Blanco Pro Cycling Team 82 Theo Reinhardt (Ger) Rad-Net Rose Team 83 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 84 Roger Kluge (Ger) Team NetApp-Endura 85 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 86 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 87 Thomas Koep (Ger) Team Stölting 88 Jure Kocjan (Slo) Euskaltel-Euskadi 89 Florian Scheit (Ger) Rad-Net Rose Team 90 Lucas Liss (Ger) Rad-Net Rose Team 91 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 92 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 93 Alexander Krieger (Ger) Rad-Net Rose Team 94 Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team 95 Tobias Dohlus (Ger) Nutrixxion Abus 96 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:25:24 97 Max Walsleben (Ger) Nutrixxion Abus 98 Jonathan Tiernan-Locke (GBr) Sky Procycling 99 Christophe Kern (Fra) Team Europcar 100 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 0:27:08 101 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 0:27:10 102 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 103 Russell Downing (GBr) Team NetApp-Endura 104 Jan Brockhoff (Ger) Thüringer Energie Team 105 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 106 Sebastian Körber (Ger) Nutrixxion Abus 107 Max Merk (Ger) Team Heizomat 108 Moritz Schaffner (Ger) Thüringer Energie Team 109 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 110 Theo Bos (Ned) Blanco Pro Cycling Team 111 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 112 Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi 113 Maximilian Schachmann (Ger) Thüringer Energie Team 114 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp-Endura 115 Dennis Van Winden (Ned) Blanco Pro Cycling Team 116 Graeme Brown (Aus) Blanco Pro Cycling Team 117 Meron Russom (Eri) MTN-Qhubeka 0:27:41 118 André Schulze (Ger) Euskaltel-Euskadi 0:29:43 119 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 0:30:04 120 Steele Von Hoff (Aus) Garmin-Sharp 0:31:20 121 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 0:32:16 122 Rick Ampler (Ger) Nutrixxion Abus 0:34:12 123 Fabio Calabria (Aus) Team Novo Nordisk 0:35:46 124 Luke Roberts (Aus) Team Stölting 125 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 126 Jan Oelerich (Ger) Team Stölting 127 Jean-Marc Marino (Fra) Sojasun 128 Christopher Muche (Ger) Rad-Net Rose Team 0:39:46 129 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 130 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 131 Jack Cummings (Aus) Thüringer Energie Team 0:42:09 132 Manuel Straub (Ger) Team Heizomat 0:42:12 133 Jan Wälzlein (Ger) Team Heizomat 134 Kersten Thiele (Ger) Rad-Net Rose Team 135 Alex Frame (NZl) Thüringer Energie Team 0:43:03 136 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:47:12 137 Andrea Ciacchini (Ita) Team Novo Nordisk 0:47:23

Sprint classification 1 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 8 pts 2 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus 6 3 Adriano Malori (Ita) Lampre-Merida 6 4 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 6 5 Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge 5 6 Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp 5 7 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 4 8 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 4 9 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 3 10 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 3 11 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 12 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 2 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 2 14 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 2 15 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 2 16 Marcel Wyss (Swi) IAM Cycling 1 17 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 1 18 Martin Reimer (Ger) MTN-Qhubeka 1 19 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 1 20 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 1

Mountains classification 1 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 8 pts 2 Javier Megias Leal (Spa) Team Novo Nordisk 5 3 Grischa Janorschke (Ger) Nutrixxion Abus 5 4 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 5 5 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 3 6 Henning Bommel (Ger) Rad-Net Rose Team 2 7 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 1

Young rider classification 1 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 9:15:35 2 Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida 4 Silvio Herklotz (Ger) Team Stölting 5 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 0:00:11 6 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 7 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 0:00:56 8 Nikodemus Holler (Ger) Thüringer Energie Team 0:02:13 9 Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano 0:03:58 10 Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida 0:12:35 11 Johannes Weber (Ger) Team Heizomat 0:12:38 12 Arnaud Demare (Fra) FDJ 13 Maximilian Werda (Ger) Team Stölting 14 Jonas Ahlstrand (Swe) Team Argos-Shimano 15 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Sky Procycling 16 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 17 Jasha Sütterlin (Ger) Thüringer Energie Team 0:19:30 18 Jan-Niklas Droste (Ger) Team Heizomat 0:22:59 19 Raymond Kreder (Ned) Garmin-Sharp 0:23:00 20 Theo Reinhardt (Ger) Rad-Net Rose Team 21 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp-Endura 22 Jan Dieteren (Ger) Team Stölting 23 Fabian Schormair (Ger) Team Heizomat 24 Thomas Koep (Ger) Team Stölting 25 Florian Scheit (Ger) Rad-Net Rose Team 26 Lucas Liss (Ger) Rad-Net Rose Team 27 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 28 Alexander Krieger (Ger) Rad-Net Rose Team 29 Jetse Bol (Ned) Blanco Pro Cycling Team 30 Max Walsleben (Ger) Nutrixxion Abus 0:25:14 31 Alexander Grad (Ger) Team Heizomat 0:26:58 32 Jan Brockhoff (Ger) Thüringer Energie Team 0:27:00 33 Max Merk (Ger) Team Heizomat 34 Moritz Schaffner (Ger) Thüringer Energie Team 35 Alexander Schmitt (Ger) Nutrixxion Abus 36 Benjamin Sydlik (Ger) Nutrixxion Abus 37 Maximilian Schachmann (Ger) Thüringer Energie Team 38 Rick Ampler (Ger) Nutrixxion Abus 0:34:02 39 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 0:35:36 40 Christopher Muche (Ger) Rad-Net Rose Team 0:39:36 41 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 42 Jack Cummings (Aus) Thüringer Energie Team 0:41:59 43 Manuel Straub (Ger) Team Heizomat 0:42:02 44 Jan Wälzlein (Ger) Team Heizomat 45 Kersten Thiele (Ger) Rad-Net Rose Team 46 Alex Frame (NZl) Thüringer Energie Team 0:42:53 47 Stephen Clancy (Irl) Team Novo Nordisk 0:47:02 48 Andrea Ciacchini (Ita) Team Novo Nordisk 0:47:13