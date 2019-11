Image 1 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) claimed a solo victory by more than a minute. (Image credit: Nuestrociclismo.com) Image 2 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) crossed the line all alone. (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 25 The peloton crosses a bridge early in the stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 25 Mauricio Casas (Boyaca Orgullo de America) (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 25 Mauricio Casas rides with one of his Boyaca Orgullo de America team mates. (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) hustles on his way down a descent. (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) keeps his focus on the climb. (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) shows his cards as he attacks the peloton. (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) wasn't jumping for joy after a hard day in the saddle, but was pleased with the victory. (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) climbs all alone. (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 25 Venezuela’s Jose Rujano (Loteria de Boyaca) makes his solo move. (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 25 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) was away for a long time. (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 25 Riders did what they could to keep cool during the stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 25 Bunches of riders formed on the climb, just trying to finish the stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 25 2001 Vuelta a Colombia champ Hernan Buenahora was amongst the action again today. (Image credit: Luis Barbosa) Image 16 of 25 Former race winner Hernan Buenahora finished more than 14 minutes behind. (Image credit: Luis Barbosa) Image 17 of 25 Dalivier Ospina (Col es Pasion Café De Colombia 472) dropped out of the top 10 overall. (Image credit: Luis Barbosa) Image 18 of 25 Fabio Duarte (Col es Pasion Café De Colombia 472) crossed the line in third place. (Image credit: Luis Barbosa) Image 19 of 25 Francisco Colorado (EPM-UNE) was the seventh rider to cross the line. (Image credit: Luis Barbosa) Image 20 of 25 Not too many riders will want to look back on what was a tough stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 21 of 25 The group of former race leader Oscar Sevilla (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) hits the climb. (Image credit: Luis Barbosa) Image 22 of 25 Sergio Luis Henao (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) led a group early on, but they couldn't stay with the new race leader. (Image credit: Luis Barbosa) Image 23 of 25 Sergio Luis Henao (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) might not have caught the breakaway rider, but he still took the race lead. (Image credit: Luis Barbosa) Image 24 of 25 Sergio Luis Henao (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) moved in to the race lead. (Image credit: Luis Barbosa) Image 25 of 25 Oscar Sevilla (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) was forced to respond as his leader's jersey was threatened. (Image credit: Luis Barbosa)

Venezuelan Jose Rujano picked stage nine as his day to make himself known in this year's Vuelta a Colombia.

Not only did the Loteria de Boyacá rider and 2009 Vuelta a Colombia winner's attack on the day's final climb net him both the stage win and much needed time in the deficit between him and his main rival, Indeportes Antioquia's Óscar Sevilla, but Rujano's move also dethroned Sevilla from the overall lead in the general classification.

"I'm very proud to win the hardest stage of the this year's Vuelta a Colombia," Rujano said. "I think my win showed that I'm in a good condition for the Vuelta."

Rujano came to the finish line alone, 1:28 ahead of Indeportes Antioquia's Sergio Luis Henao, after completing the Vuelta's longest and arguably most difficult stage, 229km with four mountain climbs including the final category one Alto La Virgen.

Henao, who sat in second at the day's start, takes the tri-color leader's jersey from his teammate, Sevilla.

"Today was a really hard day and it was unlucky for Sevilla with his crash because we had worked hard together to reduce the gap between us and Rujano," Henao said. "We reduced a minute on Rujano's gap, but if Sevilla hadn't crashed we could have made up two minutes."

Sevilla won't just be blaming himself for losing the GC lead as he crashed hard through one of the Alto la Virgen's tight curves, requiring a bike switch and costing him valuable time and momentum. The Spaniard finished 1:56 back of Rujano in fourth, after being edged out of the top three by Colombia es Pasión's Fabio Duarte.

The stage started amid the sounds of car horns and exhaust fumes during Bogotá's Monday morning rush hour and from the start the racing mirrored the chaos of the surrounding traffic.

The deceptively tricky Alto del Vino, just 25km from the start, caused problems right away, when Colombia es Pasión's William Muñoz crashed hard on the descent and had to retire from the race with what race doctors feared was a broken clavicle.

By the time the race reached the bottom of the descent, a full 2,000 meters below, a breakaway had formed that included the always active Marlon Pérez of GW Shimano, his teammate Juan Alejandro Garcia, Colombia es Pasíon's Victor Hugo Peña, Boyacá Orgullo de America's Mauricio Casa and EPM-UNE's Jaime Castañeda.

As usual the Indeportes Antioquia squad kept control of the peloton, but with the experience of Peña and Pérez the breakaway gained time before the second climb, where the group dropped the sprinter Pérez.

Peña, a former U.S. Postal rider and the only Colombian to wear the yellow jersey in the Tour de France, lead the four-man break over the day's third climb, the category three Alto de la Mona, and when the group reached the bottom they had over five minutes on the main field.

However, before the break reached the bridge over the Magdalena river in Honda, another break that included 2001 Vuelta a Colombia champ Hernan Buenahora and EPM-UNE's Freddy Piamonte caught up with them.

This combined break could not find its rhythm and by the time it passed through Armero, the town destroyed by the 1985 eruption of Nevado del Ruiz volcano, the peloton reeled it back in.

The reformed peloton didn't last long though, as Rujano quickly jumped from the field and was tagged by Sevilla, Henao and Colombia es Pasión's Luis Felipe Laverde. This elite group made its way up the steep, curvy climb for a while until Rujano got antsy and jumped again.

This time only Henao reacted but due to Rujano's speed and Sevilla's crash, which forced him to wait for his captain, the Indeportes Antioquia rider let the Venezuelan escape.

Rujano finally showed glimpses of his form last year, setting a blistering pace up the climb before taking his victory lap through the plaza in Líbano.

For his efforts, Rujano jumped from 21st place, 5:04 back, to 6th place, 3:41 behind the new leader Henao.

"Tomorrow I'll try to attack to reduce more time in the general classification," Rujano said.

Sevilla now sits in second place, 43 seconds behind Henao, with Colombia es Pasión's young star Darwin Atapuma in 3rd, 3:02 back on Henao.

Sevilla won't have time to lick his wounds and will need to be in attack mode during Tuesday's queen stage that ascends the famed La Linea. Clocking in at 21km and taking the peloton over 3,200 meters above sea level, La Linea is Colombia's version of the Alpe d'Huez or the Gavia Pass and is a staple of the Vuelta a Colombia.

If La Linea isn't enough, stage 10 goes over three other categorized climbs and is 203km long. By the time the stage is over and the race is on to Wednesday's rest day the GC contenders will likely be set in stone.

Full Results 1 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 5:54:57 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:01:28 3 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:01:56 4 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 0:01:58 6 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:02:23 7 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 0:02:29 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:02:57 9 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:03:43 10 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:04:18 11 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:04:20 12 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:04:25 13 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 14 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 15 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 16 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 17 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 0:04:30 18 Noel Vasquez (Ven) Loteria de Boyaca 0:05:29 19 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 0:07:10 20 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:07:56 21 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:08:31 22 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 23 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 24 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 25 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:08:32 26 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 0:11:32 27 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:14:11 28 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 29 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 30 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 31 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 32 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 33 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 34 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 35 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 36 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 37 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 0:16:12 38 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:20:04 39 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 40 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 41 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 42 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 43 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 44 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:25:20 45 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 46 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 0:25:40 47 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 48 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 49 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 50 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 51 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:28:27 52 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 53 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:28:31 54 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:28:58 55 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 0:29:52 56 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:30:43 57 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 58 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 59 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 60 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 61 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:33:40 62 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 63 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 64 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 65 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 66 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 67 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 68 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 69 Julian Lopez (Col) Super Giros 70 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 71 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 72 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 73 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:45:09 74 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 75 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 76 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:45:23 77 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 78 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 79 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 80 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 81 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 82 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 83 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 84 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 85 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 86 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 87 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 88 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 89 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 90 Edwin Orozco (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 91 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 92 Carlos Alzate (Col) Super Giros 0:50:44 93 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 94 Jhon Henao (Col) Super Giros 95 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 96 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 97 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 98 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 99 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:51:03 HD Gerardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1:06:49

Points 1 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 25 pts 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 20 3 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 16 4 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 14 5 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 12 6 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 7 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 9 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 8 9 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 7 10 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 6 11 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 12 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 13 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 3 14 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 2 15 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 1

Sprint 1 - Condominio, 72.8km 1 Carlos Alzate (Col) Super Giros 5 pts 2 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 3 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 2 4 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 1

Sprint 2 - Guaduas, 114.5km 1 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 pts 2 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 3 3 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 2 4 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1

Mountain 1 - Alto Del Vino (Cat. 3) 25.2km 1 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 5 pts 2 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 3 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 3 4 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2 5 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 1

Mountain 2 - Alto Del Trigo (Cat. 2) 95.1km 1 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 10 pts 2 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 3 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 6 4 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 4 5 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 6 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 7 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 1

Mountain 3 - Alto De La Mona (Cat. 3) 121.3km 1 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 5 pts 2 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 4 3 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 3 4 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 5 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1

Mountain 4 - Alto De La Virgen (Cat. 1) 228km 1 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 15 pts 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 12 3 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 10 4 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 8 5 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 6 6 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 5 7 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 4 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 9 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2 10 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1

Teams 1 Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 17:52:35 2 Col es Pasion Café De Colombia 472 0:01:00 3 EPM­-UNE 0:03:35 4 Boyaca Orgullo de America 0:05:54 5 Loteria de Boyaca 0:09:17 6 Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:12:26 7 Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:13:49 8 Formesan-Panachi-Inder Santander 0:34:49 9 GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:36:42 10 Super Giros 1:15:48 11 Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1:21:59 12 IMRD Cota-Flejes Bonelo 2:02:03

General classification after stage 9 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 34:15:38 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:00:43 3 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:03:02 4 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 0:03:14 5 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 0:03:35 6 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 0:03:41 7 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 0:04:44 8 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:04:45 9 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:04:49 10 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:05:03 11 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 0:05:06 12 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 0:05:12 13 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:06:59 14 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:07:53 15 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:08:54 16 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:09:08 17 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:09:26 18 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:09:27 19 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 0:09:39 20 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:09:49 21 Noel Vasquez (Ven) Loteria de Boyaca 0:14:14 22 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:14:55 23 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 0:15:18 24 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 0:17:38 25 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 0:18:34 26 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:20:12 27 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 0:23:31 28 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:26:09 29 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 0:28:04 30 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 0:28:25 31 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:30:33 32 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:30:45 33 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:35:38 34 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:36:34 35 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:37:26 36 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 0:41:24 37 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:45:27 38 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:48:18 39 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 0:49:21 40 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:52:59 41 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:53:40 42 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 0:55:08 43 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 0:58:36 44 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:59:53 45 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:01:40 46 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 1:06:03 47 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1:07:06 48 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:10:08 49 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 1:13:30 50 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:16:04 51 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 1:16:35 52 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 1:18:10 53 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:18:41 54 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:21:06 55 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:22:17 56 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:22:45 57 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:25:07 58 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1:25:11 59 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:27:14 60 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 1:28:30 61 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1:29:40 62 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1:29:47 63 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 1:31:16 64 Edwin Orozco (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1:33:34 65 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1:35:15 66 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 1:36:08 67 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 1:37:51 68 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 1:39:13 69 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1:39:15 70 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1:41:22 71 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 1:43:07 72 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:43:37 73 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 1:46:03 74 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1:46:20 75 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 1:49:36 76 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 1:53:27 77 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:53:41 78 Julian Lopez (Col) Super Giros 1:56:44 79 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 1:58:14 80 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:58:22 81 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1:59:30 82 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2:06:33 83 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:07:46 84 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:08:36 85 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:11:29 86 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 2:17:12 87 Jhon Henao (Col) Super Giros 2:20:30 88 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:22:01 89 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:22:12 90 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2:23:47 91 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2:26:41 92 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2:29:02 93 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2:32:03 94 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:49:57 95 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:55:27 96 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:04:09 97 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 3:06:51 98 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 3:08:00 99 Carlos Alzate (Col) Super Giros 3:38:50

Points classification 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 95 pts 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 90 3 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 57 4 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 57 5 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 47 6 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 44 7 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 39 8 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 37 9 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 35 10 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 29 11 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 28 12 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 27 13 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 26 14 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 26 15 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 26 16 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 25 17 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 24 18 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 24 19 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 24 20 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 22 21 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 22 22 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 21 23 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 21 24 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 20 25 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 20 26 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 20 27 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 20 28 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 29 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 16 30 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 16 31 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 32 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 15 33 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 15 34 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 12 35 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 36 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 37 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 38 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 9 39 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 9 40 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 7 41 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 42 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 6 43 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 4 44 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 3 45 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 2 46 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 47 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2 48 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1

Sprints classification 1 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 30 pts 2 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 3 Julian Lopez (Col) Super Giros 14 4 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 14 5 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 11 6 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 7 Carlos Alzate (Col) Super Giros 10 8 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 9 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 9 10 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 7 11 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 7 12 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 6 13 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 6 14 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 5 15 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 5 16 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 5 17 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 18 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 5 19 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 4 20 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 4 21 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 3 22 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 23 Noel Vasquez (Ven) Loteria de Boyaca 3 24 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3 25 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2 26 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 2 27 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2 28 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 2 29 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2 30 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2 31 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 2 32 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 33 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1 34 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1 35 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 36 Edwin Orozco (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 37 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 1 38 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1 39 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1 40 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 1 41 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 42 Jhon Henao (Col) Super Giros 1

Mountains classification 1 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 51 pts 2 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 44 3 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 35 4 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 34 5 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 26 6 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 25 7 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 24 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 23 9 Felix Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 21 10 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 16 11 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 14 12 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 14 13 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 14 14 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 13 15 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 13 16 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 11 17 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 11 18 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 11 19 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 20 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 21 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 10 22 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 10 23 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 10 24 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 10 25 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 26 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 8 27 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 8 28 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 7 29 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 6 30 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 6 31 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 6 32 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 33 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 5 34 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 5 35 Noel Vasquez (Ven) Loteria de Boyaca 5 36 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 4 37 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 38 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 39 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 4 40 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 3 41 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 42 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 2 43 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2 44 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2 45 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 2 46 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 47 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1 48 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 1 49 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1 50 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 1