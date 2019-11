Image 1 of 22 The breakaway, all strung out, pushes the pace (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 22 Mauricio Casas (Boyaca Orgullo de America) races along in the drops (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 22 Iván Parra (GW Shimano) is in seventh overall after stage 11 (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 22 Iván Parra (GW Shimano) and Juan Pablo Villegas (GW Shimano) (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 22 Loteria de Boyacá’s Jose Rujano is in fourth overall. (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 22 Juan Diego Ramirez (Super Giros) stretches his legs (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 22 Julian Atehortua (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) races in Colombia (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 22 Luis Felipe Laverde (Col es Pasion Café De Colombia 472) and Israel Ochoa (Boyaca Orgullo de America) have a chat (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 22 Marlon Perez (GW Shimano-Chec-Edec-Envia) pushes the pace (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 22 A small group of riders trades pulls (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 22 The peloton (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 22 Francisco Colorado (EPM-UNE) is second in the GC. (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 22 Sergio Henao (Indeportes Antioquia-Aguardiente Antioqueño) in the bunch (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 22 Remberto Jaramillo (Formesan-Panachi-Inder Santander at the front (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 22 Time for lunch (Image credit: Luis Barbosa) Image 16 of 22 Stage winner Jaime Vergara (GW Shimano) and overall leader Sergio Henao (Indeportes Antioquia-Aguardiente Antioqueño) (Image credit: Luis Barbosa) Image 17 of 22 Jaime Vergara (GW Shimano) celebrates a stage win (Image credit: Luis Barbosa) Image 18 of 22 Jaime Vergara (GW Shimano) on his way to a win. (Image credit: Luis Barbosa) Image 19 of 22 Victor Hugo González of Nectar de Cundinamarca in a break (Image credit: Luis Barbosa) Image 20 of 22 Hernan Buenahora and Remberto Jaramillo, two Formesan-Panachi-Inder Santander teammates strategize (Image credit: Luis Barbosa) Image 21 of 22 Israel Ochoa gets a birthday greeting from the time board guy... (Image credit: Luis Barbosa) Image 22 of 22 Racer leader Sergio Luis Henao (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) rides in yellow (Image credit: Luis Barbosa)

A relaxing day on the road came down to a few tense seconds as GW Shimano’s Jaime Vegara outsprinted his teammate Juan Pablo Villegas to take stage 11 of the Vuelta a Colombia in the town of Pereira.

Vegara and Indeportes Antioquia’s Carlos Betancourt, who finished third on the day, broke from the main field late and were just able to hold the pack off as Villegas bridged their tiny gap in the last couple hundred meters. Vegara, Villegas and Betancourt were all awarded the same times for the stage.

""The team worked real hard today to win the stage by staying in the breakaways all day," Vergara said. "I just thank God for giving me the power to win the stage."

Thanks to the peloton rolling in only seconds later the standing in the general classification remain virtually the same, with Indeportes Antioquia’s Sergio Luis Henao leading EPM-UNE’s Francisco Colorado by 3:29. Henao’s teammate Óscar Sevilla is in third 3:31 behind, with Loteria de Boyacá’s Jose Rujano3:47 back on the lead in fourth.

"I'm very happy to be able to keep the leader's jersey today," Henao said. "The rest day was perfect for the team because we felt we could push it today if we needed to."

The town on Yumbo, outside of Cali, is where Thursday’s stage 11 began in a haze of smog thanks to the nearby factories spewing smoke into the surrounding hills and from the start the pace of the stage was light and relaxed as the peloton got its legs going after Wednesday’s rest day.

The field stuck together through the first 100 km, as the Super Giros squad controlled the peloton and helped their sprinter Carlos Alzate gain some much needed sprint points when the race passed through the day’s first intermediate sprint in Yotoco.

Shortly after the day’s first sprint a break finally occurred when six riders that included pre-race favorite Mauricio Ortega of EPM-UNE, Geovanny Chacon of GW Shimano and the very active Victor Hugo González of Nectar de Cundinamarca took off from the peloton.

Ortega lead the break and won the day’s second sprint through Ondina, after which he decided to drop off the back and rejoin the peloton that was just over a minute behind. Ortega was expected by many to be a main threat in this year’s Vuelta a Colombia, but has so far done little to impress as he sits in 29th place and is 46 minutes and 49 seconds back on Henao.

After Ortega’s departure the days break looked doomed to be swallowed up by the main field as their gap was slowly disintegrating. However a four-man break shot out of the peloton and was able to catch up with the original move before the day’s final sprint.

In the joining break were Nectar de Cundinamarca’s Diego Quintero, Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional’s Willinton Bustamante, Formesan-Panachi’s Alexander Rojas and Boyacá de Orgullo de America’s Michael Rodriguez.

Soon after forming up the group split, as Quintero, EBSA’s Victor Niño and GW Shimano’s Chacon took off from the field with Bustamante leaving the group soon after. Quintero, Niño and Chacon were able to hold the field off over the day’s only categorized climb, the mild category three Pasavias into Pereira. However as the race wove its way through the city streets the three riders got taken back into the main field.

In the last 3 km after the reforming of the field, Vegara and Betancourt attempted to break free and held off the field with Villegas joining them at the finish, with the two GW Shimano riders finishing ahead of Indeportes Antioquia’s Betancourt.

Stage 11 could have been considered a rest day for the peloton before the two tough days ahead of the peloton on its way to the final stage time trial in Medellín on Sunday.

Friday’s stage 12 from Pereira to Manizales is only 117 km but takes riders over four categorized climbs including the final category one climb up to the Plaza de Toros, 5km before the finish. Friday and Saturday will the last days that riders like Colorado and Rujano have at putting a dent in their gap with Henao.

Full Results 1 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 4:36:00 2 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:00:01 4 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 0:00:02 5 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:00:03 6 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 7 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 8 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 9 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 11 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 12 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 13 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 14 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 15 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 17 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 18 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 19 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 20 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 21 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 22 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 23 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 24 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 25 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 26 Carlos Alzate (Col) Super Giros 27 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 28 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 29 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 30 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 31 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 32 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 33 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 34 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 35 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 36 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 37 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 38 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 39 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 40 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 41 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 42 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 43 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 44 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 45 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 46 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 47 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 48 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 49 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 50 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 51 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 52 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 53 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 54 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 55 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 56 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 57 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 58 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 59 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 60 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 61 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 62 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 63 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 64 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 65 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 66 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 67 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 68 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 69 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 70 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 71 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 72 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 73 Jhon Henao (Col) Super Giros 74 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 75 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 76 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 77 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 78 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 79 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 80 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 81 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 82 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 83 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 84 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 85 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 86 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:00:33 87 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 0:00:38 88 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 0:00:39 89 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 0:00:40 90 Julian Lopez (Col) Super Giros 91 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 0:07:46 92 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:07:47 93 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 0:08:06 94 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional

Points 1 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 25 pts 2 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 20 3 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 16 4 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 14 5 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 12 6 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 7 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 9 8 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 8 9 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 7 10 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 6 11 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 5 12 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 4 13 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 3 14 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2 15 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1

Sprint 1 - Yotoco Entrada, 34.1km 1 Carlos Alzate (Col) Super Giros 5 pts 2 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 3 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2 4 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1

Sprint 2 - Ondina Parador, 116.9km 1 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 5 pts 2 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 3 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 2 4 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1

Sprint 3 - Cartago Carrera 4 Parque, 172.8km 1 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 5 pts 2 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3 3 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2 4 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1

Mountain 1 - Alto De Cerritos Pasavias (Cat. 3) 1 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 pts 2 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 4 3 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 4 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 5 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 1

Teams 1 GW Shimano-Chec-Edec-Envia 13:48:03 2 Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:00:04 3 EPM-UNE 0:00:05 4 Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:00:06 5 Formesan-Panachi-Inder Santander 6 Col es Pasion Café De Colombia 472 7 Boyaca Orgullo de America 8 Loteria de Boyaca 9 Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 11 Super Giros 12 IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:07:50

General classification after stage 11 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 44:24:54 2 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 0:03:09 3 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:03:11 4 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 0:03:27 5 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:04:02 6 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 0:04:50 7 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:06:03 8 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 9 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 0:07:12 10 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:10:08 11 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:10:29 12 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:12:43 13 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:16:06 14 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:17:10 15 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:23:08 16 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:23:36 17 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 0:24:21 18 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:25:03 19 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:25:07 20 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 0:25:22 21 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 0:25:29 22 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:28:36 23 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:33:26 24 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 0:36:31 25 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:37:45 26 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:41:32 27 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 0:42:46 28 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 0:43:07 29 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 0:47:03 30 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 0:53:28 31 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:53:51 32 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:55:31 33 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 1:05:03 34 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:07:24 35 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:12:20 36 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 1:20:31 37 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:21:20 38 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:21:48 39 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:26:04 40 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 1:34:47 41 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:35:27 42 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 1:37:14 43 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:38:59 44 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 1:43:25 45 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:45:46 46 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 1:48:24 47 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 1:51:23 48 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 1:51:32 49 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 1:52:28 50 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 1:56:25 51 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:57:36 52 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1:59:53 53 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 2:00:47 54 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:01:00 55 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2:01:34 56 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:05:27 57 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 2:10:57 58 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:13:53 59 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 2:14:19 60 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:15:04 61 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:15:08 62 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:20:00 63 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:21:46 64 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:22:38 65 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:24:47 66 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:25:38 67 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 2:27:30 68 Julian Lopez (Col) Super Giros 2:33:17 69 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:35:23 70 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 2:35:54 71 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:36:18 72 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:36:50 73 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 2:38:50 74 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2:42:23 75 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2:42:26 76 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:43:29 77 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 2:46:14 78 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:46:28 79 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 2:51:01 80 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3:01:23 81 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3:04:16 82 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3:04:55 83 Jhon Henao (Col) Super Giros 3:13:17 84 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3:14:59 85 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:15:08 86 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3:16:54 87 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 3:17:42 88 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3:19:28 89 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 3:24:50 90 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:48:14 91 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:56:56 92 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 4:07:22 93 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 4:08:50 94 Carlos Alzate (Col) Super Giros 4:31:37

Points classification 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 124 pts 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 109 3 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 65 4 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 57 5 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 57 6 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 48 8 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 47 9 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 47 10 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 42 11 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 39 12 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 38 13 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 35 14 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 35 15 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 34 16 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 34 17 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 33 18 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 32 19 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 28 20 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 28 21 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 27 22 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 26 23 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 26 24 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 26 25 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 25 26 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 25 28 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 24 29 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 23 30 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 21 31 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 20 32 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 20 33 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 20 34 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 18 35 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 16 36 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 16 37 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 38 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 16 39 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 16 40 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 12 41 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 12 42 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 9 43 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 8 44 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 45 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 5 46 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 47 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 4 48 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 4 49 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 50 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 3 51 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 3 52 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2

Sprints classification 1 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 33 pts 2 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 3 Carlos Alzate (Col) Super Giros 15 4 Julian Lopez (Col) Super Giros 14 5 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 14 6 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 11 7 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 8 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 9 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 10 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 9 11 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 9 12 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 8 13 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 7 14 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 7 15 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 7 16 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 7 17 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 6 18 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 6 19 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 5 20 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 21 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 5 22 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 5 23 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 5 24 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 4 25 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 4 26 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 4 27 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 3 28 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 29 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3 30 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2 31 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 2 32 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2 33 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 2 34 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2 35 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2 36 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2 37 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 2 38 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 39 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 1 40 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1 41 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1 42 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 1 43 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 44 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1 45 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1 46 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 1 47 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 1 48 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1 49 Jhon Henao (Col) Super Giros 1

Mountains classification 1 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 67 pts 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 56 3 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 48 4 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 48 5 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 38 6 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 37 8 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 33 9 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 31 10 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 28 11 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 20 12 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 19 13 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 18 14 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 16 15 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 14 16 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 14 17 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 14 18 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 13 19 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 13 20 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 13 21 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 12 22 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 11 23 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 11 24 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 10 25 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 26 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 10 27 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 10 28 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 10 29 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 9 30 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 9 31 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 8 32 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 8 33 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 34 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 7 35 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 7 36 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 7 37 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 7 38 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 6 39 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 5 40 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 5 41 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 5 42 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 4 43 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 4 44 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 45 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 4 46 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 4 47 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 4 48 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 3 49 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2 50 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 1 51 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1