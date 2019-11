Image 1 of 26 Race leader Sergio Luis Nenao outsprinted his three breakaway companions for the victory. (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 26 A three-man group tries its luck getting away from the bunch. (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 26 Elder Herrera (Formesan-Panachi-Inder Santander). (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 26 Fernando Camargo (Boyaca Orgullo de America) rides ahead of Jose Rujano. (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 26 Francisco Colorado (EPM-UNE) leads the main bunch. (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 26 Gregorio Ladino (Boyaca Orgullo de America) leads a group behind the leaders en route to 45th place. (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 26 The leading group lays the smack down in pursuit of the break. (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 26 Sergio Luis Henao rides amongst the front group. (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 26 Race leader Sergio Luis Henao (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin). (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 26 Mauricio Neisa and Jannier Acevedo hit out on their own. (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 26 Oscar Sevilla (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin). (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 26 Oscar Solis (Empresa de Energia de Boyaca Ebsa) en route to 16th on the stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 26 Dalivier Ospina (Col es Pasion Café De Colombia 472) rides next to race leader Sergio Henao. (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 26 Francisco Colorado, Jose Rujano and Sergio Henao duke it out in stage 10. (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 26 Francisco Colorado (l) and Carlos Alzate (Super Giros) ride near the front. (Image credit: Luis Barbosa) Image 16 of 26 The day's break during in the stage. (Image credit: Luis Barbosa) Image 17 of 26 The Boyaca Orgullo de America team works hard. (Image credit: Luis Barbosa) Image 18 of 26 The five-man break wouldn't make it to the finish intact. (Image credit: Luis Barbosa) Image 19 of 26 Alejandro Ramirez (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin). (Image credit: Luis Barbosa) Image 20 of 26 Oscar Sevilla battled hard to finish ninth today. (Image credit: Luis Barbosa) Image 21 of 26 Race leader Sergio Luis Henao (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) is tucked into the peloton. (Image credit: Luis Barbosa) Image 22 of 26 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) pushes the pace on the La Linea ascent. (Image credit: Luis Barbosa) Image 23 of 26 Ivan Parra (GW Shimano-Chec-Edec-Envia) wins the sprint for fifth place. (Image credit: Luis Barbosa) Image 24 of 26 Oscar Sevilla (Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin) leads in a group for ninth place. (Image credit: Luis Barbosa) Image 25 of 26 Jose Rujano (Loteria de Boyaca) utilized his climbing prowess on the La Linea climb. (Image credit: Luis Barbosa) Image 26 of 26 The leading trio ascend La Linea. (Image credit: Luis Barbosa)

Indeportes Antioquia's Sergio Luis Henao proved why he deserves to lead the Vuelta a Colombia Tuesday, when he helped take a select group of three riders over the vicious La Linea climb before outsprinting EPM-UNE's Juan Pablo Suarez to take his second stage win of the Vuelta.

Henao crossed the top of La Linea second behind EPM-UNE's Francisco Colorado and nine seconds ahead of last year's winner, Loteria de Boyacá's Jose Rujano, before the three joined up on the treacherous descent into the town of La Tebaida. The group was met on the downhill by Suarez and this group of four barreled into town together before Henao took the win.

"I'm really happy to win this stage and maintain my hold on the leader's jersey," Henao said.

Thanks to the days climbing, Henao now has 3:29 on Colorado in second place and 3:31 on his teammate Óscar Sevilla in third. As with yesterday, Rujano jumped in the standings to 4th place, 3:47 seconds behind Henao.

Stage 10, 203km between Armero Guayabal and La Tebaida, was billed as this year's queen stage, with its four almost back-to-back categorized climbs culminating with La Linea expected to tear the field apart.

The peloton stayed together through the day's first climb, the category three Alto Rio Recio, but soon fractured when a five-man break struck out that included Indeportes Antioquia's Alejandro Ramirez and Loteria de Boyacá's Mauricio Neisa.

By the time the break reached the day's second sprint through Ibagué, Ramirez's teammates, Jannier Acevedo and Julian Rodas, had joined them, giving Indeportes Antioquia the opportunity to control the break as they saw fit.

"Because he is so close in the general classification, our tactic was to send Acevedo and put Rujano's squad to work," Henao said.

The break stuck together and had over four minutes on the peloton when they crossed the difficult but non-categorized Alto Boqueron. However, after descending and heading up the category three Alto del Perico, only four riders remained in the break: Acevedo, Neisa, two-time Giro d'Italia King of the Mountain's winner Freddy González of Nectar de Cundiamarca and EPM-UNE's Jorge Martinez.

On the day's third climb, the Alto del Tigre, González attacked, but was tagged by the break and eventually left behind by Acevedo and Neisa who crossed the summit 25 seconds ahead of him.

Acevedo and Neisa looked good until the approach to La Linea, where a group containing Henao, Rujano, Sevilla, Boyacá Orgullo de America's Freddy Montaña and others overtook them on the 21km climb's lower section.

This group pushed the pace up La Linea and began to shed some its members as the gradient steepened and the air thinned. Some of the early causalities were Montaña, Boyacá Orgullo de America's Fernando Camargo and Colombia es Pasión's Luis Felipe Laverde.

About halfway up the climb Rujano decided it was time to make a move and attacked on a steep curve, with disastrous effects for those trying to stay on his wheel. Henao and Colorado reacted well and were able to stay with the Venezuelan, but the move shattered the rest of the group and left many riders in its wake including Sevilla.

"The most important thing was that I had the strength to stay with Rujano when he attacked on the climb," Henao said.

Sevilla, who was walking gingerly before the stage due to his fall the day before, looked to be in pain as he gritted his teeth and tried to catch up to Rujano, Colorado and his teammate Henao.

The three lead riders, however, set a fast pace and never looked back. Colorado attacked approximately three kilometres from the top, but could only muster 25 seconds before the three reformed on the 46km descent to the finish where Henao outmaneuvered his companions for the stage win.

Wednesday is the Vuelta a Colombia's only rest day and will be much needed after the grueling last three days in the mountains.

The race picks up Thursday with a mostly flat 204km stage from Yumbo to Pereira. With only one climb on the day, the category three Pasavias, stage 11 should be the last day for the sprinters in the peloton to make themselves known.

After Thursday it's two more days of major climbing before the final time trial through Medellín on Sunday.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5:33:03 2 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 3 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 4 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 0:00:05 5 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:01:10 6 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 7 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:01:12 9 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:02:38 10 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 11 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 12 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:02:41 13 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:05:54 14 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 15 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 16 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 17 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:07:54 18 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 19 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:08:23 20 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 21 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 0:11:13 22 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:11:46 23 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 0:13:10 24 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 0:14:32 25 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 26 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 27 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 28 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:18:57 29 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 30 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 0:20:27 31 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 32 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 33 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:20:28 34 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 35 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 36 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 37 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:25:19 38 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 0:31:21 39 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 40 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 41 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 0:32:27 42 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:35:04 43 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 44 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 45 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 46 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:35:53 47 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:36:03 48 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 49 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 50 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 51 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 52 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 53 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 54 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 55 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 56 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 57 Julian Lopez (Col) Super Giros 0:36:06 58 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:37:58 59 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:38:38 60 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 61 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:38:39 62 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:43:07 63 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:44:26 64 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 0:48:27 65 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 66 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:52:57 67 Carlos Alzate (Col) Super Giros 68 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 69 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 70 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 71 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 72 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 73 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 74 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 75 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 76 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 77 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 78 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 79 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 80 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 81 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 82 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 83 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 84 Jhon Henao (Col) Super Giros 85 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 86 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 87 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 88 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 89 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 90 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 91 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 92 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 93 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 94 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 95 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia

Paso de Montaña 3ª : Alto De Rio Recio 3 Ctg Km 33 Rider Name (Country) Team Result Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 5 pts Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 3 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1

GPM 1: Alto De Perico De 3 Ctg Km 116.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 pts 2 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 3 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 3 4 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 2 5 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1

GPM 2: Alto Del Tigre De 3 Ctg Km 130.6 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 pts 2 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 4 3 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 4 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 2 5 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 1

GPM - Finish: Alto De La Linea F C Km 157.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 25 pts 2 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 21 3 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 18 4 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 15 5 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 13 6 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 11 7 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 9 8 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 8 9 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 7 10 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 6 11 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 5 12 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 4 13 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 3 14 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2 15 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1

Meta Volante 1: Alvarado Bomba Terpel Km 58.1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 pts 2 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3 3 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 2 4 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1

Meta Volante 2: Biomax Ibague Km 89.7 Bonif # Rider Name (Country) Team Result 1 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 5 pts 2 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 3 3 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2 4 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 1

Meta Volante 3: Cajamarca Parque Km 134.7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 5 pts 2 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 3 3 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 2 4 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 1

Points - finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 25 pts 2 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 20 3 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 16 4 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 14 5 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 12 6 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 7 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 9 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 8 9 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 10 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 6 11 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 5 12 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 4 13 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 3 14 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2 15 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 39:48:31 2 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 0:03:29 3 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:03:31 4 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 0:03:47 5 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:04:22 6 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 0:05:10 7 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 0:06:23 8 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 9 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 0:07:32 10 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:10:28 11 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:10:49 12 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:13:03 13 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:16:26 14 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:17:30 15 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:23:28 16 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:23:36 17 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 0:24:21 18 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:25:23 19 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 0:25:27 20 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 0:25:42 21 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 0:25:49 22 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:28:56 23 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 0:33:46 24 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 0:36:51 25 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:38:05 26 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 0:41:42 27 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 0:42:46 28 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 0:43:07 29 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 0:46:49 30 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:51:11 31 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 0:53:48 32 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 0:55:41 33 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 1:05:03 34 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:07:44 35 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:12:40 36 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 1:20:52 37 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:21:40 38 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:22:08 39 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 1:26:24 40 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 1:34:31 41 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:35:37 42 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 1:37:34 43 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:39:19 44 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 1:43:10 45 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 1:43:45 46 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 1:46:06 47 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 1:48:44 48 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 1:51:43 49 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 1:51:53 50 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 1:52:48 51 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 1:56:45 52 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1:57:56 53 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2:00:13 54 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 2:01:07 55 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:01:20 56 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 2:01:24 57 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:06:00 58 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 2:11:17 59 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:14:03 60 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 2:14:04 61 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:14:13 62 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:15:24 63 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:15:28 64 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:20:20 65 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:22:47 66 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:25:09 67 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 2:25:58 68 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 2:27:50 69 Julian Lopez (Col) Super Giros 2:33:00 70 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:35:43 71 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 2:36:14 72 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:36:44 73 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 2:37:10 74 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 2:39:10 75 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2:42:43 76 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 2:42:46 77 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2:43:49 78 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 2:46:34 79 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 2:46:48 80 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 2:51:21 81 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 3:01:43 82 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3:04:36 83 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3:05:15 84 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 3:10:19 85 Jhon Henao (Col) Super Giros 3:13:37 86 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 3:15:19 87 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:15:28 88 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3:17:14 89 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 3:19:48 90 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 3:25:10 91 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:48:34 92 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3:57:16 93 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 3:59:58 94 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 4:01:07 95 Carlos Alzate (Col) Super Giros 4:31:57

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 EPM-UNE 119:38:34 2 Indeportes Antioquia-Idea-Fla-Lot De Medellin 0:02:25 3 Col es Pasion Café De Colombia 472 0:04:17 4 Boyaca Orgullo De America 0:28:51 5 Ebsa Empresa De Eneergia De Boyaca 0:33:42 6 NEC Cundi-Coldep-Pintu Bl 0:35:23 7 Loteria De Boyaca 0:38:21 8 Formesan-Panachi-Inder Santander 1:48:54 9 GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2:05:18 10 Fuerzas Armadas-Ejercito 4:57:21 11 Super Giros 5:40:29 12 Imrd Cota-Flejes Bonelo 8:39:30

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 141 pts 2 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 97 3 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 91 4 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 81 5 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 70 6 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 70 7 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 66 8 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 66 9 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 61 10 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 57 11 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 55 12 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 52 13 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 46 14 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 44 15 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 37 16 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 35 17 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 34 18 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 31 19 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 30 20 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 29 21 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 26 22 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 25 23 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 24 24 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 24 25 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 24 26 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 23 27 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 21 28 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 20 29 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 20 30 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 20 31 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 17 32 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 16 33 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 16 34 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 16 35 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 15 36 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 15 37 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 13 38 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 13 39 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 12 40 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 11 41 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 42 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 10 43 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 9 44 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 7 45 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 7 46 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 6 47 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 4 48 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 3 49 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 2 50 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 2 51 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 2 52 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 1 53 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Oscar Solis (Bol) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 61 pts 2 Fabio Montenegro (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 54 3 Jaime Vergara (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 45 4 Sergio Luis Henao (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 44 5 Jose Rujano (Ven) Loteria de Boyaca 36 6 Diego Quintero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 35 7 Oscar Sevilla (Spa) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 34 8 Diego Calderon (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 33 9 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo de America 26 10 Jaime Castañeda (Col) EPM-UNE 24 11 Fredy Piamonte (Col) EPM-UNE 24 12 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 24 13 Victor Hugo Peña (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 23 14 Fabio Duarte (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 23 15 Stiber Ortiz (Col) EPM-UNE 21 16 Samuel Cabrera (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 21 17 Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo de America 21 18 Jannier Acevedo (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 20 19 Alvaro Gomez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 20 20 Freddy Montaña (Col) Boyaca Orgullo de America 20 21 Jose Alarcon (Ven) Loteria de Boyaca 20 22 Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo de America 20 23 Juan Alejandro Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 20 24 Luis Felipe Laverde (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 18 25 Mauricio Ortega (Col) EPM-UNE 18 26 Manuel Medina (Ven) Loteria de Boyaca 18 27 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo de America 17 28 Francisco Colorado (Col) EPM-UNE 16 29 Darwin Atapuma (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 16 30 Victor Hugo Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 16 31 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 15 32 Jorge Duarte (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 15 33 Israel Ochoa (Col) Boyaca Orgullo de America 15 34 Jonathan Camargo (Ven) Loteria de Boyaca 14 35 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 14 36 Wilson Marentes (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 14 37 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 14 38 Freddy Gonzalez (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 13 39 Edwin Parra (Col) Boyaca Orgullo de America 13 40 Mauricio Neisa (Col) Loteria de Boyaca 12 41 Javier Gonzalez (Col) EPM-UNE 12 42 Jair Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 12 43 Rafael Montiel (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 12 44 Ivan Parra (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 11 45 Alex Cano (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 11 46 Victor Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 11 47 Hernan Buenahora (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 11 48 Edwin Sandoval (Col) Super Giros 11 49 Juan Pablo Suarez (Col) EPM-UNE 10 50 Jorge Martinez (Col) EPM-UNE 10 51 Dalivier Ospina (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 52 John Martinez (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 53 Libardo Niño (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 10 54 Rodolfo Torres (Col) Boyaca Orgullo de America 10 55 Elder Herrera (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 56 Edson Calderon (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 57 Alejandro Ramirez (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 58 Edgar Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 10 59 Wilson Cepeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 10 60 Graciano Fonseca (Col) Loteria de Boyaca 10 61 Michae Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo de America 10 62 Alvaro Montoya (Col) Super Giros 10 63 Julian Atehortua (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 64 Robinson Chalapud (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 65 Uberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo de America 10 66 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 67 Juan Diego Ramirez (Col) Super Giros 10 68 Jose Castelblanco (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 69 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 70 Julian Rodas (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 71 Juan Pablo Villegas (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 10 72 Geovanni Chacon (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 10 73 Richard Velandia (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 74 Daniel Rincon (Col) Loteria de Boyaca 10 75 Julian Lopez (Col) Super Giros 10 76 Camilo Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edec-Envia 10 77 Aldo Valero (Col) Loteria de Boyaca 10 78 Carlos Betancourt (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 79 John Freddy Parra (Col) Ind Ant-Idea-Fla-Lot De Medellin 10 80 Santiago Ojeda (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 10 81 Jairo Perez (Col) Empresa de Energia de Boyaca Ebsa 10 82 Alexander Roa (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 83 Alvaro Saiz (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 10 84 Giovanni Balsero (Col) Nectar de Cundi/Marca-Coldeportes-Pintu Bler 10 85 Lorenzo Arguello (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 86 Hebert Gutierrez (Col) Super Giros 10 87 Jhon Henao (Col) Super Giros 10 88 Jesus David Castaño (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 89 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 90 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Inder Santander 10 91 Juan Pablo Forero (Col) Col es Pasion Café De Colombia 472 10 92 Deivis Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 93 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 94 Yerson Sanchez (Col) IMRD Cota-Flejes Bonelo 10 95 Carlos Alzate (Col) Super Giros 10