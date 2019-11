Danes Michael Mørkøv and Alex Rasmussen remain the leaders of the Rotterdam Six Day after a large crash led to a premature end to the final Madison of the night.

The Madison World Champions lost one lap on the first Madison of the night, after Belgian Iljo Keisse and Dutch partner Danny Stam pulled away with the Swiss pair Bruno Risi and Franco Marvulli. Following that race, the three teams were equal on laps, with the Danes leading the Swiss by 12 points.

As the night wore on, the Danes slowly inched toward the bonus lap gained for reaching 100 points, and after a third in the Derny race by Rasmussen and a fifth place in the scratch race, the Saxo Bank pair gained that lap, making them the undisputed leaders.

"Although we lost a lap tonight, we're still leading after the second day. Competitors will be fewer and we now know more about who we should be keeping our eyes on," said Mørkøv.

"Again tonight, the pace was unbelievable and many pairs were dropped and the peloton was repeatedly torn apart on the 200 metre-long track."

The evening was not without drama, as local favorite Peter Schep, partner of sprinter Theo Bos, suffered a crash in the Derny race and would later pull out.

Bos was paired with German Robert Bartko, whose partner Jeff Vermeulen was injured, to finish off the night. However, a massive fall in the final Madison involving Keisse, Stam, Marc Hester and Ismael Kip led organiser Patrick Sercu to call a halt to the racing for the night so that the injured could be attended to.

"All four riders were lying on the floor for quite some time and the race was ended. Fortunately, all four were able to walk away from the track without major damage," said Mørkøv.

Points race 1 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 10 pts 2 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 6 3 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 5 4 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 4 5 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 3 6 Raymond Kreder / Michel Kreder 2 7 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 8 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 9 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 10 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 11 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 12 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 13 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 14 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 15 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned)

Team elimination 1 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 20 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 12 3 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 10 4 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 8 5 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 6 6 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 4 7 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 8 Raymond Kreder / Michel Kreder 9 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 10 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 11 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 13 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 14 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 15 Peter Schep / Theo Bos (Ned)

Madison 1 1 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 20 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 12 3 -1laps Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 10 4 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 8 5 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 6 6 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 4 7 -2laps Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 8 -3laps Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 9 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 10 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 11 -4laps Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 13 Raymond Kreder / Michel Kreder 14 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 15 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned)

Team time trial 1 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 0:00:21.414 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 0:00:22.023 3 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 0:00:22.227 4 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 0:00:22.609 5 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 0:00:22.617 6 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 0:00:22.891 7 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 0:00:23.117 8 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 0:00:23.305 9 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 0:00:23.414 10 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 0:00:23.578 11 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 0:00:23.633 12 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 0:00:23.719 13 Raymond Kreder / Michel Kreder 0:00:23.836 14 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 0:00:23.898 15 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 0:00:24.250

Derny 1 1 Jens Mouris (Ned) 5 pts 2 Leif Lampater (Ned) 4 3 Roy Pieters (Ned) 3 4 Michael Vingerling (Ned) 2 5 Sebastian Donadio (Arg) 1 6 Robert Bartko (Ger) 7 Peter Schep (Ned)

Elimination 1 Raymond Kreder / Michel Kreder 10 pts 2 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 6 3 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 5 4 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 4 5 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 3 6 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 2 7 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 8 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 9 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 10 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 11 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 13 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 14 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 15 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi)

Derny 2 1 Iljo Keisse (Bel) 5 pts 2 Pim Ligthart (Bel) 4 3 Alex Rasmussen (Den) 3 4 Jos Pronk (Ned) 2 5 Andreas Beikirch (Ned) 1 6 Geert-Jan Jonkman (Ned) 7 Franco Marvulli (Swi)

Scratch race 1 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 10 pts 2 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 9 3 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 5 4 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 4 5 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 2 6 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 7 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 8 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 9 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 10 Raymond Kreder / Michel Kreder 11 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 13 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 14 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 15 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi)

Madison 2 1 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 10 pts 2 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 10 3 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 10 4 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 10 5 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 10 6 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 10 7 Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 10 8 -1laps Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 9 Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 10 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 11 Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 12 Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 13 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 14 Raymond Kreder / Michel Kreder 15 Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned)

Overall standings after night 2 1 Michael Mørkøv / Alex Rasmussen (Den) 110 pts 2 -1laps Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) 95 3 Danny Stam / Iljo Keisse (Ned/Bel) 91 4 -2laps Peter Schep / Theo Bos (Ned) 81 5 Leif Lampater / Léon van Bon (Ger/Ned) 75 6 Kenny De Ketele / Pim Ligthart (Bel/Ned) 59 7 -5laps Robert Bartko / Jeff Vermeulen (Ger/Ned) 51 8 -6laps Matthé Pronk / Jos Pronk (Ned) 32 9 Kenny van Hummel / Andreas Beikirch (Ned/Ger) 21 10 -8laps Sebastian Donadio / Marc Hester (Arg/Den) 39 11 Arno van der Zwet / Geert-Jan Jonkman (Ned) 31 12 Jens Mouris / Bobbie Traksel (Ned) 9 13 -9laps Roy Pieters / Ismaël Kip (Ned) 6 14 -10laps Michael Vingerling / Nick Stöpler (Ned) 15 15 -13laps Raymond Kreder / Michel Kreder 15

Sprint Cup - Keirin 1 Grégory Baugé (Fra) 2 Teun Mulder (Ned) 3 Roy van den Berg (Ned) 4 Tim Veldt (Ned) 5 Dean Tracy (USA) 6 Yorick Bos (Ned) 7 Kasper Jessen (Den) 8 Hugo Haak (Ned)

Sprint Cup - 200m 1 Grégory Baugé (Fra) 0:00:10.656 2 Teun Mulder (Ned) 0:00:10.883 3 Tim Veldt (Ned) 0:00:10.984 4 Hugo Haak (Ned) 0:00:11.016 5 Yorick Bos (Ned) 0:00:11.125 6 Roy van den Berg (Ned) 0:00:11.156 7 Kasper Jessen (Den) 0:00:11.211 8 Dean Tracy (USA) 0:00:11.797

Sprint Cup - Sprint 1 Teun Mulder (Ned) 2 Grégory Baugé (Fra) 3 Tim Veldt (Ned) 4 Hugo Haak (Ned) 5 Roy van den Berg (Ned) 6 Yorick Bos (Ned) 7 Kasper Jessen (Den) 8 Dean Tracy (USA)

Team Sprint 1 Veldt - Mulder 0:00:21.805 2 Baugé - Jessen 0:00:22.023 3 Mulder - Bos 0:00:22.094 4 Veldt - Jessen 0:00:22.383 5 Van Den Berg - Haak 0:00:22.531 6 Bos - Haak 0:00:22.602 7 Baugé - Tracey 0:00:22.625 8 Tracey - Van Den Berg 0:00:22.773

Women's elimination 1 1 Kirsten Wild (Ned) 10 pts 2 Lucy Martin (GBr) 6 3 Roxanne Knetemann (Ned) 5 4 Pelin Cizgin (Ned) 4 5 Liesbeth Bakker (Ned) 3 6 Nina Kessler (Ned) 2 7 Kacey Manderfield (USA) 8 Jolien D'Hoore (Ned) 9 Kim van Dijk (Ned) 10 Colleen Gulick (Ned) 11 Ruby Miller (GBr)

Women's elimination 2 1 Amy Pieters(Ned) 10 pts 2 Vera Koedooder (Ned) 6 3 Elsie van Hage (Ned) 5 4 Theresa Cliff-Ryan (USA) 4 5 Katie Colclough (GBr) 3 6 Alex Greenfield (GBr) 2 7 Kelly Druyts (Ned) 8 Joan Boskamp (Ned) 9 Samantha van Steenis (Ned) 10 Eva Heijmans (Ned) 11 Marlijn Binnendijk (Ned)

Women's overall standings after night 2 1 Vera Koedooder / Kirsten Wild (Ned) 56 pts 2 Amy Pieters / Roxanne Knetemann (Ned) 35 3 Theresa Cliff-Ryan / Kacey Manderfield (USA) 21 4 Kelly Druyts / Jolien D'Hoore (Ned) 19 5 Katie Colclough / Lucy Martin (GBr) 17 6 -1lap Alex Greenfield / Ruby Miller (GBr) 9 7 -2laps Marlijn Binnendijk / Liesbeth Bakker (Ned) 9 8 Samantha van Steenis / Pelin Cizgin (Ned) 6 9 Elsie van Hage / Kim van Dijk (Ned) 4 10 -3laps Joan Boskamp / Nina Kessler (Ned) 4 11 -4laps Eva Heijmans / Colleen Gulick (Ned)

Under-23 madison 1 Bastian Faltin / Tino Thömel 18 pts 2 Barry Markus / Jesper Mørkøv 17 3 Jan Dostal / Ondrej Veijdosky 5 4 Gert-Jan van Immerzeel / Glenn Foubert 5 5 Dominik Stucki / Mickaël Jeanin 5 6 Mike Terpstra / Bouke Kuiper 4 7 Didier Caspers / Bart Harmsen 2 8 Kabie Lenzi / Michele Scartezini 9 Bram Imming / Willy Heeneman 10 -1laps Dennis Kreder / Wesley Kreder 10 pts 11 Erick Tol / Melvin van Zijl 12 -2laps Timothy Kennaugh / Christopher Whorrall