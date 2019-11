Image 1 of 23 Bobbie Traksel visits with his daughter on family day (Image credit: Fietsenphotography) Image 2 of 23 Andreas Muller and Kenny Van Hummel won the Elimination race (Image credit: Fietsenphotography) Image 3 of 23 Bobbie Traksel in his new team colors (Image credit: Fietsenphotography) Image 4 of 23 Kenny van Hummel puts the pressure on (Image credit: Fietsenphotography) Image 5 of 23 Iljo Keisse waves to the crowd before the start of the derny race (Image credit: Fietsenphotography) Image 6 of 23 The derny race brings riders up to high speeds (Image credit: Fietsenphotography) Image 7 of 23 Kenny de Ketele gets ready for night four (Image credit: Fietsenphotography) Image 8 of 23 Jens-Erik Madsen in the lead (Image credit: Fietsenphotography) Image 9 of 23 Gregory Bauge checks his pressure (Image credit: Fietsenphotography) Image 10 of 23 Danny Stam focuses during the Madison (Image credit: Fietsenphotography) Image 11 of 23 Michael Morkov leads during the Madison (Image credit: Fietsenphotography) Image 12 of 23 Leon Van Bon and Michael Morkov eye each other in the team elimination race (Image credit: Fietsenphotography) Image 13 of 23 The Kreder brothers get ready for the fourth day in Rotterdam (Image credit: Fietsenphotography) Image 14 of 23 Van Bon and Stam pushing hard in the Madison (Image credit: Fietsenphotography) Image 15 of 23 Leon Van Bon has the attention of the local tv news station (Image credit: Fietsenphotography) Image 16 of 23 Leon Van Bon attacks Morkov (Image credit: Fietsenphotography) Image 17 of 23 Niki Terpstra speaks to the press (Image credit: Fietsenphotography) Image 18 of 23 Pim Ligthart and Robert Bartko ended the night in third (Image credit: Fietsenphotography) Image 19 of 23 Danny Stam with his family. (Image credit: Fietsenphotography) Image 20 of 23 Niki Terpstra on the derny (Image credit: Fietsenphotography) Image 21 of 23 Bobbie Traksel and family (Image credit: Fietsenphotography) Image 22 of 23 No graffiti, even for the riders. (Image credit: Fietsenphotography) Image 23 of 23 Theo Bos and Peter Schep seized the race lead with their win in the 500m sprint (Image credit: Fietsenphotography)

The fourth night of the Rotterdam Six Day saw a big change in the overall standings, with the Dutch pair Peter Schep and Theo Bos surging from fourth place into the lead on the strength of their win in the night's first Madison.

The previous race leaders, Danny Stam and Leon Van Bon, as well as second placed pair Robert Bartko and Pim Ligthart dropped down a lap during that event. Points leaders Iljo Keisse and Kenny De Ketele, who started the night a lap behind, failed to gain back their lap and fell shy of the 200 point mark on the day, losing ground to Bos and Schep who scored their bonus lap with a win in the team time trial.

Stam and van Bon remain within striking distance of Schep and Bos, sitting in second place with 177 points to the leaders' 206, while Keisse and De Ketele are three points away from getting their bonus lap and moving into second place in the standings.

Full Results

Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 10 pts 2 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 6 3 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 5 4 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 4 5 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 3 6 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 2 7 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 8 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 9 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 10 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 11 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 12 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 13 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den)

Team Elimination # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 20 pts 2 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 12 3 (+1 lap bonus) Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 10 4 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 8 5 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 6 6 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 4 7 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 8 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 9 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 10 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 11 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 12 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 13 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger)

Madison 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 20 pts 2 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 12 3 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 10 4 (-1 lap) Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 8 5 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 6 6 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 4 7 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 8 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 9 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 10 (-2 laps) Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 11 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 12 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 13 (-3 laps) Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned)

Scratch Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 10 pts 2 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 6 3 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 5 4 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 4 5 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 3 6 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 2 7 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 8 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 9 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 10 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 11 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 12 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 13 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger)

Elimination Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 10 pts 2 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 6 3 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 5 4 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 4 5 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 3 6 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 2 7 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 8 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 9 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 10 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 11 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 12 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 13 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned)

Derny Race 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bos-Zijlaard J 5 pts 2 Ligthart-Vaarten 4 3 Terpstra-Mooij 3 4 Mertens-Zijlaard R 2 5 Stöpler-Stam 1 6 Jonkman-Huybrechts 7 Veldt-Bakker

Team Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 (+1 lap bonus) Peter Schep / Theo Bos (Ned) 0:00:21.64 2 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 0:00:22.05 3 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 0:00:22.11 4 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 0:00:22.84 5 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 0:00:23.03 6 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 0:00:23.03 7 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 0:00:23.12 8 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 0:00:23.13 9 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 0:00:23.18 10 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 0:00:23.48 11 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 0:00:23.51 12 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 0:00:23.60 13 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 0:00:23.74

Derny Race 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Keisse-Vaarten 5 pts 2 van Bon-Stam 4 3 Kreder-Zijlaard J 3 4 Madsen-Zijlaard R 2 5 Pronk-Huybrechts 1 6 Muller-Bakker

Supersprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 20 pts 2 Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 12 3 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 10 4 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 8 5 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 6 6 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 4 7 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 8 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 9 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 10 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 11 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 12 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 13 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned)

Madison 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 20 pts 2 Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 12 3 Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 10 4 (-1 lap) Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 8 5 Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 6 6 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 4 7 Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 8 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 9 Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 10 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 11 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 12 Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 13 Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned)

Standings after night 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Peter Schep / Theo Bos (Ned) 206 pts 2 (-1 lap) Danny Stam / Leon van Bon (Ned) 177 3 Robert Bartko (Ger) / Pim Ligthart (Ned) 138 4 (-2 laps) Iljo Keisse / Kenny De Ketele (Bel) 197 5 Michael Mørkøv / Jens-Erik Madsen (Den) 167 6 Jos Pronk / Jens Mouris (Ned) 107 7 (-3 laps) Franco Marvulli (Swi) / Niki Terpstra (Ned) 128 8 (-6 laps) Yoeri Havik / Nick Stöpler (Ned) 98 9 (-8 laps) Marc Hester (Den) / Geert-Jan Jonkman (Ned) 76 10 (-9 laps) Jeff Vermeulen (Ned) / Tim Mertens (Bel) 137 11 (-13 laps) Raymond Kreder / Michel Kreder (Ned) 80 12 (-15 laps) Kenny van Hummel (Ned) / Andreas Müller (Ger) 38 13 (-21 laps) Bobbie Traksel / Tim Veldt (Ned) 73

Women - Scratch Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Malgorzata Wojtyra (Pol) 10 pts 2 Jarmila Machacova (Cze) 6 3 Chantal Blaak (Ned) 5 4 Eline de Roover (Bel) 4 5 Kirsten Wild (Ned) 3 6 Laura Basso (Ita) 2 7 Julie Leth (Den) 8 Michelle Lauge (Den) 9 Winanda Spoor (Ned) 10 Vera Koedooder (Ned) 11 Roxane Knetemann (Ned) 12 Charline Joiner (GBr) 13 Amy Pieters (Ned) 14 Pelin Cizgin (Ned)

Women - Elimination Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirsten Wild (Ned) 10 pts 2 Jarmila Machacova (Cze) 6 3 Chantal Blaak (Ned) 5 4 Malgorzata Wojtyra (Pol) 4 5 Amy Pieters (Ned) 3 6 Roxane Knetemann (Ned) 2 7 Laura Basso (Ita) 8 Eline de Roover (Bel) 9 Vera Koedooder (Ned) 10 Pelin Cizgin (Ned) 11 Julie Leth (Den) 12 Michelle Lauge (Den) 13 Winanda Spoor (Ned) 14 Charline Joiner (GBr)

Women - Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Chantal Blaak (Ned) 10 pts 2 Kirsten Wild (Ned) 6 3 Amy Pieters (Ned) 5 4 Malgorzata Wojtyra (Pol) 4 5 Jarmila Machacova (Cze) 3 6 Vera Koedooder (Ned) 2 7 Julie Leth (Den) 8 Winanda Spoor (Ned) 9 Eline de Roover (Bel) 10 Pelin Cizgin (Ned) 11 Roxane Knetemann (Ned) 12 Charline Joiner (GBr) 13 Michelle Lauge (Den) 14 Laura Basso (Ita)

Women - Standings after night 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kirsten Wild (Ned) 99 pts 2 Jarmila Machacova (Cze) 55 3 Malgorzata Wojtyra (Pol) 51 4 Vera Koedooder (Ned) 39 5 Chantal Blaak (Ned) 30 6 Amy Pieters (Ned) 28 7 Eline de Roover (Bel) 10 8 Laura Basso (Ita) 10 9 Pelin Cizgin (Ned) 9 10 Julie Leth (Den) 8 11 Roxane Knetemann (Ned) 7 12 Charline Joiner (GBr) 7 13 Michelle Lauge (Den) 7 14 Winanda Spoor (Ned)

Sprint Six Day - Keirin # Rider Name (Country) Team Result 1 Dean Tracy (USA) 1 2 Teun Mulder (Ned) 2 3 Grégory Baugé (Fra) 3 4 Giddeon Massie (USA) 4 5 Yondi Schmidt (Ned) 5 6 Michaël D'Almeida (Fra) 6

Sprint Six Day - 200m # Rider Name (Country) Team Result 1 Grégory Baugé (Fra) 0:00:10.62 2 Michaël D'Almeida (Fra) 0:00:10.91 3 Teun Mulder (Ned) 0:00:10.92 4 Giddeon Massie (USA) 0:00:11.05 5 Yondi Schmidt (Ned) 0:00:11.12 6 Dean Tracy (USA) 0:00:11.29

Sprint Six Day - Sprint final # Rider Name (Country) Team Result 1 Grégory Baugé (Fra) 1 2 Michaël D'Almeida (Fra) 2 3 Giddeon Massie (USA) 3 4 Teun Mulder (Ned) 4 5 Yondi Schmidt (Ned) 5 6 Dean Tracy (USA) 6

Sprint Six Day - Team Sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 France 0:00:21.79 2 Netherlands 0:00:22.01 3 USA 0:00:22.47

Team Sprint standings # Rider Name (Country) Team 1 France 2 Netherlands 3 USA

Sprint Six Day standings after night 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Grégory Baugé (Fra) 21 pts 2 Teun Mulder (Ned) 30 3 Michaël D'Almeida (Fra) 34 4 Giddeon Massie (USA) 46 5 Yondi Schmidt (Ned) 60 6 Dean Tracy (USA) 61

UIV Talents Cup - Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Tol - Kuiper 2 (-1 lap) Caspers- Harmsen 15 pts 3 Markus- Stahr 10 4 Thömel - Reinhardt 10 5 Greve - Kreutzfeldt 7 6 v Immerseel- v Baarle 5 7 van Zijl- Bond 3 8 De Merlier- Buysse 3 9 Moses - Papworth 1 10 Pirius - Feiereisen 1 11 Vendolsky- Kaduch 12 (-3 laps) Rossi - Nosotti 13 (-4 laps) Imming - Heeneman