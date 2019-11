Anthony Charteau (Europcar) outmanoeuvred Vasil Kiryenka (Movistar) in the final kilometre at Cauterets to win stage two of the Route du Sud and move into the overall lead.

After the front group had already been whittled down to 36 riders following the ascent of the Col d’Aspin, the big attacks came on the Col du Tourmalet. 7km from the summit, Julien Loubet (Ag2r-La Mondiale) put in a dig, bringing Charteau, Kiryenka, Sergio Pardilla (Movistar) and John Gadret (Ag2r-La Mondiale) with him.

Shortly afterwards, Charteau and Kiryenka pressed clear with the Frenchman leading over the summit. Behind, a strong chase group had formed, featuring Ag2r duo Gadret and Hubert Dupont, as well as Davide Rebellin (Miche-Guerciotti).

Charteau and Kiryenka held only 20 seconds of an advantage at the top of the Tourmalet, but they dovetailed their efforts wonderfully on the descent to stretch that lead out to two minutes at the base of the final climb to Cauterets.

In spite of a fierce pursuit behind, the duo had enough in hand to fight out the stage win between them, as their collaboration only came to an end with a little over a kilometre to go.

Underneath the red kite, Kiryenka launched a searing attack, but Charteau managed to close him down and the Tour de France king of the mountains then came around the Belarus rider to claim a fine victory. Rebellin led the chase group home 47 seconds later, outsprinting Sandy Casar (FDJ).

“I’m very relieved,” Charteau said afterwards. “At the Tour of Luxembourg two weeks ago, I started to have good legs, but the route didn’t suit me. This stage was an objective, so I’m very satisfied.”



Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 4:53:19 2 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:00:05 3 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 0:00:47 4 Sandy Casar (Fra) FDJ 5 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 6 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 7 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 8 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 9 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 10 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 12 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 13 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 14 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 0:00:59 15 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:01:13 16 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:23 17 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:03:28 18 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:37 19 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 20 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:04:16 21 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 0:06:21 22 Jürgen Van Goolen (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:06:26 23 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:30 24 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 25 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 26 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 27 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:06:44 28 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:07:22 29 Anthony Geslin (Fra) FDJ 0:07:28 30 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 31 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 32 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:12 33 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 0:10:17 34 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:18 35 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:12:51 36 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 37 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 38 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 39 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 0:14:00 40 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:14:13 41 Evert Verbist (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:15:06 42 Staf Scheirlinckx (Bel) Veranda's Willems - Accent 43 Michele Gaia (Ita) Miche - Guerciotti 44 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 45 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 46 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 47 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 48 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 49 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 50 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:15:51 51 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 0:18:05 52 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 53 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:23:08 54 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 55 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 56 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 57 Rubén Martinez (Spa) Caja Rural 58 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 59 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 60 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 61 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 62 Kjell Carlström (Fin) Sky Procycling 63 Arthur Vichot (Fra) FDJ 64 Stefan Van Dijk (Ned) Veranda's Willems - Accent 65 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 66 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 67 Grégory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 68 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 69 Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale 70 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 71 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 72 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 73 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 74 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 75 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 76 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 77 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia Caja Granada 78 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 79 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 80 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 81 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:25:44 82 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 0:27:42 83 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 84 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:29:23 85 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 86 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 87 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche - Guerciotti 88 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 89 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 90 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 91 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 92 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 93 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 94 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 95 Guillaume Le Floch (Fra) Team Europcar 96 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 97 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 98 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 99 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 100 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 101 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 0:30:25 102 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:32:28 Ab Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano Ab William Aranzaso Escobar (Col) Miche - Guerciotti Ab Nicolas Rousseau (Fra) Big Mat - Auber 93 Ab Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 25 pts 2 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 20 3 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 16 4 Sandy Casar (Fra) FDJ 14 5 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 12 6 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 10 7 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 9 8 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 8 9 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 7 10 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 11 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 5 12 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 4 13 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 3 14 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 2 15 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 1

Mountain 1 - Côte de l'Escaladieu # Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 5 pts 2 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 3 3 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 2 4 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 1

Mountain 2 - Col d'Aspin # Rider Name (Country) Team Result 1 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 10 pts 2 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 8 3 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 6 4 Arthur Vichot (Fra) FDJ 4 5 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 2 6 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 1

Mountain 3 - Col du Tourmalet # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 10 pts 2 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 8 3 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 6 4 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 4 5 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 2 6 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 1

Sprint 1 - Lannemezan # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 6 pts 2 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 3 3 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 1

Sprint 2 - Sarrancolin # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 6 pts 2 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 3 3 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 1

Sprint 3 - Pierrefitte-Nestalas # Rider Name (Country) Team Result 1 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 6 pts 2 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 3 3 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Ag2R La Mondiale 14:46:44 2 Big Mat - Auber 93 0:01:31 3 Movistar Team 0:01:53 4 FDJ 0:05:44 5 Skil - Shimano 0:06:48 6 Sky Procycling 0:07:50 7 Saur - Sojasun 0:09:53 8 Miche - Guerciotti 0:15:27 9 Veranda's Willems - Accent 0:15:32 10 Cofidis, Le Credit En Ligne 0:16:34 11 Andalucia Caja Granada 0:22:51 12 Caja Rural 0:32:59 13 Bretagne - Schuller 0:33:43 14 Team Europcar 0:45:44

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 10:10:42 2 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 0:00:08 3 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 0:00:55 4 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:59 5 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 6 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 7 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 8 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 9 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 10 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Sandy Casar (Fra) FDJ 12 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 13 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 14 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 0:01:11 15 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:01:25 16 Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:35 17 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:03:40 18 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:03:49 19 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 20 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 0:04:27 21 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) Miche - Guerciotti 0:06:33 22 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:34 23 Jürgen Van Goolen (Bel) Veranda's Willems - Accent 0:06:38 24 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:39 25 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:40 26 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 0:06:42 27 Dimitri Le Boulch (Fra) Big Mat - Auber 93 0:06:56 28 Francisco Perez Sanchez (Spa) Movistar Team 0:07:34 29 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:07:40 30 Anthony Geslin (Fra) FDJ 31 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 32 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:09:24 33 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:26 34 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 0:10:29 35 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:13:02 36 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 0:13:03 37 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 38 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 39 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 0:14:12 40 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:14:25 41 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:15:18 42 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 43 Evert Verbist (Bel) Veranda's Willems - Accent 44 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 45 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 46 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 47 Staf Scheirlinckx (Bel) Veranda's Willems - Accent 48 Michele Gaia (Ita) Miche - Guerciotti 49 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 50 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:16:03 51 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 0:18:17 52 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 53 Stefan Van Dijk (Ned) Veranda's Willems - Accent 0:23:10 54 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:23:14 55 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:23:17 56 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 0:23:18 57 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 0:23:20 58 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 59 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 60 Arthur Vichot (Fra) FDJ 61 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 62 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 63 Rubén Martinez (Spa) Caja Rural 64 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 65 Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale 66 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 67 Pablo Lechuga Rodriguez (Spa) Andalucia Caja Granada 68 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne 69 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 70 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 71 Morris Possoni (Ita) Sky Procycling 72 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 73 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 74 Jacobus Venter (RSA) Veranda's Willems - Accent 75 Kjell Carlström (Fin) Sky Procycling 76 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia Caja Granada 77 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 78 Laurent Mangel (Fra) Saur - Sojasun 79 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 80 Grégory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 81 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 0:25:56 82 Stefan Schumacher (Ger) Miche - Guerciotti 0:27:54 83 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 84 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 0:29:30 85 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 0:29:35 86 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 87 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 88 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 89 Slawomir Kohut (Pol) Miche - Guerciotti 90 Tony Hurel (Fra) Team Europcar 91 Sylvain Calzati (Fra) Bretagne - Schuller 92 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 93 Volodymyr Zagorodny (Ukr) Miche - Guerciotti 94 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 95 Guillaume Le Floch (Fra) Team Europcar 96 Pedro Merino Criado (Spa) Miche - Guerciotti 97 Kévin Reza (Fra) Team Europcar 98 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 99 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 100 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 101 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 0:30:37 102 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:32:40

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 25 pts 2 Stefan Van Dijk (Ned) Veranda's Willems - Accent 25 3 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 20 4 Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 20 5 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 16 6 Romain Hardy (Fra) Bretagne - Schuller 16 7 Sandy Casar (Fra) FDJ 14 8 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 14 9 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 12 10 Sébastien Joly (Fra) Saur - Sojasun 12 11 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 10 12 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 10 13 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 9 14 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 9 15 Thomas Degand (Bel) Veranda's Willems - Accent 8 16 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 8 17 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 7 18 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 7 19 Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 20 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 6 21 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 5 22 Maxime Mederel (Fra) Big Mat - Auber 93 5 23 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 4 24 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 4 25 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 3 26 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 3 27 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 2 28 Arthur Vichot (Fra) FDJ 2 29 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 1 30 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 14 pts 2 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 13 3 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 13 4 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 10 5 Arthur Vichot (Fra) FDJ 10 6 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 8 7 Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling 7 8 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 7 9 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 4 10 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 2 11 Anthony Geslin (Fra) FDJ 2 12 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 2 13 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 2 14 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 2 15 Davide Rebellin (Ita) Miche - Guerciotti 1 16 Wesley Sulzberger (Aus) FDJ 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 13 pts 2 Gaël Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller 8 3 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 6 4 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 6 5 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 6 6 Anthony Charteau (Fra) Team Europcar 3 7 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 3 8 Javier Iriarte (Spa) Movistar Team 3 9 Arnold Jeannesson (Fra) FDJ 1 10 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 1