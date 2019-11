Image 1 of 17 Iljo Keisse throws Roger Kluge into the action. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 17 Australian junior Alex Carver rides in the UIV Cup racing. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 17 Young Brit Luke Rowe gives it his all in the UIV Cup. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 4 of 17 Alex Carver throws Scott Law into the fray during the Madison. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 5 of 17 American rider Ian Moir puts in the big effort during the UIV Cup racing. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 6 of 17 French duo Morgan Kneisky and Julien Duval. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 7 of 17 Ian Moir throws teammate Igancio Silva in to do a turn. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 8 of 17 Australian riders Scott Law (l) and Alex Carver took out the first night of UIV Cup racing. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 9 of 17 Iljo Keisse speaks about his first night back racing in Gent, after a year to forget. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 10 of 17 Riders honour the late Dimitri De Fauw before the start of the racing. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 11 of 17 It was a sombre moment for Bruno Risi (l), Iljo Keisse and Kenny De Ketele as their fallen fellow Six Day rider was honoured with a moment's silence. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 12 of 17 It was time to get the party started with a bang! (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 13 of 17 Riders after a moment's silence for Dimitri De Fauw. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 14 of 17 Alex Rasmussen and Michael Morkov getting on with it in the Madison. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 15 of 17 Alex Rasmussen salutes the crowd after winning the Madison. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 16 of 17 Michael Morkov celebrates after taking out the opening night. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 17 of 17 Iljo Keisse is swung into the fray by Roger Kluge. (Image credit: www.ispaphoto.com)

Reigning Madison world champions Alex Rasmussen and Michael Mørkøv convincingly lead the 69th Gent Six Day after the opening night. The Danish duo accumulated 98 points and lead the second place team of Iljo Keisse and Roger Kluge by 24 points. Two points behind Keisse and Kluge in third place is the Swiss team of Bruno Risi and Franco Marvulli.

The fourth place team of Kenny De Ketele and Robert Bartko trail the Danes by 65 points but did not lose any laps.

Rasmussen and Mørkøv won the team elimination, the first Madison and the 500-metre time trial and narrowly missed sweeping the timed events, finishing second on the flying lap event by the narrowest of margins.

"We were ahead of things all evening," said Mørkøv. "It took us a while, though, to get to know the track and it cost us the victory in our favorite discipline [the flying lap] in which we were beaten by the Swiss [Risi and Marvulli] by 0.01 seconds. Although we missed out on this single victory the track seemed tailor-made for us. Every evening, we have two time trials to look forward to and many points to win.

"Towards the end of the night, we were both excited about the short track and that is a bit of a redemption for us. After all, we took our share of wins tonight."

Results

Points race 1 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur 12 pts 2 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 8 3 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 7 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 6 5 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 6 6 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK 5 7 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 5 8 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 5 9 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 4 10 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 4 11 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 2 12 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 2

Team elimination 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 20 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 12 3 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 10 4 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 8 5 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 6 6 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 4 7 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK 8 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 9 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur 10 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 11 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 12 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Flying lap 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 0:00:08.77 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 0:00:08.78 3 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 0:00:09.00 4 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 0:00:09.01 5 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 0:00:09.03 6 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 7 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK 0:00:09.08 8 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 0:00:09.14 9 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.22 10 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:09.28 11 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur 0:00:09.39 12 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:10.65

Madison 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 20 pts 2 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 12 3 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 10 4 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 8 5 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 6 -1lap 6 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 4 7 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur -2 8 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 9 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 10 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen -4 11 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 12 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK -6

Derny 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 4 3 Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 3 4 Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 2 5 Marc Hester (Den) AVS 1 6 Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Elimination 1 Iljo Keisse (Bel) Mega Deschacht – John Saey 10 pts 2 Glenn O’Shea VDK Spaarbank 6 3 Alexander Aeschbach (Swi) Geka Kaas 5 4 Ingmar Depoortere (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 5 Leon Van Bon (Ned) Caruur 3 6 Steve Schets (Bel) JDK 2 7 Danny Stam (Ned) Ploeg AA Drink 8 Geert-Jan Jonkman (Ned) AVS 9 Jeff Vermeulen (Ned) Topsport Vlaanderen 10 Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 11 Alex Rasmussen (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 12 Bruno Risi (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre

Derny 1 Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 5 pts 2 Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 4 3 Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 3 4 Steven Deneef (Bel) JDK 2 5 Andreas Müller (Ger) Caruur 1 6 Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas

500-metre time trial 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 0:00:27.89 2 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 0:00:28.10 3 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 0:00:28.23 4 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 0:00:28.39 5 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 0:00:28.63 6 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 0:00:28.92 7 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 0:00:29.11 8 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 0:00:29.23 9 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:29.59 10 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK 11 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur 0:00:29.67 12 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 0:00:30.68

Derny 1 Kenny De Ketele (Bel) Mercator Verzekeringen 5 pts 2 Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 4 3 Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 3 4 Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 2 5 Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 1 6 Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank

Sprint 1 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 12 pts 2 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 10 3 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 9 4 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 8 5 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 7 6 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 6 7 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 6 8 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 9 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 2 10 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 2 11 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK 12 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur

Madison 1 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 20 pts 2 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 12 3 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 10 4 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 8 5 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 6 6 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 4 7 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 8 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas -1lap 9 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur 10 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK -3 11 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 12 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen

Standings after night one 1 Alex Rasmussen / Michael Morkov (Den) Callant Verzekeringen – Wire-less 98 pts 2 Iljo Keisse (Bel) / Roger Kluge (Ger) Mega Deschacht – John Saey 74 3 Bruno Risi / Franco Marvulli (Swi) Knokse Bandencentrale – Eurotyre 72 4 Kenny De Ketele (Bel) / Robert Bartko (Ger) Mercator Verzekeringen 33 5 Danny Stam (Ned) / Leif Lampater (Ger) Ploeg AA Drink 40 -1lap 6 Jeff Vermeulen / Peter Schep (Ned) Topsport Vlaanderen 23 7 Glenn O’Shea / Leigh Howard (Aus) VDK Spaarbank 37 -2 8 Alexander Aeschbach / Tristan Marguet (Swi) Geka Kaas 23 -3 9 Leon Van Bon (Ned) / Andreas Müller (Ger) Caruur 14 10 Geert-Jan Jonkman (Ned) / Marc Hester (Den) AVS 13 -7 11 Ingmar Depoortere / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 8 12 Steven Deneef / Steve Schets (Bel) JDK 6 -9