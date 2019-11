Image 1 of 37 Kenny Wehn (NoTubes) finishing first in the "geared" division for the second year in a row (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 2 of 37 Ryan Petry finishing second in the "geared" divison (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 3 of 37 Brady Kappius watches the racers take off from his Kappius Components booth (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 4 of 37 Nate Miller (Honey Stinger) plowing through the creek (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 5 of 37 Winner Nate Miller (Honey Stinger) hitting the dirt in the top ten (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 6 of 37 The first water crossing came as a bit of a surprise (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 7 of 37 Riders finally hit the dirt (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 8 of 37 Eventual podium finishers making sure nobody got out of sight (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 9 of 37 Kenny Wehn (NoTubes) taking a massive pull on the six-mile climb (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 10 of 37 An elite group of thirty riders formed within ten minutes of the start (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 11 of 37 An incredible sight at 7:30 am in Prescott (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 12 of 37 Most of the main threats to win stayed close to the front (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 13 of 37 Racers bolt as the pistols went off (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 14 of 37 Every racer seemed to bring cheering spectators (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 15 of 37 Proper attire for the single speed race (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 16 of 37 Kenny Wehn being supported by NoTubes (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 17 of 37 Racers staged as much as an hour early to get near the front (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 18 of 37 Whiskey Row was packed with racers (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 19 of 37 Prescott sheriffs were everywhere today (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 20 of 37 Water up to the hubs (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 21 of 37 A Landis Cyclery rider tackling switchbacks (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 22 of 37 A Focus rider heads up some switchbacks (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 23 of 37 Racers tackle the initial six-mile road climb (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 24 of 37 The first of 1700 racers head out of town (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 25 of 37 (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 26 of 37 Colorful characters could be found everywhere in Prescott today. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 27 of 37 This USA officer was watching the races (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 28 of 37 Cameron Brenneman from Sante Fe rolls across the line second in the singlespeed division (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 29 of 37 Nate Miller (Honey Stinger) roll over the line first on his single-speed (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 30 of 37 Riders finishing the ten-mile descent to the Skull Valley aid station (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 31 of 37 Everyone arriving at the aid station fueled up on water for the long trip back (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 32 of 37 The 2,000 ft, 10 mile ripping descent to Skull Valley (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 33 of 37 Skull Valley was the turnaround for the 50 milers (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 34 of 37 Boundless energy with 40 miles to go (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 35 of 37 Riders cruise up some of the sweetest singletrack in the state (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 36 of 37 An endless procession of riders enjoying the shade from the Ponderosa Pines (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 37 of 37 An adorable family watching for their rider (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net)

On a perfect 70-degree Fahrenheit day in Arizona, Nate Miller (Honey Stinger) won the Whiskey 50 Proof in a time of 3:19:13. Not only was he first overall finisher but also won the men's singlespeed division. Kenny Wehn (NoTubes) was first "geared" finisher in the men's open division and second overall finisher. His time of 3:21:51 also broke the old record. That makes two wins in a row for Wehn at the Whiskey 50.

Angie Kell from Phoenix, Arizona won the women's open in a time of 4:17:42. Karen Tremaine was not far behind finishing in 4:19:59 to win the women's singlespeed category.

The story of the day was the prowess of the singlespeed riders. They took first, third, fifth, sixth, and tenth in the men's race. While the singlespeed riders had lighter bikes, they were unable to pedal on some of the long descents. Nate Miller, who also won at the Sea Otter Classic last week, chose a 34-10 gear ratio for the race today. Surprisingly, he moved into the lead by passing Wehn on the descent after the climb out of Skull Valley.

The 50-mile course was as diverse as anyone could dream up. It started with a six-mile climb on pavement that blew the race into pieces. Once they hit dirt, the riders were rewarded with shade and some of the best singletrack anywhere. They had to climb up switchbacks to clear ridges before finally moving onto the fire road descent into Skull Valley. After the aid station in Skull Valley, the riders had to climb back up the descent they had just come down. Riders had to be vigilant as there was to-way traffic for those 10 miles. Most of the last 10 miles were downhill again as riders returned to Prescott.

All finishers were rewarded with a commemorative drink glass from Whiskey Row. Following the finish, racers joined their families on the lawn of the town square and listened to live music.

Tomorrow, the pros race on the same course. Based on the finishing times today and the fantastic course conditions, they should be finishing close to the three hour mark.

Full Results

Whiskey 50 Men open # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenneth Wehn 3:21:51 2 Ryan Petry 0:01:03 3 Lance Runyan 0:08:38 4 John Beck 0:09:50 5 Brian Meyer 0:11:33 6 Link King 0:11:54 7 Michael Carroll 0:12:40 8 Von Edwards 0:14:45 9 Kimo Seymour 0:14:46 10 Rob Hyldahl 0:14:47 11 Dain Zaffke 0:16:44 12 Keith Collins 0:17:57 13 Dennis Barrett 14 Matthew Mcgee 0:19:24 15 Guy Mcdermott 0:19:26 16 Bryce Phinney 0:19:33 17 Adam Kollgaard 0:20:17 18 Todd Shaffer 0:20:51 19 Shawn Brick 0:21:06 20 Paul Tocco 0:22:04 21 Dan Maher 0:22:14 22 Chris Jenkins 0:22:23 23 Todd Purdin 0:23:15 24 Derek Eysenbach 0:23:23 25 Ben Jones 0:23:38 26 Riley Post 0:24:43 27 Steve Koller 0:24:45 28 Brandon Newcomer 0:25:36 29 Phl Martin 0:26:42 30 Joshua Jacquot 0:27:14 31 Paul Broaderip 0:27:19 32 Jonathan Pettit 0:29:15 33 Al Senft 0:29:25 34 Steven Thompson 0:29:49 35 Jason Michalak 0:29:57 36 Gaige Sippy 0:30:32 37 Alex Strickland 0:30:39 38 Andrew Laskowski 0:30:58 39 Richard Biocca 0:31:44 40 Erik Keniston 0:31:55 41 Michael Krall 0:33:43 42 Nathan Lowrie 0:34:27 43 Dustin Phillips 0:35:10 44 Benji Kozuch 0:36:02 45 Trevor Bailey 0:36:30 46 Channing Morrison 0:38:06 47 Gerrit Mack 0:39:50 48 Brett Ebben 0:40:09 49 Kyle Shour 0:40:47 50 Alexander Leonard 0:42:55 51 Chris Fusselman 0:43:04 52 Rob Dolman 53 Christian Little 0:43:27 54 Rick Bucher 55 Richard Fiske 0:43:41 56 Dominic Petrocelli 0:43:51 57 Sam Gross 0:44:23 58 James Rowan 0:44:34 59 Steven Garrett 0:44:43 60 Jason Welborn 0:45:14 61 Charlie Roach 0:46:14 62 Sam Beveridge 0:46:54 63 Tim Maddux 0:47:10 64 Philip Wilson 0:48:14 65 Benjamin Everton 66 Jeff Snook 0:48:47 67 Craig Baumann 0:49:14 68 Parmenides Orpinel 0:49:15 69 Joe Susco 0:49:53 70 Otley Smith 0:50:47 71 John Shumaker 0:51:02 72 Mike Monticello 0:51:04 73 Scott Countryman 0:51:21 74 Jared Nelson 0:53:13 75 Alan Brown 0:53:23 76 Ben Clark 0:53:51 77 Scott Rake 0:54:28 78 Ezra Colman 0:56:09 79 Jashua Lavietes 0:56:15 80 Thomas Faeh 0:56:47 81 Brandon Frazier 0:56:53 82 Jeff Westcott 0:57:00 83 Zach Fuller 84 Timothy Risley 85 David Mandley 0:57:04 86 Adam Cornette 0:57:22 87 Dana Alia 0:57:25 88 Rich O'Neil 0:58:25 89 Charles Strickler 0:58:40 90 Rob Bergstrom 0:58:49 91 Brad Scott 0:58:54 92 Matt Rozar 0:59:33 93 Ryan Clickner 0:59:36 94 Marco Sifuentes 1:00:48 95 Matthewliljenquist Matthew 1:00:56 96 Nathan Heaps 97 Ryan Hammerel 1:01:01 98 Ryan Wayne 1:01:22 99 Alonso Moya 1:02:25 100 Scott Dean 1:02:27 101 Roberto Gonzalez 1:04:10 102 Ryan Hayles 1:04:14 103 Ben Swenka 1:05:13 104 Michael Rodini 1:05:21 105 Abiel Lopez 1:06:26 106 Barret Fishner 1:08:16 107 Roy Johnson 1:08:17 108 Preston Riveras 1:08:37 109 Sean Hulburt 1:08:38 110 Chad Haynes 1:08:42 111 Ron Williams 1:09:02 112 Nathan Preston 1:09:08 113 James Winebrenner 1:09:09 114 Chad Lusk 1:09:45 115 Nate Mchugh 1:10:07 116 Stephen Waits 1:10:11 117 Bud Heintz 1:11:06 118 Brad Jezek 1:11:17 119 Nate Rees 1:11:23 120 Clint Sparks 1:11:26 121 Jared Heimbigner 1:12:52 122 Andy Jasper 1:12:53 123 Philip Thomas 1:12:54 124 Brian Murphy 1:12:59 125 Matt Maienza 1:13:06 126 Charles Hess 1:13:47 127 Terry Schmidtknecht 1:15:04 128 Brian Coffman 1:15:26 129 Karl Stummer 1:15:55 130 Brad Hendron 1:16:07 131 David Rimron 1:17:12 132 Casey Skidmore 1:17:38 133 Mike Sparks 1:17:43 134 Adam Mermel 1:17:58 135 David Croteau 1:18:42 136 Jared Gustafson 1:19:00 137 Max Schoenberger 1:19:23 138 Reed Malvick 1:22:25 139 Paul Nelson 1:22:26 140 Brandon Johnson 1:22:29 141 Bob Meneely 1:22:38 142 Norris Hanna 1:23:20 143 Chad Gorman 1:23:37 144 Wayne Thayer 1:23:53 145 Mike Vakula 1:24:15 146 James Blank 1:26:41 147 Kevin Mchugh 1:27:03 148 Jared Jorde 1:27:15 149 Matthias Wolf 1:27:54 150 Ryan Hill 1:28:17 151 Tom Kavanaugh 1:29:17 152 Michael Puchowicz 1:29:27 153 Travis Jones 1:29:51 154 Steve Ford 1:30:06 155 Christopher Weber 1:30:37 156 Eric Hatfield 1:30:53 157 Kevin Larochelle 158 Jon Gorman 1:30:58 159 Chris Branson 1:31:06 160 John Ferguson 1:31:35 161 Julius Charlie 1:32:06 162 Eliseo Alonzo 1:32:32 163 John Smey 1:32:42 164 Matthew Holland 1:33:47 165 Tony Doran 1:34:42 166 Gordon Smith 1:34:54 167 Kevin Stcyr 1:34:55 168 Jeff Getzlaff 1:35:23 169 Matthew Braselton 1:36:33 170 John Sellingwr 1:36:34 171 Jim Sipe 172 Bill Moor 1:36:45 173 Brian Barton 1:38:17 174 Sean Stephenson 1:39:57 175 Parker Christiansen 1:40:03 176 Richard Kubista 1:42:01 177 Steve Delong 1:43:06 178 Gonzalo Reyes 1:43:38 179 Michael Pierquet 1:46:05 180 Gail Strom 1:46:21 181 David Jackson 1:47:00 182 Fergus Breck 1:47:02 183 Shawn Gregore 1:47:44 184 Ed Fryatt 1:48:17 185 Brian Kleinman 1:49:08 186 Mykyta Yurtyn 1:49:19 187 Scott Wilkey 1:49:32 188 Paul Grube 189 Manny Chavez 1:49:55 190 Matthew Johnson 1:50:03 191 Paul Dellorco 1:50:37 192 Andrew Bellino 1:51:13 193 Brandon Gough 1:54:15 194 Scott Wortendyke 1:54:51 195 Michael Sowers 1:58:41 196 Scott Reading 1:59:19 197 Brandon Brizzolara 1:59:38 198 Matthew Wilkins 1:59:55 199 Adam Hudson 2:00:08 200 Todd Matyas 2:00:31 201 Nathan Andrews 2:00:34 202 Zach Macdonald 2:00:45 203 Chris Muller 2:00:56 204 Chris Neal 2:02:38 205 Chris Barr 2:02:46 206 Steve Lovejoy 2:02:47 207 Matt Mullet 2:06:39 208 Andrew Suter 2:07:59 209 Dave Bourland 2:08:15 210 Jason Meador 2:08:57 211 Guillermo De La Vega 2:08:58 212 Lance Larson 2:09:56 213 Brice Minukeh 2:10:25 214 Greg Kilroy 2:10:54 215 Mike Mysse 216 Steve Charnon 2:11:07 217 Patrick Black 2:11:14 218 Kent Voss 2:12:02 219 Harlan Smith 2:16:09 220 David Sweinhagen 2:17:33 221 Jeremy Cox 2:18:41 222 Tom Carr 2:19:37 223 Irfan Khan 2:20:03 224 Steve Kutina 2:20:26 225 Scott Harvey 2:20:59 226 Mike Rice 2:22:29 227 Steve Lingwall 2:22:38 228 Kevin Boyce 2:28:38 229 Kevin Brown 2:30:21 230 Brian Kennedy 2:31:40 231 Brandon Ebert 2:32:12 232 Robert Neifert 2:32:29 233 Mickey Taylor 2:36:26 234 Eric Sullivan 2:39:54 235 Ian Murphy 2:40:35 236 Paul Gregory 2:41:07 237 Jon Colavito 2:41:13 238 Dennis Kozura 2:41:46 239 Dave Grossman 2:43:30 240 Michael Rex Schumacher 2:45:33 241 Dave Leedy 2:46:48 242 Craig Wagenaar 2:50:10 243 Craig Bengtson 2:50:34 244 Chris Hummel 2:51:41 245 Brian Strand 2:54:17 246 David Sherak 2:55:23 247 Chris Peters 3:11:13 248 Matt Bovinette 3:14:02 249 Thomas Touchstone 3:20:19 250 Stephen Knecht 3:21:15 251 Micheal Browne 3:21:16 252 John Beck 3:21:19 253 Kyle Gandy 3:24:30 254 Matt Hilbert 3:25:10 255 Nick Wright 3:27:01 256 Ron Duncan 3:27:46 257 Dano Quezada 3:35:03 258 Umberto Santoni 3:35:27 259 James Akers 3:36:22 260 George Toro 3:41:41 261 Benjamin Wendorf 3:43:59 262 Dave Coons 3:46:58 263 Rohit Bery 3:47:08 264 Martin Debono 3:48:49 265 Joshua Simpson 3:56:02 266 Noe Gomez 4:03:01

Whiskey 50 Women open # Rider Name (Country) Team Result 1 Angie Kell 4:17:42 2 Beth Utley 0:03:10 3 Crystal Petrocelli 0:07:05 4 Katie Ellis 0:09:28 5 Brianne Marshall 0:10:20 6 Windy Marks 0:16:48 7 Lajuan Kelley 0:34:53 8 La Kelly 0:36:30 9 Kristin Walters 0:38:21 10 Lisa Le Poole 0:46:11 11 Terrin Lane 0:46:34 12 Phoebe Donovan 0:49:37 13 Kimberly Ridgeway 0:50:28 14 Patti Schmidt-iverson 0:51:52 15 Miche;;e Jackman 1:00:49 16 Carlyn Hakola 1:05:55 17 Deedee Johnson 1:08:21 18 Veronique Pardee 1:10:04 19 Heather Brecke 1:15:18 20 Janell Batt 1:21:20 21 Tricia Davis 1:24:30 22 Vickie Nelson 1:25:22 23 Ann Sudoh 1:32:11 24 Wilhelmina Zuckerman 1:34:33 25 Maraya Morse 1:38:39 26 Tina Stocking 1:39:21 27 Kathy Boltz 1:40:56 28 Lisa Locati 1:43:49 29 Patricia Rake 2:06:23 30 Julie Bass 2:08:46 31 Carolina Chavez 2:09:56 32 Donna Trigilio 2:22:22 33 Kristen Osborn 2:25:11 34 Beth Ross 2:28:30

Whiskey 50 Singlespeed men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Miller 3:19:13 2 Cameron Brenneman 0:02:42 3 Marcus Hayward 0:04:59 4 Kyle Reedy 0:09:32 5 Michael Melley 0:12:53 6 Dan Naef 0:15:24 7 Josh Krattiger 0:16:10 8 Eric Walecki 0:18:45 9 Kurt Gensheimer 0:19:42 10 Jonathan Falkowski 0:21:06 11 James Upshaw 0:22:15 12 Mike Hileman 0:22:32 13 Richard Hurst 0:24:06 14 David Ochs 0:26:29 15 Yuri Hauswald 0:27:37 16 Hunter Keating 0:30:04 17 Daryl Roberts 0:31:26 18 Jim Tryonas 0:32:49 19 Coley King 0:33:07 20 Dejay Birtch 0:34:38 21 Jason Firsty 0:34:43 22 Tom Ament 0:37:12 23 Shawn Gregory 0:38:18 24 Neil Becwar 0:38:27 25 Lane Sanders 0:40:26 26 Keith Ashmore 0:41:45 27 Tim Hull 0:43:18 28 Mike Haas 0:44:17 29 Nino Filippinetti 0:47:34 30 Rich Maines 0:48:01 31 Adam Kroger 0:48:59 32 Anthony Deckoff-jones 0:49:14 33 Jake Kirkpatrick 0:50:21 34 Zach Stanford 0:51:58 35 Chad Cheeney 0:53:23 36 Simon Zmyslinski 0:56:17 37 Nathan Cain 0:57:07 38 Eric Olson 0:59:22 39 Steve Larson 0:59:55 40 James Bailey 1:00:57 41 Andrew Dickinson 1:01:42 42 Brandon Bogardus 1:01:52 43 Fuzzy John Mylne 1:02:53 44 Steve Reynolds 1:03:40 45 Logan Goff 1:04:04 46 Leonard Goodell 1:05:59 47 Mark Eikenberry 1:06:17 48 Jory Henry 1:07:38 49 Matt Killeen 1:08:06 50 Bryan Kramer 1:11:15 51 Alex Hamory 1:11:59 52 Robert Tobin 1:12:44 53 Mark Odenwald 1:14:39 54 Scott Junker 1:15:19 55 Timothy Wise 1:17:04 56 Justin Fundalinski 1:18:05 57 Clint Ball 1:18:44 58 Heith Masters 1:19:11 59 Tiago reis 1:19:50 60 Thomas Arnold 1:20:00 61 Zac Mendenhall 1:20:01 62 John Day 1:21:21 63 Benjamin Molina 1:27:51 64 George Kemp 1:31:52 65 James Simmons 1:34:19 66 Mike Hanna 1:34:24 67 Raymond Harris 1:38:04 68 Alex Christensen 1:39:40 69 Craig Halls 1:39:55 70 Denver Mcmahon 1:40:01 71 Stephen Medcroft 1:43:47 72 Rich Kurhajetz 1:45:24 73 Chad Hancock 74 Andrew Rounseville 1:45:46 75 Rodrigo Fernandez 1:49:47 76 Jesse Peck 1:50:09 77 David Fellows 1:51:45 78 Randy Harris 1:54:20 79 Steve Gibbs 2:00:24 80 Ryan Davis 2:02:22 81 Jeff Kellum 2:08:12 82 William Connell 2:11:48 83 Bryce Barnett 2:12:50 84 Walt Lopus 2:24:54 85 Eric Olson 2:29:04 86 Robert Butler 2:51:42 87 Justin Salamon 2:54:14 88 Jeff Thomas 2:57:16 89 Pete Stephens 3:12:27 90 Jeremy Hendricks 3:32:20

Whiskey 50 Singlespeed women # Rider Name (Country) Team Result 1 Karen Tremaine 4:18:59 2 Amy Hermes 0:04:09 3 Lauren Frisk 0:08:16 4 Johanna Mickle 0:13:55 5 Melissa Liebling 0:18:04 6 Kaitlyn Boyle 0:21:04 7 Mavis Cooper 0:23:06 8 Alana Heise 0:29:01 9 Carly Watson 0:30:42 10 Beth Roberts 0:35:03 11 Michele Bliss 0:36:48 12 Jennifer Neuschwander 1:03:45 13 Tina Doley 1:07:52 14 Shanynn Bunce 1:19:39 15 Janet Kerby 1:26:27 16 Kiki Kilbourne 1:27:36 17 Jennie Rounseville 2:53:30

Whiskey 50 junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Adam Humphrey 3:51:44 2 Connor Barrett 0:24:47 3 Taylor Squillaci 0:36:11 4 Garrett Chott 1:27:57 5 Josh Keener 1:35:23 6 Daniel Yakushevich 2:08:17 7 Keenan Duncan 8 Ben Duncan 2:08:22 9 Nick Ellet 10 Callum Read 2:24:59 11 Jacob Crown 3:31:00

Whiskey 50 Masters 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Scott Conover 3:31:02 2 Art Oconnor 0:09:14 3 Russell Kappius 0:13:13 4 Bill Lenhart 0:15:33 5 Daniel King 0:15:39 6 Victor Rudolph 0:17:06 7 Craig Raney 0:17:38 8 Geoff Chalmers 0:18:44 9 Joe Burtoni 0:21:07 10 Joe Murray 0:24:59 11 Matt Breyer 0:26:02 12 Dean Shreiner 0:28:05 13 Robert Laroche 0:28:27 14 Tyler Ford 0:29:04 15 Art Macfarland 16 James Matt 0:30:40 17 David Turner 0:31:36 18 Troy Allison 0:32:22 19 David Nicholls 0:34:22 20 Colin Taira 0:34:23 21 Rj Weibly 0:35:25 22 Tyson Hall 0:36:59 23 Alan Hall 0:37:56 24 Paul Vujovich 0:38:05 25 Charlie Beadles 0:39:37 26 Brad Sneed 0:39:38 27 Shaun Robert 0:43:13 28 William Marchio 0:45:07 29 Marc Lundgren 0:45:34 30 Ken Winston 0:46:27 31 Tod Thornton 32 Tony Farrar 0:47:41 33 Chad Carson 0:51:19 34 Shawn Grossman 0:54:05 35 Alex Koss 0:54:51 36 Stephen Smith 0:56:16 37 Randy Ulmer 0:56:58 38 David Marks 0:58:10 39 Al Iverson 0:59:05 40 Raymond Fortner 0:59:06 41 Clay Hubbard 1:00:57 42 Trent Hovenga 1:02:18 43 John Plain 1:03:25 44 Mark Delaney 1:03:33 45 David Post 1:03:43 46 James Matsubayashi 1:03:44 47 John Squillaci 1:05:22 48 C. Kevin Utley 1:06:13 49 Michael Mckenna 1:06:17 50 Chris Carothers 1:07:23 51 Jim Fuller 1:09:02 52 Richard Manzella 1:09:13 53 Rob Bauer 1:09:59 54 Jim Young 1:13:45 55 Jeff Dorwart 1:16:00 56 John Morgan 1:16:31 57 Jeff Strong 1:16:44 58 Mike Sanchez 1:18:26 59 Jonathan Sandberg 1:18:55 60 Ken Downey 1:19:07 61 Chris Dunn 1:20:58 62 Kevin Sternitzky 1:21:12 63 Bill Mcknight 1:21:25 64 Kirk Boylston 1:21:43 65 Eddie Rea 1:22:14 66 Lynn Trimble 1:22:19 67 Riley Frazier 1:24:06 68 Rob Quinn 1:25:22 69 Steve Carlson 1:26:56 70 Cole Freestone 1:27:09 71 Douglas Merkle 1:27:42 72 Eric Wilkey 1:29:09 73 Colin Trueman 1:31:42 74 Marc Saulnier 1:32:01 75 Dan Whitehill 1:32:54 76 David Krosch 1:33:11 77 Robin Brown 1:34:09 78 Shawn Tringham 1:35:36 79 David Loehrs 1:35:39 80 Dean Frederickson 1:36:30 81 Brent Vandeman 1:37:09 82 Scott Dalecio 1:38:55 83 Vincent Hunt 1:39:39 84 Scott Kreeger 1:41:26 85 Erich Ewy 1:42:10 86 Dale Agar 1:44:58 87 Markus Zimmer 1:45:05 88 Dale Jensen 1:45:07 89 Felix Ramos 1:47:17 90 Steve Alward 1:49:16 91 Steve Gross 92 Mike Hartman 1:49:24 93 Robert Kec 1:51:40 94 Randall Bushman 1:52:35 95 Tom Robe 1:53:57 96 Osvaldo Munoz 97 Richard Meyers 1:55:12 98 Shaun Mathewson 1:56:27 99 Mike Miller 1:58:03 100 Bill Blankenship 2:00:26 101 Chris Smith 2:00:58 102 Dana Pierce 2:03:52 103 Michael Mangino 2:03:56 104 Jim Chott 2:04:48 105 James Rhodes 2:05:30 106 Charles Wilson 2:05:42 107 Lorne Trezise 2:11:57 108 Mike Hicks 2:12:50 109 Fritz Noble 2:13:52 110 David Helzer 2:13:55 111 Randy Wiesner 112 Alan Lundgren 2:16:33 113 Keith Story 2:20:16 114 William Brown 2:21:48 115 Derek Johnson 2:23:03 116 Mark W. Sherline 2:23:16 117 Robert Williams 2:23:17 118 Roger Morse 2:25:19 119 Gary Brand 2:25:53 120 Scott Stocking 2:26:01 121 Al Ramirez 2:26:13 122 Mike Sullivan 2:26:35 123 John Schlichte 2:27:00 124 Steve Venable 2:27:35 125 Joe Vogelsang 2:28:07 126 Joe Delong 2:28:24 127 Michael Shepston 2:28:37 128 Bill Straw 2:30:01 129 Alex Mlawsky 2:31:47 130 Dj Brooks 2:32:56 131 Mark Rufenacht 2:33:21 132 Patrick Valandra 2:34:03 133 Ronald Sheahan 2:34:37 134 Bryant Johnston 2:34:46 135 Brian Rens 2:36:48 136 Joe Changose 2:37:13 137 John Foy 2:39:34 138 Bahram Akradi 2:40:10 139 Todd Wade 2:41:28 140 Luke Mcgee 2:43:13 141 Dean Barney 2:47:22 142 William Rainaldi 2:48:35 143 Clinton Dorwart 2:48:46 144 Thom Porterfield 2:49:58 145 Dale Delaney 2:50:27 146 Mike Walsh 2:52:01 147 Donald Williams 2:52:09 148 Tom Beyner 2:57:04 149 William Lamb 3:01:16 150 Stephen Brown 3:09:14 151 Tom Mulhern 3:12:58 152 Anthony Ruggeroli 3:13:50 153 James Madura 3:16:43 154 Tom Beechey 155 John Dixon 3:24:26 156 Charles Fernald 3:25:47 157 Daniel Sprangers 3:31:23 158 Richard Sharp 3:37:54 159 Ahmed Stowers 3:49:04 160 Paul Fow 3:51:22 161 Tim Crown 3:51:41 162 Ward Simpson 3:52:52 163 Jack Janelle 3:53:30

Whiskey 50 Women's Masters 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Jane Meneely 4:11:39 2 Molly Behunin 0:10:42 3 Peggy Brennan 0:18:54 4 Elizabeth Daubner 0:37:15 5 Christina Probert-turner 0:52:06 6 Debbie Hunter 0:53:58 7 Tracey Delaney 1:27:22 8 Beverly "the Bevinator" Rogers 1:46:06 9 Linda Walsh 2:11:24 10 Patty Jo Struve 2:13:50 11 Abi Paterson 2:31:45

Whiskey 25 Men's open # Rider Name (Country) Team Result 1 Justin Mann 2:09:12 2 Nick Skaggs 0:17:52 3 Craig Nelson 0:18:53 4 Brian Talmadge 0:21:20 5 Randy Schrauder 0:23:29 6 Josh Matthew 0:23:52 7 Eric Smith 0:25:31 8 Jesse Rens 9 Michael Mazura 0:25:37 10 Michael Mcafee 0:27:04 11 Thomas Bondurant 0:30:40 12 Aaron Stone 0:30:45 13 George Hackett 0:31:25 14 Nathan Mitchell 0:35:09 15 Sam Long 0:35:19 16 Tanner Morgan 0:36:08 17 Chad Salsbury 0:36:36 18 Kurt Hoy 0:38:05 19 Dan Jannone 0:38:50 20 Daniel Alasu 0:39:11 21 Vincent Porter 0:39:43 22 John Ross Peckardt 0:40:43 23 Kelly Varney 0:40:44 24 Jeff Thompson 0:41:23 25 James Cooley 0:41:52 26 David Hammer 0:41:55 27 Brett Laycock 0:42:35 28 Chad Laswell 0:43:13 29 Zachary Kurka 0:43:46 30 Stephen Holmes 0:43:48 31 Alex Stedman 0:43:49 32 Christopher Brennan 0:44:09 33 Adam Nichols 0:45:29 34 Shane Sluder 0:45:53 35 Joshua Dean 0:48:09 36 Robert Haze 0:48:57 37 Jeff Henderson 0:49:12 38 Jerry Baker 0:49:14 39 Brian Bunnell 0:49:25 40 Thierry Bousquet 0:49:38 41 Jeff Harrison 0:51:11 42 Brandon Gormley 0:52:29 43 Matt Reed 0:52:44 44 Matt Maneely 45 Seldon Goff 0:52:57 46 Ryan Siegel 0:53:21 47 Rocky Gingg 0:53:40 48 Dewayne Powell 0:53:53 49 Thomas Stotler 0:54:10 50 Peter Marshall 0:56:11 51 Fat Drunk Guy Matt Blair 0:56:18 52 Garth Cummings 0:56:34 53 Landis Abrams 0:56:37 54 Chad Nelson 0:56:38 55 Leonardo Mitsuyuki 0:57:20 56 Andrew Schear 0:58:18 57 Tom Donovan 0:58:28 58 Ryan Zilka 0:58:51 59 John Tennant 0:59:54 60 Kris Dimon-sunday Cycles 1:00:18 61 Brent Fuhrmann 1:00:27 62 Micah Caudle 1:00:30 63 Clay Sanchez 1:00:59 64 Shawn Vaca 1:01:07 65 Alex Paterson 1:02:24 66 Brad Kaczmarek 1:02:30 67 Jp Hope 1:03:03 68 Le Le 1:03:04 69 Ari Goldstein 1:03:08 70 John Pollard 1:03:15 71 Ron Cooney 1:03:22 72 Cory Foster 1:03:52 73 Oliver Monti-masel 1:03:54 74 Marcus Rasmussen 1:04:05 75 Kevin Day 1:04:19 76 Tyler Moran 1:04:25 77 Josh Crothers 1:05:18 78 Aaron Guidry 1:05:31 79 Ivan Volkov 1:05:34 80 Jeff Smith 1:05:53 81 Reinhold Staudinger 1:05:57 82 Clay Bishop 1:06:10 83 James Robinson 1:06:48 84 Cory Kempton 1:07:10 85 Matt Koehler 1:07:52 86 Dan Breyer 1:08:04 87 David Maggs 1:08:18 88 Brad Mitcheltree 1:08:26 89 Ryan O'brien 1:08:41 90 Alex Harris 1:09:19 91 Mike Murray 1:09:30 92 Daniel Trujillo 1:09:31 93 Kevin Mckemie 1:09:39 94 Kevin Kiel 1:10:00 95 Israel Tilman 1:10:21 96 Mark Strasser 1:10:28 97 Mike Weaver 98 Scott Dillard 1:10:29 99 Alec Stewart 1:10:49 100 Jeff Currey 1:11:13 101 Brian Bullard 1:11:16 102 Brad Vanderley 1:11:29 103 Harry Travis 1:11:49 104 Michael Knowles 1:12:55 105 Rick Lemieux 1:13:07 106 Manuel Heredia 1:13:48 107 Jason Manedy 1:14:01 108 Chris Janick 1:15:06 109 Nathan Moroney 1:15:17 110 Oryan Salberg 1:15:42 111 Mike Desoto 112 Guillermo Cortes 1:15:48 113 Alan Boyett 114 Benjamin Guiney 1:15:54 115 Scott Huska 1:16:10 116 Jimi Cook 1:16:33 117 Erik Lantz 1:16:40 118 David Browning 1:16:44 119 Wayne Blom 1:17:19 120 Mike Wilda 1:18:02 121 Brett Smith 1:18:16 122 Tomoyuki Arai 1:18:37 123 David Plotkin 1:19:15 124 Aaron Rhoderick 1:20:01 125 Adam Shuey 1:20:10 126 Jeff Welch 1:22:00 127 Justin Kinkade 1:22:21 128 David Fonseca 1:22:39 129 Sean Moreau 1:23:02 130 Paul Fertig 1:23:33 131 Jason Mukavetz 1:23:46 132 Sean Cramer 1:23:57 133 Greg Tonkin 1:24:28 134 Aaron Neill 1:25:11 135 Jason Dolence 1:25:28 136 Dave Domagala 1:25:39 137 John Paladino 1:25:44 138 Michael Braun 1:26:04 139 Mark Burnside 1:26:13 140 Rob Walpole 1:26:27 141 Richard Nieves 1:27:19 142 David Wilson 1:27:37 143 Matt Todd 1:28:05 144 Benedict J. Colombi 1:29:27 145 Adan Casillas 1:29:32 146 Tom Coatini 1:29:35 147 Eric Eby 1:29:36 148 Jeff Renteria 1:30:27 149 Ryan Randazzo 1:30:51 150 Curtis Gunn 1:32:02 151 Robert Israel 1:32:32 152 Tyler Cowles 1:32:41 153 Eric Naughton 1:32:56 154 Kurt Wetzstein 1:33:06 155 Tim Colson 1:33:30 156 Jeremy Janelle 1:33:34 157 Dan Bauman 158 Scott Geare 1:34:42 159 Kevin Armstrong 1:34:48 160 Nathan Ewert 1:35:26 161 Aaron Kerth 1:35:40 162 David Calleja 1:35:43 163 Chris Hardy 1:36:08 164 Steve Haider 1:36:11 165 Jamie Shaffer 1:37:13 166 Aaron Applegate 1:37:25 167 Darien Humbert 1:37:53 168 David Aller 1:38:20 169 Lyndon Cang 1:38:45 170 Cliff Dawson 1:39:07 171 John Conkell 172 Kevin Perlak 1:39:22 173 Mark Labelle 1:40:15 174 Chad Woolgar 1:40:50 175 Scott Hayes 1:41:06 176 Tom Chapman 1:41:14 177 Mark Parker 1:41:25 178 Matt Saling 1:42:02 179 Kristopher Kaufman 1:42:10 180 Bryan Rains 1:42:22 181 Matthew Morrison 1:42:48 182 Chris Dugan 1:43:07 183 Matt Halverson 1:43:16 184 Jonathan Blum 1:43:52 185 John Farmer 1:44:36 186 Cooper Carr 1:46:30 187 John \"sunday Cycles\" Craft 1:47:22 188 Ryan Rausch 1:48:07 189 Garrett Shetterly 1:48:30 190 Michael Thibodeaux 1:48:53 191 Ryan Neuwirt 1:48:55 192 Christophe Warin 1:48:59 193 James Cinalli 1:52:08 194 Justin Gingg 1:52:28 195 Brian Fox 1:52:49 196 Josh Leatherman 1:52:53 197 Mark Rao 1:52:57 198 Tommy Gwynn 1:53:36 199 Kyle Wesley 1:54:10 200 Antoine Rabany 1:54:11 201 Ethan Brown 1:54:18 202 Michael Clifford 1:56:55 203 Matthew Palermo 1:57:26 204 George Peck 1:57:42 205 Michael Sadler 1:57:43 206 Johnathan Meade 1:58:02 207 Tom Wolf 1:58:18 208 Larry North 1:58:26 209 Sean Phelan 1:59:10 210 Paul Remlinger 2:00:13 211 Robert Davis 2:00:37 212 Chris Deturk 2:00:38 213 Shannon Macdougall 2:00:51 214 John Holbert 215 Jason Bowersock 2:01:03 216 Blair Burton 2:01:07 217 Gerald Steele 2:01:22 218 Matthew Payne 2:01:38 219 Sean Goneau 2:01:44 220 Eric Shunk 2:01:45 221 Matt Freed 2:02:07 222 Scott Genta 2:02:21 223 Tom Lindsay 224 Adam Lu 2:02:23 225 Grant Slezak 2:02:38 226 Rey Marzan 2:03:56 227 David Lindsay 2:04:14 228 Joseph Gamboa 2:04:30 229 John Myers 2:05:16 230 David Hanson 2:06:15 231 Tim Leroy 2:07:58 232 Brad Davis 2:08:19 233 Jacob Lindenstein 2:08:51 234 Alex Iniguez 2:09:34 235 Aaron Natter 2:10:57 236 Matt Osselaer 2:11:39 237 Jacob Helms 2:11:43 238 Scott Frank 2:11:46 239 Jeremy Rhodes 2:11:50 240 Jake Psenka 2:12:44 241 Dustin Ojeda 2:13:19 242 Chad Simpson 2:13:46 243 Ryan Burroughs 2:14:28 244 Andrew Van Schoiack 2:14:47 245 Ryan Furlong 2:15:18 246 Colin Ritter 2:15:51 247 Luke Lamers 2:16:37 248 Ken Foudy 2:16:42 249 Mark Milutin 2:17:11 250 Jackson Lowery 2:18:01 251 Patrick Fraher 2:18:30 252 Dave Paliwodzinski 2:20:25 253 David Bush 2:20:45 254 Jay Tomerlin 2:20:51 255 Jim Steffes 2:20:55 256 Brandon Nelson 2:20:57 257 Brian Mcgoldrick 2:21:20 258 Jay Bunch 2:21:35 259 Doug Johnson 2:21:52 260 Travis Kapp 2:22:43 261 Mike Olson 2:22:49 262 Kevin Beyer 2:23:07 263 Todd Wright 2:23:22 264 Jim Pullaro 2:23:40 265 Tim Connolly 2:23:44 266 Lane Mondeau 2:23:50 267 Joshua Tope 2:23:56 268 Jeff Kreutzer 2:24:59 269 Jeremy Zogg 2:25:17 270 Cary Davis 2:26:48 271 Nader Helmi 2:26:56 272 Carlos Justiniano 2:28:12 273 Juan Gonzalez 2:30:03 274 Salvador Cerna 2:30:53 275 Kris Bunch 2:31:21 276 Brian Oderkirk 2:32:08 277 Cody Maier 2:32:09 278 Eddie Garza 2:32:18 279 Andrew Coffey 2:32:41 280 Greg Kaozmarck 2:33:52 281 Eric Sommers 2:33:55 282 Jason Jonson 2:33:58 283 Wallace Davis 2:35:23 284 Perches Freddie 2:35:25 285 Jeremy Hall 2:35:30 286 Dustin Ellis 2:35:49 287 Scott Smith 2:36:31 288 Ken Skinner 2:36:57 289 Ruben Tamminga 2:36:58 290 Oscar Campos 2:37:02 291 Ted Tucker 2:37:03 292 Don Mellow 2:37:36 293 Fausto Lopez 2:37:44 294 Daniel Benhaim 2:37:54 295 Lane Johnson 2:38:09 296 Jason Mitchell 2:38:32 297 Johnny Maynes 2:38:46 298 Ryan Winkelman 2:38:49 299 Matthew Murphy 2:39:27 300 Glenn Parmlee 2:39:33 301 Jesus Frias 2:39:39 302 Chris Franceschelli 2:40:10 303 David Jaget 2:40:16 304 Chad Calmoun 2:40:36 305 Tim Reed 2:42:08 306 Jeffrey Torp 2:42:43 307 Reg Akins 2:43:10 308 Brock Mellema 2:43:42 309 Kent Dudek 2:44:21 310 James Burroughs 2:45:10 311 Jeff Dyer 2:45:21 312 Bryan Vogel 2:45:39 313 Pete Wilson 2:45:41 314 Scott Anderson 2:46:32 315 Peter Blied 2:47:05 316 Kyle Vesely 2:47:25 317 Aaron Cooper 2:48:03 318 Charles Engel 2:48:19 319 Daniel Lust 2:48:33 320 Joe Ingermanson 2:48:56 321 Derron Klafter 2:49:55 322 Mark Turner 2:50:10 323 Oscar Guzman 2:50:35 324 Scott Brown 2:50:48 325 Matthew Bauer 2:52:05 326 Darby Mcnutt 2:52:22 327 Guillermo Hernandez 2:52:47 328 Sean Marchal 2:54:20 329 Travis Lass 2:54:55 330 Arthur Ho 2:55:18 331 Jason Kolb 2:55:35 332 Rowan Smith 2:55:49 333 Jeff Ocampo 2:55:52 334 Benjamin Ciampa 2:56:14 335 Mike Rosenberg 2:56:47 336 Eric Alexander 2:59:05 337 Danny Mackenzie 2:59:37 338 Terry Vincent 3:00:06 339 Mike Quiada 3:00:09 340 Casey Carr 3:00:13 341 Ryan Schenck 342 Victor Kish 3:00:18 343 Sean Howard 3:00:36 344 Scott Nemec 3:00:45 345 Christopher Mick 3:01:31 346 Steve Mccrank 3:03:19 347 Willie Sommers 3:03:46 348 Brian Gossage - Sunday Cycles 3:06:12 349 Scott Copeland 3:06:14 350 Daniel Mcfarland 3:06:24 351 Felix Takach 3:07:01 352 Marc Carson 3:07:08 353 Mark Larsen 3:07:57 354 James Walker 355 Howard Benn 3:09:36 356 Korey Seyler 3:09:38 357 Ted Tucker 3:10:30 358 Chad Mason 3:10:45 359 Johnny Lohrman 3:10:47 360 Sean Thompson 3:11:04 361 Troy Nolte 3:11:12 362 Matt Savidge 3:13:05 363 Phillip Edgars 3:14:04 364 Brent Pierce 3:16:46 365 Rob Wilson 3:16:47 366 Daniel Seth 3:16:49 367 Mckray Jones 3:22:48

Whiskey 25 Women's open # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Sturm 2:26:49 2 Lauren Catlin 0:05:12 3 Christine Irelan 0:07:40 4 Andrea Smith 0:22:58 5 Stephanie Jones 0:31:47 6 Shandra Lee 0:38:44 7 Sage Grossi 0:43:35 8 Gianna Bianchi 0:43:37 9 Nadine Davis 0:52:14 10 Jessie Turner 0:55:36 11 Lisa Ridenour 0:57:04 12 Jolene May 1:07:52 13 Anna Trader 1:11:42 14 Danielle Mt. Pleasant 1:11:59 15 Gretchen Cherry 1:12:20 16 Darci Komac 1:14:10 17 Jeanette Wesley 1:23:11 18 Maureen Powell 1:24:26 19 Carolyn Maloney 1:30:28 20 Marisol Walpole 1:38:30 21 Erin Holohan 1:39:28 22 Demelza Davis 1:43:00 23 Melissa Madrona 1:46:07 24 Theresa Hannibal 1:47:12 25 Ruth Hennings 1:52:11 26 Molly Ford 1:52:47 27 Regina Bailey 1:56:10 28 Shawna Yost 1:56:49 29 Laurel Pierquet 2:02:15 30 Tessa Causland 2:05:45 31 Connor Gifford 2:06:16 32 Melanie Street 2:13:05 33 Tricia Jones 2:14:32 34 Natalie Grassi 2:15:59 35 Stephanie Griffin 2:16:02 36 Megan Dixon 2:18:19 37 Sarah Squires 2:19:23 38 Sonja Schurig 2:20:53 39 Mary Wilmore 2:22:32 40 Rachel Medlin 2:24:50 41 Shelly Helmken 2:27:23 42 Joanna Del Castillo 2:34:36 43 Mercedes Minjarez 2:35:53 44 Carrie Carr 2:42:34 45 Tara Mackenzie 2:42:37 46 Melissa Garner 2:43:05 47 Rebecca Kierstead 2:43:50 48 Ashlee Nolte 2:53:35

Whiskey 25 Singlespeed men # Rider Name (Country) Team Result 1 Alex Boone 2:26:13 2 Dan Hight 0:03:39 3 Tobias Corwin 0:05:57 4 Corey Obrien 0:13:24 5 Christophe Noel 0:14:23 6 Alec Offner 0:15:40 7 Martin Apolinar 0:18:24 8 Mark Horrocks 0:23:39 9 Mark Challoner 10 Rick Lemke 0:25:45 11 Brett Wham 0:26:00 12 May Stuart 0:29:50 13 Scott Mccreery 0:31:23 14 Pacer Bryant 0:34:48 15 Jeff Woltman 0:35:18 16 Joshua Groves 0:37:00 17 Ernest Negrete 0:44:42 18 Guy Bell 0:49:13 19 Michael Lin 0:49:37 20 Brian Teed 0:50:09 21 Sean Hall 0:52:31 22 Richard Swedbergh 0:54:03 23 Doug Korell 0:55:31 24 Garrich Black 0:58:14 25 David Marciniak 0:58:30 26 Jonathan Dufek 0:59:29 27 Andrew Iacona 1:00:12 28 Mark Soderstrom 1:00:58 29 David Johnson 1:02:46 30 Michael Zachary 1:05:41 31 Jonny Schaffer 1:08:42 32 Bert Evans 1:12:53 33 Josh Miller 1:16:54 34 Steve Thompson 1:19:00 35 Bob Harrison 1:21:24 36 Pat Murrish 1:23:27 37 Jeff Coleman 1:30:19 38 Rene Guerrero 1:31:31 39 Balin Strickler 1:37:19 40 Jim Drake 1:42:55 41 Chris Robertson 1:48:20 42 Joseph Hoover 1:58:28 43 Jamie Seegert 2:06:08 44 Greg Clark 2:06:25 45 Rex Noble 2:20:00 46 Lyle Steely 2:35:18 47 Jeff Militello 2:42:31 48 Jaime Barnett 2:53:12

Whiskey 25 Singlespeed women # Rider Name (Country) Team Result 1 Tiffany Graves 3:17:58 2 Nicole Eikenberry 0:17:51 3 Cina Mcconaughy 0:20:02 4 Fabian Garro 0:34:14 5 Kimberly Wack 0:56:34 6 Robb Bryan 1:04:01 7 Vickie Lukina 1:06:59

Whiskey 25 Fun ride # Rider Name (Country) Team Result 1 Eli Jones 3:41:22 2 Kyle Johnson 0:51:31

Whiskey 25 Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Cypress Gorry 1:59:50 2 Sepp Kuss 0:00:11 3 Dilyn Sheber 0:25:50 4 Ian Wilkey 0:27:25 5 Jake Yackle 0:34:54 6 Nick Thomas 0:38:53 7 Nye Yackle 0:53:56 8 Kino Miller 1:08:06 9 Nicholas Jenkins 1:10:12 10 Tristen Junkins 1:45:21 11 Ian Olivarez 1:49:16 12 Andrew Myrick 2:05:16 13 Alex Degrazia 2:10:35 14 Axel Wadlund 2:59:24 15 Chaz Andresen 3:16:32

Whiskey 25 Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Tiziana Dehorney 3:01:57 2 Erin Quinn 0:43:26 3 Hailey Fortin 1:27:31

Whiskey 25 Men's Masters 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Daryll Mckenzie 2:26:16 2 Loren Siekman 0:09:45 3 Grant Taylor 0:11:01 4 Rick Honsinger 0:12:26 5 Scott Paulsel 0:12:38 6 Jack Adams 0:14:49 7 Chris Sieben 0:14:50 8 Don Beale 0:16:13 9 Steve Becker 0:17:13 10 Michael Whitehead 0:25:33 11 Kevin Donnellan 0:27:27 12 Kent Loganbill 0:30:22 13 Todd O\\\'toole 0:31:20 14 Jeff Combs 0:31:53 15 Shawn Bolduc 0:32:27 16 Jack Panosian 0:32:38 17 Mike Park 0:36:34 18 Glenn Miller 0:36:41 19 Alex Romero 0:36:46 20 Anthony Yaniro 0:41:10 21 Bruce Purdy 0:44:50 22 Tom Stenerson 0:45:54 23 Kevin Lockart 0:46:30 24 Wilhelm Leichtfried 0:46:59 25 Dave Sewell 0:47:13 26 Doug Lenz 0:47:22 27 Tim Wilson 0:48:27 28 Bob Carlin 0:50:59 29 Dorian ruiz 0:52:21 30 Craig Church 0:52:37 31 Steve Hughes 0:55:01 32 Scott Flitcroft 0:56:59 33 Tim Mackrain 0:57:57 34 Patrick Daubner 0:58:24 35 John Peckardt 0:58:36 36 John Miliken 0:59:37 37 Keith Freedman 1:01:36 38 Bill Mason 1:01:44 39 Thomas Haffner 1:02:25 40 Richard Shields 1:02:34 41 Tony Beck 1:02:48 42 James Williams 1:04:00 43 David Mckinley 1:05:33 44 Keith Johnson 1:06:01 45 Bryan Estep 1:06:33 46 Bruce Tonkin 1:08:04 47 Daryll Colton 1:08:29 48 Bill Lindberg 1:09:23 49 Alex Lloyd 1:09:48 50 Chris Schultz 1:12:43 51 Per Tagseth 1:13:20 52 Bret Underhill 1:13:37 53 Bart Underhill 54 Steve Lummer 1:13:45 55 Alan Floyd 1:13:46 56 James Sessions 1:15:19 57 Monty Owen 1:16:27 58 Christoper Macintyre 1:16:32 59 Scott Hansen 1:16:33 60 Dave Votto 1:19:37 61 Jeff Windle 1:21:18 62 Michael Young 1:24:03 63 Daniel Friedman 1:24:07 64 Wayne Fernandez 1:25:10 65 Scot Wilson 1:25:18 66 Gabriel Lucero 1:26:24 67 David Vanyo 1:26:45 68 Seth Curtis 1:26:59 69 Matt Hobaica 1:27:49 70 Douglas Gauntt 1:28:00 71 Raymond Gardner 1:28:31 72 Rob Arend 1:30:11 73 Michael Maier 1:30:45 74 Steve Buckmore 1:31:26 75 Klaus Giesen 1:31:41 76 Jim Deeke 1:31:50 77 Ed Baker 1:34:39 78 Dave Sundaram 1:35:23 79 Brent Dennis 1:35:31 80 Curt Howell 1:36:11 81 Mike Miller 1:36:30 82 Mark Knobbe 1:37:05 83 Brad Devries 1:39:04 84 Jim Warrick 1:39:29 85 Bruce Penman 1:40:47 86 Dave Carlson 1:41:08 87 C L MORRIS 1:41:09 88 Paul Moehring 1:41:14 89 Michael Smith 1:43:01 90 Robert Coombs 1:44:03 91 Mark Vancas 1:44:49 92 Scott O\'donnell 1:45:23 93 Chris Manny 1:45:29 94 Don Wilson 1:46:21 95 Michael Mcpherson 1:46:38 96 Michael Taylor 1:46:49 97 Greg Wandersee 1:46:54 98 Jay Natoli 1:47:26 99 Jay Goswick 1:47:28 100 Daniel Christianson 1:51:20 101 Dave Ednoff 1:52:09 102 John Payne 1:52:21 103 Francis Cameron 1:52:31 104 Jeff Gordon 1:53:08 105 Michael Sweeney 1:53:10 106 George Deckey 1:54:20 107 Thomas O\'neil 1:54:28 108 Victor Sternberg Jr 1:57:02 109 Cary Colt Payne 1:57:13 110 Ted Geare 1:57:52 111 Guy Gunther 1:58:29 112 David Saunders 1:59:39 113 Mark Kittelson 2:00:38 114 Greg Haynes 2:00:58 115 Keith Fry 2:01:02 116 Robert Meade 2:03:20 117 Glen Caby 2:03:23 118 Brett Throne 2:03:31 119 Mike Ingram 2:03:32 120 Duane Brown 2:03:33 121 Michael Rigney 2:04:18 122 David Olson 2:06:01 123 Russell Cox 2:06:03 124 Steve Speight 2:06:23 125 James Stayberg 2:06:33 126 Jeff Seeman 2:06:34 127 Ted Jung 2:06:41 128 Ronald Hertz 2:14:19 129 Dave Burnett 2:15:05 130 Mark Sorenson 2:15:43 131 Kirk Fleming 2:15:46 132 Laurent Jenck 2:18:05 133 Roy Bury 2:20:48 134 Bert Cornwell 2:21:30 135 Rocky Gingg 2:21:51 136 David Mckenna 2:21:57 137 George Garcia 2:24:17 138 Micky Santa Maria 2:24:23 139 Steve Haynes 140 David Stewart 2:24:36 141 Steve Mussigman 142 Rick Jones 2:25:57 143 Don Tayon 2:26:06 144 Ricky Taylor 2:26:07 145 Eric Chuang 2:26:08 146 Alex Vakula 2:26:30 147 Dan Kennedy 2:27:40 148 Timothy Allen 2:27:52 149 Bill Bennett 2:28:05 150 Philip Kenny 2:29:09 151 Theodore Wall 2:29:17 152 Mike Chesnick 2:31:02 153 Robert Perry 2:31:32 154 Kenneth Weis 2:32:49 155 Michael Harvey 2:33:11 156 Evan Hannah 2:34:55 157 Maurice Farneti 2:35:27 158 Carlos Gastelum 2:35:43 159 Mark Sprangers 2:36:18 160 Paul Mcclurg 2:37:16 161 David Kruft 2:38:02 162 Jim Ridge 2:38:16 163 Todd Brown 2:38:17 164 Brian Smith 2:38:46 165 E. Paul Koury 166 Bruce Rudder 2:40:29 167 Richard Marquis 2:42:05 168 Phil Swafford 2:43:14 169 Bill Swafford 2:43:27 170 Richard F Baker Ii 2:44:23 171 Derek Sang 2:49:11 172 Chuck Landin 2:49:31 173 Richie Mcquillen 2:52:32 174 Dan Munsell 2:53:31 175 Dwayne Lund 2:54:38 176 Cass Morgan 2:56:07 177 Glay Staheli 2:56:46 178 Ken Barnes 2:57:28 179 Jorge Rios 2:57:43 180 Jamie Stack 3:00:44 181 John Van Hovel 3:02:49 182 Mark Hobaica 3:03:27 183 Mark Chadwick 3:03:42 184 Leonard Mckinley 3:09:08 185 Frank Wolf 3:10:16