Image 1 of 35 Christopher Horner (Team RadioShack) wins the time trial stage. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 2 of 35 Chris Horner (RadioShack) is the overall race winner. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 3 of 35 Chris Horner (RadioShack) uncorks the bubbly. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 35 Chris Horner (RadioShack) on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 35 Chris Horner (RadioShack) is a happy man after winning overall. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 35 Italian time trial champion Marco Pinotti (HTC - Columbia). (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 35 Chris Horner (RadioShack) powers up a climb. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 35 Chris Horner (RadioShack) receives his trophy for winning the final stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 35 Chris Horner (RadioShack) en route to a stage and overall victory. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 35 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) took home the white points jersey. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 11 of 35 Jens Voigt (Team Saxo Bank) (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 12 of 35 Christopher Horner (Team RadioShack) on his way to a stage and overall win. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 13 of 35 Spaniard Beñat Intxausti (Euskaltel - Euskadi) rides to third overall. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 14 of 35 Joaquin Rodriguez (Team Katusha) finished fourth overall. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 15 of 35 Jean-Christophe Peraud (Omega Pharma-Lotto) made the top 10 on the final stage and finished fifth overall. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 16 of 35 Italian National Champion Marco Pinotti (Team HTC - Columbia) finished seventh in the final stage. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 17 of 35 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) lost his leader's jersey on the final stage, finishing second overall. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 18 of 35 Daniel Navarro (Astana) (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 19 of 35 Jacob Fuglsang (Team Saxo Bank) (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 20 of 35 Robert Gesink (Rabobank) rides to ninth in the GC. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 21 of 35 Ivan Santaromita (Liquigas-Doimo) (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 22 of 35 Sandy Casar (Française Des Jeux) time trials. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 23 of 35 Bradley Wiggins (Sky Professional Cycling Team) time trialed to 12th. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 24 of 35 Daniele Pietropolli (Lampre-Farnese Vini) races to 97th (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 25 of 35 Maxime Monfort (Team HTC - Columbia) finished third in the stage. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 26 of 35 Manuel Vázquez (Andalucia - Cajasur) finished 2:52 behind the stage winner. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 27 of 35 Dominik Nerz (Ger) Team Milram finishes 40th in the stage (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 28 of 35 Dries Devenyns (Quick Step) put in a time trial that gave him 10th overall in the GC. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 29 of 35 Samuel Sánchez (Euskaltel - Euskadi) time trials to sixth place (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 30 of 35 Chris Horner (RadioShack) rode himself to the top step of the podium on the final day. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 31 of 35 Christian Meier (Garmin - Transitions) won the sprint jersey. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 32 of 35 HTC-Columbia took best team honors. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 33 of 35 Gonzalo Rabuñal (Xacobeo Galicia) won the mountains jersey. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 34 of 35 Amets Txurruka (Euskaltel) could not race the final day due to a broken collarbone from the previous stage. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com) Image 35 of 35 Andy Schleck (Saxo Bank) rides to 14th in the final GC. (Image credit: Susi Goetze for www.cyclinginside.com)

Christopher Horner of Team RadioShack came from behind to win the closing time trial and overall title in the Vuelta al Pais Vasco. The American blasted his way over the 22km time trial course to beat Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) by eight seconds on the stage, and by seven seconds on the overall. Maxime Monfort of HTC-Columbia was third on the stage, 13 seconds down.

"I love this race. Every year, I want to come early to see the courses," said Horner to the TV cameras after the race.

Euskaltel's Benat Intxausti used a blistering time trial to move up to third place overall, with the previous third placed Joaquim Rodriguez dropping off the podium to fifth.

At least two riders were not at the start of the time trial, nursing broken collar bones instead of taking to the course. Arets Txurruka of Euskaltel-Euskadi had the King of the Mountains ranking wrapped up. But he went down on a descent yesterday near the end of the stage, breaking his collarbone. He had hoped to ride today, but the pain was too great.

Also missing was HTC-Columbia's Kanstantsin Sivtsov, who broke his collarbone in a crash while checking out the course this morning.

The weather was once again perfect, sunny and 20 degrees Celsius. David Zabriskie of Garmin-Transitions put in an early good time, but it was soon blasted by HTC-Columbia's Michael Rogers. Bradley Wiggins (Sky) was unable to catch the speedy Australian, coming in 23 seconds slower. Even Andreas Klöden (RadioShack) couldn't top the former World Champion.

It took one of his HTC-Columbia teammates to break his time. Belgian Maxime Monfort came in five seconds faster, at 32:46.

Things got interesting as the top five riders took to the rolling course. They all put in good times, topping all the previous best intermediate times. Stage five winner Joaquim Rodriguez (Katusha) jumped ahead of his rivals at the first time check. More ominously, though, RadioShack's Chris Horner had already started picking up time on race leader Alejandro Valverde, who had gone into the day just one second ahead of the American in the standings.

Rodriguez had gone out too fast, and saw his lead melt away. He crossed the finish line 28 seconds slower than Monfort's time.

Horner was burning up the road, building up his lead over Valverde. He crossed the finish line eight seconds ahead of his Spanish rival, enough to give the American the stage win and the overall title, for his first victory of the year.

Full results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 32:33:00 2 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:08 3 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 0:00:13 4 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 0:00:18 5 Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:21 6 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:23 7 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 0:00:25 8 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:00:33 9 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto 10 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:00:34 11 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:00:39 12 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:00:41 13 Jacob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:00:47 14 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 0:00:54 15 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 0:01:03 16 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:01:06 17 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:01:12 18 Gustavo César (Spa) Xacobeo Galicia 0:01:14 19 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 0:01:21 20 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:22 21 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 0:01:23 22 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 23 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:01:25 24 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:01:29 25 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 0:01:31 26 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 0:01:37 27 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:01:38 28 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 0:01:42 29 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 0:01:44 30 Egoi Martínez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:48 31 Davide Malacarne (Ita) Quick Step 0:01:52 32 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 0:01:58 33 Bram Tankink (Ned) Rabobank 34 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 0:02:04 35 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 36 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:02:06 37 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 0:02:07 38 Delio Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia 0:02:10 39 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank 40 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 0:02:14 41 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 42 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:02:16 43 Thomas Rohregger (Aut) Team Milram 0:02:21 44 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 45 Andrey Zeits (Kaz) Astana 46 Daniel Navarro (Spa) Astana 47 Serafín Martínez (Spa) Xacobeo Galicia 0:02:23 48 Juan Jose Oroz (Spa) Euskaltel - Euskadi 49 Xabier Zandio (Spa) Caisse d'Epargne 0:02:27 50 Matthias Russ (Ger) Team Milram 0:02:30 51 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 0:02:31 52 Ben Swift (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:02:35 53 Johannes Frölingher (Ger) Team Milram 0:02:38 54 Stephen Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 55 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 56 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 0:02:40 57 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 58 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:02:42 59 Rasmus Guldhammer (Den) Team HTC - Columbia 0:02:47 60 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:02:49 61 Iban Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:50 62 Paul Martens (Ger) Rabobank 63 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:02:51 64 Manuel Vázquez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:02:52 65 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 66 Christian Knees (Ger) Team Milram 0:02:54 67 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:02:55 68 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:02:57 69 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 70 Óscar Freire (Spa) Rabobank 0:02:59 71 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:03:00 72 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:03:04 73 Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia 0:03:10 74 David López (Spa) Caisse d'Epargne 75 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:03:11 76 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 77 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 78 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 0:03:13 79 Addy Engels (Ned) Quick Step 0:03:14 80 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:03:19 81 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:03:23 82 Rubén Pérez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:03:24 83 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:03:25 84 Rene Mandri (Est) AG2R La Mondiale 0:03:30 85 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:03:32 86 Aitor Pérez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 0:03:34 87 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:35 88 Maxim Gourov (Kaz) Astana 0:03:39 89 David Arroyo (Spa) Caisse d'Epargne 90 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:03:40 91 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 0:03:41 92 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:03:47 93 Alberto Benítez (Spa) Footon-Servetto 0:03:49 94 Fuyu Li (Chn) Team Radioshack 0:03:52 95 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 0:04:00 96 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 97 Alan Pérez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:02 98 Sergio Carrasco (Spa) Andalucia - Cajasur 0:04:04 99 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 100 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 0:04:06 101 Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:09 102 Francesco Reda (Ita) Quick Step 0:04:13 103 José Luis Arrieta (Spa) AG2R La Mondiale 0:04:16 104 Peter Stenina (USA) Garmin - Transitions 105 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 0:04:21 106 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:04:31 107 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:04:41 108 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 0:04:43 109 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 110 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 0:04:50 111 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 112 Manuel Calvente (Spa) Andalucia - Cajasur 0:04:52 113 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 0:05:06 114 Juan Javier Estrada (Spa) Andalucia - Cajasur 0:05:25 115 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 0:05:28 116 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:05:34 117 Christophe Brandt (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:06:01 118 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 0:06:07 119 David De La Fuente (Spa) Astana 0:06:27 120 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 0:11:43

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 25 pts 2 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 20 3 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 16 4 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 14 5 Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 6 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 10 7 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 9 8 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 8 9 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto 7 10 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 6 11 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 5 12 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 13 Jacob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 3 14 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 2 15 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team HTC - Columbia 1:38:35 2 Team Radioshack 0:00:41 3 Euskaltel - Euskadi 0:01:36 4 Omega Pharma - Lotto 0:03:15 5 Rabobank 0:03:16 6 Caisse D'Epargne 0:03:17 7 Team Saxo Bank 0:03:18 8 Team Katusha 0:03:19 9 Garmin - Slipstream 0:03:38 10 SKY P.C.T. 0:03:45 11 Xacobeo Galicia 0:04:32 12 Quick Step 0:04:46 13 Française Des Jeux 0:04:59 14 Team Milram 0:06:09 15 Astana 0:06:17 16 AG2R - La Mondiale 0:09:01 17 Footon - Servetto 0:09:22 18 Liquigas 0:09:29 19 Lampre - N.G.C. 0:10:01 20 Andalucia - Cajasur 0:10:52

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 23:27:30 2 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:07 3 Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:58 4 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 0:01:06 5 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto 0:01:10 6 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 0:01:18 7 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 0:01:47 8 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:01:58 9 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:01:59 10 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 0:02:27 11 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:37 12 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 0:02:41 13 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 0:02:43 14 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 0:02:58 15 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 0:03:30 16 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 0:04:13 17 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:05:09 18 Iban Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:06:35 19 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 0:06:44 20 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 0:06:54 21 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 0:07:40 22 David López (Spa) Caisse d'Epargne 23 Daniel Navarro (Spa) Astana 0:10:13 24 Evgeny Petrov (Rus) Team Katusha 0:10:45 25 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:11:26 26 Manuel Vázquez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:12:22 27 Kevin Seeldrayers (Bel) Quick Step 0:13:03 28 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 0:13:13 29 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 0:14:37 30 David Arroyo (Spa) Caisse d'Epargne 0:14:57 31 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team 0:14:59 32 Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia 0:15:07 33 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 0:15:44 34 Jens Voigt (Ger) Team Saxo Bank 35 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:15:52 36 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank 0:16:36 37 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 0:16:42 38 Jacob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 0:16:44 39 Stephen Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:16:53 40 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 0:17:26 41 Óscar Freire (Spa) Rabobank 0:19:01 42 Grischa Niermann (Ger) Rabobank 0:19:04 43 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:19:44 44 Egoi Martínez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:20:33 45 Rene Mandri (Est) AG2R La Mondiale 0:20:55 46 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 0:21:21 47 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 0:22:18 48 Juan Jose Oroz (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:22:20 49 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:23:00 50 Francis Mourey (Fra) Française Des Jeux 0:23:02 51 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 0:23:45 52 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 0:23:51 53 Vasili Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 0:25:29 54 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:25:33 55 Dario Cataldo (Ita) Quick Step 0:26:18 56 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:26:27 57 Johannes Frölingher (Ger) Team Milram 0:27:09 58 Aitor Pérez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 0:28:35 59 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 0:29:22 60 Andrey Zeits (Kaz) Astana 0:29:43 61 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank 0:29:49 62 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 0:30:02 63 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:30:14 64 Bram Tankink (Ned) Rabobank 0:30:59 65 Paul Martens (Ger) Rabobank 0:31:18 66 David De La Fuente (Spa) Astana 0:31:42 67 Thomas Rohregger (Aut) Team Milram 0:31:52 68 Serafín Martínez (Spa) Xacobeo Galicia 0:32:08 69 Christian Knees (Ger) Team Milram 0:32:23 70 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 0:33:23 71 Rubén Pérez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:33:27 72 Ben Swift (GBr) Sky Professional Cycling Team 0:33:42 73 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:33:47 74 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 0:34:23 75 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 0:34:27 76 Davide Malacarne (Ita) Quick Step 0:34:57 77 Delio Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia 0:35:07 78 Jurgen Van De Walle (Bel) Quick Step 0:35:54 79 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 0:37:03 80 Peter Stenina (USA) Garmin - Transitions 0:39:07 81 Manuel Calvente (Spa) Andalucia - Cajasur 0:39:19 82 Gustavo César (Spa) Xacobeo Galicia 0:39:36 83 Rasmus Guldhammer (Den) Team HTC - Columbia 0:39:37 84 Simon Gerrans (Aus) Sky Professional Cycling Team 0:39:56 85 Kjell Carlström (Fin) Sky Professional Cycling Team 0:40:01 86 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 0:40:11 87 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:41:31 88 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:43:13 89 Maxim Gourov (Kaz) Astana 0:43:57 90 David Zabriskie (USA) Garmin - Transitions 0:44:38 91 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:45:18 92 Xabier Zandio (Spa) Caisse d'Epargne 0:46:10 93 Gianni Meersman (Bel) Française Des Jeux 0:47:34 94 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 0:47:53 95 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:48:14 96 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 0:48:19 97 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 0:48:33 98 Matthew Busche (USA) Team Radioshack 0:48:35 99 Addy Engels (Ned) Quick Step 0:48:53 100 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:50:01 101 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:51:38 102 Christophe Brandt (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:52:56 103 Matthias Russ (Ger) Team Milram 0:53:06 104 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 0:55:11 105 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 0:56:08 106 Alan Pérez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:56:51 107 José Luis Arrieta (Spa) AG2R La Mondiale 0:57:40 108 Alberto Benítez (Spa) Footon-Servetto 0:58:39 109 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 1:00:04 110 Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia 1:01:39 111 Francesco Reda (Ita) Quick Step 1:02:30 112 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 1:04:39 113 Bolat Raimbekov (Kaz) Astana 1:05:16 114 Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 1:05:27 115 Sergio Carrasco (Spa) Andalucia - Cajasur 1:06:13 116 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 1:14:30 117 Fuyu Li (Chn) Team Radioshack 1:20:13 118 Juan Javier Estrada (Spa) Andalucia - Cajasur 1:23:36 119 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 1:23:54

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 14 pts 2 Jacob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 9 3 Egoi Martínez (Spa) Euskaltel - Euskadi 9 4 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 9 5 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 8 6 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 4 7 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 4 8 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 3 9 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 3 10 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 2 11 Daniel Navarro (Spa) Astana 2 12 Dominik Nerz (Ger) Team Milram 2 13 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 2 14 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 2 15 Alberto Benítez (Spa) Footon-Servetto 2 16 Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia 2 17 Sergio Carrasco (Spa) Andalucia - Cajasur 2 18 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 1 19 Sylvain Calzati (Fra) Sky Professional Cycling Team 1 20 Johannes Frölingher (Ger) Team Milram 1 21 Peter Stenina (USA) Garmin - Transitions 1 22 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Rabuñal (Spa) Xacobeo Galicia 23 pts 2 Alberto Benítez (Spa) Footon-Servetto 19 3 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 16 4 Jacob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 16 5 Johannes Frölingher (Ger) Team Milram 14 6 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 13 7 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 12 8 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 11 9 Robert Gesink (Ned) Rabobank 9 10 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 8 11 Iban Mayoz (Spa) Footon-Servetto 8 12 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 8 13 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 8 14 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 7 15 Christian Meier (Can) Garmin - Transitions 7 16 Aitor Pérez Arrieta (Spa) Footon-Servetto 7 17 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto 5 18 Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 4 19 Serafín Martínez (Spa) Xacobeo Galicia 4 20 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 4 21 Sergio Carrasco (Spa) Andalucia - Cajasur 4 22 Martin Pedersen (Den) Footon-Servetto 4 23 Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 24 Egoi Martínez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 25 Daniel Navarro (Spa) Astana 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 106 pts 2 Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel - Euskadi 79 3 Óscar Freire (Spa) Rabobank 60 4 Christopher Horner (USA) Team Radioshack 53 5 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 51 6 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha 46 7 Beñat Intxausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 34 8 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions 33 9 Sandy Casar (Fra) Française Des Jeux 26 10 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto 24 11 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 23 12 Peter Velits (Svk) Team HTC - Columbia 21 13 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 20 14 Maxime Monfort (Bel) Team HTC - Columbia 17 15 Robert Gesink (Ned) Rabobank 16 16 Alexandre Botcharov (Rus) Team Katusha 16 17 Michael Rogers (Aus) Team HTC - Columbia 14 18 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 14 19 Paul Martens (Ger) Rabobank 13 20 Dries Devenyns (Bel) Quick Step 12 21 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank 11 22 Haimar Zubeldia (Spa) Team Radioshack 10 23 Davide Vigano (Ita) Sky Professional Cycling Team 10 24 Christian Knees (Ger) Team Milram 9 25 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 8 26 Davide Malacarne (Ita) Quick Step 8 27 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 6 28 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 5 29 David Loosli (Swi) Lampre-Farnese Vini 4 30 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 31 Jacob Fuglsang (Den) Team Saxo Bank 3 32 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 33 Iban Velasco (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 34 Paolo Tiralongo (Ita) Astana 2 35 Sergio Paulinho (Por) Team Radioshack 1 36 Thomas Rohregger (Aut) Team Milram 1