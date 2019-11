Venezuela's Miguel Ubeto (Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack) sprinted to victory in stage two of the Vuelta al Tachira, winning a massive field sprint into Santa Barbara de Barina. The stage win was the second in a row for the Gobernación de Carabobo team, which won the opening team time trial on Wednesday.

Ubeto moves into the race lead previously held by teammate Jose Chacon.

"I defended the interests of my team. I knew I could win the final sprint and it was great because I overcame one of the best riders, Gil Cordovez," said Ubeto who earned his fourth career stage win in the Vuelta al Tachira in seven starts.

Ubeto, fourth in the 2000 Moscow Track World Cup and winner of 15 national championships on the track, dedicated his victory to his sponsors and his grandmother who is experiencing health problems. "I still have plans to win other stages," said Ubeto, twice runner-up in the Tour of Guadeloupe (2008 - 2009) and a second place finisher in the Tour of the Dominican Republic.

Friday's third stage will run between the towns of Abejales and Guasdualito, a distance of 162.3 kilometres. Riders will contest four sprints, two with time bonuses and two with points. The completely flat stage favors the sprinters for the second straight day with a field sprint the likely outcome for stage honours.

Results 1 Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 4:04:21 2 Gil Cordovez (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 3 Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 4 Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 5 Mirko Puccioni (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 6 Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 7 Marco Escarcega (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 8 Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 9 Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 10 David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 11 Alfonso Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 12 Samuele Galligani (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 13 Victor Garcia (Spa) Tlax Mex Lizaros . Mexico 14 Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 15 Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 16 Alfredo Flores (Gua) Guatemala 17 Manuel Rodas (Gua) Guatemala 18 Josmer Cuadros (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 19 Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 20 Segundo Navarrete (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 21 Alvaro Torres (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 22 Antonio Santoro (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 23 Diego Carrero (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 24 Freddy Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 25 Cesar Suarez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 26 Arthur Garcia (Ven) Kino Tachira 27 Maki Roman (Ven) Kino Tachira 28 Luis Mascopolo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 29 Duvan Mosquera (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 30 Emanuel Roberti (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 31 Yosvangs Rojas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 32 Jose Chacon (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 33 Juan Murillo (Ven) Gobernacion Del Zulia 34 Carlos Becerra (Ven) Loteria Del Tachira 35 Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira Gobernacion 36 Roberto Nava (Ven) Gobernacion Del Zulia 37 Juan Torrez (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 38 Jose Rujano (Ven) Gobernacion Del Zulia 39 Ivan Casas (Col) Boyaca Orgullo De America 40 Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 41 Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira 42 Jose Contreras (Ven) Loteria Del Tachira 43 Noel Vazquez (Ven) Loteria Del Tachira 44 Tomas Gil (Ven) Loteria Del Tachira 45 Adelso Valero (Ven) Gobernacion Del Zulia 46 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 47 Hugo Esteban (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 48 Epifanio Cortez (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 49 Eder Arenas (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 50 Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 51 Jorge Gallegos (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 52 Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira 53 Jonathan Salinas (Ven) Kino Tachira 54 Jose Ramos (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 55 Daniel Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 56 Matteo Mammini (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 57 Manuel Medina (Ven) Gobernacion Del Zulia 58 Heberth Rivas (Ven) Gobernacion Del Zulia 59 Ruben Flores (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 60 Yonathan Flores (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 61 Jose Zeceña (Gua) Guatemala 62 Luis Diaz (Ven) Sport Tachira Gobernacion 63 Cleyzer Altamiranda (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 64 Frik Perez (Gua) Guatemala 65 Eudin Becerra (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 66 Angel Rivas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 67 Miguel Labrador (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 68 Jose Franco (Ven) Kino Tachira 69 Carlos Maya (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 70 Israel Bustamante (Col) Loteria De Boyaca 71 Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 72 Carlos Ruiz Juan (Ven) Kino Tachira 73 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo De America 74 Jonathan Camargo (Ven) Kino Tachira 75 Alejandro Serna (Col) Loteria De Boyaca 76 Jhon Navas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 77 Carlos Castro (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 78 Daniel Medina (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 79 Wiston Camargo (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 80 Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira 81 Elio Beltran (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 82 Nelson Gelvez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 83 Darwin Garzon (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 84 Juan Ruiz (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 85 Jesus Zarate (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 86 Carlos Hernandez (Gua) Guatemala 87 Edison Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 88 Oscar Barron (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 89 Yeisson Delgado (Ven) Kino Tachira 90 Nestor Molina (Ven) Sport Tachira Gobernacion 91 Oscar Luna (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 92 Fernando La Cruz (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 93 Jose Aguillon (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 94 Eliasia Contreras (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 95 Raul Saavedra (Ven) Alcaldia De Maracaibo 96 Yoengris Acosta (Ven) Alcaldia De Maracaibo 97 Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 98 Jose Niño (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 99 Kebin Rincon (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 100 Yemberson Rangel (Ven) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 101 Rolando Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 102 Graciano Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 103 Carlos Galviz (Ven) Gobernacion Del Zulia 104 Mauricio Neisa (Col) Boyaca Orgullo De America 105 Michael Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo De America 106 Pedro Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 107 Yosmer Mendez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 108 Yoendry Bermudez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 109 Humberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo De America 110 Wilmer Vazquez (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 111 Jovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 112 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America 113 Yenderson Villalobos (Ven) Alcaldia De Maracaibo 114 Asbel Rodas (Gua) Guatemala 115 Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 116 Edgar Ortega (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 117 Ronald Rodriguez (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 118 Elioner Lopez (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 119 Jimmy Briceño (Ven) Loteria Del Tachira 120 Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 121 Luis Roa (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:02:37 122 Gino Mota (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:03:12 123 Carlos Linares (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 0:04:54 124 Jhon Patiño (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 0:09:55 125 Marco Sesti (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 0:10:06 126 Wolfang Escalante (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 0:20:33 127 Yuliany Alvarez (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 0:21:00 128 Javier Sanguino (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:21:10 HD Luis Acevedo (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo HD Noel Quintero (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo HD Luis Nieto (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia DNF Leonardo Bonifazio (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport DNF Marlon Mercado (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo

Teams 1 Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 12:13:03 2 Alcaldia San Cristobal Iandere 3 Tlax Mex Lizaros . Mexico 4 Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 5 Hussein Sport Gobierno Barinas 6 Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 7 Gobernacion Del Zulia 8 Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 9 Guatemala 10 Loteria De Boyaca 11 Kino Tachira 12 Loteria Del Tachira 13 Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 14 Sport Tachira Gobernacion 15 Alcaldia Mun Libertad Capacho 16 Alcaldia De Maracaibo 17 Boyaca Orgullo De America 18 Fundacion Club Escuelaindependencia 19 Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 0:20:33

General classification after stage 2 1 Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 4:21:59 2 Alvaro Torres (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 0:00:10 3 Yosvangs Rojas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 4 Jose Chacon (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 5 Jhon Navas (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 6 Carlos Becerra (Ven) Loteria Del Tachira 0:00:15 7 Freddy Vargas (Ven) Loteria Del Tachira 8 Jose Contreras (Ven) Loteria Del Tachira 9 Noel Vazquez (Ven) Loteria Del Tachira 10 Tomas Gil (Ven) Loteria Del Tachira 11 Ronald Gonzalez (Ven) Loteria Del Tachira 12 Rodolfo Camacho (Col) Loteria Del Tachira 13 Jimmy Briceño (Ven) Loteria Del Tachira 14 Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 0:00:19 15 Jose Rujano (Ven) Gobernacion Del Zulia 16 Adelso Valero (Ven) Gobernacion Del Zulia 17 Manuel Medina (Ven) Gobernacion Del Zulia 18 Heberth Rivas (Ven) Gobernacion Del Zulia 19 Carlos Galviz (Ven) Gobernacion Del Zulia 20 Ivan Casas (Col) Boyaca Orgullo De America 0:00:30 21 Gregorio Ladino (Col) Boyaca Orgullo De America 22 Mauricio Neisa (Col) Boyaca Orgullo De America 23 Michael Rodriguez (Col) Boyaca Orgullo De America 24 Humberlino Mesa (Col) Boyaca Orgullo De America 25 Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America 26 Arthur Garcia (Ven) Kino Tachira 0:00:35 27 Maki Roman (Ven) Kino Tachira 28 Jonathan Salinas (Ven) Kino Tachira 29 Jose Franco (Ven) Kino Tachira 30 Carlos Ruiz Juan (Ven) Kino Tachira 31 Jonathan Camargo (Ven) Kino Tachira 32 Yeisson Delgado (Ven) Kino Tachira 33 Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 0:00:38 34 Luis Mascopolo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 0:00:40 35 Jose Alarcon (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 36 Eudin Becerra (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 37 Angel Rivas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 38 Alfonso Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 0:00:45 39 Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 40 Israel Bustamante (Col) Loteria De Boyaca 41 Alejandro Serna (Col) Loteria De Boyaca 42 Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 43 Graciano Fonseca (Col) Loteria De Boyaca 44 Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 0:00:50 45 Freddy Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 46 Hugo Esteban (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 47 Edison Paredes (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 48 Kebin Rincon (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 49 Rolando Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 50 Pedro Trujillo (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 51 Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 0:00:55 52 Josmer Cuadros (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 53 Duvan Mosquera (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 54 Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 55 Ruben Flores (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 56 Carlos Maya (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 57 Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 0:01:00 58 Mirko Puccioni (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 59 Antonio Santoro (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 60 Matteo Mammini (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 61 Jorge Gallegos (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 62 Daniel Medina (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 0:01:02 63 Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 0:01:05 64 David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 65 Wiston Camargo (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 66 Oscar Luna (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 67 Jose Aguillon (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 68 Jose Niño (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 69 Edgar Ortega (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 70 Marco Escarcega (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 0:01:10 71 Victor Garcia (Spa) Tlax Mex Lizaros . Mexico 72 Segundo Navarrete (Ecu) Tlax Mex Lizaros . Mexico 73 Epifanio Cortez (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 74 Cesar Suarez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 0:01:15 75 Nelson Gelvez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 76 Raul Saavedra (Ven) Alcaldia De Maracaibo 77 Yoengris Acosta (Ven) Alcaldia De Maracaibo 78 Yoendry Bermudez (Ven) Alcaldia De Maracaibo 79 Yenderson Villalobos (Ven) Alcaldia De Maracaibo 80 Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 0:01:16 81 Jose Ramos (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 0:01:20 82 Miguel Labrador (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 83 Juan Ruiz (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 84 Wilmer Vazquez (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 85 Luis Gelvez (Ven) Sport Tachira Gobernacion 0:01:25 86 Daniel Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 87 Luis Diaz (Ven) Sport Tachira Gobernacion 88 Nestor Molina (Ven) Sport Tachira Gobernacion 89 Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 90 Jose Zeceña (Gua) Guatemala 0:01:27 91 Alfredo Flores (Gua) Guatemala 0:01:30 92 Manuel Rodas (Gua) Guatemala 93 Frik Perez (Gua) Guatemala 94 Carlos Hernandez (Gua) Guatemala 95 Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:01:34 96 Diego Carrero (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:01:35 97 Carlos Castro (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 98 Elioner Lopez (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 99 Yonathan Flores (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 0:01:40 100 Darwin Garzon (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 101 Fernando La Cruz (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 102 Yemberson Rangel (Ven) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 0:01:41 103 Eliasia Contreras (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 0:01:45 104 Ronald Rodriguez (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 105 Juan Torrez (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 0:01:49 106 Juan Murillo (Ven) Gobernacion Del Zulia 0:02:14 107 Jovanny Lopez (Col) Boyaca Orgullo De America 0:02:32 108 Roberto Nava (Ven) Gobernacion Del Zulia 0:02:49 109 Samuele Galligani (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 0:03:19 110 Emanuel Roberti (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 111 Gil Cordovez (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 0:03:36 112 Eder Arenas (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 0:03:53 113 Jesus Zarate (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 0:03:56 114 Luis Roa (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:04:09 115 Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 0:04:32 116 Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 0:04:41 117 Oscar Barron (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 0:04:46 118 Cleyzer Altamiranda (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 0:04:47 119 Elio Beltran (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:04:55 120 Yosmer Mendez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 0:05:28 121 Asbel Rodas (Gua) Guatemala 0:05:47 122 Gino Mota (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:08:07 123 Carlos Linares (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 0:10:07 124 Jhon Patiño (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 0:11:35 125 Marco Sesti (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 0:15:14 126 Wolfang Escalante (Ven) Club Ciclistico El Piñal Fernando Feo 0:22:18 127 Javier Sanguino (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 0:26:53 128 Yuliany Alvarez (Ven) Fundacion Club Escuelaindependencia 0:30:42

Points classification 1 Miguel Ubeto (Ven) Gob Carabobo Trasporte Eliang Plastipack 15 pts 2 Gil Cordovez (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 12 3 Julio Herrera (Ven) Gob Socialista Trujillo Fund. Nelson Cabrera 10 4 Jonathan Monsalve (Ven) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 8 5 Mirko Puccioni (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 7 6 Ralph Monsalve (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 5 7 Marco Escarcega (Mex) Tlax Mex Lizaros . Mexico 4 8 Yosimar Jerez (Col) Trecolli Bono Urb Sierra Nevada Y Villa Paola 3 9 Victor Garcia (Spa) Tlax Mex Lizaros . Mexico 3 10 Pedro Herrera (Col) Loteria De Boyaca 2 11 Liselfi Montoya (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 2 12 Franklin Chacon (Ven) Gobernacion Del Zulia 1 13 David Soto (Ven) Alcaldia San Cristobal Iandere 1

Sprints classification 1 Jorge Abreu (Ven) Sport Tachira Gobernacion 6 pts 2 Wilmer Bravo (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 5 3 Luis Roa (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 4 4 Carlos Hernandez (Gua) Guatemala 4 5 Henry Mendoza (Ven) Alcaldia Mun Libertad Capacho 2 6 Pedro Gutierrez (Ven) Hussein Sport Gobierno Barinas 2 7 Darwin Urrea (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 2 8 Manuel Valero (Col) Loteria De Boyaca 1 9 Yorman Rojas (Ven) Sumiglov Gob Merida Sta. Cruz Mora 1 10 Marco Sesti (Ita) Gs.Mastromarco Sensi Mapooro Hussein Sport 1