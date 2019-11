Joaquim Rodriguez (Katusha) climbs toward victory (Image credit: Sirotti)

After losing narrowly to Samuel Sanchez (Euskaltel-Euskadi) on the opening stage of the Vuelta a Burgos, Joaquím Rodríguez (Katusha) made amends on the hilltop finish of El Castillo in Burgos today with an emphatic victory. After his Katusha team set a furious tempo on the 7km finishing circuit, Rodríguez parlayed his explosive uphill kick to a solo victory with teammate Daniel Moreno completing a 1-2 finish three seconds later.

Stage 1 winner and overnight race leader Samuel Sanchez finished in third place, seven seconds behind Rodríguez, and relinquished his position atop general classification. Julien Simon (Saur-Sojasun) finished fourth, two seconds later, followed by Juan Jose Cobo (Geox-TMC).

Rodríguez now leads Sanchez by seven seconds, while David Lopez (Movistar) holds third overall, 17 seconds back.

"I'm very happy about this result," said Rodríguez. "Finally, after several brilliant placings, I was able to take this great win that brought me to first place in general classification. The team today, once again, did an extraordinary job as witnessed by Moreno's second place. We took the race into our hands in the last 10km where all of my teammates did their best to make this happen."

The stage was dominated by an early break of two riders: Etienne Tortelier (Saur-Sojasun) and the irrepressible Kenny De Ketele (Topsport Vlaanderen-Mercator), who was part of the opening stage's lengthy three-man escape which garnered the Belgian the sprint classification lead.

As the Euskaltel-Euskadi-led peloton steadily chipped away at the duo's advantage, the break received new life as a pair of Spaniards, Jordi Simon (Caja Rural) and Carlos Verona (Burgos 2016-Castilla y León), bridged across inside of 30km to go.

The quartet held the peloton at 50 seconds for the next 10 kilometres, but once the tempo ramped up in advance of the 7km finishing circuit the break was doomed. Just as the peloton reeled in the escapees with 13.5km to go, Simon made a last gasp attack but he, too, was brought back with 12km remaining.

FDJ and then Movistar put riders on the front of the peloton, but once the field reached the top of the category 3 El Castillo ascent to the finish line for the first time Katusha was firmly in control. The Russian ProTour squad was determined to wrest the race lead from Samuel Sanchez and with massive work, particularly by Vladimir Karpets, the stage was set for Joaquím Rodríguez to finish off the stage with the one-two punch of stage victory and overall leadership of the Vuelta a Burgos.

On Friday the peloton faces an 11.6km team time trial and race leader Joaquím Rodríguez hopes to defend his jersey. "The course is short, so I don't think there will be huge gaps between teams. Anyway, we have to do our best to keep the general classification leadership."

Full Results 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 3:26:22 2 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:03 3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:07 4 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:09 5 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:00:10 6 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 7 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 8 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:00:13 9 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 10 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 11 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 12 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 13 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 14 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 15 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 16 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 17 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 18 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 19 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 0:00:20 20 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:22 21 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 22 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:00:29 23 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:00:33 24 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:00:35 25 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 26 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 27 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:00:39 28 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:00:46 29 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 30 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 31 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:54 32 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:00:59 33 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:01:03 34 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:05 35 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:01:07 36 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 0:01:09 37 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 38 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 39 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:17 40 Dominique Cornu (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 41 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 42 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 43 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 44 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:01:22 45 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 46 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 47 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 48 Alex Cano Ardila (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 49 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 50 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 51 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 0:01:30 52 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 53 Ramon Domene (Spa) Androni Giocattoli 0:01:35 54 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 55 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:01:44 56 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 57 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 58 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:58 59 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:02:05 60 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:02:07 61 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 62 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 63 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 64 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 65 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 66 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 67 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 68 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 69 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 70 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 71 Tobias Ludvigsson (Swe) Skil - Shimano 72 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 73 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 74 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 75 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 76 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:15 77 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:02:22 78 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:02:23 79 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:02:26 80 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:02:30 81 Dominique Rollin (Can) FDJ 82 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:02:38 83 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:02:40 84 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:02:41 85 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 86 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 87 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:43 88 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 89 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:02:53 90 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 0:03:03 91 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:12 92 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 0:03:36 93 Yoann Offredo (Fra) FDJ 94 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:04:49 95 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 96 Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural 97 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 98 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 99 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 100 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 101 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 102 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 103 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 104 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 105 Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 106 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 107 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 108 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 109 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:05:04 110 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 0:05:05 111 Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano 0:06:58 112 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 113 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 0:07:02 114 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 115 Egor Silin (Rus) Katusha Team 116 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 117 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 118 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 0:09:38

Points 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 25 pts 2 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 20 3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 16 4 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 14 5 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 12 6 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 10 7 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 9 8 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 8 9 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 7 10 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 11 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 5 12 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 4 13 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 3 14 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 15 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Sprint 1 - Castrojeriz, 54km 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 pts 2 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 1

Sprint 2 - Arenillas de Ríopisuerga, 66km 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 pts 2 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 1

Sprint 3 - Melgar de Fernamental, 71km 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 pts 2 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 2 3 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 1

Mountain 1 - El Castillo (Cat. 3) 137km 1 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 6 pts 2 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 4 3 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 2 4 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 1

Mountain 2 - El Castillo (Cat. 3) 144km 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 6 pts 2 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 4 3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 4 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 1

Teams 1 Euskaltel-Euskadi 10:19:39 2 Saur - Sojasun 0:00:02 3 Geox-TMC 0:00:03 4 Movistar Team 5 Katusha Team 0:00:05 6 FDJ 0:00:22 7 Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:45 8 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:02 9 Andalucia Caja Granada 0:02:05 10 Acqua & Sapone 0:02:08 11 Orbea Continental 0:02:28 12 Caja Rural 0:04:08 13 Burgos 2016 - Castilla y León 0:04:18 14 Androni Giocattoli 0:04:24 15 Skil - Shimano 0:04:40

General classification after stage 2 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 7:17:29 2 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:07 3 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 0:00:17 4 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 5 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:00:18 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 7 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 0:00:21 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:00:22 9 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 0:00:23 10 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:25 11 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 0:00:26 12 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:27 13 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:32 14 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:33 15 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 16 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 0:00:35 17 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 0:00:38 18 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 0:00:46 19 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 20 Kenny Elissonde (Fra) FDJ 0:00:58 21 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:00 22 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:01:07 23 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:08 24 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:09 25 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:01:11 26 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 0:01:13 27 Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team 28 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:01:25 29 Hector Leonardo Paez Leon (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 30 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:01:33 31 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:01:34 32 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:01:38 33 Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:01:47 34 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 0:01:57 35 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:01:58 36 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 0:02:00 37 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:02:01 38 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 0:02:03 39 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia Caja Granada 40 Antonio Santoro (Ita) Androni Giocattoli 0:02:07 41 Dominique Cornu (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:11 42 Johan Coenen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 43 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 44 Juan José Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:12 45 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:02:16 46 Camilo Andres Suarez Albarracin (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 47 Alex Cano Ardila (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:02:21 48 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:02:22 49 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:02:26 50 Mauricio Ardila Cano (Col) Geox-TMC 0:02:30 51 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 52 Luca Solari (Ita) Androni Giocattoli 0:02:31 53 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 0:02:44 54 Christopher Jennings (RSA) Burgos 2016 - Castilla y León 0:02:52 55 Francesco Di Paolo (Ita) Acqua & Sapone 0:02:57 56 Ramon Domene (Spa) Androni Giocattoli 57 Tobias Ludvigsson (Swe) Skil - Shimano 0:03:01 58 Luca Barla (Ita) Androni Giocattoli 0:03:10 59 David Belda Garcia (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:03:14 60 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:03:16 61 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:03:17 62 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 0:03:29 63 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:03:31 64 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 65 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 66 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 67 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 0:03:32 68 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Caja Rural 0:03:33 69 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 0:03:38 70 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 0:03:40 71 Thomas Bonnin (Fra) Skil - Shimano 0:03:41 72 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:46 73 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 0:03:56 74 Manuel Anton (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:04:00 75 Daniele Ratto (Ita) Geox-TMC 0:04:04 76 Adrian Saez (Spa) Orbea Continental 0:04:13 77 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 78 Pascual Orengo Lopez (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:04:26 79 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:04:36 80 Dominique Rollin (Can) FDJ 0:04:59 81 Alexander Riabkin (Rus) Caja Rural 0:05:03 82 Angel Vicioso Arcos (Spa) Androni Giocattoli 0:05:07 83 Jordi Simon (Spa) Caja Rural 0:05:10 84 Mikel Astarloza (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:05:12 85 Inaki Isasi Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 86 Claudio Corioni (Ita) Acqua & Sapone 0:05:17 87 José Herrada Lopez (Spa) Caja Rural 0:05:21 88 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 0:05:24 89 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:05:31 90 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:05:48 91 Martin Reimer (Ger) Skil - Shimano 0:05:51 92 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:03 93 Victor Hugo Pena Grisales (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 0:06:13 94 Juan Pablo Forero Carreno (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 95 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 0:06:54 96 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 0:06:56 97 Igor Romero Etxebarria (Spa) Caja Rural 0:06:59 98 Robin Chaigneau (Ned) Skil - Shimano 0:07:18 99 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 0:07:36 100 Egor Silin (Rus) Katusha Team 0:07:40 101 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:07:49 102 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 0:07:58 103 Peio Bilbao (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:08:01 104 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:08:07 105 Ruben Jimenez Ventosa (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 106 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 0:08:22 107 Noel Martin Infante (Spa) Orbea Continental 0:08:26 108 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 109 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 0:08:58 110 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:09:02 111 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 112 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 0:09:05 113 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 0:09:09 114 Mikel Bizkarra (Spa) Orbea Continental 0:09:31 115 Giairo Ermeti (Ita) Androni Giocattoli 0:09:32 116 Carlos Verona Quintanilla (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 0:10:20 117 Sander Oostlander (Ned) Skil - Shimano 0:11:09 118 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 0:12:07

Points classification 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 45 pts 2 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 41 3 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 21 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 20 5 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 19 6 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 19 7 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 17 8 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 16 9 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 14 10 Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun 14 11 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 11 12 David Blanco Rodriguez (Spa) Geox-TMC 8 13 Fabio Felline (Ita) Geox-TMC 8 14 Arnaud Gerard (Fra) FDJ 7 15 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 16 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 17 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 18 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia Es Pasion - Cafe De Colombia 3 19 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 2 20 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 1

Sprint classification 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 pts 2 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 6 3 Etienne Tortelier (Fra) Saur - Sojasun 6 4 Yoann Offredo (Fra) FDJ 4 5 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 2 6 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 2 7 Arturo Mora Ortiz (Spa) Caja Rural 1

Mountains classification 1 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 11 pts 2 José Luis Roldan Carmona (Spa) Andalucia Caja Granada 10 3 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 8 4 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 8 5 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 6 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 6 7 Yoann Offredo (Fra) FDJ 5 8 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 3 9 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 2 10 Luis Mas Bonet (Spa) Burgos 2016 - Castilla y León 2