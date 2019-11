Image 1 of 26 Oscar Freire (Rabobank) sprints to victory in the Ruta del Sol's final stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 26 2011 Ruta del Sol winner Markel Irizar on the podium. (Image credit: Bosco Martin) Image 3 of 26 The Ruta del Sol peloton in action during the final stage. (Image credit: Bosco Martin) Image 4 of 26 The break of the day contained Cyril Bessy (Saur-Sojasun), David Bernabeu (Andalucia Caja Granada), Xabier Zabalo (Orbea Continental) and Jan Barta (Team Netapp). (Image credit: Bosco Martin) Image 5 of 26 Race leader Markel Irizar and his RadioShack teammates ride at the front of the peloton. (Image credit: Bosco Martin) Image 6 of 26 Óscar Pujol (Omega Pharma-Lotto) grabs a bottle from the team car. (Image credit: Bosco Martin) Image 7 of 26 Another beautiful day for racing at the Ruta del Sol. (Image credit: Bosco Martin) Image 8 of 26 Eventual stage winner Oscar Freire (Rabobank) in action during the final day of racing. (Image credit: Bosco Martin) Image 9 of 26 The Ruta del Sol peloton makes its way from Córdoba to Antequera. (Image credit: Bosco Martin) Image 10 of 26 A policeman surveys the action at the Ruta del Sol. (Image credit: Bosco Martin) Image 11 of 26 Race leader Markel Irizar and his RadioShack teammates lead the peloton in the opening kilometres. (Image credit: Bosco Martin) Image 12 of 26 The first break of the day, containing Ruben Perez Moreno (Euskaltel-Euskadi), Javier Ramirez and Antonio Cabello (Andalucia Caja Granada), and Hector Gonzalez (KTM-Murcia), was short-lived. (Image credit: Bosco Martin) Image 13 of 26 Sprint classification winner Jan Bakelandts (Omega Pharma - Lotto). (Image credit: Bosco Martin) Image 14 of 26 Oscar Freire (Rabobank) dons the blue jersey for winning the points classification. (Image credit: Bosco Martin) Image 15 of 26 Jan Bakelandts (Omega Pharma-Lotto) won the sprint classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 26 Oscar Freire (Rabobank) would close out the Ruta del Sol with his second straight sprint victory. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 26 RadioShack controlled the race for GC leader Markel Irizar. (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 26 Oscar Freire (Rabobank) won the points classification. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 26 The top three GC finishers at the 2011 Ruta del Sol (l-r): Jurgen Van Den Broeck (Omega Pharma - Lotto), Markel Irizar (RadioShack), Levi Leipheimer (RadioShack). (Image credit: Bosco Martin) Image 20 of 26 Ruta del Sol winner Markel Irizar (RadioShack) (Image credit: Bosco Martin) Image 21 of 26 An ecstatic Markel Irizar (RadioShack) dons the final leader's jersey of the Rutal del Sol. (Image credit: Bosco Martin) Image 22 of 26 Top three overall (l-r): Jurgen Van Den Broeck, 2nd; Markel Irizar, 1st; Levi Leipheimer, 3rd. (Image credit: Bosco Martin) Image 23 of 26 Oscar Freire (Rabobank) won the Ruta del Sol finale in Antequera. (Image credit: Bosco Martin) Image 24 of 26 Oscar Freire (Rabobank) edged out Sammy Sanchez (Euskaltel - Euskadi) to take the eighth Ruta del Sol stage of his career. (Image credit: Bosco Martin) Image 25 of 26 RadioShack in control of the Ruta del Sol peloton. (Image credit: Bosco Martin) Image 26 of 26 Ruta del Sol final podium (l-r): Jurgen Van Den Broeck, 2nd; Markel Irizar, 1st; Levi Leipheimer, 3rd. (Image credit: Bettini Photo)

Rabobank continued its winning ways as Oscar Freire claimed the team's ninth victory this season in the final stage of the Ruta del Sol. The 35-year-old Spaniard closed out the five-day Spanish stage race with back-to-back victories in the final two days of racing, this time besting 2008 Olympic road champion Sammy Sanchez (Euskaltel-Euskadi) and stage two winner Jonathan Hivert (Saur-Sojasun) in Antequera.

Freire sprinted to his eighth career Ruta del Sol stage win and his victory on the final day added another honour for his palmares as he claimed the final blue points classification jersey.

The field splintered at the finish in Antequera as the parcours pitched uphill over the final kilometres followed by a descent to the finish, but overnight race leader Markel Irizar (RadioShack) crossed the line in the 33-man front group to maintain his slender one-second general classification lead over Jurgen Van Den Broeck (Omega Pharma-Lotto). The 31-year-old Spaniard assumed the red leader's jersey after stage two and held it through to the end for the biggest victory of his career and his first-ever in a stage race.

"This is unbelievable," said Irizar. "I am so happy with this victory, but even more with the way my teammates worked for me. Jani Brajkovic, Levi Leipheimer, Robbie Hunter, Haimar Zubeldia, Dmitriy Muravyev and Ivan Rovny, they all worked for me four long days. It is a huge pleasure to be part of this team. It is hard to describe the feelings that I have now."

"A mass sprint was a perfect scenario for us, but there was still a tricky, very steep hill and dangerous descent in the last K," said RadioShack team director Viatcheslav Ekimov. "Markel was able to keep the wheel of Van den Broeck and deserves this victory. Without a doubt, he is the happiest man in Spain right now."

RadioShack placed a second rider on the final podium as Levi Leipheimer claimed third, two seconds behind Irizar. Team RadioShack's strong performance earned them the team classification title as well.

The final day of racing at the Ruta del Sol, 162.7km from Córdoba to Antequera, started quickly and the first breakaway formed after only 8km as four riders jumped clear: Ruben Perez Moreno (Euskaltel-Euskadi), Javier Ramirez and Antonio Cabello (Andalucia Caja Granada), and Hector Gonzalez (KTM-Murcia).

Their move was short-lived, brought back after only 9km of freedom, but the next foursome to escape the peloton would be in it for the long haul. After 30km of racing Cyril Bessy (Saur-Sojasun), David Bernabeu (Andalucia Caja Granada), Xabier Zabalo (Orbea Continental) and Jan Barta (Team Netapp) escaped and built a lead hovering between two to three minutes.

While Bessy, Zabalo and Barta were all well behind on general classification and no threat to Irizar, Bernabeu started the day only 31 seconds behind the Spanish leader which ensured that RadioShack would keep close tabs on the break.

The lead quartet, however, put up a strong fight and still held a 2:20 lead with 25km remaining. RadioShack powered the peloton and chipped away at their advantage, reducing it to one minute with 10km to go, and finally neutralising their escape with three kilometres left to the finish.

With a gradual uphill finish looming and the top-ten riders separated by only 12 seconds on general classification there was still a possibility of some shuffling amongst the overall contenders, but ultimately the top of the leader board remained unchanged as Irizar and his nearest rivals all finished with the same time as stage winner Oscar Freire.

Full Results 1 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 3:46:12 2 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 3 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 4 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 6 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 8 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 9 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 10 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 11 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 12 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 14 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 16 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 17 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 18 Andreas Dietziker (Swi) Team Netapp 19 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 20 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 21 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 22 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 23 Leopold Konig (Cze) Team Netapp 24 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 25 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 26 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 27 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 28 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 29 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 30 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 31 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 32 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 33 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 34 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:00:08 35 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 36 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 0:00:10 37 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 38 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 39 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 40 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 41 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 42 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 43 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 44 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 45 Peio Bilbao (Spa) Orbea Continental 46 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 47 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 48 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 49 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:16 50 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:00:27 51 Jesús Del Nero Montes (Spa) Team Netapp 52 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 53 Jose Antonio Carrasco Ramirez (Spa) KTM - Murcia 54 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 55 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 56 Anders Lund (Den) Leopard Trek 57 Egor Silin (Rus) Katusha Team 58 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 59 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 60 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 61 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 62 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 63 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 64 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 65 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 66 Thomas Bonin (Fra) Skil - Shimano 0:00:33 67 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 68 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 69 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 70 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp 71 Gert Dockx (Bel) Omega Pharma-Lotto 72 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 73 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 74 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 75 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 76 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 77 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 78 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:36 79 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 80 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 0:00:38 81 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 82 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 0:00:41 83 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 0:00:46 84 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 85 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:52 86 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 87 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 88 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 89 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 90 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:00:55 91 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:56 92 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 93 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:02 94 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 0:01:04 95 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 0:01:11 96 Thomas Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:12 97 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:01:15 98 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:01:21 99 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 0:01:23 100 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:01:24 101 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 102 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 103 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:31 104 Jan Barta (Cze) Team Netapp 0:01:35 105 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:01:44 106 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:01:46 107 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:01:54 108 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:02:51 109 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:02:57 DNS Serguei Ivanov (Rus) Katusha Team DNS Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi DNS Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team DNS Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team DNS Tom Stamsnijder (Ned) Leopard Trek DNS Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek DNS Dominic Klemme (Ger) Leopard Trek

Points 1 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 25 pts 2 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 20 3 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 16 4 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 14 5 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 12 6 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 7 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 9 8 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 8 9 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 7 10 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 6 11 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 5 12 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 13 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 3 14 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 15 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 1

Sprint 1 - Posada, 27.4km 1 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 pts 2 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 2 3 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 1

Sprint 2 - La Carlota, 57.7km 1 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 3 pts 2 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 2 3 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountain 1 - Alto de Corcoya (Cat. 3) 123.9km 1 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 3 pts 2 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 2 3 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 1

Teams 1 Saur - Sojasun 11:18:36 2 Sky Procycling 3 Movistar Team 4 Team RadioShack 5 Orbea Continental 0:00:10 6 Skil - Shimano 7 Geox-TMC 8 Andalucia Caja Granada 0:00:16 9 Katusha Team 0:00:20 10 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:27 11 Team Netapp 12 KTM - Murcia 13 Euskaltel-Euskadi 0:00:33 14 Omega Pharma-Lotto 0:00:37 15 Rabobank Cycling Team 16 Leopard Trek 17 Caja Rural 0:01:06

Final general classification 1 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 16:27:21 2 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:01 3 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 0:00:02 4 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 0:00:03 5 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 0:00:08 6 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 7 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:00:09 8 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 0:00:12 9 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:16 10 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 0:00:18 11 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 12 Leopold Konig (Cze) Team Netapp 13 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 0:00:20 14 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 0:00:23 15 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 0:00:25 16 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 0:00:26 17 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:27 18 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:30 19 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 20 Vladimir Karpets (Rus) Katusha Team 21 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:00:34 22 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 0:00:36 23 Peio Bilbao (Spa) Orbea Continental 24 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 0:00:40 25 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 26 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 0:00:41 27 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 0:00:42 28 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 0:00:44 29 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 0:00:54 30 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 31 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 0:00:56 32 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:01:00 33 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 0:01:05 34 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp 0:01:06 35 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 0:01:07 36 Gert Dockx (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:08 37 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 0:01:34 38 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 0:01:39 39 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:01:45 40 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 0:01:48 41 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:02:44 42 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 0:02:53 43 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 44 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 0:03:22 45 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:30 46 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 0:04:03 47 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 0:04:19 48 Dmitriy Muravyev (Kaz) Team RadioShack 0:05:21 49 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 0:07:27 50 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 0:11:20 51 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:14:17 52 Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 0:15:54 53 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:16:15 54 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:16:47 55 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 0:20:03 56 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:20:04 57 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 0:20:19 58 Artem Ovechkin (Rus) Katusha Team 0:20:28 59 Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun 0:20:35 60 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 0:20:36 61 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:21:04 62 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 0:21:07 63 Egor Silin (Rus) Katusha Team 0:21:14 64 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 0:21:17 65 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 0:21:27 66 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 0:21:37 67 Jan Barta (Cze) Team Netapp 0:22:23 68 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 0:22:30 69 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 0:22:57 70 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 0:22:59 71 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 0:23:19 72 Andreas Dietziker (Swi) Team Netapp 0:23:21 73 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 74 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:23:25 75 Johannes Fröhlinger (Ger) Skil - Shimano 0:23:38 76 Marcel Wyss (Swi) Geox-TMC 0:23:40 77 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 0:23:41 78 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 0:23:55 79 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 0:23:56 80 Anders Lund (Den) Leopard Trek 0:24:16 81 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 0:24:25 82 Jose Antonio Carrasco Ramirez (Spa) KTM - Murcia 0:24:28 83 Thomas Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 0:24:36 84 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 0:24:38 85 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:24:42 86 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 0:24:48 87 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 0:24:53 88 Jesús Del Nero Montes (Spa) Team Netapp 0:24:54 89 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 0:24:58 90 Thomas Bonin (Fra) Skil - Shimano 0:25:14 91 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 0:25:16 92 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 0:25:18 93 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 0:25:22 94 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:25:23 95 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:25:25 96 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 0:25:28 97 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:25:38 98 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 0:26:06 99 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 0:26:15 100 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 0:26:33 101 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 0:27:07 102 Mario Aerts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:27:11 103 Yann Huguet (Fra) Skil - Shimano 0:27:28 104 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 0:27:29 105 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 0:27:45 106 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia 0:29:13 107 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 0:29:14 108 Julian Sanchez Pimienta (Spa) Caja Rural 0:31:18 109 Oscar Garcia-Casarrubios Pintor (Spa) KTM - Murcia 0:32:35

Points classification 1 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 66 pts 2 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 49 3 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 45 4 Jonathan Hivert (Fra) Saur - Sojasun 41 5 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 40 6 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 39 7 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 34 8 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 29 9 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 28 10 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 26 11 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 20 12 Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun 19 13 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 19 14 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 16 15 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 15 16 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 14 17 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 14 18 Stijn Devolder (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 19 Christian Knees (Ger) Sky Procycling 13 20 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 12 21 Robert Hunter (RSA) Team RadioShack 12 22 Peio Bilbao (Spa) Orbea Continental 10 23 Paul Poux (Fra) Saur - Sojasun 10 24 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 9 25 Thomas Lövkvist (Swe) Sky Procycling 8 26 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 8 27 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 7 28 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 6 29 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp 6 30 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 31 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 5 32 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 5 33 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 5 34 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 35 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 4 36 Jan Barta (Cze) Team Netapp 4 37 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 3 38 Leopold Konig (Cze) Team Netapp 3 39 Yuriy Trofimov (Rus) Katusha Team 3 40 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 41 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 2 42 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 2 43 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 1 44 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 1

Sprint classification 1 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 6 pts 2 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 5 3 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 3 4 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 3 5 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 2 6 Jens Voigt (Ger) Leopard Trek 2 7 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 2 8 Ivan Rovny (Rus) Team RadioShack 1 9 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 1 10 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 1 11 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 1 12 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 1

Mountains classification 1 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 28 pts 2 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 19 3 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 12 4 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 11 5 Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi 10 6 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 8 7 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 6 8 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 6 9 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 6 10 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 4 11 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 12 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 4 13 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 4 14 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 3 15 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 3 16 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 17 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 2 18 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 19 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 1 20 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 1 21 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 1 22 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 1 23 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 1

Andalucia rider classification 1 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 2 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 3 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 4 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 5 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 6 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada

Spanish rider classification 1 Markel Irizar Aranburu (Spa) Team RadioShack 2 Luis Pasamontes Rodriguez (Spa) Movistar Team 3 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 4 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 5 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 6 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 7 Peio Bilbao (Spa) Orbea Continental 8 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 9 Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi 10 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 11 Jose Alberto Benitez Roman (Spa) Andalucia Caja Granada 12 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Geox-TMC 13 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia Caja Granada 14 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 15 Marcos Garcia (Spa) KTM - Murcia 16 Vicente David Bernabeu Armengol (Spa) Andalucia Caja Granada 17 Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling 18 Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team 19 Rafael Valls Ferri (Spa) Geox-TMC 20 Iñigo Cuesta (Spa) Caja Rural 21 Sergio Pardilla Belllón (Spa) Movistar Team 22 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 23 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia Caja Granada 24 Javier Moreno Bazan (Spa) Caja Rural 25 Victor Cabedo (Spa) Orbea Continental 26 Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi 27 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 28 Jesús Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 29 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 30 Ricardo Garcia Ambroa (Spa) Orbea Continental 31 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Caja Rural 32 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea Continental 33 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Andalucia Caja Granada 34 Javier Benitez Pomares (Spa) KTM - Murcia 35 Diego Milán Jiménez (Spa) Caja Rural 36 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Orbea Continental 37 Jose Antonio Carrasco Ramirez (Spa) KTM - Murcia 38 Jaume Rovira Pous (Spa) KTM - Murcia 39 Adrián Palomares Villaplana (Spa) Andalucia Caja Granada 40 Jesús Del Nero Montes (Spa) Team Netapp 41 Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia Caja Granada 42 Beñat Urain Epelde (Spa) Orbea Continental 43 David De La Fuente Rasilla (Spa) Geox-TMC 44 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 45 Óscar Pujol Muñoz (Spa) Omega Pharma-Lotto 46 Hector Gonzalez Baeza (Spa) KTM - Murcia 47 Aitor Galdos (Spa) Caja Rural 48 Xabier Zabalo Imaz (Spa) Orbea Continental 49 José Vicente Garcia Acosta (Spa) Movistar Team 50 Salvador Guardiola Tora (Spa) KTM - Murcia