Image 1 of 9 Ben Sonntag and Jason Sager (Jamis) cross the finish line as winners of the 2011 Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 2 of 9 Racers at the start of the final day's competition at the Trans Andes. (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 3 of 9 Congratulaions are in order. (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 4 of 9 A team is all smiles near the finish. (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 5 of 9 Two teammates head toward the finish (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 6 of 9 A jubliant finisher (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 7 of 9 Trans Andes racers roll out for the final stage (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 8 of 9 A racer on the final day at the Trans Andes (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes) Image 9 of 9 A rider cross a stream (Image credit: Marcelo Tucana / Trans Andes)

Jason Sager and Benjamin Sonntag (Team Jamis) won the Trans Andes Challenge after six demanding stages and 440km. The final day's stage finished up in Pucon and was the fastest and easiest of them all, with 45km starting from QuimeyCo Hot Springs.

Sager and Sonntag's final win came in a time of 1:28:53, giving them an overall time of 19:03:43. Their margin of victory was 1:04:33 ahead of runners-up Javier Puschel of Chile and Simon Zahnd of Switzerland. Canadian duo Marty Lazarsky and Neal Kendree were third overall.

Team Kenda/Seven/NoTubes' Mary McConneloug and Michael Broderick of the United States dominated the mixed category by winning all the stages. Their cumulative time was 20:37:56. Chileans Elisa García and Claus Plaut were second overall for the third consecutive year.

The race closed with an awards ceremony and closing party in the city of Pucón.

Stage 6 full results

Duo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Sager & Benjamin Sonntag (USA/Ger) 1:28:53 2 Marty Lazarsky & Neal Kindree (Can) 0:03:10 3 Martín Flaño & Nicolás Prudencio (Chi) 0:05:17 4 Javier Püschel & Simon Zahnd (Swi) 0:05:24 5 Jacques Gagne & Simard Benoit (Can) 0:06:40 6 Francois Dumas & Nadeau Pierre-Yves (Can) 0:14:40 7 Kiebacher Armin & Rabensteiner Fabien (Ita) 0:36:05

Duo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Eva Lechner & Nathalie Schneitter (Ita/Swi) 2:04:46 2 Anja De Decker & Elke Roage (Bel) 0:16:50

Duo mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug & Michael Broderick (USA) 1:35:46 2 Elisa García & Claus Plaut (Chi) 0:14:42

Duo 35+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Hüller & Florian Reichert (Ger) 3:28:43

Duo 60+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Cardemil & José María Eyzaguirre (Chi) 1:43:35 2 Giorgio Nattero* & Sergio Madrid (Chi) 0:00:01 3 Gert De Geeter & Maarten Delforche (Bel) 0:02:58 4 Pablo Bascur & Cristóbal García-Huidobro (Chi) 0:14:10 5 Patricio Diaz & Santiago Diaz (Chi) 0:16:37 6 Sergio Bunster & Nicolás Maino (Chi) 0:18:24 7 David Frehner & Enrique Pascual Cuesta (Spa) 0:41:34

Duo 60+ mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Víctor Ortiz & Pamela Aguilera (Chi) 2:24:19

Duo 80+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 José Valdés & Benjamin Kauffman (PRc) 2:04:45 2 Pablo Cruz & José Luis Ibaibarriaga (Chi) 0:00:57 3 Aníbal Baeza & César Salgado (Chi) 0:02:25 4 Gerard Preuss & Bernd Bauernschmidt (Ger) 0:28:20 5 Fernando Lopez & Paul Parker (Can) 0:33:34 6 Rafael Abelenda Lomas & Antoni Gasso Navarro (Spa) 1:41:59

Duo 100+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Jim Gibson & Shawn Gillis (USA) 1:58:34 2 Al Mickelson & Jim Forbes (Can) 2:07:35

Duo 100+ mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 John Ledington & Deb Ledington (USA) 2:39:11

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Andreas Hestler (Can) 1:32:04 2 Blake Harlan (USA) 0:00:20

Solo men 18-30 # Rider Name (Country) Team Result 1 Taigh Banson (Aus) 1:42:28 2 Samuel De la Sotta (Chi) 0:06:43 3 Manuel Grescnell (Ita) 0:22:24

Solo women 18-30 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denisse Van Sint Jan (Chi) 3:23:53

Solo men 31-45 # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan García (Arg) 1:35:47 2 Graham Cocksedge (Can) 0:08:36 3 José Antonio Riquelme (Can) 0:10:38 4 Pat Doyle (Can) 0:11:01 5 Javier Lopez (USA) 6 Marshall Craig (Can) 0:13:36 7 Faustino Linares (Arg) 0:22:48 8 José Luis Astorquiza (Chi) 1:48:06 9 Rafael De Vito (Arg) 2:03:21

Solo men 46+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Felipe Sargent (Chi) 2:02:49 2 Rick Metzger (Can) 0:35:37 3 William Glore (USA) 0:36:01

Final general classification

Duo men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Sager & Benjamin Sonntag (USA/Ger) 19:03:43 2 Javier Püschel & Simon Zahnd (Swi) 1:04:33 3 Marty Lazarsky & Neal Kindree (Can) 1:42:24 4 Martín Flaño & Nicolás Prudencio (Chi) 2:28:35 5 Jacques Gagne & Simard Benoit (Can) 2:29:11 6 Francois Dumas & Nadeau Pierre-Yves (Can) 5:11:58 7 Kiebacher Armin & Rabensteiner Fabien (Ita) 8:04:42

Duo women final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Eva Lechner & Nathalie Schneitter (Ita/Swi) 27:23:00 2 Anja De Decker & Elke Roage (Bel) 3:54:17

Duo mixed final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug & Michael Broderick (USA) 20:37:56 2 Elisa García & Claus Plaut (Chi) 4:52:03

Duo 35+ men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathias Hüller & Florian Reichert (Ger) 38:39:13

Duo 60+ men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giorgio Nattero* & Sergio Madrid (Chi) 23:06:43 2 Carlos Cardemil & José María Eyzaguirre (Chi) 0:18:52 3 Pablo Bascur & Cristóbal García-Huidobro (Chi) 2:10:02 4 Gert De Geeter & Maarten Delforche (Bel) 3:52:58 5 Sergio Bunster & Nicolás Maino (Chi) 4:46:05 6 Patricio Diaz & Santiago Diaz (Chi) 5:58:36 7 David Frehner & Enrique Pascual Cuesta (Spa) 8:41:30

Duo 60+ mixed final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Víctor Ortiz & Pamela Aguilera (Chi) 32:35:14

Duo 80+ men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Aníbal Baeza & César Salgado (Chi) 28:22:06 2 Pablo Cruz & José Luis Ibaibarriaga (Chi) 1:09:36 3 José Valdés & Benjamin Kauffman (PRc) 2:26:00 4 Fernando Lopez & Paul Parker (Can) 7:10:48 5 Gerard Preuss & Bernd Bauernschmidt (Ger) 7:43:08 6 Rafael Abelenda Lomas & Antoni Gasso Navarro (Spa) 11:24:48

Duo 100+ men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jim Gibson & Shawn Gillis (USA) 27:52:15 2 Al Mickelson & Jim Forbes (Can) 14:30:59

Duo 100+ mixed final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 John Ledington & Deb Ledington (USA) 34:20:15

Solo men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Blake Harlan (USA) 20:49:14 2 Andreas Hestler (Can) 1:16:21

Solo men 18-30 final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Taigh Banson (Aus) 23:23:35 2 Samuel De la Sotta (Chi) 0:43:24 3 Manuel Grescnell (Ita) 3:12:10

Solo women 18-30 final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Denisse Van Sint Jan (Chi) 32:04:07

Solo men 31-45 final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan García (Arg) 21:36:08 2 José Antonio Riquelme (Can) 1:12:11 3 Pat Doyle (Can) 1:27:47 4 Javier Lopez (USA) 1:49:09 5 Graham Cocksedge (Can) 3:14:59 6 Marshall Craig (Can) 3:30:13 7 Faustino Linares (Arg) 7:50:29 8 José Luis Astorquiza (Chi) 12:21:32 9 Rafael De Vito (Arg) 21:04:53