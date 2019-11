Image 1 of 10 Emerging rider Cameron Peterson (Virgin Blue/RBS Morgans) drives the peloton during the short-and-sweet 25 kilometre second stage. (Image credit: Shane Goss) Image 2 of 10 Harrif Saleh (Malaysian National Team) takes out stage two of the tour in Echuca. (Image credit: Shane Goss) Image 3 of 10 The charge to the line in Echuca with Malaysian rider Harrif Saleh (far left) grabbing the upper hand. (Image credit: Shane Goss) Image 4 of 10 The peloton speeds past Murray River Gums in Echuca on stage two of the tour. (Image credit: Shane Goss) Image 5 of 10 Harrif Saleh (Malaysian National Team) is presented with his Fonterra Rising Star jersey in Echuca. (Image credit: Shane Goss) Image 6 of 10 Gordon McCauley (Hyster-Total Rush) zips up his most aggressive rider of the stage jersey from stage two in Echuca. (Image credit: Shane Goss) Image 7 of 10 The peloton heads past the Elgas Truck in the home straight in Echuca. (Image credit: Shane Goss) Image 8 of 10 He has already been on the podium in Gippsland and Geelong, and now he is on the podium a winner on the Tour of the Murray River. Harrif Saleh (Malaysian National Team) wins stage two. (Image credit: Shane Goss) Image 9 of 10 Joel Pearson (Genesys Wealth Advisers) is the new leader of the 2010 Elgas Tour of the Murray River after stage two beneath the Murray River Gums in Echuca. (Image credit: Shane Goss) Image 10 of 10 Stage two podium (L-R): Tom Robinson (Genesys Wealth Advisers), Harrif Saleh (Malaysian National Team) and Joel Pearson (Genesys Wealth Advisers). (Image credit: Shane Goss)

Harrif Saleh showed the Malaysian National Team’s development program is working as he claimed victory at the Tour of Murray River’s second stage. The victory was Saleh’s second at a Scody Cup race this season, with the team contesting the Australian races to better prepare its riders for global competition.

Saleh held off a Genesys Wealth Advisers charge at the end of the 25.5 kilometre stage, with Tom Robinson and Joel Pearson finishing second and third respectively. His third place bumped Pearson into the Tour’s purple leader’s jersey ahead of this afternoon’s 99.8 kilometre stage three.

Full Results 1 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:34:24 2 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 3 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 4 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 5 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 6 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 7 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 8 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 9 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 10 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 11 Akmal Amrum (Aus) Mildura Rural City Council 12 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 13 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 14 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 15 Luis Trueba (Aus) Mildura Rural City Council 16 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 17 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 18 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 19 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 20 Russell Gill (Aus) Swan Hill Rural City Council 21 Amir Rusli (Mas) Malaysian National Team 22 Neil Van Der Ploeg (Aus) search2retain-myteam2 23 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 24 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 25 Zamri Saleh (Mas) Malaysian National Team 26 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 27 Jason Rigg (Aus) Mildura Rural City Council 28 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 29 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 30 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 31 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 32 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 33 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 34 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 35 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 36 Rene Kolbach (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 37 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 38 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 39 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 40 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 41 Mitchell Pearson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 42 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 43 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 44 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 45 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 46 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 47 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 48 Jason Allen (Aus) Hyster - Total Rush 49 Brendan Brooks (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 50 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 51 Will Tehan (Aus) Hyster - Total Rush 52 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 53 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 54 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 55 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 56 Jacob Sutherland (Aus) Hyster - Total Rush 57 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 58 Andrew Roe (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 59 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 60 James Mcdulling (Aus) RACE - Fenton Green 61 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 62 Brad Tilby (Aus) Blackpeloton 63 Courtney Black (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 64 Jared Rowney (Aus) GE Plumbing 65 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 66 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 67 Matthe Wheatcroft (Aus) Blackpeloton 68 Gilbert Gutowski (Aus) Merida Australia Road Team 69 David Melville (Aus) Merida Australia Road Team 70 Elliott Wells (Aus) Plan B Racing Team 71 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 72 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 73 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 74 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 75 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 76 Michael Cupitt (Aus) Merida Australia Road Team 77 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 78 Scot Cronly-Dillon (Aus) McDonagh Blake - Witness 79 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 80 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 81 Matthew Werrell (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 82 Daniel Hopper (Aus) Swan Hill Rural City Council 83 Tristan Jones (Aus) Swan Hill Rural City Council 84 Sean Evangelista (Aus) GE Plumbing 85 Peter Spencer (Aus) GE Plumbing 86 Clayton Fettell (Aus) GE Plumbing 87 Chris Beeck (Aus) Plan B Racing Team 0:01:09 88 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 89 James Northey (Aus) Blackpeloton 90 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 91 Timothy Decker (Aus) Team SASI Cycling 92 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 93 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 94 David Tozer (Aus) RACE - Fenton Green 95 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 96 David Treacy (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 97 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 0:02:18 98 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 99 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 100 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 0:03:27 101 Andrew Barlow (Aus) Blackpeloton 102 Trent Williams (Aus) Apollo Bicycles 103 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 104 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 105 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 106 Alexander Smyth (Aus) search2retain-myteam2 107 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 108 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 109 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 110 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 111 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 112 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:04:36 113 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 114 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 115 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 116 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 117 Angus Gale (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 118 Damian Harris (Aus) RACE - Fenton Green 0:05:45 119 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 120 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 121 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:06:54 122 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council DNF Timothy Dalgliesh (Aus) Merida Australia Road Team DNS Jackson Wardrop (Aus) GE Plumbing DNS Brett Tivers (Aus) Plan B Racing Team

Sprint 1 - Lap 6 1 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 3 pts 2 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 3 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1

Sprint 2 - Lap 8 1 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 3 pts 2 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 3 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 1

Sprint 3 - Lap 10 1 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 3 pts 2 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 3 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 1

Sprint 4 - Lap 12 1 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 3 pts 2 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 2 3 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 1

Sprint 5 - Lap 14 1 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 pts 2 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 2 3 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1

Sprint 6 - Lap 16 1 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 3 pts 2 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 3 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 1

Sprint 7 - Lap 18 1 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 3 pts 2 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 2 3 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 1

Sprint 8 - Lap 20 1 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 3 pts 2 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 2 3 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 1

Sprint 9 - Lap 22 1 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 3 pts 2 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 3 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 1

Sprint 10 - Lap 24 1 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 3 pts 2 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 2 3 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1

Sprint 11 - Lap 26 1 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 3 pts 2 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 2 3 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Criterium championship 1 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 10 pts 2 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 9 3 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 4 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 7 5 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 6 6 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 5 7 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 4 8 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 9 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 2 10 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 1

Most aggressive rider 1 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush

Young riders 1 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:34:24 2 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 3 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 4 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 5 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 6 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 7 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 9 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 10 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 11 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 12 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 13 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 14 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 15 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 16 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 17 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 18 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 19 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 20 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 21 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 22 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 23 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 24 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 25 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 26 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 27 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 28 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 29 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 30 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 31 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 32 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 33 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 34 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 35 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 36 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 37 James Northey (Aus) Blackpeloton 0:01:09 38 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 39 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 40 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 41 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 0:02:18 42 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 43 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 44 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 0:03:27 45 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 46 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 47 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 48 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 49 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 50 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 51 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 52 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 0:04:36 53 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 54 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 55 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 0:05:45 56 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 57 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:06:54 58 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council

Teams 1 Genesys Wealth Advisers 1:43:12 2 Drapac Professional Cycling 3 Hyster - Total Rush 4 Malaysian National Team 5 Virgin Blue RBS Morgans 6 Mildura Rural City Council 7 Jayco Skins 8 Jayco/VIS/QAS 9 Bike Bug North Sydney/Carroll & O 10 Swan Hill Rural City Council 11 search2retain-myteam2 12 Plan B Racing Team 13 Apollo Bicycles 14 New South Wales Instutite of Sport 15 Merida Australia Road Team 16 Blackpeloton 17 Shortis.com.au Cycling Team 18 McDonagh Blake - Witness 19 GE Plumbing 20 RACE - Fenton Green 0:01:09 21 Team SASI Cycling

General classification after stage 2 1 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 4:06:35 2 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:01 3 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 0:00:02 4 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:00:05 5 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:07 6 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 0:00:09 7 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:12 8 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:00:13 9 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:14 10 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 11 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 12 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:16 13 Zamri Saleh (Mas) Malaysian National Team 0:00:17 14 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 0:00:18 15 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:19 16 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:00:20 17 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 18 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:21 19 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 20 James Mowatt (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 21 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 22 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 0:00:22 23 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 24 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 25 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 0:00:23 26 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 27 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 28 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 29 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 30 Amir Rusli (Mas) Malaysian National Team 0:00:24 31 Jack Beckinsale (Aus) New South Wales Instutite of Sport 32 Kane Walker (Aus) Apollo Bicycles 33 John Cornish (Aus) Genesys Wealth Advisers 34 Akmal Amrum (Aus) Mildura Rural City Council 35 Shahrul Amin (Mas) Malaysian National Team 36 Christopher D'Amelio (Aus) Apollo Bicycles 37 Russell Gill (Aus) Swan Hill Rural City Council 38 Benjamin Hill (Aus) New South Wales Instutite of Sport 39 Jason Allen (Aus) Hyster - Total Rush 40 Sean Joyce (Aus) Blackpeloton 41 Rene Kolbach (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 42 Luis Trueba (Aus) Mildura Rural City Council 43 Jay Mccarthy (Aus) Jayco/VIS/QAS 44 Sam Rutherford (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 45 Neil Van Der Ploeg (Aus) search2retain-myteam2 46 Alex Carver (Aus) Jayco Skins 47 Jason Rigg (Aus) Mildura Rural City Council 48 Mitchell Pearson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 49 Christoper Williams (Aus) Merida Australia Road Team 50 Aaron Donnelly (Aus) Jayco Skins 51 Patrick Lane (Aus) Jayco Skins 52 Will Tehan (Aus) Hyster - Total Rush 53 Stuart Smith (Aus) Jayco/VIS/QAS 54 Matthe Wheatcroft (Aus) Blackpeloton 55 Andy Mcnab (Aus) search2retain-myteam2 56 James Mcdulling (Aus) RACE - Fenton Green 57 Jeremey Stephens (Aus) Blackpeloton 58 James Herd (Aus) Apollo Bicycles 59 Matthew Marshall (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 60 Andrew Roe (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 61 Clayton Fettell (Aus) GE Plumbing 62 Brad Tilby (Aus) Blackpeloton 63 Edward Bissaker (Aus) New South Wales Instutite of Sport 64 Brendan Brooks (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 65 Jacob Sutherland (Aus) Hyster - Total Rush 66 Yusrizal Usoff (Mas) Malaysian National Team 67 Mitchell Mulhern (Aus) Merida Australia Road Team 68 Gilbert Gutowski (Aus) Merida Australia Road Team 69 Scot Cronly-Dillon (Aus) McDonagh Blake - Witness 70 George Tansley (Aus) Team SASI Cycling 71 Geoff Straub (Aus) McDonagh Blake - Witness 72 David Edwards (Aus) Jayco/VIS/QAS 73 Daniel Hopper (Aus) Swan Hill Rural City Council 74 Alexand Edmondson (Aus) Team SASI Cycling 75 Harry Rassie (Aus) RACE - Fenton Green 76 Elliott Wells (Aus) Plan B Racing Team 77 Peter Spencer (Aus) GE Plumbing 78 Jared Rowney (Aus) GE Plumbing 79 Courtney Black (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 80 David Melville (Aus) Merida Australia Road Team 81 Sean Evangelista (Aus) GE Plumbing 82 Michael Cupitt (Aus) Merida Australia Road Team 83 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:42 84 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 0:00:45 85 Tristan Jones (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:00:52 86 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 0:01:31 87 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 88 Matthew Benson (Aus) Team SASI Cycling 0:01:33 89 Timothy Decker (Aus) Team SASI Cycling 90 Chris Beeck (Aus) Plan B Racing Team 91 Fallanie Ali (Mas) Malaysian National Team 92 Scott McPhee (Aus) Team SASI Cycling 93 David Tozer (Aus) RACE - Fenton Green 94 David Treacy (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 95 Damien Howson (Aus) Team SASI Cycling 0:02:42 96 Fraser Northey (Aus) Team SASI Cycling 97 Dale Scarfe (Aus) McDonagh Blake - Witness 0:03:51 98 Rick Sanders (Aus) Jayco/VIS/QAS 99 Jackson Law (Aus) New South Wales Instutite of Sport 100 Patrick Drapac (Aus) Drapac Professional Cycling 101 Alexander Smyth (Aus) search2retain-myteam2 102 Andrew Barlow (Aus) Blackpeloton 103 Ghazali Hamid (Aus) Mildura Rural City Council 104 Chris Steffanoni (Aus) search2retain-myteam2 105 Ethan Kimmince (Aus) New South Wales Instutite of Sport 106 Matthew Werrell (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:03:59 107 Jared Triggs (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:04:12 108 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:04:55 109 Oliver Kent-Spark (Aus) RACE - Fenton Green 0:05:00 110 James Henry (Aus) Apollo Bicycles 111 Angus Gale (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 112 Trevor Griffiths (Aus) Apollo Bicycles 0:06:09 113 Ben Cutajar (Aus) Shortis.com.au Cycling Team 0:07:18 114 Liam Dove (Aus) Mildura Rural City Council 115 Stephen Bomball (Aus) New South Wales Instutite of Sport 0:07:29 116 Logan Mort (Aus) Blackpeloton 0:07:33 117 Trent Williams (Aus) Apollo Bicycles 0:08:24 118 Louis Evangelista (Aus) GE Plumbing 0:09:37 119 Fergus Maclachlan (Aus) Swan Hill Rural City Council 0:09:40 120 James Northey (Aus) Blackpeloton 0:14:34 121 Clive Silcock (Aus) Mildura Rural City Council 0:15:43 122 Damian Harris (Aus) RACE - Fenton Green 0:19:10

Points classification 1 Richard Lang (Aus) Jayco Skins 18 pts 2 David Pell (Aus) Drapac Professional Cycling 12 3 Stuart Shaw (Aus) Drapac Professional Cycling 10 4 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 8 5 Alexander Ray (Aus) Hyster - Total Rush 7 6 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 7 7 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 7 8 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 6 9 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 6 10 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 5 11 Rohan Dennis (Aus) Jayco Skins 4 12 Timothy Walker (Aus) Genesys Wealth Advisers 4 13 Angus Morton (Aus) Drapac Professional Cycling 3 14 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 15 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 3 16 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 2 17 Fakhrullah Alias (Mas) Malaysian National Team 2 18 Anthony Giacoppo (Aus) Plan B Racing Team 2 19 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 2 20 Kyle Marwood (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 21 Mark Isaacs (Aus) search2retain-myteam2 2 22 Alexander Malone (Aus) Bike Bug North Sydney/Carrol 2 23 Daniel Furmston (Aus) Plan B Racing Team 1 24 James Hepburn (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1 25 Cameron Peterson (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 1

Mountains classification 1 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 3 pts 2 Adam Phelan (Aus) McDonagh Blake - Witness 3 3 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 3 4 Eric Sheppard (Aus) Jayco/VIS/QAS 2 5 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 6 Ben Grenda (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 7 Charles Howlett (Aus) search2retain-myteam2 1 8 Nicholas Walker (Aus) Jayco/VIS/QAS 1 9 Sam Davis (Aus) Plan B Racing Team 1

Criterium championship classification 1 Harrif Saleh (Mas) Malaysian National Team 10 pts 2 Thomas Robinson (Aus) Genesys Wealth Advisers 9 3 Joel Pearson (Aus) Genesys Wealth Advisers 8 4 Gordon McCauley (NZl) Hyster - Total Rush 7 5 Michael Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling 6 6 James Williamson (Aus) Hyster - Total Rush 5 7 Patrick Shaw (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 4 8 Rico Rogers (NZl) Swan Hill Rural City Council 3 9 Scott Law (Aus) Virgin Blue RBS Morgans 2 10 Thomas Palmer (Aus) Drapac Professional Cycling 1