Image 1 of 12 Stage winner Aaron Kemps takes his second stage of this year's Tour of China. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 2 of 12 The four overall leaders celebrated with champagne. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 3 of 12 The yellow jersey leader Dirk Muller. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 4 of 12 Stage winner Aaron Kemps also took the blue points jersey. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 5 of 12 King Wai Cheung (Hong Kong) kept the polka dot jersey. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 6 of 12 Kun Jiang (China National Team) retained his Greater China jersey and finished eighth in GC. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 7 of 12 The best ranked Asian rider was Hossein Askari (Tabriz Petrochemical), who finished fifth in GC. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 8 of 12 Stage seven's top three riders on the podium. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 9 of 12 The yellow jersey leader Dirk Muller. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 10 of 12 It was the second stage win for Aaron Kemps during the Tour of China. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 11 of 12 Dirk Muller (Nutrition Sparkasse) signing on before the race start. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China) Image 12 of 12 The peloton in action in Tianjin. (Image credit: John Pierce - PhotoSport Int'l / Tour of China)

Aaron Kemps sealed his win in the points classification at the Tour of China with a second stage victory in Tianjin on a day when Dirk Muller and his Nutrition Sparkasse squad was also celebrating their triumph in the overall standings

"This is my third stage win this year," said Kemps after the win. "David Tanner's lead out to 150m before the finish line meant I could launch my sprint; our team is very happy with a stage win."

With a gap of 34 seconds between Muller and second-placed David Tanner (Fly V Australia), the pressure was on the German outfit to control the race, which played perfectly to the aspirations of Kemps. That didn't mean the squad wasn't holding hopes for Tanner, however.

"Tanner will fight for yellow jersey until the last second, there is always the chance of something unpredictable like a crash or a puncture - we will never give up," said Fly V Australia manager Hank Vogels.

Yellow jersey Muller also knew the potential for a surprise and his team was taking no chances. "Today the course had to pass through tunnels and bridges which are quite dangerous; the team worked really well and our aim was just to protect the yellow jersey.

"I have been very lucky during the Tour of China, there were no punctures nor crashes; I have five yellow jerseys from other races, but the yellow from the Tour of China is definitely my favourite," he continued. "The team worked really well during the Tour, especially Sergej Fuchs, who did a brilliant job for me."

The Tianjin Circuit Race took riders on an 85km journey around the Haihe port and from the first lap there was a four-man breakaway, which gained a maximum advantage of almost 30 seconds, although the Muller's Nutrition Sparkasse squad maintained its control of the peloton and kept a watch over close rival Tanner.

With two kilometres remaining the peloton caught the breakaway group and set up a massive sprint finish. Kemps won the stage after riding the stage in an average speed nudging 50km/h. Rico Rogers (Giant Asia Racing) took second in a photo finish while 38-year-old Dutch veteran Leon Van Bon finished third, his first podium during the Tour of China.

The best ranked Asian rider was Hossein Askari (Tabriz Petrochemical), who took fifth in the overall standings, Kun Jiang (China National) retained his Greater China jersey by finishing eighth in the general classification. King Wai Cheung (Hong Kong) kept the polka-dot jersey.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Aaron Kemps (Aus) Fly V Australia 1:45:03 2 Rico Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 3 Leon Van Bon (Ned) Marco Polo Cycling Team 4 Steffen Radochla (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 5 David Tanner (Aus) Fly V Australia 6 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 7 Daniel Summerhill (USA) US National Team 8 Jaan Kirsipuu (Est) Ckt Tmit-Champion System 9 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 10 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 11 Dinawan Rastra (Ina) Polygon Sweet Nice 12 Tuulkhangai Tuguldur (Mgl) Mongolia National Team 13 Jacob Nielsen (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 14 Hossein Alizadeh (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 15 Troels Rønning Vinther (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 16 Naran Khangarid (Mgl) Mongolia National Team 17 Jun Oh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 18 Kam Po Wong (HKg) China Hong Kong Team 19 Tjarco Cuppens (Ned) Fuji Europe Team 20 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 21 Xiaoyong Dong (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 22 David Mccann (Irl) Giant Asia Racing Team 23 Denys Karnulin (Ukr) Ukraine National Team 24 Khalkh Khosroshahi Behnam (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 25 Kasper Linde Jørgensen (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 26 Ho Ting Kwok (HKg) China Hong Kong Team 27 Dirk Muller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 28 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 29 Wenlong Zhang (Chn) China 30 Artem Topchanyuk (Ukr) Ukraine National Team 31 Haijun Ma (Chn) China 32 Hossein Askari (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 33 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Ukraine National Team 34 Xitao Ji (Chn) China 35 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 36 Hao Liu (Chn) Max Success Sport 37 Prajak Mahawong (Tha) Giant Asia Racing Team 38 King Lok Cheung (HKg) China Hong Kong Team 39 Roger Beuchat (Swi) Ckt Tmit-Champion System 40 Holger Burkhardt (Ger) Ckt Tmit-Champion System 41 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 42 Jamsran Ulziibaatar (Mgl) Mongolia National Team 43 Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling 44 Kun Jiang (Chn) China 45 Lee Rodgers (Jpn) Fuji Europe Team 46 Pavel Stuchlik (Cze) Marco Polo Cycling Team 47 Pengda Jiao (Chn) China 48 Sondre G Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 49 Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi 50 Rahim Emami (Irn) Giant Asia Racing Team 51 Oleh Solomko (Ukr) Ukraine National Team 52 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 53 Khayankhyarvaa Uuganbayar (Mgl) Mongolia National Team 54 Mehdi Sohrabi (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 55 Benjamin Sydlik (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 56 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 57 Chi Ho Yuen (HKg) China Hong Kong Team 58 Grischa Janorschke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 59 Ievgen Filin (Ukr) Ukraine National Team 60 Joris Boillat (Swi) Ckt Tmit-Champion System 61 Ying Hon Yeung (HKg) China Hong Kong Team 62 Jacob Rathe (USA) US National Team 63 Sebastian Forke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 64 Yue Tu (Chn) China 65 Biao Liu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 66 Peilun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 67 Maxwell Durtschi (USA) US National Team 68 Gang Xu (Chn) Max Success Sport 69 Andrew Barker (USA) US National Team 70 Jiong Wang (Chn) Max Success Sport 71 Svein Erik Vold (Nor) Joker Bianchi 72 En Huang (Chn) Max Success Sport 73 Oleksandr Golovash (Ukr) Ukraine National Team 74 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 75 Shusaku Matsuo (Jpn) Ckt Tmit-Champion System 0:00:18 76 Carson Miller (USA) US National Team 77 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 78 Jai Crawford (Aus) Fly V Australia 79 Ghader Mizbani Iranagh (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 80 Pengfei Qi (Chn) Max Success Sport 81 Shengjun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 82 Ingar Stokstad (Nor) Joker Bianchi 83 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 84 King Wai Cheung (HKg) China Hong Kong Team 85 Han Yu Lin (Tpe) Fuji Europe Team 86 Lasse Bøchman (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 87 Mathias Gade Jakobsen (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 88 Adrien Calatayvd (Fra) Fuji Europe Team 89 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 90 Jong Kwang Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:00:24 91 Wu Chen (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:00:28 92 Serge Herz (Ger) Ckt Tmit-Champion System 0:00:31 93 Darren Lill (RSA) Fly V Australia 94 Bernard Sulzberger (Aus) Fly V Australia 95 Mat Nur (Ina) Polygon Sweet Nice 0:00:40 96 Stefan Cohnen (Ned) Fuji Europe Team 97 Jay Thomson (RSA) Fly V Australia 0:00:59 DNF Tumurbaatar Ochirbaatar (Mgl) Mongolia National Team

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dirk Muller (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 18:47:08 2 David Tanner (Aus) Fly V Australia 0:00:34 3 Daniel Summerhill (USA) US National Team 0:00:41 4 Christer Rake (Nor) Joker Bianchi 0:00:43 5 Hossein Askari (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 0:00:46 6 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:47 7 Troels Rønning Vinther (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 0:00:50 8 Kun Jiang (Chn) China 9 David Mccann (Irl) Giant Asia Racing Team 10 Haijun Ma (Chn) China 0:00:52 11 Kam Po Wong (HKg) China Hong Kong Team 0:00:58 12 Stian Remme (Nor) Joker Bianchi 0:01:00 13 Steffen Radochla (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:01:01 14 Ying Hon Yeung (HKg) China Hong Kong Team 0:01:04 15 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Ukraine National Team 16 Roger Beuchat (Swi) Ckt Tmit-Champion System 0:01:05 17 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 18 King Lok Cheung (HKg) China Hong Kong Team 0:01:06 19 Hao Liu (Chn) Max Success Sport 0:01:08 20 Hossein Alizadeh (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 21 Xitao Ji (Chn) China 0:01:11 22 Rahim Emami (Irn) Giant Asia Racing Team 0:01:12 23 Phuchong Sai-Udomsin (Tha) Geumsan Ginseng Asia 0:01:13 24 Mehdi Sohrabi (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 0:01:17 25 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 0:01:20 26 Gang Xu (Chn) Max Success Sport 0:01:21 27 Pengda Jiao (Chn) China 0:01:24 28 Sondre G Sørtveit (Nor) Joker Bianchi 29 Ghader Mizbani Iranagh (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 0:01:29 30 Jai Crawford (Aus) Fly V Australia 0:01:31 31 Naran Khangarid (Mgl) Mongolia National Team 0:01:34 32 Artem Topchanyuk (Ukr) Ukraine National Team 0:01:36 33 Lasse Bøchman (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 0:01:38 34 Lee Rodgers (Jpn) Fuji Europe Team 0:01:40 35 Yue Tu (Chn) China 0:01:41 36 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:01:42 37 Pengfei Qi (Chn) Max Success Sport 0:01:44 38 Denys Karnulin (Ukr) Ukraine National Team 0:01:45 39 Tuulkhangai Tuguldur (Mgl) Mongolia National Team 0:01:51 40 Jiong Wang (Chn) Max Success Sport 0:01:56 41 Oleh Solomko (Ukr) Ukraine National Team 0:01:59 42 King Wai Cheung (HKg) China Hong Kong Team 0:02:01 43 Kasper Linde Jørgensen (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 0:02:07 44 Yilin Liu (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:02:14 45 Oleksandr Golovash (Ukr) Ukraine National Team 46 Adrien Calatayvd (Fra) Fuji Europe Team 0:02:16 47 Tobias Erler (Ger) Tabriz Petrochemical Cycling 0:02:23 48 Fu Xing (Chn) Marco Polo Cycling Team 0:02:25 49 Chi Ho Yuen (HKg) China Hong Kong Team 0:02:26 50 Jacob Rathe (USA) US National Team 0:02:40 51 Aaron Kemps (Aus) Fly V Australia 0:02:42 52 Holger Burkhardt (Ger) Ckt Tmit-Champion System 0:02:43 53 Leon Van Bon (Ned) Marco Polo Cycling Team 0:02:44 54 Jun Oh Kwon (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:02:46 55 Jacob Nielsen (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 0:02:53 56 Shengjun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:03:01 57 Ievgen Filin (Ukr) Ukraine National Team 58 Shusaku Matsuo (Jpn) Ckt Tmit-Champion System 0:03:07 59 Igarashi Takeshi (Jpn) Geumsan Ginseng Asia 0:03:08 60 Carson Miller (USA) US National Team 0:03:11 61 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:03:16 62 Peilun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 63 Biao Liu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:03:23 64 Wenlong Zhang (Chn) China 0:03:38 65 Benjamin Sydlik (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:03:39 66 Xiaoyong Dong (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:03:46 67 Khayankhyarvaa Uuganbayar (Mgl) Mongolia National Team 0:04:02 68 Joris Boillat (Swi) Ckt Tmit-Champion System 0:04:03 69 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 0:04:05 70 Vegard Breen (Nor) Joker Bianchi 0:04:06 71 Jamsran Ulziibaatar (Mgl) Mongolia National Team 0:04:09 72 Patria Rastra Dinawan (Ina) Polygon Sweet Nice 0:05:31 73 En Huang (Chn) Max Success Sport 0:07:03 74 Tjarco Cuppens (Ned) Fuji Europe Team 0:07:21 75 Darren Lill (RSA) Fly V Australia 0:07:39 76 Ho Ting Kwok (HKg) China Hong Kong Team 0:07:42 77 Stefan Cohnen (Ned) Fuji Europe Team 0:08:17 78 Ingar Stokstad (Nor) Joker Bianchi 0:08:28 79 Svein Erik Vold (Nor) Joker Bianchi 0:08:46 80 Rico Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 0:08:50 81 Jaan Kirsipuu (Est) Ckt Tmit-Champion System 0:09:02 82 Prajak Mahawong (Tha) Giant Asia Racing Team 0:09:31 83 Jong Kwang Kim (Kor) Geumsan Ginseng Asia 0:09:54 84 Jay Thomson (RSA) Fly V Australia 0:10:37 85 Mathias Gade Jakobsen (Den) Glud GLU Marstrand-Lro Radgivning 0:10:41 86 Grischa Janorschke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:10:43 87 Mat Nur (Ina) Polygon Sweet Nice 0:11:23 88 Bernard Sulzberger (Aus) Fly V Australia 0:11:37 89 Maxwell Durtschi (USA) US National Team 0:14:40 90 Sebastian Forke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:16:30 91 Serge Herz (Ger) Ckt Tmit-Champion System 0:17:12 92 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 0:17:49 93 Andrew Barker (USA) US National Team 0:18:47 94 Pavel Stuchlik (Cze) Marco Polo Cycling Team 0:22:05 95 Han Yu Lin (Tpe) Fuji Europe Team 0:23:32 96 Khalkh Khosroshahi Behnam (Irn) Tabriz Petrochemical Cycling 0:30:44 97 Wu Chen (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:30:50