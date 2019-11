Nacer Bouhanni crosses the line first but is later relegated at the Euroeyes Cyclassics Hamburg

Nacer Bouhanni (Cofidis) sailed to victory in the Tour de Vendée, winning the bunch sprint with ease over Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale).

While Bouhanni posted up in celebration, Dumoulin's victory salute was even more emphatic, as he turned a one-point lead in the Coupe de France series into the overall win as challenger Baptiste Planckaert (Wallonie Bruxelles) could only manage fifth place on the day.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 4:57:26 2 Samuel Dumoulin (Fra) AG2R La Mondiale 3 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 4 Romain Feillu (Fra) Hp Btp - Auber 93 5 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie - Bruxelles - Group Protect 6 Julien Duval (Fra) Armée De Terre 7 Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 8 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 9 Jonathan Hivert (Fra) Fortuneo - Vital Concept 10 Jimmy Raibaud (Fra) Armée De Terre 11 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 12 Francesc Zurita (Spa) Team Vorarlberg 13 Diego Rubio Hernandez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 Alo Jakin (Est) Hp Btp - Auber 93 15 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 17 Damien Touzé (Fra) Hp Btp - Auber 93 18 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 19 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 0:00:07 20 Anthony Maldonado (Fra) Hp Btp - Auber 93 21 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 22 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:10 23 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:00:12 24 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:00:13 25 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 26 Frederik Veuchelen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:15 27 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 28 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 29 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:18 30 Etienne Fabre (Fra) Ag2r La Mondiale 31 Patrick Schelling (Swi) Team Vorarlberg 32 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 33 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 34 Thibault Ferasse (Fra) Armée De Terre 35 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:21 36 Florent Pereira (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 37 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 38 Cédric Raymackers (Bel) Team Differdange - Losch 39 Javier Aramendia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 40 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 41 Leonardo Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 42 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 43 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 44 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 45 Aritz Bagües (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 46 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 47 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 48 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 49 Thomas Deruette (Bel) Wallonie - Bruxelles - Group Protect 0:00:27 50 Pierre Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 51 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 52 Kévin Ledanois (Fra) Fortuneo - Vital Concept 53 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 54 Mikel Iturria (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 55 Jean-Marc Bideau (Fra) Fortuneo - Vital Concept 56 Laurent Pichon (Fra) FDJ 57 Maxime Renault (Fra) Hp Btp - Auber 93 0:00:31 58 Flavien Dassonville (Fra) Hp Btp - Auber 93 59 Guillaume Levarlet (Fra) Hp Btp - Auber 93 60 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 61 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:34 62 Grégory Habeaux (Fra) Wallonie - Bruxelles - Group Protect 0:00:37 63 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:00:52 64 Thomas Vaubourzeix (Fra) Delko Marseille Provence Ktm 65 Sébastien Delfosse (Fra) Wallonie - Bruxelles - Group Protect 0:00:56 66 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:03 67 Stéphane Poulhiès (Fra) Armée De Terre 0:01:09 68 Tom Dernies (Bel) Wallonie - Bruxelles - Group Protect 0:01:32 69 Cédric Pineau (Fra) FDJ 0:03:21 70 Johan Le Bon (Fra) FDJ 71 Pierre Gouault (Fra) Hp Btp - Auber 93 0:03:24 72 Tom Thill (Lux) Team Differdange - Losch 73 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:03:25 74 Julien Morice (Fra) Direct Energie 0:03:26 75 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 76 Zsolt Der (Hun) Team Vorarlberg 0:03:35 77 Yann Guyot (Hun) Armée De Terre 0:03:41 78 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:03 79 Rayane Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 80 Krisztian Lovassy (Fra) Team Differdange - Losch 81 Fabien Doubey (Fra) Fdj 0:04:08 82 Beñat Txoporena (Fra) Euskadi Basque Country - Murias 83 Kévin Lebreton (Fra) Armée De Terre 0:04:12 84 Arnaud Courteille (Fra) FDJ 85 Mathias Leturnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:51 86 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 87 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:05:11 88 Antoine Warnier (Bel) Wallonie - Bruxelles - Group Protect 89 Mike Diener (Lux) Team Differdange - Losch