Elite amateur rider Adrien Petit bested the pros in the bunch sprint into Forges les Eaux, taking a big victory for his CC Nogent sur Oise team over Big Mat-Auber 93's Fabien Bacquet.

The sprint was marred by a mass pile-up which took down Saur Sojasun's sprinter Jimmy Casper.

The day began with a break of five men who escaped in the first kilometres of the 198km stage. Daniel Foder (Team Concordia), Oleg Chuzhda (Caja Rural), Ricardo Garcia (Orbea), Tom Southam (Rapha Condor) and Gaylord Cumont (USSA Pavilly Barentin) built up a lead of 2:10 while being chased by Dennis Smit (Metec Cycling Team) and Lucas Persson (Team Cykelcity).

The two groups came together and began working smoothly to build up a nearly 13 minute gap before Bbox Bouygues Telecom and Saur Sojasun began pouring on the gas to bring things back together for the sprint.

The seven men fought valiantly, but succumbed with 15km to go. The bunch remained together for the sprint, although a big crash disrupted the finale. Petit emerged from the chaos to take home his first win in a professional race.

Full Results 1 Adrien Petit (Fra) C.C. Nogent / Oise 4:52:26 2 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 3 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia 4 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 5 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 6 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 7 Christer Rake (Nor) Team Joker Bianchi 8 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 9 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank 10 Timothy Dupont (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 11 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 12 Egoitz Garcia (Spa) Caja Rural 13 Cyrille Patoux (Fra) V.C. Rouen 76 14 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 15 Svein-Erik Vold (Nor) Team Joker Bianchi 16 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 17 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 18 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank 19 Olivier Pardini (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 20 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 21 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 22 Dan Craven (Nam) Rapha Condor 23 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 24 Andoni Blazquez (Spa) Orbea 25 Florent Gougeard (Fra) USSA Pavilly Barentin 26 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 27 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 28 Stian Remme (Nor) Team Joker Bianchi 29 Alexandre Gratiot (Fra) C.C. Nogent / Oise 30 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 31 Sven Jodts (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 32 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 33 Benat Urain (Spa) Orbea 34 Evgeny Popov (Rus) Itera - Katusha 35 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank 36 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 37 Kristian House (GBr) Rapha Condor 38 Jetse Bol (Ned) Rabobank 39 Jelle Wallays (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 40 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 41 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 42 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 43 Jasper Lenferink (Ned) Metec Cycling Team 44 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 45 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 46 Aurélien Thilloy (Fra) V.C. Rouen 76 47 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne Schuller 48 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 49 Vincent Jerome (Fra) Bbox Bouygues Telecom 50 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor 51 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 52 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 53 Laurent Pichon (Fra) Bretagne Schuller 54 Klaas Sys (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 55 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 56 Jan Barta (Cze) Team Netapp 57 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 58 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 59 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 60 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 61 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent / Oise 62 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 63 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 64 Ruben Reig (Spa) Caja Rural 65 Thomas Riber-Selebjerg (Den) Team Concordia 66 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 67 Michal Olejnik (Pol) USSA Pavilly Barentin 68 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 69 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent / Oise 70 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 71 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 72 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne Schuller 73 Jonathan Tiernan Locke (GBr) Rapha Condor 74 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 75 Alexander Mironov (Rus) Itera - Katusha 76 Morten Voss Christiansen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 77 Morgan Chedhomme (Fra) C.C. Nogent / Oise 78 Lasse Bochman (Den) Glud & Marstrand Horsens 79 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent / Oise 80 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 81 Nico Keinath (Ger) Team Netapp 82 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 83 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 84 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 85 Kévin Lalouette (Fra) USSA Pavilly Barentin 86 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 87 Franck Vermeulen (Fra) V.C. Rouen 76 88 Sébastien Duret (Fra) Bretagne Schuller 89 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 90 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 91 Giovanni Bernaudeau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 92 Sven Nooytens (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:01:17 93 Vegard-Stake Laengen (Nor) Team Joker Bianchi 94 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 95 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 96 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:01:23 97 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 0:01:29 98 Sondre-Gjerdevik Sortveit (Nor) Team Joker Bianchi 99 Michael Tronborg (Den) Glud & Marstrand Horsens 100 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 101 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor 102 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 103 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 104 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne Schuller 105 Dennis Smit (Ned) Metec Cycling Team 0:04:32 106 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 0:05:42 107 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 108 Daniel Foder (Den) Team Concordia 0:08:19 109 Michael Berling (Den) Glud & Marstrand Horsens 0:13:28 110 Nicolas Olesen (Ned) Team Concordia 0:13:30 111 Bart Van Haaren (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 112 Mard Van Blanken (Ned) Metec Cycling Team 113 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 114 Adrian Saez De Arregui (Spa) Orbea 115 Florian Taillefer (Fra) V.C. Rouen 76 0:13:33 116 Geoffrey Pichot (Fra) USSA Pavilly Barentin 117 Lars Horring (Ned) Metec Cycling Team 118 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 119 Alphonse Vermote (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 120 Mats Boeve (Ned) Rabobank 121 Noan Lelarge (Fra) Bretagne Schuller 122 Kaspar Schjonnemann (Den) Team Concordia 123 Morten Hoberg (Den) Team Concordia 124 Glenn Bak (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:18:28 125 Gér Soepenberg (Ned) Metec Cycling Team 0:21:50 126 Arne Hassink (Ned) Metec Cycling Team 127 David Bouteville (Fra) V.C. Rouen 76 0:30:52 128 Tony Cavet (Fra) V.C. Rouen 76 129 Ole Haavardsholm (Nor) Team Joker Bianchi 130 Noel Martin (Spa) Orbea DNS Steve Schets (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht DNF Tomasz Olejnik (Pol) USSA Pavilly Barentin

Bonus sprint 1, km 52 - Sortie Honfleur 1 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 5 pts 2 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 3 3 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 2 4 Dennis Smit (Ned) Metec Cycling Team 1

Bonus sprint 2, km 160.5 - Rue de Forges 1 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 5 pts 2 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 3 3 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 2 4 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 1

Points 1 Adrien Petit (Fra) C.C. Nogent / Oise 25 pts 2 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 20 3 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia 16 4 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 14 5 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 12 6 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 10 7 Christer Rake (Nor) Team Joker Bianchi 9 8 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 8 9 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank 7 10 Timothy Dupont (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 6 11 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 5 12 Egoitz Garcia (Spa) Caja Rural 4 13 Cyrille Patoux (Fra) V.C. Rouen 76 3 14 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 2 15 Svein-Erik Vold (Nor) Team Joker Bianchi 1

Intermediate Sprint 1, km 98 - Forêt de Brotonne 1 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 5 pts 2 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 3 3 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 2 4 Daniel Foder (Den) Team Concordia 1

Intermediate Sprint 2, km 122.5 - Pavilly 1 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 5 pts 2 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 3 3 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 2 4 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 1

Mountain 1, km 17 - Periers en Auge 1 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 5 pts 2 Daniel Foder (Den) Team Concordia 3 3 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 2 4 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 1

Mountain 2, km 36 - Bonnevilles S/Touques 1 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 5 pts 2 Daniel Foder (Den) Team Concordia 3 3 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 2 4 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 1

Mountain 3, km 76.5 - Manneville sur Risle 1 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 5 pts 2 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 3 3 Daniel Foder (Den) Team Concordia 2 4 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 1

Mountain 4, km 114 - Croisement D. 22 / D. 263 1 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 5 pts 2 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 3 3 Daniel Foder (Den) Team Concordia 2 4 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 1

Mountain 5, km 130 - Rue G. Flaubert, D. 124 1 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 5 pts 2 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 3 3 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 2 4 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 1

Teams 1 Big Mat - Auber 93 14:37:18 2 Team Joker Bianchi 3 Jong Vlaanderen – Bauknecht 4 Van Vliet Ebh Elshop 5 Rabobank 6 Saur - Sojasun 7 Team Cykelcity 8 Beveren 2000 - Quick Step 9 Itera - Katusha 10 C.C. Nogent / Oise 11 Caja Rural 12 Bbox Bouygues Telecom 13 Rapha Condor 14 Team Netapp 15 Orbea 16 Team Designa Kokken - Blue Water 17 V.C. Rouen 76 18 Bretagne Schuller 19 USSA Pavilly Barentin 20 Glud & Marstrand Horsens 21 Team Concordia 0:08:19 22 Metec Cycling Team 0:18:02

General classification after stage 2 1 Adrien Petit (Fra) C.C. Nogent / Oise 4:58:18 2 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 0:00:04 3 Jetse Bol (Ned) Rabobank 0:00:05 4 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 0:00:09 5 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank 6 Jan Barta (Cze) Team Netapp 7 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:00:10 8 Kévin Lalouette (Fra) USSA Pavilly Barentin 0:00:11 9 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 10 Lasse Bochman (Den) Glud & Marstrand Horsens 0:00:13 11 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 12 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 0:00:14 13 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 14 Morgan Chedhomme (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:16 15 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 16 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:17 17 Carl-Henrik Sandell (Swe) Team Cykelcity 18 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 19 Franck Vermeulen (Fra) V.C. Rouen 76 0:00:18 20 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 21 Perrig Quemeneur (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:19 22 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia 0:00:20 23 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 24 Matthieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 25 Jelle Wallays (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:00:21 26 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 27 Alexander Mironov (Rus) Itera - Katusha 28 Darren Lapthorne (Aus) Rapha Condor 0:00:22 29 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 30 Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 31 Michal Olejnik (Pol) USSA Pavilly Barentin 32 Evgeny Popov (Rus) Itera - Katusha 33 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 0:00:23 34 Fabricio Ferrari (Uru) Caja Rural 35 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 36 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank 37 Sven Jodts (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 38 Dan Craven (Nam) Rapha Condor 39 Cédric Coutouly (Fra) Saur - Sojasun 0:00:24 40 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 41 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank 42 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 43 Thomas Riber-Selebjerg (Den) Team Concordia 0:00:25 44 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 45 Egoitz Garcia (Spa) Caja Rural 46 Olivier Pardini (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:00:26 47 Kristian House (GBr) Rapha Condor 48 Ruben Reig (Spa) Caja Rural 49 Cyrille Patoux (Fra) V.C. Rouen 76 50 Christer Rake (Nor) Team Joker Bianchi 0:00:27 51 Niels Brouzes (Fra) Big Mat - Auber 93 52 Vincent Jerome (Fra) Bbox Bouygues Telecom 0:00:29 53 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 54 Alexandre Gratiot (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:30 55 Florent Gougeard (Fra) USSA Pavilly Barentin 0:00:31 56 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 0:00:32 57 Andoni Blazquez (Spa) Orbea 58 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 59 Sergey Firsanov (Rus) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:33 60 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne Schuller 61 Alexander Gottfried (Ger) Team Netapp 62 Giovanni Bernaudeau (Fra) Bbox Bouygues Telecom 63 Steven De Neef (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 64 Laurent Pichon (Fra) Bretagne Schuller 65 Rudy Lesschaeve (Fra) C.C. Nogent / Oise 66 Kasper Jebjerg (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:34 67 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne Schuller 0:00:35 68 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 69 Sébastien Duret (Fra) Bretagne Schuller 0:00:36 70 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp 71 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:37 72 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 73 Stian Remme (Nor) Team Joker Bianchi 0:00:38 74 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 75 Svein-Erik Vold (Nor) Team Joker Bianchi 0:00:39 76 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 77 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:40 78 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:00:41 79 Nico Keinath (Ger) Team Netapp 0:00:42 80 René Jorgensen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:43 81 Jonathan Tiernan Locke (GBr) Rapha Condor 0:00:45 82 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 0:00:46 83 Klaas Sys (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:00:47 84 Michael Reihs (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:49 85 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:50 86 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne Schuller 87 Morten Voss Christiansen (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:00:54 88 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 0:00:55 89 Timothy Dupont (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 0:00:57 90 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 0:00:59 91 Aurélien Thilloy (Fra) V.C. Rouen 76 0:01:01 92 Benat Urain (Spa) Orbea 0:01:05 93 Jasper Lenferink (Ned) Metec Cycling Team 0:01:08 94 Sven Nooytens (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:01:39 95 Joeri Calleeuw (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 0:01:45 96 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:01:50 97 Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun 98 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 99 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor 0:01:53 100 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 0:01:55 101 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 0:01:58 102 Vegard-Stake Laengen (Nor) Team Joker Bianchi 0:02:00 103 Michael Tronborg (Den) Glud & Marstrand Horsens 0:02:03 104 Sondre-Gjerdevik Sortveit (Nor) Team Joker Bianchi 0:02:20 105 Dennis Smit (Ned) Metec Cycling Team 0:05:14 106 Johan Landstrom (Swe) Team Cykelcity 0:06:04 107 Thomas Berkhout (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 0:06:10 108 Daniel Foder (Den) Team Concordia 0:08:42 109 Bart Van Haaren (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 0:13:49 110 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 0:14:00 111 Noan Lelarge (Fra) Bretagne Schuller 0:14:02 112 Alphonse Vermote (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:14:03 113 Mats Boeve (Ned) Rabobank 0:14:05 114 Adrian Saez De Arregui (Spa) Orbea 0:14:09 115 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 0:14:10 116 Florian Taillefer (Fra) V.C. Rouen 76 117 Mard Van Blanken (Ned) Metec Cycling Team 118 Michael Berling (Den) Glud & Marstrand Horsens 0:14:11 119 Kaspar Schjonnemann (Den) Team Concordia 0:14:12 120 Geoffrey Pichot (Fra) USSA Pavilly Barentin 0:14:16 121 Lars Horring (Ned) Metec Cycling Team 0:14:22 122 Nicolas Olesen (Ned) Team Concordia 0:14:26 123 Morten Hoberg (Den) Team Concordia 0:14:27 124 Glenn Bak (Den) Team Designa Kokken - Blue Water 0:19:18 125 Gér Soepenberg (Ned) Metec Cycling Team 0:22:39 126 Arne Hassink (Ned) Metec Cycling Team 0:22:49 127 David Bouteville (Fra) V.C. Rouen 76 0:31:26 128 Tony Cavet (Fra) V.C. Rouen 76 129 Ole Haavardsholm (Nor) Team Joker Bianchi 0:31:37 130 Noel Martin (Spa) Orbea 0:31:45

Points classification 1 Adrien Petit (Fra) C.C. Nogent / Oise 34 pts 2 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 30 3 Jetse Bol (Ned) Rabobank 25 4 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank 23 5 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 22 6 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 20 7 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 18 8 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 16 9 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia 16 10 Jan Barta (Cze) Team Netapp 14 11 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 14 12 Christer Rake (Nor) Team Joker Bianchi 9 13 Kévin Lalouette (Fra) USSA Pavilly Barentin 8 14 Sander Oostlander (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 7 15 Lasse Bochman (Den) Glud & Marstrand Horsens 6 16 Timothy Dupont (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 6 17 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 5 18 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 5 19 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 5 20 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 4 21 Egoitz Garcia (Spa) Caja Rural 4 22 Jose Herrada (Spa) Caja Rural 3 23 Cyrille Patoux (Fra) V.C. Rouen 76 3 24 Morgan Chedhomme (Fra) C.C. Nogent / Oise 2 25 Nadir Haddou (Fra) Big Mat - Auber 93 2 26 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 2 27 Dennis Smit (Ned) Metec Cycling Team 1 28 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 1 29 Svein-Erik Vold (Nor) Team Joker Bianchi 1

Mountains classification 1 Lucas Persson (Swe) Team Cykelcity 23 pts 2 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 11 3 Daniel Foder (Den) Team Concordia 10 4 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 6 5 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank 5 6 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 4 7 Jan Barta (Cze) Team Netapp 3 8 Jetse Bol (Ned) Rabobank 2 9 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 1 10 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank 1

Sprint classification 1 Gaylord Cumont (Fra) USSA Pavilly Barentin 10 pts 2 Tom Southam (GBr) Rapha Condor 5 3 Oleg Chuzhda (Ukr) Caja Rural 3 4 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 3 5 Daniel Foder (Den) Team Concordia 1

Young rider classification 1 Adrien Petit (Fra) C.C. Nogent / Oise 4:58:18 2 Jetse Bol (Ned) Rabobank 0:00:05 3 Johan Lindgren (Swe) Team Cykelcity 0:00:09 4 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank 5 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp 0:00:10 6 Andrey Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 0:00:13 7 Sebastian Balck (Swe) Team Cykelcity 0:00:16 8 Alexis Bodiot (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:17 9 Ronan Van Zandbeek (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 0:00:18 10 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia 0:00:20 11 Jelle Wallays (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:00:21 12 Dmitry Kosyakov (Rus) Itera - Katusha 0:00:22 13 Alexander Porsev (Rus) Itera - Katusha 0:00:23 14 Maurice Vrijmoed (Ned) Rabobank 15 Sven Jodts (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 16 Ramon Sinkeldam (Ned) Rabobank 0:00:24 17 Benjamin Verraes (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 18 Thomas Riber-Selebjerg (Den) Team Concordia 0:00:25 19 Egoitz Garcia (Spa) Caja Rural 20 Ruben Reig (Spa) Caja Rural 0:00:26 21 Christer Rake (Nor) Team Joker Bianchi 0:00:27 22 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand Horsens 0:00:29 23 Alexandre Gratiot (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:30 24 Florent Gougeard (Fra) USSA Pavilly Barentin 0:00:31 25 Romain Matheou (Fra) Saur - Sojasun 0:00:32 26 Andoni Blazquez (Spa) Orbea 27 Mathieu Halleguen (Fra) Bretagne Schuller 0:00:33 28 Laurent Pichon (Fra) Bretagne Schuller 29 Remco Te Brake (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 0:00:35 30 Julien Guay (Fra) C.C. Nogent / Oise 0:00:37 31 Nick Van Der Lijke (Ned) Rabobank 32 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:38 33 Sjoerd Kouwenhoven (Ned) Van Vliet Ebh Elshop 0:00:39 34 Jonathan Thire (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:40 35 Césare Benedetti (Ita) Team Netapp 0:00:41 36 Nico Keinath (Ger) Team Netapp 0:00:42 37 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 0:00:46 38 Klaas Sys (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:00:47 39 Guillaume Faucon (Fra) Big Mat - Auber 93 0:00:50 40 Sven Vandousselaere (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 0:00:55 41 Timothy Dupont (Bel) Jong Vlaanderen – Bauknecht 0:00:57 42 Stanislav Starodubtsev (Rus) Itera - Katusha 0:00:59 43 Aurélien Thilloy (Fra) V.C. Rouen 76 0:01:01 44 Benat Urain (Spa) Orbea 0:01:05 45 Sven Nooytens (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:01:39 46 Patrick Stenberg (Swe) Team Cykelcity 0:01:50 47 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor 0:01:53 48 Ricardo Garcia (Spa) Orbea 0:01:55 49 Vegard-Stake Laengen (Nor) Team Joker Bianchi 0:02:00 50 Sondre-Gjerdevik Sortveit (Nor) Team Joker Bianchi 0:02:20 51 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 0:14:00 52 Alphonse Vermote (Bel) Beveren 2000 - Quick Step 0:14:03 53 Mats Boeve (Ned) Rabobank 0:14:05 54 Adrian Saez De Arregui (Spa) Orbea 0:14:09 55 Florian Taillefer (Fra) V.C. Rouen 76 0:14:10 56 Mard Van Blanken (Ned) Metec Cycling Team 57 Kaspar Schjonnemann (Den) Team Concordia 0:14:12 58 Geoffrey Pichot (Fra) USSA Pavilly Barentin 0:14:16 59 Lars Horring (Ned) Metec Cycling Team 0:14:22 60 Nicolas Olesen (Ned) Team Concordia 0:14:26 61 Morten Hoberg (Den) Team Concordia 0:14:27 62 David Bouteville (Fra) V.C. Rouen 76 0:31:26 63 Ole Haavardsholm (Nor) Team Joker Bianchi 0:31:37 64 Noel Martin (Spa) Orbea 0:31:45