Taylor Phinney won the Tour de l'Avenir prologue and earned the yellow leader's jersey. (Image credit: USA Cycling)

Taylor Phinney (USA) took victory at the prologue of the Tour de l'Avenir in Vierzon. He scorched around the 7.8km circuit in 8:55 to beat Alex Dowsett (Great Britain) by 6 seconds. Australia's Michael Matthews was a second further back in 3rd, while there was a signifcant gap back to the rest of the field, with Loic Desriac 4th at 19 seconds.

Full Results 1 Taylor Phinney (USA) United States of America 0:08:55 2 Alex Dowsett (GBr) Great Britain 0:00:06 3 Michael Matthews (Aus) Australia 0:00:07 4 Loïc Desriac (Fra) France B 0:00:19 5 John Degenkolb (Ger) Germany 0:00:21 6 Andrew Talansky (USA) United States of America 0:00:24 7 Tom Dumoulin (Ned) Netherlands 0:00:26 8 Nelson Oliveira (Por) Portugal 0:00:27 9 Jesus Herrada Lopez (Spa) Spain 0:00:28 10 Anthony Delaplace (Fra) France A 11 Martijn Keizer (Ned) Netherlands 0:00:29 12 Vladislav Gorbunov (Kaz) Kazakhstan 0:00:30 13 Blaz Jarc (Slo) Slovenia 14 Geoffrey Soupe (Fra) France A 15 Jérome Cousin (Fra) France B 0:00:31 16 Timothy Roe (Aus) Australia 17 Nairo Alexander Quintanarojas (Col) Colombia 0:00:33 18 Mark Christian (GBr) Great Britain 0:00:34 19 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Colombia 20 Wilco Kelderman (Ned) Netherlands 21 Tom Jelte Slagter (Ned) Netherlands 0:00:35 22 Nikita Novikov (Rus) Russian Federation 23 Romain Bardet (Fra) France B 0:00:36 24 Tom Thill (Lux) Luxembourg 25 Gaëtan Bille (Bel) Belgium 26 Camilo Suarez (Col) Colombia 27 Andrei Krasilnikau (Blr) Belarus 28 Gregory Brenes (CRc) Equipe-Mixte 0:00:37 29 Arthur Vanoverberghe (Bel) Belgium 0:00:40 30 Daniil Fominykh (Kaz) Kazakhstan 0:00:41 31 Michal Kwiatkowski (Pol) Poland 0:00:42 32 Daniel Teklehaimanot (Eri) Equipe-Mixte 0:00:43 33 Sebastian Lander (Den) Denmark 34 Joseph Lewis (Aus) Australia 35 Romain Hardy (Fra) France A 0:00:44 36 Luke Rowe (GBr) Great Britain 0:00:45 37 Jon Izagirre Insausti (Spa) Spain 38 Pieter Serry (Bel) Belgium 0:00:47 39 Thomas Damuseau (Fra) France A 40 Arnaud Courteille (Fra) France A 41 Vicente Garcia Da Mateos Rubio (Spa) Spain 42 Coen Vermeltfoort (Ned) Netherlands 43 David Rosch (Ger) Germany 0:00:48 44 Dmitriy Ignatyev (Rus) Russian Federation 45 Maximilian May (Ger) Germany 46 Esteban Chaves (Col) Colombia 47 Jean Lou Paiani (Fra) France B 48 Benjamin King (USA) United States of America 0:00:49 49 Higinio Fernandez Suarez (Spa) Spain 50 Joni Brandao (Por) Portugal 51 Yannick Eijssen (Bel) Belgium 0:00:50 52 Erick Rowsell (GBr) Great Britain 53 Bruno Silva (Por) Portugal 54 Julien Vermote (Bel) Belgium 55 Andrew Fenn (GBr) Great Britain 56 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Spain 0:00:51 57 Nikita Umerbekov (Kaz) Kazakhstan 58 Blaz Furdi (Slo) Slovenia 0:00:53 59 Jelle Wallays (Bel) Belgium 0:00:54 60 Benjamin King (Aus) Australia 61 Luka Mezgec (Slo) Slovenia 62 Arman Kamyshev (Kaz) Kazakhstan 0:00:55 63 Mads Meyer (Den) Denmark 64 Sebastian Salazar (Col) Colombia 65 Thomas Bonnin (Fra) France A 0:00:56 66 Marek Canecky (Svk) Equipe-Mixte 67 Martin Grunder (Ger) Germany 0:00:57 68 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Russian Federation 69 Christopher Butler (USA) United States of America 70 Sébastien Reichenbach (Swi) Switzerland 0:00:58 71 Alex Howes (USA) United States of America 72 Yoann Barbas (Fra) France B 73 Christopher Juul-Jensen (Den) Denmark 0:00:59 74 Amaro Antunes (Por) Portugal 0:01:01 75 Mathias Lisson (Den) Denmark 0:01:02 76 Silvan Dillier (Swi) Switzerland 77 Ivo Lux (Lux) Luxembourg 78 Marko Kump (Slo) Slovenia 79 Siarhei Novikau (Blr) Belarus 80 Domingos Goncalves (Por) Portugal 81 Bert Jan Lindeman (Ned) Netherlands 0:01:03 82 Alexei Tsatevich (Rus) Russian Federation 83 Ki Ho Choi (HKg) Equipe-Mixte 0:01:04 84 Timothy Kennaugh (GBr) Great Britain 85 Mikel Landa Meana (Spa) Spain 0:01:05 86 Chan Jae Jang (Kor) Equipe-Mixte 87 Yauheni Lahun (Blr) Belarus 88 Nicolas Capdepuy (Fra) France B 89 Stanislau Bazhkou (Blr) Belarus 0:01:06 90 Kuanysh Kylybayev (Kaz) Kazakhstan 91 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg 92 Adrian Honkisz (Pol) Poland 93 Michael Baer (Swi) Switzerland 0:01:07 94 Jonathan Fumeaux (Swi) Switzerland 95 Hyeong Min Choe (Kor) Equipe-Mixte 96 Joel Zangerle (Lux) Luxembourg 0:01:08 97 David Hesselbarth (Ger) Germany 98 Michael Weicht (Ger) Germany 0:01:09 99 Pawel Poljanski (Pol) Poland 100 Malcolm Rudolph (Aus) Australia 0:01:10 101 Ian Boswell (USA) United States of America 102 Sylwester Janiszewski (Pol) Poland 103 Jan Tratnik (Slo) Slovenia 0:01:11 104 Andi Bajc (Slo) Slovenia 0:01:13 105 Guilherme Lourenco (Por) Portugal 0:01:15 106 Andreï Holubeu (Blr) Belarus 107 Nick Aitken (Aus) Australia 108 Marcel Aregger (Swi) Switzerland 0:01:16 109 Tom Kohn (Lux) Luxembourg 110 Abdraimzhan Ishanov (Kaz) Kazakhstan 0:01:20 111 Arkimedes Argueles Rodrigues (Rus) Russian Federation 0:01:22 112 Kamil Zielinski (Pol) Poland 113 Ricky Eno Jorgensen (Den) Denmark 0:01:24 114 Pawel Charucki (Pol) Poland 115 Daniel Henggeler (Swi) Switzerland 0:01:25 116 Alexander Kholodov (Rus) Russian Federation 0:01:32 117 Tom Schanen (Lux) Luxembourg 0:01:36 118 Darwin Atapuma (Col) Colombia 0:01:41 119 Kanstantin Klimiankou (Blr) Belarus 120 Niki Byrgesen (Den) Denmark 0:02:30

Points 1 Taylor Phinney (USA) United States of America 12 pts 2 Alex Dowsett (GBr) Great Britain 10 3 Michael Matthews (Aus) Australia 8 4 Loïc Desriac (Fra) France B 7 5 John Degenkolb (Ger) Germany 6 6 Andrew Talansky (USA) United States of America 5 7 Tom Dumoulin (Ned) Netherlands 4 8 Nelson Oliveira (Por) Portugal 3 9 Jesus Herrada Lopez (Spa) Spain 2 10 Anthony Delaplace (Fra) France A 1

Teams 1 United States of America 0:27:58 2 Australia 0:00:08 3 Great Britain 0:00:12 4 France B 0:00:13 5 Netherlands 0:00:16 6 France A 0:00:29 7 Colombia 0:00:30 8 Germany 0:00:44 9 Spain 0:00:47 10 Kazakhstan 0:00:49 11 Belgium 0:00:50 12 Portugal 0:00:53 13 Equipe-Mixte 0:01:03 14 Slovenia 0:01:04 15 Russian Federation 0:01:07 16 Denmark 0:01:24 17 Belarus 0:01:30 18 Luxembourg 0:01:31 19 Poland 0:01:44 20 Switzerland 0:01:54

