Image 1 of 2 Catherine Pendrel took out her third title in four years. (Image credit: Daniel Simms) Image 2 of 2 Geoff Kabush set a new race record on his way to winning. (Image credit: Daniel Simms)

More than 900 riders lined up to test themselves against the gruelling 67 kilometre course at the Test of Metal. Canada's pre-eminent mountain biker, Geoff Kabush won the event in a course record time of 2:29:25. On the women's side, Catharine Pendrel defended her championship with a winning time of 2:51:53.

This race featured every past male winner of the previous 14 races. It also featured 200 bagpipers in Squamish participating in the BC Legion Annual Highland Gathering who played "Scotland the Brave" as the riders left the starting chute.

This is the 15th running of the Test of Metal on the course in Squamish, and every year the race increases in popularity. This year it sold out the 800 available spots in less then 25 minutes.

Miller attributes the success of the race to an attitude among organizers that the event is more significant to the guy finishing 550th than it is for someone competing for the top five. "For most people, they're only competing with themselves to finish. We want all of those people to remember the event as special."

The forecast for rain and showers all weekend held off for the most part with only one downpour on Friday evening, and most events had record participation.

Friday evening saw hundreds of people on the streets in downtown Squamish enjoying bike-friendly events and entertainment from some local performers. The party atmosphere continued on Saturday night with the ska/surf band Brave New Waves entertaining a full house at the official Test of Metal after party at the Howe Sound Inn and Brew Pub.

Full Results

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Catharine Pendrel (Luna Pro Team) 2:51:53 2 Sandra Walter (Local Ride Womens MT) 0:14:50 3 Catherine Vipond (Norco Factory Team) 0:16:32 4 Wendy Simms (Kona) 0:16:33 5 Ann Yew 0:25:53 6 Joele Guynup (Island Racing Club) 0:29:49 7 Megan Rose (Norco) 0:34:25 8 Kari Studley (Mafia/Pabst/Felt) 0:41:22 9 Carena Dean (Specialized Bikes) 0:42:11 10 Karen Trueman (Oak Bay Cycles) 0:48:55 11 Alana Heise 0:49:50 12 Jennifer Tabbernor (Giant Bike Co.) 0:49:51 13 Jean Ann McKirdy (Local Ride Elite Wmns MTB) 0:50:21 14 Linda Robichaud (Team Whistler) 0:52:12 15 Julie Melanson 1:04:52 16 Karen Collins 1:05:40 17 Samantha Grover (Pedalhead Racing) 1:06:21 DNS Joanna Harrington (Fineline Bike Shop / Trek) DNF Katherine Short (Norco) DNS Lesley Clements (Marin Bikes)

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Geoff Kabush (Maxxis-Rocky Mountain) 2:29:45 2 Kris Sneddon (Kona Factory) 0:01:40 3 Marty Lazarski (Rocky Mtn) 0:09:15 4 Cory Wallace (Kona Factory) 0:09:24 5 Matthew Hadley (Xprezo) 0:11:51 6 Matt Ryan (Specialized/Magura/Oakley) 0:12:13 7 Colin Kerr (Rocky Mountain) 0:14:26 8 Kelly Servinski (Republic Bikes) 0:16:41 9 Drew Mackenzie (Island Racing / Cameron L) 0:17:47 10 Dwayne Kress (Corsa / Specialized) 0:17:49 11 Greg Day (RockyMtn/DifferentBi) 0:18:03 12 Carter Hovey 0:18:59 13 Michael Pruner (Different Bikes) 0:19:28 14 Evan Guthrie (Rocky Mountain Bicyc) 0:20:01 15 Thomas Skinner (Aviawest) 0:21:15 16 Jeff Neilson 0:21:19 17 Sullivan Reed (Cycle Logic) 0:22:44 18 Jeff Blair (Ryders Eyewear) 0:25:24 19 Ricky Federau 0:26:42 20 Eric Emsky (Blue Competition Cyc) 0:27:23 21 Stefan Widmer (Rocky Mtn Factory Team) 0:28:01 22 Ryan Draper (Rebound Cycle) 0:28:10 23 Andreas Hestler (Rocky Mtn Bikes) 0:28:11 24 Duncan Gavin 0:30:40 25 Andy Traslin (Ryders Eyewear) 0:30:46 26 Justin Mark (Steed Cycles) 0:30:52 27 Robert Whishaw (Obsession Bikes) 0:31:34 28 Brian Bain (Specialized/CMC/Bowc) 0:31:55 29 Joshua Scott (KHS) 0:34:37 30 Kevin Calhoun (RMB - Different Bike) 0:34:45 31 Seth Lanauze-wells (Cap's Original / Raceface) 0:38:39 32 Andy Rigel (Pabst/Felt) 0:39:34 33 Kris Yip 0:52:45 34 Norrie Henderson (Kelowna Cycle) 0:54:12 35 Bradley Issel (N/A) 0:55:03 36 Jordy Buckles 0:55:18 37 Jamie Lemay (Cycle Logic) 0:59:26 38 Dustin Gordon (Team Whistler) 1:01:31 DNS Steven Wagner (Deaaler Ignition) DNS Peter Reid (Specialized) DNF Chris Christie (Suarez Factory/Corsa) DNS Jeffrey Collins DNS Kevin Williams (bike doctor) DNF Matt Bodkin (Giant Bicycles) DNS Chris Lane (Experience Cycling) DNF Max Plaxton (Sho-Air / Specialized) DNS Mo Lawrence (Tantalus Bike Shop)

Women under 20 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lauren Rosser 4:12:13 2 Jocelyn Ramsden 0:33:43 3 Teri-Rose Davis 0:49:36 4 Kristin Van Bibber 1:53:56

Women 20-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Melanie Bernier 3:22:02 2 Jenny Strong 0:29:30 3 Chloe Cross 0:51:51 4 Rochelle Stokes 1:09:58 5 Shannon Collier 1:21:28 6 Calindy Ramsden 1:23:56 7 Megan Kobitzsch 1:30:41 8 Renee Cowling 1:48:23 9 Mandy Foster 2:26:57 10 Anna Rogawski 2:30:49 DNS Jamie King

Women 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emily Sportsman 3:44:41 2 April Graham 0:06:04 3 Nicole Muzechka 0:13:24 4 Nadia Widmer 0:15:37 5 Janna Gillick 0:16:38 6 Bowes-Lyon Lea-Marie 0:20:01 7 Sarah Seads 0:21:25 8 Sarah O'Byrne 0:23:11 9 Jeanine Ball 0:32:29 10 Cathy Graham 0:34:39 11 Rachael Mirvish 0:47:57 12 Hebe Kelly 0:51:22 13 Amelia Ufford 0:54:20 14 Michelle Zuliani 0:58:18 15 Anne Price 0:59:59 16 Saskia Arnesen 1:04:12 17 Jo Perrett 1:17:19 18 Sara Voyer 1:17:22 19 Karen Sauve 1:22:45 20 Christina Hirota 1:23:56 21 Lambert Crystal 1:25:08 22 Nicola Brabyn 1:33:47 23 Meagan Roberge 1:52:48 24 Maki Ubukata 2:13:25 25 Laura Fergusson 2:16:08 DNS Deanna Teichrob DNS Malaika Ulmi DNS Patti Dods DNS Marie Bursinger DNS Beverly Baker DNF Stephanie Hamilton DNS Cynthia Young DNS Madeline Tang DNS Jen Segger DNS Alexandra Shanny DNS Caryn Leech

Women 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brandi Heisterman 3:16:19 2 Annie Kvick 0:18:28 3 Kristin Kopec 0:21:48 4 Robin O'Neill 0:22:46 5 Kira McClellan 0:42:40 6 Karen Todd 0:50:02 7 Karin Binder 1:02:54 8 Natalie Wood 1:03:19 9 Linda Huh 1:10:56 10 Renee Brickner 1:11:25 11 Martine Long 1:13:25 12 Megan Hoodspith 1:22:15 13 Katherine Donovan 1:23:06 14 Robin Wolfe 1:27:23 15 Amanda Prenty 1:28:11 16 Lisa Duncan 1:28:22 17 Sarah Greenwood 1:30:26 18 Timberly George 1:45:13 19 Sue Rodger 1:45:44 20 Shannon Clegg 1:47:22 21 Sharon Fields 1:57:50 22 Leigh Doerksen 2:09:39 23 Michelle Lachmann 2:14:20 24 Nichole Murray 2:20:48 25 Melanie Armstrong 2:21:30 26 Victoria Jolley 2:34:19 27 Danielle Delves 2:48:46 28 Kayreen Marinis 2:49:50 29 Nicole Robichaud 2:54:04 30 Sarah Gibb 2:58:17 31 Jo Salamon 3:05:40 DNF Kelsey Miller DNS Kerry Van Kooy DNF Petra Hauke DNF Monique Van Bibber DNS Ang Qualizza DNF Vicki Schenk DNS Hayley Medlicott DNS Lisa Byrne DNS Anne Richard DNS Carmen Levine DNS Jessica Williams DNF Catherine Lair DNS Rowena McHugh DNS Coralynn Gehl

Women 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rua Read 3:39:31 2 Lisa Le Poole 0:08:04 3 Carey Sather 0:19:28 4 Natalie Edwards 0:28:27 5 Shelley Genovese 0:32:18 6 Kathy Cormack 0:36:10 7 Julia Balkwill 0:50:13 8 Frances Vice 0:51:13 9 Jenny Angus 0:59:31 10 Holly Workman 1:12:10 11 Julie Van Eesteren 1:13:16 12 Susan Chapelle 1:13:26 13 Sasha Walshe 1:17:49 14 Monique Gallant 1:21:38 15 Lesley-Ann Marriott 1:25:13 16 Lori Cucksey 1:31:15 17 Jane Gillie 1:31:21 18 Kelly Vanry 1:44:57 19 Sherone Harris 1:47:17 20 Nicole Howell 1:49:22 21 Emma Jarrett 1:52:29 22 Carol Zuckernick 1:54:09 23 Karen Mittet 2:00:10 24 Rose Bender 2:00:51 25 Erica Rigik 2:01:12 26 Sarah Lewin 2:19:34 27 Rachael Cabrera 2:24:41 28 Kathy Tulloch 2:43:37 DNS Giovanna Boucher DNS Beck Kimberley DNS Sharon McLean DNS Shawn Leclair DNF Lori Broker DNF Janet Mount DNF Grace Tavares DNF Andrea Unger DNF Michelle Webster DNS Michelle Manship DNS Catherine Croucher DNS Christine Shandro DNS Bobbie-Jean Taylor DNS Katie Bennett DNS Andrea Townson DNS Sarah Gayda

Women 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michele Marsh 4:32:17 2 Barb Cooke 0:04:37 3 Kate Inman 0:09:20 4 Maria Sederholm 0:19:17 5 Susan Weston 0:26:26 6 Ann Davis 1:13:05 DNS Suzanne Watson DNS Maren Bruun DNS Carol Shaben DNS Chelsea McMahon DNF Mady Demers DNS Lynn Gentile DNS Connie Abram DNS Maria Zerjav DNF Cathryn Zeglinski DNS Laddie Hannam

Women 50-54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Harvey 5:02:02 2 Marcia Smith 0:19:41 3 Elizabeth Stevenson 1:07:33 DNS Sue King DNF Heide Saunders

Women 55-59 # Rider Name (Country) Team Result 1 Grace Blok 5:37:32 DNS Bridget Nowakowski DNF Judy Roberts

Women 60-69 # Rider Name (Country) Team DNF Mary Mark

Men under 20 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jesse Melamed 3:12:50 2 Jereomy Pelletier 0:04:12 3 Rob Leigh 0:09:44 4 Nicholas Bruce 0:16:52 5 Mahon Lamont 0:18:26 6 Montana Michel 0:19:37 7 Robert Ramsden 0:31:48 8 Alex Toews 0:31:55 9 Sam Bowerman 0:32:40 10 Sebastian Sleep 0:49:38 11 Rhys Verner 0:51:50 12 Blake Newton 0:59:23 13 Jacob Melville 1:05:18 14 Toby Nolan 1:06:18 15 Connor Haberl 1:07:14 16 Richard Dyer 1:14:26 17 Daniel Hennigar 1:14:36 18 Michael Kilby 1:28:29 19 Zachary Share 1:55:11 20 Logan Simonson 1:57:32 21 Levi Puckett 2:23:07 DNS Keenan Genovese DNS Nick Geddes DNF Quinn Moberg DNF Devan McClelland DNS Kurtis Van Bibber

Men 20-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Neal Kindree 2:47:26 2 David Huntley 0:16:43 3 Ryan Young 0:24:22 4 Matt Dawes 0:29:36 5 Alistair Hardy-Poirier 0:30:11 6 Scott Pilecki 0:36:22 7 Tobias Pantling 0:40:29 8 Brett Grayston 0:41:10 9 David Moffatt 0:42:00 10 Aaron Quesnel 0:44:51 11 Brett Miller 0:48:27 12 Jeff Hunter 0:48:32 13 Alex Ritchie 0:49:09 14 Jeremy Norris 0:49:51 15 Daniel Stein 0:50:07 16 Derek Anderson 0:52:07 17 Philip Cairns 0:54:27 18 Davis English 0:55:09 19 Tyler Strong 0:56:13 20 Martin Goetsch 0:56:33 21 Jody Edgar 0:56:39 22 Graham Bottomley 1:02:49 23 Rich Cook 1:12:22 24 Toby Keegan 1:12:50 25 Adam Marcinkiewicz 1:12:55 26 Stewart Harper 1:14:36 27 Cory Norris-Jones 1:15:08 28 Calum Davidson 1:16:32 29 Patrick Foster 1:22:33 30 Daniel MacKellar 1:24:40 31 Tyler Pollock 1:33:50 32 Clayton Palanio 1:35:12 33 Rob Shoosmith 1:37:48 34 Brendan Bartlett 1:38:40 35 Matt Smit 1:40:54 36 Neil Judson 1:45:25 37 Evan Power 1:47:03 38 Billy Jackson 1:48:10 39 Trevor Graham 1:58:57 40 Derek Hula 2:01:23 41 Patrick Plante 2:01:51 42 Craig Lam 2:05:07 43 Rick Leonard 2:16:39 44 Utatsu Gokan  2:21:13 45 Kenton Hirowatari 2:29:49 46 Ryan Snikvalds 2:43:26 47 John Maurus 2:51:39 48 Derek Rougeau 2:53:24 49 Jon Rees 3:01:23 50 Anthony Bianco 3:04:16 DNS Mathew Tkachuck DNF Jonathan Barnes DNS Emils Muehlenbachs DNS Brad Neufeld DNF Jonathan Aubry DNS Andy Morris DNS Max Bitel

Men 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Robinson 2:51:50 2 Samuel Kummrow 0:09:58 3 Olivier Gendron 0:10:10 4 Mark Matson 0:10:26 5 Jeremy Trask 0:11:44 6 Steve Devantier 0:12:15 7 Aaron Weiss 0:14:09 8 Martin Van Essen 0:24:00 9 Andre Pitre 0:25:13 10 Terry Evans 0:25:21 11 Steve Mitchell 0:32:43 12 Andrew Kyle 0:37:07 13 Daniel Irvine 0:37:29 14 Michael Simon 0:37:33 15 Sean Anastasiadis 0:41:14 16 Alexandru Cojocaru 0:41:58 17 Dave Brown 0:42:15 18 Halldor Orn Gunnarsson 0:45:34 19 Andrew Bovard 0:47:44 20 Roland Rabien 0:48:55 21 Tom Kemecsey 0:51:20 22 Joshua Weiss 0:53:13 23 Joel Perkins 0:54:23 24 Brad Martyn 0:55:05 25 Joel Breems 0:55:30 26 Kiva Hartfield 0:56:38 27 Eric Walton 0:58:28 28 Alexander T. Kaempffer 0:58:48 29 Dan Wong 1:01:19 30 James Cassell 1:02:03 31 Armand Hurford 1:03:29 32 Brad Doran-Veevers 1:04:31 33 Timothy Ambler 1:07:17 34 Simon Hirota 1:08:24 35 Johan Clement 1:08:29 36 Marcus Buckle 1:13:08 37 Darrel Deane 1:13:27 38 Sean Baker 1:15:37 39 Steve Perrett 1:16:20 40 Eric Hung 1:17:31 41 Bob Jones 1:19:23 42 Graham Munro 1:19:32 43 Adrian Strong 1:20:40 44 Carl Taylor 1:20:49 45 Bryce Allen 1:24:59 46 Steven Fofonoff 1:25:10 47 Colin Simpson 1:25:13 48 Eric Kjode 1:25:47 49 Andrew Ferguson 1:26:05 50 Peter Odonnell 1:26:38 51 Andrew McMillan 1:31:00 52 Brett Armstrong 1:34:41 53 Brad Readman 1:37:20 54 Ryan Simpson 1:37:38 55 Jonathan Schmidt 1:39:38 56 Jeremy Chivers 1:40:08 57 Derek Gehl 1:40:16 58 Jason Goodman 1:40:38 59 Gregory Colquhoun 1:41:04 60 Liam Kerney 1:45:00 61 Scott Lahrs 1:46:05 62 Andrew Prenty 1:46:41 63 Geoffrey Graham 1:47:31 64 Christopher Facchin 1:50:05 65 Ian Nicoud 1:51:24 66 Jordan Anderson 1:51:28 67 Mark Huscroft 1:51:34 68 Kyle Sauve 1:53:13 69 Alistair MacGregor 1:55:09 70 Ryan Chamberlain 1:55:48 71 Joseph McGill 1:55:59 72 Greg Pylypec 1:56:00 73 Marlon Tang 1:59:32 74 Curtis Labounty 1:59:53 75 Ryan Tuira 2:00:21 76 Jeremy Hirota 2:01:20 77 Brian Gunn 2:01:40 78 Eric Malboeuf 2:06:39 79 Kenichi Furuno 2:08:41 80 Tom Thornton 2:10:09 81 Jason Town 2:13:41 82 Michael Noseworthy 2:21:36 83 Arjun Khosla 2:22:50 84 Josh Bernsen 2:43:48 85 Aldo Rivera 2:45:39 86 Tavish Capewell 2:48:33 87 Ashley Stotts 2:58:02 88 Raymond Ho 3:00:45 89 Victor Kang 3:22:47 DNS Nick Beuglet DNS D'Arcy O'Connor DNF Paul Henriksen DNS Ben Rix DNF Jonny Lloyd DNF Sean Bickerton DNS Blair Hunt DNS Mark Bunyan DNS Andrew Spence DNS Matt Smith DNS Simon Bruce DNS Erik Svege DNS Chris Ford DNS Jake Heitman DNS Dylan Groven DNS Robin Dutton DNF Bill Fredericks DNF Louis Watson DNS Chris Power DNS Richard Gardiner DNS Chris Lorenzin DNS Francis Van Der Loos DNS Ian Sheppard DNS Jeff Riemer DNF Shawn Pedersen DNF Brady Fleguel

Men 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chad Miles 2:59:22 2 Graham Tutti 0:04:18 3 Stephen Ushy 0:04:29 4 Ryan Newsome 0:04:43 5 John Markez 0:05:31 6 Andreas Taylor 0:11:02 7 Russel Wood 0:12:15 8 Ian Crosthwaite 0:14:48 9 Matt Drown 0:15:47 10 Matt Duggan 0:17:01 11 Adrian Lasalle-Lowe 0:17:02 12 Ruedi Schnyder 0:17:50 13 LJ Wilson 0:18:05 14 Mike Murphy 0:19:10 15 Thomas Hayes 0:19:33 16 Stuart Bookbinder 0:23:26 17 Mike Rauch 0:24:03 18 Ian Abbott 0:24:10 19 Simon Blythe 0:25:43 20 Andrew Clegg 0:26:19 21 Jordan Tesluk 0:27:08 22 Stephen Todd 0:28:34 23 Jason Jacobs 0:29:19 24 Stuart Cook 0:29:20 25 Stefan Muller 0:30:11 26 Geoff Palmer 0:31:02 27 Mark Schroeder 0:31:25 28 Gary Tosh 0:31:26 29 Ken Leggatt 0:32:16 30 Aaron Vanderwaal 0:34:11 31 Jonatan Chester 0:34:51 32 Rumon Carter 0:36:32 33 Adam Ferris 0:37:43 34 Shane Christopher 0:38:04 35 Jason Stobbe 0:38:08 36 Luke Gibson 0:38:18 37 Chris Morwood 0:38:51 38 Lucien Ervington 0:41:03 39 Joe Purves-Smith 0:41:06 40 Kameron Shinkaruk 0:41:14 41 Graham Downs 0:41:27 42 Brian Heslop 0:42:08 43 Jeff Heslop 0:42:08 44 Rick Martin 0:42:12 45 Chad Gentes 0:42:23 46 Mac McDell 0:42:50 47 Allistair Clegg 0:43:49 48 Aaron Muir 0:45:16 49 Matt Meanchoff 0:45:28 50 Keith Montgomery 0:46:15 51 Jason Bond 0:46:42 52 Jeff Hanninen 0:46:49 53 Jas Gill 0:47:02 54 Basse Clement 0:47:31 55 Graham Archer 0:48:31 56 Sam Lupton 0:49:12 57 Federico Feuermann 0:49:28 58 Joel Werner 0:49:37 59 Ken Bognar 0:50:32 60 Kevin Webb 0:50:44 61 Mike Tunnah 0:51:28 62 Mark Warsaba 0:52:40 63 Bradley Hunter 0:52:41 64 Andrew Bythell 0:53:09 65 Scott McMillan 0:56:37 66 Euan Crawford 0:58:45 67 John Gibb-Carsley 0:58:56 68 Guilhem Ryan 0:59:03 69 Jonathan Silcock 1:01:45 70 Daniel Popescu 1:02:16 71 Russell Down 1:02:36 72 Jordan Jacobs 1:03:13 73 Jamie Pierotti 1:03:46 74 Elliot Fishman 1:05:20 75 Paul Filippelli 1:05:56 76 Ryan Gill 1:06:00 77 Wil Schur 1:06:19 78 Darren Saul 1:09:24 79 Dieter Ayers 1:09:34 80 Dean Dubyk 1:10:18 81 Devin Brown 1:11:17 82 Brian Greening 1:11:32 83 Coventry Steve 1:12:02 84 Jonathan Lussier 1:13:02 85 Andy Anastasiadis 1:13:07 86 Torben Johannsen 1:13:08 87 Malcolm Schulz 1:13:10 88 Luke Ferdinands 1:13:30 89 Adrian McCardle 1:14:25 90 Werner Gerntholtz 1:14:42 91 Jeff Anderson 1:15:34 92 Doug Ross 1:17:35 93 Sean Perkins 1:18:53 94 Michael Ritter 1:20:02 95 Haldenby Mark 1:20:12 96 Thomas Vlcek 1:20:17 97 Tom Mazalek 1:20:59 98 Dave Rossiter 1:21:05 99 Timothy Cardinal 1:23:02 100 Adrian Jones 1:24:29 101 Stephane Delisle 1:27:08 102 Dave Laverdiere 1:28:09 103 Mark Robichaud 1:28:16 104 Jason Lavigne 1:29:28 105 Michael Oliver 1:30:47 106 Rock Castrillo 1:30:56 107 John Atwater 1:33:14 108 Brent McMurchy 1:34:02 109 Alex Lagoudakis 1:34:25 110 Francisco Gatchalian 1:34:29 111 Ryan Lucy 1:35:47 112 Eric Matheson 1:36:36 113 Ken Saito 1:36:56 114 Joel Liefke 1:37:12 115 Daryn Collier 1:39:18 116 Adrian Armstrong 1:39:46 117 Craig Manship 1:39:50 118 David Barba 1:40:45 119 Martin Pangracs 1:43:08 120 Marc Soehngen 1:44:21 121 Ian MacLeod 1:46:32 122 Mike Pirot 1:47:36 123 Bryce Tupper 1:49:31 124 Ben Webber 1:50:22 125 Todd Monge 1:51:35 126 Ben Rancourt 1:51:40 127 Justin Moloughney 1:54:41 128 Brian Tuulos 1:54:59 129 Nick Varey 1:54:59 130 Darren Durupt 1:55:54 131 Chris Dupuis 1:56:52 132 Gareth Phillips 1:58:12 133 Daniel Owen 1:58:16 134 Hiroaki Ohmori 1:58:28 135 Jason Weinman 1:59:02 136 Dennis Ranada 2:00:19 137 David Young 2:02:36 138 Shane Thurston 2:03:31 139 Lloyd Adams 2:06:09 140 Rory Tucker 2:06:50 141 John Minton 2:07:38 142 Mark Sloat 2:08:37 143 Nick Lemmel 2:09:11 144 Patrick Wright 2:11:23 145 Paul Chapman 2:13:25 146 James Scramstad 2:16:38 147 Simon Chester 2:17:57 148 Roelof Stals 2:18:49 149 Darren West 2:27:02 150 Jason Baybutt 2:27:33 151 Vernon Felton 2:34:18 152 Ian Brisbin 2:36:58 153 Eugene Sepke 2:42:20 154 Michael Hallett 2:43:18 155 Craig Davidiuk 2:45:45 156 David De Lanoy 3:00:07 157 Eric Ostfeld 3:03:39 158 Dave Richardson 3:09:32 159 Chris Pettingill 3:28:51 DNS Michel Tessier DNS Jason Moss DNS Karel Kulhavy DNS Ben MacInnis DNS John Hitsman DNS Jesse Grissom DNS Blake Peel DNS Jonathan Frantz DNS Jay Latiff DNS Raphael Fang DNS Will Dalton DNS Francois Bedard DNS Joshua Kleban DNS Joseph Del-Rosario DNS Glenn Marshall DNS Kevin Koopmans DNF Jean-Francoi Plouffe DNS Simon Douglas DNS Mark Knight DNS Clinton Pazdzierski DNS Greg McDonnell DNS Robert Gosselin DNS Kevin Trotter DNS Geoff Hales DNS Erich Zwick DNS Matt Walker DNS Paul Brewer DNS Kevin Ayers DNF Chris Michael DNS Michael Saez DNS Zak Pawliuk DNF Leo Rodriguez DNS Kyle Durand DNS Gerry Reed DNF James Davison DNS Shawn Fraser DNS Charles Fortier DNF David Reid DNS Mike Jones DNS Matt Wallis DNF Chris Kaipio DNS Jeff Levine DNS Dean Wutke DNS Jon Phillips DNF Darcy Johnson DNS Todd Shaffer DNF Trevor Hopkins DNF Carl Goldstraw DNS Trampas Swanson DNS Michael Church DNS Omar Ahmad DNS Mark Pace-Floridia DNS Don Sutton DNS Stefan Jakobsen DNS Louie Soave DNS John Waite DNS Steve O'Shaughnessy DNS Ben Bakk

Men 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leighton Poidevin 2:53:34 2 Andrew Handford 0:00:27 3 Keith Ray 0:06:59 4 Normon Thibault 0:10:05 5 Dave Heisler 0:10:17 6 Heath McCroy 0:10:34 7 Craig Bartlett 0:11:50 8 Chris Lawrence 0:12:47 9 Tony Bachler 0:13:31 10 Matt Klymson 0:13:55 11 Jeff Beltramini 0:15:13 12 Steven Murray 0:18:50 13 Matteo Abel 0:19:19 14 Mike Wilson 0:20:05 15 Aart Van Kooy 0:22:23 16 Mike Seniuk 0:22:24 17 Maurice Castonguay 0:23:32 18 Doug Engstrom 0:23:53 19 Ray Lachance 0:25:54 20 Kalle Karu 0:26:25 21 Glen Illingworth 0:27:33 22 Ken Olson 0:30:36 23 Steve Mackenzie 0:30:57 24 Chris George 0:31:01 25 Dave Eleiter 0:31:09 26 Jason Tardiff 0:31:37 27 Graham Ross 0:32:35 28 Dean Etienne 0:32:48 29 Alan Firth 0:33:00 30 Roy McBeth 0:33:03 31 Dave Chamberlain 0:33:04 32 Scott Osinchuk 0:35:08 33 Russ Bougie 0:35:46 34 Justin Harman 0:36:18 35 Declan Wolfe 0:37:54 36 Ted Matson 0:38:06 37 Mike Carney 0:39:14 38 Roman Torn 0:39:29 39 Christopher Fast 0:40:33 40 Steve Mantel 0:41:13 41 Arnie Liati 0:41:43 42 Brent Wilson 0:41:50 43 Stuart Bestbier 0:42:16 44 Bruce Dierick 0:43:30 45 Jason Simpson 0:43:38 46 Steven Fitzgerald 0:48:00 47 Paul Craig 0:48:40 48 Paul Player 0:48:56 49 Kevin Hodder 0:50:30 50 Chris Carter 0:51:34 51 Tyler Jordan 0:51:48 52 Stanley Poirier 0:52:40 53 Carl Jacobson 0:53:19 54 Brent Prokop 0:53:57 55 Alan Moat 0:54:25 56 Les Ecker 0:55:40 57 David Bowes 0:56:32 58 Corey Piket 0:56:56 59 Alan MacConnachie 0:57:07 60 Gordon Michaux 0:57:22 61 Lawrence Johnson 0:57:27 62 Eric Foltan 1:01:57 63 Donald Van Eesteren 1:02:55 64 Mark Sawatzky 1:03:57 65 Scot Wheeler 1:05:27 66 Jason Dudek 1:05:32 67 Dan Proulx 1:06:53 68 Steven Pulman 1:07:00 69 Tom Phillips 1:07:30 70 Jonny Rockall 1:07:37 71 James Rogers 1:08:00 72 Paul Zuckernick 1:08:03 73 Gerhard Malherbe 1:08:36 74 Scott Harding 1:08:41 75 Scott Taylor 1:09:04 76 Kevin Nelson 1:10:55 77 Justin Brown 1:11:07 78 Mike Genovese 1:11:24 79 Tobin McCallum 1:11:42 80 Guy McInnis 1:12:34 81 Steven Vanry 1:12:54 82 Mark Butschler 1:14:55 83 Rene Michaely 1:17:56 84 Martijn Poelen 1:18:53 85 Eric Unrau 1:19:08 86 Aaron Davis 1:19:33 87 Dorian Medlicott 1:20:24 88 Michael Dolling 1:23:47 89 Russell Brewer 1:24:08 90 Ken Kobylanski 1:24:41 91 Ben Sporer 1:25:06 92 Willy MacKay 1:25:13 93 James Delmotte 1:25:18 94 Jonathan Blaisdell 1:25:23 95 Rick Crema 1:25:33 96 Ivan Pozniak 1:26:07 97 Dave Berkowitz 1:26:07 98 Charly George 1:28:08 99 Erin Keam 1:30:30 100 Patrick Kerridge 1:30:39 101 Patrick Reid 1:30:42 102 Dmitri Zanozin 1:33:07 103 Marshall House 1:33:12 104 RJ Caswell 1:33:51 105 Bill Caswell 1:33:51 106 Darren Borsbey 1:34:47 107 John Ballantyne 1:35:11 108 Iain Lowe 1:35:48 109 Chris Gagan 1:36:02 110 Andrew McLellan 1:36:21 111 Ron Goldstone 1:36:22 112 Zenya Kasubuchi 1:36:39 113 Jonathan Sine 1:38:28 114 Brett Bauer 1:39:13 115 Doug Rae 1:39:21 116 Thomas Clayton 1:39:26 117 Christopher Heald 1:40:48 118 Dave Groves 1:41:42 119 Alan Young 1:44:46 120 Matthew Parker 1:47:20 121 Gary Needham 1:47:56 122 Paul Havens 1:48:21 123 Jeff Fielding 1:48:28 124 Chris Ahern 1:48:58 125 Ian Rood 1:49:38 126 Jonathon Jafari 1:51:38 127 Bernard Szewczyk 1:52:14 128 Keith Mollet 1:55:23 129 Carlos Hsia 1:56:45 130 Larry Steinberg 1:57:27 131 Todd Harris 1:57:29 132 David Hope 1:59:12 133 David Gregr 1:59:23 134 Ray Hicks 2:01:17 135 Rick Eastman 2:02:35 136 Jeff Smyth 2:04:50 137 John Poole 2:06:36 138 Ted Smith 2:07:49 139 Jeff Kim 2:08:40 140 Joseph Daignault 2:10:58 141 Keith Bruhm 2:12:58 142 Jim Davison 2:13:06 143 James Kung 2:14:31 144 David Bibby 2:15:35 145 Warrick Hubbard 2:15:59 146 Eric Simonson 2:17:33 147 Colin Scramstad 2:22:26 148 Jeff Thurston 2:25:21 149 Gordon Yahn 2:29:14 150 Mel Kartusch 2:31:39 151 Hugo Sloos 2:32:11 152 Chris Stroud 2:33:14 153 Richard Morley 2:35:07 154 Martin Spieker 2:37:11 155 Jeff Hutton 2:38:27 156 Chris Prescott 2:40:06 157 Raineil Cordoviz 2:41:08 158 Josh Sarkis 2:42:22 159 Jeff Driedger 2:43:04 160 Don Shingler 2:43:34 161 Bart Bender 2:46:48 162 Norm Hooper 2:46:51 163 David Crewson 2:47:10 164 Todd Pope 2:51:37 165 Peter Poburan 2:51:38 166 Russell Dodd 2:52:37 167 Douglas Muir 2:53:20 168 Mark- Russell 2:56:36 169 John De Lanoy 3:05:54 170 Paul Jennings 3:05:56 171 Peter Van Den Hoogen 3:07:00 172 Scott Venn 3:15:36 173 Kevin Bismanis 3:19:44 174 Brian Goldstone 3:28:25 DNS Scott Robinson DNF Kevin Smith DNS Jacques Dorey DNS Ray Brown DNS Erik Davis DNS Guy Lafreniere DNS Alec Black DNS Hugh Robinson DNS Bobby Holden DNS Ian Lindseth DNS Colin Bridge DNS Steven Bruk DNS Andras Vagvolgyi DNF Peter Holzhuter DNS Shaun Gill DNF Mike Hunter DNS Kevin Hellier DNS Richard Sandor DNS James Duffy DNS Sean Horne DNS Glen Gorgichuk DNS John Wright DNS Michael Cober DNS Keith Nicoll DNS Dave Hutchinson DNS Eric Barnsley DNS Jason Edens DNS Greg Crump DNS James Bateman DNS Max Bruce DNS Roger Aballini DNS Mark Qualizza DNS Bryan Swan DNS John Merritt DNS John Loewen DNF Rob Harris DNS Arama Jillings DNS Niall McGrath DNS Eric Peterson DNF David Scott DNS Tony Piepjohn DNS Steve Edwards DNS Gordon Reid DNF Peter Henderson DNS Nick Abbott DNF Scott Sportsman DNS Stuart Horak DNS Alexei Marko DNS John Irvine DNS Robert Chew DNF Roland Karlgren DNS Douglas Manness DNS Scott Croasdale DNS Brian Buick

Men 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Jamie Emery 2:57:19 2 David Kvick 0:00:35 3 Scott Woolley 0:05:57 4 Kerry White 0:13:03 5 John Gibson 0:13:08 6 Mike Edwards 0:19:51 7 Paul Newitt 0:22:09 8 Rick Bowerman 0:22:54 9 Max Saenger 0:22:56 10 Diego Marchese 0:24:20 11 Sheldon Orr 0:25:04 12 James Shellard 0:27:20 13 Sean Michel 0:30:30 14 Patrick Thrift 0:31:23 15 Ron Hewitson 0:33:04 16 Dik Cox 0:36:27 17 Stewart Kerr 0:36:41 18 Richard Potter 0:36:51 19 George Neffner 0:39:05 20 Glenn Stelzl 0:41:07 21 Richard Willcox 0:41:23 22 Jaegan Smith 0:41:47 23 Kenneth Bragg 0:42:00 24 David Miller 0:42:38 25 Mick Peatfield 0:43:15 26 Hal Loewen 0:43:26 27 Timothy Reeve 0:44:39 28 Paul Soukoreff 0:45:16 29 Mike Brooks 0:45:18 30 Greg Heyes 0:46:23 31 Julian Somers 0:46:36 32 Paul Buck 0:46:37 33 Don Coburn 0:47:15 34 Brad Kreitz 0:47:23 35 Bart Gould 0:49:17 36 Ken McDowell 0:51:25 37 Lindsay Schram 0:53:28 38 Alek Laursoo 0:57:11 39 Justin Webb 0:58:22 40 Jeremy Hill 0:59:28 41 Glenn Eleiter 0:59:55 42 Philip Shaw 0:59:58 43 Mark Miller 1:00:37 44 Tim Williams 1:01:04 45 Stewart McAllen 1:01:18 46 Peter Emsky 1:01:35 47 Eric Angus 1:03:09 48 Mark Bishop 1:04:28 49 Kent Klassen 1:04:49 50 Jim Wilson 1:05:24 51 Jeff Burton 1:06:12 52 Gordon Wilson 1:07:03 53 Bruce Gordon 1:07:48 54 Mark Fonseca 1:07:54 55 Dan Kennedy 1:08:01 56 Keith Waiz 1:09:44 57 Greg Bergen 1:10:00 58 David Rushbrook 1:11:01 59 Graham Turner 1:11:22 60 Denis Dipasquale 1:12:57 61 Mark Goodgrove 1:13:03 62 James Devries 1:14:52 63 Joffre Brondgeest 1:15:42 64 Don Workman 1:18:38 65 Shawn Pedersen 1:18:40 66 Ian McIver 1:18:45 67 Geoff Huenemann 1:21:32 68 Craig Wilson 1:21:40 69 Steve Rochetta 1:23:00 70 Graham Gilley 1:23:11 71 Stephen Sutherland 1:23:38 72 Don Baumeister 1:24:26 73 Dean Imbeau 1:24:44 74 John Dearie 1:27:59 75 Nick Wort 1:31:08 76 Dan Moberg 1:31:10 77 Guy Thomas 1:33:06 78 Robert Anderson 1:34:36 79 Jim Pinter 1:34:38 80 Gordon Ellis 1:35:24 81 Richard Link 1:37:23 82 Andy King 1:37:42 83 Gavin Larkin 1:40:38 84 William Reid 1:40:56 85 Ian Tasker 1:41:34 86 Doug Carroll 1:41:44 87 James Frail 1:45:34 88 Chris Runnals 1:46:21 89 Dan Burnett 1:47:31 90 Yves Charbonneau 1:49:12 91 Fred Wiley 1:50:30 92 Simon Meikle 1:53:46 93 Robert Watt 2:01:15 94 Robert Mrnka 2:03:37 95 Jeff Cooke 2:04:11 96 Arthur De Kleer 2:04:50 97 Mark Graylish 2:04:58 98 Ged Hague 2:06:04 99 Karl Hancox 2:14:03 100 David McKimm 2:14:36 101 David Henning 2:21:31 102 Paul Yetter 2:21:32 103 Frank Franchini 2:22:14 104 Brent Hehn 2:27:05 105 Gregory Venables 2:28:15 106 Evan Sykes 2:28:23 107 Cory Ratke 2:29:48 108 David Crist 2:30:34 109 David Houghton 2:31:10 110 Rick Puckett 2:38:39 111 Chris Obst 2:40:08 112 William Steele 2:40:17 113 Guy Morum 2:42:47 114 Graeme Lister 2:57:04 115 Bruce Hale 3:01:57 116 David Chamberlain 3:21:57 117 Kent Stuckert 3:29:49 DNS Manny Dacosta DNS Paul Welch DNS Peter Kentel DNS Riyad Abu-Laban DNS Tim Sveum DNS Andy Watson DNS Jan Kirsebom DNS Keith McIvor DNS Mike Frankenberger DNS David Smith DNS Bruce Spicer DNS Christian Begin DNF Tom Honey DNS Martin Rother DNS John Morley DNS David Mountain DNS Shane Kromrey DNF Darren McClelland DNS Ivan McLean DNS H Nelson Yu DNF Lawrence Klein DNF Mike Kopec DNS Greg Inkster DNF James Martin DNS Dave Marquis DNS Jim Bennett DNS Peter Dobell DNS Mark Milner DNS Steve Bauer DNS David Scheer DNF Todd Allison

Men 50-54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Daechsel 3:06:09 2 Tony Routley 0:02:35 3 Bart Nakano 0:04:56 4 Rob McSkimming 0:08:04 5 Bill McMillan 0:12:41 6 Dave Johnston 0:17:58 7 William Letham 0:17:59 8 Barry Rempel 0:23:52 9 Steve Crowley 0:24:38 10 Scott Paxton 0:31:18 11 Bob Hawboldt 0:38:52 12 Jon Servold 0:41:59 13 Bill Geddes 0:44:30 14 Daniel Gloor 0:45:10 15 Mike Burns 0:46:03 16 Wayne Smith 0:49:09 17 Richard Dustan 0:51:26 18 Scott Galloway 0:58:33 19 Jeff Gallimore 0:59:21 20 Mike Rogerson 0:59:39 21 Tom Merenyi 0:59:55 22 Alan Prussia 1:05:06 23 Claudio Pellichero 1:05:28 24 Bob McLaren 1:05:39 25 Terry Walker 1:06:09 26 Stu Snowball 1:07:03 27 Jacob Stein 1:12:41 28 Crosland Doak 1:19:01 29 Chris Wright 1:19:55 30 Cyrill Orssich 1:24:28 31 Patrick Gallant 1:25:44 32 Paul Oteman 1:25:54 33 Perry Klassen 1:28:15 34 Chris Batson 1:31:14 35 John Heilig 1:33:40 36 Brian Aikens 1:34:48 37 Jeff Jackson 1:38:30 38 Hugh Oswald 1:39:39 39 Russell Blow 1:41:52 40 Craig Woida 1:43:44 41 Dean Matthews 1:45:46 42 Jacques Daigle 1:45:50 43 Rod Jenkins 1:46:20 44 Randy Savoie 1:51:54 45 Lance Mitamura 1:52:12 46 Brent Devine 1:52:23 47 John Foley 1:57:55 48 Mike Solnes 1:58:14 49 Bruce McGregor 2:01:37 50 Gordon Shellborn 2:02:57 51 Geoffrey Dyer 2:15:54 52 Greg Davey 2:18:58 53 Brad Walkey 2:25:13 54 Victor Arding 2:26:23 55 Robert Perra 2:31:13 56 Guy Drouin 2:46:50 57 David Farrow 2:59:50 58 Glenn Nicholls 3:19:17 DNS Tony Peiffer DNS Greg Gardner DNF John Ramsden DNS Graeme Fitch DNF Edward Fisher DNS Darrel Sharpe DNS Dave Patitucci DNS Jerry Martinek DNF Kevin Salter DNS Bruce Alexander DNS Stephen Morris DNF Siege Pflug DNS Stuart Loewen DNF Monty Montaine DNS Tim Wykle DNS Jack Funk DNS Mike Morgan DNF Curtis Roberts DNS Gino Nonni DNS Jeff Bandura DNS Frank Benish DNS Don Olson DNS Mike Bobick DNS Jeffrey Hayes

Men 55-59 # Rider Name (Country) Team Result 1 Frank Ammirati 3:41:48 2 Henric Meldgard 0:03:41 3 Brian Pollock 0:30:13 4 Mike Nelson 0:31:46 5 Derek McRae 0:34:01 6 William Liebenberg 0:40:56 7 Roy Miller 0:42:38 8 Greg Miller 0:44:29 9 Brent Harley 0:59:51 10 Rick Reid 1:04:47 11 Bruce McClements 1:26:18 12 Dennis Frey 1:27:31 13 Neil Metcalf 1:28:21 14 Paul Smit 1:43:56 15 Maurice Rougeau 1:57:27 16 Allan Bohn 2:10:25 DNS Ming Gin DNF John Manning DNS Nels Guloien DNS Merv Parr DNS Craig Mackenzie DNS Jonathan Ratzlaff DNS Alan Carr DNS Bob Amos

Men 60-69 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robin Willard 3:21:40 2 Roy Kregosky 0:23:04 3 Fred Jorgensen 0:49:35 4 Peter Avis 0:57:20 5 Paul Mier 0:57:54 6 Donald MacGregor 1:13:41 7 Mike Hawes 1:17:43 8 Peter Shandro 1:25:21 9 Richard Cudmore 1:26:00 10 Derek Smith 1:29:31 11 Tom Thomson 2:22:23 12 Greg Pritchard 2:31:02 DNS David Thornhill DNS Lawrence Poxon DNS Michael Gosselin DNS John Hetherington