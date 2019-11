Image 1 of 14 Orbea had two riders at the front: Inaki Lejarreta Errasti and Ruben Ruzafa Cueto (Image credit: Team Orbea) Image 2 of 14 Inaki Lejarreta Errasti celebrates his stage win. (Image credit: Team Orbea) Image 3 of 14 Inaki Lejarreta Errasti leads teammate Ruben Ruzafa Cueto (Image credit: Team Orbea) Image 4 of 14 Inaki Lejarreta Errasti leads through some singletrack (Image credit: Team Orbea) Image 5 of 14 Ruben Ruzafa Cueto sits on Inaki Lejarreta Errasti's wheel (Image credit: Team Orbea) Image 6 of 14 The two leaders (Image credit: Team Orbea) Image 7 of 14 Inaki Lejarreta Errasti sets the pace (Image credit: Team Orbea) Image 8 of 14 Inaki Lejarreta Errasti spent the day at the front (Image credit: Team Orbea) Image 9 of 14 Inaki Lejarreta Errasti in the lead (Image credit: Team Orbea) Image 10 of 14 Orbea's Inaki Lejarreta Errasti leads on a stairstep descent. (Image credit: Team Orbea) Image 11 of 14 Race leader Inaki Lejarreta Errasti (Image credit: Team Orbea) Image 12 of 14 Inaki Lejarreta Errasti (Orbea) (Image credit: Team Orbea) Image 13 of 14 Inaki Lejarreta Errasti (Orbea) rides to a win (Image credit: Team Orbea) Image 14 of 14 The men's podium (Image credit: Team Orbea)

The Orbea racing team went one-two in the men's race with Inaki Lejarreta Errasti and Ruben Ruzafa Cueto. The pair dominated the race, finishing together at the front. Lejarreta outsprinted Ruzafa for the win. Carlos Coloma rounded out the podium in third three minutes and four seconds behind.

"Both Iñaki as Ruben showed that they are very strong," said the Orbea Team's Ixio Barandiaran proudly of his riders.

In the women's race, Anna Villar, in a solo win, defeated Rocio Gamonal by 1:32 and Rocio Martin by 6:05.

The next round of the Superprestigio Massi will happen April 11 in the Asturian town of Avilés.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Inaki Lejarreta Errasti (Spa) 1:35:58 2 Ruben Ruzafa Cueto (Spa) 3 Carlos Coloma Nicolas (Spa) 0:03:04 4 Alejandro Diaz De La Pena Lopez (Spa) 0:04:25 5 David Lozano Riba (Spa) 0:04:31 6 Adolfo Garcia Quesada (Spa) 0:05:38 7 Fco. Javier Macias (Spa) 0:06:34 8 José Carlos Macias Bonano (Spa) 0:06:35 9 Juan Pedro Trujillo Hernandez (Spa) 0:06:53 10 Francesc Freixer (Spa) 0:06:55 11 Patxi Cia Apezteguia (Spa) 0:07:53 12 Ricardo Paulo Reis Marinheiro (Por) 0:08:03 13 Francisco Mancebo Perez (Spa) 0:08:44 14 Borja Chivato (Spa) 0:09:09 15 Josep Betalu (Spa) 0:09:25 16 Xavier Bosch (Spa) 0:09:57 17 Umbert Almenara Verges (Spa) 0:10:50 18 Diego Latasa Abancens (Spa) 0:11:01 19 Ramon Sagues Portabella (Spa) 0:11:13 20 Jordi Martorell (Spa) 0:11:22 21 Cristofer Bosque (Spa) 0:11:48 22 Jordi Carnicer (Spa) 0:12:07 23 Jose Maria Sanchez (Spa) 0:12:18 24 Juan Antonio Ortigosa (Spa) 0:13:58 25 Adelino Moll Mut (Spa) 0:14:48 26 Alejandro Carrion Herranz (Spa) 0:15:23 27 Milton Javier Ramos Gamez (Spa) 0:15:39 28 Lucas Arcos (Spa) 0:16:09 29 Marcos Vasquez (Spa) 0:16:18 30 Juan Carlos Nieto (Spa) 0:16:50 31 Jody Burnett (Spa) 0:16:54 32 Ivo Suur (Est) 0:17:00 33 José Daniel Borrego (Spa) 0:17:51 34 Sergio Cano (Spa) 0:18:01 35 Juan Jose Chinchilla Ramirez (Spa) 0:18:14 36 Carlos Ramon Golbano Garcia (Spa) 0:18:29 37 Adrià Valls (Spa) 0:18:38 38 Jose Manuel Benito (Spa) 0:18:48 39 Raul Mena (Spa) 0:19:31 40 Arnau Planas (Spa) 0:19:53 41 Jose Angel Gonzalez (Spa) 0:20:13 42 Daniel Molina (Spa) 0:20:39 43 David Escolar Ballesteros (Spa) 0:21:06 44 Javier Ragel (Spa) 0:22:18 45 Juan Bautista Garcia Navarro (Spa) 0:23:00 46 Cristian Toscano (Spa) 0:23:08 47 Jose Anton Rodriguez (Spa) 48 Carlos Portilla Parrilla (Spa) 49 Alejandro Toscano (Spa) 50 Juan Angel Gomez (Spa) 51 Israel Corrochano Fernandez (Spa) 52 Carlos Jimenez Hernandez (Spa) 53 David Valero (Spa) 54 Yago Sardina Carrillo (Spa) 55 Ruben Morcillo (Spa) 56 Juan Manuel Vazquez (Spa) 57 Raul Barrionuevo (Spa) 58 Jorge Rodríguez (Spa) 59 Laureano Gonzalez (Spa) 60 Alejandro Olid (Spa) 61 Samuel Padilla (Spa) 62 Sergio Diaz (Spa) 63 Carlos Luque (Spa) 64 Antonio Luque Lara (Spa) 65 Frco Javier Pascual (Spa) 66 Carlos Javier Gaspar (Spa) 67 Jesus E. Hernandez (Spa) 68 Antonio Garcia (Spa) 69 Victor Selles (Spa) 70 Fco. Javier Vargas (Spa) 71 Manuel Fernández (Spa) 72 Andres Lopez (Spa) 73 Antonio Moreno (Spa) 74 Diego Jesus Plaza (Spa) 75 Ismael Rosillo (Spa) 76 Jesús García (Spa) 77 Domingo Jesu Romero (Spa) 78 Zeuxis Romero (Spa) 79 Carlos Ruiz (Spa) 80 Miguel Angel Mena (Spa) 81 David Caceres (Spa) 82 Pedro Luis De La (Spa) 83 Gabriel Saa (Spa) 84 Daniel Perez (Spa) 85 Camilo Espinosa (Spa) 86 Samuel Ruiz (Spa) 87 Fco. Daniel Gonzalez (Spa) 88 Fernando Caro (Spa) 89 Borja Murillo Caballero (Spa) 90 Justo Gabriel Rodriguez (Spa) 91 David Barroso (Spa) DNF Daniel Bernal Enriquez (Spa) DNF José Villanueva (Spa) DNF Alejandro Gonzalez (Spa) DNF Raul Vitoria (Spa) DNF Vicente Solbes (Spa) DNF Ricardo Bolivar (Spa) DNF Tomas Muñoz (Spa) DNF Juan Jose Mateo (Spa) DNF Antonio Infante (Spa) DNF Pedro Castela (Spa) DNF Fco. Daniel Zea (Spa) DNF Jose Miguel Jimenez (Spa) DNF Antonio Lu Dominguez (Spa) DNF Ismael Puentes (Spa) DNF Juan Grabiel Vazquez (Spa) DNF David Valdivia (Spa) DNF Julio Ureña (Spa) DNF Jose Carlos Bueno (Spa) DNF Jose Antonio Rios (Spa) DNF Juan Fernand Sanchez (Spa) DNF Pablo Barrero (Spa) DNF Ivan Vargas (CRc) DNF Gabriel Dominguez (Spa) DNF Jose Alberto Lara (Spa)