Italy's Ivan Santaromita (Liquigas-Doimo) sealed overall victory in the Settimana Internazionale Coppi & Bartali on Saturday, as Poland’s Bartosz Huzarski (ISD-Neri) won the fifth and final stage to Sassuolo, near Bolgona, after a long breakaway.

Santaromita took the race lead after being in a key breakaway on stage three and comfortably defended his lead despite several attacks from Riccardo Ricco' (Ceramica Flaminia). Ricco' –riding his first race since the end of his ban for doping, eventually lost time on stage four after missing a split in the peloton.

Przemyslav Niemiec (Miche) finished second overall, at 1:43, with Jose Serpa (Andorni Giocattoli) third at 2:25. Ricco' was fifth at 2:44.





Full Results 1 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 4:36:09 2 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:00:42 3 Luca Ascani (Ita) CDC - Cavaliere 0:02:00 4 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:02:02 5 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 6 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 7 Leopold Konig (Cze) PSK Whirlpool - Author 8 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 9 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 10 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 11 Fortunato Baliani (Ita) Miche 12 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 13 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Farnese Vini 14 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 15 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 16 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Carmiooro NGC 17 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 18 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 19 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 20 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 21 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 22 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 23 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 24 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 25 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita - Conad 26 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 27 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 0:03:02 28 Raul Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 29 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:03:27 30 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 31 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 32 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 33 Alessandro Mauro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 34 Pasquale Muto (Ita) Miche 35 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 36 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 37 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 38 Martin Mares (Cze) PSK Whirlpool - Author 39 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 40 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 41 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 42 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:03:50 43 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:04:10 44 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 0:04:41 45 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC - Cavaliere 0:05:03 46 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:47 47 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:09:30 48 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 49 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 50 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 51 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 52 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 53 Marino Palandri (Ita) Adria Mobil 54 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 55 Frantisek Kloucek (Cze) PSK Whirlpool - Author 56 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 57 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 58 Andrea Tonti (Ita) Carmiooro NGC 59 Sebastien Fournet Fayard (Fra) Carmiooro NGC 60 Davide D'Angelo (Ita) CDC - Cavaliere 61 Eugenio Loria (Ita) CDC - Cavaliere 62 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 63 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 64 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 65 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 66 Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool - Author 67 Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool - Author DNF Francesco Gavazzi (Ita) Lampre-Farnese Vini DNF Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini DNF Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo DNF Oscar Gatto (Ita) ISD - Neri DNF Dmytro Grabovskyy (Ukr) ISD - Neri DNF Claudio Corioni (Ita) De Rosa - Stac Plastic DNF Matteo Montaguti (Ita) De Rosa - Stac Plastic DNF Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Enrico Zen (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Filippo Savini (Ita) Colnago - CSF Inox DNF Eric Berthou (Fra) Carmiooro NGC DNF Antonio Quadranti (Ita) Carmiooro NGC DNF Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli DNF Thomas Bertolini (Ita) Androni Giocattoli DNF Silvère Ackermann (Swi) Vorarlberg - Corratec DNF Martin Schöffmann (Aut) Vorarlberg - Corratec DNF Michael Rasmussen (Den) Miche DNF Luigi Gitto (Ita) Miche DNF Marko Kump (Slo) Adria Mobil DNF Uros Murn (Slo) Adria Mobil DNF Jure Zagar (Slo) Adria Mobil DNF Alberto Di Lorenzo (Ita) Zheroquadro Radenska DNF Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska DNF Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska DNF Gabor Fejes (Hun) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe DNF Walter Proch (Ita) Betonexpressz 2000 - Universal Caffe DNF Ivan Melero Coco (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon DNS Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Doimo DNS Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo DNS Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia DNS Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Carmiooro NGC DNS Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska

Mountain 1 - Fazzano 1 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 5 pts 2 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 3 3 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC - Cavaliere 2

Mountain 2 - Fazzano 1 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 5 pts 2 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 3 3 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 2

Final General Classification 1 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 20:12:50 2 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 0:01:43 3 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 0:02:25 4 Leonardo Bertagnolli (Ita) Androni Giocattoli 0:02:38 5 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 0:02:44 6 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 7 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:02:52 8 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Carmiooro NGC 0:03:03 9 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:03:05 10 Fortunato Baliani (Ita) Miche 0:03:18 11 Luca Ascani (Ita) CDC - Cavaliere 0:04:14 12 Reto Hollenstein (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:04:29 13 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 0:04:32 14 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 0:05:12 15 Oliver Zaugg (Swi) Liquigas-Doimo 0:05:58 16 Diego Gallego Arnaiz (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:06:00 17 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 0:07:01 18 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:07:10 19 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 0:08:58 20 Luca Zanasca (Ita) CDC - Cavaliere 0:09:15 21 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago - CSF Inox 0:10:15 22 Raul Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla y Leon 0:11:08 23 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:12:48 24 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 0:13:02 25 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:14:32 26 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:15:37 27 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC - Cavaliere 0:17:10 28 Leopold Konig (Cze) PSK Whirlpool - Author 0:17:20 29 Cristiano Salerno (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:18:56 30 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 0:19:41 31 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 0:20:36 32 Andreas Dietziker (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:23:10 33 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:24:08 34 Hubert Schwab (Swi) Vorarlberg - Corratec 0:24:13 35 Mauro Finetto (Ita) Liquigas-Doimo 0:24:27 36 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 0:25:35 37 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:25:43 38 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 0:25:55 39 Martin Mares (Cze) PSK Whirlpool - Author 0:26:25 40 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 0:26:48 41 Pasquale Muto (Ita) Miche 0:26:53 42 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:27:43 43 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad 0:27:45 44 Alessandro Mauro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 0:28:18 45 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:28:57 46 Bernardo Colex Tepoz (Mex) Amore & Vita - Conad 0:29:44 47 Didac Ortega (Spa) Acqua & Sapone 0:29:47 48 Giampaolo Caruso (Ita) Ceramica Flaminia 0:29:57 49 Davide D'Angelo (Ita) CDC - Cavaliere 0:30:50 50 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:31:46 51 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 0:32:34 52 Luca Pierfelici (Ita) Acqua & Sapone 0:33:49 53 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:34:17 54 Tomaz Nose (Slo) Adria Mobil 0:35:46 55 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:37:01 56 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 0:37:24 57 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 58 Eugenio Loria (Ita) CDC - Cavaliere 0:37:55 59 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 0:38:36 60 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:39:09 61 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:39:25 62 Marino Palandri (Ita) Adria Mobil 0:40:20 63 Stanislav Kozubek (Cze) PSK Whirlpool - Author 0:40:28 64 Frantisek Kloucek (Cze) PSK Whirlpool - Author 0:43:55 65 Andrea Tonti (Ita) Carmiooro NGC 0:45:22 66 Sebastien Fournet Fayard (Fra) Carmiooro NGC 0:47:06 67 Tomas Buchacek (Cze) PSK Whirlpool - Author 0:48:39

Points classification 1 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 18 pts 2 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 15 3 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 12 4 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 10 5 Fortunato Baliani (Ita) Miche 10 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 9 7 Ivan Santaromita (Ita) Liquigas-Doimo 8 8 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 8 9 Luca Ascani (Ita) CDC - Cavaliere 6 10 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Carmiooro NGC 4 11 Emanuele Sella (Ita) Carmiooro NGC 4 12 Davide D'Angelo (Ita) CDC - Cavaliere 4 13 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 3 14 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 15 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 3 16 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 2 17 Leopold Konig (Cze) PSK Whirlpool - Author 2 18 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 2 19 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 1

Mountains classification 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 16 pts 2 Fortunato Baliani (Ita) Miche 12 3 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 11 4 Bartosz Huzarski (Pol) ISD - Neri 10 5 Riccardo Ricco' (Ita) Ceramica Flaminia 6 6 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Farnese Vini 5 7 Ruslan Pydgornyy (Ukr) ISD - Neri 4 8 Vladislav Borisov (Rus) Amore & Vita - Conad 3 9 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 2 10 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 2 11 Giuseppe Muraglia (Ita) CDC - Cavaliere 2 12 Volodymyr Starchyk (Ukr) Amore & Vita - Conad 2 13 Riccardo Chiarini (Ita) De Rosa - Stac Plastic 1 14 José Rujano Guillen (Ven) ISD - Neri 1

Young rider classification 1 Damiano Caruso (Ita) De Rosa - Stac Plastic 20:15:42 2 Diego Ulissi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:09:56 3 Cayet Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 0:11:40 4 Leopold Konig (Cze) PSK Whirlpool - Author 0:14:28 5 Simon Clarke (Aus) ISD - Neri 0:21:16 6 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 0:24:51 7 Adriano Malori (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:28:54 8 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Stac Plastic 0:31:25 9 Simone Ponzi (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:36:17