Image 1 of 6 Iñaki Lejarreta (Orbea) wins in Portugal. (Image credit: Team Orbea) Image 2 of 6 The podium (Image credit: Team Orbea) Image 3 of 6 Inaki Lejarreta at the front (Image credit: Team Orbea) Image 4 of 6 Inaki Lejarreta and Ruben Ruzafa both ride for the Orbea Team (Image credit: Team Orbea) Image 5 of 6 Inaki Lejarreta sets the pace (Image credit: Team Orbea) Image 6 of 6 Inaki Lejarreta and Ruben Ruzafa work together at the front. (Image credit: Team Orbea)

Iñaki Lejarreta and Ruben Ruzafa went one-two for the Orbea team at the fourth round of the Portugal Cup XCO in Seia. Tiago Jorge Oliveira finished third.

The two men repeated their success of Vall de Lord, and both are looking ahead to next weekend's World Cup in Dalby Forest, Yorkshire, Great Britain.

"It was an easy victory, a kind of hard training," said Ixio Barandiaran, manager of Orbea Racing Team. "Iñaki took to the front fairly easily at first but the subsequently dropped Ruben worked to close the gap so both riders were contesting the win in the end."

Anna Villar won the women's race, 3:10 ahead of Maaris Meier and 3:35 ahead of Isabel Castro.Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Inaki Lejarreta Errasti (Spa) 1:31:28 2 Ruben Ruzafa Cueto (Spa) 0:00:17 3 Tiago Jorge Oliveira Ferreira (Por) 0:04:21 4 David Joao Serralheiro Rosa (Por) 0:04:57 5 Kohei Yamamoto (Jpn) 0:06:10 6 Ricardo Paulo Reis Marinheiro (Por) 0:06:25 7 Ruben Almeida (Por) 0:07:03 8 Mario Luis Miranda Costa (Por) 0:07:59 9 José Carlos Macias Bonano (Spa) 0:08:13 10 Kazuhiro Yamamoto (Jpn) 0:08:19 11 Vitor Rodrigues (Por) 0:09:14 12 Seiya Hirano (Jpn) 0:09:25 13 Tiago Dias (Por) 0:10:46 14 David Escolar Ballesteros (Spa) 0:11:03 15 Ivo Santos (Por) 0:11:47 16 Renato Ferreira (Por) 0:12:45 17 Diogo Silva (Por) 0:14:13 18 Vitor Santos (Por) 0:14:36 19 Davide Machado (Por) 0:16:14 20 Jose Anton Rodriguez (Spa) 0:16:29 21 Rodrigo José Jeronimo Gomes (Por) 0:16:44 22 Bruno António Martins Almeida (Por) 0:16:57 23 Miguel Salvado (Por) 0:17:56 24 Cameron Carvalho (Por) 0:18:21 25 Jacinto Fiuza (Por) 0:19:39 26 Rui Guimarães (Por) 27 Marco Silva (Por) 28 André Filipe (Por) 29 Ruben Nunes (Por) 30 André Anes (Por) 31 Favio Ribeiro (Por) 32 Ruben Rocha (Por) 33 Gonçalo Penedo (Por) 34 Sérgio Corda (Por) 35 Pedro Morgado (Por) 36 Rui Manuel Pires Silva (Por) 37 Francisco Javrier Macias Bonano (Spa) 38 Rafael Oliveira Assunção (Por) 39 Daniel Martins Bispo (Por) 40 Pedro Correia (Por) 41 Francisco José Carvalho Fernandes (Por) 42 Pedro Ribeiro (Por) 43 João Miguel Simões Camocho (Por) 44 Fabio Ferreira (Por) 45 Alexandre Guilhoto (Por) 46 Hugo Magalhães (Por) 47 Daniel Castro (Por) 48 Michel Pinto Salgado (Por) 49 Alexandre Casimiro (Por) 50 Duarte Nuno Machado Monteiro (Por) 51 José Augusto Ferreira Da Silva (Por) 52 Daniel Teixeira (Por) 53 André Baptista Bica (Por) 54 Rui Carvalho (Por) 55 Hugo Azevedo (Por) 56 Daniel Faria (Por) 57 Jose Conceicao (Por) 58 Miguel Cruz (Por) 59 Paulo Nuno Mendes Meneses (Por) 60 André Pereira (Por) 61 Luis Duarte (Por) 62 Sergio Silva (Por) 63 Fabio Simao Goncalves Reis (Por) 64 Andre Cardoso (Por) 65 Vasco Silva Damásio (Por) 66 Roberto Jorge Mendes (Por) 67 José Mateus Carapeto Andrade (Por) 68 Bruno Da Silva Honorio Dias (Por) 69 Nelio Felipe Oliveira Pereira (Por) 70 Serafim Rosendo (Por) 71 Goncalo Felipe Da Rosa Velez (Por) 72 João Moreira (Por) 73 Nuno Pedronho (Por) 74 Yago Sardina Carrillo (Spa) 75 Marco António Freitas Sousa (Por) DNF Jose Melitao (Por) DNF Nélio Alexandre (Por) DNF Hugo José Velho (Por) DNF Ricardo Manuel Goncalves Andre (Por) DNS Jorge Cândido Magalhães Barbosa (Por)