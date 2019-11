Image 1 of 2 Logan Mulally on his way to winning the Massanutten Yee Ha! (Image credit: Ian McAlexander / ITMexposures.com) Image 2 of 2 Lauren Daney descends toward victory at the Massanutten Yee Ha! (Image credit: Ian McAlexander / ITMexposures.com)

Logan Mulally and Lauren Daney raced to victory at the Massanutten Yee Ha! on Saturday near Harrisonburg, Virginia.

Mulally, the younger brother of Neko Mulally, who finished second at the junior downhill world championship last fall, won in 3:23.25. Logan, who is still a junior, finished ahead of Justin Gregory and Timothy Price.

Daney clocked a 4:09.22 and took first place among the women. Anne Galyean and Katelyn Weisenfluh rounded out the top three.

168 races competed on a sunny day with good course conditions.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Logan Mulally 0:03:23.25 2 Justin Gregory 0:00:04.56 3 Timothy Price 0:00:04.70 4 Brian Yannuzzi 0:00:10.34 5 Jason Beckley 0:00:11.17 6 Marvin Scanland 0:00:13.99 7 Daniel Ennis 0:00:16.68 8 BJ Treglia 0:00:16.76 9 Dan Whitehead 0:00:19.35 10 Wesley Boucher 0:00:22.52 DNF Ethan Quehl DNF Samuel Pensler

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Lauren Daney 0:04:09.22 2 Anne Galyean 0:00:11.16 3 Katelyn Weisenfluh 0:00:44.17

Open men # Rider Name (Country) Team Result 1 Justin Steiner 0:03:48.40 2 John Cloutier 0:01:48.95 3 Chad Sims 0:02:09.08 DNF Tim Richardson

Expert junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Shaw Walker 0:03:25.90 2 Reid Dressler 0:00:00.83 3 Luca Shaw 0:00:01.94 4 Jimmy Leslie 0:00:10.48 5 Richard Pedigo 0:00:14.59 6 Jay Fesperman 0:00:17.14 7 Ace Savarese 0:00:19.57 8 Sam Skidmore 0:00:21.14 9 Ben Calhoun 0:00:22.65 10 Shane Leslie 0:00:23.03 11 JT Linville 0:00:23.12 12 Derek Maiden 0:00:24.05 13 Robert Lewis 0:00:26.44 14 Jackson Drake 0:00:28.03 15 Trey Cassell 0:00:29.20 16 Eric Vest 0:00:42.35

Expert men 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Zachary Cutright 0:03:33.32 2 Eric Smith 0:00:01.97 3 Danny Cesare 0:00:02.16 4 Burke Saunders 0:00:02.54 5 Tripp Bagnal 0:00:05.69 6 Justin Steiner 0:00:10.20 7 Collin Vento 0:00:11.58 8 Wilson Sansbury 0:00:13.79 9 Robert Monjure 0:00:13.92 10 Craig Childs 0:00:19.31 11 Richard Maree 0:00:22.79 12 Richard Patty 0:00:25.60 13 Andrew Cohen 0:00:28.38 14 Gabriel Pfeiffer 0:00:35.68 15 Matthew King 0:00:35.83 16 Jameson Hinkle 0:00:36.12 17 Ed Bugg 0:00:37.80 DNF Drew Barringer

Expert men 30-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Liebig 0:03:33.87 2 Matt Griffin 0:00:06.86 3 Andrew Farrell 0:00:08.05 4 Thomas Schueler 0:00:08.13 5 Cory Greeneltch 0:00:11.23 6 Shawn Metcalf 0:00:11.49 7 David Perez 0:00:20.18 8 Pryde Dotterer 0:00:21.42 9 Darren Savage 0:00:23.11 10 Lane Boertmann 0:00:24.17 11 Matt Slater 0:00:29.33 12 James Boyer 0:00:30.73 13 Mark Wallace 0:00:33.21 14 Brett Ferguson 0:00:35.99 15 Andrew Farris 0:00:40.84 16 Michael Allingham 0:00:45.63 DNF Harley Addair DNF Jeremy Raney

Expert men 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Andy Devault 0:03:47.61 2 Ian Starr 0:00:00.92 3 Randy Arnold 0:00:06.22 4 John Leslie 0:00:06.91 5 Joe Bell 0:00:12.11 6 Mark Overby 0:00:15.59 7 Mike Ireton 0:00:22.96 8 Phil Cook 0:00:24.24 9 George Bodycoat 0:00:30.47 10 Edward Buchan 0:00:30.99 11 Michael Dart 0:01:04.24

Expert women # Rider Name (Country) Team DNF Leslie Litton

Hardtail # Rider Name (Country) Team Result 1 Adam Osterholz 0:04:31.25 2 William Curbow 0:00:11.94 3 Zachary Price 0:00:45.96 4 Ryan Maichel 0:01:11.27 5 Joe Olivas 0:01:18.19 6 Ben Brisley 0:02:14.71 DNF Nathan Shearer

Sport junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Ian Turner 0:04:13.81 2 Sam Cookson 0:00:02.90 3 Jeff Culp 0:00:10.24 4 Connor Gorman 0:00:19.01 5 Nick Gray 0:00:36.97 6 Ben Bodycoat 0:00:45.88 7 Pierce Taylor 0:01:12.61 8 Drew Cloutier 0:02:33.96 DNF Matthew Fitzgerald

Sport men 19-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joe Burkell 0:03:57.31 2 Joseph Sanders 0:00:05.17 3 Dan Delli-Colli 0:00:09.57 4 Ken Karle 0:00:15.55 5 Justin McHenry 0:00:22.75 6 Jonathan Howlette 0:00:28.20 7 Lexington Bittle 0:00:28.58 8 Chris O'Brien 0:00:29.76 9 Thomas Velasquez 0:00:32.10 10 Denny Ward 0:00:38.35 11 Alan Tarwater 0:00:46.27 12 Brandon Blakely 0:04:00.65 DNF Matt Sanders DNF Jimmy Awad DNF Jeffrey Nelson

Sport men 30-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Brandon Barber 0:04:22.23 2 Joseph Lynch 0:00:12.73 3 Keith O'Brien 0:00:18.50 4 Carl Rodio 0:00:32.62 5 Walter Connare 0:00:46.91 6 James Cruze 0:15:28.04

Sport men 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Todd Cholevik 0:03:53.34 2 Jeff Haight 0:00:28.13 3 Kurt Dressler 0:00:30.43 4 Richard Garyantes 0:00:30.95 5 Pete Shinault 0:00:34.56 6 William Lamie 0:00:46.87 7 Stephen Coleman 0:00:47.24 8 John Graichen 0:00:59.11 9 David Gray 0:01:03.94 10 John Cloutier 0:01:19.10 11 Jay Highsmith 0:01:20.29 12 Robert Velasquez 0:01:44.21 13 Robert Buchan 0:02:22.06 14 Chas Schmidt 0:02:37.16 DNF Ed McDaniel DNF Frank Wuerthele DNF Chip Gray

Sport women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Wolfson 0:05:34.37 2 Karen Brooks 0:00:02.01

Beginner men # Rider Name (Country) Team Result 1 Joshua Abelard 0:04:12.20 2 Tommy Francis 0:00:16.23 3 Nicholas Zinzer 0:00:17.19 4 Roxy Racioppo 0:00:26.87 5 Jason Thorne 0:00:31.92 6 Ryan Maichel 0:00:33.04 7 PJ Dailey 0:00:35.06 8 Mark Renshaw 0:00:36.55 9 Richard Henegar 0:00:41.94 10 Thomas Moore 0:00:42.13 11 Christopher Tenley 0:00:44.37 12 Evan Snead 0:00:45.03 13 Gino Groft 0:00:52.37 14 Phil Thai 0:01:02.64 15 Joe Olivas 0:01:15.72 16 Brian Ripley 0:01:47.67 17 Harry Benavent 0:01:51.47 18 Chris Kostolni 0:01:54.72 19 Dan Reynolds 0:01:59.05 20 Shane Reilly 0:02:07.81 21 Jeremy Benjamin 0:02:10.75 22 Ryan Kostolni 0:03:08.58 DNF Evan Gay DNF Tim Weaver

Beginner women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kelley Renshaw 0:05:57.54