Bradley Wiggins and Mark Cavendish (Team Saey-Calant) withstood an early threat to their overall lead Saturday at the Gent Six Day, temporarily losing the lap they’d gained Friday night but getting it back in the final Madison. The British duo will go into Sunday’s final evening of racing with a tenuous grasp on the overall lead.

Wiggins and Cavendish came into the evening one lap up on their main rivals, and through the early events it looked like the status quo would remain intact. But during the first Madison of the evening, Kenny De Ketele and Moreno De Pauw (Team Baloise Insurance) regained the lap they were down on Wiggins and Cavendish, pushing the Belgian duo into the lead by 22 points.

The Team Baloise Insurance duo then won their heat of the Derny race and the 500m time trial to maintain their lead, with just the Derny final and the Madison remaining. But when Wiggins and Cavendish took a lap in the final Madison, along with eventual Madison winners Elia Viviani and Iljoe Keisse (Team LIDL), the Belgian duo slipped back into second. Viviani and Keisse, who are also a single lap down on the British duo, trail the Belgians by 15 points for third overall.

Day 5 Results

AVS Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 25 pts 2 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 15 3 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 12 4 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 5 5 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 3 6 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 2 7 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 2 8 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 1 9 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 1 10 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 11 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht 12 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim

Points Race # Rider Name (Country) Team Result 1 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 20 pts 2 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 20 3 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 14 4 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 7 5 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 6 6 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 6 7 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 5 8 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 3 9 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 3 10 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 2 11 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 12 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht

Team Elimination # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 20 pts 2 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 12 3 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 10 4 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 8 5 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 6 6 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 4 7 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 8 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 9 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 10 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 11 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 12 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht

Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 0:00:08.560 2 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 0:00:00.030 3 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 0:00:00.120 4 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:00.230 5 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 0:00:00.250 6 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 0:00:00.310 7 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 0:00:00.320 8 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 0:00:00.420 9 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 0:00:00.480 10 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 0:00:00.530 11 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 0:00:00.700 12 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht 0:00:00.710

Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 20 pts 2 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 12 3 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 10 4 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 8 5 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 6 6 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 4 7 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 8 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 9 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 10 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 11 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 12 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht

Derny 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 5 pts 2 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 4 3 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 3 4 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 2 5 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 1 6 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht

Supersprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 10 pts 2 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 6 3 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 5 4 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 4 5 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 3 6 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 2 7 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 8 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 9 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 10 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab

Derny 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 5 pts 2 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 4 3 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 3 4 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 2 5 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 1 6 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab

500m Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 0:00:26.830 2 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 0:00:00.740 3 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 0:00:00.760 4 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim 0:00:00.790 5 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:01.150 6 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 0:00:01.410 7 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 0:00:01.480 8 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 0:00:01.610 9 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 0:00:01.980 10 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 0:00:02.100 11 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 0:00:03.090

Derny Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 5 pts 2 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 4 3 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 3 4 Nick Stopler (Ned) / Tristan Marguet (Sui) Team Primus Haacht 2 5 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 1 6 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen

Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) / Iljo Keisse (Bel) Team LIDL 20 pts 2 Bradley Wiggins (GBr) / Mark Cavendish (GBr) Team Saey - Calant 12 3 Kenny De Ketele (Bel)/ Moreno De Pauw (Bel) Team Baloise Insurance 10 4 Callum Scotson (Aus) / Cameron Meyer (Aus) Team Lotto 8 5 Otto Vergaerde (Bel) / Morgan Kneisky (Fra) Team Caruur 6 6 Lindsay De Vylder (Bel) / Leif Lampater (Ger) Team Provincie Oost-Vlaanderen 4 7 Jesper Morkov (Den) / Marc Hester (Den) Team TUI 8 Roy Pieters (Ned) / Jonas Rickaert (Bel) Team Topsport Vlaanderen 9 Ollie Wood (GBr) / Mark Stewart (GBr) Team Energy Lab 10 Alex Rasmussen (Den) / Yoeri Havik (Ned) Team Vanreusel Snacks 11 Marcel Kalz (Ger) / Robbe Ghys (Bel) Team T-Interim