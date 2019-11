Image 1 of 6 Lisa Brennauer (Wiggle High5) wins Lotto Thuringen Ladies Tour (Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour) Image 2 of 6 The jerseys Lotto Thuringen Ladies Tour (Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour) Image 3 of 6 Lisa Brennauer (Wiggle High5) wins Lotto Thuringen Ladies Tour (Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour) Image 4 of 6 Ellen Van Dijk (Sunweb) wins final stage at Lotto Thuringen Ladies Tour (Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour) Image 5 of 6 Lisa Brennauer (Wiggle High5) wins Lotto Thuringen Ladies Tour (Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour) Image 6 of 6 Ellen Van Dijk (Sunweb) wins final stage at Lotto Thuringen Ladies Tour (Image credit: Lotto Thüringen Ladies Tour)

Sunweb's Ellen van Dijk won the seventh and final stage at the Lotto Thuringen Ladies Tour on Sunday, a 18.7km time trial in Schmölln. She won the event in 26.38, beating Lisa Brennauer (Wiggle High5) by two seconds and Lucinda Brand (also Sunweb) by four seconds.

Brennauer, who won the fourth stage and then took the overall race lead after stage 5, won the secured the overall title upon the event's conclusion in Schmölln. Van Dijk finished second at five seconds back and Brand was third at 38 seconds back.

"I had a really good day on the bike. It was really cool. In the time trial I felt already on the bike that it's going well today, and I'm going quite fast. But still, that it worked out, and I won this Tour… yeah, I'm super happy," Brennauer said in a team press release.

"Actually, I'm still a bit speechless, but it was just a great week, and a great week of teamwork. This is also sums up the week in the best way."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 0:26:39 2 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 0:00:01 3 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:00:03 4 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:00:26 5 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 0:00:40 6 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 0:01:08 7 Tayler Wiles (USA) Trek-Drops 0:01:15 8 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 0:01:16 9 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:01:18 10 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 0:01:18 11 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:01:31 12 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 0:01:41 13 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:01:43 14 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:01:45 15 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 0:01:54 16 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:01:58 17 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 0:02:00 18 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:02:11 19 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 0:02:18 20 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 0:02:28 21 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 0:02:30 22 Abby-Mae Parkinson (GBr) Trek-Drops 0:02:36 23 Hannah Ludwig (Ger) Germany 0:02:39 24 Demi Vollering (Ned) SWABOLadies.nl 0:02:42 25 Julie Leth (Den) Wiggle High5 0:02:42 26 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:02:44 27 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:02:48 28 Alicia Gonzalez (Spa) Movistar Team Women 0:02:49 29 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 0:02:49 30 Hayley Simmonds (GBr) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:02:51 31 Katarzyna Wilkos (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:02:51 32 Monika Brezna (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:02:51 33 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products-Birk Sport 0:02:51 34 Loes Adegeest (Ned) NWVG-Uplus 0:02:52 35 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:02:53 36 Natalie Grinczer (GBr) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:02:55 37 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) WNT Rotor Pro Cycling 0:03:03 38 Gudrun Stock (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:03:07 39 Anna Christian (GBr) Trek-Drops 0:03:11 40 Alba Teruel (Spa) Movistar Team Women 0:03:14 41 Marta Lach (Pol) Mt-Atom Deweloper 0:03:19 42 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:20 43 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:24 44 Femke Markus (Ned) NWVG-Uplus 0:03:24 45 Nicole Steitenga (Ned) SWABOLadies.nl 0:03:27 46 Margarita Syradoeva (Rus) Russia 0:03:30 47 Carolin Dietmann (Ger) Re/Max Cycling Team 0:03:30 48 Vera Adrian (Nam) Re/Max Cycling Team 0:03:33 49 Ingrid Moe (Nor) Norway 0:03:33 50 Roos Hoogeboom (Ned) SWABOLadies.nl 0:03:34 51 Michaela Ebert (Ger) Germany 0:03:37 52 Jacqueline Dietrich (Ger) Germany 0:03:39 53 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:03:39 54 Annina Jenal (Aut) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:03:53 55 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:54 56 Stine Borgli (Nor) Norway 0:03:56 57 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 0:03:56 58 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:03:57 59 Amiliya Iskakova (Kaz) Astana Women's Team 0:03:57 60 Irina Ivanova (Rus) Russia 0:04:00 61 Winanda Spoor (Ned) WNT Rotor Pro Cycling 0:04:01 62 Aurela Nerlo (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:04:02 63 Line Marie Gulliksen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:04:04 64 Caroline Thorvik Olsen (Nor) Norway 0:04:10 65 Fabienne Buri (Swi) Re/Max Cycling Team 0:04:10 66 Beate Zanner (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:04:19 67 Marlies van der Lugt (Ned) SWABOLadies.nl 0:04:27 68 Maelle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:04:28 69 Michelle Andres (Swi) Re/Max Cycling Team 0:04:39 70 Macey Stewart (Aus) Wiggle High5 0:04:41 71 Anne Marijn van der Graaf (Ned) NWVG-Uplus 0:04:44 72 Gloria Rodriguez (Spa) Movistar Team Women 0:04:46 73 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 0:04:48 74 Hannah Payton (GBr) Trek-Drops 0:04:56 75 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana Women's Team 0:05:14 76 Eva Luca (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:05:22 77 Marina Lihanova (Rus) Russia 0:05:38 78 Paulien Koster (Ned) NWVG-Uplus 0:05:44 79 Faina Potapova (Kaz) Kazakhstan 0:05:51 80 Galina Chernycheva (Rus) Russia 0:06:27 81 Carolin Schiff (Ger) Maxx Solar Lindis Women Cycling 0:07:13

Final general classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 19:06:32 2 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 0:00:05 3 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:00:38 4 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 0:01:05 5 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 0:01:33 6 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 0:02:07 7 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 0:02:11 8 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 0:02:26 9 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:02:30 10 Tayler Wiles (USA) Trek-Drops 0:02:34 11 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 0:02:48 12 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 0:03:01 13 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:16 14 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 0:03:19 15 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:47 16 Hannah Ludwig (Ger) Germany 0:04:06 17 Natalie Grinczer (GBr) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:04:15 18 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:04:31 19 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products-Birk Sport 0:04:33 20 Alicia Gonzalez (Spa) Movistar Team Women 0:04:36 21 Beate Zanner (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:05:42 22 Katarzyna Wilkos (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:07:42 23 Jacqueline Dietrich (Ger) Germany 0:12:49 24 Demi Vollering (Ned) SWABOLadies.nl 0:14:27 25 Stine Borgli (Nor) Norway 0:14:48 26 Marlies van der Lugt (Ned) SWABOLadies.nl 0:20:50 27 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:22:35 28 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:24:44 29 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 0:25:19 30 Abby-Mae Parkinson (GBr) Trek-Drops 0:25:47 31 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:25:48 32 Hayley Simmonds (GBr) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:26:07 33 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 0:26:17 34 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 0:26:35 35 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:26:44 36 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:27:22 37 Aurela Nerlo (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:27:37 38 Anna Christian (GBr) Trek-Drops 0:28:00 39 Ingrid Moe (Nor) Norway 0:29:14 40 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) WNT Rotor Pro Cycling 0:29:18 41 Monika Brezna (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:30:15 42 Carolin Schiff (Ger) Maxx Solar Lindis Women Cycling 0:30:17 43 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 0:30:44 44 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:31:08 45 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:31:10 46 Alba Teruel (Spa) Movistar Team Women 0:31:55 47 Galina Chernycheva (Rus) Russia 0:32:03 48 Maelle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:33:30 49 Marta Lach (Pol) Mt-Atom Deweloper 0:36:23 50 Carolin Dietmann (Ger) Re/Max Cycling Team 0:36:31 51 Julie Leth (Den) Wiggle High5 0:37:20 52 Caroline Thorvik Olsen (Nor) Norway 0:41:04 53 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 0:41:51 54 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:43:42 55 Margarita Syradoeva (Rus) Russia 0:45:03 56 Gloria Rodriguez (Spa) Movistar Team Women 0:45:22 57 Nicole Steitenga (Ned) SWABOLadies.nl 0:47:37 58 Hannah Payton (GBr) Trek-Drops 0:50:00 59 Irina Ivanova (Rus) Russia 0:50:06 60 Marina Lihanova (Rus) Russia 0:50:31 61 Michaela Ebert (Ger) Germany 0:51:00 62 Line Marie Gulliksen (Nor) Hitec Products-Birk Sport 0:51:45 63 Macey Stewart (Aus) Wiggle High5 0:53:33 64 Roos Hoogeboom (Ned) SWABOLadies.nl 0:54:30 65 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 0:56:53 66 Eva Luca (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:58:18 67 Amiliya Iskakova (Kaz) Astana Women's Team 1:00:47 68 Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana 1:01:34 69 Vera Adrian (Nam) Re/Max Cycling Team 1:05:12 70 Femke Markus (Ned) NWVG-Uplus 1:08:41 71 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 1:09:07 72 Winanda Spoor (Ned) WNT Rotor Pro Cycling 1:11:53 73 Paulien Koster (Ned) NWVG-Uplus 1:12:58 74 Loes Adegeest (Ned) NWVG-Uplus 1:14:26 75 Michelle Andres (Swi) Re/Max Cycling Team 1:15:02 76 Gudrun Stock (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 1:18:50 77 Annina Jenal (Aut) Maxx Solar Lindig Women Cycling 1:20:39 78 Makhabbat Umutzhanova (Kaz) Astana Women's Team 1:23:09 79 Fabienne Buri (Swi) Re/Max Cycling Team 1:31:40 80 Faina Potapova (Kaz) Kazakhstan 1:32:07 81 Anne Marijn van der Graaf (Ned) NWVG-Uplus 1:36:11

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 19:08:39 2 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:01:40 3 Hannah Ludwig (Ger) Germany 0:01:59 4 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:02:24 5 Jacqueline Dietrich (Ger) Germany 0:10:42 6 Demi Vollering (Ned) SWABOLadies.nl 0:12:20 7 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:20:28 8 Abby-Mae Parkinson (GBr) Trek-Drops 0:23:40 9 Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:25:15 10 Aurela Nerlo (Pol) Mat-Atom Deweloper 0:25:30 11 Lea Lin Teutenberg (Ger) WNT Rotor Pro Cycling Team 0:29:01 12 Christa Riffel (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:29:03 13 Alba Teruel (Spa) Movistar Team Women 0:29:48 14 Maelle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:31:23 15 Marta Lach (Pol) Mt-Atom Deweloper 0:34:16 16 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 0:41:35 17 Nicole Steitenga (Ned) SWABOLadies.nl 0:45:30 18 Irina Ivanova (Rus) Russia 0:47:59 19 Michaela Ebert (Ger) Germany 0:48:53 20 Macey Stewart (Aus) Wiggle High5 0:51:26 21 Eva Luca (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 0:56:11 22 Femke Markus (Ned) NWVG-Uplus 1:06:34 23 Maaike Boogaard (Ned) BTC City Ljubljana 1:07:00 24 Paulien Koster (Ned) NWVG-Uplus 1:10:51 25 Loes Adegeest (Ned) NWVG-Uplus 1:12:19 26 Michelle Andres (Swi) Re/Max Cycling Team 1:12:55 27 Fabienne Buri (Swi) Re/Max Cycling Team 1:29:33 28 Faina Potapova (Kaz) Kazakhstan 1:30:00

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 30 pts 2 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 25 3 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 24 4 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM Racing 14 5 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 13 6 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 10 7 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 9 8 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 9 9 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 8 10 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 7 11 Rozanne Slik (Ned) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5 12 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 5 13 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 5 14 Nicole Steitenga (Ned) SWABOLadies.nl 4 15 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 3 16 Margarita Syradoeva (Rus) Russia 3 17 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 3 18 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 2 19 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 2 20 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 2 21 Tayler Wiles (USA) Trek-Drops 2 22 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 2 23 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing 2 24 Beate Zanner (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kathrin Hammes (Ger) Trek-Drops 26 pts 2 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 20 3 Jacqueline Dietrich (Ger) Germany 14 4 Trixi Worrack (Ger) Canyon-SRAM Racing 10 5 Beate Zanner (Ger) Maxx Solar Lindig Women Cycling 8 6 Pernille Mathiesen (Den) Team Sunweb Women 8 7 Eva Buurman (Ned) Trek-Drops 7 8 Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana 5 9 Eugenia Bujak (Slo) BTC City Ljubljana 5 10 Irina Ivanova (Rus) Russia 5 11 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 5 12 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 3 13 Ellen van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 3 14 Margarita Syradoeva (Rus) Russia 3 15 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 3 16 Gloria Rodriguez (Spa) Movistar Team Women 3 17 Ingrid Moe (Nor) Norway 2 18 Lisa Brennauer (Ger) Wiggle High5 2 19 Malgorzata Jasinska (Pol) Movistar Team Women 2 20 Martina Ritter (Aut) Wiggle High5 2 21 Anna Christian (GBr) Trek-Drops 2 22 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products-Birk Sport 2 23 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 2 24 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 1 25 Stine Borgli (Nor) Norway 1