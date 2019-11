Image 1 of 7 The jersey winners following the end of stage 5 of the Jelajah Malaysia (Image credit: Jelajah Malaysia) Image 2 of 7 Race leader Anuar Manan (Terengganu Cycling Team) is greeted at the start of stage 5 (Image credit: Jelajah Malaysia) Image 3 of 7 The jersey wearers get the best starting position. (Image credit: Jelajah Malaysia) Image 4 of 7 Racers roll out for the start of stage 5. (Image credit: Jelajah Malaysia) Image 5 of 7 The peloton (Image credit: Jelajah Malaysia) Image 6 of 7 The peloton during stage 5 of the Jelajah Malaysia (Image credit: Jelajah Malaysia) Image 7 of 7 Vidal Celis (Le Tua Cycling team) wins stage 5 of the Jelaja Malaysia (Image credit: Jelajah Malaysia)

Vidal Celis of Le Tua Cycling team picked up his second stage win of the 2011 Jelajah Malaysia, a long 221km from Pekan to Bentong. He also took over the leader's yellow jersey in commanding fashion.

Celis, who had previous stints with Footon-Servetto and Orbea and who is a familiar face in Le Tour de Langkawi, once again proved his sprinting prowess to cross the line first ahead of the bunch which included last year's champion David McCann (Giant Kenda) and previous stage winners Mehdi Sohrabi (Tabriz Petrochemical) and Ioannis Tamouridis (SP Tableware).

"I went all out today even though it was the longest stage in the Jelajah Malaysia this year," said Celis, who had several second-placed finishes in several stages of last year's Le Tour de Langkawi.

"I saw the opportunity at the end and I just went for it."

With the race being flagged off by Malaysian Prime Minister Dato' Sri Najib Tun Razak, the race was a little quiet at the start up until after Ubai Secondary School when three riders made the breakaway.

The three riders were Paul Samuel (Le Tua Cycling team), Mohd Zamri Salleh (Malaysian Army) and Priya Prasetyo (Indonesia) who at one time carved out a lead of well over six minutes.

The three lads worked hand in hand to push forward for Samuel to take the first sprint at Gambang as Mohd Zamri then picked up the points at the first Cat. 4 KOM at Maran.

The second sprint at Maran - almost to the first 100km of the race - was picked up by Priya as the peloton seems to be content to sit back and wait for things to unfold.

Suddenly a burst of activity sprang up in the midst of another downpour and the three riders were eventually caught by the main group in Tualang, just prior to the third sprint in Karak which was picked up by Amir Mustafa (Police).

Immediately after, a big group of around 35 riders went into the attack and they succeded in breaking away and leaving behind the yellow jersey of Anuar Manan as well as Mohd Hariff Salleh (Terengganu Cycling team).

With less than 50km to go, the breakaway group had little difficulty in carving out a sizeable lead where just after reaching the edge of the town of Bentong, it had more than three minutes advantage.

"We made a lot of mistakes today. Perhaps, we worked a little too hard in the first few days and that was the reason we could not keep up," said an obviously disappointed Hariff after the race.

While Hariff still maintained his hold of the sprinters' green jersey, the white jersey for the best ranked Malaysian rider is now in the hands of Amir Mustafa.

"I did not expect to take this at all. There are a lot of riders in the fray so we will see what happens tomorrow," said Amir.

The blue jersey for the best ranked Asian rider moved to Mehdi who said, "It was a good race today and I'm not at all surprised with what happened today. There are a lot of riders who can win the yellow jersey."

With two climbs on the day in Maran and Lanchang, Kenichi Suzuki (Aisan) maintained his red jersey going into the final day of the Jelajah Malaysia tomorrow - a 175km ride from Batu Caves to Nilai.

"It is tough to ride with the news of the tsunami and the earthquake back in Japan but we try hard to make sure that there is at least some positive news this week to bring home," Suzuki said.

In the meantime Datuk Naim Mohamad, the Chief Operating Officer of Jelajah 1 Malaysia 2011, expresses his condolences to the victims of a devastating tsunami that swept over Sendai city in the North Eastern Japan caused by a massive 8.9 magnitude earthquake.

"I'm saddened to learn that such devastating earthquake and tsunami had struck today. I would like to express my sincere sympathy and condolence to those lost lives and victims. I also urge all international sport organisations to offer necessary humanitarian aid to help Japan recover soonest from this disaster," said Datuk Naim.

The Jelajah 1 Malaysia carnivals in Pekan, Pahang and Nilai, Negeri Sembilan will open a special booth for Malaysians to contribute assistance in monetary terms or in kind which will be forwarded to the Japanese Cycling Federation or a fund established by the Malaysian Ministry of Foreign Affairs.

"We hope Malaysians will contribute to all efforts undertaken by the Malaysian Government to help the People of Japan and the Japanese Government to go through this challenging period," said Datuk Naim.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Vidal Celis Zabala (Spa) Letua Cycling Team 5:13:10 2 David Kopp (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 3 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 4 Markus Eibegger (Aut) Tabriz Petrochemical Team 5 David McCann (Irl) Giant Kenda Cycling Team 6 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 7 Toots Oledan (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 8 Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware 9 Muradjan Halmuratov (Uzb) Uzbekistan 10 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 11 Nara Motoi (Jpn) Terengganu Cycling Team 12 Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (Iri) Vali Asr Kerman 13 Mehdi Sohrabi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 14 Hossein Askari (Iri) Tabriz Petrochemical Team 15 Bambang Suriyadi (Ina) Polygon Sweet Nice 16 Jean Mespoulede (Fra) Maramnde 47-F2P 17 Mart Ojavee (Est) Champion System 18 Eugen Wacker (Kgz) Letua Cycling Team 19 Jaan Kirsipuu (Est) Champion System 20 Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club 21 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 22 Jesse Anthony (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 23 Jai Crawford (Aus) Giant Kenda Cycling Team 24 Alex Coutts (GBr) Giant Kenda Cycling Team 25 Ghader Mizbani Iranagh (Iri) Tabriz Petrochemical Team 26 Jonathan Mouchel (Fra) Maramnde 47-F2P 27 Michael Creed (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 28 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 29 Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan 30 Maxime Martin (Fra) Maramnde 47-F2P 31 Loh Sea Keong (Mas) WP Kuala Lumpur (Mas) WP Kuala Lumpur 32 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 33 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 34 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 35 Sarham Miswan (Mas) Malaysia 36 Mohd Fadhli Anwar Mohd Fauzi (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:00:13 37 Alexander Schmitt (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:00:16 38 Periklis Ilias (Gre) SP Tableware 0:00:19 39 Sylvain Pandele (Fra) Maramnde 47-F2P 0:02:03 40 Okart Bualoi (Tha) Thailand 41 Yusup Abrekov (Uzb) Uzbekistan 42 Ericson Obosa (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 43 Mohammad Zangi Abadi (Iri) Vali Asr Kerman 44 Muhamad Nur Fatoni (Ina) Customs Cycling Club 45 Zhao Yiming (Chn) Holy Brother Cycling Team 46 Khairul Naim Azhar (Mas) Sabah 47 Mohammad Zaki Ramlee (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 48 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 49 Mohd Shahrul Nizam Che Shamsudin (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 50 Man Jianren (Chn) Holy Brother Cycling Team 51 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 52 Sayuti Zahit (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 53 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Polis Diraja Malaysia 54 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 55 Hock Seng Gan (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 56 Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Negeri Sembilan 57 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 58 Reduan Yusof (Bru) Brunei National Team 59 Fajar Mulia Maruli (Ina) Customs Cycling Club 60 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 61 Mohd Shawal Mohd Shafee (Mas) Letua Cycling Team 62 Christopher Williams (Aus) Champion System 63 Amin Eslampour (Iri) Vali Asr Kerman 64 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 65 Mohd Nurshafiq Suhaimi (Mas) Negeri Sembilan 66 Wei Baoxin (Chn) Holy Brother Cycling Team 67 Mohd Akmal Amrun (Mas) Malaysia 68 Mohd Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Malaysia 69 Nik Mohd Azwan Zulkifle (Mas) Polis Diraja Malaysia 70 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 71 Salahuddin Mat Saman (Mas) Polis Diraja Malaysia 72 Clemens Fankhauser (Aut) Champion System 73 Matthias Friedemann (Ger) Champion System 74 Ryan Sherlock (Irl) Giant Kenda Cycling Team 75 Mohd Yazrul Hisham Zulkefli (Mas) Pahang 76 Jakapan Ruanpae (Tha) Thailand 77 Md Nurhaimin Awg (Bru) Brunei National Team 78 Junaidi Hashim (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 79 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 80 Reid Mumford (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 81 Saeed Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 82 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 83 Yohan Baudrit (Fra) Maramnde 47-F2P 84 Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan 85 Patrick Shaw (Aus) Genesys Wealth Advisers 86 Amirrudin Jamaludin (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 87 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 88 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 89 Wan Ahmad Zarif Wan Abdul Halim (Mas) Pahang 90 Ahmad Fallanie Ali (Mas) WP Kuala Lumpur 91 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 92 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 93 Florent Sentuc (Fra) Maramnde 47-F2P 94 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 95 Behnam Khalilikhosroshahi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 96 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 97 Hossein Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 98 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 99 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 100 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 101 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 102 Christoph Springer (Ger) SP Tableware 103 Guillaume Pont (Fra) SP Tableware 104 Adi Putera Yusoff (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 105 Mohamad Fairet Rusli (Mas) Negeri Sembilan 106 Rico Rogers (NZl) Giant Kenda Cycling Team 107 Boris Shpilevsky (Rus) Tabriz Petrochemical Team 108 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 109 Gleb Gorbachev (Uzb) Uzbekistan 110 Mark O'Brien (Aus) SP Tableware 111 Mohd Zailani Mohd Fahmi Irfan (Mas) FELDA-T 112 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 113 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 114 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 115 Erik Suprianto (Ina) Customs Cycling Club 116 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 117 Jason Donald (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 118 Khairul Anuar Ibrahim (Mas) FELDA-T 119 Jonathan Lovelock (Aus) Genesys Wealth Advisers 120 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 121 Kudentsov Sergey (Rus) Polygon Sweet Nice 122 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 123 Jun Rong Ho (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 124 Mohd Al-Ghazali Abd. Hamid (Mas) Malaysia 125 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:22 126 Mohd Nor Ridzuan Zainal (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 127 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 128 Hartono Gunawan (Ina) Customs Cycling Club 0:31:34 129 Ng Yong Li (Mas) Letua Cycling Team DNS Anthony Giacoppo (Aus) Genesys Wealth Advisers

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 5 pts 2 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 3 3 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 2 4 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 5 pts 2 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 3 3 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 2 4 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 5 pts 2 Toots Oledan (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 3 3 Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club 2 4 Mart Ojavee (Est) Champion System 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 4 pts 2 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 2 3 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 1

Mountain 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 4 pts 2 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 2 3 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 1

Best Asian rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 5:13:10 2 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 3 Toots Oledan (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 4 Muradjan Halmuratov (Uzb) Uzbekistan 5 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 6 Nara Motoi (Jpn) Terengganu Cycling Team 7 Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (Iri) Vali Asr Kerman 8 Mehdi Sohrabi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 9 Hossein Askari (Iri) Tabriz Petrochemical Team 10 Bambang Suriyadi (Ina) Polygon Sweet Nice 11 Eugen Wacker (Kgz) Letua Cycling Team 12 Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club 13 Ghader Mizbani Iranagh (Iri) Tabriz Petrochemical Team 14 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 15 Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan 16 Loh Sea Keong (Mas) WP Kuala Lumpur (Mas) WP Kuala Lumpur 17 Sarham Miswan (Mas) Malaysia 18 Mohd Fadhli Anwar Mohd Fauzi (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:00:13 19 Okart Bualoi (Tha) Thailand 0:02:03 20 Yusup Abrekov (Uzb) Uzbekistan 21 Ericson Obosa (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 22 Mohammad Zangi Abadi (Iri) Vali Asr Kerman 23 Muhamad Nur Fatoni (Ina) Customs Cycling Club 24 Zhao Yiming (Chn) Holy Brother Cycling Team 25 Khairul Naim Azhar (Mas) Sabah 26 Mohammad Zaki Ramlee (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 27 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 28 Mohd Shahrul Nizam Che Shamsudin (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 29 Man Jianren (Chn) Holy Brother Cycling Team 30 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 31 Sayuti Zahit (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 32 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Polis Diraja Malaysia 33 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 34 Hock Seng Gan (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 35 Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Negeri Sembilan 36 Reduan Yusof (Bru) Brunei National Team 37 Fajar Mulia Maruli (Ina) Customs Cycling Club 38 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 39 Mohd Shawal Mohd Shafee (Mas) Letua Cycling Team 40 Amin Eslampour (Iri) Vali Asr Kerman 41 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 42 Mohd Nurshafiq Suhaimi (Mas) Negeri Sembilan 43 Wei Baoxin (Chn) Holy Brother Cycling Team 44 Mohd Akmal Amrun (Mas) Malaysia 45 Mohd Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Malaysia 46 Nik Mohd Azwan Zulkifle (Mas) Polis Diraja Malaysia 47 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 48 Salahuddin Mat Saman (Mas) Polis Diraja Malaysia 49 Mohd Yazrul Hisham Zulkefli (Mas) Pahang 50 Jakapan Ruanpae (Tha) Thailand 51 Md Nurhaimin Awg (Bru) Brunei National Team 52 Junaidi Hashim (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 53 Saeed Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 54 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 55 Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan 56 Amirrudin Jamaludin (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 57 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 58 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 59 Wan Ahmad Zarif Wan Abdul Halim (Mas) Pahang 60 Ahmad Fallanie Ali (Mas) WP Kuala Lumpur 61 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 62 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 63 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 64 Behnam Khalilikhosroshahi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 65 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 66 Hossein Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 67 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 68 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 69 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 70 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 71 Adi Putera Yusoff (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 72 Mohamad Fairet Rusli (Mas) Negeri Sembilan 73 Gleb Gorbachev (Uzb) Uzbekistan 74 Mohd Zailani Mohd Fahmi Irfan (Mas) FELDA-T 75 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 76 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 77 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 78 Erik Suprianto (Ina) Customs Cycling Club 79 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 80 Khairul Anuar Ibrahim (Mas) FELDA-T 81 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 82 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 83 Jun Rong Ho (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 84 Mohd Al-Ghazali Abd. Hamid (Mas) Malaysia 85 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:22 86 Mohd Nor Ridzuan Zainal (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 87 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 88 Hartono Gunawan (Ina) Customs Cycling Club 0:31:34 89 Ng Yong Li (Mas) Letua Cycling Team

Best Malaysian rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 5:13:10 2 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 3 Loh Sea Keong (Mas) WP Kuala Lumpur (Mas) WP Kuala Lumpur 4 Sarham Miswan (Mas) Malaysia 5 Mohd Fadhli Anwar Mohd Fauzi (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:00:13 6 Khairul Naim Azhar (Mas) Sabah 0:02:03 7 Mohammad Zaki Ramlee (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 8 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 9 Mohd Shahrul Nizam Che Shamsudin (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 10 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 11 Sayuti Zahit (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 12 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Polis Diraja Malaysia 13 Hock Seng Gan (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 14 Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Negeri Sembilan 15 Mohd Shawal Mohd Shafee (Mas) Letua Cycling Team 16 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 17 Mohd Nurshafiq Suhaimi (Mas) Negeri Sembilan 18 Mohd Akmal Amrun (Mas) Malaysia 19 Mohd Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Malaysia 20 Nik Mohd Azwan Zulkifle (Mas) Polis Diraja Malaysia 21 Salahuddin Mat Saman (Mas) Polis Diraja Malaysia 22 Mohd Yazrul Hisham Zulkefli (Mas) Pahang 23 Amirrudin Jamaludin (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 24 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 25 Wan Ahmad Zarif Wan Abdul Halim (Mas) Pahang 26 Ahmad Fallanie Ali (Mas) WP Kuala Lumpur 27 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 28 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 29 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 30 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 31 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 32 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 33 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 34 Mohamad Fairet Rusli (Mas) Negeri Sembilan 35 Mohd Zailani Mohd Fahmi Irfan (Mas) FELDA-T 36 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 37 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 38 Khairul Anuar Ibrahim (Mas) FELDA-T 39 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 40 Mohd Al-Ghazali Abd. Hamid (Mas) Malaysia 41 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:22 42 Mohd Nor Ridzuan Zainal (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 43 Ng Yong Li (Mas) Letua Cycling Team 0:31:34

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Tabriz Petrochemical Team 15:39:30 2 Giant Kenda Cycling Team 3 Team Eddy Merckx - Indeland 4 Maramnde 47-F2P 5 Uzbekistan 0:02:03 6 Letua Cycling Team 7 Champion System 8 Aisan Racing Team 9 Terengganu Cycling Team 10 Kelly Benefit Strategies - OptumHealth 11 SP Tableware 0:02:22 12 Vali Asr Kerman 0:04:06 13 Customs Cycling Club 14 Polis Diraja Malaysia 15 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 16 Polygon Sweet Nice 17 Genesys Wealth Advisers 18 WP Kuala Lumpur 19 Malaysia 20 Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:04:19 21 Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 0:06:09 22 Holy Brother Cycling Team 23 Negeri Sembilan 24 OCBC Singapore Cycling Team 25 FELDA-T

Asian teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Tabriz Petrochemical Team 15:39:30 2 Giant Kenda Cycling Team 3 Uzbekistan 0:02:03 4 Letua Cycling Team 5 Aisan Racing Team 6 Terengganu Cycling Team 7 Vali Asr Kerman 0:04:06 8 Customs Cycling Club 9 Polis Diraja Malaysia 10 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 11 Polygon Sweet Nice 12 WP Kuala Lumpur 13 Malaysia 14 Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:04:19 15 Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 0:06:09 16 Holy Brother Cycling Team 17 Negeri Sembilan 18 OCBC Singapore Cycling Team 19 FELDA-T

Malaysian teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Letua Cycling Team 15:41:33 2 Terengganu Cycling Team 3 Polis Diraja Malaysia 0:02:03 4 WP Kuala Lumpur 5 Malaysia 6 Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:02:16 7 Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 0:04:06 8 Negeri Sembilan 9 FELDA-T

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vidal Celis Zabala (Spa) Letua Cycling Team 19:08:00 2 Mehdi Sohrabi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 0:00:03 3 Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware 0:00:10 4 Mart Ojavee (Est) Champion System 5 David Kopp (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:00:13 6 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:16 7 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 8 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:00:17 9 Toots Oledan (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 10 Muradjan Halmuratov (Uzb) Uzbekistan 11 Jaan Kirsipuu (Est) Champion System 0:00:18 12 Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (Iri) Vali Asr Kerman 13 Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club 0:00:19 14 Markus Eibegger (Aut) Tabriz Petrochemical Team 0:00:20 15 Bambang Suriyadi (Ina) Polygon Sweet Nice 16 Jonathan Mouchel (Fra) Maramnde 47-F2P 17 Eugen Wacker (Kgz) Letua Cycling Team 18 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 19 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 20 David McCann (Irl) Giant Kenda Cycling Team 21 Jean Mespoulede (Fra) Maramnde 47-F2P 22 Hossein Askari (Iri) Tabriz Petrochemical Team 23 Sarham Miswan (Mas) Malaysia 24 Nara Motoi (Jpn) Terengganu Cycling Team 25 Jai Crawford (Aus) Giant Kenda Cycling Team 26 Nathan Earle (Aus) Genesys Wealth Advisers 27 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 28 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 29 Alex Coutts (GBr) Giant Kenda Cycling Team 30 Ghader Mizbani Iranagh (Iri) Tabriz Petrochemical Team 31 Jesse Anthony (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 32 Michael Creed (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 33 Maxime Martin (Fra) Maramnde 47-F2P 34 Alexander Schmitt (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 0:00:36 35 Periklis Ilias (Gre) SP Tableware 0:00:39 36 Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan 0:01:34 37 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:55 38 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:17 39 Boris Shpilevsky (Rus) Tabriz Petrochemical Team 0:02:18 40 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 41 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:19 42 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 43 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:20 44 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 0:02:21 45 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 46 Fajar Mulia Maruli (Ina) Customs Cycling Club 47 Saeed Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 48 Patrick Shaw (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:02:22 49 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 50 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 51 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:02:23 52 Rico Rogers (NZl) Giant Kenda Cycling Team 53 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 54 Matthias Friedemann (Ger) Champion System 55 Ericson Obosa (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 56 Zhao Yiming (Chn) Holy Brother Cycling Team 57 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 58 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 59 Okart Bualoi (Tha) Thailand 60 Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan 61 Mohammad Zangi Abadi (Iri) Vali Asr Kerman 62 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 63 Yusup Abrekov (Uzb) Uzbekistan 64 Adi Putera Yusoff (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 65 Sylvain Pandele (Fra) Maramnde 47-F2P 66 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 67 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 68 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 69 Jason Donald (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 70 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 71 Christopher Williams (Aus) Champion System 72 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 73 Nik Mohd Azwan Zulkifle (Mas) Polis Diraja Malaysia 74 Kudentsov Sergey (Rus) Polygon Sweet Nice 75 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 76 Mohammad Zaki Ramlee (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 77 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 78 Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Negeri Sembilan 79 Md Nurhaimin Awg (Bru) Brunei National Team 80 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Polis Diraja Malaysia 81 Mohd Nurshafiq Suhaimi (Mas) Negeri Sembilan 82 Mohamad Fairet Rusli (Mas) Negeri Sembilan 83 Ryan Sherlock (Irl) Giant Kenda Cycling Team 84 Mohd Shawal Mohd Shafee (Mas) Letua Cycling Team 85 Hock Seng Gan (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 86 Khairul Naim Azhar (Mas) Sabah 87 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 88 Mohd Yazrul Hisham Zulkefli (Mas) Pahang 89 Sayuti Zahit (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 90 Wei Baoxin (Chn) Holy Brother Cycling Team 91 Mohd Akmal Amrun (Mas) Malaysia 92 Reduan Yusof (Bru) Brunei National Team 93 Amirrudin Jamaludin (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 94 Reid Mumford (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 95 Mark O'Brien (Aus) SP Tableware 96 Jun Rong Ho (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 97 Guillaume Pont (Fra) SP Tableware 98 Ahmad Fallanie Ali (Mas) WP Kuala Lumpur 99 Florent Sentuc (Fra) Maramnde 47-F2P 100 Junaidi Hashim (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 101 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 102 Yohan Baudrit (Fra) Maramnde 47-F2P 103 Erik Suprianto (Ina) Customs Cycling Club 104 Christoph Springer (Ger) SP Tableware 0:02:33 105 Loh Sea Keong (Mas) WP Kuala Lumpur (Mas) WP Kuala Lumpur 106 Hossein Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 0:02:37 107 Nathan Haas (Aus) Genesys Wealth Advisers 0:02:41 108 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:42 109 Amin Eslampour (Iri) Vali Asr Kerman 0:02:43 110 Mohd Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Malaysia 0:02:51 111 Mohd Nor Ridzuan Zainal (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:03:17 112 Khairul Anuar Ibrahim (Mas) FELDA-T 0:04:18 113 Clemens Fankhauser (Aut) Champion System 0:04:22 114 Gleb Gorbachev (Uzb) Uzbekistan 0:04:52 115 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:05:29 116 Salahuddin Mat Saman (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:06:45 117 Mohd Zailani Mohd Fahmi Irfan (Mas) FELDA-T 0:06:46 118 Man Jianren (Chn) Holy Brother Cycling Team 0:07:10 119 Jonathan Lovelock (Aus) Genesys Wealth Advisers 120 Behnam Khalilikhosroshahi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 0:12:43 121 Mohd Al-Ghazali Abd. Hamid (Mas) Malaysia 0:14:20 122 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 0:15:19 123 Mohd Fadhli Anwar Mohd Fauzi (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:18:29 124 Jakapan Ruanpae (Tha) Thailand 0:20:19 125 Mohd Shahrul Nizam Che Shamsudin (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 126 Muhamad Nur Fatoni (Ina) Customs Cycling Club 0:21:59 127 Wan Ahmad Zarif Wan Abdul Halim (Mas) Pahang 0:23:45 128 Hartono Gunawan (Ina) Customs Cycling Club 0:31:54 129 Ng Yong Li (Mas) Letua Cycling Team

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 66 pts 2 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 62 3 Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware 44 4 Vidal Celis Zabala (Spa) Letua Cycling Team 39 5 Rico Rogers (NZl) Giant Kenda Cycling Team 39 6 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 37 7 David Kopp (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 36 8 Hossein Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 34 9 Boris Shpilevsky (Rus) Tabriz Petrochemical Team 25 10 Steele Von Hoff (Aus) Genesys Wealth Advisers 25 11 Mehdi Sohrabi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 23 12 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 19 13 Matthias Friedemann (Ger) Champion System 19 14 Mart Ojavee (Est) Champion System 18 15 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 18 16 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 17 17 Toots Oledan (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 14 18 Markus Eibegger (Aut) Tabriz Petrochemical Team 14 19 Sylvain Pandele (Fra) Maramnde 47-F2P 14 20 Jaan Kirsipuu (Est) Champion System 13 21 Muradjan Halmuratov (Uzb) Uzbekistan 12 22 David McCann (Irl) Giant Kenda Cycling Team 11 23 Kudentsov Sergey (Rus) Polygon Sweet Nice 11 24 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 11 25 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 11 26 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 10 27 Behnam Khalilikhosroshahi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 10 28 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 10 29 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 8 30 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 7 31 Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (Iri) Vali Asr Kerman 7 32 Jean Mespoulede (Fra) Maramnde 47-F2P 6 33 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 6 34 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 6 35 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 5 36 Nara Motoi (Jpn) Terengganu Cycling Team 5 37 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 3 38 Fajar Mulia Maruli (Ina) Customs Cycling Club 3 39 Saeed Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 3 40 Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club 2 41 Hossein Askari (Iri) Tabriz Petrochemical Team 2 42 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 2 43 Patrick Shaw (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 44 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 2 45 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 2 46 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 2 47 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 2 48 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 2 49 Bambang Suriyadi (Ina) Polygon Sweet Nice 1 50 Jonathan Mouchel (Fra) Maramnde 47-F2P 1 51 Stefan Ganser (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 1 52 Luc Hagenaars (Ned) Team Eddy Merckx - Indeland 1 53 Jesse Anthony (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 1 54 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 1 55 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 8 pts 2 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 6 3 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Eddy Merckx - Indeland 6 4 Jesse Anthony (USA) Kelly Benefit Strategies - Optum Health 4 5 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 4 6 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 4 7 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 3 8 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 2 9 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 2 10 Patrick Shaw (Aus) Genesys Wealth Advisers 2 11 Sylvain Pandele (Fra) Maramnde 47-F2P 2 12 Muradjan Halmuratov (Uzb) Uzbekistan 1 13 Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (Iri) Vali Asr Kerman 1 14 Sam Witmitz (Aus) Letua Cycling Team 1 15 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 1

Asian general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mehdi Sohrabi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 19:08:03 2 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:13 3 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 4 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:00:14 5 Toots Oledan (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 6 Muradjan Halmuratov (Uzb) Uzbekistan 7 Seyed Moezeddin Seyed Rezaei Khormizi (Iri) Vali Asr Kerman 0:00:15 8 Iwan Setiawan (Ina) Customs Cycling Club 0:00:16 9 Bambang Suriyadi (Ina) Polygon Sweet Nice 0:00:17 10 Eugen Wacker (Kgz) Letua Cycling Team 11 Hossein Askari (Iri) Tabriz Petrochemical Team 12 Sarham Miswan (Mas) Malaysia 13 Nara Motoi (Jpn) Terengganu Cycling Team 14 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 15 Ghader Mizbani Iranagh (Iri) Tabriz Petrochemical Team 16 Abdullojon Akparov (Uzb) Uzbekistan 0:01:31 17 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:52 18 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:14 19 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:16 20 Priya Prasetya Heksa (Ina) Customs Cycling Club 21 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:17 22 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 0:02:18 23 Dani Lesmana (Ina) Polygon Sweet Nice 24 Fajar Mulia Maruli (Ina) Customs Cycling Club 25 Saeed Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 26 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:02:19 27 Mark John Lexer Galedo (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 28 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:02:20 29 Ericson Obosa (Phi) 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 30 Zhao Yiming (Chn) Holy Brother Cycling Team 31 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 32 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 33 Okart Bualoi (Tha) Thailand 34 Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan 35 Mohammad Zangi Abadi (Iri) Vali Asr Kerman 36 Vadim Shaekhov (Uzb) Uzbekistan 37 Yusup Abrekov (Uzb) Uzbekistan 38 Adi Putera Yusoff (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 39 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 40 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 41 Masahiro Shinagawa (Jpn) Aisan Racing Team 42 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 43 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 44 Nik Mohd Azwan Zulkifle (Mas) Polis Diraja Malaysia 45 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 46 Mohammad Zaki Ramlee (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 47 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 48 Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Negeri Sembilan 49 Md Nurhaimin Awg (Bru) Brunei National Team 50 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Polis Diraja Malaysia 51 Mohd Nurshafiq Suhaimi (Mas) Negeri Sembilan 52 Mohamad Fairet Rusli (Mas) Negeri Sembilan 53 Mohd Shawal Mohd Shafee (Mas) Letua Cycling Team 54 Hock Seng Gan (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 55 Khairul Naim Azhar (Mas) Sabah 56 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 57 Mohd Yazrul Hisham Zulkefli (Mas) Pahang 58 Sayuti Zahit (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 59 Wei Baoxin (Chn) Holy Brother Cycling Team 60 Mohd Akmal Amrun (Mas) Malaysia 61 Reduan Yusof (Bru) Brunei National Team 62 Amirrudin Jamaludin (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 63 Jun Rong Ho (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 64 Ahmad Fallanie Ali (Mas) WP Kuala Lumpur 65 Junaidi Hashim (Sin) OCBC Singapore Cycling Team 66 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 67 Erik Suprianto (Ina) Customs Cycling Club 68 Loh Sea Keong (Mas) WP Kuala Lumpur (Mas) WP Kuala Lumpur 0:02:30 69 Hossein Nateghi (Iri) Vali Asr Kerman 0:02:34 70 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:39 71 Amin Eslampour (Iri) Vali Asr Kerman 0:02:40 72 Mohd Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Malaysia 0:02:48 73 Mohd Nor Ridzuan Zainal (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:03:14 74 Khairul Anuar Ibrahim (Mas) FELDA-T 0:04:15 75 Gleb Gorbachev (Uzb) Uzbekistan 0:04:49 76 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:05:26 77 Salahuddin Mat Saman (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:06:42 78 Mohd Zailani Mohd Fahmi Irfan (Mas) FELDA-T 0:06:43 79 Man Jianren (Chn) Holy Brother Cycling Team 0:07:07 80 Behnam Khalilikhosroshahi (Iri) Tabriz Petrochemical Team 0:12:40 81 Mohd Al-Ghazali Abd. Hamid (Mas) Malaysia 0:14:17 82 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 0:15:16 83 Mohd Fadhli Anwar Mohd Fauzi (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:18:26 84 Jakapan Ruanpae (Tha) Thailand 0:20:16 85 Mohd Shahrul Nizam Che Shamsudin (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 86 Muhamad Nur Fatoni (Ina) Customs Cycling Club 0:21:56 87 Wan Ahmad Zarif Wan Abdul Halim (Mas) Pahang 0:23:42 88 Hartono Gunawan (Ina) Customs Cycling Club 0:31:51 89 Ng Yong Li (Mas) Letua Cycling Team

Malaysian rider general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amir Mustafa Rusli (Mas) Polis Diraja Malaysia 19:08:17 2 Sarham Miswan (Mas) Malaysia 0:00:03 3 Mohd Shahrul Mat Amin (Mas) Terengganu Cycling Team 4 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:01:38 5 Hariff Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:02:02 6 Ahmad Fakhrullah Alias (Mas) Malaysia 0:02:04 7 Mohd Faris Abdul Razak (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:02:06 8 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) WP Kuala Lumpur 9 Wan Mohd Najmee Wan Mohamad (Mas) WP Kuala Lumpur 10 Amirul Anuar Jefri (Mas) Negeri Sembilan 11 Suhardi Hassan (Mas) WP Kuala Lumpur 12 Abdullah Muhamad Khairul Azizi (Mas) FELDA-T 13 Nik Mohd Azwan Zulkifle (Mas) Polis Diraja Malaysia 14 Mohd Ekbar Zamanhuri (Mas) Negeri Sembilan 15 Mohammad Zaki Ramlee (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 16 Hafiz Rozli Mohd (Mas) Letua Cycling Team 17 Abdul Rashid Ibrahim (Mas) Negeri Sembilan 18 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Polis Diraja Malaysia 19 Mohd Nurshafiq Suhaimi (Mas) Negeri Sembilan 20 Mohamad Fairet Rusli (Mas) Negeri Sembilan 21 Mohd Shawal Mohd Shafee (Mas) Letua Cycling Team 22 Hock Seng Gan (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 23 Khairul Naim Azhar (Mas) Sabah 24 Mohammad Saufi Mat Senan (Mas) Terengganu Cycling Team 25 Mohd Yazrul Hisham Zulkefli (Mas) Pahang 26 Sayuti Zahit (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 27 Mohd Akmal Amrun (Mas) Malaysia 28 Amirrudin Jamaludin (Mas) Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 29 Ahmad Fallanie Ali (Mas) WP Kuala Lumpur 30 Yusrizal Usoff (Mas) Terengganu Cycling Team 31 Loh Sea Keong (Mas) WP Kuala Lumpur (Mas) WP Kuala Lumpur 0:02:16 32 Mohd Zulhilmie Afif Ahmad Zamri (Mas) Malaysia 0:02:34 33 Mohd Nor Ridzuan Zainal (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:03:00 34 Khairul Anuar Ibrahim (Mas) FELDA-T 0:04:01 35 Mohd Zamri Salleh (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:05:12 36 Salahuddin Mat Saman (Mas) Polis Diraja Malaysia 0:06:28 37 Mohd Zailani Mohd Fahmi Irfan (Mas) FELDA-T 0:06:29 38 Mohd Al-Ghazali Abd. Hamid (Mas) Malaysia 0:14:03 39 Muhammad Adiq Husainie Othman (Mas) Malaysia 0:15:02 40 Mohd Fadhli Anwar Mohd Fauzi (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:18:12 41 Mohd Shahrul Nizam Che Shamsudin (Mas) Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:20:02 42 Wan Ahmad Zarif Wan Abdul Halim (Mas) Pahang 0:23:28 43 Ng Yong Li (Mas) Letua Cycling Team 0:31:37

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tabriz Petrochemical Team 57:24:56 2 Giant Kenda Cycling Team 0:00:04 3 Team Eddy Merckx - Indeland 4 Maramnde 47-F2P 5 Champion System 0:02:05 6 Aisan Racing Team 0:02:07 7 Terengganu Cycling Team 8 Uzbekistan 9 Letua Cycling Team 10 Kelly Benefit Strategies - OptumHealth 11 SP Tableware 0:02:36 12 Malaysia 0:04:10 13 Polygon Sweet Nice 14 Genesys Wealth Advisers 15 WP Kuala Lumpur 16 Polis Diraja Malaysia 17 Customs Cycling Club 18 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 19 Vali Asr Kerman 0:04:50 20 Negeri Sembilan 0:06:13 21 Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 22 Holy Brother Cycling Team 23 OCBC Singapore Cycling Team 24 Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:08:07 25 FELDA-T 0:12:31

Asian teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Tabriz Petrochemical Team 57:24:56 2 Giant Kenda Cycling Team 0:00:04 3 Aisan Racing Team 0:02:07 4 Terengganu Cycling Team 5 Uzbekistan 6 Letua Cycling Team 7 Malaysia 0:04:10 8 Polygon Sweet Nice 9 WP Kuala Lumpur 10 Polis Diraja Malaysia 11 Customs Cycling Club 12 7 Eleven Racing Team By RoadBike Philippines 13 Vali Asr Kerman 0:04:50 14 Negeri Sembilan 0:06:13 15 Pusat Sukan Tumpuan Berbasikal KPT/Utem 16 Holy Brother Cycling Team 17 OCBC Singapore Cycling Team 18 Malaysian Armed Forces Cycling Team 0:08:07 19 FELDA-T 0:12:31