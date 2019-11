Image 1 of 2 Jorge Giacinti (Scott Marcondes) (Image credit: Scott Marcondes) Image 2 of 2 Jorge Giacinti (Scott Marcondes) claimed the overall lead in the Giro do Interior. (Image credit: Scott Marcondes)

Argentinean Jorge GIacinti sped to the win in the 5km prologue of the Giro do Interior in Barra Bonita. He managed to win by fractions of a second over Flavio Cardoso of the Funvic-Pindamonhangaba team.

The Scott-Marcondes rider said the stage was "complicated and difficult, and did not feel good."

"It was so short, but I am very happy with the result and especially for helping my team gain points for the America Tour. It was only the first day and I believe a lot can happen," said Giacinti. "There are many strong teams in the race with the ability to win, but we will work to maintain the lead"

The Giro do Interior is the latest stop in the UCI's America Tour.

Results 1 Jorge Giacinti (Arg) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:08:22 2 Flavio Cardoso Santos (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 3 Breno França Sidoti (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:00:06 4 Walter Ribeiro Jr (Bra) 0:00:09 5 Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:00:13 6 Cristian Rosa (Bra) 0:00:16 7 Renato Seabra (Bra) 0:00:17 8 Jeovane Oliveira (Bra) 0:00:18 9 Jose Medeiros (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:00:22 10 Wagner Pereira Alves (Bra) 0:00:25 11 Roberto Pinheiro Silva (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 12 Geraldo Silva (Bra) 0:00:26 13 Anderson Oliveira (Bra) 0:00:27 14 Soelito Gohr (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 15 Bruno Fernando De Oliveira Tabanez (Bra) 0:00:29 16 Andrei Sartassov (Rus) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:00:31 17 André Pulini (Bra) 18 Eduardo Henrique Pinheiro (Bra) 0:00:33 19 Maicke Monteiro (Bra) 20 Alexandre Mantovani (Bra) 0:00:35 21 Renato Ruiz (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:00:37 22 Felipe Silva (Bra) 23 Nilceu Dos Santos (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 24 Jean Marcel Silva (Bra) 25 Lucas Neto (Bra) 26 Daizon Mendes (Bra) 0:00:39 27 Rafael Ribeiro Pires Borges (Bra) 28 Fabiano Motta (Bra) 29 Gregory Panizo (Bra) 0:00:40 30 Jair Fernando Dos Santos (Bra) 0:00:41 31 Fabiele Mota (Bra) 32 Fabricio Morandi (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos 0:00:42 33 Tiago Damasceno (Bra) 0:00:43 34 José Costa (Bra) 0:00:44 35 Antonio Xavier Nascimento (Bra) 0:00:51 36 Renato Aparecido Dos Santos (Bra) 37 Rogerio Santiago Silva (Bra) 0:00:52 38 Raphael Serpa (Bra) 0:00:53 39 Mauricio Frazer (Arg) 0:00:55 40 Christian Silva (Bra) 41 Daniel Soeiro (Bra) Funvic - Pindamonhangaba 0:00:56 42 Anderson Dornelles (Bra) 0:00:58 43 Danubio Alencar (Bra) 44 Rafael Silva (Bra) 0:00:59 45 Bruno Silva (Bra) 0:01:01 46 Marcos Vinicius De Martino (Bra) 0:01:03 47 Josimar Sacramento (Bra) 48 Antoniel Silva (Bra) 49 Guillermo Miconi (Arg) 0:01:06 50 William Chiarello (Bra) 51 Armando Ariel Borrajo (Arg) 52 Raphael Silva (Bra) 53 Patrick Oyakaua (Bra) 0:01:07 54 Anderson Echeverria (Bra) 55 Eduardo Winters (Bra) 0:01:08 56 Juan Pablo Rafler (Arg) 0:01:11 57 Bruno Alves (Bra) 58 Gustavo Costa (Bra) 0:01:12 59 Andre Coelho (Bra) 60 Luis Visentainer (Bra) 61 Alan Maniezzo (Bra) 0:01:13 62 Enrique Estevez (Arg) 0:01:14 63 Jeferson Leandro Caldeira (Bra) 0:01:16 64 Rodrigo Faro (Bra) 65 Danilo Rodrigues (Bra) 0:01:18 66 Diego Ares (Bra) 0:01:20 67 Halysson Ferreira (Bra) 0:01:21 68 Afranio Pacheco (Bra) 69 Rodrigo Mendieta (Arg) 0:01:23 70 Julio Cesar Santos (Bra) 0:01:24 71 Humberto Vale (Bra) 0:01:25 72 Isaac Tomborelli (Bra) 0:01:27 73 Éber Vieira (Bra) 0:01:28 74 Michel Fernandez Garcia (Cub) 0:01:31 75 Alan Grimm (Bra) 76 Andre Souza (Bra) 77 Herculano Rocha (Bra) 0:01:32 78 Lucas Canziani (Arg) 0:01:33 79 Paulo Dias (Bra) 0:01:34 80 Joäo Paulo Vidal (Bra) 0:01:35 81 Frank Deluvino (Bra) 0:01:37 82 Eliel Balbino (Bra) 0:01:41 83 Vagner José Júnior (Bra) 84 Rodrigo Araujo (Bra) 0:01:42 85 Paulo Afonso Stelsener (Bra) 0:01:45 86 Cristiano Dronov (Bra) 0:01:48 87 Jose Barrachina (Bra) 0:01:52 88 Emerson Santos (Bra) 0:01:53 89 Joelmir Silva (Bra) 0:01:55 90 Federico Díaz (Uru) 91 Eduardo Zampin (Bra) 0:01:57 92 José Orlando Zabala (Arg) 93 Fabio Belavita (Bra) 0:01:58 94 Raimundo Monteiro (Bra) 0:01:59 95 Ricardo Luiz Piccoli (Bra) 0:02:00 96 Wálter Rebollo (Uru) 0:02:02 97 Manuel Miranda (Chi) 98 Weslen Oliveira (Bra) 0:02:14 99 Roberto Laureiro (Arg) 100 Matias Arevalo (Arg) 101 Danilo Innocencio (Bra) 0:02:17 102 Cesar Zabalia (Bra) 0:02:30 103 Cledilson Vezza (Bra) 0:02:33 104 Javier Lindner (Arg) 0:02:49 105 Samuel Coronel (Par) 0:03:28 106 Daniel Mosler (Arg) 0:03:33 107 Luiz Ortiz Jr (Bra) 0:03:43