Sheyla Gutierrez (Cylance Pro Cycling) sprinted to her first UCI Women's WorldTour victory at the Giro Rosa on Thursday. The Spanish road champion was part of a 12-rider breakaway that held off the peloton into Baronissi. Soraya Paladin (Alé Cipollini) and Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana) rounded out the stage seven podium.

Thursday's 142-kilometre stage was the longest, hilliest and hottest of the Giro Rosa yet. Touted as a stage for the overall contenders, it was instead a day largely dominated by the escapees. Gutierrez and her break-mates slipped away from the peloton shortly after the peloton had completed the opening hour of racing.

The eventual podium finishers were joined up the road by: Chloe Hosking (Alé Cipollini), Alison Jackson (BePink-Cogeas), Tatiana Guderzo (Lensworld - Kuota), Alexis Ryan and Elena Cecchini (Canyon//SRAM), Carmela Cipriani (Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti), Clara Koppenburg (Cervelo-Bigla), Rosella Ratto (Cylance), Sabrina Stultiens (Team Sunweb) and Lauren Kitchen (WM3 Energie). Hosking would eventually fall off the pace, leaving 12 up front. With Stultiens the best-placed overall amongst the front-runners, sitting in 12th place at 5:52, the group was allowed a long leash – a maximum gap of 3:30.

The leaders reached the second category climb at Montemiletto 1:42 ahead of the bunch. The peloton split in the break's wake with a 25-30 rider group forming behind the breakaway. Early reports indicate that all overall contenders and jerseys made the front split although full results have not been made available to confirm.

The front group closed in on the breakaway during the final hour of racing, but the gap was too big and the break not threatening enough to the overall to shut down before the line. Gutierrez took the stage seven win X seconds ahead of the first chase group.

The upper end of the general classification was left largely untouched. Olympic road champion Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) hangs onto the maglia rosa. Elisa Longo Borghini (Wiggle-High5) remains second overall at 1:03; Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) at 1:39.

The Giro Rosa continues with another long and hilly stage on Friday. The peloton will cover 142-kilometre between Baronissi and Palinuro.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 3:43:16 2 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 3 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 4 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 5 Lauren Kitchen (Aus) WM3 Pro Cycling 6 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 7 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 8 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 9 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 10 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 11 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:04 12 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:00:13 13 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 0:00:47 14 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High 15 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 16 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 17 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 18 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 19 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 20 Dani King (GBr) Cylance Pro Cycling 21 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica Scott Women 22 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 23 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 24 Amanda Spratt (Aus) Orica Scott Women 25 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 26 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 27 Katrine Aalerud (Nor) Hitec Products 28 Moniek Tenniglo (Ned) WM3 Pro Cycling 29 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 30 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 31 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 32 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High 33 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 34 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Alé Cipollini 35 Claudia Lichtenberg (Ger) Wiggle High 36 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 37 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 38 Anna Potokina (Rus) Servetto Giusta 39 Omer Shapira (Isr) Giusfredi Bianchi 40 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 41 Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing 42 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Kuota 43 Olena Pavlukhina (Aze) Astana Women's Team 44 Eri Yonamine (Jpn) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 45 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 46 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 47 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 48 Anna Ceoloni (Ita) S.C. Michela Fanini 49 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 50 Linda Villumsen (NZl) Team Veloconcept Women 51 Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 52 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 53 Tetiana Riabchenko (Ukr) Lensworld-Kuota 54 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products 55 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 56 Elizabeth Deignan (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:54 57 Nikola Noskova (Cze) BePink Cogeas 0:00:47 58 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 0:05:51 59 Ana Cristina Sanabria Sanchez (Spa) Servetto Giusta 0:09:02 60 Sara Penton (Swe) Team Veloconcept Women 61 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 62 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 63 Francesca Cauz (Ita) Giusfredi Bianchi 64 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 65 Antri Christoforou (Cyp) Servetto Giusta 66 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 67 Camilla Pedersen (Den) Team Veloconcept Women 68 Georgia Williams (Aus) Orica Scott Women 69 Jenelle Crooks (Aus) Orica Scott Women 70 Iraida Garcia (Cub) S.C. Michela Fanini 71 Mónika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 72 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 73 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 74 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 75 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 76 Ana Maria Covrig (Rom) Top Girls Fassa Bortolo 77 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 78 Anna Plichta (Pol) WM3 Pro Cycling 79 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 80 Roxane Knetemann (Ned) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 81 Rozanne Slik (Ned) Team Sunweb Women 82 Aude Biannic (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 83 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 84 Daniela Reis (Por) Lares-Waowdeals 0:11:55 85 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 86 Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana 87 Riejanne Markus (Ned) WM3 Pro Cycling 88 Nikki Brammeier (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 89 Jelena Eric (Srb) BTC City Ljubljana 90 Ekaterina Anoshina (Rus) BePink Cogeas 91 Heidi Dalton (RSA) Aromitalia Vaiano 92 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 93 Marta Bastianelli (Ita) Alé Cipollini 94 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 95 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 96 Manuela De Iuliis (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 97 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals 98 Natalya Sokovnina (Kaz) Servetto Giusta 0:13:08 99 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 100 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 101 Sarah Roy (Aus) Orica Scott Women 102 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 103 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 104 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 105 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 106 Simona Bortolotti (Ita) Giusfredi Bianchi 107 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 108 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 109 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 110 Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women 111 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:16:02 112 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 113 Claudia Koster (Ned) Team Veloconcept Women 114 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 115 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto Giusta 116 Kirsten Wild (Ned) Cylance Pro Cycling 117 Valentina Scandolara (Ita) WM3 Pro Cycling 118 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 119 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 120 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 121 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 122 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High 123 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 124 Michela Pavin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 125 Alice Cobb (GBr) Lares-Waowdeals 126 Julie Leth (Den) Wiggle High 127 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 128 Amelie Rivat (Fra) Lares-Waowdeals 129 Valeriya Kononenko (Ukr) S.C. Michela Fanini 130 Annette Edmondson (Aus) Wiggle High 131 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 132 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 133 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 134 Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Kuota 135 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High 136 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 137 Annalisa Cucinotta (Ita) Lensworld-Kuota 138 Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Kuota 0:22:03 139 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 140 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 141 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 142 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 143 Louise Norman Hansen (Den) Team Veloconcept Women 144 Valentina Picca (Ita) S.C. Michela Fanini 145 Bryony Van Velsen (Ned) Lares-Waowdeals 146 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 147 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 148 Ilona Hoeksma (Ned) Hitec Products 149 Christina Siggaard (Den) Team Veloconcept Women 150 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi DNF Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana DNF Giorgia Capobianchi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti DNF Chiara Perini (Ita) Giusfredi Bianchi DNF Edwige Pitel (Fra) S.C. Michela Fanini DNF Clemilda Fernandes (Bra) Servetto Giusta DNF Beatrice Bartelloni (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Elena Leonardi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo DNF Claudia Cretti (Ita) Valcar PBM DNS Krista Doebel-Hickok (USA) Cylance Pro Cycling DNS Saartje Vandenbroucke (Bel) Lares-Waowdeals

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 15 pts 2 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 12 3 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 10 4 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 8 5 Lauren Kitchen (Aus) WM3 Pro Cycling 6 6 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 5 7 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 4 8 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 3 9 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 2 10 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 1

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team 1 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 2 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 3 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti

Mountain 1 (Cat. 2) Passo Serra # Rider Name (Country) Team 1 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 2 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 3 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 4 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 5 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 3:43:16 2 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 3 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:00:47 4 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 5 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 6 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 7 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 8 Nikola Noskova (Cze) BePink Cogeas 9 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:09:02 10 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 11 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 12 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 13 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 14 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:11:55 15 Jelena Eric (Srb) BTC City Ljubljana 16 Heidi Dalton (RSA) Aromitalia Vaiano 17 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 0:13:08 18 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 19 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 20 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 21 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 22 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 23 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:16:02 24 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 25 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 26 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 27 Alice Cobb (GBr) Lares-Waowdeals 28 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 29 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 30 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 31 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:22:03 32 Louise Norman Hansen (Den) Team Veloconcept Women 33 Bryony Van Velsen (Ned) Lares-Waowdeals 34 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 35 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 36 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi

Italian riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 3:43:16 2 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 3 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 4 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 0:00:04 5 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:00:13 6 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 0:00:47 7 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High 9 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 10 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Kuota 11 Anna Ceoloni (Ita) S.C. Michela Fanini 12 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 13 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:09:02 14 Francesca Cauz (Ita) Giusfredi Bianchi 15 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 16 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 17 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 18 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 19 Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana 0:11:55 20 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 21 Marta Bastianelli (Ita) Alé Cipollini 22 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 23 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 24 Manuela De Iuliis (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 25 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 0:13:08 26 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 27 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 28 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 29 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 30 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 31 Simona Bortolotti (Ita) Giusfredi Bianchi 32 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 33 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:16:02 34 Valentina Scandolara (Ita) WM3 Pro Cycling 35 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 36 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 37 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 38 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High 39 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 40 Michela Pavin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 41 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 42 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 43 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 44 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 45 Annalisa Cucinotta (Ita) Lensworld-Kuota 46 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:22:03 47 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 48 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 49 Valentina Picca (Ita) S.C. Michela Fanini 50 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 51 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cylance Pro Cycling 11:10:39 2 Canyon SRAM Racing 0:00:09 3 Alé Cipollini 0:00:43 4 BTC City Ljubljana 5 WM3 Pro Cycling 6 Team Sunweb Women 7 BePink Cogeas 8 Lensworld-Kuota 9 Cervelo Bigla Pro Cycling Team 10 Astana Women's Team 0:01:30 11 Wiggle High5 12 Boels Dolmans Cyclingteam 13 FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:09:45 14 Orica Scott Women 15 Giusfredi Bianchi 16 Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:11:51 17 Hitec Products 0:12:38 18 Aromitalia Vaiano 0:18:00 19 Servetto Giusta 20 S.C. Michela Fanini 21 Team Veloconcept Women 22 Top Girls Fassa Bortolo 0:33:15 23 Valcar PBM 0:34:27 24 Lares-Waowdeals 0:39:01

General classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 15:37:14 2 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High 0:01:03 3 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica Scott Women 0:01:39 4 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:03:11 5 Amanda Spratt (Aus) Orica Scott Women 0:03:32 6 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 0:04:02 7 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:22 8 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:04:53 9 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 0:04:57 10 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 0:05:02 11 Claudia Lichtenberg (Ger) Wiggle High 12 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 0:05:09 13 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:06:13 14 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 0:06:17 15 Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:06:28 16 Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana 0:06:31 17 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 0:07:00 18 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 0:07:27 19 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Alé Cipollini 0:07:42 20 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:07:56 21 Katrine Aalerud (Nor) Hitec Products 22 Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing 0:08:01 23 Olena Pavlukhina (Aze) Astana Women's Team 0:08:15 24 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:08:29 25 Linda Villumsen (NZl) Team Veloconcept Women 0:08:34 26 Nikola Noskova (Cze) BePink Cogeas 0:09:00 27 Elizabeth Deignan (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 0:09:06 28 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 29 Dani King (GBr) Cylance Pro Cycling 0:09:10 30 Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana 0:09:13 31 Eri Yonamine (Jpn) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:09:18 32 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 0:09:32 33 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 34 Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana 0:09:35 35 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:09:39 36 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:09:47 37 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 38 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:09:57 39 Moniek Tenniglo (Ned) WM3 Pro Cycling 0:10:41 40 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 0:10:44 41 Tetiana Riabchenko (Ukr) Lensworld-Kuota 0:10:50 42 Audrey Cordon Ragot (Fra) Wiggle High 0:11:12 43 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia Vaiano 0:11:25 44 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 0:11:42 45 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Kuota 0:12:18 46 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 0:12:32 47 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products 0:12:57 48 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:13:14 49 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 0:13:35 50 Anna Ceoloni (Ita) S.C. Michela Fanini 0:13:43 51 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 0:13:44 52 Lauren Kitchen (Aus) WM3 Pro Cycling 0:14:27 53 Anna Potokina (Rus) Servetto Giusta 0:14:57 54 Omer Shapira (Isr) Giusfredi Bianchi 0:16:42 55 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 0:16:53 56 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 0:18:29 57 Rozanne Slik (Ned) Team Sunweb Women 0:18:43 58 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 0:18:48 59 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:20:24 60 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:20:25 61 Ana Maria Covrig (Rom) Top Girls Fassa Bortolo 0:20:27 62 Jenelle Crooks (Aus) Orica Scott Women 0:21:23 63 Daniela Reis (Por) Lares-Waowdeals 0:21:57 64 Roxane Knetemann (Ned) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:22:18 65 Antri Christoforou (Cyp) Servetto Giusta 0:22:26 66 Sara Penton (Swe) Team Veloconcept Women 0:22:28 67 Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team 0:22:35 68 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:22:39 69 Anna Plichta (Pol) WM3 Pro Cycling 0:22:46 70 Ana Cristina Sanabria Sanchez (Spa) Servetto Giusta 0:23:02 71 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:23:10 72 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:23:19 73 Camilla Pedersen (Den) Team Veloconcept Women 0:24:16 74 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:24:18 75 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High 0:24:56 76 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:25:10 77 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:25:23 78 Mónika Kiraly (Hun) S.C. Michela Fanini 0:25:29 79 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 0:25:43 80 Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana 0:25:51 81 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:25:56 82 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:25:58 83 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 0:27:29 84 Georgia Williams (Aus) Orica Scott Women 0:27:36 85 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:27:40 86 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High 0:27:54 87 Simona Bortolotti (Ita) Giusfredi Bianchi 0:27:55 88 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:28:14 89 Francesca Cauz (Ita) Giusfredi Bianchi 0:28:23 90 Aude Biannic (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:28:31 91 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:28:34 92 Iraida Garcia (Cub) S.C. Michela Fanini 0:29:28 93 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 0:29:34 94 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 0:29:40 95 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:29:47 96 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 0:30:07 97 Nikki Brammeier (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 0:30:27 98 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 0:30:35 99 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 0:31:20 100 Marta Bastianelli (Ita) Alé Cipollini 0:32:00 101 Riejanne Markus (Ned) WM3 Pro Cycling 0:32:10 102 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:32:57 103 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:33:22 104 Julia Soek (Ned) Team Sunweb Women 0:33:44 105 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 106 Manuela De Iuliis (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 107 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:33:48 108 Natalya Sokovnina (Kaz) Servetto Giusta 0:33:50 109 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 0:33:52 110 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 0:34:02 111 Sarah Roy (Aus) Orica Scott Women 0:34:12 112 Julie Leth (Den) Wiggle High 0:34:41 113 Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Kuota 0:35:14 114 Valentina Scandolara (Ita) WM3 Pro Cycling 0:35:33 115 Annette Edmondson (Aus) Wiggle High 0:35:36 116 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals 0:35:40 117 Jelena Eric (Srb) BTC City Ljubljana 0:35:55 118 Kirsten Wild (Ned) Cylance Pro Cycling 0:36:02 119 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 0:36:23 120 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:37:21 121 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 0:38:16 122 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 0:38:36 123 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 0:38:57 124 Heidi Dalton (RSA) Aromitalia Vaiano 0:39:02 125 Annalisa Cucinotta (Ita) Lensworld-Kuota 0:40:36 126 Amelie Rivat (Fra) Lares-Waowdeals 0:40:37 127 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto Giusta 0:40:53 128 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 0:40:55 129 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 0:41:18 130 Alice Cobb (GBr) Lares-Waowdeals 0:42:45 131 Michela Pavin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:45:17 132 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:45:36 133 Lija Laizane (Lat) Aromitalia Vaiano 0:45:52 134 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:46:30 135 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 0:47:42 136 Claudia Koster (Ned) Team Veloconcept Women 0:48:34 137 Ilona Hoeksma (Ned) Hitec Products 0:49:12 138 Christina Siggaard (Den) Team Veloconcept Women 0:50:23 139 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 0:53:29 140 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi 0:53:54 141 Louise Norman Hansen (Den) Team Veloconcept Women 0:54:54 142 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:57:04 143 Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Kuota 1:00:15 144 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 1:01:49 145 Valeriya Kononenko (Ukr) S.C. Michela Fanini 1:03:17 146 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 1:04:01 147 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:05:46 148 Bryony Van Velsen (Ned) Lares-Waowdeals 1:06:46 149 Ekaterina Anoshina (Rus) BePink Cogeas 1:10:05 150 Valentina Picca (Ita) S.C. Michela Fanini 1:41:29

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica Scott Women 31 pts 2 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 27 3 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 27 4 Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing 25 5 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women 22 6 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High 20 7 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High 19 8 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 19 9 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 16 10 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 15 11 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High 15 12 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 12 13 Amanda Spratt (Aus) Orica Scott Women 12 14 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 12 15 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 12 16 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 11 17 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 10 18 Kirsten Wild (Ned) Cylance Pro Cycling 10 19 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 8 20 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 8 21 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 8 22 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 7 23 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 6 24 Lauren Kitchen (Aus) WM3 Pro Cycling 6 25 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 5 26 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 5 27 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 4 28 Annalisa Cucinotta (Ita) Lensworld-Kuota 4 29 Claudia Lichtenberg (Ger) Wiggle High 3 30 Yevgeniya Vysotska (Ukr) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 3 31 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 3 32 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 2 33 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 2 34 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 2 35 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 1 36 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica Scott Women 14 pts 2 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High 10 3 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 7 4 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 6 5 Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing 5 6 Anna Van Der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 5 7 Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana 5 8 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 3 9 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 3 10 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 3 11 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 2 12 Amanda Spratt (Aus) Orica Scott Women 2 13 Lucinda Brand (Ned) Team Sunweb Women 2 14 Elizabeth Deignan (GBr) Boels Dolmans Cyclingteam 1 15 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 1

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 15:43:27 2 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:01:43 3 Nikola Noskova (Cze) BePink Cogeas 0:02:47 4 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 0:02:53 5 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:03:44 6 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:07:01 7 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:14:12 8 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:16:26 9 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:17:06 10 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:18:57 11 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 0:19:30 12 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:19:43 13 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:19:45 14 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:21:27 15 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:22:21 16 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 0:23:21 17 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 0:23:27 18 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 0:24:22 19 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:26:44 20 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 0:27:31 21 Jelena Eric (Srb) BTC City Ljubljana 0:29:42 22 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 0:30:10 23 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 0:32:03 24 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 0:32:23 25 Heidi Dalton (RSA) Aromitalia Vaiano 0:32:49 26 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 0:35:05 27 Alice Cobb (GBr) Lares-Waowdeals 0:36:32 28 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:39:23 29 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:40:17 30 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 0:47:16 31 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi 0:47:41 32 Louise Norman Hansen (Den) Team Veloconcept Women 0:48:41 33 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:50:51 34 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 0:55:36 35 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:59:33 36 Bryony Van Velsen (Ned) Lares-Waowdeals 1:00:33

Italian riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High 15:38:17 2 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:07:26 3 Sofia Beggin (Ita) Astana Women's Team 0:08:03 4 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:08:36 5 Sofia Bertizzolo (Ita) Astana Women's Team 0:08:54 6 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 0:10:39 7 Alice Maria Arzuffi (Ita) Lensworld-Kuota 0:11:15 8 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 0:11:29 9 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 0:12:32 10 Anna Ceoloni (Ita) S.C. Michela Fanini 0:12:40 11 Lara Vieceli (Ita) Astana Women's Team 0:17:26 12 Carmela Cipriani (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:19:22 13 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:22:07 14 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:22:16 15 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High 0:23:53 16 Vania Canvelli (Ita) Giusfredi Bianchi 0:24:40 17 Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana 0:24:48 18 Nicole Nesti (Ita) Aromitalia Vaiano 0:24:53 19 Nadia Quagliotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:24:55 20 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 0:26:26 21 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:26:37 22 Simona Bortolotti (Ita) Giusfredi Bianchi 0:26:52 23 Francesca Cauz (Ita) Giusfredi Bianchi 0:27:20 24 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:27:31 25 Michela Balducci (Ita) Giusfredi Bianchi 0:28:37 26 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:28:44 27 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 0:29:04 28 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 0:29:32 29 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 0:30:17 30 Marta Bastianelli (Ita) Alé Cipollini 0:30:57 31 Beatrice Rossato (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:31:54 32 Arianna Fidanza (Ita) Astana Women's Team 0:32:41 33 Manuela De Iuliis (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 34 Simona Frapporti (Ita) Hitec Products 0:32:49 35 Valentina Scandolara (Ita) WM3 Pro Cycling 0:34:30 36 Alice Gasparini (Ita) Servetto Giusta 0:35:20 37 Allegra Arzuffi (Ita) Valcar PBM 0:37:13 38 Francesca Balducci (Ita) S.C. Michela Fanini 0:37:33 39 Annalisa Cucinotta (Ita) Lensworld-Kuota 0:39:33 40 Alessia Bulleri (Ita) Aromitalia Vaiano 0:39:52 41 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 0:40:15 42 Michela Pavin (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:44:14 43 Basei Marzia Salton (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:44:33 44 Isabella Strizzi (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:45:27 45 Alessia Martini (Ita) Aromitalia Vaiano 0:46:39 46 Giorgia Fraiegari (Ita) Giusfredi Bianchi 0:52:51 47 Daniela Magnetto Allietta (Ita) Conceria Zabri-Fanini-Guerciotti 0:56:01 48 Elena Franchi (Ita) Aromitalia Vaiano 1:00:46 49 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 1:02:58 50 Sara Mariotto (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 1:04:43 51 Valentina Picca (Ita) S.C. Michela Fanini 1:40:26