Ivan Basso blasted open the 19th stage and the Giro d'Italia itself, shedding his rivals on the Motirolo with the help of his Liquigas-Doimo teammate Vincenzo Nibali, and donning the maglia rosa for the first time since 2006. The third man in the group, Michele Scarponi (Androni Giocattoli – Diquigiovanni), took the stage win..

The attack from the Liquigas pair took place on the day's biggest climb, the Mortirolo, with over 40km and another unclassified hill-top finish still to go. One by one, the morning's leader David Arroyo (Caisse d'Epargne), Cadel Evans (BMC), Carlos Sastre (Cervelo) and Alexander Vinokourov (Astana) were ridden off the train, while only Scarponi could hold the pace of Basso and Nibali.

While the chasing four plus AG2R's John Gadret would come together to claw back some of their deficit before the final climb, the three Italians up the road pulled out over three minutes by the stage's end in Aprica. Scarponi claimed his third victory of the season in a barely contested sprint over Basso.

"I managed to keep up the pace when Basso forced in the Mortirolo," said Scarponi. "We had a common interest for the stage win and GC. As soon as he has started thinking of getting the pink jersey, I started thinking of winning the stage.

"I'm extremely happy. Since the beginning of the Giro, I had a podium finish in mind. Now I'm 4th, I've never been so close to my goal but I'm still not there yet."

For Basso, the leadership in the Giro d'Italia is something that, until now, he has chased and not caught since being suspended because of the Operación Puerto scandal in 2007.

"I'm really happy. It's a fantastic day. I want to thank all the team because they were great again."

Basso followed up his strong performance on the Monte Zoncolan, where he won the stage and put 1:19 into Cadel Evans on the mountain top finish, with an unbeatable time grab. Today, the attack came on the penultimate climb, the Mortirolo, but Basso's biggest gains were made on the more gentle ascent to the line in Aprica.

"On the Mortirolo I could have perhaps got a gap and gained more time but it was important for me and Vincenzo (Nibali) to stay together, so that we could both gain time overall. We had a great Scarponi with us who also helped, and so I'm sure the best strategy was stay united."

The trio held around a minute on the chasing five at the base of the last climb, but by the top, the 3:05 gained on Arroyo was enough to not only put Basso in pink, but move Nibali into third place overall.

"I had seen Arroyo in great condition in the previous days with a team that is used to controlling Grand Tours. We had a plan for our team to stay united. We believed in our chances to get the pink jersey, but the goal hasn't been reached yet. Tomorrow is a super hard stage before Sunday's time trial."

In 2006, Basso put the final nail in the coffin of his competitors on the climb to Aprica, winning the second to last stage solo, minutes ahead of his closest rivals.

"Serenity is the key to success. I think more of tomorrow's stage than the stage to Aprica from 2006. In between, there has been a nasty parenthesis. The beauty is how I got up again and everything that happened since the day I put myself on my bike again."

A flat start

Only 148 riders took to the start in Brescia, as three sprinters wisely decided not to take on the mountains. Yesterday's stage winner Andre Greipel (HTC-Columbia), Danilo Hondo (Lampre) and Julian Dean of Garmin-Transitions all decided to skip the last three stages.

It took over an hour into the stage for an escape group to form. Jan Bakelandts (Omega Pharma), Francesco Failli (Acqua & Sapone), Branislau Samoilau (Quick Step), Luca Mazzanti (Katusha), Yuriy Krivtsov (AG2R), Jackson Rodriguez (Diquigiovanni), William Bonnet (Bbox), Xavier Tondo (Cervélo) and Leonardo Duque (Cofidis) eventually got away and built up a lead of to 8:27 minutes at the feed zone.

Then the road started going up, and the gap started coming down. The first climb was the category two Aprica, where Stefano Garzelli attacked out of the peloton as the lead group fell apart. Failli fell out of the lead group and waited for his captain, and the two crossed the top only 1.25 after the leaders.

Liquigas explodes the race

Liquigas continued to control things and power its way along through to the Mortirolo. Early in the climb, Garzelli was alone in the front and the Liquigas group, which still contained maglia rosa David Arroyo (Caisse d'Epargne) had already dropped Damiano Cunego (Lampre).

Sylvester Szmyd was setting the tempo and decimating the group. Best young rider Richie Porte (Saxo Bank) fell off the back, and soon Arroyo suffered the same fate. Vincenzo Nibali (Liquigas), Michele Scarponi (Andiron), Cadel Evans (BMC), Alexandre Vinokourov (Astana) and Carlos Sastre (Cervelo) were all managing to hold on.

Sastre was the first to be dropped and was soon followed by Vinokourov. Evans was clearly suffering, losing contact, clawing his way back and then losing contact several times before leaving the three Italians alone. Soon the trio passed Garzelli to take the lead and began putting time into the other GC contenders.

The chasing favourites kept pushing over the top: Vinokourov, who had left the others behind, crested only 55 seconds behind the leaders. while Evans was at 1:42 and Arroyo in close proximity.

The technical descent was made even more difficult by the heavy rain, wet road and parked cars. and the leaders managed not to crash, but it wasn't always easy. Arroyo put in an amazing performance to pass Evans and then Sastre, and at the bottom to catch Vinokourov. With 21 km left, the duo was only 46 seconds behind the three Italians in front.

The five came together 12.5km to go, still lagging by only 41 seconds to the leading trio, but on the difficult, uncategorized climb to Aprica, a lack of cooperation in the chasing group cost all of them and the gap grew and grew.

While Arroyo lost his maglia rosa he at least held onto second overall. Evans and Sastre were the biggest losers on the day, being pushed further from striking distance of the podium - now 4:00 and 5:32 behind, respectively.

"We have to congratulate Liquigas, who did sensational work and who put their two leaders on the podium today," Sastre said. "Behind, there wasn't the necessary understanding or strength to reduce the differences," Sastre said. "At least we tried to save the day and I am content to be able to arrive with this group behind the three strongest men of the race."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 5:27:04 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 4 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:03:05 5 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 6 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:03:06 7 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 8 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 9 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 0:05:27 10 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 11 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 12 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 13 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 14 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:05:31 15 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 16 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:08:17 17 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 18 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:10:44 19 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 20 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 21 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 22 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 23 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 24 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 25 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 26 Pieter Weening (Ned) Rabobank 27 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 28 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 29 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 30 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 0:14:26 31 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 32 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 33 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:17:05 34 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 0:23:08 35 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 36 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 37 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 38 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 39 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 40 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 41 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 42 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 43 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 44 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 45 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 46 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 47 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 48 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 49 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 50 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 51 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 52 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 53 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 54 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 55 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 56 Inigo Cuesta Lopez (Spa) Cervelo Test Team 0:26:11 57 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 58 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 59 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 0:27:26 60 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 61 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 62 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 63 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 64 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 65 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 66 Edward King (USA) Cervelo Test Team 67 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 68 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 69 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 70 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 71 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 72 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 73 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 74 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 75 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 76 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 77 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 78 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 79 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 80 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 81 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 82 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 83 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 84 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 85 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 86 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 87 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 88 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 0:29:05 89 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 0:35:17 90 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 91 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 92 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 93 Marco Velo (Ita) Quick Step 94 Roman Kireyev (Kaz) Astana 95 Andriy Grivko (Ukr) Astana 96 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 97 Matthias Russ (Ger) Team Milram 98 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 99 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 100 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 101 Robert Forster (Ger) Team Milram 102 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 103 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 104 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 105 Graeme Brown (Aus) Rabobank 106 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 107 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 108 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 109 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 110 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 111 Mauro Facci (Ita) Quick Step 112 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 113 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 114 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 115 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 116 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 117 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 118 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 119 Luke Roberts (Aus) Team Milram 120 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 121 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 122 Rick Flens (Ned) Rabobank 123 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 124 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 125 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 126 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 127 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 128 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 129 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 130 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 131 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 132 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 133 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 134 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 135 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 136 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 137 Addy Engels (Ned) Quick Step 138 Markus Fothen (Ger) Team Milram 139 David Moncoutie (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 140 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 141 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 142 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 143 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 144 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli DNS Julian Dean (NZl) Garmin - Transitions DNS Andre Greipel (Ger) Team HTC - Columbia DNS Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini DNF Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom DNF Christopher Froome (GBr) Sky Professional Cycling Team DNF Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 25 pts 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 20 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 16 4 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 14 5 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 12 6 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 10 7 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 9 8 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 8 9 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 8 10 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 8 11 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 6 12 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 6 13 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 5 14 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 4 15 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 4 16 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 3 17 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 3 18 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 2 19 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 20 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 1 21 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom -5 22 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox -5 23 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions -5 24 Graeme Brown (Aus) Rabobank -5 25 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia -5 26 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha -5 27 Robert Forster (Ger) Team Milram -5 28 Luke Roberts (Aus) Team Milram -5

KOM 1, Aprica - Km 112,9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 5 pts 2 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 3 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 1

KOM 2, Trivigno - Km 130,2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 10 pts 2 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 6 3 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 4 4 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 2 5 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1

KOM 3, Passo Del Mortirolo - Km 162,4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 10 pts 2 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 6 3 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 4 4 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 2 5 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 1

Intermediate Sprint, Corteno Golgi - Km 105,8 # Rider Name (Country) Team Result 1 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 5 pts 2 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 3 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 3 4 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 2 5 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1 6 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 4 pts 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 2 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 1

Most aggressive rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 104 pts 2 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 104 3 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 104 4 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 82 5 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 75 6 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 75 7 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 75 8 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 75 9 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 75 10 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 38 11 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 38 12 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 38 13 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 9

Combativity # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 9 pts 2 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 8 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 7 4 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 5 5 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 4 6 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 4 7 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 8 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 3 9 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 3 10 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 3 11 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 3 12 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 3 13 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 2 14 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 15 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 1 16 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 16:26:39 2 Rabobank 0:10:58 3 Caisse d'Epargne 0:19:07 4 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 0:28:25 5 AG2R La Mondiale 0:31:30 6 Cervelo TestTeam 0:31:31 7 Omega Pharma - Lotto 0:36:48 8 Lampre - Farnese Vini 0:41:00 9 Team Katusha 0:42:51 10 BMC Racing Team 0:48:13 11 Team Saxo Bank 0:50:38 12 Bbox Bouygues Telecom 0:51:33 13 Quick Step 0:54:52 14 Footon - Servetto 0:55:15 15 Cofidis, Le Credit en Ligne 1:00:09 16 Astana 1:00:41 17 Sky Professional Cycling Team 1:01:15 18 Acqua & Sapone d'Angelo Antenucci 1:03:57 19 Team HTC - Columbia 1:10:34 20 Team Milram 1:16:01 21 Colnago - CSF Inox 1:20:34 22 Garmin - Transitions 1:32:33

Super teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 46 pts 2 Rabobank 24 3 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 20 4 Astana 17 5 AG2R La Mondiale 16 6 BMC Racing Team 15 7 Caisse d'Epargne 14 8 Cervelo TestTeam 14 9 Quick Step 12 10 Team HTC - Columbia 11 11 Team Saxo Bank 7 12 Sky Professional Cycling Team 5 13 Lampre - Farnese Vini 4 14 Team Milram 3 15 Team Katusha 2 16 Bbox Bouygues Telecom 17 Cofidis, Le Credit en Ligne 18 Omega Pharma - Lotto 19 Footon - Servetto 20 Acqua & Sapone d'Angelo Antenucci 21 Colnago - CSF Inox 22 Garmin - Transitions

General classification after stage 19 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 81:55:56 2 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:51 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 0:02:30 4 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 0:02:49 5 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 0:04:00 6 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 0:05:32 7 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 0:06:00 8 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:06:22 9 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:12:44 10 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 0:13:40 11 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 0:15:23 12 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:18:36 13 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 0:20:05 14 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:57 15 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 0:23:03 16 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 0:26:38 17 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team 0:29:50 18 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:35:51 19 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:36:10 20 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:40:48 21 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:42:00 22 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:49:34 23 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:52:22 24 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 0:54:24 25 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 0:55:25 26 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:58:42 27 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 0:58:53 28 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:58:54 29 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 1:01:54 30 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 1:05:26 31 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1:05:34 32 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 1:07:48 33 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1:07:54 34 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1:07:58 35 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:10:34 36 Laurent Didier (Lux) Team Saxo Bank 1:14:11 37 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 1:15:28 38 Yury Trofimov (Rus) Bbox Bouygues Telecom 1:17:36 39 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 1:17:50 40 Giampaolo Caruso (Ita) Team Katusha 1:23:18 41 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1:30:07 42 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 1:33:30 43 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 1:34:28 44 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1:34:50 45 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1:35:40 46 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 1:36:22 47 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 1:36:58 48 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 1:42:13 49 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 1:42:50 50 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 1:43:25 51 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 1:44:01 52 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1:45:25 53 Josep Jufre Pou (Spa) Astana 1:48:32 54 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 1:48:43 55 Alberto Losada Alguacil (Spa) Caisse d'Epargne 1:50:19 56 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1:51:47 57 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 1:52:00 58 Xabier Zandio Echaide (Spa) Caisse d'Epargne 1:56:07 59 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 1:56:16 60 Matteo Tosatto (Ita) Quick Step 1:57:04 61 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 1:59:07 62 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 2:00:14 63 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 2:00:26 64 Andriy Grivko (Ukr) Astana 2:02:58 65 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 2:06:22 66 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 2:06:35 67 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 2:07:20 68 Daniele Righi (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:07:42 69 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 2:09:14 70 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 2:11:08 71 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 2:14:26 72 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 2:15:55 73 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 2:15:56 74 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:16:23 75 David Moncoutie (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:19:37 76 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 2:23:59 77 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 2:27:00 78 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Doimo 2:27:11 79 Florian Stalder (Swi) BMC Racing Team 2:30:35 80 Cameron Wurf (Aus) Androni Giocattoli 2:31:01 81 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:31:20 82 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:31:32 83 Gilberto Simoni (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:31:51 84 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 2:33:07 85 Inigo Cuesta Lopez (Spa) Cervelo Test Team 2:34:06 86 Roman Kireyev (Kaz) Astana 2:34:53 87 Matthias Russ (Ger) Team Milram 2:35:03 88 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:37:32 89 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 2:38:35 90 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:38:59 91 Matteo Bono (Ita) Lampre-Farnese Vini 2:40:11 92 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 2:41:58 93 Gorazd Stangelj (Slo) Astana 2:42:00 94 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 2:45:18 95 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2:45:43 96 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2:49:03 97 Robert Forster (Ger) Team Milram 2:50:50 98 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 2:52:15 99 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:53:24 100 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 2:55:24 101 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 2:55:43 102 Daniel Lloyd (GBr) Cervelo Test Team 2:56:24 103 Markus Fothen (Ger) Team Milram 2:56:27 104 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team 3:01:11 105 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 3:01:24 106 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 3:02:15 107 Marco Velo (Ita) Quick Step 3:02:23 108 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 3:02:58 109 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 3:03:11 110 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 3:04:13 111 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 3:04:21 112 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:05:29 113 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto 3:06:36 114 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 3:10:51 115 Edward King (USA) Cervelo Test Team 3:11:28 116 Alessandro Bertolini (Ita) Androni Giocattoli 3:11:45 117 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 3:15:09 118 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne 3:15:32 119 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 3:15:48 120 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Transitions 3:17:13 121 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3:19:08 122 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 3:20:44 123 Mauro Facci (Ita) Quick Step 3:20:48 124 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini 3:24:10 125 Luke Roberts (Aus) Team Milram 3:24:22 126 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions 3:24:46 127 Addy Engels (Ned) Quick Step 3:25:41 128 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:26:33 129 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 3:27:38 130 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 3:29:03 131 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 3:30:15 132 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 3:33:01 133 Graeme Brown (Aus) Rabobank 3:34:25 134 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 3:34:29 135 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone 3:35:27 136 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 3:35:59 137 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia 3:41:04 138 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 3:43:00 139 Rick Flens (Ned) Rabobank 3:43:26 140 Gabriel Rasch (Nor) Cervelo Test Team 3:45:47 141 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:47:22 142 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 3:48:49 143 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 4:03:39 144 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 4:08:24

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 116 pts 2 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 105 3 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 94 4 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 89 5 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 88 6 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 74 7 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 67 8 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 65 9 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 64 10 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 61 11 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 55 12 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 50 13 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 46 14 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 45 15 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 44 16 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 40 17 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 38 18 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 37 19 Robert Forster (Ger) Team Milram 37 20 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 36 21 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 34 22 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 31 23 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 31 24 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 31 25 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 29 26 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 28 27 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 28 28 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 26 29 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 25 30 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 23 31 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 23 32 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 22 33 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 21 34 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 21 35 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 19 36 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 18 37 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 18 38 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 18 39 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 18 40 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 16 41 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 16 42 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 15 43 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 15 44 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 14 45 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 13 46 Graeme Brown (Aus) Rabobank 13 47 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 12 48 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 10 49 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 10 50 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 10 51 Gustav Erik Larsson (Swe) Team Saxo Bank 9 52 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 9 53 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 8 54 Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d'Epargne 8 55 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 8 56 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 7 57 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 7 58 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 7 59 Serguei Klimov (Rus) Team Katusha 7 60 Mauro Facci (Ita) Quick Step 7 61 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 6 62 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 6 63 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 6 64 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 6 65 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 6 66 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 5 67 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 5 68 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 4 69 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 4 70 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 4 71 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 4 72 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 4 73 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 4 74 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 4 75 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 3 76 Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha 2 77 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 2 78 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 2 79 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 2 80 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 2 81 Mauricio Ardila Cano (Col) Rabobank 1 82 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 1 83 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Doimo 1 84 Dario David Cioni (Ita) Sky Professional Cycling Team -3 85 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team -4 86 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne -5 87 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank -5 88 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom -5 89 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom -13 90 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank -14 91 Jos Van Emden (Ned) Rabobank -15 92 Andriy Grivko (Ukr) Astana -17 93 Michiel Elijzen (Ned) Omega Pharma-Lotto -17 94 Rick Flens (Ned) Rabobank -18 95 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone -18 96 Mathew Hayman (Aus) Sky Professional Cycling Team -19 97 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox -19 98 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne -20 99 Markus Fothen (Ger) Team Milram -21 100 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team -22 101 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia -22 102 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne -23 103 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom -24 104 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions -24 105 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre-Farnese Vini -25 106 Svein Tuft (Can) Garmin - Transitions -25 107 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo -25 108 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team -25 109 Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone -25 110 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto -25 111 Marco Velo (Ita) Quick Step -28 112 Luke Roberts (Aus) Team Milram -30 113 Frantisek Rabon (Cze) Team HTC - Columbia -30 114 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox -30

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 35 pts 2 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 29 3 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 25 4 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 21 5 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 20 6 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 19 7 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 17 8 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 16 9 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 16 10 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 15 11 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 15 12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 13 13 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 10 14 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 10 15 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 10 16 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 10 17 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 9 18 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 8 19 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 7 20 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 7 21 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 6 22 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 23 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 5 24 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 5 25 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 5 26 Rick Flens (Ned) Rabobank 5 27 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 4 28 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 4 29 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 3 30 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 3 31 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 32 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 3 33 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 3 34 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 35 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 2 36 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 2 37 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 38 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 2 39 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 40 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 1 41 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 1 42 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 1 43 Johann Tschopp (Swi) Bbox Bouygues Telecom 1 44 Carlos Jose Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 1 45 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 82:01:56 2 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 0:06:44 3 Bauke Mollema (Ned) Rabobank 0:12:36 4 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 0:29:51 5 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:34:48 6 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Doimo 0:43:34 7 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:52:42 8 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 0:52:54 9 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 1:01:54 10 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1:24:07 11 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 1:28:50 12 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 1:29:40 13 Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions 1:42:43 14 Cayetano Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 1:53:07 15 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 2:00:22 16 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 2:21:00 17 Remi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2:25:20 18 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2:25:32 19 Roman Kireyev (Kaz) Astana 2:28:53 20 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2:39:43 21 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 2:46:15 22 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 2:47:24 23 Ignatas Konovalovas (Ltu) Cervelo Test Team 2:56:58 24 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 2:58:13 25 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2:58:21 26 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2:59:29 27 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 3:04:51 28 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 3:09:48 29 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 3:13:08 30 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Doimo 3:21:38 31 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank 3:27:01 32 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 3:29:59 33 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 3:37:00 34 Damien Gaudin (Fra) Bbox Bouygues Telecom 3:41:22 35 Cameron Meyer (Aus) Garmin - Transitions 3:42:49 36 Marco Frapporti (Ita) Colnago-CSF Inox 3:57:39 37 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 4:02:24

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 18 pts 2 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 15 3 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 12 4 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 10 5 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 6 Rick Flens (Ned) Rabobank 8 7 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 7 8 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 5 9 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 5 10 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 5 11 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 4 12 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 4 13 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 4 14 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 4 15 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 4 16 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 17 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 4 18 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 4 19 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 20 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 4 21 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 22 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 23 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 4 24 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 3 25 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 3 26 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 3 27 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 3 28 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 3 29 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 30 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 3 31 Graeme Brown (Aus) Rabobank 3 32 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 2 33 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 2 34 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 2 35 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 2 36 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 2 37 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 38 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2 39 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 2 40 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2 41 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2 42 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 43 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 1 44 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1 45 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1 46 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 1 47 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 48 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 1 49 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 1

Azzurri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 9 pts 2 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 8 3 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 6 4 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 6 5 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 5 6 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 5 7 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 4 8 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 4 9 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 4 10 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 4 11 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 4 12 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 13 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 3 14 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 2 15 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 16 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 2 17 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 2 18 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 2 19 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2 20 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 2 21 Graeme Brown (Aus) Rabobank 2 22 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 1 23 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 1 24 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 1 25 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 1 26 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 1 27 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 1 28 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 1 29 Robert Forster (Ger) Team Milram 1 30 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 1

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 476 pts 2 Rick Flens (Ned) Rabobank 463 3 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 399 4 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 303 5 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 296 6 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 227 7 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 206 8 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 206 9 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 200 10 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 199 11 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 197 12 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 187 13 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 182 14 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 179 15 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 173 16 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 144 17 Mauro Facci (Ita) Quick Step 144 18 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 134 19 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 128 20 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 127 21 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 125 22 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 122 23 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 117 24 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 116 25 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 112 26 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 112 27 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 104 28 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 104 29 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 96 30 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 93 31 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 82 32 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 75 33 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 75 34 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 75 35 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 62 36 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 56 37 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 28 38 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 23 39 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 22 40 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 21 41 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 12 42 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 12 43 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 12 44 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 10 45 Luke Roberts (Aus) Team Milram 5

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jerome Pineau (Fra) Quick Step 30 pts 2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 26 3 Matthew Lloyd (Aus) Omega Pharma-Lotto 26 4 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo 24 5 Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli 22 6 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 22 7 Rubens Bertogliati (Swi) Androni Giocattoli 20 8 Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha 18 9 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 18 10 Tom Stamsnijder (Ned) Rabobank 18 11 Chris Sorensen (Den) Team Saxo Bank 16 12 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 15 13 Olivier Kaisen (Bel) Omega Pharma-Lotto 14 14 Xavier Tondo Volpini (Spa) Cervelo Test Team 13 15 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 13 16 Jan Bakelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 12 17 Gregory Henderson (NZl) Sky Professional Cycling Team 12 18 Yukiya Arashiro (Jpn) Bbox Bouygues Telecom 12 19 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Doimo 11 20 Evgeni Petrov (Rus) Team Katusha 10 21 Rick Flens (Ned) Rabobank 10 22 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 10 23 Bradley Wiggins (GBr) Sky Professional Cycling Team 9 24 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini 9 25 Simone Stortoni (Ita) Colnago-CSF Inox 9 26 Robert Forster (Ger) Team Milram 9 27 Graeme Brown (Aus) Rabobank 9 28 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 8 29 Mikhail Ignatiev (Rus) Team Katusha 8 30 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 8 31 Yuriy Krivtsov (Ukr) AG2R La Mondiale 8 32 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Omega Pharma-Lotto 7 33 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 7 34 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago-CSF Inox 7 35 Iban Mayoz Echeverria (Spa) Footon-Servetto 6 36 Steven Cummings (GBr) Sky Professional Cycling Team 6 37 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 38 Luca Mazzanti (Ita) Team Katusha 5 39 Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team 5 40 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 5 41 Thomas Voeckler (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 42 Charles Wegelius (GBr) Omega Pharma-Lotto 5 43 Sebastian Lang (Ger) Omega Pharma-Lotto 5 44 William Bonnet (Fra) Bbox Bouygues Telecom 5 45 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank 4 46 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 4 47 Branislau Samoilau (Blr) Quick Step 4 48 Michael Barry (Can) Sky Professional Cycling Team 4 49 Juan Horrach Rippoll (Spa) Team Katusha 4 50 Leonardo Duque (Col) Cofidis, le Credit en Ligne 4 51 Volodymir Gustov (Ukr) Cervelo Test Team 4 52 Tiziano dall'Antonia (Ita) Liquigas-Doimo 4 53 Matthias Brandle (Aut) Footon-Servetto 4 54 Sebastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 4 55 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 4 56 Alan Marangoni (Ita) Colnago-CSF Inox 4 57 Guillaume Le Floch (Fra) Bbox Bouygues Telecom 4 58 David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne 3 59 Marco Pinotti (Ita) Team HTC - Columbia 3 60 Andrei Amador Bikkazakova (CRc) Caisse d'Epargne 3 61 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 3 62 Alessandro Bisolti (Ita) Colnago-CSF Inox 3 63 Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank 3 64 Marco Marzano (Ita) Lampre-Farnese Vini 3 65 Linus Gerdemann (Ger) Team Milram 2 66 Rigoberto Uran Uran (Col) Caisse d'Epargne 2 67 Craig Lewis (USA) Team HTC - Columbia 2 68 Vicente Reynes Mimo (Spa) Team HTC - Columbia 2 69 Mauro Facci (Ita) Quick Step 2 70 Mathieu Claude (Fra) Bbox Bouygues Telecom 2 71 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 1 72 Francis De Greef (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 73 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1 74 Marcel Wyss (Swi) Cervelo Test Team 1 75 Markus Eibegger (Aut) Footon-Servetto 1 76 Kalle Kriit (Est) Cofidis, le Credit en Ligne 1 77 Markus Fothen (Ger) Team Milram 1 78 Michael Albasini (Swi) Team HTC - Columbia 1 79 Christopher Sutton (Aus) Sky Professional Cycling Team 1

Teams classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Liquigas - Doimo 244:38:20 2 Rabobank 0:18:46 3 Caisse d'Epargne 0:51:34 4 Omega Pharma - Lotto 1:04:00 5 AG2R La Mondiale 1:05:05 6 Cervelo TestTeam 1:28:59 7 Team Saxo Bank 1:30:03 8 Team Katusha 1:33:34 9 Androni Giocattoli - Diquigiovanni 1:39:47 10 Sky Professional Cycling Team 1:55:04 11 Bbox Bouygues Telecom 2:28:00 12 Quick Step 2:31:38 13 Acqua & Sapone d'Angelo Antenucci 2:36:42 14 Lampre - Farnese Vini 2:42:25 15 Astana 3:15:43 16 Team Milram 3:54:23 17 Cofidis, Le Credit en Ligne 4:07:13 18 Team HTC - Columbia 4:15:46 19 BMC Racing Team 4:16:58 20 Footon - Servetto 4:27:13 21 Colnago - CSF Inox 5:21:30 22 Garmin - Transitions 5:47:43