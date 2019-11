Image 1 of 12 Milena Landtwing of Centurion Vaude ahead of her colleauge Sally Bigham of Topeak Ergon Racing with whom she won the second stage (Image credit: TransAlp) Image 2 of 12 Georg Niggl of third ranked senior master team CRAFT & Friends 7 (Image credit: TransAlp) Image 3 of 12 The start of stage 2 of the TransAlp (Image credit: TransAlp) Image 4 of 12 Start line with the category leaders in front. (Image credit: TransAlp) Image 5 of 12 Markus Kaufmann, left of Centurion-Vaude and his partner Thomas Stoll of BiXS iXS Pro Team; the pairing won the second stage. (Image credit: TransAlp) Image 6 of 12 Rupert Palmberger and Daniel Geismayr of Centurion-Vaude (Image credit: TransAlp) Image 7 of 12 Sally Bigham of Topeak Ergon Racing left and Milena Landtwing of Centurion-Vaude are dominating the women's race so far (Image credit: TransAlp) Image 8 of 12 A muddy bike after stage 2 (Image credit: TransAlp) Image 9 of 12 Fifth ranked racers Mirko Celestino left, Luca Ronchi of Avin-Axevo. (Image credit: TransAlp) Image 10 of 12 Alban Lakata of Topeak Ergon Racing Team (Image credit: TransAlp) Image 11 of 12 Stage winner Robert Mennen, left and Alban Lakata of Topeak Ergon Racing Team (Image credit: TransAlp) Image 12 of 12 Racers roll out for stage 2 (Image credit: TransAlp)

The overall ranking got pretty garbled on the second stage of the 15th TransAlp. Topeak Ergon Racing athletes Alban Lakata and Robert Mennen, who were dogged by bad luck yesterday, clinched today's stage through Tyrol, which led over 78km and 3,274 meters in elevation from Imst, Austria, to Ischgl, Austria, in 3:31:38. According to this, the Austrian-German team jumped up to the third spot of the overall ranking.

The first rank and thus the yellow leaders' jerseys went to German Marathon Champion Markus Kaufmann of Centurion-Vaude and his BiXS iXS colleague Thomas Stoll from Switzerland. The two pros reached the finish right next to the Silvretta Gondola after 3:33:37. Today's runner-ups were almost six minutes faster than yesterday's winners of German Team Bulls, Karl Platt and Tim Böhme (3:39:25).

The deposed overall leaders, however, were able to defend the second rank in the overall standings. Platt and Böhme are now 3:38 behind of Kaufmann and Stoll, but also have to watch their back as Lakata and Mennen have a deficit of 5:44 on the new TransAlp leaders.

The deficit is not that big; especially in the light of today's performance. Lakata and Mennen were simply killing it. The Austrian-German duo was the only pairing which was able to keep up the top speed set by Kaufmann and Stoll in the climb to Venetalm (1,976m). After the highest point of the day, the four mountain bikers subsequently extended their lead before later on victorious team Topeak Ergon Racing broke away in the tough and long ascent through the Paznaun valley into the finish of Ischgl.

"It was pretty tough today, but I'm happy that we were able to get back to business after our bad luck yesterday. We were able to catch up," said German Marathon Championships runner-up Mennen.

Lakata said, "We had to invest a lot of energy yesterday but had also some very strong legs today. We didn't want to risk too much in order to avoid technical defects. Now, everything is possible. We'll see how it goes over the course of the next days."

The two stage winners also took advantage of the outstanding climbing done by the new TransAlp leaders, who wanted to test their rivals at the first climb.

"We wanted to check how good they are and also make up some time. Due to this, we pushed it hard in the first ascent. That paid off," said Thomas Stoll, who won the 2009 TransAlp.

His comrade-in-arms Kaufmann was delighted about his first ever yellow jersey. "I always dreamed of this since my first participation in 2008. Now, this dream came true."

Landtwing and Bigham unbeatable on women's side

Just like on the master men's side, the women's category is being dominated by one pairing.

Milena Landtwing of Centurion-Vaude and Sally Bigham of Topeak Ergon Racing seem to ride in a class of their own. Today, the two race ladies in the pink leaders' jerseys brought home victory #2 in the incredible time of 4:18:28.

Some 40 minutes later, runner-ups Catherine Williamson and Louise Stopforth of Bizhub-Fcf came in (4:47:33). Swiss racers Angelika Niklaus and Andrea Kuster of Metz-Kraftwerk rounded out the podium as third (5:13:01).

De Bertolis and Deho extend lead in the master category

In the master 80+ category, Italians Massimo de Bertolis and Marzio Deho underlined their claim to leadership by finishing the second stage as fifth fastest team overall in 3:41:30.

Former World Champion de Bertolis and his teammate Deho were able to extend their lead up to some 17:30 in the master men standings as second ranked Team Scott consisting of Andreas Lander and Johann Grasegger came in more than 10 minutes later.

Rank three went to Austrian title defenders of Cube Factory Racing Silvio Wieltschnig and Heinz Zörweg.

Team Gisler takes first stage win in mixed category

After coming in second yesterday, Switzerland's Antonia Wipfli and Patrick Jauch secured their first stage in 4:23:29.

Team Gisler held the upper hand in a close battle with mixed category leaders from Germany, Katharina Alberti and Matthias Gärtner of Black Tusk Racing by toMotion rolling over the finish line nine seconds earlier.

Lorenza Menapace and Claudio Segata of Press Riva del Garda earned the last spot on the podium, finishing third.

Senior master leaders take second win

After the unexpected close finish yesterday, the best racers of the teams with a total age of 100+ taught their rivals the ins and outs today.

Silvano Janes and Walter Platzgummer of Italian Scott team mastered the second stage of the 2012 TransAlp in 4:23:09.

Just like yesterday, Swiss BiXS Suisse team Renato Burch and Bärti Bucher took the second spot while Craft & Friends 7 with Georg Niggl and Walter Platzgummer rounded out the podium as third

Tomorrow, the third stage of the TransAlp leads over 68km and 2,720 meters in elevation through Tyrol and thus from Ischgl, Austria, to Nauders, Austria.

Full Results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Alban Lakata & Robert Mennen (Topeak Ergon) 3:31:44 2 Markus Kaufmann & Thomas Stoll (Centurion-Vaude/Bixs-Ixs Pro Team) 0:01:58 3 Karl Platt & Tim Böhme (Team Bulls) 0:07:45 4 Urs Huber & Konny Looser (Stöckli Pro Team) 0:09:45 5 Andreas Kugler & Hannes Genze (Multivan Merida Biking Team) 0:11:24 6 Torsten Marx & Matthias Leisling (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:11:50 7 Mirko Celestino & Luca Ronchi (Avin-Axevo Pro Team) 0:12:12 8 Rupert Palmberger & Daniel Geismayr (Team Centurion Vaude) 0:19:02 9 Bram Rood & Ramses Bekkenk (Team Mitsubishi) 0:20:54 10 Uwe Hardter & Michael Schuchardt (Team Texpa-Simplon I) 0:23:17 11 Florian Willbold & Philipp Pangerl (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:23:59 12 Thomas Bundgaard & Erik Skovgaa Knudsen (Racing29Ers) 0:26:15 13 Daniel Gathof & Guido Thaler (Craft-Rocky Mountain Team 2) 0:27:24 14 Mattia Longa & Francesco Figini (Livigno-Titici-Lgl Pro Team) 0:29:14 15 Alexander Speisekorn & Johannes Thumm (Maxxis) 0:34:20 16 Daniel Rubisoier & Thomas Strobl (Team Tirol) 0:34:30 17 Peter Reiche & Timo Modosch (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:35:47 18 Gerald Klocke & Norman Carl (Nrt / Badbikes) 0:38:56 19 Robert Gorgos & Alexander Geelhaar (Redheads Team I) 0:41:55 20 Thomas Forer & Diego Perathoner (Sunshineracersjunior) 0:42:01 21 Silvio Büsser & Sämi Jud (Wheeler/Bixs - Ixs Team) 0:42:35 22 Ken van den Bulke & Wouter Cleppe (MTB Langdorp # Ram) 0:43:41 23 Klaas Vanmoortel & Bjorn Rondelez (Versluys-Baik) 0:44:08 24 Bart Damen & Theo Eltink (Peerkes Bike Team 2) 0:44:09 25 Alexander Stark & Florian Schön (Team Scott Genius Generation) 0:45:53 26 Leander Hamelink & Rudy Vos (Vos Joins Hamelink) 0:45:53 27 Andy Leistner & Rico Leistner (Vogtland Bike 1) 0:46:43 28 Hans Planckaert & Bram Saeys (Smart Cycling Team) 0:46:45 29 Karl Egloff & Galo Tamayo (Ecuador Etapa-Herbalife) 0:46:48 30 Matthias Rehmann & Armin Kiebacher (Team Sexten-Dowe Sportswear) 0:53:34 31 Danny Götze & Johannes Nipperdey (Nrt-Bad Bikes) 0:54:19 32 Roman Cech & Klaus Hannawald (Sebamed) 0:54:41 33 Robert Hotter & Marco Conter (Craft=Austroitalia X Nora) 0:56:22 34 Paolo Maganzini & Diego Fenaroli (Team Madonna Di Campiglio) 0:57:07 35 Kevin Haselsberger & Martin Moser (Rad Und Service MTBo Team Austria) 0:57:43 36 Kristof Wijckmans & Tom Wouters (Après-Bikers) 0:58:48 37 Frank van Hoof & Remco van Bekkum (Peerkes Bike Team 1) 0:58:48 38 Pavel Blagikh & Ale[ey Pichugin (Merida Russia) 0:58:50 39 Oliver Schär & Patrick Tresch (Gu-Plus/Thomyk) 0:59:36 40 Mathias Hjärtström & Michael Johansson (Team Hymer Sweden) 1:01:51 41 Matej Kainz & Primoz Lindic (Bicikel.Com Prek Alp) 1:07:06 42 Tim-Christop Stahnke & Nikolaus Syc (Focus Rapiro Racing) 1:07:43 43 Stephan Estermann & Stefan Meyer (Auf Nach Riva) 1:07:45 44 Fabian Spielmann & Markus Peter (Www.Bikeschule-Olten.Ch/Team Pink) 1:09:10 45 Christoph Zaller & Hannes Kocher (Team Dowe Sportswear) 1:09:15 46 Stefan Loibl & Jochen Coconcelli (Bike-Magazin) 1:12:05 47 Walter Reusser & Sascha Wälti (Stöckli Fun) 1:12:35 48 Tom Schöler & Felix Pembaur (Team Campana) 1:13:07 49 Luca Wesley & Wouter Declerq (Trust MTB Team) 1:13:15 50 Matthias Winkler & Markus Bless (Bachtel-Biker 1) 1:14:08 51 Thomas De Rycke & Wouter van Caneghem (Wielertoerist.Be) 1:14:11 52 Michael Egner & Philipp Becker (Shimano) 1:14:21 53 Gijs Botterblom & Berend Prins (Trainingshulp.Nl 2) 1:14:33 54 Andre Pinto & Pedro Lourenco (Aventura Team) 1:15:34 55 Slim Gamh-Drid & Stefan Koller (Craft And Friends 3) 1:16:52 56 Marcus Kröning & Sebastian Golz (Kröning Factory & Focus Bad Salzdet) 1:18:37 57 Corne van de Voort & Rolf Vetter (Peerkes Bike Team 3) 1:18:39 58 Eugenie Kirillov & Pavel Andreev (Triatleta-Forward) 1:20:20 59 Jason Mcavoy & Andrew Hall (Radical Lights Factory Racing) 1:20:22 60 Gerry Mc Cabe & Ray O`Shaughnessy (Revolution29) 1:21:14 61 Vojtech Kacena & Jan Bulin (Zdar Bar) 1:22:11 62 Pierre Bischoff & Frederick Thöni (Tema Nauders) 1:22:59 63 Andre Paschke & Andre Ahamer (Team Bonsai Bikes) 1:23:14 64 Veit Susallek & Dirk Vobbe (Team Vapiano) 1:23:19 65 Tobias Achatz & Tobias Hoffmann (Craft And Friends 1) 1:24:35 66 Andi Bachmeier & Markus Niedermaier (Craft And Friends 2) 1:25:55 67 Pierpaolo Pascucci & Massimo Marani (Team Bike & More 6) 1:27:20 68 Giuliano Pinchietti & Daniele Spinelli (Team Bike & More 4-Isolmant) 1:27:24 69 Pascal Tanner & Matthias Hug (Www.Bikeschule-Olten.Ch/Team Green) 1:28:00 70 Martin Huwiler & Simon Bürgi (Www.Vc-P.Ch/Falk_Outdoor) 1:28:22 71 David Facchini & Janis Facchin (Team Bäckerei Wörndle) 1:29:19 72 Matej Kobera & Alexander Kobera (Kobera) 1:29:50 73 Thomas Mattmann & Tobi Richli (Tnt Racing) 1:30:13 74 André Hager & Franz Bucher (Signgate Powered By Leuchter Ag) 1:30:24 75 Bernd Wagner & Manfred Handl (Team Tretlager) 1:30:39 76 Fabio Belotti & Piceni Massimiliano (Axevo) 1:30:44 77 Martin Heissenberger & Georg Heissenberger (Rc Komptech) 1:31:22 78 Mike Seidel & Philipp König (Vogtland Bike 2) 1:32:38 79 Sven Brust & Martin Süße (Team Pirna) 1:35:30 80 Andreas Osterrieder & Andreas Kreichgauer (Speedbuam) 1:39:22 81 Markus Stephani & Chris Schmidts (Cube Multicycle & Zwillingscraft St) 1:41:22 82 Martin Hönigsberger & Johannes Körrer (Elektrotechnik Körrer) 1:41:23 83 Lars Messerschmidt & Lars Meier (Ddmc Solling) 1:42:39 84 Riku Vaahtera & Ville Miettinen (Hi5Bikes.Fi) 1:42:47 85 Waldemar Fuchs & Bernd Sudhoff (Burn Baby) 1:43:11 86 Michael Strauß & Philipp Hoheisel (Team Dradesel) 1:43:13 87 Kaj Slenter & Ben Slenter ('Toma Cycles Specialized Conceptsto) 1:45:54 88 J van de Luytgaarden & Erwin Bakker (Team High 5) 1:47:28 89 Sipho Madolo & Azukile Simayile (Exxaro Academy) 1:48:26 90 Patrick Bews & Daniel Erke (Team Marrying) 1:50:12 91 Mike Fridelance & David Zimmermann (Jura-Swiss-Team) 1:50:13 92 Marc Zubler & Stanko Grbic (Zusta 2000) 1:50:26 93 Gareth Barnes & Neil Walker (Walkers Cycles) 1:52:17 94 Rudy Prandi & Alessio Prandi (Team Riva Del Garda) 1:52:51 95 Benedikt Hegemann & Christoph Blisch (Peak-Ms.De1) 1:52:56 96 Stepan Svatek & Jiri Maly (Sponser_Sport_Food) 1:53:18 97 Flemming Neumann & Clemens Coenen (Stevens 29Er Power Lemgo) 1:53:19 98 Ulf Wahlers & Marco Morgenstern (Santos-Rohloff) 1:53:49 99 Dominik Schwaiger & Alexander Schramm (Unterschleißheim 2012) 1:54:39 100 Rafa Ruiz Del Portal & Renaud Schindelholz (Swiss Hornet) 1:55:35 101 Chris Pedder & Nick Herlihy (Awcycles.Co.Uk) 1:55:47 102 Aman Ewout & Emiel Willems (Sportvoedingwebshop.Com) 1:55:57 103 Domini De Leersnyder & Piet Dejonckheere (Dompie) 1:55:59 104 Matthias Günther & Alexander Schubert (Quadzillas) 1:57:09 105 Michael Opper & Christian Nebel (Santos-Rohloff) 1:57:55 106 Matthias Brenner & Felix Eberle (Holzwinkel-Racer) 1:57:56 107 Wolfgang Kistler & Tobi Schmid (Team Fizik) 1:58:22 108 Bert van Ittersum & Eelke Raven (Trainingshulp.Nl.1) 1:58:39 109 Wouter Peeters & Yves Desmet (26Inchcollective.Be) 2:02:24 110 John Prentice & Stuart Prentice (Lumicycle) 2:05:09 111 Paul Meijboom & Joep Houten (Witte Tonnies) 2:05:19 112 Tobias Schneider & Clemens Klug (Rhön) 2:05:20 113 Bjorn Beldman & Henk Nieuwenhuis (Team Sp) 2:05:40 114 Roger Loser & Adam Perry (Bachtelbiker.Ch) 2:06:02 115 Torsten Bahnert & Sebastian Döring (Kröning Factory Team) 2:06:47 116 Markus Kersten & Christian Fieseler (Rad-Net.De) 2:07:13 117 Erik Farstad Odd & Hans Olav Skogstad (Hedmarksmafian) 2:07:53 118 Jakob Britz & Christopher Kragl (Rad-Salon/Fervor) 2:08:53 119 Michael Goessler & Markus Zechner (Betriebsrat At&S / Diesel Sport) 2:09:11 120 Nicholas Stephenson & Gareth Rees (Pcc Uno) 2:11:39 121 Wim Verbiest & Ief De Peuter (Xc Bikers) 2:12:02 122 Marcel Ender & Philipp Gerner (Liechtenstein) 2:12:28 123 Christof Mariën & Hans Mertens (The Retie Express) 2:14:09 124 Rainer Helfenberger & Andreas Helfenberger (Team Helfi) 2:17:48 125 Andrè Pfennig & Andreas Hartmann (Salzabiker Team 2) 2:19:40 126 Paulo Ferreira & Hugo Pereira (Tugas01) 2:21:56 127 John Grace & Stephen Kelleher (Team Cooley) 2:22:06 128 Darren Murray & Adam Lyons (Lm Racing) 2:24:23 129 Martin Lanzer & Bernd Dorrong (Team Dorrong Sponsored By Radsport) 2:25:08 130 Andreas Stückler & Jürgen Steiner (Auch Schon Im Ziel) 2:26:20 131 Roberto Tanotti & Gian luca Schiavo (Team Bike & More 8) 2:28:01 132 Arjan Kampf & Wouter van Keulen (Easyriders) 2:28:37 133 Stefano Toffoletti & Michele Miani (Team Granzon-Barbari) 2:30:05 134 Petr Pibyl & Tomas Sykora (Ok MTB Team Pardubice) 2:30:09 135 Sven Lattermann & Daniel Spiess (Tssc) 2:30:22 136 Poul Kristensen & Jesper Amsinck (Team Ryttergaarden) 2:31:02 137 Gorka Astiz & Roberto Reta (Tilos) 2:32:28 138 Bart De Ridder & Nik Dezillie (Outmates+) 2:34:10 139 Rui Cardoso & António Pereira (Salta Pocinhas X+Iii) 2:34:18 140 Thomas Steimle & Karsten Held (Schwarzfahrer) 2:34:45 141 Martin Rijswijk & Tim Koek (Bike Action Alkmaar) 2:35:31 142 Lars Tausch & Christoph Jacobs (Phast Racing Team) 2:36:15 143 Stefano Filauri & Alberto Di Giorgio (AvezzanoMTB-Fast) 2:36:54 144 Jordi Garcia Lascorz & Xavier Gazo Germa (Gu Energy Team) 2:39:25 145 Peter van Hove & Luc Wouters (MTB P) 2:39:37 146 Aito Iraizoz Oyarzun & Bor Blanco Rodriguez (Tilos) 2:40:22 147 Manuel Rojas & Alexander Torres (Volcan Turrialba Costa Rica) 2:40:47 148 Olaf De Cock & Joris Segers (Oljo) 2:43:44 149 Michael Scherrer & Markus Binderszewsky (Jtri.Ch) 2:44:06 150 John Spapens & Stephan Coppelmans (Brabikers) 2:45:14 151 Chris Caulfield & Jon Hynes (Team Mbcc) 2:45:27 152 Frank Stoiber & Jens Stoiber (Lengschter Team Vader & Sohn) 2:45:44 153 Matthias Große & Kim Kammel (Laktatjunkies) 2:46:12 154 Thomas Rückel & Tilo Eichinger (Eibe Team Grenzbereich) 2:46:49 155 Gregor Iwanoff & Maik Böing (Au Revoir) 2:47:26 156 Thomas Kneifel & Andre Hosinner (Nutrixxion) 2:47:33 157 Wolfgang Reichert & Alexander Schmidt (Und Ewig Dauert Der Berg) 2:49:12 158 Jörg Sturm & Michael Sturm (Die2Stuerme) 2:50:17 159 Manuel Pasqualini & Simone Lepre (Team Granzon-Barbari 2) 2:51:06 160 Jürgen Lovranich & Gerhard Lovranich (Team Lovi Razing) 2:53:34 161 Rene Grabsch & Joris Schulz (Kuredu Express) 2:55:06 162 Jochen Hebel & Christian Theysohn (Pfalzrock) 2:55:56 163 Niall Evans & Jason Deane (Craft South Afrcia Ii) 2:56:50 164 Harald Frühwirth & Daniel Panian (Smokies) 2:59:01 165 Jakob Smits & Dimmen Wellens (Team Ibex) 2:59:17 166 Bram Borgoo & Danny De Speigeleer (De Tandenbijters) 3:01:17 167 Michael Seller & Stefan Uhlmann (Klubkasse.De) 3:02:38 168 Carlos Salazar & Manu Ramirez Cordero (Volcán Turrialba-Costa Rica) 3:03:05 169 Werner Ertl & Ronald Österreicher (Sione) 3:03:59 170 Pieter Potters & Stefan Jacobs (Rennsport) 3:07:48 171 Unai Allende Urones & Gonzalo Gomez Saez (Ciclos Getxo Team) 3:08:46 172 Floris Huyben & Jef Huyben (Endurance) 3:11:33 173 Thoma Brandl-Ruttner & Roland Schaffer (Oldfox.At) 3:12:25 174 Johannes Beusker & David Rudzicki (Peak-Ms.De 2) 3:13:52 175 Bernhard Müllauer & Markus Trimmel (Radweg-Rowdys) 3:18:56 176 Michael Geyer & Christoph Moosmair (Mini-Hofbräuhaus) 3:20:38 177 Boris Feist & Marco Lezajic (Low Performers) 3:21:50 178 Claudio Cominetti & Andrea Dell Oca (Team Zoolander) 3:32:24 179 Eric Verswijvel & Michael Baker (Fat Boys 2) 3:39:58 180 Vincent Schümann & Malte Claussen (Mountain Heroes Friends) 3:49:10 181 Rainer Schmitt & Robert Scherthan (Liftxpress) 4:01:49 182 Martin Ciolkosz & Andrzej Lipinski (Lwp) 4:12:10 183 Thomas Schäfer & Pasquale Russo (Bikefreunde Hegau Ii) 4:12:50 184 Dvir Almog Elmekles & Joan Viladrich (Team Israel-Spain) 4:15:58 185 Gabriel Degenhardt & David Degenhardt (Aufstiern & Obegamsn) 5:28:16 185 Stephan Böhm & Andreas Graf (Bikefreunde Hegau) 185 Robin Lutter & Rico Böhmer (Elbtaler) 185 Johannes Stockner & Michael Pilz (Heavy Biking) 185 Josef Mészáros & András Magyar (Kiz Group) 185 Christian Freese & Jan-Felix Sander (Lava) 185 Brett Hochfeld & Javier Campllonch (London Dynamo) 185 Dirk Müller & Thomas Fahl (Lowrider Germany) 185 Istvan Bartha & Gabor Gaszner (Mozgasvilag.Hu) 185 Ulrich Bahnmüller & Grambes Salzer (Problembärchen) 185 David Fernandez & Francisco Izquierdo (Survivor Dr) 185 Albert Terblanche & Colin Hendriks (Swamp Knobs) 185 Andreas Masuch & Jan Knies (Vf-Racing-Team) 185 Graham Rogoff & Pieter Du Plessis (Wtf)

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Milena Landtwing & Sally Bigham (Centurion Vaude/Topeak Ergon Team) 4:18:32 2 Catherine Williamson & Louise Ischen Stopforth (Team Bizhub-Fcf) 0:39:10 3 Andrea Kuster & Angela Niklaus (Metz - Kraftwerk) 0:54:33 4 Sarah Bosch & Kristina Weber (Mountain Heroes 2) 1:16:31 5 Sabine Stampf & Anja Knaub (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:34:11 6 Barbara Lichtenegger & Anita Krenn (Goiserer Mittwochrunde) 1:40:02 7 Monika Sudhoff & Nelia Fuchs (Burn Baby 1) 1:58:24 8 Claudia Langer & Gaby Reuter (Craft And Friends 9) 1:58:47 9 Eva Haskova & Jana Kubacova (Hannah Moab) 2:12:07 10 Olga Kasatkina & Anna Novikova (World Class Outdoor) 2:15:42 11 Manuela Werkle & Tina Urnau (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:22:20 12 Sabine Loacker & Petra Zeller (Follow Me!) 2:23:19 13 Tanja Oswald & Claudia Schalk (Team Sport Reischmann) 3:08:30 14 Raffaela Hoffmann & Christina Baganz (Team Burn Baby) 3:36:27 15 Iris Auerbach & Anna Weyer (Craft-Rocky Mountain Team 6) 4:41:32 15 Kate Pickard & Tracy Corbett (London Dynamo)

Mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Katharina Alberti & Matthias Gärtner (Black Tusk Racing By Tomotion) 4:23:43 2 Patrick Jauch & Antonia Wipfli (Team Gisler) 0:00:03 3 Claudio Segata & Lorenza Menapace (Press Riva Del Garda) 0:06:37 4 Katrin Neumann & Daniel Jung (Mountain Heroes 1) 0:10:06 5 Torsten Mützlitz & Daniela Storch (Scott Freaky Fi`Zi:K Friends) 0:16:35 6 Mike Blewitt & Hansen Naomi (Subaru-MarathonMTB.Com) 0:24:23 7 Elisabeth Brandau & Markus Reichle (Notebooksbilliger.De By Tomotion) 0:33:21 8 Thomas Wickles & Katrin Leumann (Ghost Factory Racing) 0:33:40 9 Olivier Guth & Danièle Troesch (Fiat Rotwild / Batibois) 0:34:35 10 Bruno Pelli & Susanne Tanner (Bmc Velorado Racing Team) 0:36:52 11 Cornelia Hug & Roger Wenger (Imboden Bike-Crazy Velo Shop) 0:44:19 12 Andrea Fässler & Othmar Fässler (Rmv Hochdorf Giant) 0:48:12 13 Sabina Compassi & Paul Bühler (Lumpaz) 0:52:48 14 Danny Flies & Sara Mertens (Los Rabtitos) 0:56:06 15 Ronald Andraczek & Agnes Nauman (Frm-Racing.De) 0:57:57 16 Sven Meier & Andrea Meier (Soq.De-Coldblack) 1:00:50 17 Markus Gisler & Manuela Jenny (Stöckli-Velorado Racing Team) 1:02:07 18 Andreas Jocham & Birgit Happenhofer (Styria MTB Club) 1:07:16 19 Paolo Paci & Nadia Pasqualini (Team Bike & More 7-Paolo E Nadia) 1:07:27 20 Barbara Liardet & Olivier Baumgartner (Team Hérens) 1:08:29 21 Heinz Locher & Michele Wittlin (Wilo) 1:15:37 22 Peter Winfield & Meg Carrigan (Black Sheep) 1:16:07 23 Nicola Mann & Derek Shiers (Trailhead Athletics) 1:21:03 24 Hanspeter Abegg & Nadine Imhasly (Pink Crocs) 1:23:11 25 Dominik Hug & Esther Graweid (Www.Bikeschule-Olten.Ch/Teamyellow) 1:26:25 26 Kirsten Maas & Harald Behr (Nur Die Liebe Zählt) 1:28:59 27 Galina Balagurova & Igor Baronas (Merida Russia 2) 1:30:46 28 Susanne Füßinger & Axel Kienberger (Wsb) 1:31:18 29 Elena Wagner & Michael Heubner (Sebamed Craft Bike Team) 1:41:27 30 Daniel Widera & Madlen Diesner Naima (Team Velo-Sport Göttingen) 1:42:23 31 Bart Aan Den Toorn & Marieke De Leede (The Dutch Hug Team) 1:49:19 32 Christoph Zimmermann & Nicole Kuttruff (Craft-Rocky Mountain Team 5) 1:51:14 33 Günther Rosenkranz & Gabrie Wagner Ulrike (Old Giants) 1:52:20 34 Niklaus Zippert & Nicole Koller (Ibw) 1:56:04 35 Alamo Candrian & Moema Lüthy (M&M) 1:56:15 36 Martin Fiorello & Chantal Pequignot (Team Jurassic) 1:57:59 37 Ilona Meter & Fred van Zanten (Giant) 1:58:11 38 Sandra Knoll & Klaus Eschenbeck (Cube-Flitzer) 1:58:21 39 Janet Weller & Michael Weick (Team Modi-Craft) 2:01:05 40 Gerhard Wegener & Monika Rasche (Team 101) 2:09:56 41 Petra Bödder & Tristan Willbrandt (Tritratrrulllalla) 2:10:45 42 Bernd Wernicke & Steffi Wernicke (Rennsteig Racer) 2:16:21 43 Hugh Shakeshaft & Denise Shakeshaft (2 Shakes) 2:17:13 44 Dietmar Herrenkind & Marion Müller (Herrenberger Gäuflitzer) 2:21:18 45 Christine Roth & Hans-Jörg Roth (Rothmild) 2:24:23 46 Silvia Brouwer & Marco Douma (Ontour) 2:26:12 47 Peter Mallmann & Judith Mallmann (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:27:03 48 Glen Haw & Tamika Haw (Joberg2C) 2:27:06 49 Sara-Diane Gorges & Werner Dreger (Craft-Rocky Mountain Team 4) 2:29:42 50 Bas Hurenkamp & Laurence Metelli (Mbc Bar-End) 2:36:25 51 Nora Rosenberg & Ewald Clavadetscher (Strenflex World Champions) 2:36:27 52 Erik Knoetze & Wielie Frick (Team Dream Come True) 2:42:34 53 Hannes Michel & Stefanie Pederiva (Alpenrausch) 2:48:47 54 Franz Götz & Gudrun Graichen (Teufels Team) 2:50:05 55 Jürgen Heitzmann & Tanja Habersatter (Die Huggls) 2:54:37 56 Geert-Jan Moors & Marlie Hilgers (Moors-Gijsman Assurantiën) 3:08:46 57 Jörg Simm & Carina Simm (Racing Småland) 3:11:15 58 Bruno Richner & Karin Suter (Brunellos) 3:11:56 59 Michael Springer & Simone Springer (Fuhneschucken) 3:14:17 60 Herman Messelt & Berit Messelt (Team Messelt) 3:16:04 61 Mila Kusmenko & Christoph Gotthardt (Äppler) 4:36:17 61 Stephan Uhlmann & Andrea Uhlmann (Bergzicke) 61 Michael Wilson & Sandra Ohagan (Celtic Warriors) 61 Martin Voigt & Jill Janz (Craft-Rocky-Mountain) 61 Roman Franke & Ramona Franke (Franke) 61 Katharina Kern & Romed Staggl (Karo On Tour) 61 David Alvarado & Daniela Martinez (Pura Vida) 61 Lucia Rothwein & Bernd Schneider (Teamsautreiber)

Masters 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Marzio Deho & Massimo De Bertolis (Team Adamelloski) 3:41:34 2 Andreas Laner & Hans Grasegger (Scott) 0:10:36 3 Anton Warter & Heinz Zörweg (Cube Factory Team) 0:18:08 4 Viktor Paris & Thomas Piazza (Sunshineracers Nals) 0:30:15 5 Simeon Niederer & Ernst Engeli (Sherpa Tensing Pedalerie) 0:36:13 6 Adrian Enthoven & Shan Wilson (Craft South Africa) 0:39:35 7 Thorsten Damm & Bojan Bohorc (High5) 0:46:35 8 Julian Philipp & Günter Sandmann (Black Tusk Racing By Tomotion) 0:57:11 9 Petr Gunther & Miroslav Brabec (Bikebrdy) 0:57:50 10 Alberto Smesic & Wolfgang Kanduth (Mountainbiker Klagenfurt) 1:01:10 11 Heinz Sommer & Peter Brommler (Schwarzwälder Bayrische Versuchung) 1:06:05 12 Stefan Vaes & Stefan Achten (Bikes Claessens) 1:06:19 13 Wim Kwakkel & Bas Bloeming (Mulder_Smit Cycling Team) 1:06:31 14 Marcus Werf & Wolf-Thorsten Witt (Bike-Werf.De) 1:07:02 15 Peter Vas & Jozsef Kis (Merida Maraton Hungary) 1:12:05 16 Franz Trattler & Josef Huber (Wic-Team) 1:12:16 17 Orazio Casaccio & Gian Antonio Ducoli (Team Livigno) 1:14:29 18 Thomas Gruner & Dietmar Müller (Stevens Master Team) 1:14:35 19 Hermann Blaser & Markus Baumann (Albis-Belchen Biker) 1:20:21 20 Dirk Maarsingh & Peter Stopforth (Squirt Lube Masters) 1:20:42 21 Peter Wouters & Philip Geudens (Peerkes Bike Team 4) 1:20:54 22 Daniel De Bruin & Eric Kooistra (Team Trainingshulp.Nl 3) 1:21:27 23 Jens Martin & Volker Gieß (Flyinglegs.De) 1:24:38 24 Martin Altermatt & Alex von Euw (Chälbli) 1:25:49 25 Uwe Gollmann & Mathias Morawe (Biketeam Elbtal) 1:27:23 26 Bernd Vockenroth & Mirco Holz (Team Powerslide Minden) 1:28:35 27 Hans-Jürgen Stauber & Martin Staiger (Extreme Moonrider) 1:30:01 28 Robert Thooft & Edward Nicholson (Nandos) 1:31:02 29 Andreas Guignard & Heinz Posch (Www.Gasthofseefeld.Ch) 1:31:03 30 Stephan Hummitzsch & Alexander Hummitzsch (Craft-Rocky Mountain Team 3) 1:34:26 31 Christian Schatz & Christian Hafele (Imst Tourismus) 1:37:00 32 Jeff Cummings & Joseph Brown (Kona-Cascadia) 1:39:15 33 Richard Enthoven & Luke Beuchat (Cycle Nation) 1:39:34 34 Marco van den Helm & Geert Swinkels (Mcoss) 1:39:41 35 Markus Angstwurm & Daniel Franke (Isar-Express) 1:40:20 36 Alberto Vitali & Andrea Massaccesi (Team Bike & More 5) 1:40:21 37 Wim Lewi & Koen van Genechten (Reetzweters) 1:40:23 38 Kenny Scheepers & Paul Micklewood (Three Point Seven) 1:40:49 39 Matthias Rixner & Roland Ast (Black Tusk Racing By Tomotion) 1:41:18 40 Martin Stemberger & Philip Mark (Urguat.At) 1:41:38 41 Pedro Vieira & Hugo Arraiolos (Salta Pocinhas V) 1:41:56 42 Robert Baust & Bernhard Rossi (Bunkerbiker) 1:42:25 43 James Hinsby & Andy Leivers (Squirt Lube) 1:44:00 44 Andreas Jansen & Stefan Koelsch (Radsport Smit) 1:44:37 45 Stefan Schnaible & Uwe Rutkalneit (Sg Stern Gaggenau) 1:47:08 46 Michele Berta & Roberto Rogate (Team Corripirla) 1:47:51 47 Emiel Blok & Dolf Okkerman (Dirty Hill) 1:50:18 48 Hansjörg Bosler & Thomas Schneeberger (Finis24 Powered By Feine Fahrräder) 1:51:13 49 Bernd Michalke & Felix Weese (Craft And Friends 6) 1:53:04 50 Thilo Hahn & Bert Hergenhahn (MTBc Wehrheim) 1:53:19 51 Gerhard Steinberg & Peter Mühl (Bikeworks) 1:53:29 52 Michael Goffin & Peter Zauner (Redheads Team Ii) 1:53:35 53 Shaun Ellis & Merlyn Claym Jackson (Cadence Capital) 1:55:03 54 Jochen Hauschel & Harry Strobel (Team-Injoy-Mabitz) 1:56:03 55 René Hartmann & Reini Buchle (Banditbike.Ch) 1:56:35 56 Christian Drews & Micha Weishaupt (Rsc 88 Velo Total) 1:56:52 57 Tom Sneyers & Luc van Ende (Etk1) 1:58:03 58 Marco Hohmann & Richard Offord (Rhönraketen) 1:58:05 59 Jürgen Domaschky & Michael Schmidt (Team Gonso-Rawoflex / Rsg-Zollernal) 1:59:05 60 Gerald Vogel & Alexander Ernst (Salzabiker) 2:00:19 61 Gary Sheils & Seamus Mcavoy (Team Cú Chulainn) 2:01:28 62 Horst Laslop & Jens Wischnewski (Bmc-Scott/Wein-König) 2:02:13 63 Andreas Kühl & Danilo Giulieri (Palo Alto Fidibc) 2:02:30 64 Hugo Derks & Marco De Jonge (Deining Kudde) 2:02:39 65 Damian Fulvia & Diego Piccin (Team Crazy Sport-Elastic-Interface) 2:02:49 66 Michael Gardner & Tim Molema (Box Hill) 2:03:24 67 Frank Klenke & Ulrich Haupt (Bike Against Bone Cancer) 2:04:06 68 Werner Schick & Jürgen Henninger (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:05:14 69 David McKeown & Declan Mc Cabe (Cooleybulls) 2:05:40 70 Mark Lauzon & Aniello Bove (Team Spirit) 2:08:31 71 Volker Dinkelmeyer & Rene Wild (Team Revo) 2:08:50 72 Christian Pfeifer & Matthias Bauer (Bikesportbühne Bayreuth) 2:09:31 73 Michael Weber & Sascha Eglseder (Team Dowe Sportswear Masters / Saar) 2:10:12 74 Arn Vanden Wijngaert & Ronny Schrijvers (Arnito Team Belgium) 2:10:13 75 Andreas Lehner & Roland Derntl (Austrian Trailhunter) 2:11:26 76 Colin Du Plessis & Berend Maarsingh (Talisman Hire) 2:11:52 77 Patrik Heim & Dieter Holztrattner (Raiffeisen Radteam Tirol) 2:11:59 78 Thomas Röttger & Hagen Grütze (Sonntagsfahrer) 2:12:54 79 Heiko Klein & Jens Schönbohm (Rc Endspurt Herford) 2:14:13 80 Gregor Trottmann & Urs Christ (Dynamo Sport) 2:15:22 81 Jesper Mathiasen & Michael Dall (Team Ryttergaarden) 2:17:55 82 Karl Johan Watne & Ragnar Aasgaard (Team Bck) 2:19:44 83 Stephan Bakker & Paul Howarth (Team Hollandgb) 2:20:25 84 John Beale & Martin Anzenhofer (Bergziege) 2:21:23 85 Pieter Eeckhout & Christophe De Weerdt (Cameleon Bike Team) 2:22:32 86 Uwe Vogt & Wilfried Hoffmann (Black Tusk Racing By Tomotion) 2:22:59 87 Detlef Guenther & Alexander Kiessling (Die Tiefstapler) 2:24:49 88 Patrick Hassing & Pascal Vergeer (Team Likesport.Nl) 2:25:05 89 Arthur Collins & Sandy Inglis (Lyttelton Rebuild) 2:25:05 90 Pascal Klein & Silvio Kluge (Team Neumann Brilon) 2:25:07 91 Thomas Reichenberger & Bene Fischer (Power Cloud 2) 2:25:59 92 Holger Sperb & Johann Sappl (Bergzeit.De) 2:26:12 93 Andreas Hanke & Christian Beck (Redheads Team) 2:28:32 94 Izak Visagie & Stephan Gous (Andersontransport) 2:29:49 95 Frank Bräuer & Christoph Martin (Champion System) 2:33:09 96 Nick Towers & Stuart Staples (Surgihoney Lutterworth Cycle) 2:36:16 97 Rüdiger Janson & Andreas Henning (Team Enzensteiner) 2:37:43 98 Volker Hess & Albert Preinesberger (Craft And Friends 4) 2:37:55 99 Homero López & José Maria Alonso (Berimbau) 2:38:02 100 Joost Bakker & Chris Drevel (Bultnbroezers) 2:38:35 101 Stephan Groll & Markus Durst (Team Bauer Maschinen + Technologie) 2:39:08 102 Bart Fortkamp & Ruud Onink (Fit4All) 2:44:43 103 Lars Erdt & Achim Wolf (Team Einrich) 2:44:48 104 Ulf Köhler & Andreas Beyer (Meininger-Tornados-2012-) 2:45:13 105 Oleg Naumov & Konstantin Eremin (Baikal) 2:46:08 106 Jan Kozák & Martin Simacek (Kc Nove Straseci) 2:47:21 107 Stephan Kleinbeck & Peter Hofmann (Hassberge 1) 2:49:21 108 Leigh Durham & Gavin Roy Wilkinson (Craft Kzn) 2:50:39 109 Alessandro Baiesi & Marco Cavazza (Team Bike & More 1-Onlyoff Due Rout) 2:50:42 110 Christian Krieger & Andreas Schmidt (Bierdeckelbrothers) 2:51:15 111 Andrew Owen & Thomas Menden (Bergish Brooklyn 2) 2:51:33 112 Joachim Birkenheier & Maik Frische (Das Rad Koblenz) 2:51:37 113 Wolfgang Bourges & Horst Wolf (Nubert Speaker Factory Ii) 2:52:22 114 Barry van den Bergh & Peter Mertens (Peerkes Bike Team 5) 2:53:23 115 Robert Sturbej & Urban Majcen (Speed Nails) 2:54:16 116 Andreas Görtler & Oliver Liedtke (Nubert Speaker Factory) 2:54:31 117 Jürgen Possart & Mario Gröbner (Austrian Trailhunter) 2:54:47 118 Nick Ffoulkes & Ray Pepe (Cocks) 2:54:57 119 Heiko Fröhlich & Jochen Rodemann (Rodefrö) 2:56:12 120 Stephen Field & Richard Mann (Double Dutch Pancake Bar Uk) 2:57:16 121 Stefan Kreischer & Andreas Neulinger (Austrian Trailhunter) 2:57:25 122 Ulrich Voll & Oliver Birnbaum (Kanuklubber) 3:01:27 123 Marc van der Linden & Stef De Bruin (Flappy) 3:03:18 124 Adriaan Strauss & Fransois Strauss (Rockspiders) 3:07:03 125 Gregg Daniel & Daniel Jonti (Beezem Rats) 3:07:35 126 Ahmed Zaid Mahomed & Waleed Baker (Pitstop) 3:07:37 127 Manuel Setz & Jürgen Leidner (Giant Testcenter Pfälzerwald) 3:08:23 128 Karsten Kraechter & Josh Pavlic (Lt Bittermark Dortmund) 3:09:27 129 Michael Mannes & Thomas Günther (East-West Connection) 3:12:44 130 Peter Warwick & Jon Seddon (Mountain Mania/Pidog) 3:13:48 131 David Macready & Dion Ocuinneagain (Craft South Africa) 3:13:53 132 Nic Kohler & Martin Pienaar (Saffers) 3:15:52 133 Hae-Woon Choi & Woon Park Sang (Ls-Biclo) 3:16:16 134 Manuel Gallardo & Roger van Hagen (Team Ninerd) 3:16:56 135 Karsten Wulf & Sebastian von Eltz (Lernen Fürs Leben) 3:17:06 136 Matthias Hunecke & Holger Kraft (Landliebe) 3:18:06 137 Patric Mauritzon & Kristian Norrby (Team Södra) 3:19:26 138 Manuel Rodriguez & Javi Otero Espiñeira (Ultreia) 3:19:42 139 Guy Rousseau & Patrick Roberts (Patguy) 3:21:04 140 Algis Bartaska & Alexander Marsch (Team Spritz) 3:22:03 141 Alfred Hundertpfund & Holger Pohle (Lanza-Eleven) 3:23:33 142 Enrico Bergamelli & Marco Rota (Team Bike & More 10-Orobie Cup) 3:23:37 143 Tom van Tellingen & Robert Vogelzang (Bushbikers) 3:26:07 144 Robert Rieger & Ivica Kaurinovic (Citius Altius Fortius!) 3:27:51 145 Harry van Wijk & Geert Braam (Team Epic) 3:28:36 146 Nuno Rapaz & Jose Abreu (Saltapocinhas) 3:28:56 147 Mario Fellner & Daniel Deutscher (Pedalerie Deufel) 3:30:05 148 Han Kempenaar & Michael Loendersloot (Ad8) 3:30:23 149 Darragh Staunton & Michael Herzberg (Craft-Rocky Mountain Team 7) 3:32:17 150 Claus Peikert & David Rolain (The French Touch) 3:32:22 151 Marco Mekelburg & Dirk Schilling (Dimex) 3:32:45 152 Toralf Groh & Robert Gebel (Quo Vadis) 3:32:52 153 Patrick Faust & Niels Mayer (Asses Of Fire) 3:33:15 154 Andreas Herrmann & Steffen Schairer (Lovetoeatright.Com) 3:34:40 155 Manuel Hetzl & Eduard Hetzl (Cpulohn) 3:35:43 156 Mark Corrigan & Bruce Willia Collins (Corrigan/Maouris) 3:36:13 157 Sjoerd Couperus & Auke Kramer (Sjak) 3:38:45 158 Roland Wank & Peter Bundschuh (Schieberhoch) 3:39:46 159 Jurgen Olislagers & Pascal Olislagers (Chainbrothers) 3:41:37 160 Klaas Seegers & Wijnand Nijboer (Myb Uffelte) 3:44:23 161 Spyridon Koutromanou & Oliver Gilbert (Koutromanou/Gilbert) 3:45:02 162 Christ Putzenlechner & Hubert Wiederer (Burning Wheelz) 3:47:16 163 Jörg Waldmann & Richard Hermanek (Ritchey-Moots) 3:47:20 164 Gianluca Sirchi & Giancarlo Pericoli (Team Bike & More 3-Marinelli Ferret) 3:49:09 165 Jan Faisst & Joachim Bauske (Never Give Up) 3:50:08 166 Mark Harr Cotterrell & Richard Kolbe 3:50:09 167 Pierre Erasmus & Erhardt van Du Toit (Moov) 3:53:56 168 Jens Stolzenberg & Dietmar Viesel (Team Gonso Rawoflex / Rsg Zollernal) 3:57:17 169 Carsten Friedrich & Ingo van de Vorle (Stickprimus Racing Team) 3:59:50 170 Hans-Michael Krepold & Joachim Grau (Team Oberbayern) 4:07:42 171 Nic Rohmann & Thomas Schulze (Tri Brandenburg) 4:09:42 172 John Tatum & Jeff Plank (Reality Bikes) 4:13:06 173 Bernd Bauernschmidt & Thomas Kühnel (Zahngesundheit) 4:13:59 174 Kevin Wapnick & Dave Linder (Team Craft Joberg2C) 4:17:36 175 Giancarlo Rossi & Francesco Catani (Anomalo Team) 5:18:26 175 Siegfried Haas & Arnim Krefft (Kloppholz) 175 Michel Emmenegger & Michael Achenbach (Laktat Express) 175 Wim Monteny & Geert Monteny (Montenietjes) 175 Rainer Kopp & Markus Dietz (Problembären) 175 Matityahu Eldad & Guy Clumeck (Team Israel 1) 175 Gil Almog & Doron Di Castro (Team Israel 2) 175 Lee Choi Cheul & Joo Kim Ok (Team MTBland)

Senior masters 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Walter Platzgummer & Silvano Janes (Scott) 4:23:13 2 Bärti Bucher & Renato Burch (Bixs Suisse) 0:05:24 3 Georg Niggl & Walter Perkmann (Craft And Friends 7) 0:07:23 4 Thomas Herrmann & Hartmann Stifter (Team Sigma) 0:28:38 5 Thomas Rüegg & Max Bertschinger (Thomax Bike Team) 0:30:53 6 Johnny Mccabe & Aiden Mcdonald (Cuchulainn/Green Bikes) 0:53:55 7 Franco Martini & Edoardo Bonvecchio (Team Rttr) 1:02:14 8 Pino Ferrari & Ueli Schürmann (Büli Bike Tigers Vsport.Ch) 1:04:26 9 Thomas Fiedler & Klaus Kanski (Rsg Würzburg Tom & Jerry) 1:16:00 10 Eamon Mcconvey & Eamon Mcconvey (Mcconvey Cycles 25Th Year) 1:27:43 11 Tom Schnabel & Matthias Müller (Team Action Sports) 1:28:06 12 Antonello Cassi & Fabrizio Magnani (Team Bike & More 2-Gb Sport Torrile) 1:28:39 13 Roland Rombach & Jürgen Kohler (Sport & Bike Hostel Kirchzarten) 1:29:18 14 Cor Linstra & Gert-Luuk Wiersma (Team Hekman) 1:41:08 15 Holger Hoffmann & Michael Lella (Craft And Friends 5) 1:44:02 16 Reiner Scherer & Michael Jungmann (Team Bike Sport Scheidt Saar-Bermud) 1:44:07 17 Eckhardt Münch & Thomas van Marwick (Tomeck) 1:47:37 18 Armand van Och & Jacky Heylen (Die Grünen Männer) 1:50:20 19 Otta Matousek & Ales Kilnar (Itchallenge) 1:51:09 20 Steffen Allert & Oscar Schickl (Bibi) 1:56:32 21 Marco Orsini & Stefano Romani (Team Bike & More 9) 2:00:05 22 Eberhard Steiner & Gerald Tretter (Ammergauer Alpen) 2:02:13 23 Rainer Heppeler & Ralph P. Moog (Die Energiewerker) 2:08:58 24 Frank Raschke & Christian Reinike (Die Netten Jungs) 2:13:02 25 Beat Eberhard & Georges Marti (Team Häxe-Tanne.Ch) 2:15:04 26 Hanspeter Heiniger & Ernst von Känel (Emmebikers) 2:19:27 27 Erwin Leppmeier & Ralph Ziegler (John + Jane Doe Team) 2:26:11 28 Fons Deene & Piet van de Wiel (Peerkes Bike Team 6) 2:27:00 29 Uli Bock & Michael Rendler (Trapper John And His Kid) 2:42:17 30 Andreas Fritzsche & Guido Scholz (Stortrec) 2:54:51 31 Ulrich Herrmann & Joachim Colditz (Mtv Eibenstock) 3:04:42 32 Joe Smyth & Joe Smyth (Glendale Dreamers) 3:17:30 33 Jan Ulvesten & Knut Mostervik (Team 100) 3:27:33 34 Terence White & John Marsden (2Old&2Slow) 4:36:47 34 Martin Förster & Hans-Georg Förster (Die Fabelhaften Förster Boys) 34 Len Dikker & Rokus van den Hoek (Dutch Speed) 34 Rolf Helmreich & Ulf Stephan (Flow Pirates) 34 Steffen Schmidt & Wilfried Radmacher (Team Greyhound) 34 Ido Merfeld & Itzhak Gabbay (Team Israel 5) 34 Gu Seo Sang & Hong Kim Jin (Team MTBland) 34 Mike Wijnberg & Zach De Beer (The Bullets)

Men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Stoll & Markus Kaufmann (Centurion-Vaude/Bixs-Ixs) 7:05:58 2 Tim Böhme & Karl Platt (Team Bulls) 0:03:38 3 Robert Mennen & Alban Lakata (Topeak Ergon) 0:05:45 4 Hannes Genze & Andreas Kugler (Multivan Merida Biking Team) 0:11:23 5 Matthias Leisling & Torsten Marx (Black Tusk Racing) 0:12:55 6 Luca Ronchi & Mirko Celestino (Avin-Axevo Pro Team) 0:13:29 7 Konny Looser & Urs Huber (Stöckli Pro Team) 0:15:03 8 Daniel Geismayr & Rupert Palmberger (Team Centurion Vaude) 0:23:41 9 Ramses Bekkenk & Bram Rood (Team Mitsubishi) 0:27:41 10 Michael Schuchardt & Uwe Hardter (Team Texpa-Simplon I) 0:32:15 11 Erik Skovgaard Knudsen & Thomas Bundgaard (Racing29Ers) 0:40:07 12 Guido Thaler & Daniel Gathof (Craft-Rocky Mountain Team) 0:43:30 13 Francesco Figini & Mattia Longa (Livigno-Titici-Lgl Pro) 0:45:21 14 Philipp Pangerl & Florian Willbold (Black Tusk Racing) 0:45:48 15 Timo Modosch & Peter Reiche (Black Tusk Racing) 0:57:31 16 Johannes Thumm & Alexander Speisekorn (Maxxis) 0:58:39 17 Sämi Jud & Silvio Büsser (Wheeler/Bixs - Ixs Team) 1:03:14 18 Norman Carl & Gerald Klocke (Nrt / Badbikes) 1:06:05 19 Bjorn Rondelez & Klaas Vanmoortel (Versluys-Baik) 1:06:50 20 Wouter Cleppe & Ken van den Bulke (MTB Langdorp # Ram) 1:09:42 21 Theo Eltink & Bart Damen (Peerkes Bike Team 2) 1:10:33 22 Diego Perathoner & Thomas Forer (Sunshineracersjunior) 1:14:48 23 Bram Saeys & Hans Planckaert (Smart Cycling Team) 1:15:39 24 Rudy Vos & Leander Hamelink (Vos Joins Hamelink) 1:19:03 25 Florian Schön & Alexander Stark (Team Scott Genius) 1:19:23 26 Armin Kiebacher & Matthias Rehmann (Team Sexten-Dowe) 1:22:02 27 Rico Leistner & Andy Leistner (Vogtland Bike 1) 1:24:57 28 Ale[ey Pichugin & Pavel Blagikh (Merida Russia) 1:25:12 29 Remco van Bekkum & Frank van Hoof (Peerkes Bike Team 1) 1:25:13 30 Patrick Tresch & Oliver Schär (Gu-Plus/Thomyk) 1:26:01 31 Galo Tamayo & Karl Egloff (Ecuador Etapa-Herbalife) 1:28:15 32 Klaus Hannawald & Roman Cech (Sebamed) 1:28:59 33 Alexander Geelhaar & Robert Gorgos (Redheads Team I) 1:30:37 34 Diego Fenaroli & Paolo Maganzini (Team Madonna Di Campiglio) 1:33:55 35 Johannes Nipperdey & Danny Götze (Nrt-Bad Bikes) 1:34:10 36 Michael Johansson & Mathias Hjärtström (Team Hymer Sweden) 1:39:01 37 Thomas Strobl & Daniel Rubisoier (Team Tirol) 1:39:02 38 Martin Moser & Kevin Haselsberger (Rad Und Service MTBo Team) 1:40:31 39 Hannes Kocher & Christoph Zaller (Team Dowe Sportswear) 1:40:59 40 Tom Wouters & Kristof Wijckmans (Après-Bikers) 1:41:14 41 Marco Conter & Robert Hotter (Craft=Austroitalia X Nora) 1:45:01 42 Stefan Meyer & Stephan Estermann (Auf Nach Riva) 1:49:38 43 Nikolaus Syc & Tim-Christopher Stahnke (Focus Rapiro Racing) 1:53:26 44 Sascha Wälti & Walter Reusser (Stöckli Fun) 1:54:51 45 Pedro Lourenco & Andre Pinto (Aventura Team) 1:55:17 46 Philipp Becker & Michael Egner (Shimano) 1:56:29 47 Primoz Lindic & Matej Kainz (Bicikel.Com Prek Alp) 1:57:41 48 Wouter Declerq & Luca Wesley (Trust MTB Team) 1:59:45 49 Wouter van Caneghem & Thomas de Rycke (Wielertoerist.Be) 2:00:15 50 Jochen Coconcelli & Stefan Loibl (Bike-Magazin) 2:00:40 51 Felix Pembaur & Tom Schöler (Team Campana) 2:02:20 52 Berend Prins & Gijs Botterblom (Trainingshulp.Nl 2) 2:04:39 53 Sebastian Golz & Marcus Kröning (Kröning Factory & Focus) 2:04:56 54 Markus Peter & Fabian Spielmann (Www.Bikeschule-Olten.Ch) 2:05:37 55 Markus Bless & Matthias Winkler (Bachtel-Biker 1) 2:07:21 56 Rolf Vetter & Corne van de Voort (Peerkes Bike Team 3) 2:09:56 57 Andrew Hall & Jason Mcavoy (Radical Lights Factory) 2:10:19 58 Tobias Hoffmann & Tobias Achatz (Craft And Friends 1) 2:12:41 59 Ray O`Shaughnessy & Gerry Mc Cabe (Revolution29) 2:12:45 60 Stefan Koller & Slim Gamh-Drid (Craft And Friends 3) 2:14:04 61 Dirk Vobbe & Veit Susallek (Team Vapiano) 2:15:49 62 Jan Bulin & Vojtech Kacena (Zdar Bar) 2:18:18 63 Markus Niedermaier & Andi Bachmeier (Craft And Friends 2) 2:19:27 64 Andre Ahamer & Andre Paschke (Team Bonsai Bikes) 2:20:06 65 Simon Bürgi & Martin Huwiler (Www.Vc-P.Ch/Falk_Outdoor) 2:21:18 66 Piceni Massimiliano & Fabio Belotti (Axevo) 2:26:40 67 Matthias Hug & Pascal Tanner (Www.Bikeschule-Olten.Ch) 2:28:19 68 Tobi Richli & Thomas Mattmann (Tnt Racing) 2:30:35 69 Pavel Andreev & Eugenie Kirillov (Triatleta-Forward) 2:30:37 70 Massimo Marani & Pierpaolo Pascucci (Team Bike & More 6) 2:32:10 71 Alexander Kobera & Matej Kobera (Kobera) 2:33:33 72 Daniele Spinelli & Giuliano Pinchietti (Team Bike & More 4) 2:33:34 73 Manfred Handl & Bernd Wagner (Team Tretlager) 2:34:09 74 Philipp König & Mike Seidel (Vogtland Bike 2) 2:37:01 75 Martin Süße & Sven Brust (Team Pirna) 2:37:13 76 Janis Facchin & David Facchini (Team Bäckerei Wörndle) 2:42:05 77 Franz Bucher & André Hager (Signgate) 2:42:08 78 Frederick Thöni & Pierre Bischoff (Tema Nauders) 2:43:50 79 Georg Heissenberger & Martin Heissenberger (Rc Komptech) 2:46:52 80 Andreas Kreichgauer & Andreas Osterrieder (Speedbuam) 2:47:42 81 Philipp Hoheisel & Michael Strauß (Team Dradesel) 2:49:38 82 Bernd Sudhoff & Waldemar Fuchs (Burn Baby) 2:49:58 83 Lars Meier & Lars Messerschmidt (Ddmc Solling) 2:50:58 84 Erwin Bakker & Jasper van de Luytgaarden (Team High 5) 2:51:26 85 Ville Miettinen & Riku Vaahtera (Hi5Bikes.Fi) 2:52:32 86 Johannes Körrer & Martin Hönigsberger (Elektrotechnik Körrer) 2:54:47 87 Neil Walker & Gareth Barnes (Walkers Cycles) 2:55:45 88 Chris Schmidts & Markus Stephani (Cube Multicycle) 2:56:31 89 Ben Slenter & Kaj Slenter ('Toma Cycles Specialized) 3:00:39 90 Stanko Grbic & Marc Zubler (Zusta 2000) 3:04:21 91 Nick Herlihy & Chris Pedder (Awcycles.Co.Uk) 3:05:43 92 Jiri Maly & Stepan Svatek (Sponser_Sport_Food) 3:07:38 93 PranDi Alessio & Rudy Prandi (Team Riva Del Garda) 3:08:45 94 David Zimmermann & Mike Fridelance (Jura-Swiss-Team) 3:09:46 95 Marco Morgenstern & Ulf Wahlers (Santos-Rohloff) 3:14:53 96 Clemens Coenen & Flemming Neumann (Stevens 29Er Power Lemgo) 3:18:07 97 Renaud Schindelholz & Rafael Ruiz Del Portal (Swiss Hornet) 3:18:09 98 Christoph Blisch & Benedikt Hegemann (Peak-Ms.De1) 3:18:35 99 Azukile Simayile & Sipho Madolo (Exxaro Academy) 3:20:09 100 Christian Nebel & Michael Opper (Santos-Rohloff) 3:20:33 101 Felix Eberle & Matthias Brenner (Holzwinkel-Racer) 3:22:35 102 Tobi Schmid & Wolfgang Kistler (Team Fizik) 3:25:09 103 Alexander Schubert & Matthias Günther (Quadzillas) 3:25:19 104 Christian Fieseler & Markus Kersten (Rad-Net.De) 3:26:25 105 Daniel Erke & Patrick Bews (Team Marrying) 3:26:40 106 Joep Houten & Paul Meijboom (Witte Tonnies) 3:30:36 107 Gareth Rees & Nicholas Stephenson (Pcc Uno) 3:32:21 108 Hans Mertens & Christof Mariën (The Retie Express) 3:35:07 109 Clemens Klug & Tobias Schneider (Rhön) 3:35:52 110 Eelke Raven & Bert van Ittersum (Trainingshulp.Nl.1) 3:35:57 111 Adam Perry & Roger Loser (Bachtelbiker.Ch) 3:38:30 112 Henk Nieuwenhuis & Bjorn Beldman (Team Sp) 3:40:07 113 Sebastian Döring & Torsten Bahnert (Kröning Factory Team) 3:41:26 114 Christopher Kragl & Jakob Britz (Rad-Salon/Fervor) 3:42:46 115 Piet Dejonckheere & Dominique de Leersnyder (Dompie) 3:43:41 116 Emiel Willems & Aman Ewout (Sportvoedingwebshop.Com) 3:45:39 117 Yves Desmet & Wouter Peeters (26Inchcollective.Be) 3:46:16 118 Markus Zechner & Michael Goessler (Betriebsrat At&S / Diesel) 3:49:15 119 Andreas Helfenberger & Rainer Helfenberger (Team Helfi) 3:52:46 120 Andreas Hartmann & Andrè Pfennig (Salzabiker Team 2) 3:54:46 121 Philipp Gerner & Marcel Ender (Liechtenstein) 3:56:52 122 Adam Lyons & Darren Murray (Lm Racing) 3:57:23 123 Stephen Kelleher & John Grace (Team Cooley) 3:59:33 124 Tim Koek & Martin Rijswijk (Bike Action Alkmaar) 4:01:55 125 Stuart Prentice & John Prentice (Lumicycle) 4:02:38 126 Hans Olav Skogstad & Odd Erik Farstad (Hedmarksmafian) 4:02:43 127 Karsten Held & Thomas Steimle (Schwarzfahrer) 4:03:34 128 Ief De Peuter & Wim Verbiest (Xc Bikers) 4:03:43 129 Hugo Pereira & Paulo Ferreira (Tugas01) 4:05:35 130 Michele Miani & Stefano Toffoletti (Team Granzon-Barbari) 4:09:23 131 António Pereira & Rui Cardoso (Salta Pocinhas X+Iii) 4:10:16 132 Wouter van Keulen & Arjan Kampf (Easyriders) 4:14:14 133 Gian Luca Schiavo & Roberto Tanotti (Team Bike & More 8) 4:14:29 134 Alexander Schramm & Dominik Schwaiger (Unterschleißheim 2012) 4:16:20 135 Luc Wouters & Peter van Hove (MTB P) 4:17:31 136 Christoph Jacobs & Lars Tausch (Phast Racing Team) 4:17:50 137 Tilo Eichinger & Thomas Rückel (Eibe Team Grenzbereich) 4:19:48 138 Nik Dezillie & Bart de Ridder (Outmates+) 4:22:30 139 Jesper Amsinck & Poul Kristensen (Team Ryttergaarden) 4:22:52 140 Alberto Di Giorgio & Stefano Filauri (AvezzanoMTB-Fast) 4:24:52 141 Jürgen Steiner & Andreas Stückler (Auch Schon Im Ziel) 4:27:22 142 Roberto Reta & Gorka Astiz (Tilos) 4:27:23 143 Daniel Spiess & Sven Lattermann (Tssc) 4:29:24 144 Andre Hosinner & Thomas Kneifel (Nutrixxion) 4:31:08 145 Tomas Sykora & Petr Pibyl (Ok MTB Team Pardubice) 4:31:50 146 Alexander Torres & Manuel Rojas (Volcan Turrialba Costa Rica) 4:32:08 147 Stephan Coppelmans & John Spapens (Brabikers) 4:33:32 148 Simone Lepre & Manuel Pasqualini (Team Granzon-Barbari 2) 4:33:55 149 Borja Blanco Rodriguez & Aitor Iraizoz Oyarzun (Tilos) 4:36:31 150 Joris Segers & Olaf de Cock (Oljo) 4:39:36 151 Gerhard Lovranich & Jürgen Lovranich (Team Lovi Razing) 4:47:33 152 Jens Stoiber & Frank Stoiber (Lengschter Team Vader) 4:48:25 153 Bernd Dorrong & Martin Lanzer (Team Dorrong) 4:51:38 154 Kim Kammel & Matthias Große (Laktatjunkies) 4:52:14 155 Xavier Gazo Germa & Jordi Garcia Lascorz (Gu Energy Team) 4:56:52 156 Jon Hynes & Chris Caulfield (Team Mbcc) 4:57:23 157 Jason Deane & Niall Evans (Craft South Afrcia) 4:58:26 158 Markus Binderszewsky & Michael Scherrer (Jtri.Ch) 5:03:21 159 Michael Sturm & Jörg Sturm (Die2Stuerme) 5:03:26 160 Maik Böing & Gregor Iwanoff (Au Revoir) 5:10:34 161 Alexander Schmidt & Wolfgang Reichert (Und Ewig Dauert Der Berg) 5:11:54 162 Joris Schulz & Rene Grabsch (Kuredu Express) 5:13:13 163 Daniel Panian & Harald Frühwirth (Smokies) 5:16:04 164 Danny De Speigeleer & Bram Borgoo (De Tandenbijters) 5:16:19 165 Ronald Österreicher & Werner Ertl (Sione) 5:17:27 166 Christian Theysohn & Jochen Hebel (Pfalzrock) 5:23:31 167 Jef Huyben & Floris Huyben (Endurance) 5:25:58 168 Dimmen Wellens & Jakob Smits (Team Ibex) 5:26:43 169 Stefan Uhlmann & Michael Seller (Klubkasse.De) 5:31:28 170 Michael Baker & Eric Verswijvel (Fat Boys 2) 5:35:05 171 Stefan Jacobs & Pieter Potters (Rennsport) 5:35:08 172 David Rudzicki & Johannes Beusker (Peak-Ms.De 2) 5:36:03 173 Gonzalo Gomez Saez & Unai Allende Urones (Ciclos Getxo Team) 5:38:09 174 Marco Lezajic & Boris Feist (Low Performers) 5:46:45 175 Roland Schaffer & Thomas Brandl-Ruttner (Oldfox.At) 5:54:11 176 Manuel Ramirez Cordero & Carlos Salazar (Volcán Turrialba-Costa Rica) 5:55:34 177 Christoph Moosmair & Michael Geyer (Mini-Hofbräuhaus) 6:12:35 178 Markus Trimmel & Bernhard Müllauer (Radweg-Rowdys) 6:12:51 179 Andrea Dell Oca & Claudio Cominetti (Team Zoolander) 6:31:06 180 Malte Claussen & Vincent Schümann (Mountain Heroes Friends) 6:39:06 181 Andrzej Lipinski & Martin Ciolkosz (Lwp) 6:55:54 182 Robert Scherthan & Rainer Schmitt (Liftxpress) 7:12:06 183 Pasquale Russo & Thomas Schäfer (Bikefreunde Hegau Ii) 7:23:48 184 Joan Viladrich & Elmekles Dvir Almog (Team Israel-Spain) 7:50:03 185 Colin Hendriks & Albert Terblanche (Swamp Knobs) 8:21:29 186 Pieter Du Plessis & Graham Rogoff (Wtf) 8:28:27 187 Rico Böhmer & Robin Lutter (Elbtaler) 8:53:49 188 Hochfeld Brett 9:12:28 189 Michael Pilz & Johannes Stockner (Heavy Biking) 9:14:08 190 Grambes Salzer & Ulrich Bahnmüller (Problembärchen) 9:15:24 191 András Magyar & Josef Mészáros (Kiz Group) 9:15:50 192 Andreas Graf & Stephan Böhm (Bikefreunde Hegau) 9:17:54 193 Francisco Izquierdo & David Fernandez (Survivor Dr) 9:19:52 194 Jan-Felix Sander & Christian Freese (Lava) 9:33:28 195 David Degenhardt & Gabriel Degenhardt (Aufstiern & Obegamsn) 9:45:11 196 Thomas Fahl & Dirk Müller (Lowrider Germany) 9:52:16 197 Gabor Gaszner & Istvan Bartha (Mozgasvilag.Hu) 9:58:50 198 Jan Knies & Andreas Masuch (Vf-Racing-Team) 9:58:57

Women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sally Bigham & Milena Landtwing (Centurion Vaude/Topeak Ergon) 8:23:12 2 Louise Ischen Stopforth & Catherine Williamson (Team Bizhub-Fcf) 0:55:20 3 Angela Niklaus & Andrea Kuster (Metz - Kraftwerk) 1:40:44 4 Kristina Weber & Sarah Bosch (Mountain Heroes 2) 2:21:03 5 Anita Krenn & Barbara Lichtenegger (Goiserer Mittwochrunde) 2:53:57 6 Anja Knaub & Sabine Stampf (Black Tusk Racing) 2:59:39 7 Gaby Reuter & Claudia Langer (Craft And Friends 9) 3:31:41 8 Nelia Fuchs & Monika Sudhoff (Burn Baby 1) 3:33:44 9 Jana Kubacova & Eva Haskova (Hannah Moab) 3:54:23 10 Tina Urnau & Manuela Werkle (Black Tusk Racing) 3:57:04 11 Petra Zeller & Sabine Loacker (Follow Me!) 4:05:49 12 Anna Novikova & Olga Kasatkina (World Class Outdoor) 4:07:42 13 Claudia Schalk & Tanja Oswald (Team Sport Reischmann) 5:42:37 14 Christina Baganz & Raffaela Hoffmann (Team Burn Baby) 6:06:54 15 Anna Weyer & Iris Auerbach (Craft-Rocky Mountain Team) 8:55:25 16 Tracy Corbett & Kate Pickard (London Dynamo) 9:01:13

Mixed general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthias Gärtner & Katharina Alberti (Black Tusk Racing) 8:32:16 2 Antonia Wipfli & Patrick Jauch (Team Gisler) 0:02:33 3 Lorenza Menapace & Claudio Segata (Press Riva Del Garda) 0:15:02 4 Daniel Jung & Katrin Neumann (Mountain Heroes 1) 0:19:35 5 Daniela Storch & Torsten Mützlitz (Scott Freaky Fi`Zi:K Frie) 0:30:01 6 Hansen Naomi & Mike Blewitt (Subaru-MarathonMTB.Com) 0:44:04 7 Markus Reichle & Elisabeth Brandau (Notebooksbilliger.De) 0:53:01 8 Danièle Troesch & Olivier Guth (Fiat Rotwild / Batibois) 0:56:01 9 Katrin Leumann & Thomas Wickles (Ghost Factory Racing) 0:56:12 10 Susanne Tanner & Bruno Pelli (Bmc Velorado Racing Team) 1:05:32 11 Roger Wenger & Cornelia Hug (Imboden Bike-Crazy Velo) 1:22:39 12 Othmar Fässler & Andrea Fässler (Rmv Hochdorf Giant) 1:25:24 13 Andrea Meier & Sven Meier (Soq.De-Coldblack) 1:40:41 14 Paul Bühler & Sabina Compassi (Lumpaz) 1:42:07 15 Sara Mertens & Danny Flies (Los Rabtitos) 1:45:53 16 Agnes Nauman & Ronald Andraczek (Frm-Racing.De) 1:57:20 17 Manuela Jenny & Markus Gisler (Stöckli-Velorado Racing) 1:58:31 18 Olivier Baumgartner & Barbara Liardet (Team Hérens) 2:00:45 19 Michele Wittlin & Heinz Locher (Wilo) 2:09:55 20 Birgit Happenhofer & Andreas Jocham (Styria MTB Club) 2:16:05 21 Nadia Pasqualini & Paolo Paci (Team Bike & More 7-Paolo) 2:18:52 22 Derek Shiers & Nicola Mann (Trailhead Athletics) 2:25:29 23 Harald Behr & Kirsten Maas (Nur Die Liebe Zählt) 2:29:20 24 Meg Carrigan & Peter Winfield (Black Sheep) 2:29:44 25 Nadine Imhasly & Hanspeter Abegg (Pink Crocs) 2:29:49 26 Esther Graweid & Dominik Hug (Www.Bikeschule-Olten.Ch) 2:34:28 27 Igor Baronas & Galina Balagurova (Merida Russia 2) 2:35:56 28 Axel Kienberger & Susanne Füßinger (Wsb) 2:52:35 29 Fred van Zanten & Ilona Meter (Giant) 3:09:12 30 Michael Heubner & Elena Wagner (Sebamed Craft Bike Team) 3:17:37 31 Marieke De LeeDe & Bart Aan Den Toorn (The Dutch Hug Team) 3:19:13 32 Naima Madlen Diesner & Daniel Widera (Team Velo-Sport Göttingen) 3:28:09 33 Steffi Wernicke & Bernd Wernicke (Rennsteig Racer) 3:32:13 34 Moema Lüthy & Alamo Candrian (M&M) 3:34:56 35 Ulrike Gabriella Wagner & Günther Rosenkranz (Old Giants) 3:35:00 36 Klaus Eschenbeck & Sandra Knoll (Cube-Flitzer) 3:36:38 37 Chantal Pequignot & Martin Fiorello (Team Jurassic) 3:36:43 38 Nicole Kuttruff & Christoph Zimmermann (Craft-Rocky Mountain Team) 3:37:26 39 Nicole Koller & Niklaus Zippert (Ibw) 3:47:24 40 Monika Rasche & Gerhard Wegener (Team 101) 3:59:41 41 Hans-Jörg Roth & Christine Roth (Rothmild) 4:07:04 42 Michael Weick & Janet Weller (Team Modi-Craft) 4:09:55 43 Denise Shakeshaft & Hugh Shakeshaft (2 Shakes) 4:10:47 44 Marco Douma & Silvia Brouwer (Ontour) 4:13:38 45 Tristan Willbrandt & Petra Bödder (Tritratrrulllalla) 4:19:20 46 Judith Mallmann & Peter Mallmann (Black Tusk Racing) 4:19:25 47 Laurence Metelli & Bas Hurenkamp (Mbc Bar-End) 4:22:56 48 Wielie Frick & Erik Knoetze (Team Dream Come True) 4:35:13 49 Ewald Clavadetscher & Nora Rosenberg (Strenflex World Champions) 4:37:01 50 Werner Dreger & Sara-Diane Gorges (Craft-Rocky Mountain Team) 4:55:10 51 Marion Müller & Dietmar Herrenkind (Herrenberger Gäuflitzer) 4:56:59 52 Gudrun Graichen & Franz Götz (Teufels Team) 5:01:56 53 Tamika Haw & Glen Haw (Joberg2C) 5:03:11 54 Carina Simm & Jörg Simm (Racing Småland) 5:20:42 55 Tanja Habersatter & Jürgen Heitzmann (Die Huggls) 5:23:03 56 Stefanie Pederiva & Hannes Michel (Alpenrausch) 5:25:57 57 Simone Springer & Michael Springer (Fuhneschucken) 5:37:30 58 Karin Suter & Bruno Richner (Brunellos) 5:39:39 59 Berit Messelt & Herman Messelt (Team Messelt) 5:58:19 60 Marlie Hilgers & Geert-Jan Moors (Moors-Gijsman Assurantiën) 5:59:41 61 Christoph Gotthardt & Mila Kusmenko (Äppler) 7:26:40 62 Ramona Franke & Roman Franke (Franke) 7:35:02 63 Daniela Martinez & David Alvarado (Pura Vida) 7:36:32 64 Bernd Schneider & Lucia Rothwein (Teamsautreiber) 7:49:02 65 Jill Janz & Martin Voigt (Craft-Rocky-Mountain) 7:50:02 66 Andrea Uhlmann & Stephan Uhlmann (Bergzicke) 8:09:27 67 Romed Staggl & Katharina Kern (Karo On Tour) 8:16:50 68 Sandra Ohagan & Michael Wilson (Celtic Warriors) 8:41:18

Masters general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Massimo De Bertolis & Marzio Deho (Team Adamelloski) 7:17:47 2 Hans Grasegger & Andreas Laner (Scott) 0:17:34 3 Heinz Zörweg & Anton Warter (Cube Factory Team) 0:30:01 4 Thomas Piazza & Viktor Paris (Sunshineracers Nals) 0:55:32 5 Ernst Engeli & Simeon Niederer (Sherpa Tensing Pedalerie) 0:56:08 6 Shan Wilson & Adrian Enthoven (Craft South Africa) 1:14:23 7 Bojan Bohorc & Thorsten Damm (High5) 1:33:47 8 Günter Sandmann & Julian Philipp (Black Tusk Racing) 1:37:35 9 Wolfgang Kanduth & Alberto Smesic (Mountainbiker Klagenfurt) 1:40:34 10 Miroslav Brabec & Petr Gunther (Bikebrdy) 1:44:16 11 Peter Brommler & Heinz Sommer (Schwarzwälder Bayrische) 1:45:37 12 Stefan Achten & Stefan Vaes (Bikes Claessens) 1:50:23 13 Bas Bloeming & Wim Kwakkel (Mulder_Smit Cycling Team) 1:51:09 14 Wolf-Thorsten Witt & Marcus Werf (Bike-Werf.De) 1:57:19 15 Jozsef Kis & Peter Vas (Merida Maraton Hungary) 2:06:05 16 Dietmar Müller & Thomas Gruner (Stevens Master Team) 2:09:06 17 Josef Huber & Franz Trattler (Wic-Team) 2:11:11 18 Markus Baumann & Hermann Blaser (Albis-Belchen Biker) 2:17:06 19 Peter Stopforth & Dirk Maarsingh (Squirt Lube Masters) 2:18:35 20 Alex von Euw & Martin Altermatt (Chälbli) 2:19:40 21 Eric Kooistra & Daniel de Bruin (Team Trainingshulp.Nl 3) 2:19:50 22 Gian Antonio Ducoli & Orazio Casaccio (Team Livigno) 2:22:07 23 Mathias Morawe & Uwe Gollmann (Biketeam Elbtal) 2:24:17 24 Volker Gieß & Jens Martin (Flyinglegs.De) 2:25:50 25 Martin Staiger & Hans-Jürgen Stauber (Extreme Moonrider) 2:28:05 26 Alexander Hummitzsch & Stephan Hummitzsch (Craft-Rocky Mountain Team) 2:29:02 27 Philip Geudens & Peter Wouters (Peerkes Bike Team 4) 2:36:26 28 Mirco Holz & Bernd Vockenroth (Team Powerslide Minden) 2:36:36 29 Christian Hafele & Christian Schatz (Imst Tourismus) 2:42:45 30 Hugo Arraiolos & Pedro Vieira (Salta Pocinhas V) 2:45:57 31 Stefan Koelsch & Andreas Jansen (Radsport Smit) 2:50:33 32 Heinz Posch & Andreas Guignard (Www.Gasthofseefeld.Ch) 2:50:51 33 Koen van Genechten & Wim Lewi (Reetzweters) 2:51:09 34 Edward Nicholson & Robert Thooft (Nandos) 2:51:24 35 Luke Beuchat & Richard Enthoven (Cycle Nation) 2:51:26 36 Felix Weese & Bernd Michalke (Craft And Friends 6) 2:52:50 37 Paul Micklewood & Kenny Scheepers (Three Point Seven) 2:53:18 38 Philip Mark & Martin Stemberger (Urguat.At) 2:54:56 39 Andrea Massaccesi & Alberto Vitali (Team Bike & More 5) 2:58:32 40 Roland Ast & Matthias Rixner (Black Tusk Racing) 3:01:30 41 Joseph Brown & Jeff Cummings (Kona-Cascadia) 3:02:07 42 Andy Leivers & James Hinsby (Squirt Lube) 3:03:33 43 Geert Swinkels & Marco van den Helm (Mcoss) 3:04:55 44 Roberto Rogate & Michele Berta (Team Corripirla) 3:07:02 45 Dolf Okkerman & Emiel Blok (Dirty Hill) 3:12:20 46 Merlyn Claymore Jackson & Shaun Ellis (Cadence Capital) 3:14:13 47 Uwe Rutkalneit & Stefan Schnaible (Sg Stern Gaggenau) 3:15:02 48 Bert Hergenhahn & Thilo Hahn (MTBc Wehrheim) 3:16:23 49 Danilo Giulieri & Andreas Kühl (Palo Alto Fidibc) 3:16:33 50 Daniel Franke & Markus Angstwurm (Isar-Express) 3:18:23 51 Bernhard Rossi & Robert Baust (Bunkerbiker) 3:20:04 52 Marco De Jonge & Hugo Derks (Deining Kudde) 3:20:53 53 Thomas Schneeberger & Hansjörg Bosler (Finis24 Powered By Feine) 3:22:47 54 Richard Offord & Marco Hohmann (Rhönraketen) 3:23:00 55 Harry Strobel & Jochen Hauschel (Team-Injoy-Mabitz) 3:23:47 56 Micha Weishaupt & Christian Drews (Rsc 88 Velo Total) 3:24:07 57 Peter Mühl & Gerhard Steinberg (Bikeworks) 3:24:47 58 van EnDe Luc & Tom Sneyers (Etk1) 3:24:49 59 Diego Piccin & Damian Fulvia (Team Crazy Sport-Elastic) 3:25:03 60 Alexander Ernst & Gerald Vogel (Salzabiker) 3:26:43 61 Reini Buchle & René Hartmann (Banditbike.Ch) 3:30:23 62 Peter Zauner & Michael Goffin (Redheads Team Ii) 3:31:18 63 Declan Mc Cabe & David Mc Keown (Cooleybulls) 3:33:31 64 Seamus Mcavoy & Gary Sheils (Team Cú Chulainn) 3:36:08 65 Michael Schmidt & Jürgen Domaschky (Team Gonso-Rawoflex) 3:37:23 66 Jens Wischnewski & Horst Laslop (Bmc-Scott/Wein-König) 3:37:41 67 Ragnar Aasgaard & Karl Johan Watne (Team Bck) 3:37:51 68 Tim Molema & Michael Gardner (Box Hill) 3:37:57 69 Roland Derntl & Andreas Lehner (Austrian Trailhunter) 3:38:45 70 Rene Wild & Volker Dinkelmeyer (Team Revo) 3:41:50 71 Paul Howarth & Stephan Bakker (Team Hollandgb) 3:47:10 72 Dieter Holztrattner & Patrik Heim (Raiffeisen Radteam Tirol) 3:47:22 73 Martin Anzenhofer & John Beale (Bergziege) 3:48:39 74 Aniello Bove & Mark Lauzon (Team Spirit) 3:49:37 75 Berend Maarsingh & Colin Du Plessis (Talisman Hire) 3:51:47 76 Matthias Bauer & Christian Pfeifer (Bikesportbühne Bayreuth) 3:52:12 77 Pascal Vergeer & Patrick Hassing (Team Likesport.Nl) 3:55:34 78 Sascha Eglseder & Michael Weber (Team Dowe Sportswear) 3:55:55 79 Jürgen Henninger & Werner Schick (Black Tusk Racing) 3:57:39 80 Ronny Schrijvers & Arne Vanden Wijngaert (Arnito Team Belgium) 3:58:30 81 Urs Christ & Gregor Trottmann (Dynamo Sport) 4:01:35 82 Stephan Gous & Izak Visagie (Andersontransport) 4:01:40 83 Michael Dall & Jesper Mathiasen (Team Ryttergaarden) 4:02:01 84 Jens Schönbohm & Heiko Klein (Rc Endspurt Herford) 4:03:13 85 Hagen Grütze & Thomas Röttger (Sonntagsfahrer) 4:03:26 86 Ulrich Haupt & Frank Klenke (Bike Against Bone Cancer) 4:08:14 87 Wilfried Hoffmann & Uwe Vogt (Black Tusk Racing) 4:14:20 88 Alexander Kiessling & Detlef Guenther (Die Tiefstapler) 4:15:09 89 Silvio Kluge & Pascal Klein (Team Neumann Brilon) 4:16:25 90 Andreas Henning & Rüdiger Janson (Team Enzensteiner) 4:19:46 91 Christian Beck & Andreas Hanke (Redheads Team) 4:24:13 92 Markus Durst & Stephan Groll (Team Bauer Maschinen) 4:26:31 93 Bene Fischer & Thomas Reichenberger (Power Cloud 2) 4:27:30 94 Chris Drevel & Joost Bakker (Bultnbroezers) 4:29:49 95 Sandy Inglis & Arthur Collins (Lyttelton Rebuild) 4:30:15 96 Jose Maria Alonso & Homero López (Berimbau) 4:33:11 97 Johann Sappl & Holger Sperb (Bergzeit.De) 4:34:56 98 Christophe De Weerdt & Pieter Eeckhout (Cameleon Bike Team) 4:37:08 99 Stuart Staples & Nick Towers (Surgihoney Lutterworth) 4:40:10 100 Ruud Onink & Bart Fortkamp (Fit4All) 4:40:53 101 Gavin Roy Wilkinson & Leigh Durham (Craft Kzn) 4:42:37 102 Albert Preinesberger & Volker Hess (Craft And Friends 4) 4:43:10 103 Horst Wolf & Wolfgang Bourges (Nubert Speaker Factory) 4:47:54 104 Marco Cavazza & Alessandro Baiesi (Team Bike & More 1) 4:50:29 105 Jochen Rodemann & Heiko Fröhlich (Rodefrö) 4:50:52 106 Christoph Martin & Frank Bräuer (Champion System) 4:55:54 107 Martin Simacek & Jan Kozák (Kc Nove Straseci) 5:00:37 108 Richard Mann & Stephen Field (Double Dutch Pancake) 5:02:03 109 Konstantin Eremin & Oleg Naumov (Baikal) 5:02:43 110 Andreas Schmidt & Christian Krieger (Bierdeckelbrothers) 5:03:54 111 Andreas Beyer & Ulf Köhler (Meininger-Tornados-2012) 5:04:35 112 Thomas Menden & Andrew Owen (Bergish Brooklyn 2) 5:05:32 113 Andreas Neulinger & Stefan Kreischer (Austrian Trailhunter) 5:06:53 114 Fransois Strauss & Adriaan Strauss (Rockspiders) 5:07:27 115 Achim Wolf & Lars Erdt (Team Einrich) 5:08:36 116 Peter Hofmann & Stephan Kleinbeck (Hassberge 1) 5:10:34 117 Maik Frische & Joachim Birkenheier (Das Rad Koblenz) 5:12:07 118 Ray Pepe & Nick Ffoulkes (Cocks) 5:14:25 119 Mario Gröbner & Jürgen Possart (Austrian Trailhunter) 5:14:57 120 Peter Mertens & Barry van den Bergh (Peerkes Bike Team 5) 5:15:08 121 Urban Majcen & Robert Sturbej (Speed Nails) 5:20:21 122 Dion Ocuinneagain & David Macready (Craft South Africa) 5:22:17 123 Oliver Birnbaum & Ulrich Voll (Kanuklubber) 5:26:32 124 Jon Seddon & Peter Warwick (Mountain Mania/Pidog) 5:29:30 125 Oliver Liedtke & Andreas Görtler (Nubert Speaker Factory) 5:35:37 126 Geert Braam & Harry van Wijk (Team Epic) 5:37:46 127 Stef De Bruin & Marc van der Linden (Flappy) 5:39:49 128 Javier Otero Espiñeira & Manuel Rodriguez (Ultreia) 5:40:03 129 Patrick Roberts & Guy Rousseau (Patguy) 5:42:24 130 Marco Rota & Enrico Bergamelli (Team Bike & More 10) 5:47:12 131 Jürgen Leidner & Manuel Setz (Giant Testcenter) 5:47:15 132 Daniel Jonti & Gregg Daniel (Beezem Rats) 5:49:34 133 Holger Pohle & Alfred Hundertpfund (Lanza-Eleven) 5:52:13 134 Michael Herzberg & Darragh Staunton (Craft-Rocky Mountain Team) 5:54:18 135 Alexander Marsch & Algis Bartaska (Team Spritz) 5:55:03 136 Martin Pienaar & Nic Kohler (Saffers) 5:58:55 137 Daniel Deutscher & Mario Fellner (Pedalerie Deufel) 6:01:25 138 Robert Gebel & Toralf Groh (Quo Vadis) 6:04:57 139 Roger van Hagen & Manuel Gallardo (Team Ninerd) 6:06:14 140 Thomas Günther & Michael Mannes (East-West Connection) 6:06:39 141 Sebastian von Eltz & Karsten Wulf (Lernen Fürs Leben) 6:07:50 142 Jose Abreu & Nuno Rapaz (Saltapocinhas) 6:07:52 143 Eduard Hetzl & Manuel Hetzl (Cpulohn) 6:08:43 144 Waleed Baker & Ahmed Zaid Mahomed (Pitstop) 6:10:21 145 Robert Vogelzang & Tom van Tellingen (Bushbikers) 6:10:42 146 David Rolain & Claus Peikert (The French Touch) 6:10:49 147 Niels Mayer & Patrick Faust (Asses Of Fire) 6:12:22 148 Josh Pavlic & Karsten Kraechter (Lt Bittermark Dortmund) 6:15:13 149 Kristian Norrby & Patric Mauritzon (Team Södra) 6:16:23 150 Ivica Kaurinovic & Robert Rieger (Citius Altius Fortius!) 6:17:18 151 Auke Kramer & Sjoerd Couperus (Sjak) 6:22:02 152 Michael Loendersloot & Han Kempenaar (Ad8) 6:22:25 153 Peter Bundschuh & Roland Wank (Schieberhoch) 6:24:19 154 Holger Kraft & Matthias Hunecke (Landliebe) 6:28:16 155 Steffen Schairer & Andreas Herrmann (Lovetoeatright.Com) 6:32:22 156 Bruce William Collins & Mark Corrigan (Corrigan/Maouris) 6:33:27 157 Wijnand Nijboer & Klaas Seegers (Myb Uffelte) 6:36:00 158 Giancarlo Pericoli & Gianluca Sirchi (Team Bike & More 3-Marine) 6:37:16 159 Pascal Olislagers & Jurgen Olislagers (Chainbrothers) 6:39:41 160 Sang Woon Park & Hae-Woon Choi (Ls-Biclo) 6:40:37 161 Oliver Gilbert & Spyridon Koutromanou (Koutromanou/Gilbert) 6:40:44 162 Richard Hermanek & Jörg Waldmann (Ritchey-Moots) 6:44:58 163 Dirk Schilling & Marco Mekelburg (Dimex) 6:45:45 164 Dave Linder & Kevin Wapnick (Team Craft Joberg2C) 6:50:12 165 Richard Kolbe & Mark Harry Cotterrell () 6:57:08 166 Hubert Wiederer & Christian Putzenlechner (Burning Wheelz) 7:04:06 167 Ingo van De Vorle & Carsten Friedrich (Stickprimus Racing Team) 7:04:26 168 Dietmar Viesel & Jens Stolzenberg (Team Gonso Rawoflex / Rsg) 7:04:59 169 Joachim Bauske & Jan Faisst (Never Give Up) 7:11:28 170 Erhardt van Reene Du Toit & Pierre Erasmus (Moov) 7:11:37 171 Thomas Schulze & Nic Rohmann (Tri Brandenburg) 7:17:51 172 Joachim Grau & Hans-Michael Krepold (Team Oberbayern) 7:40:01 173 Thomas Kühnel & Bernd Bauernschmidt (Zahngesundheit) 7:47:52 174 Jeff Plank & John Tatum (Reality Bikes) 7:53:15 175 Michael Achenbach & Michel Emmenegger (Laktat Express) 8:34:26 176 Arnim Krefft & Siegfried Haas (Kloppholz) 9:03:05 177 Markus Dietz & Rainer Kopp (Problembären) 9:03:38 178 Francesco Catani & Giancarlo Rossi (Anomalo Team) 9:04:03 179 Doron Di Castro & Gil Almog (Team Israel 2) 9:04:21 180 Guy Clumeck & Matityahu Eldad (Team Israel 1) 9:04:25 181 Geert Monteny & Wim Monteny (Montenietjes) 9:10:19 182 Ok Joo Kim & Lee Choi Cheul (Team MTBland) 9:44:40