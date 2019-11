Image 1 of 5 One of the Team CRI riders takes off. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 2 of 5 José Belda cut through the air with his aerodynamic position. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 3 of 5 Belda wears the first yellow jersey of the 2011 Vuelta Ciclista a Mallorca. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 4 of 5 Britain Ian Pippy stands on the podium with the points jersey. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 5 of 5 Belda flew through the course. (Image credit: Rafa Carbonero)

On a sweltering day in Mallorca, José Belda (Guerola - Valencia Terra I Mar) beat out 199 other riders to don the first yellow jersey of the 46th International Vuelta Ciclista de Mallorca. In a day for the specialists the Spaniard showed strong form going into tomorrow’s queen stage. Belda was dominant throughout the mostly flat 7.1 km course besting second place Ian Bibby (Motorpoint) by seven seconds and third place Stefan Schafer (LKT Team Brandenburg) by 15 seconds. The best Balearic was David Muntaner (Metal Blinds Toyota) in sixth place, 17 seconds behind the winner.

Belda will hope to recover well for tomorrow’s queen stage, which faces the climbs to the Col de Soller and Puigmajor and traverses just under 240km.



Full Results 1 Jose Belda Mira (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 0:08:21 2 Ian Bibby (GBr) Motorpoint 0:00:07 3 Stefan Schafer (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:15 4 Iker Camaño Ortuzar (Spa) Endura Racing 5 Marcin Bialoblocki (Pol) Motorpoint 0:00:17 6 David Muntaner Juaneda (Spa) Toyota Metal Blinds 7 Sergi Escobar Roure (Spa) Vitaldent-Aran 0:00:19 8 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 0:00:21 9 Andrew Tennant (GBr) Rapha Condor - Sharp 10 Reidar Borgersen (Nor) Joker Merida 0:00:23 11 Alexander Gingsjö (Swe) Nordic Eco - VCT 0:00:24 12 Frederik Wilmann (Nor) Joker Merida 0:00:25 13 Ryan Parnes (USA) Team Raleigh 14 Edward Clancy (GBr) Rapha Condor - Sharp 0:00:27 15 Stian Saugstad (Nor) Ringeriks - Kraft 0:00:28 16 Michel Koch (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:29 17 Francisco J Pacheco Torres (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 18 Erik Hoffman (Nam) Activity Racing Team 19 Christer Rake (Nor) Joker Merida 0:00:30 20 Christoph Pfingsten (Ger) Cyclingteam de Rijke 0:00:31 21 Matthew Jones (GBr) Team Raleigh 22 Bas Stamsnijder (Ned) Cyclingteam de Rijke 0:00:32 23 Jonathan McEvoy (GBr) Motorpoint 24 Lars Andersson (Swe) Nordic Eco - VCT 0:00:34 25 Stian Remme (Nor) Joker Merida 26 Raymond Kuenzli (Swi) EKZ Racing Team 0:00:35 27 Zakkari Dempster (Aus) Rapha Condor - Sharp 28 David Clarke (GBr) Endura Racing 29 Raul Velasco Bernuz (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 30 Robert Partridge (GBr) Endura Racing 0:00:36 31 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Cyclingteam de Rijke 0:00:37 32 Richard Handley (GBr) Team Raleigh 0:00:38 33 Jonathan Tiernan-Lock (GBr) Rapha Condor - Sharp 34 James Mclaughlin (GBr) Pendragon - Le Col - Colnago 35 Dan Craven (Nam) Rapha Condor - Sharp 0:00:39 36 Sebastián Mora Vedri (Spa) UPV-Bancaja 37 James Sparling (Can) Team Raleigh 38 Nicolas Schnyder (Swi) Price - Custom Bikes 0:00:40 39 Antonio Miguel Parra (Spa) UPV-Bancaja 40 Iván Díaz Buj (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 0:00:41 41 Pedro Mas Ferrer (Spa) Bicicletas Caldentey 42 Jeff Vermeulen (Ned) Cyclingteam de Rijke 0:00:42 43 Martin Uthus (Nor) Ringeriks - Kraft 44 Bernhard Oberholzer (Swi) Price - Custom Bikes 0:00:43 45 Eirik Kasa Jarlseth (Nor) Ringeriks - Kraft 46 Dean Podgornik (Slo) Manisaspor Cycling Team 0:00:44 47 Robert Bartko (Ger) LKT Team Brandenburg 0:00:45 48 Scott Thwaites (GBr) Endura Racing 0:00:46 49 Petter Persson (Swe) Nordic Eco - VCT 50 Jeremy Yates (NZl) Manisaspor Cycling Team 0:00:47 51 Tadej Valjavec (Slo) Manisaspor Cycling Team 52 Kristian House (GBr) Rapha Condor - Sharp 53 Mathias Belka (Ger) TT Raiko Argon 18 0:00:48 54 Chris Opie (GBr) Pendragon - Le Col - Colnago 0:00:50 55 Robert Hayles (GBr) Endura Racing 56 Yanto Barker (GBr) Pendragon - Le Col - Colnago 57 Daniel Henggeler (Swi) Price - Custom Bikes 58 Malcolm Elliott (GBr) Motorpoint 0:00:51 59 Dean Windsor (Aus) Rapha Condor - Sharp 60 Mats Andersson (Swe) Nordic Eco - VCT 0:00:52 61 Phillip Mueller (Ger) SC Wiedenbrück 2000 0:00:53 62 Daniel Dominguez Barragan (Spa) H. De Cañete- Nagares 0:00:54 63 Lukas Kalt (Swi) Price - Custom Bikes 64 Joachim Tolles (Ger) TT Raiko Argon 18 65 Michael Weicht (Ger) LKT Team Brandenburg 66 Marcel Aregger (Swi) Price - Custom Bikes 0:00:55 67 Ibon Zugasti Arrese (Spa) Vitaldent-Aran 0:00:56 68 Mathew Cronshaw (GBr) Team Raleigh 69 Christopher Roth (Ger) Seven Stones 70 Björn Papstein (Ger) SC Wiedenbrück 2000 0:00:58 71 Jan Oalerich (Ger) TT Raiko Argon 18 72 Rune Van Der Meijden (Ned) Cyclingteam de Rijke 73 Sondre Gjerdevi Sörtveit (Nor) Joker Merida 74 Albert Torres Barcelo (Spa) Toyota Metal Blinds 0:00:59 75 Callum Wilkinson (GBr) Endura Racing 0:01:01 76 Benjami Prades Reverter (Spa) Vitaldent-Aran 77 Rafael Pizarro Jiménez (Spa) H. De Cañete- Nagares 78 Arne Hassink (Ned) TT Raiko Argon 18 79 Horton Tobyn (GBr) Motorpoint 0:01:02 80 José Luis Ruiz Cubillo (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 81 Kevin Jost (Swi) EKZ Racing Team 82 Iván Martínez Jiménez (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 83 David Brown (RSA) TT Raiko Argon 18 0:01:03 84 Daniel Crespi Ramos (Spa) UPV-Bancaja 85 Josep Betalu Constantino (Spa) Vitaldent-Aran 86 Alberto Muntaner Juaneda (Spa) Toyota Metal Blinds 0:01:04 87 Holger Sievers (Ger) SC Wiedenbrück 2000 88 Daniel Slatto Gornes (Nor) Ringeriks - Kraft 89 Víctor Martínez García (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 90 Bas Krauwel (Ned) Cyclingteam de Rijke 0:01:06 91 Gabor Kasa (Srb) Manisaspor Cycling Team 92 Stefan Vreugdenhil (Ned) Cyclingteam de Rijke 93 Bünyamin Özdemir (Tur) Manisaspor Cycling Team 94 Loic Aubert (Swi) Price - Custom Bikes 0:01:07 95 Jonathan Mozley (GBr) Pendragon - Le Col - Colnago 96 Salvador Gonzalvez Lliteras (Spa) Grupo Fontanet 0:01:08 97 Max Emil Korner (Nor) If. Froy 0:01:10 98 Audun Brekke Flotten (Nor) Ringeriks - Kraft 99 Fritz Koch (Ger) SC Wiedenbrück 2000 100 René Tann (Ger) German National Team 101 Jan Van Puyvelde (Ger) TT Raiko Argon 18 0:01:11 102 Marius Hafsas (Nor) Ringeriks - Kraft 103 Greger Steffenhannes (Ger) Activity Racing Team 104 Felix Radermacher Brauer (Spa) Toyota Metal Blinds 105 Johannes Heider (Ger) LKT Team Brandenburg 0:01:12 106 Leonard Markaskard (Nor) Ringeriks - Kraft 107 James Sampson (GBr) Motorpoint 108 Marek Canecky (Svk) Manisaspor Cycling Team 0:01:13 109 Ayal Rahat (Isr) Velo Club Israel 0:01:15 110 Diego Rodríguez Campos (Spa) H. De Cañete- Nagares 111 Manuel S Pinto (Arg) Bicicletas Caldentey 112 Alexander Nordhoff (Ger) Seven Stones 113 Liam Holohan (GBr) Team Raleigh 0:01:16 114 Antonio Ballester Llovera (Spa) H. De Cañete- Nagares 115 Mateu Alomar Munar (Spa) Grupo Fontanet 0:01:17 116 Julian Schelb (Ger) German National Team 117 Jake Martín (GBr) Pendragon - Le Col - Colnago 118 Nils Penton (Swe) Nordic Eco - VCT 119 Pere Solano Olivares (Spa) UPV-Bancaja 0:01:18 120 Magnus Borresen (Nor) If. Froy 121 Jonas Orset (Nor) If. Froy 122 Florenz Knauer (Ger) Seven Stones 0:01:19 123 Pablo Aitor Bernal Rosique (Spa) Toyota Metal Blinds 124 Andreas Landa (Nor) If. Froy 125 Cristian Heule (Swi) EKZ Racing Team 0:01:20 126 Sebastian Amer Pastor (Spa) Bicicletas Caldentey 127 Markus Bauer (Ger) German National Team 0:01:21 128 Jan Deutschmann (Ger) TT Raiko Argon 18 0:01:22 129 Rhys Lloyd (GBr) Pendragon - Le Col - Colnago 130 Ron Pfeifer (Ger) Seven Stones 0:01:23 131 Tobias Barkschat (Ger) LKT Team Brandenburg 0:01:24 132 Bartolomeu Quetglas Riera (Spa) Grupo Fontanet 133 Rolf Hofbauer (Ger) Activity Racing Team 0:01:25 134 Carlos Lapuerta Mediavilla (Spa) UPV-Bancaja 135 Matthias Bäumer (Ger) EGN - Radsport Team 0:01:26 136 Francesco Artigues Ramis (Spa) Bicicletas Caldentey 137 Vicente Pastor Tomas (Spa) Toyota Metal Blinds 138 Andy Eyring (Ger) German National Team 139 Matthew Kipling (GBr) Team Raleigh 140 Daniel Klemme (Ger) SC Wiedenbrück 2000 141 Olivier Johr (Ger) Seven Stones 142 Julian Kern (Ger) Seven Stones 0:01:27 143 Wenzel Böhm Gräber (Ger) German National Team 144 Jose A Marquez Romero (Spa) H. De Cañete- Nagares 145 Dennis Klemme (Ger) SC Wiedenbrück 2000 0:01:28 146 Tino Meier (Ger) LKT Team Brandenburg 0:01:30 147 Andreas Rutishauser (Swi) Price - Custom Bikes 148 Dawit Haile (Eri) Pendragon - Le Col - Colnago 0:01:31 149 Moreno Angst (Swi) EKZ Racing Team 0:01:32 150 Juan Batle Caimari (Spa) Toyota Metal Blinds 151 Florentino Marquez Canales (Spa) UPV-Bancaja 0:01:34 152 Fabian Strecker (Ger) German National Team 0:01:36 153 Harmanci Fatih (Tur) Manisaspor Cycling Team 154 Remo Schuler (Swi) EKZ Racing Team 0:01:37 155 Eivind Ekeli (Nor) If. Froy 156 Markus Schulte Lünzum (Ger) German National Team 157 Falko Koehler (Ger) SC Wiedenbrück 2000 0:01:39 158 Tim Klessa (Ger) EGN - Radsport Team 0:01:40 159 Jason Perryman (Bar) Grupo Fontanet 160 Dominik Fuchs (Swi) EKZ Racing Team 0:01:41 161 Alexander Gajewiak (Ger) EGN - Radsport Team 0:01:42 162 Miguel Soto Manresa (Spa) Grupo Fontanet 0:01:43 163 Simon Horstman (Ger) Activity Racing Team 164 Knut Landa (Nor) If. Froy 165 Marcus Kühn (Ger) Activity Racing Team 0:01:45 166 Noam Cohen (Isr) Velo Club Israel 167 Isidoro Perez Abad (Spa) H. De Cañete- Nagares 0:01:47 168 Luca Conrad (Swi) EKZ Racing Team 0:01:48 169 Dor Dviri (Isr) Velo Club Israel 170 David Leggett Walters (Spa) Grupo Fontanet 0:01:49 171 Mattias Svensson (Swe) Nordic Eco - VCT 172 Boris Fastring (Ger) EGN - Radsport Team 0:01:56 173 Tim Gajewiak (Ger) EGN - Radsport Team 0:01:58 174 Tobias Loos (Ger) EGN - Radsport Team 0:02:00 175 Jose M Lopez Llull (Spa) Vitaldent-Aran 0:02:01 176 David Perez Martin (Spa) H. De Cañete- Nagares 0:02:04 177 Francisco Jose Serrano Cardona (Spa) UPV-Bancaja 178 Erik Kullgren (Swe) Nordic Eco - VCT 0:02:05 179 Juan Marin Mayol (Spa) Bicicletas Caldentey 0:02:06 180 Raul Cardoso Trejo (Spa) Bicicletas Caldentey 0:02:08 181 Gil Kivetz (Isr) Velo Club Israel 182 Rubén Caseny Catala (Spa) Vitaldent-Aran 183 Ori Spektor (Isr) Velo Club Israel 0:02:09 184 Josep Nadal Magrinya (Spa) Vitaldent-Aran 0:02:11 185 Patrik Anschütz (Ger) Activity Racing Team 0:02:14 186 Tobias Sydlik (Ger) EGN - Radsport Team 0:02:17 187 Aitor Tur Yern (Spa) Grupo Fontanet 0:02:22 188 Toni Bauza Rigo (Spa) Bicicletas Caldentey 0:02:27 189 Beck Steffen (Ger) Activity Racing Team 0:02:35

Points 1 Jose Belda Mira (Spa) Guerola - Valencia Terra I Mar 25 pts 2 Ian Bibby (GBr) Motorpoint 20 3 Stefan Schafer (Ger) LKT Team Brandenburg 16 4 Iker Camaño Ortuzar (Spa) Endura Racing 14 5 Marcin Bialoblocki (Pol) Motorpoint 12 6 David Muntaner Juaneda (Spa) Toyota Metal Blinds 10 7 Sergi Escobar Roure (Spa) Vitaldent-Aran 9 8 Alexander Wetterhall (Swe) Endura Racing 8 9 Andrew Tennant (GBr) Rapha Condor - Sharp 7 10 Reidar Borgersen (Nor) Joker Merida 6 11 Alexander Gingsjö (Swe) Nordic Eco - VCT 5 12 Frederik Wilmann (Nor) Joker Merida 4 13 Ryan Parnes (USA) Team Raleigh 3 14 Edward Clancy (GBr) Rapha Condor - Sharp 2 15 Stian Saugstad (Nor) Ringeriks - Kraft 1

Teams 1 Motorpoint 0:25:59 2 Guerola - Valencia Terra I Mar 0:00:08 3 Endura Racing 0:00:15 4 Joker Merida 0:00:22 5 Rapha Condor - Sharp 0:00:27 6 LKT Team Brandenburg 0:00:33 7 Team Raleigh 0:00:38 8 Cyclingteam de Rijke 0:00:44 9 Nordic Eco - VCT 0:00:48 10 Ringeriks - Kraft 0:00:57 11 Price - Custom Bikes 0:01:17 12 Vitaldent-Aran 0:01:20 13 Pendragon - Le Col - Colnago 0:01:22 14 Manisaspor Cycling Team 15 Toyota Metal Blinds 0:01:24 16 UPV-Bancaja 0:01:26 17 TT Raiko Argon 18 0:01:44 18 SC Wiedenbrück 2000 0:01:59 19 EKZ Racing Team 0:02:01 20 Activity Racing Team 0:02:09 21 H. De Cañete- Nagares 0:02:14 22 Bicicletas Caldentey 0:02:20 23 Seven Stones 0:02:34 24 If. Froy 0:02:50 25 German National Team 0:02:52 26 Grupo Fontanet 0:02:53 27 Velo Club Israel 0:03:52 28 EGN - Radsport Team

